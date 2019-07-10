

President Donald Trump meets with Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman in the Oval Office of the White House on March 20, 2018. (AP Photo/Evan Vucci, File)

آغنِس كالامار هي المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسّفًا ومديرة وحدة حريّة التعبير العالميّة في جامعة كولومبيا.

تجري في السعودية وخلف أبواب مغلقة محاكمة 11 مدعى عليهم بتهمة قتل جمال خاشقجي. لكن من غير المرجح أن تُحقق عدالة حقيقية. بينما يواجه خمسة متهمون مجهولون عقوبة الإعدام، فلم يتم التحقيق مع كبار المسؤولين السعوديين أو اتهامهم بارتكاب جريمة قتل خاشقجي الوحشية التي تمّت مع سبق الإصرار.

[Read this piece in English: Saudi Arabia is making the world complicit in a miscarriage of justice]

كما هو مفصّل في تقريري إلى الأمم المتحدة الشهر الماضي، فإنّ المملكة العربية السعودية مسؤولة عن إعدام خاشقجي خارج نطاق القضاء وإخفائه القسري وتعذيبه. تشير الأدلة إلى أن 15 عميلًا سعوديًا تصرفوا بموجب صفتهم الرسمية واستخدموا موارد الدولة لارتكاب جريمة قتل. لقد أشرف مسؤولون رفيعو المستوى في العاصمة السعودية الرياض على التخطيط المفصّل الذي شمل طائرات خاصة وتصاريح دبلوماسية وطبيب جنائي وموظفين قنصليين سعوديين في إسطنبول. فشلت السعودية منذ ذلك الحين في التحقيق بشأن تلك الجريمة بحسن نية.

مقتل خاشقجي ليس مسألة سعودية داخلية. كان صحافيًا ومقيمًا في الولايات المتحدة قُتِل خارج نطاق القضاء في الأراضي التركية. ارتكبت السعودية عملًا غير قانوني خارج حدودها استهدف انتهاك حرية التعبير وهدد حرمة العلاقات القنصلية وتداخل مع مصالح المجتمع الدولي بأكمله.

لذلك فإنه من المقلق للغاية أنه حتى الآن لم يكن هناك استجابة دولية فعاّلة تُذكر، سواء قانونية أم سياسية أم دبلوماسية. نعم، الولايات المتحدة والأعضاء الدائمون الآخرون في مجلس الأمن الدولي يتابعون المحاكمة في السعودية. لكنهم وافقوا على عدم الكشف عن تفاصيلها. في الواقع، إنهم يسمحون لأنفسهم بأن يكونوا متواطئين فيما يمثّل إجهاضًا للعدالة بكافة المقاييس. أصدرت بعض الدول عقوبات محددة الهدف ضد 17 فردًا أو أكثر، لكن هذه العقوبات فشلت في التطرق إلى مسؤولية القيادة السعودية العليا وصرف الانتباه عن مسؤولية المملكة نفسها.

في كافة أنحاء العالم، طالب الرأي العام بتحقيق العدالة لخاشقجي. حكمت المحاكم ضد نهج “العمل كالمعتاد” فيما يتعلق بصادرات الأسلحة. اتخذ المشرعون خطوات لمعاقبة السعودية. ولكن نادرًا ما تنعكس هذه في سياسات التنفيذيين – بل إنها في الواقع تتعرض للتجاوز.

لقد كان استعداد بعض قادة العالم للمضي قدمًا من القضية من دون أي تحرّك واضحًا بشكل مؤلم الشهر الماضي خلال اجتماع مجموعة العشرين في أوساكا باليابان، حيث استُقبِل ولي العهد السعودي بحرارة من قبل الزعماء الأجانب بمن فيهم الرئيس ترامب. إن العودة إلى العمل كالمعتاد يشير إلى السعودية ودول أخرى بأنه يمكن التسامح مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. تم تلقي هذه الرسالة بصوت عالٍ وواضح: يبدو أن حملة الانتهاكات التي تم إثباتها في السعودية استمرت مع عدد من الحالات الأخيرة. بدون عمل دولي، فمن الواضح أن جرائم مماثلة ستتكرر.

إذا ما هي الخطوة التالية؟ يجب على المجتمع الدولي تصعيد مطالبه بإجراء تحقيق فعّال بشأن العقول المدبرة لهذه الجريمة ومحاكمة مرتكبيها. لا يمكن للعدالة من أجل خاشقجي أن تعتمد على الملاحقة القضائية السعودية التي تشوبها عيوب كثيرة. يجب على الدول الأخرى المطالبة بالصلاحية القضائية العالمية ومحاكمة المسؤولين عن الجريمة. يمكن لمكتب التحقيقات الفيدرالي “أف بي آي” أن يحقق في القضية ويجب عليه ذلك لأن هذه الجريمة تؤثر على المصالح الأميركية. يجب على الوكالات رفع السرية عن المواد الاستخباراتية الأميركية ذات الصلة لضمان كشف الحقيقة الكاملة.

يجب على الأمين العام للأمم المتحدة أيضًا تعيين خبراء في القانون الجنائي لتحديد المسؤوليات الفردية عن مقتل خاشقجي مثلما فعل أمناء عامون آخرون في الماضي. مراوغة الأمم المتحدة في هذه القضية لحد الآن لم يؤدِّ إلّا لإضعاف المؤسسة فقط. من الآن فصاعدًا، ومن أجل مواجهة مخاطر التسييس والشلل، ينبغي للأمم المتحدة أن تنشئ آلية دولية مستقلة لإجراء تحقيقات جنائية في عمليات القتل التي تستهدف صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

يجب ألّا تعتمد المساءلة على المقررين الخاصين الفرديين. ولا ينبغي إجبار البلدان الفردية على المخاطرة بالوقوف بمفردها ضد الدول القوية. يجب أن يكون مجتمع الدول مستعدًا للمطالبة بالالتزام بالمعايير الأساسية. قد يشمل ذلك وقف تصدير تكنولوجيا المراقبة إلى السعودية. يجب أن تركز العقوبات محددة الهدف على كبار المسؤولين السعوديين، مثل ولي العهد الذي قد يكون قد أمر بقتل خاشقجي أو حرض عليه أو فشل في منعه.

يجب أن نرفض الحجة القائلة بأن تحميل السعودية المسؤولية وتحديد الأفراد المذنبين بغض النظر عن صفتهم يعرّض المصالح الجيوستراتيجية والاقتصادية للخطر. من مصلحة جميع البلدان أن تسود العدالة. إن إلزام السعودية بمعايير حقوق الإنسان سيجعلها هي ودول أخرى شركاء أكثر جدارة بالثقة في نهاية المطاف. يجب أن يتطلب ذلك أيضًا عدم عقد اجتماع مجموعة العشرين المقبل في الرياض.

في أعقاب الحرب العالمية الثانية، اجتمع المجتمع الدولي لتأكيد المبادئ الأساسية التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان والحفاظ على السلام. إن التخلي عن هذه المبادئ يدنس ذكرى ملايين الأفراد الذين ضحوا بحياتهم وأولئك الذين يواصلون القيام بذلك، مثل خاشقجي. لا يمكن استعادة القواعد التي تدهورت من أجل النفعية أو السياسة بسهولة.

مقتل خاشقجي هو دلالة على وجود نزعة عالمية للعنف ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين. هناك علامات واضحة على انتهاج تكتيكات عدوانية متزايدة من قبل الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية من أجل إسكات منتقديها بشكل دائم. يجب على المجتمع الدولي إجراء تقييم لهذه البيئة المعادية. الصمت والتقاعس عن العمل، أو الأسوأ من ذلك، التواطؤ الضمني أو الصريح لن يؤدي إلا إلى مزيد من الظلم وانعدام الاستقرار العالمي. لقد حان وقت التحرّك.