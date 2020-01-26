

A screen in Jiddah, Saudi Arabia, displays the images of Crown Prince Mohammed bin Salman, left, and King Salman on Jan. 4. (AP Photo/Amr Nabil)

غانم المصارير هو ناشط سياسي ومقدم برنامج “غانم شو” على يوتيوب. عنوانه على تويتر هو @GhanemAlmasarir.

يوم 10 يناير/كانون الثاني، منحتني محكمة العدل العليا البريطانية الإذن بمتابعة رفع دعوى قضائية ضد السعودية. قيل لي إن هذا القرار نادر في مجال القانون البريطاني، لأنه سيسمح لمقيم بريطاني بالمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت به جراء هجمة إلكترونية ارتكبتها حكومة أجنبية.

[Read this piece in English: Saudi Arabia has had complete access to my private life. So now I’m suing.]

أنا ناقد للعائلة المالكة السعودية. أُنتج مقاطع فيديو على يوتيوب باللغة العربية تسخر من فساد آل سعود وقمعهم لحقوق الإنسان. تمت مشاهدة مقاطع فيديو “غانم شو” أكثر من 300 مليون مرة. هذا يجعلني هدفًا للسعودية.

حذرتني شرطة العاصمة في لندن في عام 2018 من أن حياتي كانت في خطر وزودتني بنظام ذعر للحماية. إن أرسلتُ تنبيهًا، قالت لي الشرطة، فإنها ستقتحم منزلي لأنها ستفترض أنني تعرضت للهجوم. كلما غادرتُ بريطانيا، حيث مُنحت حق اللجوء، يجب أن أكون حذرًا، خوفًا من الاختطاف والإعادة القسرية إلى السعودية.

هذه التهديدات شائعة بالنسبة للسعوديين الذين ينتقدون العائلة المالكة علانية. يعرف قراء واشنطن بوست ذلك جيدًا: فقد قُتل كاتب الأعمدة جمال خاشقجي، أحد منتقدي العائلة المالكة السعودية، في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.

الأخبار التي انتشرت هذا الأسبوع، والتي تفيد بأن السعوديين قد اخترقوا الهاتف الذكي لمالك البوست ومؤسس شركة أمازون جيف بيزوس بدت مألوفة. لقد علمتُ قبل عامين أن برامج التجسس قد تم تثبيتها سرًا على هاتفي الذكي، حيث تقوم بتغذية المعلومات إلى خادم خاضع للسيطرة السعودية. قررتُ أخيرًا أنني وجدت طريقة لأحاول محاسبة الحكومة السعودية، ورفعت دعوى قضائية في بريطانيا في نوفمبر/تشرين الثاني.

لم أكن أتخيل الوصول إلى هذه المرحلة عندما غادرتُ وطني عام 2003. كنتُ أبحث عن الحرية. في السعودية، تسيطر العائلة المالكة على كل جانب من جوانب الحياة. إذا كنتَ ترغب في الذهاب إلى الجامعة أو فتح مشروع تجاري أو إجراء عملية جراحية في عينك، فستحتاج إلى خطاب من حاكم منطقتك – أحد أفراد العائلة المالكة. حرية التعبير غير واردة. يمكن أن يعني التعبير عن رأي غير شعبي الاعتقال أو التعذيب أو القتل. بوجود الآلاف من الأعضاء، لا تريد عائلة آل سعود أن تعمل الدولة بشكل مستقل عنها. هذه هي الطريقة التي تحافظ بها العائلة المالكة على السيطرة الكاملة.

كان عليّ أن أجد طريقة للخروج. في سن 23، انتقلتُ إلى بريطانيا للدراسة في مدرسة ميريديان للّغة الإنكليزية في بورتسموث. عندما وصلت، شعرتُ بالصدمة. في السعودية، تم تصوير بريطانيا على أنها مكان للكفار، حيث الناس ليسوا أفضل من الحيوانات. وبدلاً من ذلك، وجدتُ الكثير من الأشخاص الطيبين والكريمين الذين يمكنهم العيش والتحدث بحرية. بدأت أتساءل ما هي الأكاذيب الأخرى التي قيلت لي عندما كنتُ أترعرع.

في البداية، ظلّت معارضتي للنظام السعودي صامتة، ولكن مع مرور الوقت، شعرتُ بالحاجة إلى التحدث لأولئك الذين ما زالوا يعانون داخل المملكة. في عام 2012، خلال فترة الربيع العربي، بدأ المواطنون السعوديون على وسائل التواصل الاجتماعي في المطالبة بحقوقهم. استغرق ذلك الأمر الشجاعة. لقد دعمتُ الحملة وظهرتُ في مقطع فيديو على يوتيوب تم مشاهدته على نطاق واسع وهو يتحدث مباشرة إلى الملك آنذاك، وهو عبد الله بن عبد العزيز، وأبلغه أنه هو – وليس منتقدو النظام – من يجب أن يكون في السجن.

بعد ذلك، بدأتُ قناة على يوتيوب تدعى “غانم تيوب” وانتقدتُ العائلة المالكة. أغلقها يوتيوب بسرعة بعد أن اشتكى السعوديون. بعد ذلك، قمت بإعداد برنامج “غانم شو”. تم إيقافه أيضًا، لكنني طعنتُ في القرار، وتمت إعادته بعد أن حقق يوتيوب في الشكاوى.

مع زيادة شعبية القناة، ازدادت المضايقات.

تم اختراق موقعي على الإنترنت، حيث تم تغيير صورة العرض إلى صورة للملك سلمان مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مصدر القوة الحقيقية في السعودية. وأضاف القراصنة تعليقات مهينة وتفاخر بأن عملية القرصنة استغرقت 20 دقيقة فقط. أعتقد أن الاختراق والتباهي كانا يهدفان إلى تخويفي من خلال إظهار مدى سهولة وصول الحكومة السعودية إلى حياتي.

في عام 2018، تعرضتُ لاعتداء جسدي في أحد شوارع لندن من قبل رجلين. أخبروني بغضب ألّا أهين ولي العهد. أبلغتُ الشرطة بالاعتداء، لكن لم يتم القبض على أي شخص.

عندما بدأت هواتفي الذكية في التصرف بشكل غريب قبل عامين، قال أحد الأصدقاء إنه كان علامة محتملة على وجود برامج تجسس. قامت مجموعة مراقبة الأمن السيبراني Citizen Lab بفحص الهواتف واكتشفت أنه قد تم تحميلها سرًا ببرنامج يسمح بمراقبة جميع اتصالاتي وحركاتي. كانت نقطة الدخول عبارة عن رابط مزيف يتعلق بتسليم شحنة. تم تتبع الرابط واكتشاف أن مصدره السعودية.

إن معرفة أن السعوديين كانوا يتجسسون عليّ وأنهم نجحوا في الوصول الكامل إلى حياتي الخاصة كان له تأثير كبير عليّ شخصيًا. لهذا السبب أقاضي الحكومة السعودية. أسعى للحصول على تعويضات – واعتذار. إن غزو خصوصيتي جعلني أشعر بالخوف على سلامتي الشخصية. لكنني أكثر قلقًا حيال الأشخاص الذين ما زالوا يعيشون في السعودية والذين ربما يكون النظام قد قرأ رسائلهم ويرتبطون بي الآن. أخشى أن تكون حياتهم الآن في خطر.