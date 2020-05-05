كما يجب أن تذكّر أزمة “كوڤيد-19” دول الشرق الأوسط بأن حماية الأمن القومي تتطلب التعاون الإقليمي لا التنافس مع الجيران. وأن هذه فرصة تلك الدول للتغلب على غضبها التاريخي والاندماج في النظام العالمي.

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وأخيرًا، يجب أن تنبه الأزمة قادة الشرق الأوسط إلى الحاجة الملحة لإعادة هيكلة مؤسسات دولهم وتأهيل اقتصاداتهم لعالم ما بعد فيروس الكورونا.

لسوء الحظ، لا يوجد مؤشر لحدوث أي مما سبق، بل على العكس، يبدو أن قادة الشرق الأوسط يتشبثون بمواقفهم أكثر.

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فالأزمة، فيما يبدو، تعطي حكام الشرق الأوسط فرص إضافية للقمع، من توسيع قانون الطوارئ والسلطات التنفيذية في مصر إلى زيادة تكميم حرية التعبير في دول الخليج والمغرب والجزائر من خلال تجريم “نشر الشائعات” حول الأزمة وتعامل الحكومات معها. وبدلًا من بناء تحالف لإصلاح قطاعاتهم الصحية المتدهورة، يستغل حكام الشرق الأوسط سيطرتهم على وسائل الإعلام لإقناع سكانهم بأن كل شيء على ما يرام، وإلقاء تبعة التقصير على أعداء خياليين. وتعطي مصر مثالًا جيدًا على ذلك، حيث تنشر وسائل الإعلام قناعة بأن وزارة الصحة ممسكة بزمام الأمور بل وأنها طوّرت علاجًا لـ”كوڤيد-19″ وأرسلته للصين ثم إيطاليا، مما مكّن البلدين من الحد من انتشار الفيروس.

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من ناحية أخرى، لم تُعطِ مجموعات المعارضة بعد أي إشارة على استعدادها لمواجهة التحدي الحقيقي للحكم في دولها الفاشلة. فحتى الآن، لا تزال استراتيجياتهم تركز على النيل من السلطات، سواء من خلال الاحتجاجات السلمية أو عن طريق العنف. في خضم الأزمة، بدأ المتظاهرون اللبنانيون المحبطون بإشعال النار في مصارفهم الفاشلة، بينما تظاهر المصريون ضد “كوڤيد-19” في الإسكندرية. أما الإسلاميون المتشددون، فيواصلون معركتهم التي عفا عليها الزمن وكأن شيئا لم يكن، وآخرها هجومهم في سيناء الأسبوع الماضي الذي أسفر عن مقتل وإصابة 10 من العسكريين، وفقًا لبيان الجيش المصري.

كما لم تؤثر الأزمة على نظرة دول الشرق الأوسط لبعضها البعض. فالدولتان صاحبتا أكبر عدد من حالات الإصابة بـ”كوڤيد-19″ في الشرق الأوسط، تركيا وإيران، تستمران مع قطر في منافسة السعودية والإمارات. ولاتزال المواجهات بينهم تشكل مسار الحروب الأهلية في ليبيا واليمن وسوريا. ولا يزال هذا التنافس الإقليمي يعرقل سير العملية السياسية في العراق ولبنان بما يؤدي إليه ذلك من عواقب مدمرة لحياة مواطني البلدين.

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أما بالنسبة لتجاوز الغضب والمخاوف التاريخية، فيبدو أن “كوڤيد-19” يدفع دول الشرق الأوسط في الاتجاه المعاكس. فبدلًا من النظر إلى الأزمة على أنها سبب يدعو لتجديد تنظيم العولمة بشكل أفضل كما اقترح العاهل الأردني عبد الله الثاني مؤخرًا في صحيفة البوست، تغرق غالبية المنطقة في نظريات المؤامرة التي تنسب الوباء إلى مؤامرة أميركية ما. في مارس/آذار، ردد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي شخصيًا هذه النظريات، رافضًا عرضًا أميركيًا لمساعدة إيران على محاربة الفيروس على أساس أن العلاج الأميركي “ربما يكون وسيلة لنشر الفيروس بشكل أكبر”.

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وإذا كان أحد يأمل أن يدفع الوباء دول الشرق الأوسط إلى الاستعداد لمواجهة اقتصاديات ما بعد الكورونا، فإنّ تسابقهم الأخير لتدمير سوق النفط، والذي استنفد عوائدهم هم أنفسهم، يجب أن يضع حدًا لتلك الآمال.

أما إسرائيل فتشكل فئة متفردة كالمعتاد. فقد استغل نظامها السياسي المعطوب بشكل مذهل أزمة “كوڤيد-19” لإطالة عمره، واختارت قمع الفلسطينيين على حساب مكافحة الوباء، ووسّعت شبكة مراقبتها الضخمة بالفعل، وبدأت عملية ضم أجزاء من الضفة الغربية ستضعها في مزيد من المواجهات مع المنطقة وخارجها.

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يخطئ من يعلق آماله في شرق أوسط أفضل على صدمات تجبر قادة المنطقة على إعادة النظر في استراتيجياتهم. ففي الشرق الأوسط، كما هو الحال في بقية العالم، تلعب التصورات دورًا أقوى من الوقائع. وحتى الوباء الذي يجتاح العالم لا يمكنه تحطيم التصورات الراسخة التي بَنَت عليها النخب الشرق أوسطية رؤيتها للعالم.

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