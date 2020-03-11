

Princess Haya bint al-Hussein, the former wife of the prime minister of the UAE and ruler of Dubai, attends a press conference in Dubai, United Arab Emirates, on Jan. 17, 2016. (AP Photo/Martin Dokoupil, file)

هبة زيادين هي باحثة في شؤون الشرق الأوسط في “هيومَن رايتس ووتش”.

بعد النطق بحكم بعيد كل البعد عن الأحكام القانونية المعتادة، أيّدت شعبة الأسرة في المحكمة العليا البريطانية المزاعم حول السلوك التعسفي للأشخاص الذين يتصرفون لصالح حاكم دبي. وبذلك، سلّط الحكم الأضواء على تجاهل الإمارات العربية المتحدة المطلق لسيادة القانون – داخل حدودها وخارجها على حد سواء.

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المحكمة التي تتباحث في القرارات المتعلقة بطفليّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الصغيرين من زوجته السابقة، الأميرة هيا من الأردن، أثبتت صحة المزاعم التي طال أمدها بأنّ الشيخ، وهو رئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة، هو المسؤول عن خطف اثنتين من بناته الأكبر سنًا خارج البلاد وحياتهم تحت الأسر في الإمارات العربية المتحدة منذ ذلك الحين.

أيّدت المحكمة الادعاءات بأن الشيخ نظّم اختطاف ابنته الشيخة شمسة بنت محمد آل مكتوم قبل 20 عامًا عندما كانت في سن التاسعة عشر. وخلص حكم تقصّي الحقائق إلى أن رجاله انتزعوا شمسة من شوارع كامبريدج في المملكة المتحدة ونقلوها على متن مروحية إلى فرنسا، وثم إلى دبي على متن طائرة خاصة، حيث لا تزال رهن الحبس.

تم إلقاء الضوء على محنة شمسة مرة أخرى العام الماضي عندما حاولت أختها الصغرى الشيخة لطيفة الهرب مرتين من قبضة والدها. بعد محاولة لطيفة الأخيرة بالهروب – والتي انتهت بالقبض عليها بالقرب من ساحل مدينة غوا على أيدي القوات الهندية التي تعمل بالتنسيق مع الإمارات العربية المتحدة – تم تحميل فيديو مدته 40 دقيقة مرفوع على موقع يوتيوب صرّحت لطيفة فيه قائلةً: “إذا كنتم تشاهدون هذا… فإما أنا ميتة، أو أنا في وضع سيء للغاية.” روت لطيفة محاولة هروبها السابقة، واحتجاز شقيقتها شمسة المستمر، ورغبتها في الفرار من قبضة والدها.

كما عرضت المحكمة بالتفصيل حملة “مرعبة تمامًا” من التخويف والمضايقات التي أجراها الشيخ ضد الأميرة هيا، بما في ذلك التهديد بأخذ أطفالها منها بينما كانت تعيش في بريطانيا. “لن تكوني أنتِ والأطفال أبداً آمنين في إنجلترا”، أبلغها الشيخ في مايو/أيار حسبما ورد، وفقًا لشهادتها.

يوضح الحكم أن القيادة الإماراتية مستعدة تمامًا لاستخدام موارد الدولة لتهديد وإساءة معاملة واضطهاد وسجن أولئك الذين يتجاوزون الحدود، وتعمل في ظل ثقافة راسخة من الإفلات من العقاب. تتناقض هذه الانتهاكات مع استراتيجية الإمارات العربية المتحدة طويلة الأمد المتمثلة في محاولة تصوير نفسها كدولة متسامحة وتقدمية على الساحة العالمية.

على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، وثقت “هيومَن رايتس ووتش” مرارًا وتكرارًا الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها سلطات الإمارات العربية المتحدة. أخفت الإمارات قسراً، واحتجزت تعسفًا، بل وعذبت الإماراتيين والمقيمين بسبب أفعال بسيطة مثل انتقاد الحكام وسياساتهم عبر الإنترنت بطريقة سلمية. لقد أعطت جهاز أمن الدولة سيء السمعة انتقادات لا هوادة فيها لمراقبة وتخويف وتهديد ومضايقة أسر كاملة للنشطاء المسجونين والمنفيين. أحمد منصور، المدافع عن حقوق الإنسان الحائز على جائزة، يقبع في السجن بينما يقضي عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات منذ مايو/أيار 2018 بعد محاكمة جائرة.

وخارج حدودها، راكمَت الإمارات العربية المتحدة سجلاً حافلًا بالانتهاكات الخطيرة في أماكن مثل اليمن، حيث قيل إنّ قواتها ووكلاءها المسلحين المحليين عرّضوا السجناء للاعتداء الجنسي والتعذيب وإدارة مرافق احتجاز غير رسمية تحتجز مدنيين اختفوا قسرًا – جميعهم دون أي مساءلة. في السنوات الأخيرة، استثمرت أيضًا بشكل كبير في تطوير قدراتها الواسعة بالفعل على المراقبة الإلكترونية، والتي استخدمتها في استهداف ناشطين بارزين في مجال حقوق الإنسان والصحفيين الأجانب وحتى قادة العالم.

إن قرار المحكمة البريطانية بدعم مزاعم الاختطاف والإعادة القسرية والاحتجاز لأجل غير مسمى لشمسة ولطيفة يعد أمرًا هامًا. لكن من غير المرجح أن يواجه الشيخ وآخرون عواقب قانونية في الإمارات بسبب هذه الأفعال.

لن تنتهي هذه الانتهاكات ما لم يكن هناك إصلاح حقيقي ومساءلة. يجب على المجتمع الدولي الضغط من أجل حرية شمسة ولطيفة ودعوة الإمارات للتحقيق في عمليات الاختطاف وغيرها من مزاعم التعذيب أثناء الاحتجاز. يجب على الدول الأخرى أن تأخذ على محمل الجد تقارير عن عمليات الاختطاف التي ترعاها الدولة على الأراضي الأجنبية.

من دون عواقب، سيستمر قادة الإمارات في ارتكاب انتهاكات جسيمة بلا خجل. وإذا لم تستطِع الأميرات حتى الهروب من ذراع القمع الإماراتي الطويل والقاسي، فما هو أمل الإماراتيين والمقيمين العاديين؟