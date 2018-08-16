

Esraa Albuti, an executive director at Ernst & Young, displays her brand-new driving license in Riyadh, Saudi Arabia, on June 4. (Saudi Information Ministry via AP)

جوديث إي تاكر: أستاذة في تاريخ الشرق الأوسط في جامعة جورجتاون ورئيس جمعية دراسات الشرق الأوسط (ميسا).

مريام آر لوي: أستاذة في سياسات الشرق الأوسط في كلية نيوجيرسي ورئيس جناح الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة الحرية الأكاديمية التابعة لـ”ميسا”.

[Read this column in English: Saudi Arabia’s reforms expand the space for women — but still deny them a voice of their own]

في الرابع والعشرين من يونيو الماضي، طبّقت المملكة العربية السعودية تغييرًا طال انتظاره حين رفعت رسميًا الحظر على قيادة النساء للسيارات. إلّا أن هتون الفاسي، وهي أستاذة جامعية مرموقة ومدافعة عن حقوق النساء ذاع صيتها عالميًا، باتت رهن الاعتقال منذ سبعة أسابيع بعد إلقاء القبض عليها بينما كانت تعدّ نفسها للاستفادة من الإذن الذي مُنِح حديثًا لها بقيادة السيارة داخل بلدها. قضيتها تصور بوضوح التوترات والتناقضات المرافقة للإصلاح السعودي، وخاصة فيما يتعلق بقضايا المرأة. (من الجدير بالملاحظة أن عددًا من الناشطات الأخريات ألقي القبض عليهن سابقاً قبل رفع الحظر وبعده.)

تُعتبَر هتون الفاسي نموذجًا لما حققته المملكة العربية السعودية للمرأة، فقد حصلت على شهادتيّ البكالوريوس والماجستير بمرتبة الشرف من جامعة الملك سعود في الرياض. ثم تابعت دراستها العليا في الخارج بدعم من حكومتها فحصلت على الدكتوراه في تاريخ النساء في عام 2000 من جامعة مانشستر بإنكلترا. وبعد عودتها إلى موطنها، انضمت إلى هيئة التدريس في جامعة الملك سعود ونشرت إحدى الدراسات النادرة حول النساء في جزيرة العرب قبل الإسلام، واستمرت في إجراء الأبحاث وإعداد الدراسات حول النساء والحياة الاجتماعية في الأزمان القديمة – رغم أنها ولأسباب غير معروفة لم يُسمح لها بتدريس الطلبة هناك منذ عام 2001.

وكانت مشارِكة نشطة في مبادرة “بلدي” التي حثّت لسنوات على منح المرأة حق التصويت والترشح في الانتخابات البلدية بالمملكة. وفي ديسمبر 2015، بعد عدة سنوات من منح ذلك الحق لهن، شاركت هي ونساء بلدها في الانتخابات البلدية لأول مرة. كما كانت تكتب بشكل منتظم في كبريات الصحف السعودية حول قضايا النساء وحول المسائل التي تهم المجتمع السعودي. كل من قابل هتون الفاسي عاد بنفس الانطباع، وهو أنها امرأة متفائلة بشأن مستقبل حقوق المرأة في بلادها.

فما الذي جرى إذًا؟ الإصلاحات التي تبناها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حظيت بحفاوة وإشادة كبيرة كانت تهدف للسماح للنساء بالمشاركة في الحياة العامة ودعوتهن لها، على الأقل في ظاهر الأمر. وفعلًا، بالإضافة إلى رفع الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة، طبّق الأمير إجراءات تحد من صلاحيات الشرطة الدينية كي تمنعها من التدخل بلباس المرأة ومظهرها وسلوكها، بل وصرح حتى للمغنيات بالمشاركة في الحفلات العامة، وسمح للنساء السعوديات بحضور المناسبات الثقافية والرياضية المختلطة، وشجع على زيادة عدد النساء العاملات في المؤسسات وأماكن العمل المختلفة. كل هذا يبدو في الظاهر منسجمًا تمامًا مع تفاؤل هتون الفاسي حول اتجاه التغيير في بلدها. ولكن لماذا يجري الآن اعتقالها بدلًا من منحها موقعًا في الحكومة كوزيرة لشؤون المرأة مثلًا؟

يكشف اعتقالها هي وزميلاتها عن رؤية ضيقة للدولة السعودية في عهد ولي العهد ووالده الملك سلمان حينما يتعلق الأمر بمشروع الإصلاحات الخاصة بالمساواة بين الجنسين. إنه، أولاً وقبل كل شيء، مشروع جرى تصميمه أخذًا بمصالح الحكام في الاعتبار ويُدار من ذلك المنطلق. ما من شك في أن السماح بدخول النساء إلى الحياة العامة إنما هو اعتراف ضروري بالواقع الاجتماعي: إذ باتت الكثير من النساء السعوديات متعلمات وعلى معرفة بالعالم من حولهن ولديهن طموحات، ومن شأن حرمانهن من حقوق المواطنة ذات المعنى أن يؤدي الى إقصاء قطاع ضخم من السكان، سواء النساء أو من يتحالف معهن من الذكور. والدولة السعودية بحاجة إلى النساء، وخاصة من كن منهن على درجة عالية من العلم والمعرفة. هناك حاجة ماسة إليهن في سوق العمالة في ضوء المحاولات المبذولة لتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وكذلك في تنويع الاقتصاد.

يبدو أن ما لا تريده السعودية، أو لا تشعر بحاجتها إليه، هو الصوت النسائي المستقل من أي نوع. الدولة تريد أن تقرر طبيعة ووتيرة الإصلاح، وأن تكون الناطق الوحيد باسم الإصلاح، وأن تستأثر بالفضل كله عن الإنجاز في مجال الإصلاح. أما الناشطات من النساء اللواتي يجرؤن على الإصرار على التعبير عن آرائهن أو المطالبة بمزيد من الحقوق فوق ما مُنِح لهن فسوف يتعرّضن للّجم والإسكات من خلال فرض حظر على كتاباتهن ومنعهن من التدريس والحركة ثم من خلال سجنهن.

قد لا يكون ذلك صادمًا بالنسبة لمن لديهم اطلاع على تاريخ الحركات النسوية في أماكن وحالات أخرى. فالحكومة الثورية في فرنسا في مطلع القرن التاسع عشر حظرت المنظمات النسائية المستقلة، والنساء الفرنسيات اللواتي رفعن عقيرتهن بمطالب ذات علاقة بحقوق النساء كن يلقين مصيرًا دمويًا. وفي بريطانيا تعرّضت الناشطات اللواتي طالبن بحق النساء في الاقتراع للسجن والمعاملة الوحشية في مطلع القرن العشرين. وفي أمريكا، تعرّضت النساء اللواتي دافعن عن حقوق المرأة أثناء الحرب العالمية الأولى للضرب المبرح في الشوارع ثم للسجن. إن حرمان النساء من أن يكون لهن صوت واضطهادهن الآن كما في الماضي إنما يكشف كذب الادعاء بإقامة العدل وتحقيق المساوة وإنجاز أي تقدم اجتماعي.

لدى هتون الفاسي وزميلاتها السجينات الكثير مما يمكنهن المساهمة به في خدمة وطنهن. يجدر بالقيادة السياسية التي تنتهج بصدق أجندة إصلاحية أن تستمع وتسمح للآخرين بالاستماع لأفكارهن حول تمكين المملكة من أن تصبح أرحب صدرًا وأكثر تسامحًا وأشد تطلعًا نحو المستقبل.