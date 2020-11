Dodsworth Dr., 13640-Todd B. and Cori L. Sweeney to Mohamad A. Siddiqui, $525,000.

Falling Water Dr., 9287-Thomas M. and Diane S. Kahn to Luke Andrew and Amy S. Itnyre, $596,500.

Glen Meadow Lane, 9307-Elizabeth and Luis Laparra to Benjamin Edward and Shannon Hatter Fish, $535,000.

Loma Dr., 9515-Dean Joseph Rogers and Andrea L. Thompson to Hope Allison Robinson, $475,000.

Ribbon Falls Loop, 9023-Jonathan R. and Amber L. Larsen to Tiffany Eckmann, $409,000.

Shenvale Cir., 13041-Arnold Jackson to Julio Alejandro and Anubis Garcia, $360,000.

Twin Leaf Dr., 10392-Brookfield Vint Hill Corp. to Clay Sharman and Dana Smith Garrett, $649,990.

CATHARPIN AREA

Shari Ct., 4407-Alexander M. and Lauren L. Bridge to Melissa Joanne Kemendo, $455,000.

DALE CITY AREA

Ardmore Loop, 15066-Tamim Wessal to Armin R. Wessal, $340,000.

Barnes Meadows Ct., 15050-Roberto Velez Bonet and Marivelisse Santiago to Nicholas Ignacio and Lana Turner, $655,000.

Broker Lane, 3346-Neabsco Overlook Corp. to Saviour Afi Kumi, $386,830.

Cherrydale Dr., 14887-Brandon A. Allmon to Faustina Darko Sarpong, $270,000.

Dale Blvd., 4613-Shahidul Islam and Shaheenur Parveen to Dalbir and Hardev K. Singh, $314,000.

Esquarre Ct., 3341-James E. Foreman II to Shereen Akter, $317,000.

Fox Glove Ct., 14667-Enas Fayez Qutob to Betelehem T. Mammo, $289,900.

General Washington Dr., 14626-Muhammad Atique and Nadia Khan to Dildar Hussain Chowdhury and Tahmina Hussain, $595,000.

Gum Lane, 13913-Department of Housing and Urban Development to William Ngan and Natalie Youngs, $298,000.

Kaywood Dr., 13714-Joshua A. and Bethany V. Zabal to Jesses I. and Gloria L. Villatoro, $325,000.

Knickerbocker Dr., 15105-Glenn H. and Maria K. Mastronardi to Cody Aaron Martin, $475,000.

Mellowdew Ct., 13760-Michael A. Bell Jr. to Andrew S. and Megan K. Beard, $350,000.

Northton Ct., 5744-Erlinda Areevong to Lynda and Karim Boumaza, $359,000.

Park Ct. S., 4767-Luther and Stephanie Campbell to Rey Cruz Machado and Santos Machado Soriano, $254,900.

Quaint Dr., 5457-Matthew S. and Beylinda S. Golding to Murad K., Khulgai and Selgai Popalzai, $487,500.

Quixote Ct., 4967-Thomas Mill Corp. to Robert Allen and Detrius Nichole Williams, $580,096.

Rowser Dr., 5691-Mark R. and Janine C. Crawford to Mathew G. and Shante Edwards, $350,000.

Spriggs Tree Lane, 14912-Tony and Latoya J. Barner to Stephannie Y. and Anthony Inglis, $574,000.

Terminal Way, 13038-Younes and Adil Moutanabi to Janet Lynn Ramirez Gilbert, $314,000.

Wheatfield Rd., 15412-Jeremy J. and Anna M. Cejka to John A. and Gina Votovich, $465,000.

DUMFRIES AREA

Gibson Mill Rd., 17084-Jamesia S.H. and Keifen J. Blunt to Jacqueline Williams, $388,000.

Hemlock Bay Rd., 2174-NVR Inc. to Thane Foster Simeon and Melissa A. Del Aguila, $395,375.

Mystic Ct., 3377-Tarrell and Keauna Brown to Taha Q. Ferozpuri and Izza Anwar, $410,000.

Red Cedar Rd., 18085-NVR Inc. to Wayne Devone McLean II and Taylar Owen Breckenridge, $476,830.

Serviceberry Rd., 2004-NVR Inc. to Dwight C. and Susan V. Patton, $472,270.

Thunderbolt Rd., 18233-Brookfield Washington Corp. to Donnie and Gloria Conner, $570,835.

GAINESVILLE AREA

Bonnie Briar Loop, 7991-Riffat K. Tilley to Usame and Vuslat Akdogan, $730,000.

Catbird Dr., 14150-Sami Khaliqi to Tyler W. Bouchard, $425,000.

Chelmsford Dr., 13915-Susan L. Waldron to John M. and Constance A. Myers, $525,000.

Fallsmere Cir., 14320-Mark A. and Saadia M. Savedra to Rafael Gonzalez Vazquez and Alejandra Osorio Martinez, $490,000.

Hampton Bay Lane, 6837-Luz M. Kresge to David Joseph and Sara Gintert, $273,000.

Pageland Lane, 5567-Doris L. Ait to Rita Marie and Eric Makos, $557,500.

Rathbone Pl., 6845-Kevin J. and Gina C. Hayes to Zahrah Ghanim and Salim G. Shabazz, $525,000.

Settlers Trail Pl., 6205-David Randall Cole to Richard J. and Robin Miller Young, $479,900.

Waverley Mill Ct., 7852-James R. Reedy and estate of Barbara Jo McPeek to Danny Brian Hamilton, $206,000.

HAYMARKET AREA

Allens Mill Blvd., 4696-Peter P. and Judy H. Buckley to Craig A. and Lois C. Osborne, $569,000.

Blackburns Ford Ct., 5505-Arlene Yruma to Sarah Shaz Anwar, $634,900.

Erinblair Loop, 6040-Michael and Laurie A. Kane to Jeremy and Rebeca I. Lydia, $615,000.

Green Bay St., 16131-Robert George and Mary Evelyn Addis to Michael T. Miller and Kelly M. Harrison, $640,000.

Londons Bridge Rd., 15177-Gregory and Gigi Scovel to Lauren Perusse, $590,000.

Pinchot Lane, 6725-Jennifer Shay to Cynthia C. and Victor F. Fermin, $500,000.

Serengeti Ct., 5788-Randy A. and Elizabeth A. Abbott to Bradley Robert Ydens and Alexandra Leigh Long, $589,000.

Sumney Dr., 16103-Ruth M. Osuna to Esther Carmichael, $416,000.

MANASSAS AREA

Blackburn Cove Lane, 11001-DFH Blackburn Corp. to Tae Hyun Shin, $461,840.

Brewer Creek Pl., 8918-Jason Richard and Ryan Michael Mraz to Mark Williams, $330,000.

Cherry Oak Ct., 8852-Courtney Lawson and Austin Montgomery to Akm Rumi and Shomi Akter, $275,000.

Dark Forest Dr., 7154-Francis K. and Susan I. Komar to Kyle Scott and Jenna L. Bruffy, $570,000.

Fincastle Dr., 5767-Paul Edward and Sharon Carruth Filmer to Matthew Erickson, $469,000.

Folksie Ct., 11021, No. 88-Eugenia R. Graham to Neal Smiley, $234,000.

Greenview Lane, 9816-Richard Andrew and Lucille Louise Moye to Fidel Ikundi, $400,000.

Highland St., 8259-Vincent J. and Therese M. Romagna to Jaime U. Argueta and Ruben O. Interiano Argueta, $340,000.

Inspiration Point Pl., 11004-Brian M. and Lori A. Albers to Anthony and Haley Guglielmi, $555,000.

Marie Dr., 13407-Thomas Purnell and estate of James Irving Purnell to Mark J. Fitzgibbons, $385,000.

Montrose Way, 10509-Jorge and Amparo Rodriguez to Mohan and Bina Karki, $315,000.

Pinnacle Ridge Dr., 7972-Ronald G. Selfe to Brian Devon White and Monica Sagrario, $1.1 million.

Shadewell Spring Way, 10704-Stanley Martin Companies Corp. to Ahmed Naweed and Zuhall Orokzay, $428,495.

Stonewall Brigade Ct., 8065, No. 202-Amie Carpenter to Rebekah R. Laslow, $235,000.

Summer Breeze Pl., 8432-Michael S. and Crystal D. Schaffer to Sami and Naheed Khaliqi, $585,000.

Wedgewood Dr., 7600-Elizabeth C. Marshall to Emily Clendenin, $265,000.

Whitting Dr., 8048-Hamida Pencola to Korey T. Simmons, $430,000.

MANASSAS PARK AREA

Glenolden Pl., 7610-Yong Chen and Zhuozhi Sun to Sean Steven Hetrick, $260,000.

McLean St., 8006-Clear Sky Properties Corp. to Israel W. Montano and Analia Rosas De Montano, $399,900.

Shelley Lane, 7624-Belki P. Sandoval to Elmer A. Umana Rivera, $245,000.

MONTCLAIR AREA

Cajun Ct., 17502-Billie Denise Slocumb to Redeate and Keona Tesfaye, $384,000.

Fairway Dr., 15907-Thomas G. Dimock and Sinikka K. Stanger to Victor Manuel and Nolia Salome Perez, $420,000.

Jonathan Ct., 4234-John C. Mutarelli to Curtis Reid and Jennifer Alice Tomlin, $355,000.

Moncure Dr., 15794-Jeffrey and Tamara D. Pedersen to Kevin G. and Susan G. Collins, $526,000.

Pike Trail, 15693-Jonathan H. and Christina Gambrell to John Thomas Wintersohle II, $395,000.

Sparkling Brook Loop, 16461-Marianne P. Hurd to Claudia T. Woolfolk, $390,000.

NOKESVILLE AREA

Aden Rd., 13525-Julio C. and Michelle D. Cordoba to Orgiltuya Sodbileg and Bayarmunkh Tserennadmid, $790,000.

Carriage Ford Rd., 13810-Nilesh M. and Deborah J. Patel to Melvin J. and Anna C. Johnson, $435,000.

Hooker Lane, 12089-Dennis M. and Melanie M. McCarley to Thomas T. and Theresa L. Gordy, $995,000.

Vint Hill Rd., 12411-Dwayne and Maureen Mason to Joshua Matthew and Emily Catherine Silva, $436,000.

TRIANGLE AREA

Highland Park Dr., 18951-Shekha Hassan to Michael and Shelia Liwosz, $515,000.

Pier Trail Dr., 18751-Wayne M. and Alejandra Johnson to Julio A. and Judith Murillo, $585,000.

Tavern Way, 3718-Andrea Morisi and estate of Robert C. Meares to Belkacem Boudjerada, $180,000.

WOODBRIDGE AREA

Antietam Rd., 11820-James D. and Nancy E. Myers to Percy Gillus and Alexandra Tarrant, $624,900.

Barge Cir., 16628-John B. Thompson to Rebecca Dawn Chamberlin, $395,000.

Blackjack Oak Lane, 16772-Aaron Leung to Glaiza Cruz, $289,900.

Brickert Pl., 3942-Adam C. and Rebecca Ash to Jodie Woodrow Minor Jr., $355,000.

Capon Tree Lane, 16820-David C. and Shannon R. Comstock to Cynthia Souire Holder, $336,950.

Chaparral Dr., 12913-Stephen R. and Dorothy M. Wassenberg to Terry Matthew and Wendy Jo DePetro, $480,000.

Colorado Ave., 15217-Casey Cotter to Said J. Sadat, $349,500.

Cromwell Ct., 11378-Mohammad and Sadaf Khalid to Jialun Jiao, $324,995.

Deepford Dr., 2801-Christine M. King to Javier and Krystal Dawn Farfan, $472,000.

Eagle Ridge Dr., 3623-Matthew and Anne Thalman to Shawn L. and Taiia Y. Clarke, $500,000.

Easterlin Way, 4633-NVR Inc. to Cornelio and Victoria Elias, $675,000.

Fawn Hollow Lane, 1485-Wade and Yuting Salverson to Firehiwot Tibebu and Worku Bedane, $360,000.

Flint Hill Pl., 3425-Michael R. and Leah M. Andrews to Matthew K. Perham and Sarah L. Jezioro, $429,000.

Greendale Dr., 13808-Sandra L. Tullius to Ella and Gene Michael Villagran, $385,000.

Harbor Dr., 12211-Gary Bodmer to Laurie V. and Brent A. Cotton, $386,000.

Hunterbrook Dr., 12727-Cedric T. Gordon to Wilmer A. Pineda, $325,000.

Jenny Lane, 3024-Susan I. Galante to John and Cassandra Dibble, $525,000.

John Diskin Cir., 15739-Edward Carl and Karla B. Byrd to Maqbool Adan Mohammed, $297,000.

Leocrie Pl., 16679-John P. and Bethany R. Keirans to Raul I. Vanegas, Denice J. Joya, Edith Rosario Nunez and Melissa Nunez, $539,900.

Louisville Pl., 16534-Duane and Yashika Cook to Steven A. and Julie T. Roth, $559,000.

Mariner Lane, 1916-Kathryn A. Jurcich to Kimberly Crump, $326,000.

Maurice Dr., 1702-Ronald V. Cordova to Mayde Sejas Escudero, $300,000.

Nexus Ct., 3545-Thomas O. Moore II to Stephen A. and Rebecca A. Ashitey, $275,000.

Pheasant Lane, 2927-Walter Stanley Santillana Duenas and Larissa B. Santillana to Walter H. Shaffer and Sierra N. Haratian, $250,000.

Ryecliff Ct., 4605-Jason and Rebecca L. Madey to David L. and Donna L. Vaughn, $873,000.

Shackleford Way, 16728-Ryan and Alicia Brown to Marquette Jones, $450,000.

Stone Lined Cir., 12566-Pranav and Dharmishta Shah to Joseph Bui, $545,000.

Sylvan Moor Lane, 2530-Sam P. Kerry and Saman Kareem Ahmad to Eugene Adjei Frimpong, $360,000.

Topsail Lane, 16369-Morant and Loleta Pittman to Carolyn and Anthony King, $480,000.

Valley Stream Dr., 15191-Ilya and Yevgenya Furman to Robinson D. Camacho Rosado, $268,000.

Westport Lane, 12709-Robert C. and Maria H. Schuster to Brett T. Hurm and Robbyn M. Umland, $315,000.

Winona Dr., 12128-Elisabeth S. and Jeremy T. Smith to Courtney Angeline and Austin Kane Montgomery, $325,000.

Manassas

These were among homes sold in May in Manassas.

Beech Pl., 9713-Tregg Mays to Miguel J. Sanchez and Jose L. Cornejo Gonzalez, $245,000.

Center St., 8905-Francis A. and Jo Ann Provo to Aaron Thomas and Sarah Lynn Fletcher, $407,500.

Gaither St., 8348-Elizabeth Toohey to Shirley B. Andrews and Elizabeth M. Owens, $300,000.

Hall Terr. S., 9545-Sung Jin Chung to Shanna Rene Walker, $303,000.

Hopkins Loop, 9889-Stanley Martin Companies Corp. to Christopher Calloway, $475,000.

Mallow Ct., 9975-Edwin Enrique Aleman Cruz and Eliene P. Aleman to Peter Fawzy, $385,000.

Point Of Woods Dr., 8691-Alex A. Cuellar Torres to Jose Orlando Rodriguez Hernandez and Juan Pablo Castillo, $295,000.

Sullivan Ct., 8517-Carol Vienna and Carol A. Moye to Marie Benton, $287,700.

Trellis Ct., 10230-Tyler L. and Nadine S. Tedford to Shawna Basey, $505,000.

Manassas Park

These were among homes sold in May in Manassas Park.

Colfax Dr., 102-Basil Jacob Sobchak to Michael F. and Lisa V. Smith, $300,000.

Hedgeford St., 9319-Ryan and Mary Bonaparte to John Tyler and Rachelle Samia, $370,000.

Kristy Dr., 9206-Long Nguyen and Chi Tran to Rebekah Anna Rodriguez, $320,000.

Matthew Dr., 9269-Richard and Cynthia A. Groller to Mona and Jostien Sky, $435,000.

Silver Meteor Ct., 9400-Kathy McMillon to Tehseen A. Bajwa and Sobia Tehseen, $335,000.

Stafford County

These sales data recorded by the Stafford County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in May were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com/homesales.

Aquia Dr., 1313-David C. and Nicole J. Sundberg to Juan J. and Malynn L. Hiciano, $555,000.

Barbara Ann Dr., 118-Freddie and Lucille Gilliard to Janet Nagy, $350,000.

Boathouse Way, 111-Phyllis Y. McArthur to Juan Carlos and Lydia Vanessa Molina, $323,000.

Bridgewater Cir., 132-John C. Renninger to Patrick Michael Maloy, $332,000.

Brushy Creek Cir., 5-Wilmington Trust to Ashley E. Young, $329,000.

Charter Gate Dr., 39-Jason E. and Candice S. Kirk to Joshua David and Maggie Elizabeth Godwin, $375,000.

Colemans Mill Dr., 75-Craig W. Ukman and Lori Kay Deitz to Jonathan and Tamara Moak, $429,900.

Country Manor Dr., 85-James E. and Cynthia E. Weston to Marci Bakely, $360,000.

Cutter Cv., 315-Steven W. Holder II to Robert J. and Colleen Jankowski, $414,900.

Embrey Mill Rd., 309-Michael T. and Meghan L. Boresky to Yolanda Cooper, $547,000.

Fence Post Rd., 119-Zachary D. Curran to James D. Gwaltney, $348,000.

Gladstone Dr., 77-Edward L. and John P. Long to Kathleen M. Mellenberg, $370,000.

Hilda Dr., 102-3337 Corp. to Lainey Renee Gish, $144,900.

Homers Lane, 129-Mary B. Johnson to Earl H. and Fanya E. Morton, $700,000.

Lake View Terr., 9-James L. Wright and Eleonora C. Habnit Wright to Ian Hernly, $364,540.

Old Banks Dr., 4-Clifford S. Dalseide to Graham Gilbert and Rachel Ormsbee, $425,000.

Pear Blossom Rd., 297-Heather C. Cipolla to Anna Yocom, $470,000.

Plymouth Dr., 1007-Travis C. and Thais M. Grell to Paul Sherman and Melissa Kaye Griffith, $436,000.

Ridgeway Rd., 8-Larry and Deanna Posey to Rita P. Franklin, $365,000.

Sterling Ct., 112-Oleg Vinogradov and Irina N. Guseva to Kwasi and Harriet Adu-Amankwah, $280,000.

Towering Oaks Dr., 24-Daniel J. and Darragh C. Frye to Grace Maria Valverde and Joshua Aaron Lopez, $449,900.

Wayside Ct., 14-Sandra B. and Bobby L. Wilson to Jalal Dahnouni, $205,000.

Windsor Way, 1-Edward F. and Stephanie Black to Manuel A. and Elisabeth E. Betancourt, $559,000.