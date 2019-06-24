

Supporters of the Muslim Brotherhood attend a protest in support of ousted Egyptian President Mohamed Morsi outside the Rabaa al-Adawiya mosque, in Cairo, Egypt, 12 August 2013 (KHALED ELFIQI/EPA-EFE/REX/Shutterstock).

وائل هدارة هو طبيب مصري-كندي وأكاديمي شغل منصب كبير مستشاري الرئيس المصري محمد مرسي ما بين 2012-2013.

[Read this piece in English: Egypt’s regime must answer for Morsi’s death. Other dictatorships are watching.]

دُفِن محمد مرسي في جنازة مغلقة يوم الثلاثاء بعد ما يقرب من سبع سنوات من صنعه التاريخ كأول رئيس مصري منتخب في انتخابات حرة وديمقراطية. لا ينبغي أن يشك أحد ما في أن وفاته كانت اغتيالًا ولو لم تستخدَم تلك الكلمة.

كان مرسي محتجزًا في ظروف فظيعة وغير إنسانية منذ أن أطاح الجيش المصري بحكومته قبل قرابة ست سنوات. كانت هناك تحذيرات كثيرة حول تدهور حالته الصحية، بما في ذلك من قبل وفد برلماني بريطاني زار مصر العام الماضي. وخلصوا إلى أنه “إذا لم يتم تزويد مرسي بالرعاية الطبية الكافية قريبًا، فقد تكون العاقبة وفاته المبكرة.” كان مرسي في سن السابعة والستين وصغير السن نسبيًا، لكن ما يلقّب بسجن العقرب سيء السمعة الذي احتُجز فيه بالكاد كان سجنًا، بل هو بمثابة قبر.

لم يكن الأمر أن مرسي لم يفهم مقدار التكلفة الشخصية لتحديه سيطرة الجيش على الحياة السياسية والعامة في مصر. في يونيو/حزيران 2012، أخبر مذيعًا تلفزيونيًا مصريًا أن تولي السلطة التنفيذية في مصر كان “نوعًا من الانتحار”. في ديسمبر/كانون الأول من ذلك العام، أخبرني أنه إذا نجح في نقل مصر نحو الديمقراطية، فكان يتوقع أن يتم اغتياله. لكن تصميمه على خدمة بلده رغم المخاطر لا يقلل من الصدمة والفزع الناجمَين عن وفاته. الآن يجب أن يتحمل قتلة مرسي المسؤولية.

تعرفتُ على محمد مرسي لأول مرة في مايو/أيار 2012، بعد فترة وجيزة من ترشيحه لمنصب مرشح حزب الحرية والعدالة. كانت قد مرت مصر للتو بثورة غير مسبوقة، وكانت الآمال كبيرة لمستقبل ديمقراطي. قدمتُ له المشورة بشأن وسائل الإعلام والاتصالات خلال الحملة وقمنا بتطوير علاقة وثيقة للغاية. بعد الحملة، قمت برحلات سريعة ومتعددة بين القاهرة ومنزلي في كندا للمساعدة في العديد من القضايا. كان هناك العديد من الإخفاقات خلال العام الذي تقلّد فيه مرسي منصب الرئاسة، ولكن كان هناك العديد من النجاحات أيضًا. تم تضخيم حجم الإخفاقات من قبل الكثيرين وكتم النجاحات.

كان مرسي رجلاً محبًا ورجل دولة ناجح من نواح كثيرة. كان يهتم ببلده وبالمصريين. رفض تنفيذ تخفيضات جذرية في دعم الوقود والغذاء كانت ستؤثر بشكل غير متناسب على الفقراء والطبقة الوسطى. وبدلًا من ذلك، فقد أمر مجلس وزرائه بالتركيز على إصلاح نظام الدعم للقضاء على الفساد وتحسين الفوائد. معركته ضد الفساد زادت من غيظ القوات الواقفة ضده. كان الفساد تجارة مربحة في مصر ولا يزال كذلك.

ولد مرسي في قرية في ريف مصر ولم يفقد أبدًا رابطه القوي مع المصريين الفقراء والكادحين. كان يمكن أن يستضيف القصر الرئاسي وفدًا من زعماء القبائل من سيناء في الصباح ثم يستقبل هيلاري كلينتون أو كاثرين آشتون في فترة ما بعد الظهر. كان يمكن لمرسي أن يتواجد ويتحرك في كلا العالمين، لكن قلبه كان مزروعًا بكل إخلاص في تربة مصر.

وفاة مرسي لها تبعات كبيرة. لا يزال النظام العسكري في القاهرة يحتجز الآلاف من المصريين في ظروف وحشية. لقد أعدم بالفعل العشرات وحكمت محاكمه على آلاف غيرهم بالإعدام. إنّ أوروبا والولايات المتحدة متواطئتين في وفاة مرسي من خلال دعمهما للنظام العسكري. إذا استمروا التزام الصمت في وجه هذه الجريمة، فإنّ الديكتاتورية العسكرية في مصر ستزداد جرأة وسيُسجن المزيد من الناس ويُقتلون وستقع مصر بشكل أعمق في هاوية القمع.

علاوة على ذلك، فإنّ حكام مصر ليسوا السلطويين الوحيدين الذين يتابعون ردة فعل العالم على وفاة مرسي. السودانيون والجزائريون يراقبون أيضًا وهم يفكرون في كيفية إخماد حركاتهم الديمقراطية.

في نهاية حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2012، لم تكن لدي أي خطط للعودة إلى مصر. لقد دخلتُ مجال السياسة عن طريق المصادفة وكنتُ أعتزم العودة إلى حياتي الطبيعية كأكاديمي وطبيب في كندا. كان مرسي يمزح قائلًا إنه سيكون من الصعب عليّ التراجع عن الخطوط الأمامية للأحداث العالمية. أخبرته أنّ خطتي السرية كانت أن أجعله يوقع على العلم المصري الذي كنت سأبيعه عندما يصبح رئيسًا.

آخر اجتماع لنا خلال الحملة كان في الساعات الأولى من يوم 15 يونيو/حزيران 2012. بينما كنا نستعد للذهاب في طرقنا المنفصلة، التفت إليّ وسألني إن كنتُ قد أحضرتُ علمًا. في الواقع، كان بحوزتي علمًا. يقول توقيعه: “مصر التي تعيش في مخيلتي: مصر القيم والحضارة؛ مصر النمو والاستقرار والحب. وعلمها يسمو فوقنا.”

قد تبدو هذه الرؤية بعيدة كل البعد عن واقع مصر اليوم، لكنها الرؤية التي كان مرسي على استعداد لتقديم التضحية النهائية في سبيلها. أتمنى ألّا تذهب تضحيته سدى.