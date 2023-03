Jogos de Paris pretendem evitar uso de ar-condicionado

As Olimpíadas de Paris estão recorrendo aos subterrâneos para encontrar uma forma de refrescar os atletas durante os Jogos de 2024 sem aparelhos de ar-condicionado. Os organizadores planejam usar um sistema de resfriamento de água sob a Vila dos Atletas, semelhante ao que ajudou o Museu do Louvre a lidar com o calor escaldante que atingiu recordes no ano passado, para manter a temperatura sob controle para os atletas olímpicos e paralímpicos que se hospedarão lá. A decisão integra a meta do comitê organizador de reduzir pela metade a pegada de carbono dos Jogos de Paris e sediar as Olimpíadas mais sustentáveis até hoje, instalando uma tecnologia especial que usa fontes naturais para manter a temperatura confortável mesmo durante uma possível onda de calor. “Quero que os Jogos de Paris sejam exemplares da perspectiva ambiental”, disse a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, que decidiu enfrentar as mudanças climáticas com um ambicioso plano de ação que pretende reduzir drasticamente as emissões de gases do efeito estufa, e tornar a Cidade das Luzes carbono neutro até 2050. Em comparação com um projeto tradicional, o impacto de carbono da Vila dos Atletas será 45% menor durante a construção e ao longo de todo o ciclo olímpico, diz ela. Durante dois meses, entre julho e setembro de 2024, a Vila dos Atletas ao norte de Paris receberá 15.600 atletas e autoridades esportivas durante as Olimpíadas e 9.000 atletas e equipes de apoio durante as Paralimpíadas. Após os jogos, a área de 50 hectares perto do rio Sena, no popular distrito de Seine-Saint-Denis, irá se tornar um bairro residencial e comercial ecologicamente correto, com emissão zero de carbono e 6.000 novos moradores: os primeiros já se mudarão em 2025. Prevendo um clima quente, os organizadores vêm estudando as ondas de calor em cada quarteirão da Vila dos Atletas. Eles simularam as condições nas partes mais expostas ao sol das acomodações, e testaram a eficácia do sistema de resfriamento, com o objetivo de manter a temperatura interna entre 23 e 26 °C. O sistema de energia geotermal vai assegurar que a temperatura nos apartamentos dos atletas não suba acima de 26 °C durante a noite, inclusive durante uma possível onda de calor, diz Laurent Michaud, diretor das Vilas Olímpica e Paralímpica. Ele diz que os organizadores realizaram testes nos quartos localizados nos andares mais altos das residências, voltados para o sul e expostos ao sol direto em ambos os lados. Eles também levaram em conta a direção dos ventos na região e a temperatura da água no rio Sena. Eles trabalharam em estreita colaboração com o órgão meteorológico nacional da França para desenvolver previsões de temperatura. “Embora as temperaturas externas tenham atingido 41 °C, tivemos temperaturas de 28 °C na maioria desses quartos”, relatou Michaud à Associated Press, detalhando os resultados da simulação de uma onda de calor. “Em outros quartos, claramente tivemos temperaturas mais baixas.” Além do resfriamento sob o piso, o isolamento embutido nos prédios permitirá que os moradores conservem durante o dia o frio obtido durante a noite, diz Michaud. Para manter o resfriamento, os atletas precisarão seguir algumas regras básicas, acrescenta, como manter as persianas fechadas durante o dia. Laurent Monnet, encarregado da transição ecológica na prefeitura de Saint-Denis, o subúrbio ao norte de Paris onde estará localizada a principal Vila Olímpica, diz que todos os quartos estarão aproximadamente 6°C mais frescos que a temperatura externa, sem ar-condicionado. Embora alguns potenciais atletas olímpicos já tenham manifestado receio quanto à falta de ar-condicionado, Monnet considera que os atletas precisam se adaptar e ajudar a contribuir para a luta contra as mudanças climáticas. “Precisamos que os atletas deem o exemplo quando usarem os prédios”, diz Monnet. “Podemos construir a vila mais cheia de virtudes que quisermos, é também o uso que dela será feito que pesará na nossa pegada de carbono.” Eliud Kipchoge, bicampeão olímpico e recordista mundial da maratona, apoia o plano de sustentabilidade de Paris. O queniano é um dos maiores defensores da justiça ambiental, e repetidas vezes deu o alarme sobre as mudanças climáticas e os impactos do aquecimento global. ”É uma boa ideia, porque todos precisamos reduzir nossas emissões de carbono”, disse Kipchoge em entrevista à AP. Ele pediu aos colegas atletas que ajudem a combater as mudanças climáticas reduzindo seu impacto de carbono durante a competição, os treinamentos e a vida em geral, porque “todos passaremos pela mesma situação”. Os organizadores de Paris estão em contato com os comitês olímpicos nacionais e informaram que eles terão a opção de instalar seus próprios aparelhos de ar-condicionado em casos específicos, desde que atendam aos critérios técnicos do comitê organizador. A maioria das autoridades olímpicas respondeu com cautela aos planos dos Jogos de Paris para manter o conforto térmico dos atletas. Algumas dessas autoridades não excluem a possibilidade de levar seus próprios aparelhos de ar-condicionado para a França, ou alugar localmente, dependendo das condições climáticas da época. O Comitê Olímpico Australiano disse que ficará de olho nos padrões climáticos em Paris ao longo do próximo ano para garantir “o ambiente ideal de alto desempenho para os nossos atletas, incluindo as mitigações de calor e umidade que forem necessárias”. Michaud, o diretor da Vila Olímpica, diz que os organizadores querem ser cuidadosos com o meio ambiente, mas sem colocar em risco a saúde dos atletas. Alguns atletas, especialmente nos eventos paralímpicos, têm dificuldade em manter a regulação da temperatura corporal, e se forem acomodados em quartos onde seja impossível manter 26°C durante a noite, as delegações nacionais poderão instalar um sistema portátil de ar-condicionado. “Isso será analisado caso a caso, e em prol da saúde e da segurança dos atletas”, disse Michaud, acrescentando que ventiladores que borrifam gotículas de água podem ser instalados no lugar dos aparelhos de ar-condicionado tradicionais. Hidalgo, a prefeita de Paris, é veementemente contrária à ideia de transformar o evento do ano que vem nos Jogos Olímpicos “traga seu próprio ar-condicionado”, salvo pelas exceções de saúde. “Posso garantir que não mudaremos o rumo e que não haverá alterações no programa de construção da vila no que se refere ao ar-condicionado”, diz Hidalgo. Quanto à alternativa de que os organizadores proporcionem às delegações nacionais um sistema adicional de resfriamento, disse: “Não sou a favor. Precisamos ser coerentes com nossos objetivos.” ___ Contribuíram para esta matéria Jimmy Golen, em Boston, e Dennis Passa, em Brisbane, redatores de esportes da AP. ___ Mais Jogos Olímpicos na AP: https://apnews.com/hub/2024-paris-olympic-games e https://twitter.com/AP_Sports