

A convoy of UAE military vehicles and personnel travels from Al Hamra Military Base to Zayed Military City on Nov. 7, 2015, marking the return of the first batch of UAE Armed Forces military personnel from Yemen, in Abu Dhabi, United Arab Emirates. (Ryan Carter-Crown Prince Court – Abu Dhabi/WAM via AP)

أنور قرقاش هو وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية.

بينما تسحب الإمارات العربية المتحدة قواتها في اليمن تدريجيًا وتعيد نشرها، فإننا نفعل ذلك بنفس الطريقة التي بدأنا بها – بعيون مفتوحة على مصراعيها. لقد فهمنا التحديات آنذاك ونفهمها اليوم. لم يكن هناك نصر سهل ولن يكون هناك سلام سهل.

[Read in English: We’re proud of the UAE’s military role in Yemen. But it’s time to seek a political solution.]

ولكن الآن حان الوقت لمضاعفة الجهود بشأن العملية السياسية. ينبغي على الأطراف اليمنية – الحوثيون على وجه التحديد – أن ترى هذه الخطوة على حقيقتها: إنها إجراء لبناء الثقة من أجل خلق زخم جديد يهدف لإنهاء الصراع. على المجتمع الدولي اغتنام الفرصة. يجب أن يردع أي طرف عن استغلال هذه الفرصة أو تقويضها، ومنع الحوثيين من عرقلة المساعدات، والتعجيل بالتسوية من قبل كافة الأطراف ودعم جهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة.

في غضون ذلك، لن يكون هناك فراغ أمني. لقد تحمّلت الحكومة اليمنية العسكرية العبء الأكبر في استعادة السيطرة على أجزاء كبيرة من البلاد. ستبقى هذه الوحدات المحلية في مكانها تحت القيادة اليمنية وبدعم مستمر من التحالف.

في الواقع، هذه القوات اليمنية المحلية هي التي كسرت الخناق الحوثي على اليمن. لقد قاتلوا، بدعم من التحالف، بشجاعة وبنجاح لاستعادة عدن، ثاني أكبر مدن اليمن، إلى جانب الكثير من السواحل على طول البحر الأحمر وبحر العرب.

كان اندفاعهم إلى الحديدة المدعوم بضغط عسكري محسوب ومتعمّد عاملًا حاسمًا في إقناع الحوثيين بالمشاركة في المحادثات مجددًا. اتفاقية ستوكهولم اللاحقة التي رعتها الأمم المتحدة وعملية تنفيذها لم تكن كاملة، لكن التهدئة أدت إلى إنقاذ أرواح، وتحسين الوضع الإنساني، وتوفير موطئ قدم لعملية سياسية أوسع.

لقد حقق تدخل التحالف أيضًا أهدافًا مهمة أخرى. تم حرمان إيران من خنق بحري استراتيجي آخر في المنطقة، وتم حماية حرية الملاحة بين آسيا والبحر الأبيض المتوسط عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس. لا يريد العالم رؤية تكرار تهديد الشحن العالمي في مضيق هرمز وما حوله على الجانب الآخر من شبه الجزيرة العربية.

كانت إيران في طريقها لتكرار نموذج “حزب الله” اللبناني المزعزع للاستقرار بشنِّه حروبًا بالوكالة في اليمن لولا تدخل التحالف. تمكن الحوثيون الذين تم تدريبهم وتزويدهم وتشجيعهم من قبل إيران من الوصول إلى بعض الأسلحة الأكثر تطورًا التي تمكّن أي طرف من غير الدول من استخدامها، من ضمنها الطائرات بدون طيار والصواريخ البالِستية والعبوات الناسفة التي تتحكم بها موجات الراديو. كانت إيران مستعدة للاستفادة الكاملة من سيطرة الحوثيين الكاملة على اليمن.

لقد نجحنا أيضًا في إزالة تهديد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية – إحدى أخطر فروع المجموعة الإرهابية. الوحدات اليمنية المحلية، بتمكين ودعم من التحالف، أسقطت الخلافة الناشئة للقاعدة في جزيرة العرب في مدينة المكلا الساحلية وما حولها. أشاد أحد محللي الاستخبارات الغربيين بهذا باعتباره “حلًا كتابيًا للتعامل مع الجماعات الإرهابية التي تسيطر على الأراضي”.

ولكن لكي نكون واضحين، فإنّ الإمارات وبقية أعضاء التحالف لن يغادروا اليمن. بينما نقوم بالعمل بشكل مختلف، فإنّ وجودنا العسكري باقٍ. وفقًا للقانون الدولي، سنواصل تقديم المشورة والمساعدة للقوات اليمنية المحلية. سنردّ على الهجمات ضد التحالف والدول المجاورة. مع شركائنا الدوليين، سنظل يقظين في تأمين الوصول إلى المجاري المائية الحيوية. بعد التبرع بأكثر من 5.5 مليار دولار كمساعدات لليمن منذ عام 2015، سيستمر دعمنا لبرامج المساعدة الإنسانية واسعة النطاق، وكذلك دعمنا للأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في البلاد.

المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث أخبر مجلس الأمن الأسبوع الماضي بأنّ “علينا أن نفكر الآن معًا في الحقائق والفرص التي تحدد الآن فرصنا في التحرك من أجل السلام”.

تحركات التحالف الأخيرة تحسّن هذه الفرص. إنّ القوة العسكرية وحدها لن تحل أبداً الصراع اليمني شديد التعقيد وتغيّر التحالفات المستمر – ولكنها خلقت الظروف لعملية سلام نشطة.

بعيون مفتوحة على مصراعيها، يجب على العالم أن يلقي نظرة فاحصة على ما تغيّر في اليمن. استعادت الحكومة الشرعية السيطرة على أجزاء كبيرة من البلاد. الظروف المعيشية أفضل في هذه المناطق. تم استئناف الحوار السياسي. تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في أضعف حالاته منذ سنوات، وتم التصدي للعدوان الإيراني.

لم تغفل أنظارنا ثمن هذا التقدم والصعوبات التي ما زالت قائمة. بالتأكيد، لم يكتمل العمل على تأمين وإصلاح اليمن بعد، ولم يتحقق السلام الحقيقي من أجل الشعب اليمني حتى الآن. ومع ذلك، فإنّ الوعد بتحقيق هذا الهدف أصبح الآن في متناول اليد بالمقارنة مع فرص السلام خلال أربع سنوات من الحرب. نأمل أن يفتح الحوثيون أيضًا أعينهم على مصراعيها لصالح هذه الفرصة الحاسمة.