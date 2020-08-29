ما رسمه كان ردًا على الأخبار القائلة إن إدارة ترامب تتردد في بيع طائرات أف-35 لدولة الإمارات العربية المتحدة رغم أن الإمارات قد سددت معروفًا كبيرًا لأمريكا بتطبيع العلاقات مع إسرائيل. ففي عملها هذا، كسر ولي عهد الإمارات محمد بن زايد الإجماع العربي رغم استمرار إسرائيل احتلالها للأراضي الفلسطينية. حجاج عبّر عن رأيه برسم بن زايد وهو يحمل علمًا إسرائيليًا بشكل حمامة سلام تبصق في وجهه. البزقة كانت بشكل طائرة أف-35. يبدو أن الأمير الإماراتي لم يكن مسرورًا.

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يرفض الملك عبد الله بن الحسين في الأردن معاقبة الصحفيين للتعبير عن رأيهم، وكان قد قال إنه يريد لحرية الصحافة أن يكون سقفها السماء. ولكن توقيف حجاج يعكس وجود قوانين تتعارض مع هذا الهدف النبيل.

في أنحاء العالم العربي، تحاول الحكومات أن تطبّق تطبيقًا خاطئًا لفكرة “القذف”، حيث تعتبر أي إساءة لمشاعر قادة أصدقاء سببًا لإسكات الصحفيين. رسامو الكاريكاتير يتم استهدافهم بصورة مستمرة. قد يكون ذلك لأنهم يتحدّون الحدود المسموح بها بقوة. ففي أحد الحالات المشهورة، فقد تم اغتيال رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي في لندن عام 1987. لا تزال دوافع الاغتيال غامضة لغاية الآن. آخرون تعرضوا للضرب والاعتقال والغرامات بسبب كتاباتهم ورسوماتهم.

الأردن ليست استثناءً كما يبدو. فرغم موقف الملك المعلَن، إلّا أنّ الأردن لها مواقف عدائية لعمل الصحفيين مهما كانت وسيلة الإعلام. ففي نيسان/أبريل، قامت قوى الأمن بتوقيف فارس الصايغ ورئيس التحرير محمد الخالدي لثلاثة أيام بعد أن قام تلفزيون رؤيا بنشر آراء الأردنيين غير المرتاحين للحظر العام الذي فرضته الأردن بسبب الجائحة.

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وفي تموز/يوليو، عندما اعتقلت الشرطة قادة نقابة المعلمين الذين كانوا يدعمون فكرة إضراب، أصدر المدعي العام الأردني قرارًا يتعلّق بالإعلام المحلي يمنعهم من نشر أي كتابات متعلقة بالأمر. باسل عكّور صاحب موقع جو 24 الإخباري قرر تحدي القرار. تم اعتقاله وبعد ذلك تم إطلاق سراحه بكفالة.

ورغم الصعوبات التي يواجهها الصحفيون ورسامو الكاريكاتير في الأردن، فإنها تقزم بالمقارنة مع ما يحدث في دول عربية أخرى. فانعدام حرية التعبير عن الرأي في مصر أو سوريا أو في الأراضي الفلسطينية والخليج تسبب بسجن صحفيين ونشطاء تواصل اجتماعي. كما دفع الصحفي المستقل (والكاتب لدى واشنطن بوست) جمال خاشقجي الثمن بحياته لدفاعه عن حق السعوديين بالتعبير.

وصفُ الرئيس الأمريكي للصحفيين بـ”أعداء الشعب” لم يغفل انتباه قادة تلك الدول. ولكن يجب ألّا يتم الاعتماد على واشنطن لحل المشكلة. فحرية التعبير حق عالمي مكفول في البند 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما كفل العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية هذا الحق من خلال اتفاقية وقعت عليها معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ودول أخرى مثل مصر ولبنان والمغرب واليمن قامت بإقرار تلك المعاهدة.

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تضمن المعاهدة “حق كل انسان في اعتناق آراء دون مضايقة… وحرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.”

التزمت الدول العربية أيضا بإلغاء كافة المعيقات التي تهدد حرية التعبير. ففي عام 1996 وقعت الدول العربية على إعلان صنعاء والذي يعترف بـ”أن توقيف أو اعتقال صحفيين بسبب نشاطاتهم المهنية هو انتهاك جسيم لحقوق الإنسان.” الإعلان أيضًا طالب بإلغاء كافة التدابير التي تحد من حرية الصحافة ودعت لخلق مؤسسات إعلامية حرة ومتعددة الاتجاهات.

رغم ذلك، تظهِر قضية عماد حجاج أنّ الأردن فشل في تنفيذ التزاماته، وهو أمر يوجد أيضًا في الغالبية العظمى من باقي الدول العربية.