

A Houthi fighter stands guard during a rally in Sanaa, Yemen, on Sept. 20. (Khaled Abdullah/Reuters)

بقلم الخطاب الروحاني

صحافي يمني مقيم في واشنطن

في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، اتصل بي مديري السابق في صحيفة المصدر اليمنية التي تتخذ من العاصمة صنعاء مقرًا لها، سائلًا ما إذا كنتُ أودّ أن أتطوع لتحرير بعضًا من مقالات الصحيفة. قال لي: “لم يعد لدينا صحفيون، وأنت من القلائل الذين تمكنوا من الفرار”. كشخص كان يحلم بالعمل كمراسل منذ أيام المدرسة، والذي قضى حياته منذ ذلك الحين يناضل من أجل حرية الصحافة، شعرتُ بحزن عميق إزاء كلماته.

ولهذا السبب، صُدِمتُ عندما قرأتُ في صحيفة الـ”بوست” كلمات أحد زعماء جماعة الحوثي المتمردة التي تحاول استغلال وفاة الصحفي جمال خاشقجي. دعاني الأمر للتفكير في الرحلة التي توليتها أنا ومئات الصحفيين اليمنيين الآخرين خلال السنوات الثلاث الماضية.

لقد دفع الصحفيون اليمنيون ثمنًا باهظًا خلال الصراع من أجل حرية الصحافة في العقود الأخيرة، وضحوا بدمائهم من أجل نيل حقوقهم، خاصة خلال الثورة ضد الرئيس السابق علي عبد الله صالح في عام 2011. بعد أن أٌجبر صالح للتنحي، ازدهر المشهد الإعلامي اليمني: افتُتِحَت عشرات المنافذ الإخبارية بين ليلة وضحاها. كما تمتع الصحفيون بحرية غير مسبوقة – بل إنَّ بعضهم بدأ بالمزاح بأنّهم لا يعرفون ماذا يفعلون بكل هذا الانفتاح. استمر هذا العصر الذهبي حتى قاد الحوثيون المدعومون من قبل إيران انقلابًا عسكريًا في سبتمبر/أيلول 2014، وما لبث وأن أصبحت وسائل الإعلام عدو الشعب الأول على الفور. في الرواية الحوثية، فإنّ جميع الصحفيين جواسيس للغرب وأعداء لليمن. أغلقت الجماعة بسرعة وسائل الإعلام التي لم تتوافق مع سياستها، واختُطِفَ مئات من الصحفيين وتعرّضوا للتعذيب، أحيانًا حتى الموت.

بحلول نهاية عام 2017، كان هنالك 13 صحفيًا محتجزين لدى الحوثي وفقًا للجنة حماية الصحفيين، و اعتقلوا منذ ذلك الحين ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص آخرين نعرفهم. في مايو/أيار 2015، اختُطِفَ الصحفيان عبد الله قابيل ويوسف العيزري. وبعد بضع أيام، ألقت نقابة الصحفيين اليمنيين اللوم على الحوثيين إثر وفاة الصحفيَين اللذَين كان يستخدمهما الحوثيون كدروع بشرية لحماية منشأة عسكرية في مدينة ذمار من الغارات الجوية السعودية. أنا شخصيًا تلقيتُ تهديدات من الحوثيين واقتُحِمَت الصحيفة التي عملتُ بها وأُوقِفَت عن العمل. عندما لم يتمكنوا من الوصول إليّ بشكل مباشر، اعتقلوا والدي وأخي وأجبروهم على التبرؤ مني باعتباري “جاسوسًا”.

لقد صدمت قصة مقتل خاشقجي الوحشية الأميركيين جدًا، وانتقد مشرّعون في واشنطن من كلا الحزبَين الحكومة السعودية بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان. إنني أحيّي الروح الاستثنائية التي أظهرها مشرّعو واشنطن في تصريحهم بعدم تمكّن أي قاتل أو نظام ما من الإفلات من جرائمه. لكن خاشقجي هو مجرد واحد من العديد من ضحايا هذه السياسات. لا ينبغي استغلال موته المأساوي لاستمالة الصحافة كما سعى محمد علي الحوثي لفعله في مقاله المنشور في الـ”بوست”. بدلًا من ذلك، يجب أن نحترم حياة خاشقجي عن طريق حماية الصحافة. وان تحقيق العدالة لخاشقجي يجب أن تعني أيضًا العدالة للمتضررين في حرب اليمن، وخاصة الصحفيين.

لقد جلبت مأساة خاشقجي، الذي كنتُ أفتخر بالقول إنّه كان صديقًا لي، اهتمامًا طال انتظاره بالحرب في اليمن وانخراط السعودية فيها. كوني يمني، فقد شعرتُ بالارتياح لأن العالم قد استيقظ أخيرًا، ولكن مع استمرار الجدل، شعرتُ أنّ أصواتنا كيمنيين ليست مٌمَثلَة.

بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تدخل قوات التحالف بقيادة السعودية لدعم حكومة اليمن المعترف بها دوليًا ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من قبل إيران، فإنّه لا توجد في الأفق نهاية للحرب، وبدأ اليمنيون بفقدان بصيص الأمل نحو أي نوع من العودة إلى الحياة الطبيعية. إنّ الوضع الإنساني والاقتصادي لا يوصف بأقل من كونه كارثي، كما تتعمق الانقسامات الاجتماعية والسياسية.

لقد حان الوقت لكي يتخذ العالم ما يلزم من الإجراءات. وقد دعا البعض في واشنطن الإدارة الحالية إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية. على الرغم من أن هذه خطوة أولى هامة، إلّا أنّها لن تكون كافية بحد ذاتها لإنهاء الحرب.

يجب أن يتذكر المجتمع الدولي أنّ السعوديين لا يتحملون المسؤولية وحدهم. إنّ دور الإمارات العربية المتحدة يتمتع بنفس التأثير ودورها مثير للجدل مثله مثل الدور السعودي، إن لم يكن أكثر منه. انتقدت الحكومة اليمنية مرارًا وتكرارًا الإمارات بسبب تبَنيها لميليشيات مسلحة وانتقدت مفاقمتها للأزمة الإنسانية. رغم أنّ الإمارات تزعم أنّها ساعدت اليمنيين على “تحرير” مدنهم من الحوثيين، لا يوجد صحفي على الأرض هناك يتجرأ على كتابة نقد للتصرفات الإماراتية.

في هذه الأثناء يواصل الحوثيون شنّ حرب داخلية، بما في ذلك حصار طويل ومدمر لمدينة تعز التي لم تحظ باهتمام إعلامي مثل جوانب الأزمة اليمنية الأخرى. الحوثيون هم سبب هذا الحرب وما زالوا يتحملون المسؤولية الأساسية عن استمرارها، وأي جهد حقيقي يهدف لإنهاء الحرب يجب أن يرى ذلك. يجب على أولئك الذين يحاولون التوسط من أجل إنهاء النزاع توخي الحذر. إن لم يحذروا، فقد تنتهي جهودهم باستفادة أمراء الحرب.

إنه بقدر حاجة اليمنيين لتوقف الحرب، فإنهم بحاجة أيضًا إلى ضمان عدم تكرارها مرة أخرى. وكما كتب جمال خاشقجي ذات مرة عن مواطنيه السعوديين، فنحن اليمنيون نستحق الأفضل أيضًا.