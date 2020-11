Falling Water Dr., 9330-Thomas T. and Theresa L. Gordy to James L. and Erin Leigh Stanley, $632,900.

Huckleberry Ct., 11975-ABKO Investments Corp. to Sukhwinder S. and Updesh K. Khattra, $563,000.

Mayapple Ct., 10259-Brookfield Vint Hill Corp. to Samuel and Valerie B. Hernandez, $678,838.

Runner Stone Pl., 9786-Leonard S. and Kathryn E. Vadala to Randall Dean Wickman, $490,000.

Sherborne St., 12261-Lionel and Sherri Washington to Dustin E. and Amanda M. Hogue, $546,000.

Wallower Way, 12109-Marticorena Hernandez to Amin Mohamed Elhenawy, $374,000.

DALE CITY AREA

Adams St., 3104-Barg Inc. to Maria G. and Levi Abraham Mena, $381,000.

Belvedere Dr., 14431-Rafael Guzman and Maritza Y. Ayala Segovia to Rey D. Alvarenga Diaz, $245,000.

Bixby Rd., 2779-An Dong Qi to Kamran Jamil and Rabia Kamran, $270,000.

Cardin Pl., 15074-Erick Rivera and Veronica Castro to Keana Wellons, $286,000.

Chula Pl., 15205-Norman S. and Jennifer L. Voss to Dennis Wayne and Christine Labrador Craig, $600,000.

Dane Ridge Cir., 4740-Carlos Enrique Schwarzbauer to Jennifer Blanco and Jonathan Morales, $343,995.

Delaney Rd., 13508-Richmond and Malomeni L. Asante to Anna L. Goff, $381,400.

Fig Ct., 14940-Zunera Mazhar to Carolyn B. White, $550,000.

Frisco Ct., 14610-Monacco Exclusive Renovation Corp. to Rogelio B. Reyes, $300,000.

Glory Ct., 2924-John M. and Linda J. Ramler to Ben Anders and Andrea Ponte Malmer, $475,000.

Gunston Hall Dr., 5321-Luz A. and Samuel Vargas to Muhammad Fahad Junaid, $450,000.

Kaywood Dr., 13718-Ruben Rivera Luna and Maria C. Rivera to Christian A. Arrivillaga Castellanos and Dayri I. Arrivillaga Rosales, $350,000.

Legere Ct., 3511-Andrew M. Sherry to Jonathan Barnes, $249,900.

Orangewood Dr., 13293-Richard C. and Erica Muma to Eduardo A. Guzman and Sharlene Richards, $425,000.

Pearson Dr., 4698-Gary Reinhart to Akil Callwood, $475,000.

Quaint Dr., 5482-Derrick J. Croinex and Evelyn J. Hrifko to Reesha Saeed and Navees Bakhtyar, $535,000.

Reagon Ct., 5551-Li Hong Zhang to Stephanie A. Moser, $334,000.

Rutgers Ct., 13921-Kevin Black to Amanda and Shaun Brown, $450,000.

Stratford Dr., 14694-Paul and Cynthia Guemmer to Dale Edward and Hilary A. Taylor, $480,000.

Torrence Pl., 4521-Angela S. Howell to Pauline Viban Minang, $355,000.

DUMFRIES AREA

Cusack Lane, 17383-Cristobal Mosquera to Lisli E. Aragon Pacheco, $310,000.

Hemlock Bay Rd., 2102-Patricia Frances Engelhardt to Gina Louise Finn and Michael B. Hill, $475,000.

Lounsbery Dr., 17878-Francisco O. Blanco and Casta E. Quintanilla to Jose A. Gomez Sanchez, $255,000.

Pony Ridge Turn, 3089-Joel Migliaccio and Grace Ting Chao to Tennille and Courie Pulley, $406,500.

Red Cedar Rd., 18089-NVR Inc. to Jonathan Shields, $445,055.

Serviceberry Rd., 2006-NVR Inc. to Ratcliff Thomas Jr., $471,745.

Thunderbolt Rd., 18258-Brookfield Washington Corp. to Brian Keith Martin Jr., $713,729.

Whittier Loop, 14955-Donald and Amonique Thoms to Abdellah Bouziane, $225,000.

GAINESVILLE AREA

Broadleaf Terr., 6920-John A. Mocabee to Linda and Thomas Warren Hankey, $385,000.

Catbird Dr., 14196-Joseph and Amber Merritt to Theodore J. and Cindy R. Miller, $490,000.

Cheney Way, 6608-U.S. Bank Trust and LSF11 Master Participation Trust to Laura Swanson and John Stafford, $565,000.

Culloden Crest Lane, 7809-Seth and Kimberly Mitchell to Brian and Jennifer Moores, $395,000.

Gary Fisher Trail, 13889-Stacey M. Darnauer and Anderson De Franca to September Ann Chase, $336,000.

Hollow Glen Ct., 6866-E-Finance Investment Corp. to Erica Lynn and Daniel Maibeth, $429,000.

Kylewood Way, 14570-James Harman to Nicholas T. Will, $257,900.

Maidenhair Dr., 12060-John B. and Julie A. Lewis to Aydin Babashov, $630,000.

Paper Birch Lane, 12149-Miguel A. Torres Guzman and Marlene N. Torres to Anthony J. and Rachel A. Taormina, $615,000.

Redstart Ct., 14121-Sandra F. Cole to Donald and Amonique Thoms, $649,900.

Shelford Way, 14654-Alecia B. Shultz to Daniel A. Douglas Bizon, $274,900.

Tillinghast Lane, 8136-Ross and Danielle Hansberger to John W. Gayles and Lorene L. Moore Gayles, $530,000.

Waverley Mill Ct., 7874-Matthew A. Cichocki to David L. and Lynne A. Daffern, $223,000.

HAYMARKET AREA

Arnold Palmer Dr., 15454-Steven P. and Debra A. Savage to Jason B. and Jacqueline M. Chambers, $639,900.

Bonnie Brae Farm Dr., 5183-John Ulrich and Michele Lamell to Steven Lloyd and Jessica Hargrove Lunsford, $780,000.

Greenhill Crossing Dr., 14912-Douglas R. and Denise M. Skinner to Todd and Stefany MacWhorter, $512,900.

Mercer Rd., 1603-Rexford R. and Patti F. Gile to Nicholas Edwin and Amy Lynn Hanke, $410,000.

Pitner St., 16055-Matthew L. and Richard L. Watson to David and Megan Stein, $420,000.

Simmons Grove Dr., 14905-Jarrett F. and Rominna A. Beard to Carlton and Kristin Thurston, $570,000.

Trevino Dr., 5320-Tommy W. and Waltraud E. Owen to Judy Bargo, $650,000.

Zacharys Mill Terr., 14589-Steven M. and Jennifer L. Brown to Carlos J. and Anna E. Martinez, $825,000.

MANASSAS AREA

Blackburn Cove Lane, 11018-DFH Blackburn Corp. to Yongsung and Keunhee Kim, $425,355.

Carapace Ct., 13481-Charles R. and Mary L. Petrie to Lukas David and Marselina Garrison, $413,000.

Crestbrook Dr., 13124-Kevin J. and Susan A. Lasher to Seth Cannonier and Jessica Davis, $530,000.

Emerald Dr., 7438-Maria C. Gomez to Jeremiah J. Kelliher, $218,880.

Fincastle Dr., 5910-Troy M. and Emily S. Wile to Dean L. Lewis and Yoko Migita, $500,000.

Gateshead Lane, 7786-Daniel and Nicholas Graziano to Jose O. Martinez Castillo and Francisco J. Martinez Castillo, $277,000.

Heritage Crossing Ct., 8298-Asante Kwadwo to Ziyan Song, $350,000.

Kessler Pl., 11282-Dustin E. and Amanda M. Hogue to Joseph and Kaitlyn Elizabeth Cajas, $349,000.

Lomond Dr., 9513-Aubrey Elizabeth Eckerson and Frank E. Harris to Liming Chen and Lie Wang, $275,000.

Mariposa Dr., 7337-Barbara Joyce King and James Wehrmann to Blake Stalvey, $350,000.

Nyack Ct., 7509-Todd P. and Leslie A. Dermott to James Matheson, $679,000.

Point Rd. N., 8151-Lee T. and Eleanora R. Bergstreser to Nathaniel R. Gallegos, $379,990.

Split Rail Dr., 10841-David Andrew Noland to William Robert Helms, $449,900.

Sudley Manor Dr., 9612-David Eugene and Laura L. Lavarnway to Kristopher M. and Christy R. Martin, $400,000.

Tattersall Dr., 10641-Kevin J. Brooks and Barbara Capitelli to April Williams, $569,000.

Westchester Dr., 8970-Matthew Schrock and Xenia M.C. Seren to Elizabeth Planchak, $418,000.

MANASSAS PARK AREA

Chadds Landing Way, 7726-Aausaestate Corp. to Jessica Rita Yamoah, $340,000.

Hikmat Rd., 7234-Lyman T. and Debra L. Miller to Rodolfo E. Quant Sr., $560,000.

Mulder Ct., 9133-Marieo Foster to Virgen Raideni Liz Cruz and Fredy Machado, $437,000.

Skystone Loop, 8054-MS Signal Hill Corp. to Amy M. and Robert M. Swan, $571,880.

MONTCLAIR AREA

Cove Lane, 15975-Joseph and Susan Beckwith Stacy to Christine M. and Garrett S. Haslem, $695,000.

Golf Club Dr., 15491-Carole T. Winemiller Larochelle to Kevin and Stacy Hillegas, $360,000.

Jonathan Ct., 4333-Joseph Ramon Smith and Arlene Smith-Mayen to Eric M. Potter, $310,000.

Northgate Dr., 15603-Leonard Wilmington and Ladawn M. Terry to Kyle G. and Amanda L. Mackenzie, $480,000.

Ridgewood Ct., 4417-Raymond Joseph and Deborah R. Boisvert to Susan F. Scott, $369,900.

Sparkling Brook Loop, 16485-Thomas and Cynthia Davies to Mark and Sharon Adams, $503,000.

Taconic Cir., 16100-Alphonso W. Moore to Daniela Alcocer Rojas and Liliana M. Mendoza Jordan, $260,000.

NOKESVILLE AREA

Aden Rd., 14281-Michael T. and Maureen A. Dent to Patrick Wayne Wiley and Shalena Maul, $525,000.

Fitzwater Dr., 14304-John M. and Kathleen R. Kitchen to Caleb A. and Emily D. Bradberry, $420,000.

Old Church Rd., 12304-Deric P. and Christina Ritchey to Jose E. Arevalo Hernandez and Nataly R. Hernandez, $350,000.

OCCOQUAN AREA

Fortress Way, 416-Teresa M. Janssen to Rosemary Anne Harnett, $355,000.

TRIANGLE AREA

Lady Catherine Cir., 3314-Mark J. and Kristin Wolfe to Timothy S. and Sandra L. Wooldridge, $480,000.

Potomac Crest Dr., 19151-Scott A. and Carolyn T.N. Rose Smith to Samuel Amoah, $470,000.

WOODBRIDGE AREA

Arkansas St., 14815-Sierra Hines and estate of Franklin Hines Jr. to Meyvelin Rodriguez and Marlon E.R. Teo, $330,000.

Bedford Cove Lane, 4469-Charles and Florence I. Crawford to Donovan B. Astwood, $457,500.

Boatswain Cir., 16318-Sophia A. McKenzie to Shyam Pal, $584,000.

Brookmoor Lane, 2398-Katouchka C. Toussaint to Carrie L. Gobert, $336,000.

Cara Dr., 12759-Rufino and Maria A. Velasquez to Giovanna S. Menacho Cordon, $215,000.

Cassandra Ct., 12513-Travis E. and Comel S. Rooms to Rory P. and Teresa McFadden, $689,900.

Charter Ct., 4759-Wilmington Savings Fund Society FSB and Pretium Mortgage Acquisition Trust to Marcus and Nancy Glasgow, $709,000.

Colorado Ave., 15321-Andrew Arredondo to Edwin A. Blanco, $325,000.

Cromwell Ct., 11379-Seyed H. Tadayon and Mojdeh Hashemian to Jessica Lynn Woll, $360,000.

Deerfield Lane, 1420-Elizabeth and Jimmy Palomo to Juan Rodriguez, $310,000.

Eagle Roost Ct., 16024-K. Hovnanian Virginia Operations Inc. and K. Hovnanian Virginia Old GC Inc. to Haseeb Jandula and Sameen Husain, $557,583.

Eliff Way, 12303-Stephen James and Sasha L. Lightfoot to Fred Riggs Jr. and Isabella Bastien Curtis, $628,500.

Featherstone Gate Dr., 14612-Rebecca Lee to Seung D. and Hee J. Seo, $315,000.

Frankfurt Ct., 3014-Timor Eshaqzai and Mursal Najafie to Franko L. Salajcik and Roxanne Hernandez, $370,000.

Gunsmith Terr., 15342-Jamie S. McCoy to Bridget Cathleen Lane and Michael Brady, $247,000.

Highbourne Dr., 2207-Jesse Joe and Rebecca Johnson to Stormy Chancy, $347,000.

Jessica Grove Pl., 13042-K. Hovnanian at Townes at County Center Corp. to Evangeline O. Harrison, $458,911.

Kensington Park Dr., 15330-Patrick A. Hall to Daniel Joseph McGarry, $339,900.

Longview Dr. W., 2319-Kazi Emran to Joselynn N. Viera Sivirian and Xiomara V. Molina Portillo, $350,000.

Luca Station Way, 12968-Daniel G. Sullivan and Ashley Nicole Neal Sullivan to James M. Morgan, $589,900.

Marquis Pl., 3820-Rory P. and Teresa McFadden to Tammy and Paul McNeely, $440,000.

Mayflower Dr., 2049-Nancy V. Solorzano to Lindsey A. Barnett, $305,000.

Mojave Lane, 11982-Houzzbuyer Corp. to Jade Kosmos Phillips and Joanna Marie Solkoff, $512,500.

Norbury Ct., 4345-Ernest M. and Carmella Frettoloso Willard to Dawn and Randall W. Asper, $705,000.

Pilgrim Dr., 2067-Michael P. and Sandra A. Viviano to Luda and Radu Bujoreanu, $280,700.

Potomac Branch Dr., 14749-Kimberly L. and Deogratius B. Gunza to Juan Orlando Marca, $390,000.

Salemtown Dr., 12156-CitiMortgage Inc. to Trucanh Phan, $240,000.

Sherwood Pl., 16553-Sharolli Aslam Corp. to Nadya Malago Blackburn, $243,000.

Stone Lined Cir., 12744-Gregory Hinton Hardee to Noah M. and Alexandria P. Adams, $395,000.

Tabor Ct., 2522-Katheryn Gibson to Jose N. and Maria Guevara, $353,000.

Torbay Way, 15262-Seth Westover to Tevin Tramel and Taylor A. Radford, $305,000.

Vestal St., 723-Lynwood and Kimberly A. Metts to Scott and Julie Clifford, $470,000.

Wetherburn Ct., 2901-Vitaly Alekseev to John Richard and Desiree Rapp, $249,500.

Manassas

These were among homes sold in May in Manassas.

Brackets Ford Cir., 10436-Jonathan K. and Miranda Opiela to Peter Chong, $390,000.

Cherry Tree Lane, 8904-Lorraine D. Neill and Annette D. Wyeth to Jennifer J. McKinney, $380,000.

Gent Ct., 10340-Scott B. and Amanda A. Quigley to Rene O. Martinez Flores, $315,000.

Hazel Dr., 8907-Kevin B. and Michael L. Malone to Kevin A. and April D. Bullion, $526,000.

Jackson Ave., 8611-Reed H. Graham to Jessica Chan, $385,500.

Merrimack Dr., 9004-Repairs Inc. to Jeannette Nicole Bilgera, $198,500.

Powers St., 9502-Larry Dustin Payne to Samantha L. Bergeron, $290,000.

Sweetbriar St., 8916-Kevin L. and Erin B. Garrett to Robert Ruff and Carmelita Domingo Sarratt, $345,000.

West St., 9101-Garland M. Hudson to Amanda Marie Lanham and Robert Michael Dziengeleski, $450,000.

Manassas Park

These were among homes sold in May in Manassas Park.

Denver Dr., 114-Juan Pablo Escamilla and Roberto Kant Gomez to Claudia Patricia Ramos and Lucio Zavala, $300,000.

Holmes Pl., 9720, No. 302-Dawn Beazer to James A. Cole, $240,000.

Manassas Dr., 141-Ramiro A. Arevalo to Raul O. Becerra, $449,999.

Sonia Ct., 9403-Julio C. Gonzalez and Beatriz M. Azor to Crystal and Drake Woodard, $495,000.

Stafford County

These sales data recorded by the Stafford County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in May were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com/homesales.

Aquia Dr., 2120-Rosemary Gil to Karen Dale, $382,000.

Basswood Dr., 837-Christopher Prevatte to Felicia and Robert Wilson, $399,900.

Bradstreet Ct., 4-Jim H. and Christine B. Everett to Keith and Deandra L. Neal, $439,900.

Brighton Way, 13-Wayne J. and Tennie M. Gratz to John A. and Amber M. Faucette, $390,000.

Burns Rd., 32-Mark E. Jaworowski to Edward P. Dorneles and Hannah G. Garber, $450,000.

Charter Gate Dr., 55-Department of Housing and Urban Development to Janina T. and Ricardo D. Lucas, $325,000.

Columbia Way, 9-Fernando and Jill Elaine Avalos to Jerson T. and Jamie L. Ross, $535,000.

Country Manor Dr., 112-Luis and Maria Carmen Alpentista to Attah Kyeremateng, $384,000.

Demian Ct., 7-Allen and Morgan Cowherd to Richard Quinn and Courtney Owen Martinez, $410,000.

Emerson Ct., 1-Callum L. and Emily L. Pearson to Richard L. Robinson, $379,900.

Fieldcrest Rd., 5-Leonard J. and Stephanie D. Williams to Alexis G. Merida, $350,000.

Gleneagle Dr., 517-Gustav E. Gyllenhoff to Christopher Mark and Kelly Rose Lawson, $385,000.

Hillcrest Dr., 66-Cedar Homes Investments Corp. to Joshua David Jenks, $289,900.

Jason Ct., 2-Alexander and Meredith Johnston to Mauricio F. Castro Farell and Evelyn Y. Ascencio, $390,000.

Liberty Hall Dr., 214-Drees Homes of DC Inc. to Andrew Chan and Courtney Elizabeth Hannah, $599,900.

Mast Cove, 205-Keith A. and Lillian S. Shirley to Pattie Hopson, $350,000.

Mt Hope Church Rd., 301-Christopher M. and Julie Carter to Juan C. Rivera Castro, $510,000.

Olympic Dr., 127-Kristian S. Hall to Angel G. Romero, $385,000.

Pecan Lane, 208-Jennifer Ann Williams to Ahmed E. Tahir, $268,975.

River Crest Way, 708-NVR Inc. to Danielle Marie Fannin, $267,000.

Shields Rd., 306-Tracy D. Funck to David Mark and Wendy Grace Major, $404,900.

Stern Cove, 207-David J. and Katrina L. Buck to William and Paula Smith, $380,000.

Trotter Lane, 9-Christopher M. O’Neill to Kemmala S. Kelsey, $350,000.

Wall St., 4-Carl J. and Pamela S. Ericson to Craig Adam and Anna C. Moebus, $380,000.

Westminster Lane, 101-U.S. Bank Trust and LSF11 Master Participation Trust to Jacqueline Grosser, $237,000.

Wood Landing Rd., 246-Faye N. Hicks and Irene N. Steele to Brandon T. Pritchard, $424,000.