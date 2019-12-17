

Yemenis inspect the site of a suicide car bombing hit UAE-trained Yemeni troops in the southern port city of Aden, Yemen, 13 March 2018. Photo by STRINGER/EPA-EFE/REX/Shutterstock

إياد البغدادي هو كاتب وناشط عربي. إنه مؤسس “مؤسسة الكواكبي” التي تتخذ من أوسلو مقرًّا لها. أحمد قطنش هو مقدم “بودكاست طبائع الإستبداد” وأحد مؤسسي “مؤسسة الكواكبي”، وأحد كاتِبَي “مصنع أزمات الشرق الأوسط” إلى جانب البغدادي.

استضافت الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي حدثًا رفيع المستوى تم وصفه بأنه منتدى لتعزيز السلم في المجتمعات الإسلامية.

ثمة حاجة ماسة إلى مثل هذا العمل، والعديد من الموضوعات التي تناولها المنتدى في أبو ظبي مهمّة. وهي تشمل تعزيز السلام ومكافحة التطرف وتعزيز ثقافة المواطنة وحماية حقوق الأقليات الدينية. لكن هل الحكومة الإماراتية شريكة مخلصة في هذه الجهود؟ الأفعال تتحدث بصوت أعلى من الأقوال (أو المؤتمرات)، وسلوك النظام الأخير يروي قصة مختلفة.

[Read this piece in English: The UAE talks a big game on promoting peace. Its recent behavior tells a different story.]

لم تفعل الحكومة الإماراتية الكثير لتعزيز الاستقرار الإقليمي. منذ عام 2015، عملت بالتنسيق مع السعودية باعتبارها أحد الأطراف الرئيسية في الحرب الأهلية في اليمن. على الرغم من قرارها بسحب قواتها جزئيًا، فقد عبرت رسميًا فقط عن “فخرها” بدورها في أكبر كارثة إنسانية في العالم.

أبعد من ذلك، تم ضبط الإمارات وضلوعها في عملية تهريب معدات عسكرية إلى أمير الحرب الليبي خليفة حفتر في انتهاك لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة بهدف قمع النزاع هناك. أبو ظبي هي أيضا المشتبه به الرئيسي في سلسلة من الغارات الجوية في ليبيا والتي لم يعلن أحد عن مسؤوليته بشأنها، والتي يمكن أن تصل إلى حد جرائم الحرب.

في عام 2013، كان قادة الإمارات من الداعمين الرئيسيين للانقلاب الذي أنهى الانتقال الديمقراطي في مصر وتُوِّج بمذبحة رابعة والسجن اللاحق لما يصل إلى 60 ألف مصري بتهم سياسية. لمّح الرئيس التونسي السابق محمد منصف مرزوقي أنهم حاولوا أيضًا عرقلة الانتقال الديمقراطي في تونس. بالكاد أتعبوا أنفسهم بإخفاء جهودهم الأخيرة لتخريب تحرك السودان نحو الديمقراطية.

وفي مكان أقرب إلى الوطن، كانت الإمارات محركًا رئيسيًا وراء أزمة قطر عام 2017، حيث قامت (من جديد، بتنسيق وثيق مع السعودية) بقطع العلاقات من جانب واحد مع قطر، وطرد مواطنيها (مما أدى إلى تقسيم العديد من الأسر)، وإنهاء العلاقات التجارية، وفرض حصار فعليّ على البلاد.

بينما تتمتع الإمارات بأحد أسوأ السجلات في العالم فيما يتعلق بحرية التعبير وحرية الصحافة. تخضع شبكة الإنترنت للرقابة الصارمة، حيث تمنع الوصول إلى العديد من منظمات حقوق الإنسان والالتماسات وحتى الأخبار. لا يقتصر الأمر على منع الوصول إلى المعلومات فحسب، بل إنه يتم تجريمه أيضًا – كما رأينا في حالة طالب الدراسات العليا البريطاني ماثيو هيدجز. لقد قُبِض عليه بتهمة التجسس، وتعرض للتعذيب وأُرغِمَ على توقيع اعتراف قسري قبل أن تتدخل حكومته لتأمين الإفراج عنه.

تستجيب السلطات بقسوة شديدة للنشاط المدني والدعوات إلى منح الحقوق السياسية. نعلم ذلك بشكل شخصي: في عام 2014، تم اعتقال أحدنا بدون تهمة وطرده من البلد الذي عاش فيه طوال حياته. آخرون عانوا أسوأ من ذلك. في عام 2017، حُكِم على الخبير الاقتصادي ناصر بن غيث بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب تعليقاته على تويتر. في عام 2018، حُكم على أحمد منصور، وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان حائز على جوائز، بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. في عام 2012، اعتقلت قوات الأمن الإماراتية 94 مواطنًا وقعوا على عريضة تطالب بالإصلاحات؛ وحُكم عليهم بالسجن لفترات طويلة في محاكمات مغلقة. كما تم في وقت لاحق سجن أفراد الأسرة الذين انتقدوا العملية، وجُرّد بعضهم من جنسيتهم فيما بعد.

إن قمع الإمارات لنشاط المجتمع المدني يتجاوز حدودها. في عام 2018، وبالتنسيق مع النظام السعودي، اعتقلت الشرطة الإماراتية لجين الهذلول، وهي ناشطة سعودية رائدة في مجال حقوق المرأة كانت تتجسس عليها، وإعادتها إلى موطنها. وبعد بضعة أسابيع، وُجِّهت إليها تهمة الخيانة. تقول تقارير من منظمة العفو الدولية و”هيومَن رايتس ووتش” إنها تعرضت للتعذيب والإساءة الجنسية.

كما يفعل محمد بن سلمان، تحاول قيادة الإمارات تشتيت انتباه الغرب بالحديث عن الحداثة والإسلام المعتدل بينما تهاجم الديمقراطية وحقوق الإنسان في جميع أنحاء المنطقة. هذا ليس صدفة. كان الزعيم الإماراتي محمد بن زايد مرشدًا لمحمد بن سلمان. كلاهما يعملان على افتراض أن الحكومات الغربية حريصة جدًا على رؤية الإصلاح الأيديولوجي في المنطقة بحيث تكون الخدمة الشاقة كافية لتبديد المخاوف بشأن حقوق الإنسان. وعندما لا يكفي ذلك، يحاولون شراء النفوذ. يجب على صنّاع السياسة الغربيين أن يكونوا أكثر وعيًا وأن يطالبوا بتغيير حقيقي في السلوك، وليس منتديات وخطب رنانة وحسب.

نحن أيضًا نفهم تمامًا عواقب التطرف؛ تم وضع أحدنا على قائمة اغتيال تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2016. نحيي جميع الجهود المبذولة لمكافحة التطرف والإرهاب. ومع ذلك، فنحن نعرف جيدًا أن الموت والدمار والقمع لا يغذيان إلّا الأيديولوجيات المتطرفة. عندما يرى الشباب العربي القادة الغربيين يتعاونون مع مضطهديهم، فإن هذا يغذي خيبة أملهم بالقيم الليبرالية. إن استغلال دعوى الإصلاح الديني من قبل الطغاة يؤدي إلى فقدان ذلك الإصلاح للشرعية أمام الشعوب، ويجعل عمل الإصلاحيين الحقيقيين أكثر صعوبة.

الزعماء الغربيون محقون بشأن مطالبة دول الخليج بالتكفير عن الأيديولوجيات التي كانت تصدّرها منذ سبعينيات القرن الماضي – لكن عليهم أن يطالبوا بأفعال وليس مجرد أقوال ومؤتمرات. إن قيم الاعتدال والتسامح والسلام لا وجود لها من دون احترام حقوق الإنسان، ومحاولة فصل هذه المعاني عن بعضها هو عمل انتهازي بحت، سينتهي إلى فشل ذريع.