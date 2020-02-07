

President Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu hold a joint news conference to discuss a new Middle East peace plan proposal in the East Room of the White House in Washington on Jan. 28. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Jamal Khashoggi fellow

لا يحتاج الأمر قراءة ٢٥ كتابا ليعرف أن الفلسطينيين كانوا سيرفضون خطة الرئيس ترامب “للسلام”. فالفلسطينيون معروفون برفضهم لعروض السلام التي تقدم لهم حتى وهم يدركون تماما أن العرض التالي سيكون أسوأ. هكذا رفضوا خطة الأمم المتحدة للتقسيم في ١٩٤٧ والتي كانت تمنحهم حق إقامة دولة على قرابة ٤٥٪ من أرض فلسطين تحت الانتداب، وهكذا رفضوا عرض إيهود باراك “السخي” في كامب ديفيد عام ٢٠٠٠، ثم رفضوا عرض إيهود أولمرت “الأكثر سخاءً” عام ٢٠٠٨ في إطار عملية أنابوليس. لقد مل العالم من افتقار الفلسطينيين للبراغماتية؛ وفي ضوء ضعف موقفهم فإن الكثيرين يرون أن عليهم القبول بما هو متاح أو أن “يخرسوا” – وفقا للتعبير البليغ لولي العهد السعودي محمد بن سلمان .

المشكلة أنه بدون فهم حقيقي لدوافع وسلوك الفلسطينيين يستحيل حل الصراع العربي-الإسرائيلي أو حتى إدارته.

[Read this piece in English: Why did Palestinians reject Trump’s peace plan? Here are three reasons.]

لقد قبل الفلسطينيون بعروض أخرى غير تلك المشار اليها، مثل قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ لعام ١٩٦٧، و اتفاقيات أوسلو عام ١٩٩٣ والتي لم تكن تعدهم – في أحسن الأحوال – بأكثر من ٢٢٪ من أرض فلسطين تحت الانتداب. وإن كانت كل عروض التسوية تتضمن خسارة للفلسطينيين، فلماذا يقبلون ببعضها ويرفضون البعض الآخر؟ الإجابة تتمثل في ثلاث أشياء يحرص عليها الفلسطينيون أكثر من غيرها: درجة من الشعور بالإنصاف، الأمل في الحياة الحرة في إطار دولة مستقلة ذات سيادة، وتطورات الواقع على الأرض.

لا يهتم الدبلوماسيون كثيرا بموضوع الإنصاف هذا، بل إنه يثير أعصابهم، غالبا لأنه يقف حائلا دون التوصل لاتفاقيات سهلة، تلك التي تتماشى ومنطق الأقوى. لكن الانصاف مهم لعموم الناس. كلما أناقش “حوار ميلوس” للفيلسوف اليوناني “ثوسيسيداس” في محاضراتي بالجامعة، أجري تصويتا بين الطلبة لبيان من سيختار عرض أثينا بالاستسلام المصحوب بالعبودية، ومن يختار المقاومة المؤدية لموت مؤكد. في كل فصل دراسي، لمدة ١٠ أعوام، اختارت أغلبية الطلبة المقاومة المصحوبة بموت مؤكد، وهو نفس اختيار شعب جزيرة ميلوس منذ ٢٥٠٠ عام. هذه هي الروح التي تسود الفلسطينيين حين يرفضون عروضا يرون فيها اختيارا زائفا ومغروسا في الظلم.

لكن اختيارات الفلسطينيين تحكمها اعتبارات عملية أيضا. لقد رفضوا خطة التقسيم عام ١٩٤٧ لأنهم اعتقدوا ان الدول العربية، التي تعهدت بمساندة قضيتهم بالقوة المسلحة، ستتمكن من الحيلولة دون قيام دولة يهودية في فلسطين. وفي أوسلو عام ١٩٩٣ تنازل الفلسطينيون عن ٧٨٪ من أرض فلسطين لإنقاذ الأمل في إقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة على بقيتها. أي أنهم فضلوا الحياة الحرة في دولة أصغر على التمسك بالعدالة التاريخية الكاملة: ويبدو لي هذا موقف براغماتي جدا.

لكن نتيجة عملية أوسلو كانت الحيلولة بينهم وبين الدولة ذات السيادة التي وعدوا بها، وتآكل ما بقى لديهم من إحساس بالإنصاف. وفوق ذلك كله، فإن التوسع غير المسبوق في المستوطنات الإسرائيلية داخل الضفة الغربية دمر ثقتهم في أي وعود مالم تكن مقترنة بتغيير الواقع على الأرض. وهذا ما يفسر رد فعلهم على مقترحات عامي ٢٠٠٠ و٢٠٠٨.

لكن خطة ترامب تتجاوز كل ذلك. فهي لا تعد الفلسطينيين بدولة ذات سيادة أو حتى متصلة الأراضي، بل تطلب منهم قبول الخضوع للسيطرة الإسرائيلية إلى الأبد. لا تحاول الخطة حتى إخفاء افتقارها للإنصاف، بل تلقي به في وجه الفلسطينيين مصحوبا بالتهديدات. ويكاد المشاهد يسمع القائد الأثيني وهو يهتف من على منبر المؤتمر الصحفي المشترك: “الأقوياء يفعلون ما يستطيعون، والضعفاء يعانون ما هو محتوم عليهم”.

المشكلة أن الضعفاء لا يعانون وحدهم.

بمجرد رفض الفلسطينيين لخطة ترامب، سيتبعهم في ذلك مئات الملايين من العرب والمسلمين، ومن ثم يجد الحكام العرب الراغبين في تأييد الصفقة صعوبة في قبولها علنا. ويعني هذا أن خطة ترامب لن تصبح أداة لتحقيق السلام وإنما ستصبح مجرد تصريح أمريكي لإسرائيل بأن تضم ٣٠٪ من أراضي الضفة الغربية، كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو .

وبالتالي نجح ترامب وكوشنر في دفن حل الدولتين وإلقائنا نحو “حل” الدولة الواحدة الذي تكون إسرائيل بمقتضاه صاحبة السيادة العملية على المساحة الواقعة بين نهر الأردن والبحر المتوسط، ويعيش في كنفها ملايين من الفلسطينيين دون حقوق سياسية أو مدنية مساوية لأقرانهم الإسرائيليين، عاجزين عن الخروج من المناطق الضيقة المحددة لهم، أو استيراد وتصدير البضائع، أو فعل أي شيء في حياتهم دون تصريح من السلطات الإسرائيلية. هذا الوضع له وصف معروف، بغض النظر عن المتسبب فيه، وهو الأبارتهايد.

إدانة خطة ترامب والدعوة لتطبيق حل الدولتين لن تجدي نفعا؛ فهذا “الحل” قد مات منذ أكثر من ١٠ سنوات. واليمين الديني والقومي الذي لم يسمح بتحقيقه في الماضي أصبح الآن أقوى ويزيد من قوته فرصة ضم الأراضي المقدسة التي يحلم بها منذ عقود. لقد فتحت خطة ترامب الباب أمام تيار قوي سيحملنا جميعا الى مواجهة تحديات الأبارتهايد المخيفة. والسؤال المطروح علينا الآن هو ماذا سنفعل جميعا – فلسطينيون وعرب واسرائيليون وبقية العالم – إزاء ذلك.