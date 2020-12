Caribou Sq., 24682-Justin B. Landreth to Ali Biglar Etedali, $400,000.

Coats Sq., 24869-Eric and Cynthia Baah to Mirwais Sherzada, $405,000.

Creation Terr., 25183-Margaret A. Horn to Theodore Gerald and Angelica Wyatt, $419,900.

Diabase Sq., 41814-Melissa A. and Curt E. Peterson to Riaz Qamar and Gul Afshan Ashfaq, $515,000.

Green Ash Lane, 25712-Brian A. Olson to Elizabethann N. Raitz-Cowboy, $820,000.

Hornfels Ct., 24805-Abdullah and Leepa M. Nawabi to Michael Thomas and Constantina Aprilakis Glover, $700,000.

Lenah Run Cir., 40694-Jeffrey and Katsiaryna Shiring to Douglas and Jean Meyer, $975,000.

Metamorphic Sq., 41900, No. 108-Douglas E. and Karen M. Munger to Adel and Gehan A. Ramadan, $365,000.

Oribi Pl., 25233-Stacy Anne Stathopoulos to Omar J. Asmar and Jada M. Brink, $835,000.

Racing Sun Dr., 25920-Ok Zung and Jung Soo Lee to Robert Alan Doody, $414,900.

Shells Way, 24792-My Hoang and Phuong Nguyen to Kunal and Loveleen Sharma, $761,000.

Tanzanite Terr., 42114-Willette M. Hyman to Shahid Iqbal, $485,000.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Bank Way, 20760-Susan Lockey Hawkins to Ahmed Sherif Abdel Meguid and Omnia K. Hamdi, $660,000.

Blue Heron Terr., 20512-Haeshin and David J. Dohanic to Ramu Chandrasekaran and Devi Manoharan, $435,000.

Chesapeake Sq., 20445, No. 100-Sarmad Fahmi to David Richard Hepler, $285,000.

Cutwater Pl., 20627-Timothy H. and Kathryn A. Hoffman to Frederic Paul McCann, $710,000.

Derrydale Sq., 20861-Scott E. Snyder to Jennifer L. Rayner, $515,000.

Garrett Pl., 47090-Thomas E. and Sharon Suchoski to Sara Javad and Steve B. Essama, $690,000.

Lynnhaven Sq., 46513-Joanne J. and Khalil R. Gonsalves to Hammad Farid Qureshi and Zahraa Mohammad Ashraf, $462,500.

Oakhurst Ct., 46643-Michael R. and Diane M. Bush to Jon and Katherine King, $671,000.

Sharpskin Island Sq., 47511-Nicholas A. and Eileen E. Slovak to Pia C. Capra, $480,000.

ASHBURN AREA

Aberdeen Terr., 44016-Tracey Lam to Sammy Rostami, $446,200.

Ashburn Station Pl., 20700-Kyle and Jenna Burke to Samer Alhafiz and Yaman Alalwan, $750,000.

Bethpage Ct., 19876-Lester G. and Kristine L. Kincaid to Taimur and Chaman Ahya-Ud-Din, $835,000.

Codman Dr., 20431-Colin P. and Brittaney H. Golding to Andrew Richter, $570,000.

Dewberry Ct., 20737-Blake T. and Makenna L. Henry to John and Katherine Coyle, $670,000.

Ellsworth Terr., 44720-Aamir Saleem to Robert Schofield and Regan T. Harrison, $740,000.

Frenchmans Creek Terr., 43392-Susanna Summers Wolfe to William James Sharp and Kelsey Morgan Hawes, $605,000.

Hickory Corner Terr., 43865, No. 113-Stephanie E. Jones to Jonathan Kasman, $340,000.

Kelsey Sq., 21778-Jeremy D. and Christine Schleiden to Christopher and Jessica Smith Reneau, $286,000.

Leah May Ct., 19925-Lowell G. and Catherine L. Stone to Joel C. and Karin A. Hemphill, $722,500.

Maltese Falcon Sq., 44362-Dainty Marandure to Simon and Agne Wickes, $535,000.

Mount Pleasant Terr., 20377-Joseph Michael Strohmier to Danielle McLean and Brandon Collins Walraven, $518,200.

Point Bay Terr., 44930-Nazek and Marwan Iftaiha to Earl Joseph and Mark Katherine Powell, $450,000.

Rosetta Pl., 21276-Gregory S. and Dawn C. Brown to Taejin Kim, $755,000.

Snowshoe Sq., 20582, No. 101-Ana Castro to Erin C. Laurent and William J. Virgili, $264,900.

Stronghold Ct., 43875-Paul D. and Rebecca S. Will to Christopher and Courtney Edge, $680,000.

Tippecanoe Terr., 44133-Elizabeth A. Kincaid to Molly Ann Marino, $465,000.

University Dr., 45042-Christopher B. and Patricia Cundall to Fausto Novoa and Angelica G. Menendez, $450,000.

Wellfleet Dr., 44691-Wellfleet Flats LLLP to Damian Dajcz and Paola Schilman-Dajcz, $659,400.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Barnstead Dr., 43229-Aalap and Kirtan Jha to Nitin J. Vartak and Rupali Mahajan, $700,000.

Brookwash Terr., 21111-Tracy E. and Christina Valenta to Lance A. and Stephanie Bossard, $587,000.

Coulwood Terr., 43015-Laurie E. Sizemore to Cleopatra M. Burke, $567,500.

Epperson Sq., 23421-Pamela Stephanie and Michael Fuller to Ravi Kiran Koritala and Sweta Chalasani, $530,000.

Firefly Sonata Terr., 42799-Winchester Homes Inc. to Graciella B. and Terry Jones, $621,762.

Goldenseal Sq., 42379-Lee Andrew Corey and Justine Von Runnen to David Mendez, $320,000.

Havelock Walk Terr., 23630-Birchwood Mews Condominium Development to Hesham and Karam Al-Azm, $350,000.

Hickox Dr., 23243-Jung Yoon to Elmari Goncalves, $575,000.

Hollyhock Terr., 42596-Caitlin Marie and Dewayne King to Juliana Obi-Wilson, $335,000.

Macauley Pl., 42643-Charles and Ok Yoon Choi to Jacob Wavrin and Emily Kristen Taylor, $499,500.

Memorial Heights Ct., 23621-Mark A. and Seema A. Bicocchi to Anthony and Laura Gruppo, $849,900.

Paris Gap Sq., 43009-Shannon Kelly Hughes to Christian D. and Christina M. Loria, $545,000.

Riding Mill Pl., 41985-Ross Erik and Denyse G. Peterson to Paul and Paige Wilt, $875,000.

Schoolhouse Ct., 21567-Robert and Laurie A. Greenbaum to Carlton L. and Alyssa B. Fitch, $801,000.

Stuarts Glen Terr., 43032, No. 110-Eduardo A. Peraza to Nader and Kelly Alhooie, $331,500.

Thornblade Cir., 42961-Richard A. Worman to Brock Joseph and Jaclyn Lee Hardy, $735,000.

Wealdstone Terr., 43111-Tauqeer Khalid to Julio C. and Arlene M. Franco, $440,000.

Willow Bend Dr., 42629-Devender Kasturi and Rani Rudra to Bibek Dawadi and Deepika Pokhrel, $731,000.

DULLES AREA

Freistadt Sq., 42665-Jagseer Singh Dhillon and Ramandeep Kaur Sekhon to Alyssa Ego, $440,000.

Juniper Wood Terr., 24473-Thomas Hayden Morely to Sena Nur Altinkaynak, $415,000.

HAMILTON AREA

Ditchling Pl., 38476-Thomas R. and Elizabeth Francis to Steve C. and Marie Y. Rugen, $915,000.

Ridge Ct., 38821-Michael P. and Melissa Karagiannis to Jason Alexander and Teresa Marie Weis, $1.32 million.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Artillery Terr. NE, 1530-Chad M. Baeseman to Danielle B. Parke, $475,000.

Bellview Ct. NE, 702-Robert Tweed Howser Jr. to Jose Antonio and Soraya Sanabria, $550,000.

Candlewood Pl. NE, 1611-Matthew D. and Molly I. Bogar to George T. Stipisich and Margaret L. Kraus, $641,000.

Coton Farm Ct., 19070-Nikolaus and Maria C. Grigorieff to Richard G. and Susan M. Ffrench, $900,000.

Dodd Dr. NW, 413-Robynne Ann McMillan to Melissa Lynn Giordano, $480,000.

Ferndale Terr. NE, 826-Kim M. Freeman to Daniel Piontka and Krystal Dale Woods, $479,900.

Huntmaster Terr. NE, 1107, No. 101-Michel N. Christophe to Bent and Flavia Anderson, $212,000.

Kalmia Sq. NE, 531-Niven W.W. Tawadrws and Hamdi G. Takla to Angeline Hannachi, $385,000.

Longfellow Dr. NE, 724-Weldon P. Kinnison to David and Jonathan Becerra, $380,000.

Montview Sq., 18428-Ivan Allen and Susan G. Moore to Steven Wanamaker, $482,000.

Perdido Bay Terr., 18515-Robert Arcuri to William E. and Carolyn C. Scott, $572,000.

Riverpoint Dr., 43653-Bryan David and Veronica Susan Reilly to Amine M. Ouardighi and Lana Sofy, $795,000.

Silver Charm Pl., 17050-William Charles and Holly Snider McMullen to Jonathon E. Perrelli, $2.06 million.

Sweig Terr., 19204-Marcelo D. Deyto to Miguel Cabrera, $530,000.

Village Green Dr., 13590-Terry Kristan and Kira Cadang-Kristan to Juana Zarate Perrault and Matthew J. Murray, $434,990.

LEESBURG-WATSON AREA

Balch Springs Cir. SE, 137-Mark D. and Jessica L. Stinnette to Richard and Rebekah Overstreet, $690,000.

Chesterfield Pl. SW, 109-Carole D. Vandergrift to Susan Antoinette Spence, $494,000.

Constellation Sq. SE, 501, No. I-John Huhn and John Lewis to Gerald Haran, $237,500.

Emmet Ct. SW, 729-Elizabeth Amity Troha to Laura Tracy, $585,000.

Heartleaf Terr. SE, 425-Joshua D. Hyde to Karen Joyce Ficker, $465,500.

Kornblau Terr. SE, 467-Suzanne Reid Edwards to Brendon R. Wolfel, $447,000.

Meherrin Terr. SW, 116-Douglas A. and Ramona G. Rember to Patrick N. and Jessica R. Krauss, $425,000.

Murdoch Sq. SE, 212-Steven and Melanie McAnally to Mitchell Nye and Alissa Gamelier Kauffman, $465,000.

Rhonda Pl. SE, 905-Michael R. and Diane S. Ganley to Ibrahim Noureldin and Heba Hamuda, $645,000.

Shirley Sq. SE, 167-Adrian and Valerie Tiaga to Nilesh Makwana, $429,000.

Trenton Cir., 20967-Douglas B. Miscavich to Crystal D. and Michael P. McKenna, $627,000.

LOVETTSVILLE AREA

Meadow Vista Pl., 40906-Barnabas D. and Elizabeth A. Schwanke to Trevor Allen and Maria A. Steranko, $535,000.

White Marsh Lane, 13356-Jeffrey Ralph and Mary Catherine Long to Matthew Elkin, $1.5 million.

MIDDLEBURG AREA

Melmore Pl., 23443-Louis Delwin and Mary Lynn Wilson to Jeffrey and Jillian Rose Bull, $908,000.

PURCELLVILLE AREA

Bookcliff Ct., 14254-Richard Liston to Mash Laura De Villasante, $757,500.

Desales Dr., 141-Joshua C. and Erin Magnusson to Nicholas A. and Eileen E. Slovak, $575,750.

Elliot Dr., 649-Michael K. and Michele Eileen Boisjolie to Danny J. and Sandra L. De La Cruz, $555,000.

Fork Rd. N., 37971-Bret C. and Adrienne M. Gardner to James J. and Leslie R. Martell, $862,500.

Kinvarra Pl., 828-Jon R. Humerick to Michael and Kimberly Giovanetti, $549,900.

Milligans Run Lane, 35916-John Joseph Tighe and Rebecca Payne-Tighe to Dewayne R. Hendricks Jr. and Anja Haracic, $655,000.

Pencoast Dr., 852-Robert Edward and Marnie Heuer Hesson to Ettore and Marie L. Micci, $560,000.

Snickersville Tpke., 37583-Jane Hart to Jeffrey A. and Lisa M. Sheehan, $880,000.

Wordsworth Cir., 521-Connie West to James Frederick Crabtree and Christina Marie Yevoli, $395,000.

ROUND HILL AREA

Dwyer Ct., 36420-Ray E. and Kathy J. Fields to Timothy and Anna Hall, $775,000.

Stone Oak Pl., 55-David Ludwig and Sandra Farrell to Adam and Jennifer Lienau, $799,900.

SOUTH RIDING AREA

Avonlea Dr., 25060-Aravindan Prabhakaran to Tu Anh Nguyen, $615,000.

Center St., 43195-Jac Hoon Kim to Tika D. Khanal and Padam Kafley, $422,000.

Demerrit St., 43029-Chong Hui and Chong in Yi to Jared A. and Sue L. Crain, $450,000.

Fieldsman Lane, 43568-Helen Hien and Tuan A. Nguyen to Russell and Michelle Ashcraft, $760,000.

Golf View Dr., 42897-Daniel P. and Mary B. Constantino to Amanda Hammersten and Alvaro R. Marin Prada, $472,000.

Hopestone Terr., 43453-Clayton David Gable to Nemet and Flora Zurki, $517,500.

Monteith Terr., 25144-Pat P. Sayasithsena to Brandon Marwah, $400,000.

Pamplin Terr., 42920-Dobu Corp. to Alaa Ziad Diab, $375,000.

Sweet Ct., 42228-Burt W. Covington to Colin Brodie, $600,000.

Upper Clubhouse Dr., 25490-William V. Cruz and Ruth M. Barbour Cruz to James Rieder Bramnick, $477,000.

STERLING AREA

Atwood Sq., 46709-Quang M. Ho to Steven Sajumon, $270,000.

Cherry Tree Ct., 103-Kazuko Y. Chow to Charles J. and Shery L. Welsh, $499,900.

Cottage Rd. N., 234-Michelle Cidone to Gregory Staley Benson Jr. and Faith Victoria Offerman, $340,000.

Ethan Ct., 21070-Wael A. Bahget to Julio E. Ventura Benitez and Marjorie Y. Flores Alberto, $430,000.

Juniper Ave. E., 265-Anthony R. Urreta to Mitchell Chavarria, $489,900.

Lee Ct., 503-Maureen O. Nelson to Virgilio Rodriguez Lopez and Karen A. Navarro De Lopez, $453,000.

Monarch Dr., 7-Fernando A. Fernandes to Hannah Joy and Mitchell Christopher Embrey, $371,150.

Rabbitrun Terr., 46826-Patrick A. McMahon to Amit Yadav and Swati Singh, $410,000.

Spring Ridge Ct., 418-Ronald H. and Debra V. Keeler to Marika Haranis and Dana O’Sullivan, $550,000.

Twinridge Sq., 21102-Jerome S. and Cheryl J. Bresee to Chau V. Nguyen and Ngoc Van Anh Nguyen, $470,000.

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in June were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com/homesales.

Amber Cir., 243-Patrick M. and Janet Callahan to Mark and Dawn N. Porter, $369,000.

Battle Ridge Dr., 11716-Matthew Joseph Roy to Randy Andes, $304,000.

Bob White Dr., 6435-Jonathan W. Kibben and Christine D. Curtis to Wayne Jonathan and Melanie McCrady Page, $599,000.

Cannon Way, 265-Gene S. and Genevieve F. Barnes to Benjamin Thomas and Allison M. Stewart, $470,000.

Chestnut Ct., 7267-David B. Hendrick and Lieu T. Van to Gwendolyn Dunlap, $440,000.

Depot Dr., 10872-Winton M. and Jillian M. Funk to Benjamin L. and Stephanie K. Carter, $256,000.

Elmores Lane, 7490-Caliber Homebuilder Inc. to Schuyler L. and Stacy J. Kellogg, $804,141.

Fauquier Rd., 612-Eric J. and Melea Maybach to Carol R. Farmer, $330,000.

Fort Union Dr., 11684-Margaret A. Creacey to Christian E. Chavez, $264,000.

Germantown Rd., 5494-Miller-Germantown Acres Corp. to Edward Floyd and Terra L. Phillips, $800,000.

Hancock St., 7500-NVR Inc. to Justin Donnelly and Morgan Madonna, $300,880.

Hancock St., 7516-NVR Inc. to Molly Moomau and Joshua Jacobs, $263,835.

Highpoint Lane, 4519-John C. and Yuri N. Pross to Brian Conrad Palmer Jr. and Yasmin Fabiola Sanchez, $795,000.

Hume Rd., 14091-Marsha Elizabeth McCready to Erik and Katrina Schymik Abjornson, $360,000.

Lake Willow Ct., 7391-Matthew W. Haight to Scott L. and Anna M. Quartuccio, $559,000.

Lees Ridge Rd., 8485-Steven G. Ondrof to Renate Michaela Shields, $385,000.

Lord Chancellor Lane, 10822-Glenn A. and Melissa A. Hill to Jeff and Debra Snabel, $445,000.

Meetze Rd., 9861-William G. and Joyce P. Fendley to Michael and Nichole Ahlstrom, $574,900.

Mull Ct., 6437-Heather L. and Jason R. DeBorde to Zachary Schaeffer and Stephanie Blasczyk, $565,000.

Point Rd., 4844-Lakeside Homes Corp. to Justin and Holly Kolasa, $685,000.

Ridge Ct., 448-John C. and Anne J. Bush to William Schnaubelt, $267,000.

Rugby Dr., 10910-Kylie N. Christensen and Zackary J. Heim to Carolyn L. Traber, $295,000.

Shirley Ave. E., 37-Malcolm W. Allis and Priscilla G. Hottle to Stephan James Boardman II, $500,000.

Springs Rd., 8189-Charles E. Westbrook to William E. and Lauren C.W. Charwat, $865,000.

Tanglewood Dr., 6931-Randie R. and Brenda H. Moline to Jason W. Spezzano, $737,500.

Wankoma Dr., 7655-Jesse C. and Kayla M. Johnson to Kennedy A. Hernandez and Leydin A. Argueta De Hernandez, $224,000.

William Dr., 5858-Stephen P. and Catherine A. Markardt to Jesse D. and Alisha Hebert, $660,000.

Winchester St., 225-Francis D. Andres to Jon A. Faulkner, $537,000.

BROAD RUN AREA