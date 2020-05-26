نحن نشهد عددًا غير مسبوق من الحالات التي يتم فيها استخدام الأسر كرهائن لتخويف النشطاء والكتّاب في الخارج. وآخر مثال على ذلك هو حالة الوزير السعودي السابق سعد الجبري الذي ترأس جهود مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية لعقود. قال نجل الجبري، خالد، هذا الأسبوع إنّ الحكومة السعودية اختطفت شقيقه عمر البالغ من العمر 21 عامًا وشقيقته سارة البالغة من العمر 20 عامًا الشهر الماضي ولم يسمع أحد عنهما منذ ذلك الحين. (لم تؤكد الحكومة السعودية الاعتقالات، وفقًا لتقرير صحيفة نيويورك تايمز.) كما تم احتجاز عمهم بمعزل عن العالم الخارجي على ما يبدو لغير سبب سوى أنه شقيق سعد الجبري.

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كما تعرضت عائلتي للترهيب أيضًا، فإنّ 17 من أفراد عائلتي ممنوعون من السفر. تم اعتقال عمي قبل أكثر من عامين في محاولة واضحة للضغط على والدي السجين والضغط عليّ من أجل العودة إلى السعودية. وقال الناشط السعودي عمر عبد العزيز إنّ العديد من أفراد عائلته وأصدقائه اعتُقِلوا من أجل ابتزازه حتى يصمت. لذلك، قدّم صلاح خاشقجي تصريحه بـ”العفو” في سياق الخوف والترهيب هذا.

بعد تغريدة خاشقجي، غمرت العديد من الحسابات المؤيدة للسعودية تويتر باقتباسات ونصوص إسلامية حول فضائل الرحمة والمغفرة في الإسلام والشريعة، وخاصة خلال الأيام الأخيرة المباركة في شهر رمضان. منذ البداية، لم يشمل هذا “العفو” -الذي ضغطت الأجندة الموالية للحكومة من أجله – نساء نسويات بارزات مثل لجين الهذلول التي قالت منظمة العفو الدولية إنها تعرضت للتعذيب والصعق بالكهرباء في السجن، أو عالم اقتصادي مثل عصام الزامل الذي عانى من سوء المعاملة، أو إصلاحي سياسي مثل عبد الله الحامد الذي توفي في السجن الشهر الماضي نتيجة إهمال طبي.

تتبع الحكومة السعودية الشريعة الإسلامية. قبل خمس سنوات، قررت المحكمة العليا السعودية، وهي أعلى هيئة قضائية في المملكة، أنّ جريمة القتل التي تنطوي على استدراج الضحية إلى مكان من أجل قتله نوع من الجرائم لا يمكن العفو عنه، حتى من قبل أحد أفراد أسرة الضحية. في عام 2014، أعلن وزير العدل السعودي السابق محمد العيسى أن هذا النوع من جريمة القتل لا يمكن العفو عنه وفقًا للقانون السعودي. وبعد عام أكدّت وزارة العدل على هذا القرار.

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لقد أثبت المدعي العام السعودي أنه المدعي العام المطواع للسعودية. كان مقتل جمال خاشقجي حالة نموذجية من “الغيلة” (القتل العمد الذي يتضمن استدراج الضحية إلى مكان لقتله)، وبالتالي فإنّ مرتكبي الجريمة غير مؤهلين للحصول على عفو من عائلة الضحية ولا العفو من الملك. للتغلب على هذه العقبات، صنّف المدعي العام السعودي في ديسمبر/كانون الأول الماضي قضية خاشقجي على أنها جريمة يمكن أن يعاقب عليها بـ”القصاص”. في هذه الحالة، يمكن لأفراد الأسرة العفو عن القتلة وتلقي أموال الديّة. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أراد الجناة الذين خططوا ودبروا عملية قتل خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2018 إغلاق ملف قضيته بالعفو عن مقترفيها.

إنّ رمضان شهر الرحمة، لكن الحكومة السعودية رفضت أن ترحم المفكرين والاقتصاديين والعلماء والصحفيين الذين يعانون ويقضون أعمارهم في السجون بسبب نشاطهم السلمي الذي يدعو إلى الإصلاح.

للأسف، لا تتذكر الحكومة السعودية فضائل العفو إلا عندما يتعلق الأمر بأولئك الذين نفذوا إحدى أبشع الاغتيالات في تاريخ منطقتنا.

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