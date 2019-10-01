

Brian Stauffer for The Washington Post

منال الشريف هي ناشطة في مجال حقوق المرأة ومؤلفة كتاب “الجرأة على القيادة: صحوة امرأة سعودية”.

“أنتِ إحدى آخر الصامدين.” “الآخرون لا يجرؤون على الحديث – ألستِ خائفة على حياتك؟” هذه بعض التعليقات التي سمعتها من أعضاء الصحافة الدولية بعد اختفاء ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي. في ذلك الوقت، بدا كما لو أن تفاصيل جديدة ظهرت كل يوم حول الطريقة المروعة التي انتهت بها حياته. بعد مرور عام، ما زلنا نبحث عن إجابات وننتظر محاسبة المسؤولين عنها.

[Read this piece in English: The Saudi diaspora of dissidents in exile are fighting back]

لكن ردي على هذه التعليقات يستمر كما هو عليه: “إنهم خائفون منا أكثر من خوفنا منهم. لقد قتلوا جمال، ولكن صوته الآن أعلى من أي وقت مضى.”

عندما غادر جمال السعودية في عام 2017، كان أحد أكثر الصحفيين شهرة في البلاد. كان قد تراجع رضا الحكومة السعودية عنه بسبب انتقاده لولي العهد محمد بن سلمان والتدخل الذي تقوده السعودية في اليمن. لكن جمال أحبَّ بلاده، وكان يؤمن حقًا أنه من خلال العيش في المنفى يمكنه الاستمرار في خدمته باستخدام صوته للمطالبة بالإصلاحات.

كان اغتيال جمال في القنصلية السعودية في إسطنبول رسالة واضحة من ابن سلمان – وتحذيرًا مروعًا لأي شخص يتجرأ على مساءلته أو انتقاده أو الطعن فيه. كان مصيره مرعبًا بشكل خاص بالنسبة لآلاف السعوديين الذين يعيشون في المنفى، وكان بمثابة تذكير تقشعر له الأبدان بأنّ الحدود لا يمكن أن تحمي الناس من الطغاة. بدأ الناس يسألون أنفسهم: “هل من الممكن أن يحدث لي ما حدث لجمال؟”

[Read more about Jamal Khashoggi: A missing voice, a growing chorus]

اعتقد النظام السعودي أن مقتل جمال سوف يسكت منتقديه الذين يعيشون في الخارج – ولكن كان للأمر تأثيرًا معاكسًا. أنا أقول هذا من تجربتي الخاصة. مثل جمال، أنا أعيش في المنفى الذي فرضتُه ذاتيًا منذ عام 2017. غادرت السعودية لأعيش في أستراليا لأن الحياة في الوطن أصبحت لا تطاق بسبب نشاطي. طُرِدتُ من وظيفتي وعجزتُ عن تأمين وظيفة أخرى في المنطقة.

واجه العديد من الآخرين خيارًا مماثلًا. منذ وصوله إلى السلطة، أصدر ولي العهد مجموعة من الإجراءات “التقدمية” على ما يبدو لتحديث المملكة، بما في ذلك اتخاذ قرار برفع الحظر المفروض على قيادة المرأة في يونيو/حزيران الماضي. لكنه استخدم إصلاحاته لإخفاء حملته الوحشية على المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

إحداهن هي صديقتي وزميلتي الناشطة في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول السجينة منذ مايو/أيار 2018 والتي تعرضت للتعذيب خلال فترة احتجازها. كانت تدرس في الإمارات العربية المتحدة عندما تم اختطافها وإعادتها إلى السعودية. لا تزال في السجن ووجهت إليها “جرائم” مثل التحدث إلى الصحفيين الأجانب والتقدم لوظيفة في الأمم المتحدة. قصتها، مثل جمال، تسلط الضوء على كلفة نشاطنا.

الشتات السعودي من المعارضين السياسيين في صدد النمو منذ تولي ولي العهد السلطة. وفقًا لمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، تقدم ما لا يقل عن 815 سعوديًا بطلب لجوء في عام 2017، مقارنة بـ195 في عام 2012. داخليًا، أفادت دراسة بتكليف من الديوان الملكي السعودي أن عدد طالبي اللجوء السياسي السعوديين سيصل إلى 50 ألف بحلول عام 2030.

أدت الحملة المتصاعدة ضد معارضي ولي العهد إلى تخويف العدد المتزايد من المعارضين السعوديين الذين يعيشون في الخارج – لكنها لم تصمتنا. نحن الآن نستفيد من هذا الخوف لإذكاء حوار مدني وسياسي وحقوق إنسان لم يسبق له مثيل حول العالم.

وهو محررٌ بالفعل. في شهر أبريل/نيسان، قدتُ أكثر من 3 آلاف ميل عبر الولايات المتحدة لرفع مستوى الوعي حول معاملة بلادي للنساء. على الطريق من سان فرانسيسكو إلى واشنطن، قابلتُ العديد من الأشخاص الذين سمعوا قصة جمال، لكن قلة من يعرف قصص النساء اللاتي يخاطرن بسلامتهن وحريتهن في السعودية اليوم. شاركتُ اسم وقصة لجين، وأبلغتُ الناس أنه كما يعرفون عن جمال، فيجب أن يعرفوا عنها.

كنتُ قد خططتُ لإنهاء رحلتي باحتجاج خارج السفارة السعودية في واشنطن. ومن المفارقة أن هذا كان من المقرر أن يحدث بعد وقت قصير من تولي أول سفيرة سعودية إلى الولايات المتحدة منصبها. لقد فوجئت عندما دعاني المتحدث باسم السفارة إلى الداخل لمقابلتها. أجبته: “سأقابلك بالخارج”، لأنني لم أكن أرغب في المغامرة داخل السفارة طالما أن مقتل جمال ذهب بدون عدالة. ثم أدركتُ أن هذا هو بالضبط ما يفعله المعارضون السعوديون بالفعل.

لقد خلّف مقتل جمال فجوة يجب علينا نحن السعوديين في المنفى سدها. لكن بينما يجد الشتات السعودي صوته، آمل أن نتمكن من التجمع ونقف متحدين ضد الظلم الذي نراه في أرض الوطن.

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