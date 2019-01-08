

Protesters placed candles in front of posters of Saudi journalist Jamal Khashoggi outside Saudi Arabia’s consulate in Istanbul. (Lefteris Pitarakis/AP)

[Read in English: Saudi Arabia’s trial for Khashoggi’s murder is a travesty. Congress must insist on justice.]

لم يكن من الممكن أن يكون محض مصادفة أنّ تعلن السعودية عن بدء محاكمة 11 شخصًا متهمين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي بالتوازي مع انعقاد دورة الكونغرس الجديد يوم الخميس الماضي. فقد كان مجلس الشيوخ الأمريكي أقرب ما يمكن حتى الآن على فرض عقوبات ذات معنى على ولي العهد محمد بن سلمان الذي تعتقد وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي أيه” أنه أشرف على الفريق المكون من 15 عضوٍ الذي كان ينتظر السيد خاشقجي عندما دخل القنصلية السعودية في إسطنبول يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول. في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وافق مجلس الشيوخ المنتهية ولايته بالإجماع على قرار يحمِّل ولي العهد المسؤولية عن جريمة القتل على الرغم من إنكاره ومحاولات الرئيس ترامب التستر عليه. كما استشهد أعضاء مجلس الشيوخ بأحكام قانون حقوق الإنسان التي تتطلب من الإدارة إصدار تقرير حول مسؤولية محمد بن سلمان خلال الأشهر المقبلة.

إن كان الإجراء السعودي يهدف إلى تفادي المزيد من الإجراءات في الكونغرس، فإن التصرف السعودي كان ضعيفًا بشكل مثير للشفقة في هذا الشأن. ذكرت وكالة الأنباء الحكومية أنه عُقِدَت جلسة استماع أولية للمحكمة وأنّ أحد المدعين العامين يعتزم التماس عقوبة الإعدام بحق خمسة من المتهمين. لكن جلسة المحكمة لم تكن علنية ولم يُذكَر اسم أي من المشتبه بهم. بكل المؤشرات، فلم توجه تهمٍ ضد ولي العهد وحسب، ولكن أيضًا كبار المسؤولين الآخرين الذين سبق أنّ اتهمتهم السلطات السعودية بالتورط في القتل لم توجه لهم تهم. وبدلًا من ذلك، فإنّ مجموعة صغيرة من أفراد الأمن الذين كانوا يتبعون الأوامر من دون شك عندما شاركوا في الهجوم يتم تحضيرهم ككبش فداء. ستُقطَع رؤوس أولئك الذين تطبق عليهم عقوبة الإعدام تماشيًا مع الممارسات الهمجية للمملكة.

من بين المسؤولين الهاربين من المسؤولية سعود القحطاني، أحد كبار مساعدي محمد بن سلمان الذي يُعتَقَد أنّه نظّم العديد من العمليات غير القانونية ضد المعارضين؛ أحمد العسيري، نائب رئيس الاستخبارات السابق؛ وصلاح محمد الطبيقي، طبيب شرعي قَطَّع جسد خاشقجي بمنشار عظام جلبه معه من الرياض لهذا الغرض. ذكرت صحيفة “دَيلي صباح” التركية مؤخرًا أنّ السيد الطبيقي يعيش بهدوء مع عائلته في منزل في جدة.

هذا الإفلات من العقاب صارخ لدرجة أنّ حتى إدارة ترامب لم تصل إلى حد تأييدها. قال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأميركية للصحفيين يوم الجمعة قبيل زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو إلى الرياض إنّ “الرواية القادمة من السعوديين” لم تصل بعد إلى “مستوى المصداقية والمساءلة” التي تقول الإدارة إنّها تسعى إلى تحقيقه. ومع ذلك، سيكون من الغباء الاعتماد على السيد بومبيو الذي وصف مطالبات الكونغرس بفرض عواقب كـ”مواء الهررة” لفرض ضغوطات جدية على ولي العهد.

إن كانت الولايات المتحدة تريد المحافظة على قيمِها من خلال الإصرار على تحقيق العدالة في قضية خاشقجي، فعلى الكونغرس أن يأخذ زمام المبادرة. يجب على القيادة الديمقراطية الجديدة في مجلس النواب أن تقدم إجراءات جديدة تتطلب فرض عقوبات أميركية على جميع المسؤولين عن جريمة القتل، بما فيهم محمد بن سلمان، وإنهاء الدعم الأميركي للحرب السعودية في اليمن. لا يمكن أن تكون مهزلة العدالة الذي تعرضها السلطات السعودية آخر فصل في مسرحية خاشقجي الدرامية.