With the World Cup fast approaching, national teams are starting to roll out their rosters for the big tournament in Russia. FIFA has set a June 4 deadline for teams to submit their final squads, so these should be considered provisional until then. This list will be updated as the rosters are announced. (If a team isn’t listed, it has yet to reveal its roster).

Main takeaways:

England hasn’t released its preliminary squad yet, but the BBC has reported that Joe Hart and Jack Wilshere will not be on the 23-man squad. Hart was England’s first-choice goalkeeper in the 2014 World Cup and Euro 2016. Wilshere, a midfielder, also played on the Euro 2016 squad.

Mario Gotze is not on Germany’s preliminary squad. Gotze scored the winning goal of the 2014 World Cup final against Argentina.

Argentina did not select Carlos Tevez, who last played for his country in 2015. Tevez said he “will watch the World Cup on TV.”

Rafael Marquez was included in Mexico’s preliminary squad. The 39-year-old defender is trying to appear in his fifth World Cup.

Brazil’s Dani Alves, France’s Laurent Koscielny and England’s Alex Oxlade-Chamberlain will miss the tournament with injuries.

Neymar is on Brazil’s 23-man roster, despite having not played since February because of an ankle injury.

ARGENTINA



[SELECCIÓN MAYOR] Jorge Sampaoli dio a conocer la nómina de 35 jugadores preseleccionados para el Mundial de #Rusia2018. pic.twitter.com/skT2VIZ6Wh — Selección Argentina (@Argentina) May 14, 2018

AUSTRALIA



ICYMI: Our 26-man squad for the pre-tournament training camp in Turkey and friendly match against Czech Republic. pic.twitter.com/xvQYJN9NSz — Caltex Socceroos (@Socceroos) May 15, 2018

BRAZIL

OFFICAL:



Brazil's 23 man World Cup squad. pic.twitter.com/MjoNy3ZcF6 — Brazil Football 🇧🇷 (@BrazilEdition) May 14, 2018

COLOMBIA



Colombia's 35-man World Cup squad is finally out.



Young goalie Iván Arboleda and Boca Juniors midfielder Sebastián Pérez are the surprise names in José Pékerman's preliminary squad. pic.twitter.com/gE5zOYkUVn — Carl Worswick (@cworswick) May 14, 2018

COSTA RICA

CROATIA

DENMARK

Her er de 35 spillere, som Åge Hareide netop har udtaget til VM-bruttotruppen.#ForDanmark pic.twitter.com/shI5aJVeJx — Dansk Boldspil-Union (@DBUfodbold) May 14, 2018

EGYPT

Goalkeepers: Essam El-Hadary, Mohamed El-Shennawy, Sherif Ekramy, Mohamed Awad.

Defenders: Ahmed Fathi, Saad Samir, Ayman Ashraf, Mahmoud Hamdy, Mohamed Abdel-Shafy, Ahmed Hegazi, Ali Gabr, Ahmed Elmohamady, Karim Hafez, Omar Gaber, Amro Tarek.

Midfielders: Tarek Hamed, Mahmoud Abdel Aziz, Shikabala, Abdallah Said, Sam Morsy, Mohamed Elneny, Kahraba, Ramadan Sobhi, Mahmoud “Trezeguet” Hassan, Amr Warda.

Forwards: Marwan Mohsen, Ahmed Gomaa, Ahmed “Koka” Mahgoub, Mohamed Salah.

GERMANY



ICELAND

Goalkeepers: Hannes Halldorsson, Runar Runarsson, Frederik Schram.

Defenders: Kari Arnason, Holmar Eyjolfsson, Rurik Gislason, Sverrir Ingason, Hordur Magnusson, Birkir Saevarsson, Ragnar Sigurdsson, Ari Skulason.

Midfielders: Birkir Bjarnason, Samuel Fridjonsson, Johann Gudmundsson, Aron Gunnarsson, Emil Hallfredsson, Gylfi Sigurdsson, Olafur Skulason, Arnor Traustason.

Forwards: Jon Bodvarsson, Alfred Finnbogason, Albert Gudmundsson, Bjorn Sigurdarson.

IRAN

Goalkeepers: Alireza Beiranvand, Seyed Hossein Hosseini, Rashid Mazaheri, Amir Abedzadeh.

Defenders: Ramin Rezaeian, Voria Ghafouri, Steven Beitashour, Seyed Jalal Hosseini, Mohammad Reza Khanzadeh, Morteza Pouraliganji, Mohammad Ansari, Pejman Montazeri, Seyed Majid Hosseini, Milad Mohammadi, Omid Nourafkan, Saeid Aghaei, Roozbeh Cheshmi.

Midfielders: Saeid Ezatolahi, Masoud Shojaei, Ahmad Abdolahzadeh, Saman Ghoddos, Mahdi Torabi, Ashkan Dejagah, Omid Ebrahimi, Ehsan Hajsafi, Ali Karimi, Soroush Rafiei, Ali Gholizadeh, Vahid Amiri.

Forwards: Alireza Jahanbakhsh, Karim Ansarifard, Mahdi Taremi, Sardar Azmoun, Reza Ghoochannejhad, Kaveh Rezaei.

MEXICO

#Notituit | @CocaColaMx



¡Llegó lo que esperamos cada 4️⃣ años!

El Profe Osorio presentó la lista de cara al Mundial de Rusia. 📋 🇲🇽#NadaNosDetiene pic.twitter.com/GJ1XIK9MT1 — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 15, 2018

NIGERIA

PANAMA

Goalkeepers: Jose Calderon, Jaime Penedo, Alex Rodríguez.

Defenders: Azmahar Ariano, Felipe Baloy, Harold Cummings, Eric Davis, Fidel Escobar, Adolfo Machado, Michael Murillo, Luis Ovalle, Francisco Palacios, Richard Peralta, Roman Torres.

Midfielders: Ricardo Avila, Edgar Barcenas, Ricardo Buitrago, Miguel Camargo, Adalberto Carrasquilla, Armando Cooper, Anibal Godoy, Gabriel Gómez, Jose Gonzalez, Cristian Martinez, Valentin Pimentel, Alberto Quintero, Jose Luis Rodriguez.

Forwards: Abdiel Arroyo, Rolando Blackburn, Ismael Diaz, Jose Fajardo, Roberto Nurse, Blas Perez, Luis Tejada, Gabriel Torres.

PERU

Goalkeepers: Pedro Gallese, José Carvallo, Carlos Caceda.

Defenders: Luis Abram, Luis Advíncula, Miguel Araujo, Aldo Corzo, Nilson Loyola, Christian Ramos, Alberto Rodríguez, Anderson Santamaría, Miguel Trauco.

Midfielders: Pedro Aquino, Wilmer Cartagena, Christian Cueva, Edison Flores, Paolo Hurtado, Sergio Pena, Andy Polo, Renato Tapia, Yoshimar Yotún.

Strikers: Paolo Guerrero, André Carrillo, Raul Ruidiaz, Jefferson Farfan.

POLAND

Goalkeepers: Bartosz Białkowski, Lukasz Fabianski, Lukasz Skorupski, Wojciech Szczesny.

Defenders: Jan Bednarek, Bartosz Bereszynski, Thiago Cionek, Kamil Glik, Marcin Kaminski, Tomasz Kedziora, Lukasz Piszczek, Artur Jedrzejczyk, Michal Pazdan.

Midfielders: Jakub Błaszczykowski, Pawel Dawidowicz, Przemyslaw Frankowski, Jacek Goralski, Kamil Grosicki, Damian Kądzior, Grzegorz Krychowiak, Rafal Kurzawa, Karol Linetty, Maciej Makuszewski, Krzysztof Mączynski, Slawomir Peszko, Maciej Rybus, Sebastian Szymanski, Piotr Zielinski, Szymon Żurkowski.

Forwards: Dawid Kownacki, Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Krzysztof Piątek, Lukasz Teodorczyk, Kamil Wilczek.

PORTUGAL

Goalkeepers: Anthony Lopes, Beto, Rui Patricio.

Defenders: Antunes, Bruno Alves, Cedric, Joao Cancelo, Jose Fonte, Luis Neto, Mario Rui, Nelson Semedo, Pepe, Raphael Guerreiro, Ricardo, Rolando, Ruben Dias.

Midfielders: Adrien Silva, Andre Gomes, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Mario, Joao Moutinho, Manuel Fernandes, Rony Lopes, Ruben Neves, Sergio Oliveira, William.

Forwards: Andre Silva, Cristiano Ronaldo, Eder, Gelson Martins, Goncalo Guedes, Nani, Paulinho, Ricardo Quaresma.

RUSSIA

Goalkeepers: Igor Akinfeev, Vladimir Gabulov, Soslan Dzhanaev, Andrei Lunev.

Defenders: Vladimir Granat, Ruslan Kambolov, Fedor Kudryashov, Ilya Kutepov, Roman Neustadter, Konstantin Rausch, Andrei Semenov, Igor Smolnikov, Mario Fernandes, Sergei Ignashevich.

Midfielders: Yuri Gazinsky, Alexander Golovin, Alan Dzagoev, Alexander Erokhin, Yuri Zhirkov, Daler Kuzyaev, Roman Zobnin, Alexander Samedov, Anton Miranchuk, Alexander Tashaev, Denis Cheryshev.

Forwards: Artem Dzyuba, Alexei Miranchuk, Fyodor Smolov, Fyodor Chalov.

SOUTH KOREA

SWEDEN

TUNISIA

🔴⚪ OFFICIEL : La liste des 29 joueurs sélectionnés pour le dernier stage de préparation à la Coupe du Monde 2018. #Tunisie 🇹🇳 #CM2018 pic.twitter.com/ojMdU8dlnZ — Tunisie Football (@tunisiefootball) May 14, 2018

