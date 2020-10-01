قال جمال إنه يؤيد السيطرة على الفساد الذي كان يمثل استنزافًا كبيرًا للتنمية الاقتصادية السعودية. سألته: “ومع ذلك، ألا ينبغي إجراء محاكمات؟” جادلتُ أن هذه كانت أفضل طريقة لحثّ بقية العالم على الثقة في ممارسة الأعمال التجارية بداخل السعودية. في يناير/كانون الثاني 2018، كتب جمال أن “معالجة الفساد… يمكن ملاحقتها بالشفافية والتطبيق العادل للقانون”.

بعد مرور عدة أشهر، قتل عملاء سعوديون جمال في قنصلية المملكة في إسطنبول. ليس الأمر بالسر أنه لم تكن هناك شفافية أو تطبيق عادل للقانون في هذه الجريمة. خلصت وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي أيه” بثقة عالية إلى أن محمد بن سلمان أمر بجريمة القتل، ولكن لمدة عامين استهزأت المحاكم السعودية بالعدالة أثناء ادعائها محاكمة المسؤولين في عملية اتسمت بالانعدام التام للشفافية. كان مقتل جمال أيضًا اختبارًا لسيادة القانون في النظام الديمقراطي الأميركي – وحتى الآن فشلنا في هذا الاختبار. حتى أن الرئيس ترامب تفاخر بمساعدة محمد بن سلمان في الإفلات من المساءلة عن جريمة القتل.

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لكن هذه الخيانة لقيم حقوق الإنسان الأساسية والأعراف القانونية لم تمنع الأفراد والمنظمات الدؤوبة من استخدام وسائل مختلفة للضغط على النظام السعودي ومن يساعده ويحرضه.

في العام الماضي، رفعت “مبادرة عدالة المجتمع المفتوح” دعوى قضائية فيدرالية ضد حكومة الولايات المتحدة لإجبار الوكالات الفيدرالية المختلفة على رفع السرية وإصدار السجلات المتعلقة بقضية جمال بسرعة. في أغسطس/آب من العام الماضي، حكم قاضي المقاطعة الأمريكية بول أ. إنغلماير بأن قضية جمال كانت “ذات أهمية عامة كبيرة” وأنه يجب على الحكومة الفيدرالية إتاحة جميع السجلات المتعلقة بها.

الإدارة بالكاد تحركت شبرًا واحدًا في هذا الاتجاه. على الرغم من أن وزارة الخارجية أتاحت بعض الوثائق، إلا أن معظمها نُقِّحت بشكل كبير. أخبرني المحامي أمريت سينغ من “مبادرة عدالة المجتمع المفتوح” أن منظمته لم تتلقَّ “تقريرًا واحدًا من شأنه أن يلقي الضوء على ما حدث لجمال”.

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إن استخفاف إدارة ترامب بالطلبات القانونية ليس بالأمر الجديد. في العام الماضي، طلب الكونغرس رسميًا أن يقدم البيت الأبيض تقريرًا عمّا إذا كان يعتقد أن محمد بن سلمان مسؤول شخصيًا عن مقتل جمال. بموجب قانون “ماغنِتسكي”، كانت إدارة ترامب مطالبة قانونًا بالرد في غضون 120 يومًا – بدلاً من ذلك، اختارت تجاهل الطلب ولم تقدم أي تقرير. لم تكن هناك عواقب على الإدارة لهذا الانتهاك، مما أدى إلى تعزيز موقف منتقدي قانون “ماغنتسكي” الذين يجادلون بأنه ليس قويًا بما فيه الكفاية.

كما لجأ المواطنون السعوديون الذين يعيشون في المنفى إلى القانون للرد على محمد بن سلمان. سعد الجبري، وهو ضابط مخابرات سعودي كبير سابق وحليف مقرب للاستخبارات الأميركية ومساعد لمنافس محمد بن سلمان السابق للعرش السعودي، رفع دعوى فيدرالية في واشنطن ضد ولي العهد، متهمًا إياه بتنظيم فرقة اغتيال لتعقبه وقتله. كما كان الحال مع جمال، فقد فر الجبري من السعودية حفاظًا على سلامته ويخضع حاليًا لحماية أمنية مشددة في كندا.

يقاضي سعوديون آخرون منظمات يعتقدون أنها ساعدت السعودية في استهداف المعارضين. عمر عبد العزيز، الذي كان على اتصال بجمال لإنشاء مشروع لمواجهة جيش السعودية من المتصيدين والروبوتات على الإنترنت، قاضى شركة برامج التجسس الإسرائيليةNSO Group التي يُزعم أنها تستخدم تقنية Pegasus للتجسس عليه وعلى جمال. يزعم عبد العزيز أن برنامج التجسس Pegasus على هاتفه استُخدم للتجسس على الرسائل بينه وبين جمال قبل أشهر من مقتل جمال.

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هذا العام، علي الأحمد، وهو ناشط ومحلل سعودي يعيش في واشنطن، رفع دعوى قضائية في نيويورك ضد تويتر بعد اتهام اثنين من الموظفين السابقين في شركة التواصل الاجتماعي بالتجسس لصالح السعودية من خلال التطفل على آلاف الحسابات الخاصة بحثًا عن معلومات شخصية تخصّ منتقدي النظام. وفقًا للدعوى القضائية، فقد استخدمت المملكة هذه المعلومات للمساعدة في إغلاق عشرات الحسابات الهامة. يزعم الأحمد أن التجسس ساعد السلطات السعودية في استهداف وتعذيب النقاد السعوديين في البلاد.

المعلومات التي تُكتشف أثناء الإجراءات القانونية مهمة، وليس فقط من أجل فهم تكتيكات النظام. من شأن الأحكام القضائية ضد النظام السعودي أن تشكّل سوابق قانونية قد تساعد في حماية حقوق وحياة النشطاء والمفكرين الأحرار حول العالم في المستقبل.

لا تزال أساليب القتل التي يرتكبها النظام السعودي قيد المحاكمة بفضل إصرار السعوديين ومنظمات حقوق الإنسان. سيحكم التاريخ على إدارة ترامب بقسوة لمساعدتها السعودية على الإفلات بقتل جمال، لكن إدارة بايدن لا يزال بإمكانها تحميل محمد بن سلمان المسؤولية.