على الرغم من أن ردة الفعل الدولية التي أعقبت مقتل خاشقجي جعلته منبوذًا، إلّا أن ولي العهد لم يغير من سلوكه شيئًا. في ذروة ردة الفعل خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2018، وفقًا لدعوى رُفعت في أغسطس/آب الماضي، أرسل محمد بن سلمان فريقًا قتاليًا آخر إلى كندا في محاولة فاشلة لقتل مسؤول الاستخبارات السابق المنفي سعد الجبري. منذ مارس/آذار من هذا العام، اعتقل النظام اثنين من أبناء الجبري وأحد إخوته، واحتجزهم كرهائن بحكم الأمر الواقع في محاولة لإجباره على العودة إلى المملكة.

محمد بن سلمان استمر في حبس الأمراء ورجال الأعمال والنشطاء الذين يعتبرهم مصدر تهديد، عادةً من دون عناء توجيه الاتهامات إليهم حتى. لم يُطلق سراح أي من الناشطات في مجال حقوق المرأة الذي يبلغ عددهن أكثر من عشرين ناشطة ممن تعرضن للاعتقال منذ عام 2018 بشكل كامل. ما زلن في السجن أو رهن الاعتقال المنزلي من دون إدانتهن بارتكاب جريمة إطلاقًا. ولم يُعاقب سعود القحطاني كبير مساعدي محمد بن سلمان الذي دبر مقتل خاشقجي واعتقال النساء وتعذيبهن. كما لم يتحمل محمد بن سلمان نفسه المسؤولية عن الأمر بارتكاب هذه الجرائم، على الرغم من أن وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي أيه” وتحقيقات الأمم المتحدة خلصتا إلى أنه جدير باللوم في هذا الشأن.

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إن السلوك الاستبدادي لولي العهد هو ما دفع خاشقجي، الذي كان يبلغ من العمر 58 عامًا، إلى المنفى في الولايات المتحدة بعد حياة مهنية أمضاها كصحفي في الجرائد السعودية الرئيسية وكمتحدث باسم السفارتين السعوديتين في لندن وواشنطن. لم يكن يعتبر نفسه معارضًا سياسيًا، بل كان مؤيدًا للإصلاحات السلمية من داخل النظام، بما في ذلك حرية التعبير وحقوق المرأة. ورحب بالتحرر الاجتماعي الذي طبّقه محمد بن سلمان، مثل افتتاح دور السينما والسماح للمرأة بقيادة السيارة، لكنه تساءل عن سبب اضطهاد الأشخاص الذين دعوا له. وتساءل في أحد أعمدة صحيفة البوست: لماذا يجب على السعوديين “الاختيار بين دور السينما وحقوقنا كمواطنين في التحدث علانية، سواء لدعم أو انتقاد تصرفات حكومتنا؟”

كما كتب قائلًا: “طُلب منا التخلي عن أي أمل في الحرية السياسية، والتزام الصمت بشأن الاعتقالات وحظر السفر الذين لا يؤثرون على النقاد فحسب، بل يؤثرون أيضًا على عائلاتهم. يُتوقع منا أن نشيد بقوة بالإصلاحات الاجتماعية ونثني على ولي العهد مع تجنب أي إشارة إلى الرواد السعوديين الذين تجرأوا على التطرق إلى هذه القضايا منذ عقود.”

كان بإمكان ولي العهد أن يمنح مصداقية لمبادرته التحديثية المدعوة بـ”رؤية 2030″ من خلال احتضان كتّاب مثل خاشقجي ونشطاء مثل لجين الهذلول السجينة، والتي طالبت بحق المرأة في القيادة. وبدلًا من ذلك، فقد أبعد المستثمرين الأجانب الذين يعتمد عليهم برنامجه بسبب سلوكه المتهور ووحشيته المروعة. كانت محاولاته الأخيرة لتحسين صورته تشمل أعمالًا رمزية ضعيفة بشكل مثير للشفقة.

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في الشهر الماضي، على سبيل المثال، أعلن النظام السعودي عن الحكم على ثمانية عملاء من المستوى الأدنى بالسجن لمدد تتراوح بين 7 و20 عامًا بتهمة قتل خاشقجي. كان ذلك، كما وصفته محققة الأمم المتحدة أغنيس كالامار، “محاكاة ساخرة للعدالة”. عُقدت المحاكمة سرًا، ولم تُذكر أسماء المدانين. حتى يومنا هذا، لم توضح السلطات السعودية ما حدث لجثمان خاشقجي بعد أن تم تقطيعه بمنشار عظام، ولم تسلّمه لعائلته.

ومع ذلك، فإنّ ولي العهد يأمل بإعادة تأهيل صورته من قبل قادة العالم المشاركين في قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها حاليًا في الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني القادم. على الرغم من أن جائحة كوفيد-19 المستمر أجبرت السعوديين على عقد قمة افتراضية، إلا أنهم سيظلون هم المضيفون، مما يسمح لمحمد بن سلمان بالظهور كقائد عالمي في وضع جيد إلى جانب البريطاني بوريس جونسون والفرنسي إيمانويل ماكرون والألمانية آنغيلا ميركل والكندي جَستِن ترودو من بين آخرين. ناهيك عن الرئيس ترامب الذي برّأ جريمة محمد بن سلمان ضد خاشقجي بعد أسابيع من وقوعها، ثم تفاخر أمام بوب وودوارد من صحيفة البوست بأنه “أنقذ مؤخرته”.