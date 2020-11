Bristow Station Dr., 10560-Maurice Edward and Roxanna Leigh Crosbie to Daniel Charles and Allison James Phibbs, $559,900.

Chianti Terr., 8937-Beau A. Summers to Anthony C. and Heather E. Kilgore, $635,000.

Dawn Falls Way, 12020-Janna P. Walters to Jason Baker, $385,000.

Dunstable Loop, 8756-Usman Khan to Afsar S. Khan, $360,000.

Farnham Way, 8708-Anthony C. and Toni M. Barsi to Lauren M. Harper, $359,900.

Granary Pl., 9658-Edward M. and Patricia B. McManus to Carlos I. Santos Rodriguez and Mirelys Berrios Guzman, $502,000.

Island Fog Ct., 10023-Robert W. Hammerschmidt to Benjamin D. Przybyla and Shiu Lin Tzeng, $560,000.

Lennice Way, 9701-Brian P. Gwinner to Frank N. Roach III and Saba T. Tsegay, $500,000.

Maitland Loop, 9829-Paul J. and Susan E. Masters to Emily Jacobius and Jonathan Jerez, $330,000.

Ormond Dr., 13130-Michael J. McDonnell and estate of Laurie McDonnell Beacham to Hillaria Y. and Valentine K. Hayibor, $450,000.

Rumsey Ct., 13588-Kelli Shobe to Wendy V. Imber, $355,000.

Tanalian Falls Lane, 12305-Charles F. and Jennifer L. Ross to Donald L. Nuckles III, $418,000.

Worthington Dr., 9302-Thomas J. and Julia S. Fraher to John Sipperley and Marnie Sutton, $555,000.

DALE CITY AREA

Ann Arden Ave., 15521-Brandee M. Churchill and Christopher J. Hill to Neha S. Macwan and Navdeep Singh Nara, $485,000.

Bixby Rd., 2796-Marilyn L. Fox to Julie L. Uranga, $275,000.

Bridle Creek Rd., 14633-Michael Turner and Latonya Nicole Jordan to David and Kandi Lynn Hart, $690,000.

Charlton Ct., 4682-Carlos I. Santos Rodriguez to Kiyomi Jones and Kazuyo Christie Samuels, $293,000.

Danbury Ct., 3818-Asher Eli and Angela Marie Turner to Raul and Paula De Loza, $365,000.

Dillon Ave., 14804-Brenda E. Carcamo and Dora Carcamo Argueta to Alain Wai Troung and Lynn Cat Dung Nguyen, $350,000.

Eldorado Dr., 4314-Syed N. Rizvi to Jose D. Argueta Sr. and Ana J. Iglesia Pastora, $325,000.

Granby Rd., 4148-Lilian Monge to Ileana Nazario Arroyo and Shelby Valentin Ayala, $330,000.

Hersand Ct., 4707-Catherine A. Alderman to Wendy Vanessa Argueta, $229,000.

Kapel Dr., 5600-David J. and Kandi L. Hart to Aldo Damian Macias Landeros and Maria Elena Loera, $535,000.

Kirkdale Ct., 13325-Dux Investment Group Corp. to Andrea Ortiz Valdez and Christian Joel Cruz, $379,900.

Langer Lane, 4869-Jennifer N. Dunlap to Guneshwar P. Shah and Shikha Shrestha, $320,000.

Madrigal Dr., 14260-Greta Marie Soderman to Safi U. Faqier Pur and Fatima F. Abbasi, $375,000.

Neddleton Ave., 5593-Guadalupe and Gonzalo Rioja to Ruth A. Cresenzo and Michael D. Spitz, $379,900.

Optimist Mews, 13281-Kevin L. and Dana Meier to Borislav Lazarov and Taylor Creamer, $446,000.

Ponhill Dr., 6055-William R. and Pamela Dawn Sarvis to Devin Michael Felts, $415,000.

Quest Ct., 5409-Joshua A. Pacheco to Wilson Valentin Figueroa and Vicmarie Valentin, $275,000.

Rector Dr., 5483-Matthew Ian and Kelsey Jordan Smith to Eugene Paul Russell, $376,000.

Ruxton Dr., 5835-David A. and Amie H. Rowe to Meredith A. Harris, $415,000.

Sparrow Ct., 4508-Adnan Z. Kayani to Stephanie Morales Garcia, $319,000.

Tadmore Ct., 13043-Ashlyn and William Howdyshell to Mohammad Rasheed and Suheela Kaisir, $571,000.

DUMFRIES AREA

Beveridge Dr., 17018-Sandra L. Castanaro to Maazullah Hedayat and Meenah Abdulrahimzai, $296,000.

Fort Henry Ct., 1711-Mildred and Godie Capuno to Beatriz E. and Mirna Erroa, $228,000.

Harmsworth Dr., 2361-Katelynn J. and William J. Dailey to Luke B. and Melissa W. Maleski, $555,000.

Nugent Lane, 17257-Ivan Irizarry to Jack Lynn and Amanda Jane Babcock, $324,000.

Tebbs Lane, 18117-Anthony R. and Meghana G. Saputo to Kerrie Anne Kurtz, $315,000.

GAINESVILLE AREA

Arrowleaf Turn, 8245-Alex J. and Cynthia D. Damico to Francis J. and Kristen F. Angilletta, $775,000.

Brunson Cir., 7346-David and Stephanie Kim to Brandon Scott Jarvis, $346,000.

Cedar Branch Dr., 7810-Ashley E. Gray to Winifred Uju Okoroafor, $285,000.

Cinch Lane, 13874-James R. Frise and estate of Joann L. Frise to Paul A. and Joy O. Procopio, $535,000.

Creekbranch Way, 14218-Stephan Napoleon and Megan Fernandez Sutton to Alex and Jessica Rodriguez, $359,500.

Edisto Ct., 10401-Joel B. and Stephanie E. Congdon to Ruben Yepez and Gissela G. Becerra, $445,000.

Ferrier Ct., 6152-John L. and Brenda L. Jenkins to Lori R. Smithberger and Martin Fetridge, $530,000.

Heritage Hunt Dr., 7055, No. 208-Kathy S. Lavin to John R. Major, $300,000.

Kona Dr., 7010-Shannon C. Durgin to Matthew E. Broomer, $396,000.

Link Hills Loop, 8506-Willis and Andrew Christopher Scott to Daniel Santos and Bernardete Alves, $910,000.

Newbern Loop, 14304-James P. and Clare Tierney to Dominick N. Francis, $325,000.

Piney Grove Way, 6083-Mohammad Hossein Alikhani and Fereshteh Namdar to Hang Soo and Soobin Kim, $465,000.

Red House Rd., 14720-Dellber and Belinda M. Barkster to Elward Manago and Cielo Marie Crianza, $476,000.

Santander Dr., 15178-Todd C. and Kimberly K. Hatherly to Andrew Douglas and Kirsten Aubrey Lent, $570,000.

Senea Dr., 13726-Roy McCallum to Gwendolyn Shanklin Sloan, $490,000.

Sparkling Water Ct., 8406-Michael and Nichole Ahlstrom to Robert Christopher Henry and Alison D. Savannah, $555,000.

Tarleton Ct., 13824-Russell J. and Catherine M. Benson to David Leon and Lyndsay Allison Friedman, $569,000.

Vinewood Ct., 7696-Tommy W. and Peggy P. Fahrney to Andrew L. and Sarah E. Muzik, $500,000.

HAYMARKET AREA

Aster Haven Cir., 6091-Lauren L. Searcy to David Ray Wax, $299,900.

Boothe Lane, 6893-J. Blayne and Latoria S. Jennings to Leah and Curtis Knight, $425,000.

Chaffins Farm Ct., 5315-Margaret H. and Matthew F. Harvey to Christopher M. Hahs and Jamie M. Howard, $900,000.

Dodds Mill Dr., 4428-Dominion Country Club LP to Paul Colangelo, $1.1 million.

Golf View Dr., 15108-Alfred and Marion Ann Finch to Veronica Monique and Myron Alfred Gordon, $764,900.

Jackson Dr., 2911-Zachary and Shannon M. Rogers to Jesse Ronald Wardak, $360,000.

Popes Creek Pl., 6174-Harpreet Singh and Dilpreet Kaur to Zoralis Gonzalez, $480,000.

Roan Chapel Dr., 5529-Jason F. and Helen G. Foster to Kyoung and Kyoung Mee Jo, $880,000.

Stepping Stone Dr., 15117-Lexicon Government Services Corp. to Cameron Austin and Amanda Marie Foster, $640,000.

Turning Leaf Pl., 15324-Daniel J. and Deborah K. Askin to John and Tania Pineda, $685,000.

MANASSAS AREA

Ansley Ct., 6090-Charles L. and Charles L. Collins to William S. Still and Amanda Nicole Haymond Still, $650,000.

Bayonet Way, 8151, No. 203-Ross D. and Christy R. McGivern to Sheri L. Pilcher, $230,000.

Bradley Forest Rd., 12006-Brenden B. and Kayla B. Lowe to Phillip Oliver Bunts, $339,900.

Castle Rd., 7306-Jeremey Cremer and Christopher A. Williams to Wendy A. Rivera, $393,500.

Community Dr., 7937-Zhihao Wang to Tongmao Zhao and Guangyi Ling, $240,000.

Craggan Lane, 8506-Nicole Hong and Chun S. Lee to Samuel Nelson Fox and Jennifer N. Vasquez, $394,000.

Englewood Farms Dr., 8900-Charles E. Smith to Fredy D. Veru, Fredy Daniel Veru and Cara M. Smidt, $406,000.

Gateshead Lane, 7765-Brandy Lynn Clark to David and Karina McCall, $205,000.

Hinton Way, 10544-Martin Daniel Adjei and Rebecca Badu to Omar Masood Asghari and Maryam Raufi, $400,000.

Irongate Way, 10155-Mohammad Nawab to Liesle Marie and Tudor Gavin Britto, $257,000.

Koman Cir., 11010, No. 202-Anthony Joseph Fuller to Ashleigh Nichole Walker, $217,000.

Macbeth St., 8211-Hector Vasquez to Mario Membreno Bonilla, Mirian A. Alvarado and Ofelia R. Ramirez, $365,000.

Meadowgate Dr., 7842-James J. and Bonita L. Dromazos to Michael and Gina E. Leonard, $625,000.

Mountwood Dr., 9525-Michael A. and Shayna V. Nickolas to Kirk M. and Brittany J. Fitzpatrick, $569,900.

Old Dominion Hunt Cir., 8829-Agustin Canailero III and Kristin Caballero to Lauren Montgomery, $614,900.

Sinclair Mill Rd., 8365-Cecilia A. and Richard A. Mauer to Erik Soma and Min Chen, $475,000.

Steeplechase Run Lane, 10435-Lauren C. Montgomery to Daniel O. Manso, $480,000.

Three Otters Pl., 15572-Shujait Ali Chouhdary and Melanie Dawn Ali to Shelly Bell, $315,000.

Viewmont Lane, 10696-Patricia Kristoff to Stephanie E. Jones, $410,000.

MANASSAS PARK AREA

Ancient Oak Ct., 8220-Hammad A. Khan to Hatim B. Hussain, $470,000.

Chadds Landing Way, 7696-Jason J. Jenkins to Nelson Chicas Sermeno and Ana Cecilia Bonilla, $339,000.

Falls Grove Dr., 8177-Matthew and Patricia Busby to Mauricio D. Toro Cardozo, $332,000.

Honey Bee Way, 8142-Lee Edward and Karen Lynn Cobb to Tumenbayar Galdandorj, $410,000.

Mckee Way, 6491-Lori L. Krause to Ellen Brosh, $565,999.

Spruce St., 8212-Charles A. Hottle III to Yu Bok and Meaung Sook Kim, $420,000.

MONTCLAIR AREA

Alexander Pl., 16151-Jozeph Jenkins to Kevin Michael and Samantha Carter, $320,000.

Dartmoor Dr., 16215-Rhonda Walser to Clifford and Megan Shoemake, $486,000.

Hickory Nut Pl., 4743-William and Amy Franklin to Jimmy Alexander Palma, $425,000.

Malory Ct., 16662-Scott and Irene H. Chamberlain to Kenneth T. and Amanda M. Compton, $535,000.

Mulcaster Terr., 4289-Aaron Rettke to Daniel and Amanda Dew, $532,000.

Streamside Ct., 15247-Terri L. Knight to Khalia Bowden and Patrice Malone, $308,000.

Vista Dr., 15811-Jordan M. and Blair J. Holva to Kinzie K.R. Fender and Scott W. Fender, $425,000.

NOKESVILLE AREA

Aden Rd., 13050-Jose R. Paz and Esperanza Vasquez to Mauricio S. and Cindy Paz, $550,000.

Bristow Rd., 14242-Mark and Kristin Search to Michaila and Christos Kollas, $665,000.

Nokesville Rd., 13000-Douglas M. and Barbara A. Gough to Daniel and Meaghan Mulhern Reddick, $460,000.

OCCOQUAN AREA

Overlook Dr., 468-Tracey L. Paddock and Grant T. Cone to Maria S. Pleta, $343,000.

TRIANGLE AREA

Kerill Rd., 18635-Alpha and Amie Luseni Conteh to Kimberly Gunza, $545,000.

Stonewall Manor Dr., 3629-Lee Ricks to Juan and Mecha Granados, $575,000.

Woodland Dr., 18318-David Manning to Rudis Jeannette Amaya Miranda and Santana Patricia Miranda, $255,000.

WOODBRIDGE AREA

Aldrich Pl., 907-Richard M. and Doris R. Brandani to Sadaf Naseeb and Rana A. Saadat, $300,000.

Bald Eagle Lane, 15409-Roberta M. and Edward V. Tomasini to Kirtiben H. and Hemantkumar D. Patel, $549,900.

Belmont Bay Dr., 500, No. 110-Michael J. Dowling to Kevin L. and Mary A. Locklin, $345,000.

Boatswain Cir., 16451-Usman Chaudhri to Almetha Powell, $535,000.

Burgundy Pl., 2921-Ronnie L. and Margaret L. Jones to Patrick Joseph Stead and Ashlynn Elizabeth Hubert, $295,000.

Cardamom Dr., 12028-Keith J. Maynard to Emily E. Bergman, $200,000.

Chatsford Ct., 13402-Christopher and Julia Burke to Christopher J. Mikrut, $446,850.

Cinnamon St., 12195-Pech Properties Corp. to Medardo Gomez Jr., $349,900.

Conquest Ct., 3955-Bjorn I. and Christine N. Bain to Jon Christopher Galdames Henry and Michelle Marie Galdames Henry, $298,000.

Cromwell Ct., 11317-Diane M. Debarge to Aaron and Alyssa Maria Sowers, $325,000.

Danridge Manor Dr., 16683-Jesus M. Vasquez Rosalino to Johnny Berry, $460,000.

Deepford Dr., 2505-John Kardatzke to Jason Andre Bucelato and Kristina Marie Dunston, $465,000.

Dimples Ct., 5068-K. Hovnanian at Townes at County Center Corp. to Billy Ray and Demetrice McCain, $539,990.

Eagle Ridge Dr., 3503-Samantha and Drew Ryan Whitacre to Mohammed Qasim Hossain, $512,000.

Featherstone Rd., 1774-Omar Cruz to Shaun M. Adame and Hong T. Nguyen, $327,000.

Forest Grove Dr., 15289-Good Shepherd Housing Foundation to Sara and Erita Fernandez, $165,900.

Gardenview Loop, 1030, No. 202-4-Ismael F. Paredes and Ma Luisa Rubic to Grant William McDowell, $195,000.

Gullane Dr., 13895-Phailin Reifsnyder and Nuttha Chaisopitworakul to Lisbeth D. Hedgecock, $415,000.

Harbor Side St., 485, No. 914-James Paul and Carolyn Betz to Mark L. Schwab, $460,000.

Howitzer Lane, 11640-Mark S. and Caroline Shaaber to Alan C. Jonah, $630,000.

Indus Dr., 16107-Bryan H. and McKenna M. Stenson to Raven and Regginald Compton, $410,000.

Ivy League Ct., 12250-Maria E. Arellano Valentin to Tanos Matar, Viviane El Khoury Matar and Camelia Matar, $330,000.

Knightsbridge Dr., 12555-Joao M. Dias and Susana S. Pessoa to Mario Solis and Keyhra Santa, $470,000.

Leaf Lawn Lane, 3905-Scott C. Jamieson to Kenneth Worthey Jr., $500,000.

Linwood Lane, 2508-Dawn Kelley and Dawn Anderson to Katelyn, Stephan Lawrence and June Sullivan Bryan, $343,000.

Lord Culpeper Ct., 15248-Jeremy G. Whitesides to Juliet Sia Wongo, $439,900.

Madeira Ct., 2880-Lenwood A. Webster to Velma Walker, $196,000.

Margraf Cir., 2272-Andrew Cristwell to Edward Charles Jones II, $303,000.

Marquis Pl., 3880-Sabrina M. Sanchez to Freddie Perez, $250,000.

Mayflower Dr., 2031-Marie C. Turner to Manuel Rial Perez, $330,000.

Mount Pleasant Dr., 14105-Tin M. Barnett and Ida M. Salzillo to Shaday L. Mercado, $280,000.

Old Post Terr., 1916-Terrance Windsor to Enas Fayez Qutob, $233,000.

Overleigh Dr., 11593-Lyle B. and Eva L. Black to Jonathan A. Leones and Jovanna Cooper Benavides, $350,000.

Plumage Eagle St., 16417-Frank A. and Nancy B. Duncan to Micah Hargett Harrison, $530,000.

Presidio Way, 12107-Doris E. Falcon to Tinika Shushunna Jackson, $350,000.

Redwood Ct., 12211-Resource Investments Corp. to Arthur E. Woolley Jr., $435,000.

Rivanna Ct., 3196-John M. and Christine C. Thompson to Brian and Kate Holloway, $560,000.

Scuppers Lane, 2419-James A. and Tirzah M. Aiken to Mohammad, Noreen, Hamza and Haroon Tanveer, $610,000.

Stallion Ct., 12078-Rene A. and Sohamy Marquina to Blanca Lidia Vasquez, $346,440.

Sunny Brook Ct., 3973-Jennifer Morgan and Jennifer L. Modesitt to Kathryn Ann Yachechko Perez, $275,000.

Terranova Lane, 12605-John Marshall Young and estate of James Marshall Young to Robert Daniel and Kirsten Rae Hasler, $400,000.

Tree House Dr., 2554-David Aleaxnder Lyon to Brian Salzer, $415,000.

Ulysses St., 13777-Stephen E. Rexroat and Marvin E. Iavecchia to Taras Bilyi, $535,000.

Wade Lane, 5350-Sherry Murray Bunch to Sara Lynne and Johnnie L. Bennett, $497,000.

Westport Lane, 12709-Robert C. and Maria H. Schuster to Brett T. Hurm and Robbyn M. Umland, $315,000.

Winding Loop, 14835-Bosky Verma to Yong Jordan, $309,000.

Manassas

These were among homes sold in June in Manassas.

Adamson St., 8582-Vendarryl and Shafonda Jenkins to Rosolino and Andreea Candela, $270,000.

Bankhead Dr., 9490-Mark G. and Cynthia A. Cooke to Hammad Waheed and Waheed Akhtar, $564,900.

Buttress Lane, 8393, No. 202-Suresh Ganesan and Seethalakshmi Suresh to Soheil Hamidi Tousi, $149,000.

Elderberry Ct., 10040-Eric Allen and Stephanie A. Fisher to Iliana Ruiz, Fatima Rutz and Bladimir Rutz, $425,000.

Grant Ave., 9508-Kristen M. Eddy Reynolds and Kristen M. Eddy to Thomas Duncan and Rebecca Jean Ferguson, $330,000.

Hopkins Loop, 9885-Stanley Martin Companies Corp. to Vivian Nguyen and Michael Chau, $447,990.

Landgreen St., 9194-Rhouda S. Crafton to Jose Israel Molina, $295,000.

Old Hickory Ct., 9038-PNT Holdings Corp. to Carlos Armando Espinal, $303,000.

Ratcliffe Trail, 10528-Jason Dale Stone and Rebecca Lynn Wells Stone to James Donald Foley, $459,900.

Sassafras Ct., 9725-Daniel R. Martin and Laura Brown to Abdul J. Frotan and Fnu Khatira, $241,000.

Speiden Trail, 10577-Stanley Martin Companies Corp. to Daijaah Lee Allen and Donald Ray Hill II, $432,405.

Tudor Oaks Dr., 9522-Wendy Avila and Wendy Rivas to Mauricio Cruz Cardenas, $315,000.

Manassas Park

Anna Ct., 8627-Jaimie L. Hernandez and Jaimie L. Nguyen to Saharat and Nutchaya Sethanand, $246,000.

Colfax Ct., 210-Jaime D. Amaya Sosa to Richar B. Amaya, $360,000.

Hedgeford St., 9315-Cornelius Ryan and Vaneza Huckabay Esguerra to Kyler Lewis, $435,000.

Martin Dr., 100-David J. and Waverly D. Cerio to Maria C. Funez Hernandez and Luis M. Funez Ortiz, $270,000.

Primrose Lane, 9415-Marilyn and Julio Alvarado to Michael Anthony Becketts and Charles Brinkley, $484,500.

Stafford County

These sales data recorded by the Stafford County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in June were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com/homesales.

Adrian Way, 10-Karl and Audrey White to Andrew and Elizabeth Ayre, $565,000.

Aquia Dr., 2218-Renee L. Cruea to Andres and Evelyn Catalyna Sosa, $435,000.

Aspen Rd., 1010-K. Hovnanian at Embrey Mill Village Corp. to Sarah Boye and Michael Ayirebi, $443,179.

Basket Ct., 18-Kenneth Michael and Anne Marie Sobien to Kelly and Jena Ann Haycock, $430,000.

Blast Furnace Way, 260, No. 100-Carolyn W. and Donald E. Stiltner to Emile Gene and John William Manning, $284,900.

Brent Point Rd., 87-Imperium Investments Corp. to Christina E. Rock, $285,000.

Cannon Ridge Dr., 60-Tony G. Owens and Janetta M. Roberts-Owens to Autumn and Patrick Jenkins, $380,000.

Chadwick Dr., 79-Thao D. and Mati Melendez to Stephen Owusu Asare, $420,000.

Chriswood Lane, 132-Joann M. Hensen to Nathaniel Patrick and Lasette Marie Doherty, $750,000.

Clearview Ave., 1006-Mark E. Osborn to Thomas J. Krahling, $295,000.

Coachman Cir., 20-Robert H. and Song Suk Soska to Tommy Dorsey and Veronica Ann Fair, $525,000.

Coastal Ave., 1052-Miller and Smith at Embrey Mill IV Corp. to Sean M. McGuinness, $442,860.

Crab Apple Dr., 973-IHMW Embrey Mill II Corp. to Adrian G. and Tiffanie Marie White, $526,069.

Dorothy Lane, 56-Pamela Ann and Danny Wayne Salyers to Jonathan Stalin Hernandez and Mariana Maldonado Meija, $366,000.

Ellison Ct., 32-Hardy Homes & Properties Corp. to Asma Ouhammou and Mostafa Hamid-Allah, $435,000.

Essex St., 201-Mark A. and Michele M. Fenter to Autumn David Whittington, $210,000.

Forbes St., 121-Foundation Homes Inc. to Jolinda T. Hill, $370,000.

Fresh Water Dr., 29-Kirstin Glenn to Jonathan Simpson, $327,900.

Greenbank Rd., 371-Franklin J. and Rosie M. Drury to Raymond Jesse and Christa Leah Drury, $315,000.

Harpoon Dr., 2155-Kenneth R. and Cynthia L. Laenger to Brian Frederick Miller, $400,000.

Hidden Brook Dr., 124-Timothy Mauck to Susan Marie Hoffman, $311,000.

Hope Forest Ct., 121-Hour Homes at Seasons Landing Inc. to Joseph and Amanda Chappell, $490,883.

Ivy Spring Lane, 24-Peter J. and Brittany L. Nunez to Edgar E. and Mayra A. Ramirez, $425,000.

Kimberly Dr., 7-David C. and Audrey R. Braman to Timothy Scott and Stefanie Sayko Casey, $389,000.

Locksley Lane, 90-Richard E. Ward to Matthew D. and Stephanie Ann Gaeta, $632,789.

Lusitania Dr., 3019-Michael Griner to Justin and Kira Slatton, $370,000.

Monument Dr., 32-Donna Doyle and Guy Edward Marino to Justus Casino and Mereya Bangaroo, $540,000.

Newland Cove, 3-Frances L. Lauve to Olivia Ann Weltmer and Andrew Charles Rishel, $332,000.

Oakridge Dr., 433-Daniel and Eliana C. Romo to Raymond and Belen Harper, $365,000.

Olympic Dr., 198-Elizabeth Brown to Mazhar Hussain and Muhammad Zain Ud Din, $375,000.

Pennsbury Ct., 10-Aaron J. and Amy E. Needham to Fatmata Tity and Abdul-Rahman Rashid Kamara, $417,000.

Pewter Lane, 112-Drew and Rachel Redden to Jacob and Joi Rogers, $360,000.

Poplar Rd., 1211-Michelle D. and Alfred H. Lewis to Leonardo Antonio and Leonardo Antonio Cueto, $265,000.

Red Maple Ct., 75, No. 101-Nabi Almayah to Ahmad Nima Almayah, $124,000.

Rising Sun Rd., 100-Tyler Hoy Yee to Kevin Alberto and Arizandy Guzman, $315,000.

Saddle Ridge Lane, 210-Westbrooke Homes Corp. to Robert Lee and Rachel E. Russell, $565,264.

Saint Roberts Dr., 124-Lucila Kotheimer to Greta Dantonio and Vedran Bulic, $411,000.

Sharpsburg Lane, 16-Scott E. Bullard to Ryan E. Cowley, $389,000.

Short Branch Rd., 38-Mark R. Neeley II to Imran K. Oayyum, $350,000.

Snapdragon Dr., 8-Herbert D. and Roycea D. Watson to Sunil Lalitkumar and Hiral Sunil Amin, $797,000.

Spring Lake Dr., 69-David and Susan Wismer to Rey Bolta, $375,000.

Streamview Dr., 612-NVR Inc. to Darius Robinson, $274,990.

Sweetgum Ct., 102-Lydia K. Steininger and Glen C. Ackermann to Natasha S. Robinson, $365,000.

Titanic Dr., 3239-Amy L. Heiby to Sean D. and Jennifer Darleen Nelson, $383,000.

Village Pkwy., 658-Paramount Investments Corp. to Fredemir Antonio Abel Francisco and Lisset Dolores Rivera Grano De Oro, $380,000.

Wallaroo Ct., 8-Juan Carlos Marquez-Santiago and Elizabeth Metina Marquez to John A. and Molly E. Yukica, $424,000.

Waverly Ct., 5-Renee J. Zaal-Kendall to Sandra L. Castanaro, $330,000.

Wintergreen Lane, 101-Jeffrey F. and Dawn Rene George to Stephenie K. and Brandon H. Ingram, $550,000.