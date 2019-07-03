

Protestors in Tahrir Square in Cairo, Egypt, after hearing that President Hosni Mubarak had stepped down on February 11, 2011. (Linda Davidson/ The Washington Post)

محمد سلطان هو ناشط في مجال حقوق الإنسان ومؤسس “مبادرة الحرية”.

يصادف هذا الأسبوع الذكرى السادسة لأحد أهم الأحداث في الشرق الأوسط، حدث عكس مسار الربيع العربي. في 3 يوليو/تموز 2013، شن الجيش المصري انقلابًا على حكومة الرئيس محمد مرسي، مما أسفر عن مذبحة طالت الآلاف وهروب الآلاف غيرهم من المنفيين، وزوال الآمال بأن البلاد كانت على شفا حفرة من الوصول إلى الحكم الديمقراطي.

[Read this piece in English: Egypt’s opposition must unite against the regime — or risk further repression]

سيطر الجيش المصري على الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في يونيو/حزيران 2013 للتعبير عن استيائه من حكم مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطياً في تاريخ البلاد. اعتُقِل مرسي بعد ذلك وحوكم في محاكم مسيّسة وورد أنه تعرض لسوء المعاملة. تصرّ عائلته أنه تعرض لإهمال طبي نظامي أدى في النهاية إلى انهياره بعد الإدلاء بشهادته في قفص عازل للصوت في المحكمة، وثم إلى وفاته التي حدثت الشهر الماضي.

بعد ذلك، في الأسبوع الماضي وبعد أيام قليلة من وفاة مرسي المأساوية والمفاجئة، ألقت قوات الأمن المصرية القبض على شخصيات بارزة من المعارضة العلمانية وأصحاب النفوذ، بمن فيهم العضو السابق في البرلمان زياد العليمي والصحفي حسام مؤنس بسبب صِلاتهم المزعومة بالإسلاميين. هذه هي الشخصيات قيادة المعارضة التي لعبت دورًا فعالًا في الثورة ضد حسني مبارك وساعدت في حشد الجماهير ضد مرسي.

إن أعمال القمع المزدوجة التي اقترفها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي هي جزء من أكبر حملة قمع سياسية في تاريخ مصر الحديث – وهي حملة قمع استهدفت الجماعات العلمانية والإسلاميين على حد سواء. لكن مستويات الطغيان غير المسبوقة لم تكن كافية لسد الفجوة المتزايدة وانعدام الثقة بين الفصيلين المعارضَين في مصر.

في الواقع، وجهات النظر المختلفة للفصائل ترسخت بشكل أكبر خلال السنوات الأخيرة. لكل مجموعة وجهات نظر مختلفة اختلافًا جذريًا بشأن الماضي، وهي مبنية على الدعاية الأيديولوجية الاستقطابية والارتباطات العاطفية.

جسّدت مظاهرات يونيو/حزيران 2013 كفاح كلا الفصيلين. الطموح السياسي للإسلاميين في البرلمان تعرّض للقمع على مدى عقود طويلة. عندما انتُخِب مرسي، فقد كان ذلك يمثّل شيئًا أعمق من مجرد كونه رئيسًا للبلاد: بالنسبة لقاعدته الجماهيرية، كان مرسي تجسيدًا لنجاحهم في تحطيم الأسقف السياسية.

أما العلمانيون، فقد كانوا أعضاء نخبة محدودة لا تملك القدرة على تحريك أعداد كبيرة من الناخبين. ولذلك عندما تحركوا بشكل ناجح ضد مرسي عام 2013، فقد رأى المؤيدون ذلك تجسيدًا لنجاحهم.

في كل عام منذ 2013، يعيد طرفا المعارضة السياسية النظر في هذه التواريخ المتباينة التي ترمز إلى قضايا أشد عمقًا بشكل جذري. يحاول الإسلاميون نزع الشرعية عن احتجاجات عام 2013 من خلال التقليل من عدد المشاركين والمبالغة في دعم جهاز أمن الدولة. بنفس الطريقة، يحاول العلمانيون نزع الشرعية عن مرسي من خلال تصويره كرئيس غير كفوء لم يمثل سوى الإسلاميين فحسب. يستغل كل طرف تاريخ الآخر في انعدام الاستقرار السياسي.

وفي الوقت نفسه، استفاد نظام السيسي بنجاح من انعدام الأمن ذاته من أجل خلق المزيد من الانقسامات – واستخدم القمع كأداة لتعزيز رواية كل جانب عن الآخر. إن سياسات اللوم المثيرة للخلاف ليست جديدة بالنسبة لمصر – خاصة في هذا السياق. تاريخيًا، حرّض الجيش فصائل مختلفة ضد بعضها البعض من أجل تحقيق التوازن بين ديناميات القوة. وهي تستخدم اليوم تكتيكات مماثلة – مثل شيطنة جماعات المعارضة وتقديم معاملة تفضيلية في الأحكام وظروف السجن لفصيل على الآخر – من أجل تعميق الصراع المستمر منذ عقود بين العلمانيين والإسلاميين.

لكن ما يحتاج أن يفهمه كل من العلمانيين والإسلاميين السياسيين هو أنه على الرغم من وجود اختلافات كبيرة في الأيديولوجيا ورؤيتهما المستقبلية للبلاد، فإن هذه الاختلافات ليست وجودية. هذه المجموعات لها في الواقع قواسم مشتركة أكثر مما يرغب أي من الطرفين في الاعتراف به: اضطهاد مشترك وحلم مشترك لهما مصلحة في تشكيل مستقبل بلدهما.

في خضم القمع اللامتناهي للنظام، يتعين على كلا الفصيلين أن يدركا أن الواقع السياسي لا يمنحهما رفاهية الانخراط في خلافات نظرية وتناقض مع روايات الماضي. الآن أكثر من أي وقت مضى، يجب عليهم إيجاد أرضية مشتركة لبناء مستقبل حر وشامل وديمقراطي حيث يتعايشون جميعًا.

يجب على المصريين أن يدركوا أنهم بحاجة إلى بيئة تكفل الحرية والشفافية وسيادة القانون من أجل إصلاح سجل الماضي. محاولات كلا الفصيلين للقبض على الفراغ السياسي من خلال تهميش الآخر لن تؤدي إلّا إلى إطالة عمر نظام السيسي. عندما يضع السياسيون والفصائل المصرية خلافاتهم جانبًا ويجعلون خلاص بلادهم أولويتهم، حينها فقط سيكون بإمكانهم تحرير أنفسهم من شياطين الماضي وإلهام العالم كما فعلوا من قبل.