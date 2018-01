Here’s a list of open houses taking place Jan. 13-14 in Maryland. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into MRIS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Virginia? Click here.

Saturday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

11 Mckendree Ave Noon to 2 pm $675,900

1830 Woods Rd 1 pm to 3 pm $929,900

749 Pearson Point Pl 2 pm to 4 pm $588,700

208 Margaret’s Glen Lane Noon to 4 pm $685,000

210 Margaret’s Glen Lane Noon to 4 pm $685,000

214 Margaret’s Glen Lane Noon to 4 pm $755,000

219 Margaret’s Glen Lane Noon to 4 pm $835,000

216 Margaret’s Glen Lane Noon to 4 pm $790,000

205 Margaret’s Glen Lane Noon to 4 pm $1,070,000

1510 Mcguckian St Noon to 3 pm $598,000

858 Yardarm Way Noon to 2 pm $365,990

145 Prince George St 10 am to Noon $825,000

711 Shelton Ave Noon to 2 pm $649,000

5 Park Pl #110 2 pm to 4 pm $355,000

85 Market St 1 pm to 3 pm $1,155,000

203 Prince George St 1 pm to 3 pm $1,199,000

1613 Virginia St 1 pm to 3 pm $449,500

2503 Painter Ct 11 am to 2 pm $355,000

21403

160 Acton Rd Noon to 3 pm $999,000

1205 President St 12:30 pm to 3 pm $354,000

1028 Old Bay Ridge Rd 10 am to 1 pm $463,900

1104 Bay Highlands Dr 1 pm to 3 pm $549,000

20l Amberstone Ct #l Noon to 2 pm $225,000

1030 Sandpiper Lane #16 1 pm to 3 pm $3,700

1216 Bay Ridge Ave Noon to 2 pm $550,000

1030 Sandpiper Lane #16 1 pm to 3 pm $869,900

142 Jefferson St 11 am to 1 pm $695,000

21409

503 Sunwood Lane 11 am to 1 pm $699,999

ARNOLD

21012

1414 Silver Oak Lane Noon to 3 pm $649,990

1423 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $689,990

1421 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $693,990

CROFTON

21114

2056 Tilghman Dr 11 am to 1 pm $460,000

1854 Marlow Pl 1 pm to 3 pm $429,900

CROWNSVILLE

21032

1409 Paddocks Ct 1 pm to 3 pm $1,225,000

DAVIDSONVILLE

21035

590 Stocketts Run Rd 1 pm to 3 pm $650,000

EDGEWATER

21037

132 Cardamon Dr 10 am to Noon $499,999

GAMBRILLS

21054

2196 Hallmark Ct 11 am to 1 pm $739,900

1800 Saint Mark Dr 1 pm to 3 pm $689,000

641 Highland Farms Cir 1 pm to 3 pm $449,900

903 Cooks Bay Ct Noon to 2 pm $639,900

2106 Basil Hall 11 am to 4 pm $749,990

GLEN BURNIE

21060

7735 Cohansey Trail Drive Noon to 4 pm $299,900

7844 Stonebriar Dr Noon to 5 pm $525,000

7826 Stonebriar Dr 2 pm to 4 pm $425,000

608 Quarterpath Way 11 am to 3 pm $390,000

619 Quarterpath Way 10 am to 5 pm $333,699

Ashmore Ave Noon to 5 pm $292,990

404 Thelma Rd 1 pm to 4 pm $295,000

21061

8018 Cross Creek Dr Noon to 2 pm $330,000

344 White Oak Way 11 am to 4 pm $309,990

LAUREL

20707

7818 Chapel Cove Dr Noon to 3 pm $265,000

15700 Haynes Rd 11 am to 2 pm $339,000

20723

7592 Kindler Overlook Dr 1 pm to 3 pm $675,000

7596 Kindler Overlook Dr 1 pm to 3 pm $700,000

9155 Gross Ave 1 pm to 3 pm $310,000

9614 Patuxent Overlook Dr 1 pm to 3 pm $600,000

10124 Stansfield Rd 1 pm to 1 pm $299,000

9922 Twin Fawn Trl 11 am to 4 pm $599,990

9936 Twin Fawn Trl 1 pm to 4 pm $511,990

9882 Deer Run Noon to 4 pm $629,990

9756 Peace Springs Rdg Noon to 4 pm $419,990

20724

357 Dameron S 1 pm to 3 pm $349,900

3508 Cherry Blossom Xing 11 am to 1 pm $435,000

8415 Kendall Ct 1 pm to 4 pm $399,990

MILLERSVILLE

21108

702 Pumphreys Farm Dr Noon to 2 pm $644,900

1602 Misty Manor Way Noon to 3 pm $1,049,000

248 Finnegan Dr Noon to 2 pm $739,999

Adare Ct Noon to 5 pm $629,990

Adare Ct Noon to 5 pm $579,990

ODENTON

21113

2615 Cedar Elm Dr Noon to 2 pm $330,000

ORCHARD BEACH

21226

7815 Harbor Dr 11 am to 2 pm $329,999

PASADENA

21122

7862 Tick Neck Rd 1 pm to 3 pm $295,000

8439 Maryland Rd 1 pm to 3 pm $494,900

7755 Lawrence Ave Noon to 2 pm $319,000

24 Nicholson Dr Noon to 2 pm $350,000

8086 Round Table Ct 1 pm to 3 pm $179,900

746 225th St 1 pm to 3 pm $280,000

SEVERN

21144

1705 Willard Way Noon to 3 pm $537,928

1127 Reece Rd Noon to 2 pm $345,000

1429 Harvey Ave 3 pm to 6 pm $1,350

1135 Carinoso Cir 1 pm to 3 pm $380,000

1164 Carinoso Cir Noon to 2 pm $369,000

587 Donaldson Ave 1 pm to 3 pm $529,990

8528 Pine Springs Dr Noon to 3 pm $533,506

8510 Pine Springs Dr Noon to 3 pm $528,295

8506 Pine Springs Dr Noon to 3 pm $474,295

8163 Ridgely Loop Noon to 4 pm $504,990

8140 Ridgely Loop Noon to 4 pm $549,990

505 Pumpkin Lane Noon to 4 pm $474,990

703 Calvin Ct Noon to 4 pm $464,990

SEVERNA PARK

21146

359 North Dr Noon to 2 pm $575,000

61 Simmons Lane 2 pm to 4 pm $974,900

814 Dunfer Hill Rd Noon to 4 pm $569,990

SHADY SIDE

20764

4962 Lerch Dr Noon to 2 pm $650,000

4964 Lerch Dr Noon to 2 pm $585,000

TRACYS LANDING

20779

406 Deale Rd Noon to 2 pm $534,900

WEST RIVER

20778

834 Holly Landing Rd Noon to 2 pm $1,195,000

5004 Maxwell Ave Noon to 2 pm $489,900

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

3062 Lawrin Ct 11 am to 1 pm $492,500

2226 Ivy Lane #6 1 pm to 3 pm $279,900

DUNKIRK

20754

9910 Empire Ct Noon to 2 pm $425,000

LUSBY

20657

11571 Tomahawk Trl W 11 am to 2 pm $249,900

NORTH BEACH

20714

8913 Frederick Ave Noon to 3 pm $329,990

3955 Sea Bream Ct 1 pm to 2 pm $219,900

PRINCE FREDERICK

20678

2645 Grays Rd 1 pm to 3 pm $415,000

ST. LEONARD

20685

5030 Harvard St 11:30 am to 2:30 pm $304,500

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

305 Farmhouse Rd 1 pm to 3 pm $355,305

2014 Spring Grove Dr 1 pm to 3:30 pm $265,000

BRANDYWINE

20613

15309 Lady Lauren Lane Noon to 4 pm $351,135

15216 Lady Lauren Lane 1 pm to 4 pm $309,990

15204 General Lafayette Blvd 1 pm to 4 pm $319,990

13102 Old Liberty Lane Noon to 4 pm $499,483

BRYANS ROAD

20616

2732 Coppersmith Pl 11 am to 1 pm $330,000

HUGHESVILLE

20637

7404 Spicetree Pl Noon to 1:30 pm $567,813

15935 Brackenburn Ct Noon to 2 pm $479,900

LA PLATA

20646

6035 Bibury Lane Noon to 3 pm $549,900

8124 Blue Ash Ct Noon to 4 pm $499,900

201 Morgans Ridge Ct 11 am to 3 pm $417,500

MECHANICSVILLE

20659

35731 Golf Course Dr 11 am to 2 pm $250,000

WALDORF

20601

9799 Kilt Pl 1 pm to 4 pm $309,990

9783 Kilt Pl 1 pm to 4 pm $299,990

9776 Kilt Pl Noon to 4 pm $337,030

9772 Kilt Pl 1 pm to 4 pm $334,990

9762 Kilt Pl Noon to 4 pm $331,990

20602

11952 Winged Foot Ct 1 pm to 3 pm $415,000

20603

3590 Goswell Aly 11 am to 5 pm $325,000

WHITE PLAINS

20695

11349 Flag Ct Noon to 4 pm $412,740

11292 Penzance Lane Noon to 4 pm $459,775

FREDERICK COUNTY

BRUNSWICK

21716

1313 Volunteer Dr 1 pm to 3 pm $445,900

FREDERICK

21701

13 2nd St E Noon to 2 pm $649,900

238 6th St E 1 pm to 3 pm $230,000

119 6th St E 1 pm to 3 pm $239,990

21702

113 Moran Ct 2 pm to 3 pm $2,600

21703

6666 Canada Goose Ct 1 pm to 3 pm $225,000

6261 Alexa St 1 pm to 4 pm $299,990

5920 Forum Sq #. 1 pm to 4 pm $284,990

6175 Margarita Way #. 1 pm to 4 pm $309,990

5910 Jefferson Commons Way 1 pm to 4 pm $314,990

6604 Cambria Ct Noon to 4 pm $539,990

6536 Alan Linton Blvd E 1 pm to 4 pm $524,990

4657 Calisto Way Noon to 4 pm $329,990

7141 Judicial Mews Noon to 3 pm $299,990

6532 Brittanic Pl 1 pm to 4 pm $349,990

4607 Cambria Rd 1 pm to 4 pm $326,990

4611 Cambria Rd 1 pm to 4 pm $347,990

7137 Bradshaw Ct E 1 pm to 3 pm $259,900

21704

4002 Carriage Hill Dr 1 pm to 3 pm $799,999

3628 Denison St 1 pm to 3 pm $499,900

IJAMSVILLE

21754

2920 Greenhill Ct Noon to 2 pm $425,000

MIDDLETOWN

21769

7312 Springbrook Ct 1 pm to 3 pm $230,000

100 Prospect St 11 am to 1 pm $750,000

2 Hollow Creek Cir 11 am to 1 pm $479,500

8 Walnut Pond Ct 10 am to Noon $350,000

MONROVIA

21770

10918 Louis Detrick Lane Noon to 4 pm $581,930

MOUNT AIRY

21771

7424 Watersville Rd Noon to 2 pm $375,000

NEW MARKET

21774

5921 Yeagertown Rd 11 am to 4 pm $482,000

5919 Yeagertown Rd 11 am to 4 pm $499,000

10595 Edwardian Lane #58 1 pm to 3 pm $524,900

THURMONT

21788

10 Leekyler Pl Noon to 5 pm $244,990

Leekyler Pl Noon to 5 pm $224,990

HOWARD COUNTY

COLUMBIA

21044

11386 High Hay Dr 1 pm to 3 pm $550,000

ELKRIDGE

21075

7908 Ellis Wyatt Ct 1 pm to 4 pm $404,990

7714 Dagny Way 1 pm to 4 pm $409,990

7269 Darby Downs Noon to 2 pm $300,000

7108 Silverleaf Oak Rd #171 1 pm to 3 pm $282,900

7705 Owen Kellogg Ct 1 pm to 4 pm $414,990

ELLICOTT CITY

21042

10224 Cabery Rd 1 pm to 3 pm $699,999

4033 High Point Rd 1 pm to 3 pm $539,900

10626 Warburton Ct 11 am to 2 pm $794,990

10630 Warburton Ct 11 am to 2 pm $884,990

3324 Burton Dr 1 pm to 4 pm $774,990

21043

8504 Timber Pine Ct 1 pm to 3 pm $489,900

2920 Normandy Dr 1 pm to 3 pm $449,900

8425 Merryman St 1 pm to 3 pm $449,900

4428 Doncaster Dr 1 pm to 3 pm $660,000

2467 Vineyard Springs 11:30 am to 4:30 pm $809,990

8502 Linwood Dr 2 pm to 4 pm $449,900

FULTON

20759

7028 Meandering Stream Way 1 pm to 3 pm $1,599,000

GLENWOOD

21738

14500 Dorsey Mill Rd 1 pm to 3 pm $579,000

JESSUP

20794

8216 Lincoln Dr 1 pm to 3 pm $459,900

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

5450 Whitley Park Ter #hr-503 2 pm to 4 pm $529,000

20817

6674 Eames Way #ellis 1 pm to 4 pm $1,037,765

5804 Sonoma Rd 1 pm to 3 pm $1,235,000

8920 Burdette Rd 2 pm to 4 pm $3,875,000

9609 Wadsworth Dr 1 pm to 3 pm $779,900

BROOKEVILLE

20833

1021 Rocky Glen Dr 1 pm to 4 pm $680,000

19226 Abbey Manor Dr 11 am to 5 pm $804,990

19228 Abbey Manor Dr 11 am to 5 pm $784,990

CHEVY CHASE

20815

3623 Chevy Chase Lake Dr #avalon 1 pm to 4 pm $1,599,000

CLARKSBURG

20871

23277 Scholl Manor Way #1336 2 pm to 5 pm $374,900

12302 Grey Squirrel St 10 am to 1 pm $765,000

167 Green Poplar Loop Noon to 3 pm $509,990

GAITHERSBURG

20878

482 Salk Cir 1 pm to 4 pm $1,389,900

20886

20205 Lea Pond Pl 1 pm to 4 pm $265,000

GERMANTOWN

20874

18717 Martins Landing Dr 2 pm to 4 pm $299,900

20123 Waterside Dr #98 Noon to 2 pm $219,900

13121 Wonderland Way #6 Noon to 2 pm $189,999

20876

11629 Doxdam Ter 1 pm to 4 pm $434,990

HYATTSVILLE

20781

5800 Lustine St Noon to 2 pm $489,900

20782

6208 Enquirer St #507e 11 am to 5 pm $479,990

6210 Enquirer St #507f Noon to 4 pm $499,990

3212 Tribune Ct #403g 11 am to 5 pm $417,990

3200 Tribune Ct #403a 11 am to 5 pm $434,990

KENSINGTON

20895

3909 Morrell Ct 1 pm to 3 pm $459,900

3514 Decatur Ave 2 pm to 3 pm $389,900

3419 University Blvd W #303 10 am to 11 am $1,400

MONTGOMERY VILLAGE

20886

10010 Stedwick Rd #104 11 am to 1 pm $169,000

OLNEY

20832

17316 Lafayette Dr 1 pm to 4 pm $589,000

910 Gratitude Ct Noon to 5 pm $819,900

9 Coatbridge Ct 10 am to 2 pm $495,900

POOLESVILLE

20837

19304 Cissel Manor Dr 2 pm to 4 pm $727,000

POTOMAC

20854

10905 Pleasant Hill Dr #10905 Noon to 4 pm $1,895,000

1 Grovepoint Ct 1 pm to 3 pm $400,000

ROCKVILLE

20850

14249 Travilah 11 am to 4 pm $774,990

20853

14605 Melinda Lane 2 pm to 4 pm $499,990

4201 Federal St 1 pm to 4 pm $399,500

14630 Bauer Dr #1 11:30 am to 1:30 pm $1,400

20855

16658 Crabbs Branch Way #fitzgerald Model Noon to 4 pm $589,900

16658 Crabbs Branch Way #gershwin Model Noon to 4 pm $629,900

SANDY SPRING

20860

1012 Olney Sandy Spring Rd Noon to 5 pm $579,990

1014 Olney Sandy Spring Rd Noon to 5 pm $599,990

1010 Olney Sandy Spring Rd 11 am to 5 pm $599,990

SILVER SPRING

20901

10003 Portland Pl 2 pm to 4 pm $375,000

20904

12516 Two Farm Dr 1 pm to 3 pm $549,900

20905

2140 Countryside Dr Noon to 1 pm $2,495

20906

2142 Elm Tree Lane 1 pm to 3 pm $460,000

15205 Baileys Lane 2 pm to 4 pm $580,000

TAKOMA PARK

20912

206 Domer Ave 1 pm to 3 pm $1,175,000

PRINCE GEORGE’S COUNTY

BELTSVILLE

20705

11318 Cherry Hill Rd #2-R30 Noon to 1:30 pm $130,000

BOWIE

20715

12402 Chalford Lane 1 pm to 4 pm $345,000

20720

13810 Hammermill Field Dr 1 pm to 3 pm $659,990

13808 Hammermill Field Dr 1 pm to 3 pm $599,990

4501 Woodlands Reach Dr 1 pm to 3 pm $639,990

4409 Woodlands Reach Dr 1 pm to 3 pm $584,990

20721

1804 Waesche Ct 1 pm to 3 pm $399,998

CAPITOL HEIGHTS

20743

706 Rollins Ave 1 pm to 4 pm $475,000

5902 Burgundy St 10 am to 4 pm $250,000

6340 Walbridge St 1 pm to 3 pm $329,900

1415 Pine Grove Rd 1 pm to 3 pm $374,000

DISTRICT HEIGHTS

20747

1975 Addison Rd S Noon to 2 pm $100,000

FORT WASHINGTON

20744

13408 Caribou Ct Noon to 1:30 pm $2,600

GLENARDEN

20706

2500 Standifer Pl 1 pm to 4 pm $499,990

2408 St. Nicholas Way 1 pm to 4 pm $669,990

9412 Smithview Pl 12:30 pm to 4 pm $369,990

9408 Smithview Pl 1 pm to 4 pm $369,990

GREENBELT

20770

6602 Lake Park Dr #3c 1 pm to 4 pm $195,000

8203 Minor St 11 am to 5 pm $509,990

LANHAM

20706

4526 Kinmount Rd 11:30 am to 1 pm $330,000

9435 Worrell Ave 11 am to 2 pm $325,000

10116 Dorsey Lane #204f Noon to 4 pm $344,990

MOUNT RAINIER

20712

4609 Eastern Ave 1 pm to 3 pm $425,000

OXON HILL

20745

157 Fleet St #1113 2 pm to 4 pm $400,000

RIVERDALE

20737

6516 Auburn Ave 1 pm to 3 pm $415,000

SPRINGDALE

20774

9002 Ardmore Rd Noon to 2 pm $235,000

SUITLAND

20746

4113 Silver Park Ter 11 am to 3:30 pm $240,000

TEMPLE HILLS

20748

3510 Everest Dr 10 am to Noon $298,500

UPPER MARLBORO

20772

15615 Sunningdale Pl 1 pm to 4 pm $389,990

15613 Sunningdale Pl Noon to 4 pm $424,990

15614 Sunningdale Pl 1 pm to 4 pm $379,990

15617 Sunningdale Pl Noon to 4 pm $394,990

11305 Capstan Dr Noon to 2 pm $420,000

11011 Buggy Path 3 pm to 5 pm $484,000

9106 Jousting Lane 1 pm to 3 pm $379,900

4521 Grazing Way Noon to 3 pm $428,990

10805 Eastland Cir Noon to 4 pm $445,317

4117 Winding Waters Ter Noon to 4 pm $434,440

5705 Federal Ct 11 am to 1 pm $785,000

4206 Lariat Dr Noon to 5 pm $468,730

4202 Rolling Paddock Dr Noon to 5 pm $799,995

20774

1511 Robert Lewis Ave 2 pm to 4 pm $275,000

9507 Westerdale Dr Noon to 3 pm $409,990

12342 Rollys Ridge Ave #2101 3 pm to 5 pm $1,950

702 Cranston Ave 11 am to 5 pm $579,990

801 Rexford Way 11 am to 5 pm $634,990

13810 Shannock Lane 11 am to 5 pm $619,990

717 Rexford Way 11 am to 5 pm $594,990

ST. MARY’S COUNTY

CALIFORNIA

20619

23117 Foxglove Way 10:30 am to 11:30 am $220,000

45565 Havenridge St Noon to 5 pm $440,564

45395 Havenridge St Noon to 5 pm $479,900

DRAYDEN

20630

19000 North Porto Bello Dr 1 pm to 4 pm $511,060

19020 North Porto Bello Dr 1 pm to 4 pm $512,000

Sunday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

879 Rudder Way 1 pm to 3 pm $419,900

1010 Covington Way Noon to 2 pm $875,000

2716 Judson Pl 2 pm to 4 pm $440,000

2540 North Haven Cv Noon to 2 pm $345,900

33 Lafayette Ave 1 pm to 3 pm $650,000

21403

7024 Clinton Ct #18a 11 am to 1 pm $500,000

21409

1753 Meadow Hill Dr 1 pm to 3 pm $849,900

1420 Millwood Ct Noon to 2 pm $295,000

1441 Bay Head Rd 1 pm to 3 pm $889,500

ARNOLD

21012

532 Moorings Cir 12:30 pm to 3:30 pm $799,755

25 Sheridan Rd Noon to 3 pm $399,900

1020 Stonington Dr 1 pm to 3 pm $699,000

1089 Deep Creek Ave 1 pm to 3 pm $779,000

244 Way Cross Way Noon to 2 pm $489,000

CROFTON

21114

1628 Dryden Way 1 pm to 3 pm $239,900

1592 Chapman Rd 1 pm to 3 pm $585,000

CROWNSVILLE

21032

816 Northfield Lane Noon to 2 pm $634,900

CURTIS BAY

21226

7841 Hidden Creek Way 1 pm to 3 pm $254,900

EDGEWATER

21037

3705 7th Ave 1 pm to 3 pm $444,900

377 Colony Point Pl Noon to 2 pm $475,000

GAMBRILLS

21054

2414 Macmullen Dr 1 pm to 3 pm $532,990

2210 Huntfield Ct 1 pm to 3 pm $649,900

GLEN BURNIE

21060

7366 Mockingbird Cir 1 pm to 3 pm $349,000

8005 Safe Harbor Ct 12:30 pm to 3:30 pm $454,755

725 North Channel Dr Noon to 2 pm $474,900

HANOVER

21076

1452 Pangbourne Way 1 pm to 3 pm $365,000

LAUREL

20707

7218 Winterfield Ter 1 pm to 4 pm $375,000

300 Grace Way #1 Noon to 3 pm $345,365

302 Grace Way #2 Noon to 3 pm $340,575

304 Grace Way #3 Noon to 3 pm $339,900

7601 Brooklyn Bridge Rd 1 pm to 3 pm $244,900

20723

9909 Swan Dr 1 pm to 3 pm $449,900

20724

3228 Thames Lane Noon to 2 pm $299,000

3529 Piney Woods Pl #i003 1 pm to 3 pm $229,900

3104 Spadderdock Ct 1 pm to 3 pm $264,990

8123 Mississippi Rd 12:30 pm to 3 pm $325,000

MILLERSVILLE

21108

380 Broadleaf Ct 1 pm to 3 pm $639,000

ODENTON

21113

2408 Forest Edge Ct #104m 11 am to 1 pm $207,999

2523 Running Wolf Trl Noon to 2 pm $375,000

2107 Commodore Ct 1 pm to 3 pm $264,999

7632 Found Artifact Dr 2 pm to 4 pm $499,000

PASADENA

21122

397 Dutch Ship Rd 11 am to 1 pm $419,900

2900 Crystal Palace Lane 1 pm to 4 pm $309,900

5116 Mountain Rd Noon to 2 pm $1,124,000

1616 Wall Dr 2 pm to 4 pm $425,000

718 209th St 2 pm to 4 pm $264,900

116 Maryland Ave Noon to 2 pm $349,999

SEVERNA PARK

21146

730 Faircastle Ave 1 pm to 3 pm $450,000

304 Woodfarm Ct 1 pm to 3 pm $1,000,000

2 Triple Oak Lane Noon to 2 pm $464,999

59 Marnel Dr Noon to 2 pm $535,000

317 Gordon Ave 11 am to 1 pm $449,997

TRACYS LANDING

20779

518 James Ave Noon to 2 pm $309,900

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

2820 Tipperary Lane 2 pm to 4 pm $299,900

4325 Beach Dr 11 am to 2 pm $465,000

HUNTINGTOWN

20639

2827 Ridge Rd 1 pm to 4 pm $325,000

NORTH BEACH

20714

3831 9th St 11 am to 1 pm $419,700

OWINGS

20736

3910 Chaneyville Rd Noon to 3 pm $889,000

900 Woodland Way 1 pm to 4 pm $625,000

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

17211 Summerwood Lane 1 pm to 4 pm $3,000

17211 Summerwood Lane 1 pm to 4 pm $499,900

CHARLOTTE HALL

20622

15196 Smokehouse Row Lane 11 am to 2 pm $499,900

WALDORF

20602

11668 Palm Desert Pl 1 pm to 3 pm $325,000

20603

4223 Mockingbird Cir Noon to 3 pm $250,000

6127 Saint Anthonys Ct Noon to 3 pm $225,000

WHITE PLAINS

20695

5494 Friars Lane 3 pm to 5 pm $499,990

FREDERICK COUNTY

BRUNSWICK

21716

311 Brunswick St 1 pm to 4 pm $339,900

851 E Potomac St 2 pm to 4 pm $177,000

116 Fourth Ave 1 pm to 4 pm $284,900

114 4th Ave 1 pm to 4 pm $199,900

806 B St E 1 pm to 3 pm $204,900

BURKITTSVILLE

21718

6 Main St E 1 pm to 3 pm $450,000

EMMITSBURG

21727

9347 Waynesboro Pike 1 pm to 4 pm $319,900

FREDERICK

21701

1797a Wheyfield Dr #16-A 1 pm to 3 pm $218,900

2300 Roe Lane 1 pm to 4 pm $649,000

1416 Laurel Wood Way #80 Noon to 2 pm $264,900

6150 Fieldcrest Dr Noon to 2 pm $539,000

6107 Pine Ridge Ter 1 pm to 3 pm $258,900

1149 Holden Rd Noon to 4 pm $468,500

21702

2401 Graystone Lane 2 pm to 4 pm $385,000

1231 Lawler Dr 10 am to 5 pm $323,135

1124 Saxton Dr 10 am to 5 pm $469,990

21703

4906 Eleanor Dr 1 pm to 3 pm $489,900

1042 Chinaberry Dr 1 pm to 4 pm $375,000

5007 Canvasback Ct Noon to 2 pm $219,999

IJAMSVILLE

21754

11205 Jeffro Ct 2 pm to 4 pm $699,000

11703 Glenwood Ct 1 pm to 3 pm $625,000

MIDDLETOWN

21769

2 Lombardy Dr 1 pm to 3 pm $334,500

MONROVIA

21770

12139 Rosswood Dr 3:30 pm to 5 pm $550,000

MOUNT AIRY

21771

18703 Penn Shop Rd 1 pm to 3 pm $539,900

5184 Almeria Ct 1 pm to 3 pm $550,000

2656 Leslie Rd 1 pm to 4 pm $489,900

614 Merridale Blvd 2 pm to 4 pm $325,000

601 Northview Rd 2 pm to 4 pm $324,900

NEW MARKET

21774

5704 Joseph Ct 1 pm to 3 pm $270,000

5696 Joseph Ct 1 pm to 2:30 pm $269,900

6420 Lakeridge Dr 1 pm to 3 pm $485,000

6830 Woodcrest Rd 1 pm to 3 pm $574,900

THURMONT

21788

25 Moser Rd 1 pm to 3 pm $224,900

WALKERSVILLE

21793

10222 Glade Rd 1 pm to 4 pm $472,000

200 Creek Walk Dr 1 pm to 3 pm $424,900

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

5900 Great Star Dr #307 2 pm to 4 pm $390,000

COLUMBIA

21044

10209 Brighton Ridge Way #91 1 pm to 4 pm $435,000

10371 Launcelot Lane 1 pm to 3 pm $475,000

6517 Waving Tree Court 1 pm to 3 pm $625,000

7087 Garden Walk 1 pm to 3 pm $785,000

10617 Green Mountain Cir 1 pm to 3 pm $409,999

11203 Avalanche Way #b3-5 1 pm to 3 pm $194,900

6516 Early Lily Row 1 pm to 3 pm $850,000

21045

5742 Flagflower Pl 1 pm to 3 pm $299,000

6303 Early Red Ct 1 pm to 3 pm $297,900

21046

8725 Carriage Hills Dr 1 pm to 3 pm $509,900

DAYTON

21036

15178 Sapling Ridge Dr 1 pm to 3 pm $899,900

15174 Sapling Ridge Dr 1 pm to 3 pm $929,000

ELKRIDGE

21075

7233 Abbey Rd 1 pm to 3 pm $324,900

6330 Ema Ct 1 pm to 3 pm $649,900

7345 Matchbox Aly 1 pm to 3 pm $344,500

7319 Montgomery Rd 1 pm to 3 pm $269,000

7816 Edmunds Way 1 pm to 3 pm $330,000

5741 Landing Rd 1 pm to 4 pm $724,990

ELLICOTT CITY

21042

3316 Debra Ct 1 pm to 3 pm $729,900

11886 Farside Rd 1 pm to 3 pm $1,250,000

21043

3307 Hobble Ct Noon to 2 pm $369,000

514 Oella Ave 1 pm to 3 pm $519,900

8506 Timber Hill Ct 1 pm to 3 pm $485,000

8103 Chapel Manor Lane 1 pm to 3 pm $750,000

FULTON

20759

11544 Iager Blvd 1 pm to 3 pm $929,990

11540 Iager Blvd 1 pm to 3 pm $949,990

JESSUP

20794

8178 Aspenwood Way 1 pm to 3 pm $271,900

WOODBINE

21797

16190 A E Mullinix Rd 1 pm to 4 pm $699,999

WOODSTOCK

21163

3202 Peddicoat Ct 11 am to 2 pm $510,000

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

5315 Merriam St #marshall Model 1 pm to 4 pm $1,099,000

5315 Merriam St #harrison Model 1 pm to 4 pm $1,349,000

5315 Merriam St #cameron Model 1 pm to 4 pm $1,355,000

5315 Merriam St #everett Model 1 pm to 4 pm $1,195,000

5611 Durbin Rd 2 pm to 4 pm $2,189,000

4621 Chestnut St 2 pm to 4 pm $1,799,990

4627 Chestnut St 2 pm to 4 pm $1,845,000

4977 Battery Lane #1-621 2 pm to 4 pm $309,900

8312 N Brook Lane 2 pm to 4 pm $625,000

20816

5101 River Rd #1803 1 pm to 3 pm $370,000

5101 River Rd #1704 2 pm to 4 pm $380,000

20817

7468 Westlake Ter #13 1 pm to 4 pm $559,000

8400 Thornden Ter 1 pm to 4 pm $997,000

7117 Heathwood Ct 2 pm to 4 pm $1,829,000

6304 Tone Dr 1 pm to 4 pm $1,194,500

6009 Durbin Rd 1 pm to 3 pm $2,295,000

5616 Madison St 1 pm to 4 pm $1,649,000

8609 Long Acre Ct 1:30 pm to 3:30 pm $1,499,000

5508 Brite Dr 2 pm to 4 pm $2,295,000

6606 Lone Oak Dr 2 pm to 4 pm $740,000

6105 Davenport Ter 2 pm to 4 pm $1,149,500

7609 Carteret Rd 1 pm to 3 pm $799,900

8005 Bradley Blvd 2 pm to 4 pm $999,000

BOYDS

20841

21917 Greenbrook Dr 1 pm to 4 pm $305,000

18319 Fable Dr 2 pm to 4 pm $670,000

BROOKEVILLE

20833

3352 Tanterra Cir 1 pm to 4 pm $499,000

CHEVY CHASE

20815

37 Quincy St 1 pm to 3 pm $2,250,000

3405 Rolling Ct 1 pm to 4 pm $3,495,000

4900 Falstone Ave 2 pm to 4 pm $2,379,000

8507 Freyman Dr 1 pm to 4 pm $674,500

3332 Jones Bridge Ct 1:30 pm to 3:30 pm $629,000

8804 Connecticut Ave S 1 pm to 4 pm $749,900

CLARKSBURG

20871

22570 Muscadine Dr 1 pm to 4 pm $690,000

22230 Trentworth Way 1 pm to 4 pm $450,000

12803 Clarksburg Square Rd 1 pm to 4 pm $545,000

23613 Public House Rd 1 pm to 4 pm $429,988

23021 Turtle Rock Ter Noon to 2 pm $575,000

DAMASCUS

20872

25444 Paine St Noon to 3 pm $329,000

DARNESTOWN

20874

14426 Seneca Rd 1 pm to 3 pm $889,900

20878

13912 Turkey Run Ct 1 pm to 4 pm $665,000

DERWOOD

20855

17701 Millcrest Dr Noon to 4 pm $463,700

DICKERSON

20842

21521 Peach Tree Rd Noon to 2 pm $649,900

GAITHERSBURG

20877

17744 Topfield Dr #4-H Noon to 2 pm $279,900

20878

301 Hart Rd 1 pm to 4 pm $659,900

636 Kent Oaks Way 1 pm to 4 pm $819,900

706 Crown Park Ave 3 pm to 5 pm $699,900

20879

9836 Mainsail Dr 1 pm to 4 pm $485,000

20886

9829 Brookridge Ct 1 pm to 3 pm $1,463

GERMANTOWN

20874

14525 Pioneer Hills Dr 1 pm to 4 pm $620,000

KENSINGTON

20895

4014 Glenridge St 2 pm to 4 pm $1,175,000

11133 Dewey Rd 1 pm to 3 pm $459,900

LAYTONSVILLE

20882

21000 Brooke Knolls Rd Noon to 1 pm $695,000

8201 Bondage Dr 1 pm to 4 pm $624,900

MONTGOMERY VILLAGE

20886

20232 Lea Pond Pl 1 pm to 4 pm $275,000

19028 Coltfield Ct 1 pm to 4 pm $304,900

NORTH BETHESDA

20852

6111 Roseland Dr 1 pm to 4 pm $2,175,000

6510 Tilden Lane 1 pm to 3 pm $8,000

6510 Tilden Lane 1 pm to 3 pm $1,900,000

10201 Grosvenor Pl #315 Noon to 3 pm $209,000

OLNEY

20832

18727 Bloomfield Rd 1 pm to 3:30 pm $475,000

3022 Finsel Ct 1 pm to 4 pm $392,000

POOLESVILLE

20837

17316 Whitaker Rd 1 pm to 4 pm $409,900

POTOMAC

20854

11707 Roberts Glen Ct 1 pm to 3 pm $1,250,000

9324 Chesley Rd 1 pm to 4 pm $1,529,500

11810 Charen Lane Noon to 4 pm $1,374,900

10913 Barn Wood Lane 2 pm to 4 pm $2,800,000

2 Purcell Ct 2 pm to 4 pm $1,899,000

ROCKVILLE

20850

14114 Chinkapin Dr 1 pm to 4 pm $1,189,000

700 College Pkwy #3 1 pm to 3 pm $399,000

10200 Cross Haven Ct 1 pm to 4 pm $1,279,000

9818 Bald Cypress Dr 1 pm to 4 pm $1,250,000

20852

5801 Edson Lane #304 2 pm to 4 pm $350,000

5821 Inman Park Cir #400 Noon to 2 pm $380,000

10401 Grosvenor Pl #515 1 pm to 3 pm $220,000

4704 Olden Rd 1 pm to 4 pm $440,000

20853

13128 Beaver Ter 1 pm to 4 pm $400,000

20855

15513 Grinnell Ter 1 pm to 4 pm $619,900

16829 Malabar St 1 pm to 4 pm $549,900

SILVER SPRING

20901

95 Wayne Ave #403 2 pm to 4 pm $159,000

317 Highview Ave 1 pm to 3 pm $515,515

20902

2058 University Blvd W #3 1 pm to 3 pm $315,000

2714 Dawson Ave 1 pm to 3 pm $415,000

2411 Parker Ave Noon to 3 pm $849,000

20904

12803 Tinstone Ct 1 pm to 4 pm $414,000

2709 Cornet Ct 1 pm to 3 pm $389,000

3306 Castle Ridge Cir #20 1:30 pm to 4:30 pm $329,900

20905

1617 Gamewell Rd 1 pm to 4 pm $625,000

20906

14416 Clay Rock Lane 2 pm to 4 pm $625,000

1527 Rabbit Hollow Pl 1 pm to 4 pm $530,000

3918 Joliet St 12:30 pm to 3:30 pm $409,900

14463 Long Green Dr 1 pm to 3 pm $285,000

20910

1220 Blair Mill Rd #504 1 pm to 4 pm $344,500

1220 Blair Mill Rd #809 2 pm to 4 pm $334,000

1201 East West Hwy #107 1 pm to 3 pm $409,999

17 Parkside Rd 1 pm to 3 pm $650,000

2829 Sacks St #sa505 2 pm to 4 pm $479,900

8008 Piney Branch Rd 1 pm to 4 pm $575,000

TAKOMA PARK

20912

6420 Sligo Mill Rd 2 pm to 4 pm $585,000

6407 5th Ave 1 pm to 4 pm $600,000

PRINCE GEORGE’S COUNTY

AQUASCO

20608

22200 Garretts Chance Ct 1 pm to 3 pm $525,000

BOWIE

20715

12128 Wilmont Turn 1 pm to 4 pm $339,000

20720

4904 Smithwick Lane 1 pm to 3 pm $435,000

CLINTON

20735

5259 Boniwood Turn 1 pm to 3 pm $329,900

COLLEGE PARK

20740

4607 Cherokee St 1 pm to 4 pm $499,999

9514 Rhode Island Ave 2 pm to 4 pm $535,000

GREENBELT

20770

1 Pinecrest Ct 1 pm to 3 pm $439,900

LANDOVER

20785

7013 Lombard St Noon to 1:30 pm $1,450

LANHAM

20706

7547 Wilhelm Dr 1 pm to 4 pm $345,000

NEW CARROLLTON

20784

6216 87th Ave 1 pm to 4 pm $290,000

OXON HILL

20745

155 Potomac Passage #805 Noon to 3 pm $559,000

876 Regents Sq #331 1 pm to 4 pm $549,000

724 Sentry Sq 2 pm to 4 pm $657,900

SUITLAND

20746

2406 Lewis Ave Noon to 3 pm $249,900

TEMPLE HILLS

20748

5705 Old Branch Ave 11 am to Noon $200,000

2002 Oakwood St 2 pm to 4 pm $310,000

5306 Brinkley Rd 1 pm to 4 pm $305,000

UPPER MARLBORO

20772

10305 Clearwater Ct 1 pm to 3 pm $399,900

6313 Osborne Rd S 1 pm to 3 pm $599,900

3611 Endsley Pl 1 pm to 3 pm $315,000

14001 Old Marlboro Pike Noon to 3 pm $299,000

8508 Grandhaven Ave 2 pm to 4 pm $254,900

10411 Del Ray Ct 1 pm to 5 pm $649,900

20774

2212 Snetterton Lane 2 pm to 4 pm $360,000