

President Donald Trump and Saudi Arabia’s Crown Prince Mohammed bin Salman at the G20 summit in Buenos Aires on Nov. 30, 2018. (REUTERS/Marcos Brindicci)

يبدو أن تفاني الرئيس ترامب لعلاقته مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكثر أهمية من احترامه للكونغرس والقوانين التي يمررها. في وقت سابق من هذا العام، تجاهل البيت الأبيض مطلبًا قانونيًا يقضي بتزويد مجلس الشيوخ بتقرير يتطرّق لمسؤولية ولي العهد في اغتيال الكاتب الصحفي جمال خاشقجي. في وقت لاحق، وبعد استخدامه حق النقض (الفيتو) ضد قرار من الحزبين كان من شأنه أن ينهي دعم الولايات المتحدة للتدخل الكارثي الذي تقوده السعودية في اليمن، تذرّع السيد ترامب بسلطة الطوارئ في محاولة لإتمام مبيعات جديدة للأسلحة إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن بقيمة 8 مليارات دولار من دون مراجعة الكونغرس.

[Read in English: Trump continues to kowtow to MBS. Congress has a chance to say no.]

أمام الكونغرس الآن فرصة لإثبات أنه لن يسمح للرئيس بأن يمسّ بصلاحياته من أجل إرضاء زعيم عربي قاتل. من المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ هذا الأسبوع على عدد من القرارات التي تسحب الموافقة على مبيعات الأسلحة، وهناك تشريع مماثل في مجلس النواب. تحظى هذه الإجراءات بدعم من الحزبين: كبار الجمهوريين يشعرون بالغضب على إثر تجاهل السيد ترامب لسلطة الكونغرس ودعمه غير المشروط للنظام السعودي رغم سجلّه بارتكاب جرائم حرب محتملة في اليمن بينما يعذّب المعارضين المحليين ويقتلهم.

ليس هناك ما يضمن تمرير هذه القرارات: قد يتطلب الأمر 60 صوتًا، وحتى إن توفّرت، فقد لا توقِف القرارات تلك المبيعات. بوسع السيد ترامب استخدام الفيتو ضد القرار والقيادة الجمهورية في مجلس الشيوخ ملتزمة بمنع التصويت الذي من شأنه أن ينجح في إبطال الفيتو. لكن تمرير القرار بحد ذاته لا تزال له قيمة. يمكن إجبار الرئيس على استخدام الفيتو الجديد لإدامة تحالف أصبح مسمومًا نظرًا لتجاوزات محمد بن سلمان الدموية. سيكون لأنصار السيد ترامب سببًا للتساؤل عن سبب ذهابه إلى هذا الحد للحفاظ على روابطه مع السعوديين – هل يمكن أن يكون ذلك بسبب مصالحه التجارية الشخصية؟ وسيتعين على مقاولي الدفاع الأميركيين الذين يبيعون السلاح إلى الرياض، مثل شركة رايثيون، النظر في العواقب التي قد يواجهونها في نهاية المطاف إذا استمرت القنابل التي تزودها الولايات المتحدة في استهداف المدارس والمستشفيات والمساجد في اليمن على الرغم من معارضة الكونغرس الصريحة.

تدعي الإدارة أن لديها مبررات لاستخدام سلطة الطوارئ من أجل إتمام المبيعات بسبب تصاعد التوترات مع إيران – وهي أزمة من صنع الإدارة إلى حد كبير. لكن كما أشار النائب الجمهوري البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل مَكول (ولاية تكساس)، فإنّ بعض المعدات لن تكون جاهزة للتسليم لأكثر من عام، مما يعني أنّ المبيعات ليست ذات صلة بالوضع الحالي في الخليج أو في اليمن. في الواقع، السيد ترامب يتسبب بإنشاء سابقة خطيرة: قد يستطيع إما هو أو أحد الرؤساء المستقبليين بيع الأسلحة الأميركية لأي ديكتاتور في العالم من دون استشارة الكونغرس ببساطة عن طريق إعلان حالة طوارئ افتراضية.

لهذا السبب، بالإضافة إلى التصويت ضد المبيعات الحالية، ينبغي للكونغرس أن يتصرف بناءً على مقترحات لتعديل قانون مراقبة تصدير الأسلحة لمنع أي انتهاكات مستقبلية على يد السيد ترامب. يوفر قانون تفويض الدفاع الوطني المعلّق، والذي لا بد من تمريره، وسيلة جاهزة لإغلاق ثغرة الطوارئ. إذا كان السيد ترامب يرغب في مواصلة تلبية احتياجات محمد بن سلمان، فلا ينبغي السماح له بذلك من دون استشارة الكونغرس.