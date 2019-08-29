

President Trump looks over at Saudi Crown Prince Mohammad bin Salman as they line up for the family photo during the opening day of Argentina G20 Leaders’ Summit 2018 at Costa Salguero on November 30, 2018 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Daniel Jayo/Getty Images)

Global Opinions writer

خلال الأسبوع الماضي، عاد إلى واشنطن خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي والسفير السابق إلى الولايات المتحدة، وربما الأبرز من ذلك أنه الشقيق الأصغر لولي العهد محمد بن سلمان، من أجل إجراء محادثات رفيعة المستوى مع أعضاء إدارة ترامب. في يوم الأربعاء التقى بوزير الخارجية مايك بومبيو.

لقد مر قرابة عام على قيام عملاء النظام السعودي باستدراج الكاتب في صحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي إلى قنصلية بلاده في إسطنبول، حيث شرعوا في قتله بأبشع الطرق التي يمكن تخيلها. ثم فشلوا في إخفاء الجريمة وكذبوا على العالم بشأنها على الرغم من الأدلة المتزايدة التي تشير إلى ضلوع القيادة السعودية العليا. غادر خالد بن سلمان واشنطن فجأة – قبل انتهاء فترة ولايته بفترة وجيزة – وسط غضب شعبي متزايد حول الحادثة وتجاهل الحكومة السعودية.

[Read in English: The Saudis are back. But they never really left.]

لم تتحقق العدالة في قضية خاشقجي – ومع ذلك، يبدو أن موطئ قدم السعودية في أروقة القوة الأميركية لا يزال أقوى من أي وقت مضى.

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس في بيان إن بومبيو وخالد بن سلمان “ناقشا مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والإقليمية”، بما في ذلك “أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار في المنطقة وحقوق الإنسان”.

حقوق الإنسان؟ هل هذا ضربٌ من المزاح؟

تطرقت المحادثة بين خالد بن سلمان وبومبيو إلى الجهود المبذولة لإنهاء الحرب المستمرة في اليمن. استمر هذا الصراع بسبب الأخ الأكبر لخالد، ولي العهد، لأكثر من أربع سنوات حتى الآن. أدت حملات القصف التي تقودها السعودية وإغلاق الموانئ اليمنية إلى مقتل عشرات الآلاف ومجاعة على نطاق واسع.

في بداية الأمر، كان التدخل العسكري السعودي في اليمن مدعومًا من قبل الولايات المتحدة وحلفائها الآخرين في الخليج، وعلى الأخص الإمارات العربية المتحدة. ولكن الآن يقاتل كل من وكلاء الإمارات والسعودية بعضهم بعضًا، وقد تراجع الدعم للحرب في الأشهر الأخيرة – وكذلك حملة محمد بن سلمان لمواجهة إيران.

وبما أن الولايات المتحدة أصبحت مكتفية ذاتيًا على نحو متزايد في مجال الطاقة، فلأول مرة بدأ عدد متزايد من الأعضاء في مجلسيّ الكونغرس في التشكيك علانية بحكمة استمرار علاقة حيث نمنح بشكل فعليّ الترخيص كي يفعل السعوديون ما يريدون.

Saudi Arabia and the UAE promised Yemen relief money to the UN that they are now refusing to give. Food and health programs are shutting down, and tens of thousands of Yemenis - many of them children - will die this fall. Unconscionable. https://t.co/tv4m8RXxS9 — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) August 27, 2019

لقد ساهم مقتل خاشقجي والعدوان غير المبرر في اليمن في التركيز على تقييمنا لهذا التحالف القديم.

كما ساهم تواصل إدارة أوباما مع إيران في فتح هذا النقاش. تم تصميم الصفقة النووية الإيرانية بشكل ليس بالصغير من أجل تقويض ما يفهمه الجميع على أنه النفوذ المتزايد للسعودية في دوائر السياسة الأميركية وكذلك على أرض الواقع في الشرق الأوسط. لقد أجبرتنا أحداث المنطقة تدريجيًا على الاعتراف بأننا قد سلّحنا وحفّزنا دولة قوية لا تشاركنا قيمنا.

هذا ما يجعل عودة إدارة ترامب إلى سياسة الدعم غير المشروط للعائلة المالكة السعودية أكثر إثارة للحيرة.

العبارات البسيطة والقراءة الانتقائية للحقائق المتوفرة والولاءات التي لا يمكن الدفاع عنها تهيمن الآن على سياستنا الخارجية. لكن الحقيقة المرّة هي أن السعودية ليست صديقتنا. كما هي ليست حليف موثوق به في سعينا لمواجهة النفوذ الإيراني.

في الوقت الذي يحاول فيه أعضاء بارزون في إدارة ترامب تقديم مبررات لحملة “الضغط الأقصى” ضد النظام الإيراني بسبب “سلوكه الخبيث” في الشرق الأوسط، تشير كافة الدلائل إلى أنه لم يكن هناك تهديد أكبر لاستقرار تلك المنطقة من محمد بن سلمان.

خلال فترة حكمه التي شابها الرعب، اختفى المعارضون المحليون والأجانب، حقيقيون ومتصورون، وتم قتلهم وسجنهم وإسكاتهم. تفوق محمد بن سلمان في شروره على نظرائه الإيرانيين بكافة المقاييس.

من المؤكد أننا يجب ألّا نعفي إيران من جرائمها الكثيرة. لكن لم يعد بإمكاننا استخدام خطاياها كذريعة لاتخاذ إجراءات عقابية ضد إيران وشعبها بينما نواصل مكافأة السعودية على الرغم من انتهاكها الوقح لقواعد ومعايير السلوك الدولي.