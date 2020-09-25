منحت الشهادة خاشقجي قوة غريبة أيضًا على الرجل الذي تعتقد وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي أيه” أنه أمر بقتله، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. الأمير اعتبر الصحفي المساهم في صحيفة البوست على أنه فضولي ومثير للمشاكل – وأنه صوت يجب إسكاته. لكن صوت خاشقجي الجريء يتردد بصدى أعلى من أي وقت مضى، وهو يربك تعاملات محمد بن سلمان مع واشنطن والعديد من العواصم الغربية الأخرى.

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كانت تلك مواجهة خشيها خاشقجي لكنه لم يستطع الهروب منها. تتذكر صديقته ماغي ميتشل سالم محادثتهما الأخيرة في أواخر أغسطس/آب 2018. كان خاشقجي قلقًا من أن السعوديين سيمددون حظر السفر على ابنه الأكبر صلاح إلى ابنه الأصغر عبد الله عندما يعود عبد الله إلى المملكة لتجديد جواز سفره منتهي الصلاحية. كانوا يضغطون عليه وأراد الهرب بطريقة ما.

تتذكر سالم قائلةً: “قال إنه كان يفكر في أنه يجب أن يعيش في جزيرة صحراوية ويخرج من الشبكة”، لكنها أخبرته أنه لا يستطيع الاختباء: “أنت في حرب. فكر في كل الأشخاص الذين يمثلهم صوتك.” عرف خاشقجي أن ذلك صحيح واستمر في المضي قدمًا، وتوفي بعدها بشهرين.

بعد عامين من واقعة قتله المروعة، والتي انتهت بتقطيع طبيب شرعي لجسد الضحية بمنشار عظام، يمكننا أن نوازن بين تطلعات خاشقجي لبلاده مقابل واقع الحياة في المملكة اليوم.

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أراد خاشقجي أن تكون السعودية حديثة ومنفتحة ومتسامحة. في البداية دعم إصلاحات محمد بن سلمان والتحرر الاجتماعي. ولكن في عامه الأخير، ضغط على ولي العهد: يجب أن يتعلم محمد بن سلمان من ديترويت عن التنمية الاقتصادية، من كوريا الجنوبية عن محاربة الفساد بدون اعتقالات جماعية، من ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية حول التعامل باحترام مع أفراد العائلة المالكة الآخرين والعامة. حتى أنه حث محمد بن سلمان على دراسة فيلم “النمر الأسود” ومحاكاة ملك واكاندا الشاب.

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كان خاشقجي رجلاً معقدًا. كانت حياته الشخصية في بعض الأحيان مهلهلة، وكانت معتقداته السياسية مزيجًا من توقه للإصلاح ودينه الإسلامي وعلاقاته بالعائلة المالكة التي رعته. في الفترة التي قضاها مع صحيفة البوست، أصبح شغوفًا بشكل متزايد بالصحافة. وكان آخر عمود كتبه ونُشر في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2018، بعد وفاته، نداءً لحرية التعبير والإعلام المستقل في العالم العربي.

ما الذي حدث في السعودية الحقيقية منذ وفاته؟ لقد مضت بعض الإصلاحات التحررية التي فضلها خاشقجي في عهد محمد بن سلمان. لدى النساء حرية أكبر بشكل عام: بإمكانهن القيادة، والسفر بدون ولي أمر، وممارسة الرياضة بسهولة أكبر، وتقلد مناصب عامة بارزة مثل منصب سفير. الحياة في المملكة أكثر انفتاحًا أيضًا على السطح: يمكن للشباب السعودي حضور الأفلام أو الحفلات الموسيقية أو مباريات المصارعة.

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لكن مملكة محمد بن سلمان تخفي جانبًا سفليًا مظلمًا – عامل الخوف الذي عمّقه موت خاشقجي، وسجن وتعذيب العديد من المعارضين الآخرين. ناشطات ونقاد آخرون محتملون محتجزون في شبكة من السجون، وأطفال المعارضين ممنوعون من السفر، والأمراء البارزون مكمّمون ومسجونون.

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أخبرني السعوديون أنهم لا يأخذون هواتفهم في التجمعات التقليدية المعروفة باسم الديوانيات لكيلا يمكن التنصت على محادثاتهم سرًا. إنهم يشترون شرائح خليوية أميركية للتهرب من مراقبة محمد بن سلمان. قال لي سعودي هذا الأسبوع: “الناس خائفون. هنالك الكثير من المعارضة الصامتة.”

تبدو قبضة محمد بن سلمان على السلطة قوية كما كانت دائمًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مناخ الخوف. لقد سحق المعارضة داخل العائلة المالكة، وأرهب الأمراء والأثرياء السعوديين الآخرين من خلال الاستيلاء على أصولهم. يصف أحد السعوديين ولي العهد بأنه “قوي ومذعور”، لكنه ليس “قويًا وواثقًا”.

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شعبية ولي العهد في واشنطن التي كانت كبيرة ذات يوم تلطخت بشكل لا رجعة فيه بسبب جريمة القتل. لقد تحالف مع الرئيس ترامب (الذي تفاخر للصحافي بوب وودوارد بقوله: “لقد أنقذت مؤخرته”). لكن رابط ترامب يعني أن محمد بن سلمان والسعودية كانا ينحازان إلى جانب واحد في واشنطن المتحزبة بشكل مرير، وأنّ المملكة فقدت أي دعم من الحزبين كانت تتمتع به في السابق.

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أتعس إرث تركته جريمة قتل خاشقجي هو الافتقار إلى المساءلة عن الجريمة. وأجريت محاكمة سرية العام الماضي، وحُكم على ثمانية متهمين بالسجن هذا الشهر بعد إلغاء أحكام الإعدام السابقة لخمسة منهم بعفو من الابن الأكبر لخاشقجي. ووصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة آغنِس كالامار المحاكمة بأنها “محاكاة ساخرة للعدالة”. سعود القحطاني، المساعد المقرب لمحمد بن سلمان، والذي يعتقد المحللون أنه ربما يكون قد وجّه المؤامرة نيابة عن رئيسه، لم يتعرّض حتى للاتهام.

قال ناشط سعودي عن ولي العهد: “لقد أفلت من جريمة قتل حرفيًا. الدرس بالنسبة له هو: في المرة القادمة، تأكد من عدم تعرّضك للضبط متلبسًا.”