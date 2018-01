Here’s a list of open houses taking place Jan. 6-7 in Virginia. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into MRIS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Maryland? Click here.

Saturday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

3611 3rd St N 2 pm to 4 pm $1,160,000

1741 Troy St #8-426 1 pm to 3 pm $279,000

1741 Troy St #8-426 1 pm to 3 pm $1,595

22204

4079 Four Mile Run Dr #303 1 pm to 3 pm $327,900

4117c Four Mile Run Dr 2 pm to 4 pm $429,900

ALEXANDRIA

22312

301 Beauregard St #110 11 am to 1 pm $239,900

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22303

2417 Fairhaven Ave 1 pm to 4 pm $479,900

22307

6621 Wakefield Dr #803 1 pm to 3 pm $262,000

2239 Sweetbriar Dr 1 pm to 3 pm $339,000

22309

7934 Sausalito Pl #a 1 pm to 4 pm $209,900

8504 Mount Zephyr Dr 1 pm to 4 pm $908,888

22310

5829 Governors Hill Dr 1 pm to 3 pm $839,900

5620 Governors Pond Cir 2 pm to 4 pm $640,000

ANNANDALE

22003

7253 Glen Hollow Ct #5 1 pm to 4 pm $360,000

BURKE

22015

5748 Burke Towne Ct 1 pm to 4 pm $399,900

9022 Brook Ford Rd 1 pm to 4 pm $600,000

CHANTILLY

20152

24998 Glasgow Heights Ter 10 am to 5 pm $632,877

FAIRFAX

22030

12220 Deer Crest Ct 1 pm to 4 pm $1,019,990

5800 Fox Chapel Estates Dr 1 pm to 4 pm $1,599,990

11306 Westbrook Mill Lane #302 1 pm to 3 pm $349,999

22033

4181 Calais Point Ct 1 pm to 4 pm $596,999

4320h Cannon Ridge Ct #55 1 pm to 4 pm $369,000

FAIRFAX STATION

22039

5599 Ox Rd Noon to 5 pm $949,900

10968 Thompsons Creek Cir Noon to 5 pm $994,900

10966 Thompsons Creek Cir Noon to 5 pm $1,037,772

10900 Rice Field Pl 1 pm to 4 pm $879,900

6814 Jeremiah Ct 11 am to 5 pm $1,150,000

FALLS CHURCH

22041

3713 George Mason Dr #106w 1 pm to 4 pm $309,000

GREAT FALLS

22066

11322 Beach Mill Rd 2 pm to 4 pm $1,950,000

HERNDON

20171

3160 Ramesses Ct 1 pm to 3 pm $715,000

MCLEAN

22101

1448 Harvest Crossing Dr 2 pm to 4 pm $1,349,000

7114 Enterprise Ave 1 pm to 4 pm $899,000

22102

7849 Westmont Lane Noon to 4 pm $2,799,000

OAKTON

22124

10524 Elmenden Ct Noon to 2 pm $655,000

RESTON

20190

11627 Vantage Hill Rd #2a 2 pm to 4 pm $189,995

20191

11400 Fieldstone Lane 1 pm to 4 pm $999,999

SPRINGFIELD

22151

8702 Victoria Rd 2 pm to 4 pm $514,900

VIENNA

22180

2665 Manhattan Pl #108 Noon to 2 pm $569,900

22181

2082 Hunters Crest Way Noon to 2 pm $1,175,000

FAUQUIER COUNTY

WARRENTON

20186

77 John Ct 1 pm to 3 pm $475,000

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

42268 Tackroom Ter Noon to 3 pm $360,000

ASHBURN

20147

44004 Kings Arms Sq 11 am to 3 pm $389,600

20148

23399 Epperson Sq 1 pm to 3 pm $487,900

22639 Norwalk Sq 10 am to 5 pm $529,995

22549 Windsor Locks Sq 10 am to 5 pm $749,995

43141 Clarendon Sq 10 am to 5 pm $608,536

LOVETTSVILLE

20180

38518 Iroquois Lane 1 pm to 4 pm $459,900

38500 Iroquois Lane 1 pm to 4 pm $499,900

38636 Patent House Lane 1 pm to 4 pm $459,900

38632 Patent House Lane 1 pm to 4 pm $499,900

39883 Catoctin View Lane Noon to 3 pm $639,900

MIDDLEBURG

20117

38528 Lime Kiln Rd Noon to 3 pm $649,900

STERLING

20166

45764 Winding Branch Ter Noon to 3 pm $356,899

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

12625 Izaak Walton Dr 1 pm to 4 pm $675,000

MANASSAS

20110

9326 Camphor Ct 1 pm to 4 pm $385,900

20111

8242 Linblake Ct Noon to 2 pm $320,000

20112

6646 Fox Den Rd Noon to 3 pm $479,900

NOKESVILLE

20181

7335 Compton Lane 11 am to 1 pm $615,000

WOODBRIDGE

22191

14559 Barkham Dr Noon to 2 pm $315,000

1320 Horner Rd 1 pm to 4 pm $419,900

1641 Carter Lane Noon to 5 pm $339,900

22192

12805 Lotte Dr #12805 Noon to 3 pm $379,900

12869 Mill House Ct 1 pm to 4 pm $275,000

3476 Aviary Way 1 pm to 3 pm $294,900

22193

13381 Packard Dr 1 pm to 3 pm $408,000

15146 Addison Lane 1 pm to 3 pm $610,000

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

3012 Lusitania Dr 1 pm to 4 pm $310,000

22556

100 Rustling Leaves Lane 11 am to 1 pm $305,000

Sunday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

2001 15th St N #509 2 pm to 4 pm $699,900

1200 Hartford St N #211 2 pm to 4 pm $659,000

3117 1st St N 1 pm to 3 pm $1,599,000

1200 Hartford St N #507 1 pm to 4 pm $605,000

3625 10th St N #209 2 pm to 4 pm $899,900

3131 9th Rd N #12 2 pm to 4 pm $750,000

1226 Utah St 2 pm to 4 pm $1,599,000

1001 Randolph St #303 2 pm to 4 pm $349,900

2822 23rd Rd N 1:30 pm to 3 pm $2,500,000

3625 10th St N #502 2 pm to 4 pm $759,900

22202

2345 Ode St 1 pm to 4 pm $749,000

2343 Meade St S 1 pm to 4 pm $1,490,000

918 17th St S 2 pm to 4 pm $1,499,000

22203

888 Quincy St #410 1 pm to 4 pm $509,000

22204

408 Garfield St S 1 pm to 3 pm $745,000

3404 8th St S 2 pm to 4 pm $649,900

4163 Four Mile Run Dr #304 Noon to 3 pm $313,900

4113 Four Mile Run Dr S #403 1 pm to 3 pm $399,990

2600 16th St S #732 1 pm to 4 pm $339,900

22205

5921 15th St N 2 pm to 4 pm $1,595,000

1001 Roosevelt St 11 am to 1 pm $735,000

2317 Van Buren Ct N 1 pm to 4 pm $925,000

1813 Quantico St N 2 pm to 4 pm $1,499,000

22206

4601 31st Rd S #c1 1 pm to 4 pm $365,000

3393 S Stafford St 2 pm to 4 pm $565,000

22207

6137 Williamsburg Blvd 1 pm to 4 pm $785,000

2136 Pollard St 1 pm to 3 pm $1,649,500

4313 35th St N 2 pm to 4 pm $1,249,900

2552 23rd Rd N 1 pm to 4 pm $2,499,000

4020 Tazewell St 1 pm to 4 pm $1,137,500

5506 Williamsburg Blvd 1 pm to 3 pm $785,000

4115 34th St N 2 pm to 4 pm $2,024,900

2002 Dinwiddie St N 1 pm to 3 pm $589,900

2000 Dinwiddie St N 1 pm to 3 pm $589,900

4836 33rd Rd N 1 pm to 4 pm $1,599,900

4212 31st St N 1 pm to 4 pm $1,795,000

4624 Dittmar Rd N 2 pm to 4 pm $1,995,000

2644 Sycamore St N 1 pm to 3 pm $1,350,000

2615 Powhatan St N 1 pm to 4 pm $1,650,000

2611 Powhatan St 1 pm to 4 pm $1,750,000

22209

1111 19th St N #1708 2 pm to 4 pm $869,900

1700 Clarendon Blvd #121 1 pm to 4 pm $1,495,000

1717 22nd St N 1 pm to 4 pm $2,199,900

22213

6844 28th St N 1 pm to 4 pm $1,699,000

6808 31st St N 1 pm to 4 pm $1,799,000

6827 28th St N 2 pm to 4 pm $1,695,000

ALEXANDRIA

22301

2306 Potomac Ave #101 2 pm to 4 pm $674,900

103 Linden St E 1 pm to 4 pm $1,275,000

609 Johnston Pl 2 pm to 4 pm $879,000

22302

608 Woodland Ter 2 pm to 4 pm $1,195,000

628 Kings Cloister Cir 2 pm to 4 pm $1,549,000

22304

6300 Stevenson Ave #106 2 pm to 4 pm $172,500

801 Howard St #570 1 pm to 3 pm $329,900

6301 Stevenson Ave #1003 1 pm to 3 pm $160,000

800 Pryor St N 2 pm to 4 pm $559,000

5232 Tancreti Lane 1 pm to 4 pm $659,500

1440 Gaillard St N 2 pm to 4 pm $1,149,000

1450 Gaillard St N 2 pm to 4 pm $1,349,700

22305

3009 Russell Rd 2 pm to 4 pm $949,000

204 Aspen St 1 pm to 3 pm $569,900

22311

4635 Knight Pl 2 pm to 4 pm $649,900

4632 Kirkland Pl 2 pm to 4 pm $700,000

22314

931 Alfred St N 2 pm to 4 pm $885,000

4021/2 Royal St S 2 pm to 4 pm $649,900

543 Colecroft Ct 2 pm to 4 pm $419,900

1824 Carpenter Rd 2 pm to 4 pm $899,900

818 Water Pl 1 pm to 4 pm $875,000

126 Roberts Lane #100 1 pm to 4 pm $385,000

207 Gibbon St 2 pm to 4 pm $1,499,000

214 Lee St S 2 pm to 4 pm $1,799,000

223 Oronoco St 1 pm to 3 pm $749,000

722 Gibbon St 1 pm to 3 pm $899,999

717b Massey Lane 1 pm to 3 pm $604,900

752 First St 2 pm to 4 pm $749,000

301 Henry St S 1 pm to 4 pm $875,000

310 Vassar Rd 1 pm to 4 pm $799,000

523 Duke St 1 pm to 4 pm $1,489,000

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22303

6106 Bangor Dr 1 pm to 3 pm $519,000

5904 Mount Eagle Dr #409 1 pm to 4 pm $224,900

5901 Mount Eagle Dr #1002 1 pm to 4 pm $249,900

2421 Byrd Lane 1 pm to 4 pm $510,000

22306

2302 Wilkinson Pl 1 pm to 3 pm $668,500

7520 Snowpea Ct #b 1 pm to 4 pm $260,000

3011 Colonial Springs Ct 1:30 pm to 4:30 pm $364,950

22307

6819 Duke Dr 1 pm to 4 pm $559,900

6209 Arkendale Rd 1 pm to 4 pm $1,035,000

6631 Wakefield Dr #512 2 pm to 4 pm $165,000

2200 Foresthill Rd 1 pm to 4 pm $1,450,000

6621 Wakefield Dr #220 1 pm to 4 pm $174,900

6507 Potomac Ave #a1 2 pm to 4 pm $272,500

22308

8423 Fort Hunt Rd 2 pm to 4 pm $645,000

8830 Camfield Dr 2 pm to 4 pm $579,500

8130 Bainbridge Rd 2 pm to 4 pm $598,500

22309

3204 Battersea Lane 1 pm to 4 pm $565,000

9009 Patton Blvd 2 pm to 4 pm $619,500

22310

6257 Harbin Dr 1 pm to 4 pm $550,000

5780 Governors Pond Cir 1 pm to 4 pm $638,000

6976 Old Brentford Rd 1 pm to 3 pm $380,000

5625 Governors Pond Cir 2 pm to 4 pm $650,000

22311

4645 Kearney Ct 2 pm to 4 pm $639,900

22312

4215 Summit Pl Noon to 4 pm $459,998

6520 Elmdale Rd 1 pm to 4 pm $900,000

22315

7023 Ashleigh Manor Ct 2 pm to 4 pm $2,650

7023 Ashleigh Manor Ct 2 pm to 4 pm $518,000

7413 Foxleigh Way 2 pm to 4 pm $437,500

6510 Old Coach Ct 1 pm to 4 pm $599,000

6323 Still Spring Pl 2 pm to 4 pm $799,999

7503 Ashby Lane #d 1 pm to 3 pm $294,999

ANNANDALE

22003

8206c Hillcrest Rd 2 pm to 4 pm $1,170,000

4504 Weyburn Dr 1 pm to 4 pm $499,000

7515 Walton Lane 2 pm to 4 pm $1,175,000

4734 Kandel Ct 1 pm to 4 pm $399,000

3716 Rust Rd 2 pm to 4 pm $999,999

BURKE

22015

6003 Coffer Woods Ct 1 pm to 3 pm $595,000

5505 Burley Ct 1 pm to 4 pm $549,900

5946 Bridgetown Ct #106 1 pm to 4 pm $349,900

5961 Oakland Park Dr 1 pm to 3:30 pm $635,000

CENTREVILLE

20120

14602 Thera Way 1 pm to 4 pm $350,000

5539 Sully Lake Dr 1 pm to 3 pm $469,900

5232 Glen Meadow Rd 1 pm to 3 pm $600,000

20121

14802 Hickory Post Ct 1 pm to 4 pm $699,000

CHANTILLY

20152

25946 Priesters Pond Dr 1 pm to 4 pm $450,000

25546 Evans Sq 1 pm to 3 pm $415,000

42886 Iron Bit Pl Noon to 3 pm $919,500

42554 Unbridleds Song Pl 1 pm to 4 pm $839,900

DUNN LORING

22027

2205 Journet Dr 2 pm to 4 pm $3,300

2420 Sandburg St 1 pm to 4 pm $1,049,900

FAIRFAX

22030

5013 Ox Rd 2 pm to 4 pm $825,000

4713 Groves Lane 1 pm to 4 pm $1,184,997

12733 Lee Hwy 2 pm to 4 pm $980,000

11584a Cavalier Landing Ct #804-A 1 pm to 4 pm $337,000

3507 Wilson St E 1 pm to 4 pm $875,888

22031

2944 Stella Blue Lane 1 pm to 3 pm $755,555

9822 Saint Cloud Ct Noon to 2 pm $444,900

3303 Mill Springs Dr 1 pm to 4 pm $729,900

3528 Schuerman House Dr 1 pm to 3 pm $1,365,000

3507 Schuerman House Dr 2 pm to 4 pm $1,199,900

22032

4322 Farm House Lane 1 pm to 4 pm $545,000

4614 Olley Lane 1 pm to 4 pm $990,000

4020 Stonewall Ave 1 pm to 4 pm $1,299,999

22033

12261 Fort Buffalo Cir #485 Noon to 2 pm $249,900

3611 Elderberry Pl 1 pm to 3 pm $649,999

12779 Fair Crest Ct #8-304 1 pm to 3 pm $300,000

12814 Mount Royal Lane 1 pm to 4 pm $560,000

4189 Brookgreen Dr 1 pm to 4 pm $440,000

12322 Fox Lake Pl 1 pm to 4 pm $422,000

FAIRFAX STATION

22039

10081 Roseland Ridge Rd 1 pm to 3 pm $1,275,000

8525 Oak Pointe Way 2:30 pm to 4 pm $769,900

FALLS CHURCH

22041

5563 Seminary Rd #105 1 pm to 3 pm $284,000

22042

3229 Holly Hill Dr 1 pm to 4 pm $495,000

3036 Cedarwood Lane 2 pm to 4 pm $875,000

7596 Lakeside Village Dr #m 2 pm to 4 pm $260,000

3344 Beechtree Lane 2 pm to 4 pm $799,900

2971 Aspen Lane 2 pm to 5 pm $809,000

22043

1755 Pimmit Dr 1 pm to 4 pm $1,350,000

1901 Anderson Rd 1 pm to 3 pm $1,249,999

2712 Pioneer Lane 1 pm to 4 pm $1,099,500

22044

3117 Collie Lane 1 pm to 4 pm $575,000

22046

2655 West St 3 pm to 5 pm $662,400

1007 Kennedy St 1 pm to 4 pm $899,000

GREAT FALLS

22066

10406 Chelsea Manors Ct 2 pm to 4 pm $1,725,000

916 Challedon Rd 1 pm to 3 pm $749,900

851 Nicholas Run Dr 2 pm to 4 pm $2,250,000

9715 Mill Run Dr 1 pm to 4 pm $1,399,500

1016 Challedon Rd 1 pm to 4 pm $750,000

805 Lake Windermere Ct 2 pm to 4 pm $1,150,000

930 Seneca Rd 1 pm to 4 pm $1,899,999

HERNDON

20170

11663 Gilman Lane 2 pm to 4 pm $850,000

12903 Alton Sq #203 2 pm to 4 pm $247,000

12538 Philmont Dr 1 pm to 4 pm $850,000

12510 Cliff Edge Dr 1 pm to 4 pm $549,900

20171

2600 Seskey Glen Ct 2 pm to 4 pm $639,999

13609 Copper Ridge Dr 1 pm to 4 pm $739,900

12937 Centre Park Cir #106 2 pm to 4 pm $229,900

2405 Ripplemeade Ct 1 pm to 4 pm $699,900

12009 Westwood Hills Dr 1 pm to 4 pm $675,000

LORTON

22079

8250 Laurel Heights Loop 2 pm to 4 pm $550,000

6825 Silver Ann Dr 1 pm to 4 pm $689,000

MCLEAN

22101

7426 Dulany Dr 2 pm to 4 pm $2,599,000

921 Mackall Ave 2 pm to 4 pm $4,850,000

1449 Laburnum St 1:30 pm to 3:30 pm $1,375,000

1412 Mclean Mews Ct 1 pm to 4 pm $945,000

1931 Beaver Lane 2 pm to 4 pm $1,690,000

1403 Julia Ave 1 pm to 4 pm $2,986,000

6611 Tucker Ave 2 pm to 4 pm $1,799,000

7116 Churchill Rd 2 pm to 4 pm $1,980,000

6231 Kellogg Dr 1 pm to 3 pm $865,000

1125 Ormond Ct 1 pm to 4 pm $2,349,500

1936 Macarthur Dr 2 pm to 4 pm $2,995,000

1100 Sharon Ct 1 pm to 3 pm $2,650,000

7106 Enterprise Ave 2 pm to 4 pm $2,125,000

6503 Chesterfield Ave 2 pm to 4 pm $1,699,000

22102

9004 Old Dominion Dr 2 pm to 4 pm $1,449,000

1048 Bellview Rd 2 pm to 4 pm $1,089,000

7817 Falstaff Rd 2 pm to 4 pm $925,000

1320 Banquo Ct 1 pm to 4 pm $899,000

8220 Crestwood Heights Dr #1705 2 pm to 4 pm $874,888

8220 Crestwood Heights Dr #1517 2 pm to 4 pm $2,975

1788 Westwind Way #1788 1 pm to 4 pm $372,900

OAKTON

22124

11302 Waples Mill Rd 1 pm to 4 pm $1,137,000

2817 Jermantown Rd #610 1 pm to 3 pm $335,000

10123 Oakwood Chase Ct 1 pm to 3 pm $535,000

RESTON

20190

11619 Vantage Hill Rd #1-A 1 pm to 4 pm $169,000

11306 Wedge Dr 2 pm to 4 pm $739,990

12070 Chancery Station Cir 1 pm to 4 pm $925,000

1668 Parkcrest Cir #300 2 pm to 4 pm $275,000

20191

1951 Sagewood Lane #403 1 pm to 4 pm $182,000

20194

1600 Poplar Grove Dr 1 pm to 3 pm $349,900

SPRINGFIELD

22150

5806 Flanders St 1 pm to 4 pm $2,200

22151

8918 Victoria Rd Noon to 4 pm $570,000

22152

6211 Greeley Blvd 1 pm to 4 pm $529,900

6352 English Ivy Way 1 pm to 4 pm $439,900

5921 Queenston St 2 pm to 4 pm $429,900

22153

7670 Oak Field Ct 1 pm to 4 pm $825,000

VIENNA

22180

2715 Bowling Green Dr 1 pm to 3 pm $550,000

563 Malcolm Rd NW 1 pm to 4 pm $988,000

445 Orchard St NW 1 pm to 4 pm $1,695,000

2726 Gallows Rd #211 1 pm to 4 pm $444,500

605 Gibson Dr SW 2 pm to 4 pm $1,390,000

1410 Patrick Cir SW 1 pm to 4 pm $1,124,999

22182

8159 Silverberry Way 1 pm to 4 pm $950,000

1291 Tweed Ct 2 pm to 4 pm $1,199,900

1703 Broadfield Lane 2 pm to 4 pm $949,900

9916 Chase Hill Ct 1 pm to 4 pm $799,900

1704 Landon Hill Rd 1 pm to 3 pm $1,010,000

1679 Hunting Crest Way 1 pm to 4 pm $2,300,000

FAUQUIER COUNTY

THE PLAINS

20198

6043 Coon Tree Rd 1 pm to 3 pm $375,000

WARRENTON

20187

4455 Spring Run Rd Noon to 3 pm $589,900

4427 Lakewood Dr 11 am to 2 pm $470,000

7488 Edington Dr 1 pm to 3 pm $699,900

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

25560 Emerson Oaks Dr 1 pm to 4 pm $719,999

ASHBURN

20147

20583 Crescent Pointe Pl 1 pm to 3 pm $565,000

20224 Seneca Sq 1 pm to 3 pm $440,000

21535 Overland Park Dr 1 pm to 4 pm $564,990

42758 Keiller Ter 1 pm to 4 pm $497,500

20148

42622 Callalily Way 2 pm to 4 pm $719,900

42253 Hampton Woods Ter 1 pm to 3 pm $479,900

43009 Atoka Manor Ter 1 pm to 4 pm $529,900

43373 Barnstead Dr 1 pm to 4 pm $869,900

LEESBURG

20175

1013 White Pl SW 1 pm to 4 pm $599,000

14 Linden Hill Way SW 2 pm to 4 pm $499,900

40522 Banshee Dr 1 pm to 4 pm $769,000

39668 Thomas Mill Rd Noon to 2 pm $937,500

402 Beauregard Dr SE 2 pm to 4 pm $630,000

20176

19293 Creek Field Cir 1 pm to 4 pm $1,350

227 Whitney Pl NE 1 pm to 3 pm $569,900

824 Linfield Ter NE 1 pm to 4 pm $409,900

16613 Elk Run Ct 1 pm to 4 pm $838,000

18298 Fairway Oaks Sq 1 pm to 4 pm $899,000

18324 Fairway Oaks Sq 1 pm to 3 pm $839,900

LOVETTSVILLE

20180

40371 Lovettsville Rd 1 pm to 3 pm $499,000

PURCELLVILLE

20132

11407 Harpers Ferry Rd 1 pm to 3 pm $674,900

36913 Snickersville Tpke 2 pm to 4 pm $669,500

ROUND HILL

20141

17244 Magic Mountain Dr Noon to 3 pm $435,000

22 Longstreet Ave 1 pm to 4 pm $389,950

STERLING

20164

980 Holborn Ct 1 pm to 4 pm $259,900

20165

6 Newland Ct 1 pm to 4 pm $442,000

17 Darian Ct 1 pm to 3 pm $474,000

45406 Lakeside Dr 1 pm to 4 pm $499,900

20506 Swecker Farm Pl 1 pm to 4 pm $639,990

47322 Rock Falls Ter 1 pm to 4 pm $500,000

17 Lipscomb Ct 1 pm to 4 pm $649,990

20166

45960 Iron Oak Ter 1 pm to 4 pm $478,000

21085 Rotunda Ter 1 pm to 3 pm $449,000

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

10345 Twin Leaf Dr 1 pm to 4 pm $525,000

9094 Ribbon Falls Loop 1 pm to 5 pm $399,900

9192 Lost Fields Ct 1 pm to 4 pm $489,000

DUMFRIES

22025

15514 Yorktown Dr 1 pm to 4 pm $429,900

15340 Inlet Pl 1 pm to 3 pm $284,999

22026

16909 Takeaway Lane 2 pm to 4 pm $580,000

GAINESVILLE

20155

13710 Senea Dr 1 pm to 4 pm $499,500

13893 Silver Moon Lane 1 pm to 3 pm $465,000

6940 Netherstone Ct 1 pm to 3 pm $395,000

HAYMARKET

20169

15211 Royal Crest Dr #204 1 pm to 3 pm $370,000

4502 Erin Dr 1 pm to 3 pm $485,000

5451 Trevino Dr 1 pm to 4 pm $475,000

15077 Sawgrass Pl 1 pm to 3 pm $1,175,000

MANASSAS

20109

9524 Bonair Dr 1 pm to 4 pm $300,000

11146 Wortham Crest Cir 1 pm to 3 pm $229,500

7748 Quail Run Lane 1 pm to 4 pm $249,900

8650 Hallard Ct 1 pm to 4 pm $400,000

20110

8958 Milroy Ct 1 pm to 4 pm $235,900

9410 Westmoreland Ave 1 pm to 4 pm $316,999

9944 Fendall St 1 pm to 4 pm $369,900

9373 Scarlet Oak Dr #2 1 pm to 3 pm $175,000

20111

7626 Somerset Lane 1 pm to 4 pm $235,000

6032 Lady Slipper Lane 1 pm to 3 pm $749,900

20112

8933 Garrett Way 1 pm to 3 pm $410,000

5904 Crooked Creek Dr 1 pm to 4 pm $619,000

MANASSAS PARK

20111

108 Price Dr Noon to 2 pm $295,000

189 Old Centreville Rd 1 pm to 3 pm $260,000

WOODBRIDGE

22191

13421 Greenacre Dr 2 pm to 4 pm $324,900

13962 Greendale Dr #14 1 pm to 4 pm $2,399

15409 Marsh Overlook Dr 1 pm to 4 pm $545,000

1847 Cedar Cove Way ##201 Noon to 3 pm $217,000

2120 Abbottsbury Way #53 Noon to 4 pm $349,000

1519 Florida Ave Noon to 4 pm $349,490

22192

1979 Mayflower Dr 1 pm to 3 pm $310,000

2937 Cambridge Dr 1 pm to 4 pm $279,000

22193

13057 Pilgrims Inn Dr 1 pm to 4 pm $469,999

4505 Hawk Ct 2 pm to 4 pm $415,900

4812 Korvett Dr 1 pm to 3 pm $329,999

13361 Prospect Ct 1 pm to 3 pm $330,000

14520 Colony Creek Ct 1 pm to 3 pm $459,999

5664 Saffron Lane 1 pm to 4 pm $325,000

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

21 Lafayette St 11 am to 2 pm $399,999

7 Firehawk Dr 1 pm to 3 pm $405,000

22556

214 Kimberwick Lane 1:30 pm to 4 pm $610,900