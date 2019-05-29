

Malak al-Shehri and her husband, Ayman al-Drees, who was arrested by Saudi authorities last month. (Family photo)

Deputy Editorial Page Editor

[Read in English: MBS is not reining in his thuggery. That’s bad news for Saudi activists.]

هربت الناشطة السعودية في مجال حقوق المرأة ملاك الشهري إلى الولايات المتحدة قبل عام وسط موجة من الاعتقالات التي استهدفت نساء أخريات كنّ قد دافعن عن حقهن في قيادة السيارة. بعد اغتيال الصحفي جمال خاشقجي وتقطيعه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتضح أنّه تم احتجاز بعضهن في سجون سرية وتعرّضن للتعذيب الوحشي. في موجة الغضب الدولي التي أعقبت ذلك، كان السؤال الكبير في واشنطن هو ما إذا كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يُحتَمل أنه قد أمر بكلا الأمرين، سيستجيب للمطالب الغربية بكبح جماح بلطجيته.

الشهر الماضي جلب معه إجابة حاسمة لهذا السؤال: ليس بأي حال من الأحوال. في يوم 4 أبريل/ نيسان، قُبِض على زوج الشهري أيمن الدريس في مزرعة يملكها الزوجين في السعودية، من بين ما لا يقل عن 14 شخصًا لهم صلة بالناشطين المسجونين. تم احتجاز المعتقلين الجدد بدون تهمة ولم يُسمح لهم سوى بمكالمة هاتفية واحدة لعائلاتهم. حالتهم غير معروفة.

لم تكن هذه الرسالة الوحيدة التي بعث بها ابن سلمان إلى منتقديه المحليين والأجانب. في 25 أبريل/نيسان، أبلغ جهاز الأمن النرويجي إياد البغدادي، متعاون مقرّب من خاشقجي يعيش في أوسلو، أنه كان هدفًا لتهديد من الحكومة السعودية. وفي 16 مايو/أيار، قصفت الطائرات السعودية أهدافًا مدنية مرة أخرى في العاصمة اليمنية صنعاء، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، بينهم أربعة أطفال على الأقل. جاء هذا الهجوم بعد أسابيع من إقرار الكونغرس لتشريع كان من شأنه إنهاء كافة الدعم الأميركي للقوات السعودية في اليمن واستخدام الرئيس ترامب حق النقض ضده.

اعتُقِلَت الشهري في عام 2016 بسبب نشرها صورة لها دون غطاء رأس عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تم إطلاق سراحها بعد احتجاجات من الخارج. لكنها تقول إن الأمور قد تغيّرت. كانت القيادة السعودية حينها سريعة التأثر بالرأي العام الغربي. وتقول الآن: “لا أعتقد أنهم يهتمون بعد الآن، لأنهم يعتقدون أن ترامب يدعمهم.”

كانت الشهري والعديد من الناشطين السعوديين المنفيين في واشنطن قبل أكثر من أسبوع في محاولة لتغيير حسابات ابن سلمان. مثله مثل صدام حسين في العراق من قبله، يراهن الحاكم السعودي على أنه لا يواجه أي خطر جسيم بفرض عقوبة أميركية عليه بسبب الاستمرار في وحشيته، سواء كان ذلك تعذيبًا للناشطات النسويات المسالمات أو قصف أطفال المدارس في اليمن. ولِمَ لا؟ لقد ضاعف ترامب دعمه للنظام بعد مقتل خاشقجي. وفشل الكونغرس، رغم تعبيره عن غضبه، في توحيد صفوفه بشأن فرض عقوبات ذات مغزى يمكن لها أن تتفادى نقض ترامب.

لقد حضّ مبعوثو الكونغرس ابن سلمان على إطلاق سراح السجناء السياسيين وتسوية الحرب في اليمن لعدة أشهر، وإلّا فسيواجه دفعة أخرى من أجل تشريع أميركي بهذا الشأن. كانت النتيجة الوحيدة الواضحة هي الإفراج المؤقت عن ثمانية من الناشطات اللاتي اعتُقِلن العام الماضي. إنها لفتة مشروطة للغاية: تظل النساء قيد المحاكمة في محكمة بالرياض وهنّ ممنوعات من التحدث علنًا. ولا تزلنَ ناشطات معروفات عديدات في السجن، بمن فيهن سمر بدوي ولجين الهذلول.

ليس من الصعب تخمين السبب وراء بقاء الهذلول خلف القضبان. إنّ عائلتها، بما في ذلك شقيقها وليد وشقيقتها لينا، كانت صريحة في حديثها بالنيابة عنها، بما في ذلك بخصوص التعذيب الذي تقول إنّها تعرضت له: الإيهام بالغرق والضرب والصدمات الكهربائية والتحرش الجنسي. يقول وليد الهذلول: “إنهم يقولون ‘لأنكم تتحدثون، فلن يتم إطلاق سراح لجين.‘” إنّها طريقة لضمان التزام العائلات الأخرى الصمت حيال عمليات القبض على النشطاء وإساءة معاملتهم.

بفضل هذه الأساليب، لم يتمكن النشطاء السعوديون ومجموعات حقوق الإنسان من تحديد عدد حالات الاحتجاز السياسي التي وقعت منذ وصول ابن سلمان إلى السلطة. يمكن للعدد أنّ يصل إلى الآلاف، بما في ذلك المعارضون الدينيون للنظام وأفراد من العائلة المالكة، كما تقول صانعة الأفلام صفاء الأحمد التي وثّقت القمع السعودي.

قالت: “العديد من العائلات صامتة” بشأن الاعتقالات. “الخوف ملموس. نحن خائفون من الاتصال مباشرة بالأشخاص الموجودين على الأرض لأن التحدث إلينا يُعتبَر جريمة.” إنها لا تبالغ في الأمر: من بين التهم التي تواجهها لجين الهذلول التواصل مع الصحفيين الأجانب ومنظمة “هيومن رايتس ووتش”.

الأخبار السارة نسبيًا هي أن الكثير من أعضاء الكونغرس ما زالوا ثابتين بشأن مشكلة ابن سلمان، الذي يفهمون أنه بمفرده قادر على تدمير التحالف الأميركي-السعودي البالغ من العمر 75 عامًا. تم استقبال الناشطين السعوديين بحفاوة في مقر الكونغرس بكابيتول هِل، بما في ذلك كبار الجمهوريين. لا يزال التشريع ممكنًا: كان رئيس لجنة العلاقات الخارجية السِناتور جيمس رِش (جمهوري-ولاية آيداهو) يعمل على مشروع قانون قد يقيّد إصدار تأشيرات للنخبة السعودية حتى يتم إطلاق سراح السجناء السياسيين.

الأخبار السيئة هي أنّ ولي العهد لا يأخذ تهديد إجراءات الكونغرس على محمل الجد. مما يعني أنه ما لم يثبت خطأه، فمن المرجح أنّ يظل السعوديون الذين يدافعون عن حقوق المرأة والإصلاحات الليبرالية الأخرى عرضة للخطر في الداخل والخارج على حد سواء.