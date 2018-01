Here’s a list of open houses taking place Jan. 6-7 in Maryland. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into MRIS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Virginia? Click here.

Saturday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

711 Shelton Ave Noon to 2 pm $649,000

702 Melrose St 1 pm to 3 pm $599,000

208 Margaret’s Glen Lane Noon to 4 pm $685,000

210 Margaret’s Glen Lane Noon to 4 pm $685,000

214 Margaret’s Glen Lane Noon to 4 pm $755,000

219 Margaret’s Glen Lane Noon to 4 pm $835,000

216 Margaret’s Glen Lane Noon to 4 pm $790,000

205 Margaret’s Glen Lane Noon to 4 pm $1,070,000

2574 Riva Rd #13a Noon to 2 pm $179,000

33 Lafayette Ave 1 pm to 3 pm $650,000

11 Mckendree Ave Noon to 3 pm $675,900

41 Water St 1 pm to 3 pm $485,000

21 Southgate Ave 1 pm to 3 pm $1,395,000

63 Franklin St 2 pm to 4 pm $1,214,900

35 Acorn Dr 1 pm to 3 pm $870,000

21403

7024 Clinton Ct #18a 3 pm to 5 pm $500,000

20 Muir Woods Ct 11 am to 1 pm $265,900

1028 Old Bay Ridge Rd Noon to 2 pm $464,900

21409

1158 Riverboat Ct 1 pm to 3 pm $274,900

1635 Ridout Rd Noon to 2 pm $650,000

ARNOLD

21012

1416 Silver Oak Lane 11 am to 3 pm $659,990

1414 Silver Oak Lane Noon to 3 pm $649,990

1421 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $693,990

856 Twin Harbor Dr 2 pm to 4 pm $585,000

756 Dividing Creek Rd Noon to 2 pm $479,500

DEALE

20751

806 Grazing Field Way 11 am to 3 pm $449,999

EDGEWATER

21037

911 Shore Dr 1 pm to 3 pm $598,000

447 Walnut Dr Noon to 3 pm $549,900

1702 Tacoma Rd Noon to 2 pm $310,000

GAMBRILLS

21054

1097 Snow Hill Lane 10 am to Noon $324,900

2263 Dairy Farm Rd Noon to 3 pm $349,000

504 Rand Ave Noon to 4 pm $679,000

1509 Sirani Lane Noon to 4 pm $713,900

1603 Sirani Lane W Noon to 4 pm $706,900

1509 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

303 Bonheur Ave Noon to 4 pm $715,900

1508 Sirani Lane E Noon to 4 pm $699,900

1503 Sirani Lane E Noon to 4 pm $709,900

301 Bonheur Ave Noon to 4 pm $689,000

2196 Hallmark Ct 11 am to 1 pm $739,900

GLEN BURNIE

21060

6839 Archibald Dr 10:30 am to 12:30 pm $230,000

404 Thelma Rd 1 pm to 4 pm $295,000

608 Quarterpath Way 11 am to 3 pm $390,000

619 Quarterpath Way 10 am to 5 pm $333,699

Ashmore Ave Noon to 5 pm $292,990

208 Water Fountain Ct #102 1 pm to 3:30 pm $149,500

622 Binsted Rd 1 pm to 3 pm $1,500

517 Kinglets Roost Lane 10 am to 4 pm $299,990

21061

1453 Pleasantville Dr 11 am to 1 pm $290,000

112 Central Ave 10 am to Noon $283,500

254 Cross Creek Dr Noon to 2 pm $299,900

8018 Cross Creek Dr 11 am to 2 pm $330,000

216 Oak Lane SW 11:30 am to 1 pm $299,999

LAUREL

20723

10071 Fall Rain Dr Noon to 2 pm $639,900

9223 Deer Village Dr 1 pm to 4 pm $528,990

9971 Twin Fawn Trl 1 pm to 4 pm $543,990

9967 Twin Fawn Trl 1 pm to 4 pm $569,990

9936 Twin Fawn Trl 1 pm to 4 pm $506,990

9882 Deer Run Noon to 4 pm $629,990

9756 Peace Springs Rdg Noon to 4 pm $419,990

9766 Peace Springs Rdg Noon to 4 pm $399,990

7592 Kindler Overlook Dr 1 pm to 3 pm $675,000

7596 Kindler Overlook Dr 1 pm to 3 pm $700,000

20724

8415 Kendall Ct Noon to 3 pm $399,990

MILLERSVILLE

21108

398 Boxelder Ct 1 pm to 3 pm $585,000

702 Pumphreys Farm Dr Noon to 2 pm $644,900

1602 Misty Manor Way Noon to 3 pm $1,049,000

423 Zeman Dr 11 am to 5 pm $444,990

ODENTON

21113

2654 Streamview Dr 10 am to 4 pm $375,000

809 Thicket Ct 1 pm to 3 pm $425,000

8816 Country Oak Dr 1 pm to 3 pm $559,990

PASADENA

21122

60 George Rd Noon to 2 pm $635,000

8174 Bell Tower Xing Noon to 2 pm $509,900

1616 Wall Dr 1 pm to 4 pm $425,000

1602 Shore Pkwy Noon to 3 pm $499,900

1008 Cape Splitt Harbour 2 pm to 5 pm $224,900

SEVERN

21144

1844 Montreal Rd 1 pm to 3 pm $300,000

7707 Riley Rd 2 pm to 4 pm $599,990

8163 Ridgely Loop Noon to 4 pm $504,990

1154 Thompson Ave Noon to 4 pm $474,990

8419 Spring Creek Way Noon to 4 pm $524,990

8140 Ridgely Loop Noon to 4 pm $549,990

505 Pumpkin Lane Noon to 4 pm $474,990

703 Calvin Ct Noon to 4 pm $469,990

8335 Canyon Oak Dr Noon to 5 pm $653,201

1705 Willard Way Noon to 3 pm $537,928

SEVERNA PARK

21146

4 Saint Ives Dr 1 pm to 3 pm $679,900

TRACYS LANDING

20779

406 Deale Rd Noon to 2 pm $545,000

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

3305 Prowse Rd 11 am to 2 pm $275,000

OWINGS

20736

9115 Margrove Ct Noon to 2 pm $470,000

PRINCE FREDERICK

20678

570 Main St 10 am to 2 pm $299,900

CHARLES COUNTY

BRANDYWINE

20613

15307 Lady Lauren Lane 1 pm to 4 pm $319,990

15214 General Lafayette Blvd Noon to 4 pm $314,990

HUGHESVILLE

20637

15935 Brackenburn Ct Noon to 2 pm $479,900

INDIAN HEAD

20640

28 Kearney Way 1 pm to 3 pm $1,875

LA PLATA

20646

201 Morgans Ridge Ct Noon to 4 pm $417,500

6274f Sleepy Hollow Rd 11 am to 2 pm $334,900

MECHANICSVILLE

20659

39151 Guy Family Way Noon to 2 pm $449,000

WALDORF

20601

9762 Kilt Pl Noon to 4 pm $331,990

20602

4823 Olympia Pl Noon to 3 pm $269,000

20603

5772 Springfish Pl Noon to 2 pm $1,595

8301 Venture Dr 1 pm to 3 pm $365,000

3590 Goswell Aly 11 am to 5 pm $325,000

WHITE PLAINS

20695

11349 Flag Ct Noon to 4 pm $397,990

FREDERICK COUNTY

BRUNSWICK

21716

3 Dargon Quarry Lane Noon to 4 pm $379,000

2 Long Farm Lane Noon to 4 pm $359,000

5 Central Avenue St Noon to 4 pm $399,000

802 Central Ave Noon to 4 pm $394,000

FREDERICK

21701

2509 Island Grove Blvd 2 pm to 4 pm $389,500

21703

6720 Mallard Ct 11 am to 1 pm $224,900

6261 Alexa St 1 pm to 4 pm $299,990

5920 Forum Sq #. 1 pm to 4 pm $284,990

6175 Margarita Way #. 1 pm to 4 pm $309,990

5910 Jefferson Commons Way 1 pm to 4 pm $314,990

4607 Cambria Ct 1 pm to 4 pm $326,990

4609 Cambria Ct 1 pm to 4 pm $334,990

6604 Cambria Ct Noon to 4 pm $539,990

6536 Alan Linton Blvd E 1 pm to 4 pm $524,990

6546 Alan Linton Blvd E 1 pm to 4 pm $529,990

7141 Judicial Mews Noon to 3 pm $299,990

527 Wellington Ct 1 pm to 3 pm $214,900

21704

4002 Carriage Hill Dr 11 am to 1 pm $799,999

3609 Urbana Pike 1 pm to 3 pm $369,900

MIDDLETOWN

21769

7312 Springbrook Ct 1 pm to 3 pm $230,000

MOUNT AIRY

21771

614 Merridale Blvd 1 pm to 4 pm $325,000

13464 Four Seasons Ct 1 pm to 3 pm $425,000

NEW MARKET

21774

5921 Yeagertown Rd 11 am to 4 pm $492,158

5919 Yeagertown Rd 11 am to 4 pm $499,000

6907 Country Club Ter 11 am to 5 pm $439,900

11836 Vineyard Path 1 pm to 4 pm $459,900

POINT OF ROCKS

21777

1706 Ballenger Creek Pike 1 pm to 4 pm $279,900

THURMONT

21788

10 Leekyler Pl Noon to 5 pm $244,990

Leekyler Pl Noon to 5 pm $224,990

HOWARD COUNTY

COLUMBIA

21044

5469 Woodenhawk Cir Noon to 2 pm $239,900

5539 Green Mountain Cir #1 Noon to 2 pm $155,000

21045

6707 Second Morning Ct 1 pm to 3 pm $234,900

ELKRIDGE

21075

7705 Owen Kellogg Ct 1 pm to 4 pm $414,990

7908 Ellis Wyatt Ct 1 pm to 4 pm $404,990

7714 Dagny Way 1 pm to 4 pm $409,990

ELLICOTT CITY

21042

10626 Warburton Ct 11 am to 2 pm $794,990

10630 Warburton Ct 11 am to 2 pm $884,990

3324 Burton Dr 1 pm to 4 pm $774,990

21043

2455 Vineyard Springs Way 11 am to 4 pm $719,990

2463 Vineyard Spring Way 11 am to 4 pm $664,990

8911 Carls Ct #2p 11 am to 5 pm $389,990

8911 Carls Ct #2k 11 am to 4 pm $329,990

JESSUP

20794

8216 Lincoln Dr 1 pm to 3 pm $459,900

MONTGOMERY COUNTY

BROOKEVILLE

20833

19226 Abbey Manor Dr 11 am to 5 pm $804,990

19228 Abbey Manor Dr 11 am to 5 pm $784,990

BURTONSVILLE

20866

4268 Cloudberry Ct 1 pm to 3 pm $285,000

CHEVY CHASE

20815

3623 Chevy Chase Lake Dr #avalon 1 pm to 4 pm $1,599,000

CLARKSBURG

20871

167 Green Poplar Loop Noon to 3 pm $509,990

DAMASCUS

20872

28621 Kemptown Rd 1 pm to 4 pm $379,900

GAITHERSBURG

20877

11 Cedar Ave 2 pm to 4 pm $670,740

20879

33 Gas Light Ct 1 pm to 4 pm $314,900

20882

21020 Goshen Rd Noon to 2 pm $529,000

GARRETT PARK

20896

11114 Rokeby Ave 1 pm to 3 pm $800,000

GERMANTOWN

20876

10712 Misty Moon Pl 1 pm to 3 pm $420,000

HYATTSVILLE

20781

4301 Kennedy St 1 pm to 4 pm $375,000

20782

6210 Enquirer St #507f Noon to 4 pm $499,990

KENSINGTON

20895

3907 Halsey St 1 pm to 3 pm $499,900

NORTH POTOMAC

20878

14007 Teaneck Ter 3 pm to 5 pm $332,900

OLNEY

20832

17300 Evangeline Lane Noon to 2 pm $609,900

ROCKVILLE

20851

1001 Debeck Dr 1 pm to 4 pm $339,900

20853

14630 Bauer Dr #1 11:30 am to 1:30 pm $1,400

20855

8030 Flatbush St #davis Model Home 1 pm to 4 pm $998,000

SANDY SPRING

20860

1012 Olney Sandy Spring Rd Noon to 5 pm $579,990

1014 Olney Sandy Spring Rd Noon to 5 pm $599,990

1010 Olney Sandy Spring Rd 11 am to 5 pm $599,990

SILVER SPRING

20901

606 Seaton Square Dr 3 pm to 5 pm $474,900

20904

13724 Notley Rd 2 pm to 4 pm $779,000

20906

3726 Ferrara Dr 1 pm to 2 pm $1,700

20910

8117 Hartford Ave 1 pm to 3 pm $494,500

PRINCE GEORGE’S COUNTY

BOWIE

20715

14816 Kimberwick Dr 1 pm to 3 pm $489,900

12128 Wilmont Turn 1 pm to 4 pm $339,000

20716

15750 Easthaven Ct #602 Noon to 2 pm $1,550

20720

4904 Smithwick Lane 1 pm to 3 pm $435,000

13810 Hammermill Field Dr 1 pm to 3 pm $659,990

13808 Hammermill Field Dr 1 pm to 3 pm $599,990

4501 Woodlands Reach Dr 1 pm to 3 pm $639,990

4409 Woodlands Reach Dr 1 pm to 3 pm $584,990

CLINTON

20735

7025 Groveton Dr 11 am to 2 pm $2,000

FORT WASHINGTON

20744

11705 Old Lantern Ct Noon to 3 pm $489,900

1500 Dania Dr Noon to 3 pm $499,990

2104 Monticello Ct Noon to 3 pm $619,990

GLENARDEN

20706

9412 Smithview Pl 12:30 pm to 4 pm $369,990

9408 Smithview Pl 1 pm to 4 pm $369,990

9406 Smithview Pl Noon to 3 pm $374,990

2404 St. Nicholas Way Noon to 4 pm $724,990

GLENN DALE

20769

10124 Dorsey Lane #204b Noon to 4 pm $379,990

GREENBELT

20770

8105 Greenbelt Station Pkwy #302c 2 pm to 4 pm $2,500

8210 Miner St #701a Noon to 4 pm $479,990

LANDOVER

20785

7406 Belgravia Lane Noon to 3 pm $270,000

LANHAM

20706

6942 Nashville Rd 1 pm to 3 pm $339,000

4309 Crelin Pl Noon to 3 pm $325,000

2607 Campus Way N #49 2 pm to 4:30 pm $359,999

10116 Dorsey Lane #204f Noon to 4 pm $344,990

MOUNT RAINIER

20712

4609 Eastern Ave 12:30 pm to 3 pm $439,500

3804 35th St 1 pm to 2:30 pm $375,000

OXON HILL

20745

155 Potomac #512 3 pm to 5 pm $425,000

155 Potomac #327 3 pm to 5 pm $359,000

876 Regents Sq #331 1 pm to 4 pm $549,000

SPRINGDALE

20774

9002 Ardmore Rd Noon to 2 pm $235,000

SUITLAND

20746

2406 Lewis Ave Noon to 3 pm $249,900

UPPER MARLBORO

20772

4510 Eden Park Lane Noon to 4 pm $525,000

10605 Gay Ter 11 am to 2 pm $340,000

15636 Sunningdale Pl 1 pm to 4 pm $394,990

15613 Sunningdale Pl Noon to 4 pm $409,990

15617 Sunningdale Pl Noon to 4 pm $394,990

4206 Lariat Dr Noon to 5 pm $464,710

4202 Rolling Paddock Dr Noon to 5 pm $799,995

4019 Ranch Rd Noon to 3 pm $474,000

20774

13800 Burnished Wood Ct 9 am to 2 pm $530,000

ST. MARY’S COUNTY

DRAYDEN

20630

19000 North Porto Bello Dr 1 pm to 4 pm $511,060

19020 North Porto Bello Dr 1 pm to 4 pm $512,000

LEXINGTON PARK

20653

20797 Simmons St 11 am to 3 pm $357,373

Sunday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

126 Island View Dr 1 pm to 3 pm $3,950

3013 Solstice Lane Noon to 2 pm $3,400

3013 Solstice Lane Noon to 2 pm $630,000

126 Island View Dr 1 pm to 3 pm $1,175,000

21403

182 West Lake Dr 2 pm to 4 pm $1,795,000

1303 Beachview Rd 2 pm to 4 pm $889,900

140 Jefferson St 1 pm to 3 pm $669,900

21409

956 Woodland Cir 1 pm to 3 pm $875,000

1441 Bay Head Rd 1 pm to 3 pm $889,500

ARNOLD

21012

290 Forest Lane 11:30 am to 1 pm $400,000

25 Sheridan Rd 1 pm to 3 pm $399,900

724 Carlisle Dr 1 pm to 3 pm $639,900

CHURCHTON

20733

1131 Delaware Ave 1 pm to 3 pm $345,000

CROFTON

21114

1599 Forest Hill Ct Noon to 3 pm $239,950

1400 Ormsby Pl 3 pm to 5 pm $475,000

EDGEWATER

21037

3509 Old Trail Rd Noon to 3 pm $975,000

1522 Mayfield Rd Noon to 2 pm $295,000

3625 10th Ave 11 am to 1 pm $379,900

3705 7th Ave 1 pm to 3 pm $449,900

GAMBRILLS

21054

909 Briggsdale Ct Noon to 2 pm $640,000

GLEN BURNIE

21060

630 Foxwood Dr Noon to 2 pm $335,000

21061

11 1st Ave SW 1 pm to 3 pm $425,000

HANOVER

21076

7510 Sandalwood Ct 10 am to Noon $2,200

7646 Elmcrest Rd 1 pm to 3 pm $450,000

7710 Tobruk Ct Noon to 2 pm $325,000

1771 Compton Ct 1 pm to 3 pm $380,000

7616 Foxtrail Ct 1 pm to 3 pm $650,000

7618 Harmans Rd 1 pm to 4 pm $379,999

LAUREL

20707

14317 Oxford Dr 1 pm to 3 pm $300,000

7331 Summerwind Cir 3 pm to 5 pm $260,000

7218 Winterfield Ter 2 pm to 4 pm $375,000

7601 Brooklyn Bridge Rd 1 pm to 3 pm $244,900

20723

9909 Swan Dr 11 am to 1 pm $449,900

20724

357 Dameron S 1 pm to 4 pm $349,900

MILLERSVILLE

21108

8389 Vineland Ct 11 am to 2 pm $570,000

1755 Charles Rd 1 pm to 3 pm $485,000

538 Kenora Dr Noon to 3 pm $315,000

ODENTON

21113

704 Thornwood Dr 11 am to 1 pm $599,000

PASADENA

21122

116 Maryland Ave Noon to 2 pm $349,999

5116 Mountain Rd Noon to 2 pm $1,124,000

397 Dutch Ship Rd 11 am to 1 pm $419,900

2900 Crystal Palace Lane 11 am to 1 pm $309,900

SEVERN

21144

8306 Black Harrier Lane 1 pm to 3 pm $318,000

8306 Black Harrier Lane 1 pm to 3 pm $2,150

SEVERNA PARK

21146

2 Triple Oak Lane 11 am to 2 pm $475,000

SHADY SIDE

20764

1311 Butternut St 2 pm to 4 pm $337,500

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

2820 Tipperary Lane 2 pm to 4 pm $309,900

OWINGS

20736

1115 Somerset Lane Noon to 2 pm $549,900

CHARLES COUNTY

BRYANS ROAD

20616

2732 Coppersmith Pl 2 pm to 5 pm $330,000

1475 Simmons Pl 1 pm to 4 pm $569,000

CHARLOTTE HALL

20622

15196 Smokehouse Row Lane 11 am to 4 pm $499,900

WALDORF

20601

2734 Pinewood Dr 3 pm to 5 pm $315,000

20603

5901 Herring Ct Noon to 2 pm $325,000

WHITE PLAINS

20695

5494 Friars Lane 3 pm to 5 pm $499,990

FREDERICK COUNTY

BRUNSWICK

21716

1111 Dargon Quarry Lane 1 pm to 3 pm $459,900

FREDERICK

21701

9411 Birchwood Ct W 2 pm to 4 pm $274,900

1797a Wheyfield Dr #16-A 1 pm to 3 pm $218,900

256 W. 14th St 1 pm to 3 pm $239,000

21702

1231 Lawler Dr 10 am to 5 pm $323,135

1124 Saxton Dr 10 am to 5 pm $469,990

131 Sunlight Ct Noon to 2 pm $529,900

21703

5221 Earles Ct Noon to 2 pm $265,000

IJAMSVILLE

21754

11703 Glenwood Ct 1 pm to 3 pm $625,000

MIDDLETOWN

21769

2804 Bidle Rd 2 pm to 4 pm $549,900

MONROVIA

21770

3939 Rosewood Rd 1 pm to 3 pm $540,000

MOUNT AIRY

21771

601 Northview Rd Noon to 2 pm $324,900

MYERSVILLE

21773

2750 Canada Hill Rd 2 pm to 4:30 pm $365,900

9510 Harmony Rd 11 am to 1 pm $275,000

WALKERSVILLE

21793

10 Main St Noon to 2 pm $349,900

10222 Glade Rd 1 pm to 4 pm $472,000

128 Greenwich Dr 1 pm to 3 pm $419,900

HOWARD COUNTY

COLUMBIA

21044

4912 Columbia Rd #4 1 pm to 3 pm $165,000

7087 Garden Walk 1 pm to 3 pm $785,000

5715 Harpers Farm Rd #c Noon to Noon $148,000

10814 Beech Creek Dr Noon to 2 pm $325,000

5459 Vantage Point Rd #14 1 pm to 3 pm $300,000

4960 Woodward Gdns 1 pm to 3 pm $425,000

21045

5242 Patriot Lane 1 pm to 3 pm $360,000

8961 Blue Pool 1 pm to 3 pm $449,900

6175 Campfire 1 pm to 3 pm $500,000

6303 Early Red Ct 1 pm to 3 pm $297,900

9125 Brunners Run Ct 1 pm to 3 pm $475,000

7352 Broken Staff 1 pm to 3 pm $299,900

COOKSVILLE

21723

1753 Oakdale Dr 1 pm to 3 pm $1,150,000

DAYTON

21036

14148 Howard Rd 1 pm to 3 pm $999,000

4471 Ten Oaks Rd 1 pm to 3 pm $550,000

ELKRIDGE

21075

7319 Montgomery Rd 1 pm to 3 pm $289,000

7345 Matchbox Aly 1 pm to 4 pm $344,500

8032 Watermill Ct 3 pm to 5 pm $309,900

5741 Landing Rd 1 pm to 4 pm $724,990

7233 Abbey Rd 1 pm to 3 pm $324,900

ELLICOTT CITY

21042

10265 Bristol Channel 1 pm to 3 pm $600,000

2622 Turf Valley Rd 1 pm to 3 pm $575,000

21043

7806 Old Hollow Lane 1 pm to 3 pm $349,000

3005 Rogers Ave 1 pm to 3 pm $409,900

7882 Rockburn Dr 1 pm to 3 pm $624,500

8425 Merryman St 1 pm to 3 pm $449,900

8506 Timber Hill Ct 1 pm to 3 pm $485,000

7609 Stony Creek Lane #7609 1 pm to 3 pm $205,000

4863 Lee Hollow Pl 1 pm to 3 pm $450,000

5765 Goldfinch Ct 1 pm to 3 pm $350,000

GLENWOOD

21738

3626 Broadleaf Ct 1 pm to 3 pm $1,150,000

WOODBINE

21797

15005 Martlock Dr 1 pm to 3 pm $525,000

16190 A E Mullinix Rd 1 pm to 4 pm $699,999

WOODSTOCK

21163

14 Morning Mist Ct 1 pm to 3 pm $650,000

1681 Woodstock Rd 2 pm to 4 pm $425,000

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

5315 Merriam St #marshall Model 1 pm to 4 pm $1,099,000

5315 Merriam St #harrison Model 1 pm to 4 pm $1,349,000

5315 Merriam St #cameron Model 1 pm to 4 pm $1,355,000

5315 Merriam St #everett Model 1 pm to 4 pm $1,195,000

4618 Chestnut St 1 pm to 4 pm $1,275,000

4977 Battery Lane #1-621 1 pm to 3 pm $309,900

4605 Glenbrook Pkwy 2 pm to 4 pm $1,295,000

5225 Pooks Hill Rd #1521/3 South 1 pm to 3 pm $422,000

5225 Pooks Hill Rd #1720s 3 pm to 5 pm $184,900

5225 Pooks Hill Rd #1327s 1:30 pm to 4 pm $179,000

5611 Durbin Rd 1 pm to 4 pm $2,189,000

4977 Battery Lane #1-113 3 pm to 5 pm $299,999

20816

5011 Sentinel Dr #66 2 pm to 4 pm $315,000

6102 Cromwell Dr 1 pm to 4 pm $899,000

5301 Westbard Cir #119 1 pm to 4 pm $335,000

20817

6009 Durbin Rd 2 pm to 4 pm $2,350,000

5616 Madison St 1 pm to 4 pm $1,649,000

8609 Long Acre Ct 1:30 pm to 3:30 pm $1,499,000

7609 Carteret Rd 1 pm to 3 pm $799,900

8400 Thornden Ter 1 pm to 4 pm $997,000

8005 Bradley Blvd 2 pm to 4 pm $999,000

5508 Brite Dr 2 pm to 4 pm $2,295,000

9714 Montauk Ave 1 pm to 4 pm $549,000

6302 Carnegie Dr 1 pm to 4 pm $850,000

9925 Mayfield Dr 1 pm to 4 pm $639,000

6606 Lone Oak Dr 2 pm to 4 pm $740,000

BOYDS

20841

18411 Cornflower Rd 1 pm to 4 pm $588,888

BROOKEVILLE

20833

19205 Dimona Dr 1 pm to 4 pm $525,000

CHEVY CHASE

20815

3332 Jones Bridge Ct 1:30 pm to 3:30 pm $629,000

CLARKSBURG

20871

23361 Arora Hills Dr 1 pm to 3 pm $467,500

23613 Public House Rd 1 pm to 4 pm $429,988

DAMASCUS

20872

10425 Sweepstakes Rd 1 pm to 3 pm $399,900

DARNESTOWN

20874

14000 Rockingham Rd 2 pm to 4 pm $485,000

DERWOOD

20855

18909 Muncaster Rd 1 pm to 4 pm $439,876

DICKERSON

20842

21521 Peach Tree Rd Noon to 2 pm $649,900

GAITHERSBURG

20878

370 Urban Ave 2 pm to 4 pm $445,000

7 Booth St #111 1 pm to 4 pm $259,333

613 Hendrix Ave 2 pm to 4 pm $3,400

706 Crown Park Ave 3 pm to 5 pm $699,900

250 Hart Mews 1 pm to 4 pm $542,500

214 Holmard St 1 pm to 4 pm $894,900

729 Chestertown St 1 pm to 4 pm $689,900

107 Bucksfield Rd 1 pm to 4 pm $437,500

20879

19044 Sedley Ter 1 pm to 4 pm $360,000

20882

25120 Silver Crest Dr 1:30 pm to 4 pm $469,900

20886

10121 Gravier Ct 2 pm to 4 pm $465,000

8684 Delcris Dr 1 pm to 3 pm $379,000

GERMANTOWN

20874

12509 Willow Spring Cir Noon to 3 pm $255,000

20911 Rosebay Pl #1303 1 pm to 4 pm $345,000

20821 Shamrock Glen Cir #804 Noon to 2 pm $2,000

18448 Stone Hollow Dr 1 pm to 4 pm $276,500

20876

11629 Doxdam Ter 1 pm to 4 pm $434,990

34 Appledowre Ct #55 Noon to 3 pm $229,900

20026 Choctaw Ct 1 pm to 4 pm $299,000

11101 Flanagan Lane 1:30 pm to 3:30 pm $495,000

12103 Amber Ridge Cir 2 pm to 4 pm $323,000

20878

20807 Shamrock Glen Cir #7-704 1 pm to 4 pm $385,500

KENSINGTON

20895

2919 Burtonhill Dr 1 pm to 3 pm $750,000

3514 Decatur Ave 2 pm to 3:30 pm $389,900

LAYTONSVILLE

20882

21000 Brooke Knolls Rd Noon to 1 pm $695,000

NORTH BETHESDA

20852

6111 Roseland Dr 1 pm to 4 pm $2,175,000

11000 Luxmanor Rd 1 pm to 4 pm $1,875,000

6519 Old Farm Lane 1 pm to 4 pm $2,095,000

NORTH POTOMAC

20878

107 Samuel Manor Ct Noon to 3 pm $646,000

107 Samuel Manor Ct Noon to 3 pm $3,000

11105 Freas Dr 1 pm to 4 pm $665,000

OLNEY

20832

18717 Rolling Acres Way 1 pm to 4 pm $549,000

17316 Lafayette Dr 1 pm to 4 pm $589,000

POOLESVILLE

20837

19917 Westerly Ave 1 pm to 3:30 pm $519,900

POTOMAC

20854

9923 Logan Dr 1 pm to 3 pm $2,495,000

11707 Roberts Glen Ct 1 pm to 3 pm $1,250,000

12213 Meadow Creek Ct 2 pm to 4 pm $1,485,000

12010 Wetherfield Lane 2 pm to 4 pm $1,450,000

926 Willowleaf Way 2 pm to 4 pm $839,000

9324 Chesley Rd 1 pm to 4 pm $1,529,500

ROCKVILLE

20850

9716 Aldersgate Rd 2 pm to 4 pm $725,000

20852

6050 California Cir #106 1 pm to 4 pm $274,900

5750 Bou Ave #1403 1 pm to 3 pm $579,500

20853

12702 Parkland Dr 1 pm to 3 pm $359,900

SILVER SPRING

20901

9039 Sligo Creek Pkwy #902 1 pm to 3 pm $195,000

10218 Colesville Rd 1 pm to 3 pm $350,000

628 Concerto Lane 10 am to Noon $2,150

20902

3001 Dawson Ave 1 pm to 3 pm $450,000

1801 Westchester Dr Noon to 3 pm $395,900

10734 Horde St 1 pm to 4 pm $530,000

10922 Rocky Mount Way Noon to 2 pm $470,000

20904

2709 Cornet Ct 1 pm to 3 pm $389,000

2855 Shepperton Ter 1:30 pm to 4:30 pm $165,400

13907 Overton Lane 2 pm to 4 pm $699,000

20906

2421 Bel Pre Rd 1 pm to 4 pm $525,000

3918 Joliet St 12:30 pm to 3:30 pm $409,900

20910

9329 Harvey Rd 2 pm to 4 pm $825,000

9502 Hale Pl 2 pm to 4 pm $499,999

21 Dewitt Ct 1 pm to 3 pm $1,590,000

TAKOMA PARK

20912

6407 5th Ave 1 pm to 4 pm $600,000

PRINCE GEORGE’S COUNTY

BOWIE

20715

4717 Ramsgate Lane 1 pm to 3 pm $314,900

2716 Felter Lane 1 pm to 3 pm $315,000

15613 Overchase Lane 11 am to 2 pm $470,000

3005 Savoy Lane 2 pm to 4 pm $259,900

CLINTON

20735

7000 Dunnigan Dr Noon to 3 pm $255,000

5812 Gwynndale Pl 1 pm to 3 pm $309,900

FORT WASHINGTON

20744

10805 Riverview Rd Noon to 4 pm $349,000

OXON HILL

20745

5650 Virginia Lane #44 1 pm to 4 pm $224,000

516 Overlook Park Dr #35 1 pm to 3 pm $629,000

709 Quayside Ct #92 2 pm to 4 pm $749,888

TEMPLE HILLS

20748

3358 Huntley Square Dr #t Noon to 3 pm $97,500

5601 Joan Lane 11:30 am to 1 pm $225,000

UPPER MARLBORO

20772

10411 Del Ray Ct 1 pm to 4 pm $649,900

4521 Grazing Way Noon to 3 pm $428,990

20774

1511 Robert Lewis Ave 2 pm to 4 pm $275,000

15423 Symondsbury Way Noon to 5 pm $549,990

2128 Turleygreen Pl 1 pm to 3 pm $389,990

11309 Kettering Way 1 pm to 3 pm $220,000