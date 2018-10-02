Global Opinions writer



Post contributor Jamal Khashoggi

الكاتب المساهم في صحيفتنا جمال خاشقجي دخل قنصلية المملكة العربية السعودية في إسطنبول بعد ظهر يوم الثلاثاء. بعد مرور عدة ساعات على دخوله، انقطعت أخباره.

لا نعرف ما إذا كان محتجزًا أو يتعرض للاستجواب أو متى قد يُطلَق سراحه. رافقته خطيبته إلى القنصلية حيث ذهب الزوجان لاستكمال الأوراق الرسمية الروتينية، ولكن لم يُسمَح لها بالدخول مع جمال. وبحسب ما ورد، فقد مُنِعَ من اصطحاب هاتفه المحمول إلى الداخل وأُجبِر على تركه، وهذا أمر شائع في العديد من المكاتب البيروقراطية في الشرق الأوسط.

على مدار العام الماضي، زعمت السلطات السعودية – بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان – أنها تنهض بعملية إصلاح في المملكة ستنقلها أخيرًا إلى الحداثة، بحسب تعبيرهم.

إلّا أن التطورات المقلقة من مجتمع النشطاء داخل البلاد تحكي قصة مختلفة إلى حد كبير. إن الذين يضغطون من أجل التغيير – سواء كانوا ناشطين في مجال حقوق المرأة أو صحفيين أو أقليات عرقية – يبلغون عن تعرضهم لمضايقات ممنهجة من قبل السلطات.

مع كل إصلاح مفترض تأتي موجة من الاعتقالات الجديدة والأحكام بالسجن والسلوك القمعي على نحو متزايد. خلال كل نقطة تحول، على الرغم من ذلك، فقد عرض جمال على قرّاء صحيفة “واشنطن بوست” تعليقات ثاقبة ونقد حاد بشأن الدولة التي يبدو أنها غير قابلة للاختراق.

بدأ في الكتابة لنا العام الماضي وأصبح منذ ذلك الحين واحدًا من أكبر المساهمين المستمرين في قسم الآراء العالمية. خلال الأشهر الأخيرة، ترجمنا مقالاته إلى اللغة العربية من أجل الوصول إلى جمهوره الكبير على وسائل التواصل الاجتماعي.

“عندما أتحدث عن الخوف والترهيب والاعتقالات والتشهير العام للمثقفين والزعماء الدينيين الذين يتجرؤون على التعبير عن آرائهم، ثم أقول لكم إنني من المملكة العربية السعودية، فهل يفاجئكم الأمر؟” كتب جمال في أول مقالة له معنا.

لكن رغم انتقاداته لبلده الأم، فقد أعرب جمال باستمرار عن حبه لها ورغبته في العودة، مع تكراره اعتقاده بأن المملكة العربية السعودية يمكنها أن تفعل ما هو أفضل وأنها ستقوم بذلك.

عندما زار ولي العهد مجلس تحرير صحيفة “واشنطن بوست” في شهر مارس/آذار الماضي، لم يكن جمال موجودًا، ولكني كنتُ موجودًا. كان بن سلمان يعمل بجد لإقناعنا بإصلاحاته المقترحة. إن اعتقال صحافي ومعلق معروف، في بلد أجنبي وبدون سبب وجيه، سيكون بمثابة تذكير آخر بالنفاق وفراغ الوعود بتحقيق انفتاح المجتمع السعودي.

سارع نشطاء وخبراء في الشرق الأوسط وصحفيون إلى التنبيه بشأن اعتقال جمال المحتمل:

Disturbing news that prominent Saudi journalist Jamal Khashoggi @JKhashoggi has disappeared in KSA consulate in Istanbul.Khashoggi has been a vocal critic of recent crackdown on dissent.



Many of Khashoggi’s close friends and associates have been arrested and prevented frm travel pic.twitter.com/C5EAjIL04O — Asma (@LibyanBentBladi) October 2, 2018

مالذي يحدث؟

محاكم تفتيش لقيادات الإصلاح في الداخل، ومطالب بأحكام القتل والمؤبد للكثير، وتجسس على الناشطين ودعاة الحرية في الخارج، وترويع وتفتيش للبيوت والمنازل، والآن أنباء غريبة عن اختفاء #جمال_خاشقجي — د. عبدالله العودة (@aalodah) October 2, 2018