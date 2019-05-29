

President Donald Trump meets with Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman in the Oval Office of the White House in Washington on March 20, 2018. (AP Photo/Evan Vucci, File)

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صوتت أغلبية من أعضاء الكونغرس من الحزبين في الشهر الماضي ضد المزيد من الدعم الأميركي لتدخل السعودية الكارثي في اليمن، والذي فشل في تحقيق أهدافه وساعد في إنتاج أسوأ أزمة إنسانية في العالم. استخدم الرئيس ترامب حق النقض ضد القرار، والآن ضاعَف دعمه بسبب تقديمه دعمًا غير مشروط للنظام السعودي وحلفائه. في يوم الجمعة، أبلغت وزارة الخارجية الكونغرس أنّها ستتذرّع بسلطة طوارئ لتجاوز المعارضة وإتمام 22 صفقة أسلحة إلى السعودية والعديد من الدول الأخرى – بما في ذلك المزيد من الذخائر التي تقتل المدنيين في اليمن.

كان هذا الإجراء انتهاكًا آخر من جانب السيد ترامب للقواعد الثابتة، إن لم يكن خرقًا للقانون. لم يوضح إخطار الإدارة ماهية “حالة الطوارئ” التي سمحت لها باستخدام ثغرة في قانون مراقبة تصدير الأسلحة، والذي يمنح الكونغرس سلطة مراجعة مبيعات الأسلحة. على الرغم من أنّ وزير الخارجية مايك بومبيو أشار إلى حاجة الدول العربية “للردع والدفاع عن أنفسها” ضد إيران، فإنّ بعض الأسلحة المقدمة لن تكون متاحة لسنوات، مما يعني أنّها ليست مرتبطة بالحرب الأهلية في اليمن أو حالة التوتر المتزايدة في مكان آخر في المنطقة. سيذهب بعض العتاد إلى الأردن، وهو ليس في حالة حرب في اليمن أو في أي مكان آخر.

تُوَسِّع هذه المناورة تحدّي السيد ترامب لدور الكونغرس القانوني في تشكيل السياسة الخارجية للولايات المتحدة. قام أعضاء من الطرفين بتعليق المبيعات إلى السعودية بسبب قصفها المتكرر والمتعمد للأهداف المدنية في اليمن ولرفضها مساءلة كبار المسؤولين عن جرائم حقوق الإنسان، بما في ذلك قتل الصحفي والكاتب في صحيفة البوست جمال خاشقجي وتقطيع جثمانه. لإيقاف المبيعات بشكل دائم، كان على الكونغرس إقرار تشريع ما. كان بوسع السيد ترامب أن يسمح بإتمام عملية المراجعة وكان ينبغي عليه السماح بها.

بدلاً من ذلك، فقد تجاهل مجددًا سلطة الكونغرس من أجل تفضيل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي بدأ التدخل بقيادة السعودية في اليمن والذي أمر بقتل خاشقجي، وفقًا لوكالة الاستخبارات المركزية “سي آي أيه”. في وقت سابق من هذا العام، فشل السيد ترامب في تلبية شرط قانوني بأنّ يقدم تقريرًا إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عن مسؤولية ولي العهد عن جريمة القتل تلك.

إذا سُمح ببقاء الهدية الجديدة لولي العهد، فسيكون السيد ترامب قد ارتكب سابقة جديدة: يمكن للرؤساء بيع الأسلحة في أي مكان في العالم دون مراجعة الكونغرس ببساطة من خلال المطالبة بحالة طوارئ غير محددة. حتى مؤيدي السيد ترامب ومبيعات الأسلحة إلى السعودية ينبغي عليهم أن يكونوا منزعجين من هذا الأمر. رئيس لجنة العلاقات الخارجية السِناتور جيمس رِش (جمهوري-آيداهو) يفكر في الأمر على الأقل: في بيان له، قال إنّه “يراجع ويحلل المبررات القانونية لهذا الإجراء وما يترتب عليه من تداعيات”.

لدى السيد رِش علاج جاهز: يمكنه السماح بالتصويت في لجنته للتشريع لمنع المبيعات حتى يوقف النظام السعودي التفجيرات في اليمن ويلبي الشروط الأساسية الأخرى، بما في ذلك الإفراج عن نشطاء حقوق المرأة اللاتي احتُجِزن وعُذِّبن. على الكونغرس الالتزام بكبح جماح احتضان السيد ترامب المستهتر للزعيم السعودي القوي. كما يجب عليه الدفاع عن صلاحيات سياستها الخارجية الأساسية. لقد حان الوقت للسيد رِش لإظهار ما إذا كان على مستوى هذا التحدي.