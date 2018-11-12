

A fisherman paddled past destroyed buildings on the coast of the port city of Hodeida, Yemen, in September. (Hani Mohammed/AP)

رئيس اللجنة الثورية العليا

[Read in English: We want peace for Yemen, but Saudi airstrikes must stop]

يؤكد تصعيد العدوان الأخير على مدينة الحديدة اليمنية والذي يقوده التحالف الأميركي/السعودي/الإماراتي على أن الدعوات الأميركية لوقف إطلاق النار في اليمن هي دعوات شكلية وغير جادّة. إن التصريحات الأخيرة بهذا الشأن ليست إلا محاولة لتضليل الرأي العام العالمي، فالقيادة السعودية متهورة وغير مهتمة بالدبلوماسية. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تمتلك النفوذ لإنهاء الصراع في اليمن، إلا أنها اختارت حماية حليف فاسد.

إن أي متابع للجرائم التي ترتكبها السعودية في اليمن يمكنه أن يشير إلى الاستهداف العشوائي للآلاف من المدنيين كنتيجة للضربات الجوية. وهي جرائم صاحبتها حملة واسعة لتشويه الحقائق ومنع الصحافيين من تغطية الحرب وما يجري فيها. أدى هذا الاستهداف إلى أحد أكبر الكوارث الإنسانية على الأرض.

انعكست الوحشية التي اتبعها النظام السعودي في حادثة قتل الصحافي جمال خاشقجي، مثلما تنعكس اليوم في التصعيد العسكري والضربات الجوية في الحديدة وغيرها من المدن اليمنية، رغم كل التحذيرات الدولية.

يستهدف حصار مدينة الحديدة إذلال الشعب اليمني، إذ يستخدم التحالف المجاعة والكوليرا كأسلحة في حربه ضد اليمنيين. كما أنه يبتز الأمم المتحدة من خلال التهديد بقطع دعمه المالي للمنظمة، وكأن هذا الدعم هو عمل خيري، وليس مسؤولية تلتزم بها الدول الخاضعة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

تريد الولايات المتحدة الأميركية أن تقدم نفسها على أنها الوسيط المعتدل والصادق، غير أنها تشارك، وأحياناً تقود العدوان على اليمن.

نحن ندافع عن أنفسنا، غير أننا لا نمتلك طائرات حربية كتلك التي تقصف اليمنيين بذخائر محظورة. لا يمكننا أن نرفع الحظر المفروض على الصادرات والواردات إلى اليمن، ولا يمكننا أن نلغي الحظر الجوي وأن نسمح بالرحلات الجوية، أو أن نضع حداً لمنع استيراد السلع الأساسية، كالأدوية والمعدات الطبية من أي مكان عدا عن الإمارات العربية المتحدة، فهذا هو ما تم فرضه على رجال الأعمال اليمنيين. كل هذه الممارسات وغيرها الكثير تقوم بتدمير اليمن وقتل شعبه.

لم تقم اليمن بإعلان الحرب في البداية، حتى أن مبعوث الأمم المتحدة السابق لليمن جمال بن عمر قال بأن المنظمة كانت قريبة من تحقيق اتفاقية لتقاسم السلطة في العام 2015، غير أن ضربات التحالف الجوية عطلت هذه الاتفاقية. نحن على استعداد لإيقاف الصواريخ إذا قام التحالف السعودي بإيقاف قصفه الجوية.

نرى بأن دعوات الولايات المتحدة لإيقاف الحرب على اليمن ليست إلا محاولة لحفظ ماء الوجه بعد الإذلال الذي تعرضت له من قبل السعودية وقائدها المتهور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والذي تجاهل طلبات واشنطن بتوضيح تفاصيل حادثة مقتل خاشقجي. من الواضح أن الإدارة الأميركية – وعلى رأسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب – تفضّل الاستمرار في هذه الحرب المدمّرة بسبب المكاسب الاقتصادية التي تعود عليها جراء صفقات الأسلحة وأرباحها.

نحن نحب السلام، ذلك السلام المشرّف الذي يدافع عنه قائد ثورتنا عبد الملك الحوثي. ونحن على استعداد للسلام، سلام الشجعان. سوف يبقى اليمنيون دعاة للسلام ومحبيه بإذن الله تعالى.

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