

ONE TIME USE ONLY WITH OP-RUDDELL Fahad Albutairi and Loujain al-Hathloul

[Ready this piece in English: The Tragedy of Fahad Albutairi and Loujain Al-Hathloul]

بقلم كُرك رودِل

كُرك رودِل هو كاتب مقيم في كاليفورنيا. هذه المقالة مقتبسة من مجموعة تغريدات له على تويتر.

قبل بضع سنوات عندما كنت أكتب لمسلسل أميرِكان داد!، كنتُ بحاجة إلى متحدث بالعربية من أجل دور صغير. اقترح مدير توزيع الأدوار فنّانًا كوميديًّا سعوديًّا اسمه فهد البتيري صادف وجوده في لوس أنجلوس لمدة شهرين من أجل تصوير برنامج تلفزيوني. بحثتُ عنه، وتبيَّن أنه أول فنّان كوميدي سعودي يظهر على خشبة المسرح بشكل احترافي في المملكة، “جيري ساينفَلد السعودية”. كان لديه بضعة ملايين من المتابعين عبر تويتر. (ليس لديه متابعين الآن، ولكن سأصل لتلك النقطة لاحقًا.) كان بصراحة أكثر إثارة للاهتمام من هذا الدور الذي ذكرته مسبقًا.

في اليوم المخطط للتسجيل، مشيتُ إلى المقصورة لمقابلة فهد وإخراج جلسته. كان مجرد سطرين، لذا فكنتُ أعتقد أنني سأحييه وأُشرِف على التسجيل عدة مرات وثم سنمضي في طريقنا. كان فهد واقفًا مع امرأة قدمها لي كزوجته لجين. لم تكن تعرف أي شخص في لوس أنجلوس، ولذلك كانت ترافق فهد خلال ذلك اليوم. كانا شابَّين رائِعَين عالميَين ولطيفَين بشكل لا يصدق. راقا لي على الفور ودردشنا.

سألتُ فهد عن كونه كوميديًّا سعوديًّا – عن فعله لشيء لم يكن موجودًا من قبل في بلاده. كنتُ قد التقيت مؤخرًا بتريفور نوا للحديث معه عن مشروع ما، وقد تحدث عن ترعرعه من دون وسيلة للوصول إلى الثقافة الشعبية الغربية. لذلك لم يستوعب أبدًا الإيقاعات القياسية للكوميديا الارتجالية – فأنشأ هو وغيره من مواطني جنوب إفريقيا إيقاعاتهم الخاصة. كان فهد مفتونًآ. نعم، لقد كانت لديه تجربة مماثلة. لكن صوته تأثر أيضًا بحقيقة أنّ الكوميديا في المملكة كانت… خطيرة.

في تلك اللحظة انغمسنا في الحديث عن السياسة. ذكرتُ الشاب “التقدمي” الأمير محمد بن سلمان. كافة الصحافة في الولايات المتحدة أخذت انطباعًا إيجابيًا جدًا عن الرجل. كان يجتمع بأشخاص في هوليوود ووادي السيليكون. هل شعر فهد ولجين بالتفاؤل بشأن مستقبل السعودية؟

لقد كانا متفائلَين ولكنهما حذَّرا من أنه لا يزال هنالك طريق طويل بشأن تطور حالة حقوق الإنسان. لهذا السبب كانوا انتقلوا مؤخرًا إلى دبي في الإمارات العربية المتحدة. قلتُ لهما: “حسنًا على الأقل أنتما تعرفان أنكما بخير.” كان رفيع المستوى بما فيه الكفاية لدرجة أن لن يعبث أحد معهما نظرًا لوجود ملايين المعجبين به. نظرتُ إلى لجين. “وشهرته تغطي كلاكما، أليس كذلك؟” نظرا إلى بعضهما البعض. قال: “إنها أكثر شهرة مني في الشرق الأوسط”. ثم أدركتُ من كانت… إحدى ناشطات حقوق المرأة الذين اعتُقِلوا بسبب قيادتهم للسيارة في السعودية.

شعرتُ وكأني أحمق. كنتُ أفترض أنها كانت مساهِمة جانبية له عندما هي بالفعل حقَّقَت الكثير من أجل حقوق الإنسان أكثر من أي شيء قد أفعله في حياتي، وذلك بحلول منتصف العشرينات من عمرها. تحدثنا عن اعتقالاتها وحصيلة اعتقالها مرة أخرى بعد زواجها مباشرة و”اختفائها” لبضعة أيام. شعرا أنهما محميان إلى حد ما بسبب شهرتهما. كانا نافذة على عالم لم أعرفه إلا من خلال مقالات عرضية بعيدة عن الصفحة الرئيسية، وكان بإمكاني الحديث معهما طوال فترة بعد الظهر، ولكن كان علينا أن نسجل ونمضي قدمًا. تبادلنا معلومات الاتصال ووضعنا خططًا لتناول العشاء أثناء وجودهم في المدينة. لم نتمكن من تحقيق ذلك لأن العمل والحياة والأسرة وقفوا في الطريق. لكننا تواصلنا في بعض الأحيان على مدى العامين المقبلين. كانت لجين تحاول إنشاء وكالة مواهب للممثلين والكوميديين والموسيقيين في الشرق الأوسط. قدمتُ لها نصائح بشأن موقعها على الويب. تبادلنا أنا وفهد بعض الروابط للأعمال التي كنا ننجزها… في محاولة لجسر الهوة بين عالمَينا قليلًا.

في عام 2017، قرأتُ أنّ لجين تعرّضت للاعتقال وتواصلتُ مع فهد لمعرفة ما إذا كانت بخير. أجاب أنه أُطلِقَ سراحها بالفعل. كان الأمر مخيفًا لكن على ما يرام. وبعد ذك في شهر مارس/آذار الماضي، أُمسِكَ بهما وعُصِبَت عيناهما ونُقِلا إلى السعودية – فهد من الأردن ولجين من الإمارات. بعد عشرة أشهر، لا تزال لجين تقبع في السجن. أفاد والدها أنها تعرّضت لتعذيب وحشي. لا أعرف أين يوجد فهد. لقد أغلق حسابه على تويتر. لا أستطيع العثور على أي أثر له عبر الإنترنت منذ الربيع الماضي. قرأتُ أنهما لم يعودا متزوجَين.

لم يكونا يحاولان أن يكونا ثوريَين أو شهيدَين. كانا مجرد شابَّين مبدعَين يحاولان صنع الأشياء ومشاركة ذات حقوق الإنسان الأساسية.

أودُّ أن أرى ما يمكنهما فعله في هذا العالم إذا مُنِحا الفرصة لفعل ذلك. أودُّ من حكومة بلادي ألّا تأخذ رشاوى لغضّ النظر عن الفظائع الأخلاقية. ريثما يتولى الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب، أودُّ أن يفكر الكونغرس في فهد ولجين.

أتمنى أن أتناول ذلك العشاء الموعود معهما ذات يوم.