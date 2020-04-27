كان الحامد الذي توفي عن عمر يناهز 69 عامًا بلا منازع أبرز الإصلاحيين في السعودية. كان ناشطًا مخضرمًا وأحد المهندسين المعماريين البارزين لحركة بقيادة سعودية تطالب بتشكيل دستور والانتقال نحو الديمقراطية. وقد اعتقلت السلطات السعودية الحامد في مناسبات عديدة، أولها عام 1993، وفُصِل من عدة وظائف. تم القبض عليه آخر مرة في 9 مارس/آذار 2013، وحُكِم عليه بالسجن 11 سنة وقضى السنوات الأخيرة من حياته محصورًا بين أربعة جدران.

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حارب الحامد من أجل سعودية حرة. في عام 2003، إلى جانب العديد من كبار المفكرين والناشطين السعوديين، وقع الحامد على عريضة “رؤية لحاضر الوطن ومستقبله” التي دعت إلى الحقوق الأساسية والإصلاحات السياسية مثل الانتخابات وفصل السلطات وإنهاء الاعتقالات التعسفية. أثناء تداول العريضة، اجتمع الحامد مع آخرين للقاء ولي العهد آنذاك الأمير عبد الله بن عبد العزيز الذي ادعى مشاركة آرائهم وقال لهم: “رؤيتكم هي رؤيتي، ومشروعكم مشروعي.” ولكن مرت سنوات ومات الملك عبد الله دون أن يفي بوعوده للحامد وزملائه.

في عام 2009، على الرغم من احتجازه ست مرات في تلك المرحلة، أسس الحامد مع آخرين الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية (المعروفة بـ”حسم”)، وهي مؤسسة المجتمع المدني الرائدة في المملكة. لقد كانت “حسم” مشروعًا سياسيًا يهدف إلى القيام بما فشلت الدولة السعودية في تحقيقه لفترة طويلة: التمثيل والتنوع والديمقراطية والحرية. من نواح عديدة، كانت بداية الربيع العربي للسعودية. على عكس العديد من الحوارات السياسية التي كانت في السعودية، تجاوزت “حسم” الاختلافات الأيديولوجية والسياسية والطائفية وحققت شعبية واسعة بين مختلف قطاعات المجتمع. في عام 2011، وقع عدد غير مسبوق من المواطنين السعوديين على عريضة تاريخية تدعى “نحو دولة الحقوق والمؤسسات”، والتي دعت إلى القيم الديمقراطية وتوسيع الحقوق والحريات. كان للعريضة إمكانية قوية لتغيير مسار الإصلاح السياسي داخل المملكة، تمامًا مثل “حسم”.

كان للحامد تأثيرًا خاصًا ومعرقلًا لنسيج الفساد داخل النظام الملكي السعودي. في كتبه العديدة، أعاد تفسير الأساس التقليدي للنظرية السياسية الإسلامية اليوم، وأبطل الأساس الأيديولوجي الذي يستخدمه رجال الدين المتشددين الذين ترعاهم الدولة في السعودية لتبرير السلطة المطلقة والأنظمة الاستبدادية. كما أعاد الحامد تفسير العقد الإسلامي المعروف بالبيعة للتأكيد على ضرورة الموافقة الثنائية كشرط لاعتبار أي عقد ساري المفعول. بموجب هذا التفسير، ستكون موافقة الناس عنصرًا ضروريًا لأي عملية سياسية صالحة. ما جعل الحامد فعالًا للغاية هو أنه أسس خطابًا من داخل السعودية لم ينفصل عن التقاليد السياسية أو يرفض السياق المحلي، بل أعاد تفسيرها بطريقة أشركت الشعب في صنع القرار، مما يمهد الطريق للديمقراطية والحريات الأساسية.

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اعتبرت الدولة أفكار الحامد على أنها تهديد وجودي للنظام الملكي السعودي. في محاولة لإسكات الحامد وزملائه الذين طالبوا بالديمقراطية، حظرت الدولة السعودية “حسم” واعتقلت أعضاءها المؤسسين وجمدت أصولهم.

قبل أن يقتل الصحفي جمال خاشقجي بوحشية في 2018 على يد الحكومة السعودية في قنصلية في تركيا، شارك قصةً مع جمهوره حول رد الأسرة المالكة على العرائض المتداولة. بناءً على طلب الملك عبد الله، تم تشكيل لجنة من أفراد العائلة المالكة ذات النفوذ لدراسة الاستجابة المناسبة للربيع العربي التي يجب أن تتخذها السعودية، وكيف يمكن للمملكة منع الاضطرابات التي كانت تهز الدول المجاورة. وباستثناء الأمير سلمان آنذاك والأمير خالد الفيصل، خلصت اللجنة إلى ضرورة إجراء انتخابات عامة وآليات ديمقراطية والمزيد من الحريات. ومع ذلك، تم تعليق هذه العملية فجأة عندما اعتلى الملك سلمان العرش عام 2015 وعين نجله محمد بن سلمان وليًا للعهد. ابن سلمان هو الآن الحاكم المطلق الفعلي للسعودية، محطمًا الآمال بالتقدم الديمقراطي في المملكة.

في إحدى محادثاتي الأخيرة مع جمال، وصف الحامد بأنه “مانديلا السعودي”، وأعرب عن أسفه لأن قضيته لم تحظَ بالاهتمام أو الغضب العالمي الذي تستحقه. مثل نيلسون مانديلا، الذي حطمت كلماته وحركاته نظام الفصل العنصري، فإنّ إرث الحامد الديمقراطي سيعيش في السعودية.

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