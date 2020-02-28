

Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi meets with Belarusian President Alexander Lukashenko in Minsk, Belarus, on June 18, 2019. (Vasily Fedosenko/Pool Photo via AP, File)

Jamal Khashoggi fellow

في مسلسل نتفليكس “ساكن القلعة العالية”، قام النظام الأمريكي النازي بحظر موسيقى الجماعات المهمشة سعيا منه لتطهير المجال العام من أصوات الملايين التي يقمعها النظام.

والآن، يقوم نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باستنساخ هذا النموذج الخيالي ويقرر حظر “المهرجانات“: موسيقى فقراء مصر ومهمشيها.

ثلث الشعب المصري يعيش تحت خط الفقر المتمثل في ١،٤٥ دولار يوميا. وقرابة ثلثي سكان القاهرة (٦٣٪ أو ١١ مليون) يعيشون في عشوائيات، بالإضافة لملايين أخرى تعيش في الأحياء الفقيرة التقليدية. كل هؤلاء يكادون لا يجدون المياه النقية والصرف الصحي والسكن الآمن والخدمات الصحية والتعليمية. لكنهم مع ذلك يقعون في الحب، ويعانون الهجر، يشعرون بالألم ويحتفلون، ويغنون. من وسط هذا الفقر، وبدون دراسة أو تدريب، ابتكروا موسيقى المهرجانات.

[Read this piece in English: Egypt’s music ban is part of a more disturbing cultural repression]

تعتبر المهرجانات امتدادhا لتقاليد الموسيقى الشعبية التي طالما احتقرتها السطات وفرضت عليها الرقابة. وكما يوضح أندرو سيمون، زميلي بكلية دارتموث، فقد احتكرت الدولة تعريف الموسيقى “المحترمة”، ملقية بالموسيقى الشعبية إلى الهامش “غير المحترم”. لكن انتشار الكاسيت في السبعينات أدى لانفجار الطلب على المغنيين “الهامشيين” الذين حققوا مبيعات بالملايين في حين تراجعت مبيعات المغنيين “المحترمين” – أي المدعومين من الدولة. نفس الظاهرة تقريبا تتكرر منذ ٢٠٠٧، حيث وفر “يوتيوب” و”ساوند كلاوند” وغيرها من المواقع منصات لهؤلاء المغنيين “الهامشيين”. واليوم، تحظى اغنياتهم بمشاهدة عشرات الملايين: على سبيل المثال احتلت أغنية حسن شاكوش المركز الثاني عالميا في قائمة الأغاني الأكثر انتشارا.

وعلى عكس حسني مبارك الذي تجاهل المقهورين طالما لم يتحدوا سلطته، فإن السيسي يرى في الدولة أداة لتغيير المجتمع. النموذج الأقرب اليه هو ذلك الذي قدمه جمال عبد الناصر في “فلسفة الثورة“، والذى يرى في الجيش الجزء الوحيد المنظم في المجتمع، والذي يمكنه ويجب عليه قيادة مصر لإخراجها من محنتها. قدم ناصر دور الجيش القيادي هذا باعتباره آمرا مؤقتا حتى يكتسب المصريون الصفات التي تسمح لهم بالتصرف بشكل ناضج. لكن يبدو أن السيسي يعتقد ان المصريين لم يكونوا على مستوى توقعات عبد الناصر.

وبالتالي، بدلا من الاكتفاء بحظر المهرجانات في الإذاعة مثلما كان الحال مع الموسيقى الشعبية في الماضي، قرر نظام السيسي منع مغنيي المهرجانات من الغناء في أي مكان، بما في ذلك الأفراح. بل كتبت نقابة الموسيقيين الى “يوتيوب” تطلب حذف أغانيهم من على الموقع. ولإضافة لمسة دينية على الأمر، أصدرت دار الإفتاء فتوى تحرم فيها الاستماع للمهرجانات.

كان يمكن أن تكون هذه أقصوصة مضحكة لو لم تكن جزءا من برنامج شامل من إعادة تأهيل وتعليم الشعب. فمنذ عودتهم للسلطة في ٢٠١٣ والعسكريون يقومون بتطهير المجال العام من أي تعبيرات ثقافية تخالف رؤيتهم المثالية لمصر المحترمة، النقية، القوية.

ولتحقيق هذا، بسطوا سيطرتهم على الاعلام، وأنشأوا قنوات تليفزيون وراديو تتبعهم كما اشتروا القنوات المستقلة أو أخضعوها لسيطرتهم. وبينما أفلتت وسائل التواصل الاجتماعي من سيطرة العسكريين، فإن مستخدميها المصريين لم يفلتوا. فسجن النظام كل الأصوات التي تتحدى روايته الرسمية، مثل شادي الغزالي حرب، الجراح الذي يقبع في السجن منذ قرابة العامين، ومثل المصرية الأمريكية ريم الدسوقي — كلاهما متهم “بنشر أخبار كاذبة” في وسائل التواصل.

وعلى نفس المنوال، مد النظام سيطرته على الإنتاج الدرامي، ليس فقط من خلال الرقابة وانما بخلق محتوى درامي خاص به واسكات المنتجين والممثلين المستقلين. كما استخدم عملية تسجيل الكتب الجديدة لمنع طباعة ما لا يرغب فيه من كتب، وضغط على الناشرين والمكتبات لتزيل من على رفوفها وقوائمها الكتب غير المرغوب فيها. ومن لم يمتثل للضغوط عوقب بالحبس ومنعت كتبه من معرض القاهرة للكتاب، مثل الناشر خالد لطفي الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات.

حتى البحوث الجامعية تم اخضاعها لسيطرة الأمن. فقد أصبح يتعين على رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وهم أنفسهم معينون من قبل الدولة، ضمان قيام الأساتذة بالحصول علي موافقات أمنية قبل السفر للخارج والمشاركة في المؤتمرات العلمية أو الشروع في المشروعات البحثية.

كما قام النظام بحبس كل من اعتبرهم “منحرفين”. فعلى سبيل المثال، سجن سبعة شباب رفعوا أعلام قوس قزح في حفل موسيقى عام ٢٠١٧. كما سجن مدون شاب دعا للإلحاد، وكاتب استخدم ألفاظا فاضحة، وراقصة حضت على الفجور، وفرقة مسرحية سخرت من الجيش، وممثل ساخر جعل الجنود يلوحون بواقيات ذكرية منفوخة، ومغنية أهانت نهر النيل!

وللأسف فإن برنامج القمع الثقافي هذا يحظى بتأييد قطاع من النخبة المصرية. ليبراليون معتدون بصوابهم ممن يرفضون الإقرار بالطابع البنيوي للفقر في مصر، وقوميون أبويون ممن يريدون من الدولة ترقية المجتمع، واسلاميون ممن لا يفوتون فرصة لفرض أخلاقهم المتزمتة على الناس – كل هؤلاء يهللون للبرنامج العسكري لإعادة تأهيل الشعب. بل ويدعوا بعضهم لجعله برنامجا مؤسسيا “للتثقيف”، يبدأ من مرحلة الطفولة.

في “ساكن القلعة العالية” تمكن الرايخ الأمريكي من فرض صورة النظام والاحترام على مجتمع مقموع بشراسة. لكن عبادة دولة النظام والقوة دمرت إنسانية الجميع وفي النهاية أسقطت النظام.

سيسقط الرايخ المصري أيضا، لكنه ككل النظم الفاشية التي سبقته سيخلف ورائه جروحا عميقة من الصعب التئامها، وحيوات عديدة ضاعت سدى.