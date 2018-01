Here’s a list of open houses taking place Jan. 13-14 in Virginia. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into MRIS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Maryland? Click here.

Saturday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

2314 Kenmore St N 1 pm to 4 pm $900,000

2220 Fairfax Dr #310 1 pm to 3 pm $714,800

3611 3rd St N 1 pm to 3 pm $1,160,000

1001 Randolph St #303 Noon to 2 pm $349,900

500 Highland St N 1 pm to 4 pm $1,389,900

22202

1805 Crystal Dr #1110s 1 pm to 4 pm $529,000

1300 Crystal Dr #ph1s 1 pm to 4 pm $780,000

22204

4079 Four Mile Run Dr #303 2 pm to 4 pm $327,900

22207

2513 23rd Rd N 1 pm to 3 pm $1,265,000

22209

1530 Key Blvd #131 11 am to 3 pm $515,000

ALEXANDRIA

22304

329 Helmuth Lane 2 pm to 4 pm $635,000

22312

301 Beauregard St #110 1 pm to 3 pm $239,900

22314

800 Saint Asaph St S #401 2 pm to 4 pm $410,000

1355 Powhatan St #9 11:30 am to 5:30 pm $899,990

1363 Powhatan St #lot 5 11:30 am to 5:30 pm $925,990

1369 Powhatan St #lot 3 11:30 am to 5:30 pm $872,490

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22307

7124 Devonshire Rd 1 pm to 3 pm $649,900

22309

8608 Shadwell Dr #41 11 am to 1 pm $1,500

7934 Sausalito Pl #a 1 pm to 4 pm $209,900

22310

7017 Old Brentford Rd 1 pm to 3 pm $325,000

22315

7918 Ashland Dr 11 am to 5 pm $664,900

6151 Olivet Dr 11 am to 5 pm $690,600

7832 Ashland Dr 11 am to 5 pm $706,015

ANNANDALE

22003

4507 Airlie Way 1 pm to 4 pm $443,000

BURKE

22015

9811 Sheads Ct Noon to 5 pm $1,051,910

5748 Burke Towne Ct Noon to 4 pm $399,900

5505 Burley Ct 2 pm to 4 pm $549,900

CENTREVILLE

20120

15107 Wetherburn Dr 1 pm to 3 pm $629,000

20121

14011 Tanners House Way 1 pm to 3 pm $515,000

CHANTILLY

20151

14596 Lakestone Dr Noon to 5 pm $607,990

14598 Lakestone Dr Noon to 5 pm $619,990

20152

25282 Abney Wood Dr Noon to 5 pm $642,990

25283 Abney Wood Dr Noon to 5 pm $656,990

25284 Abney Wood Dr Noon to 5 pm $659,990

25285 Abney Wood Dr Noon to 5 pm $661,990

25286 Abney Wood Dr Noon to 5 pm $671,990

25287 Abney Wood Dr Noon to 5 pm $674,990

25288 Abney Wood Dr Noon to 5 pm $676,990

25281 Abney Wood Dr Noon to 5 pm $619,990

25290 Abney Wood Dr Noon to 5 pm $639,990

25300 Abney Wood Dr Noon to 5 pm $659,990

24998 Glasgow Heights Ter 10 am to 5 pm $632,877

43023 Golf View Dr 2 pm to 4 pm $385,000

42604 Pine Forest Dr Noon to 1 pm $1,950

CLIFTON

20124

12246 Clifton Point Rd 11 am to 5 pm $1,199,900

FAIRFAX

22030

11306 Westbrook Mill Lane #302 1 pm to 3 pm $349,999

12733 Lee Hwy 2 pm to 4 pm $980,000

10107 Cornwall Rd 1 pm to 3 pm $519,999

4713 Groves Lane 1 pm to 4 pm $1,179,997

22031

3997 Wilcoxson Dr 1 pm to 4 pm $439,999

3901 Lyndhurst Dr #103 9 am to Noon $197,000

22033

12779 Fair Crest Ct #8-304 1 pm to 3 pm $300,000

FAIRFAX STATION

22039

11518 Wild Acre Way Noon to 2:30 pm $734,250

5599 Ox Rd Noon to 5 pm $949,900

10968 Thompsons Creek Cir Noon to 5 pm $994,900

10966 Thompsons Creek Cir Noon to 5 pm $1,037,772

FALLS CHURCH

22043

2816 Hyson Lane 1 pm to 3 pm $485,000

GREAT FALLS

22066

11186 Branton Lane 11 am to 4 pm $1,795,900

11322 Beach Mill Rd 2 pm to 4 pm $1,950,000

HERNDON

20171

13611 Venturi Lane #153 11 am to 3 pm $375,000

LORTON

22079

9112 Power House Rd Noon to 5 pm $649,990

9116 Power House Rd Noon to 5 pm $592,705

9101 Power House Rd Noon to 5 pm $859,990

9110 Power House Rd Noon to 5 pm $644,990

9506 Power House Rd Noon to 5 pm $849,990

9508 Power House Rd Noon to 5 pm $614,990

9509 Power House Rd Noon to 5 pm $649,990

9510 Power House Rd Noon to 5 pm $629,990

8363 Sallyport St Noon to 5 pm $664,990

RESTON

20190

11990 Market St #1014 1 pm to 3 pm $650,000

SPRINGFIELD

22153

8300 Swope Ct Noon to 5 pm $1,095,425

VIENNA

22182

1528 Laurel Hill Rd 1:30 pm to 4:30 pm $975,000

WEST SPRINGFIELD

22152

8214 Springfield Village Dr Noon to 2 pm $464,900

FAUQUIER COUNTY

GOLDVEIN

22720

3291 Thompsons Mill Rd 1 pm to 3 pm $474,900

REMINGTON

22734

103 West Bowen St 1 pm to 4 pm $230,000

WARRENTON

20187

4427 Lakewood Dr Noon to 2 pm $470,000

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

49031 Maplehurst Dr Noon to 5 pm $629,990

49032 Maplehurst Dr Noon to 5 pm $644,990

49033 Maplehurst Dr Noon to 5 pm $679,990

40552 Hazel Pl Noon to 5 pm $764,271

40646 Hazel Pl Noon to 5 pm $649,990

47693 Hazel Pl Noon to 5 pm $657,000

47694 Hazel Pl Noon to 5 pm $667,000

24569 Arapahoe Basin Pl Noon to 5 pm $611,990

29871 Arapahoe Basin Pl Noon to 5 pm $644,990

49034 Maplehurst Dr Noon to 5 pm $669,990

41064 Maplehurst Dr Noon to 5 pm $879,990

40974 Spur Run Lane Noon to 5 pm $649,240

24497 Amherst Forest Ter Noon to 5 pm $360,990

24499 Amherst Forest Ter Noon to 5 pm $382,990

24712 Kings Canyon Sq 11:30 am to 2:30 pm $427,000

ASHBURN

20147

43574 Osage Ct 2 pm to 4 pm $549,900

20148

23410 Adagio Ter 11 am to 4 pm $674,990

23408 Adagio Ter Noon to 5 pm $685,000

23098 Sullivans Cove Sq Noon to 5 pm $629,990

29026 Sullivans Cove Sq Noon to 5 pm $639,990

42369 Chapel Gate Ter Noon to 5 pm $599,990

22639 Norwalk Sq 10 am to 5 pm $529,995

48543 Chapel Gate Ter Noon to 5 pm $604,990

22549 Windsor Locks Sq 10 am to 5 pm $739,995

42312 Impervious Ter Noon to 5 pm $589,990

43141 Clarendon Sq 10 am to 5 pm $608,536

42314 Impervious Ter Noon to 5 pm $579,990

23041 Canyon Oak Ct Noon to 5 pm $679,990

23043 Canyon Oak St Noon to 5 pm $684,990

3201 Bubbling Brook Dr Noon to 5 pm $654,990

BRAMBLETON

42244 Marble Canyon Ter Noon to 5 pm $629,990

42250 Marble Canyon Ter 11 am to 4 pm $649,990

DULLES

20166

24466 Hawthorn Thicket Ter Noon to 5 pm $484,990

32260 Juniper Wood Ter Noon to 5 pm $502,990

32262 Juniper Wood Ter Noon to 5 pm $522,990

42354 Alder Forest Ter Noon to 5 pm $534,990

LEESBURG

20175

1514 Ribbon Limestone Ter 11 am to 4 pm $434,990

1522 Ribbon Limestone Ter Noon to 5 pm $449,990

1410 Ribbon Limestone Ter 11 am to 4 pm $459,990

902 Athena Dr SE Noon to 5 pm $629,990

1009 Akan St SE Noon to 5 pm $699,990

1001 Akan St SE Noon to 5 pm $762,990

1004 Akan St SE Noon to 5 pm $837,990

1005 Akan St SE Noon to 5 pm $837,990

1701 Akan St SE Noon to 5 pm $722,990

1001 Themis St SE Noon to 5 pm $712,990

1003 Themis St SE Noon to 5 pm $779,990

1007 Themis St SE Noon to 5 pm $699,990

1200 Themis St SE Noon to 5 pm $747,990

1800 Laconian St SE Noon to 5 pm $674,990

906 Athena Dr SE Noon to 5 pm $884,990

1524 Ribbon Limestone Ter SE 11 am to 4 pm $399,990

1526 Ribbon Limestone Ter SE 11 am to 4 pm $464,990

1402 Ribbon Limestone Ter SE Noon to 5 pm $419,990

20176

14285 Sydney Meadow Ct 11 am to 4 pm $824,990

43694 Chicacoan Creek Sq 2 pm to 4 pm $525,000

423 Andromeda Ter NE 2 pm to 4 pm $354,900

LOVETTSVILLE

20180

8 Oakfield Dr Noon to 3 pm $385,000

PURCELLVILLE

20132

36734 Pelham Ct Noon to 2 pm $619,900

STONE RIDGE

20105

24646 Cable Mill Ter Noon to 5 pm $379,895

PRINCE WILLIAM COUNTY

DUMFRIES

22025

4694 Fishermans Cv 11 am to 2 pm $460,000

GAINESVILLE

20155

7983 Turtle Creek Cir Noon to 4 pm $615,900

7985 Turtle Creek Cir Noon to 4 pm $594,900

HAYMARKET

20169

15211 Royal Crest Dr #204 1 pm to 3 pm $370,000

14512 Chamberry Cir Noon to 2 pm $799,999

MANASSAS

20109

8366 Scotland Loop 1 pm to 3 pm $1,975

20110

8756 Signal Hill Rd 1 pm to 3 pm $424,999

9313 Garst Dr 1 pm to 3 pm $295,000

20112

12868 Classic Springs Dr Noon to 2 pm $619,900

10654 Heron Ridge Ct 1 pm to 3 pm $475,000

MANASSAS PARK

20111

9442 Silver Meteor Ct 2 pm to 4 pm $339,999

9442 Silver Meteor Ct 2 pm to 4 pm $2,300

WOODBRIDGE

22191

16850 Nuttal Oak Pl #16850 Noon to 4 pm $274,999

22192

12727 Lotte Dr #34 Noon to 4 pm $371,275

12717 Lotte Dr #39 Noon to 4 pm $371,500

12719 Lotte Dr #38 Noon to 4 pm $426,533

12804 Lotte Dr #41 11 am to 4:30 pm $367,500

12737 Lotte Dr #31 Noon to 4 pm $371,512

12148 Hickory Falls Ct N Noon to 4 pm $879,000

1599 Renate Dr #71 Noon to 4 pm $364,900

12723 Lotte Dr #36 Noon to 4 pm $404,773

12725 Lotte Dr #35 Noon to 4 pm $405,475

22193

14166 Cuddy Loop #202 1 pm to 3 pm $187,000

14448 Belvedere Dr Noon to 5 pm $219,999

15239 Brazil Cir 1 pm to 3 pm $299,000

5746 Moonbeam Dr Noon to 2 pm $430,000

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

217 Midshipman Cir 2 pm to 4 pm $339,900

7 Firehawk Dr Noon to 2 pm $400,000

1007 Spain Dr Noon to 3 pm $299,900

14 Blossom Wood Ct Noon to 3 pm $399,000

35 Daffodil Lane 1 pm to 4 pm $440,000

17 Lilac Ct Noon to 4 pm $506,581

9 Elm St Noon to 4 pm $649,999

22556

12 Hunting Creek Lane 1 pm to 4 pm $324,900

56 Stafford Manor Way Noon to 3 pm $484,900

23 Pinto Lane Noon to 3 pm $459,900

Sunday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

1200 Hartford St N #507 1 pm to 4 pm $605,000

3625 10th St N #209 2 pm to 4 pm $899,900

1962 Cleveland St N #1 1 pm to 4 pm $535,000

1800 Key Blvd #9493 2 pm to 4 pm $305,000

1021 Garfield St N #347 1 pm to 4 pm $480,000

401 Edgewood St 2 pm to 4 pm $1,330,000

1110d Stafford St 2 pm to 4 pm $999,990

2237 12th Ct N 2 pm to 4 pm $1,024,900

22202

3650 Glebe Rd S #466 1 pm to 4 pm $399,900

1120 19th St S 1 pm to 4 pm $799,000

3207 South Glebe Rd 2 pm to 4 pm $749,000

22203

888 Quincy St #1008 2 pm to 4 pm $440,000

22204

4600 Four Mile Run Dr #1138 2 pm to 4 pm $200,000

4500 Four Mile Run Dr #119 Noon to 2 pm $312,000

2600 16th St S #732 1 pm to 4 pm $339,900

2701 16th St S #631 2 pm to 4 pm $290,000

22205

1001 Roosevelt St 11 am to 1 pm $735,000

856 Harrison St N 1 pm to 3 pm $2,388,889

5219 22nd St N 2 pm to 4 pm $1,275,000

5921 15th St N 2 pm to 4 pm $1,595,000

22206

2258 Garfield St S 1 pm to 4 pm $495,000

2853 Buchanan St S 2 pm to 4 pm $443,900

4609 28th Rd S #c 1 pm to 4 pm $405,000

22207

4836 33rd Rd N 1 pm to 4 pm $1,599,900

6219 31st St N 2 pm to 4 pm $1,725,000

2137 Pollard St N 2 pm to 4 pm $835,000

6137 Williamsburg Blvd 1 pm to 4 pm $785,000

4115 34th St N 2 pm to 4 pm $2,024,900

4756 33rd St N 2 pm to 4 pm $1,425,000

3313 John Marshall Dr 1 pm to 4 pm $1,675,000

4124 Richmond St N 2 pm to 4 pm $2,149,500

4664 25th St N 1 pm to 4 pm $2,485,000

4757 Williamsburg Blvd 2 pm to 4 pm $1,550,000

22209

1615 Queen St N #m602 1 pm to 3 pm $1,369,900

1881 Nash St N #206 1 pm to 4 pm $799,900

1524 Colonial Ct N 1 pm to 3 pm $1,338,000

22213

6563 Williamsburg Blvd 1 pm to 4 pm $748,000

ALEXANDRIA

22301

320 Monroe Ave E 2 pm to 4 pm $674,900

103 Linden St E 1 pm to 4 pm $1,275,000

2110 Potomac Ave #102 Noon to 4 pm $789,000

22302

1213 Hillside Ter 2 pm to 4 pm $900,000

1715 Kingsgate Ct #302 2 pm to 4 pm $395,000

3417 Martha Custis Dr #na 1 pm to 4 pm $325,000

3315 Wyndham Cir #2234 2 pm to 4 pm $219,000

608 Woodland Ter 2 pm to 4 pm $1,195,000

22304

5205 Duke St #302 1 pm to 4 pm $199,999

801 Howard St #570 1 pm to 3 pm $329,900

6268 Chaucer Lane 2 pm to 4 pm $600,000

503 Cameron Station Blvd 1 pm to 4 pm $439,900

3904 Terry Pl 2 pm to 4 pm $1,099,900

273 Murtha St 1 pm to 3 pm $767,000

4920 John Ticer Dr 1 pm to 4 pm $869,900

121 Cameron Station Blvd 1 pm to 3 pm $659,000

6101 Edsall Rd #1704 1:30 pm to 4 pm $249,900

6101 Edsall Rd #106 1:30 pm to 4 pm $242,000

800 Pryor St N 1 pm to 4 pm $559,000

3516 Sterling Ave 1 pm to 4 pm $999,900

22305

2722 Hickory St 1 pm to 4 pm $699,900

691 Glebe Rd 2 pm to 4 pm $540,500

2813 Mosby St 10 am to 1 pm $579,999

3009 Russell Rd 2 pm to 4 pm $949,000

22311

4665 Lawton Way #105 1 pm to 4 pm $405,000

22314

1201 Pitt St #1b 2 pm to 4 pm $334,900

515 Saint Asaph St N 2 pm to 4 pm $3,249,515

1220 Franklin St Noon to 3:30 pm $649,900

221 West St N 2 pm to 4 pm $1,049,000

733 Alfred St N 2 pm to 4 pm $879,000

4021/2 Royal St S 2 pm to 4 pm $649,900

1111 Oronoco St #439 Noon to 3 pm $459,000

717b Massey Lane Noon to 2 pm $604,900

501 Slaters Lane #212 2 pm to 4 pm $270,000

1634 Abingdon Dr #302 2 pm to 4 pm $215,000

1632 Abingdon Dr #302 2 pm to 4 pm $215,000

1117 Pitt St N #3a 2 pm to 4 pm $322,900

116 Roberts Lane #401 1 pm to 4 pm $359,900

906 Washington St #308 1 pm to 4 pm $239,900

520 John Carlyle St #240 1 pm to 4 pm $385,000

1858 Potomac Greens Dr 1 pm to 4 pm $768,000

8 Keiths Lane 1 pm to 3 pm $1,100,000

207 Gibbon St 2 pm to 4 pm $1,499,000

922 Washington St S #111 1 pm to 4 pm $345,000

214 Lee St S 2 pm to 4 pm $1,799,000

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22306

7984 Audubon Ave #b4 2 pm to 4 pm $1,400

8216 Holland Rd 2 pm to 4 pm $775,000

7533 Hollindale Ct 1 pm to 4 pm $715,000

22307

6209 Arkendale Rd 2 pm to 4 pm $1,035,000

6819 Duke Dr 1 pm to 4 pm $559,900

6811 Duke Dr 1 pm to 4 pm $525,000

1906 Duffield Lane 2 pm to 4 pm $599,000

7019 Jube Ct 2 pm to 4 pm $865,000

6618j Potomac Ave #j 2 pm to 4 pm $199,900

2200 Foresthill Rd 2 pm to 4 pm $1,450,000

2517 Oberlin Dr 1 pm to 3 pm $479,000

22308

8130 Bainbridge Rd 2 pm to 4 pm $598,500

8423 Fort Hunt Rd 2 pm to 4 pm $645,000

8807 Vernon View Dr 1 pm to 4 pm $562,000

8233 Governors Ct 1 pm to 3 pm $599,500

7869 Southdown Rd 1 pm to 4 pm $1,540,000

1102 Croton Dr 2 pm to 4 pm $799,900

2218 Harbor Ter 2 pm to 4 pm $709,900

22309

8331 Hunter Murphy Cir 1 pm to 3 pm $383,000

3812 Washington Woods Dr 2 pm to 4 pm $1,239,000

3553 Drews Ct 1 pm to 4 pm $729,900

9009 Patton Blvd 2 pm to 4 pm $619,500

7956 Silverada Pl #b 1 pm to 4 pm $200,000

8051 Saint Annes Ct Noon to 3 pm $349,900

22310

6166 Cobbs Rd 2 pm to 4 pm $1,395,000

3700 Austin Ave 1 pm to 4 pm $425,000

5625 Governors Pond Cir 2 pm to 4 pm $650,000

3349 Wilton Crest Ct 1 pm to 4 pm $620,000

22311

4645 Kearney Ct 2 pm to 4 pm $639,900

22312

6476 Cheyenne Dr #104 1 pm to 4 pm $309,900

4215 Summit Pl Noon to 4 pm $459,998

22315

5958 Wescott Hills Way 1 pm to 4 pm $525,000

7511 Ashby Lane #i 2 pm to 4 pm $275,000

6248 Taliaferro Way 1 pm to 4 pm $492,900

6348 Rockshire St 1 pm to 3 pm $369,900

ANNANDALE

22003

4505 Weyburn Dr 1 pm to 4 pm $499,000

3618 Sprucedale Dr 1 pm to 4 pm $535,000

7410 Masonville Dr 2 pm to 4 pm $750,000

6809 Alpine Dr 1 pm to 4 pm $949,999

8206c Hillcrest Rd 1 pm to 3 pm $1,170,000

BURKE

22015

6003 Harvester Ct 2 pm to 4 pm $629,900

6003 Coffer Woods Ct 1 pm to 3 pm $595,000

5946 Bridgetown Ct #106 1 pm to 3 pm $349,900

6200 Fushsimi Ct 1 pm to 3 pm $550,000

CENTREVILLE

20120

14576 Riverwind Ter 1 pm to 4 pm $525,000

6519 Trillium House Lane 2 pm to 4 pm $665,999

5112t Travis Edward Way 1 pm to 4 pm $285,000

20121

14521 Rustling Leaves Lane #14521 1 pm to 4 pm $207,500

CHANTILLY

20151

13614 Springhaven Dr 1 pm to 4 pm $519,900

20152

42585 Offenham Ter Noon to 3 pm $509,990

42886 Iron Bit Pl Noon to 3 pm $919,500

43620 Scarlet Sq Noon to 4 pm $409,900

42227 Field Post Sq 1 pm to 4 pm $485,000

CLIFTON

20124

12213 Henderson Rd 1 pm to 4 pm $678,000

7247 Clifton Rd 1 pm to 4 pm $840,000

13663 Wildflower Lane 1 pm to 4 pm $379,900

FAIRFAX

22031

3303 Mill Springs Dr 1 pm to 4 pm $729,900

9489 Canonbury Sq 1 pm to 4 pm $630,000

2989 Eskridge Rd 1 pm to 4 pm $765,000

22032

5413 Southport Lane 1 pm to 4 pm $659,000

10304 Colony Park Dr 1 pm to 4 pm $389,900

4322 Farm House Lane 1 pm to 4 pm $545,000

22033

3611 Elderberry Pl 1 pm to 3 pm $649,999

4320h Cannon Ridge Ct #55 1 pm to 4 pm $369,000

4741 Great Heron Cir 1 pm to 4 pm $569,900

4133 Brookgreen Dr 1 pm to 3 pm $550,000

4203 Mayport Lane Noon to 3 pm $500,000

FAIRFAX STATION

22039

8112 Vista Point Lane 1 pm to 4 pm $924,900

FALLS CHURCH

22041

3323 Spring Lane 1 pm to 4 pm $494,500

3713 George Mason Dr #311 2 pm to 4 pm $334,000

22042

3036 Cedarwood Lane Noon to 4 pm $875,000

3151 Anchorway Ct #g 1 pm to 4 pm $290,000

2971 Aspen Lane 2 pm to 5 pm $809,000

22043

2712 Pioneer Lane 1 pm to 4 pm $1,099,500

7600 Bent Oak Ct 1:30 pm to 3:30 pm $820,000

2606 Ogden St 1 pm to 4 pm $1,075,000

7608 Savannah St #204 1 pm to 3 pm $197,000

22044

3068 Patrick Henry Dr E #102 1 pm to 3:30 pm $195,000

22046

7372 Lee Hwy #102 1 pm to 4 pm $255,000

1007 Kennedy St 1 pm to 4 pm $899,000

418 Sherrow Ave 1 pm to 4 pm $1,050,000

2509 Fowler St 1 pm to 4 pm $1,700,000

GREAT FALLS

22066

9201 Deer Park Rd 1 pm to 4 pm $1,049,000

10892 Treeview Ct 2 pm to 4 pm $1,699,000

10920 Beckman Way 1 pm to 3 pm $1,295,000

700 Miller Ave 2 pm to 4 pm $2,100,000

436 River Bend Rd 2 pm to 4 pm $1,089,000

11326 Fox Creek Farm Way 1 pm to 4 pm $2,299,900

10017 Park Royal Dr 1 pm to 3 pm $1,140,000

805 Lake Windermere Ct 1 pm to 4 pm $1,150,000

1101 Mountain Hope Ct 1 pm to 4 pm $1,399,999

919 Winstead St 1 pm to 4 pm $1,225,000

916 Challedon Rd 1 pm to 3 pm $749,900

634 Innsbruck Ave 2 pm to 4 pm $7,175,000

HERNDON

20170

12524 Misty Water Dr 2 pm to 4 pm $549,000

20171

2386 Stone Fence Lane 1 pm to 3 pm $724,900

12508 Reign Ct 1 pm to 3:30 pm $679,900

LORTON

22079

9093 Arch Hall Rd 1 pm to 4 pm $675,000

6825 Silver Ann Dr 1 pm to 4 pm $679,000

MCLEAN

22101

1412 Mclean Mews Ct 1 pm to 4 pm $945,000

1125 Ormond Ct 1 pm to 4 pm $2,349,500

6828 Sorrel St 2 pm to 4 pm $2,699,900

6925 Pine Crest Ave 1 pm to 4 pm $794,900

6611 Tucker Ave 2 pm to 4 pm $1,799,000

1215 Stuart Robeson Dr 1 pm to 4 pm $1,899,900

7014 Alicent Pl 2 pm to 4 pm $700,000

22102

7901 Stirrup Cup Lane 1 pm to 4 pm $1,275,000

7817 Falstaff Rd 2 pm to 4 pm $925,000

7430 Old Maple Sq 1 pm to 4 pm $1,574,888

1411 Woodhurst Blvd 1 pm to 4 pm $1,899,900

1048 Bellview Rd 2 pm to 4 pm $1,089,000

8602 Dixie Pl 2 pm to 4 pm $1,999,000

1320 Banquo Ct 2 pm to 4 pm $899,000

8220 Crestwood Heights Dr #1705 2 pm to 4 pm $874,888

OAKTON

22124

11305 Walnut Creek Ct 1 pm to 4 pm $1,186,900

12132 Waples Mill Rd 4 pm to 4 pm $599,900

10458 White Granite Ct 2 pm to 4 pm $489,900

RESTON

20190

12122 Kinsley Pl 1 pm to 4 pm $924,900

10901 Knights Bridge Ct 1 pm to 3 pm $514,900

11800 Sunset Hills Rd #422 Noon to 3 pm $438,900

11657a Chesterfield Ct #a 1 pm to 3 pm $264,900

1503 Inlet Ct 2 pm to 4 pm $499,990

11775 Stratford House Pl #412 1 pm to 4 pm $2,500

12070 Chancery Station Cir 1 pm to 4 pm $925,000

1855 Stratford Park Pl #306 1 pm to 4 pm $450,000

20191

11216 Beaver Trail Ct #9 1 pm to 4 pm $317,000

11400 Fieldstone Lane 1 pm to 3 pm $999,999

20194

1286 Gatesmeadow Way 1 pm to 3 pm $950,000

1340 Sundial Dr Noon to 3 pm $640,000

SPRINGFIELD

22151

8520 Lancashire Dr 1:30 pm to 3:30 pm $529,000

22152

6609 Grey Fox Dr 2 pm to 4 pm $624,900

6211 Greeley Blvd 1 pm to 4 pm $529,900

6372 Shaundale Dr 1 pm to 3 pm $395,000

8303 Wythe Lane 2 pm to 3 pm $497,700

8303 Wythe Lane 2 pm to 3 pm $2,600

7736 Shootingstar Dr 2 pm to 4 pm $499,000

22153

7917 Valleyfield Dr 1 pm to 3 pm $499,500

VIENNA

22180

106 Patrick St SW 2 pm to 4 pm $649,900

563 Malcolm Rd NW 1 pm to 4 pm $988,000

2754 Cedar Lane 1 pm to 4 pm $1,399,000

303 Valeview Ct NW 1 pm to 3 pm $725,000

903 Cottage St SW 1 pm to 4 pm $1,449,000

605 Gibson Dr SW 1 pm to 4 pm $1,390,000

1218 Kelley St SW 1 pm to 4 pm $1,449,900

22181

2809 Glade Vale Way 1 pm to 4 pm $989,500

2087 Kedge Dr 1 pm to 4 pm $729,000

2791 Centerboro Dr #487 1 pm to 4 pm $409,900

22182

1703 Broadfield Lane 2 pm to 4 pm $949,900

9708 Mill Race Estates Dr 1 pm to 4 pm $1,699,000

1626 Hicks Dr 1 pm to 3 pm $2,299,000

9359 Mildred Ct 1 pm to 4 pm $789,000

1500 Windstone Dr 1 pm to 4 pm $1,425,000

9428 Delancey Dr 1 pm to 4 pm $829,000

8727 Litwalton Ct 2 pm to 4 pm $700,000

FAUQUIER COUNTY

WARRENTON

20186

336 Singleton Cir 1 pm to 3 pm $430,000

20187

4455 Spring Run Rd 1 pm to 4 pm $589,900

7284 Reese Ct Noon to 3 pm $599,000

7124 Hi Rock Ridge Rd 1 pm to 3:30 pm $589,900

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

26036 Braided Mane Ter 1 pm to 4 pm $350,000

41694 Rice Grass Ter 1 pm to 4 pm $585,000

24713 Gracehill Ter 1 pm to 4 pm $465,000

24409 Rock Pond Ct 1 pm to 3 pm $685,000

40949 Snickersville Tpke Noon to 2 pm $875,000

ASHBURN

20147

20660 Hope Spring Ter #401 1 pm to 4 pm $425,000

20821 Cross Timber Dr 1 pm to 3 pm $650,000

43583 Osage Ct 1 pm to 4 pm $624,900

20674 Stillpond Ct 1 pm to 4 pm $599,900

42904 Kirkland St 1 pm to 4 pm $595,000

44660 Collingdale Ter 1 pm to 3 pm $549,999

20673 Southwind Ter 1 pm to 3 pm $389,900

20148

42427 Angela Faye Sq 1 pm to 4 pm $479,900

23121 Ingersoll Way 1 pm to 4 pm $699,950

42394 Benfold Sq 1 pm to 3:30 pm $489,900

22902 Bollinger Ter 1 pm to 3 pm $514,900

BROADLANDS

42943 Park Brooke Ct 1 pm to 3 pm $616,900

LEESBURG

20175

21050 Courtland Village Dr 1 pm to 3 pm $650,000

14 Linden Hill Way SW 1 pm to 4 pm $499,900

402 Beauregard Dr SE 2 pm to 4 pm $630,000

39668 Thomas Mill Rd Noon to 2 pm $937,500

20176

43556 Calamus Creek Ct 1 pm to 4 pm $899,999

19246 Mill Site Pl 1 pm to 4 pm $1,149,000

18293 Buccaneer Ter 1 pm to 4 pm $728,000

43180 Eleni St 1 pm to 4 pm $499,900

43267 Lecroy Cir 1 pm to 4 pm $687,000

709 Montauk Ct NE 2 pm to 4 pm $625,000

15795 Berkhamstead Pl 1 pm to 3 pm $645,000

18298 Fairway Oaks Sq 1 pm to 4 pm $899,000

203 Plaza St NE 1 pm to 3 pm $410,000

108 Exmoor Ct NW 1 pm to 4 pm $669,900

17251 Winning Colors Pl 2 pm to 4 pm $1,299,999

PURCELLVILLE

20132

11407 Harpers Ferry Rd 1 pm to 3 pm $674,900

36766 Waterfront Lane 1 pm to 4 pm $769,990

ROUND HILL

20141

17054 Simmintal Lane 1 pm to 4 pm $769,000

17050 Flint Farm Dr 2 pm to 4 pm $975,000

STERLING

20164

107 Dove Tree Ct 1 pm to 3 pm $449,000

113 Avondale Dr 1 pm to 4 pm $424,900

46882 Blackberry Ct 1 pm to 4 pm $665,000

46833 Vermont Maple Ter 1 pm to 4 pm $464,500

308 Kennedy Rd S 1:30 pm to 4 pm $410,000

20165

20506 Swecker Farm Pl 1 pm to 4 pm $639,990

20392 River Bank St 1 pm to 4 pm $315,000

17 Lipscomb Ct 1 pm to 4 pm $649,990

20369 Fallsway Ter 1 pm to 4 pm $2,400

20369 Fallsway Ter 1 pm to 4 pm $455,000

20166

22849 Chestnut Oak Ter 1 pm to 5 pm $470,000

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

13108 Ormond Dr 1 pm to 4 pm $424,900

9312 Rustic Breeze Ct Noon to 3 pm $575,000

13461 Chapelwood Ct 1 pm to 4 pm $549,900

DUMFRIES

22025

15907 Moncure Dr 2 pm to 4 pm $427,500

22026

17025 Silver Arrow Dr 1 pm to 3 pm $700,000

GAINESVILLE

20155

8300 Hancock Ct 1 pm to 3 pm $640,000

8026 Kamehameha Pl 1 pm to 4 pm $469,000

13710 Senea Dr 1 pm to 4 pm $499,500

8253 Roxborough Loop 1 pm to 3:30 pm $739,900

13452 Brightview Way 1 pm to 4 pm $599,900

HAYMARKET

20169

14812 Gap Way 1 pm to 3 pm $329,000

16005 Pitner St 1 pm to 3 pm $399,999

16006 Greymill Manor Dr 1 pm to 3 pm $387,500

6155 Parchment Ct Noon to 2 pm $618,000

15827 Ryder Cup Dr 1 pm to 3 pm $894,900

MANASSAS

20109

7705 Dublin Dr 1 pm to 3 pm $284,900

20110

8671 Braxted Lane Noon to 3 pm $229,900

20111

6032 Lady Slipper Lane 1 pm to 3 pm $749,900

8115 Rainwater Cir 1 pm to 4 pm $319,000

20112

14032 Baneberry Cir Noon to 3 pm $599,000

5904 Crooked Creek Dr 1 pm to 4 pm $619,000

6496 Apple Tree Ct 2 pm to 4 pm $570,000

NOKESVILLE

20181

7335 Compton Lane Noon to 2 pm $615,000

TRIANGLE

22172

3628 Stonewall Manor Dr 1 pm to 3 pm $579,900

WOODBRIDGE

22191

1320 Horner Rd 2 pm to 4 pm $419,900

3606 Eagle Ridge Dr 1 pm to 3 pm $444,900

500 Belmont Bay Dr #207 1 pm to 3 pm $349,900

13925 Gullane Dr 1 pm to 3 pm $349,000

721 Belmont Bay Dr 2 pm to 4 pm $489,900

13421 Greenacre Dr 2 pm to 4 pm $324,900

16813 Tidewater Ct 1 pm to 3 pm $524,900

16460 Chattanooga Lane 1 pm to 3:30 pm $559,900

14758 Malloy Ct 1 pm to 3 pm $1,795

1067 Gardenview Loop #203 1 pm to 4 pm $185,000

22192

1979 Mayflower Dr 2 pm to 4 pm $310,000

12553 Mcintire Dr 1 pm to 4 pm $490,000

12153 Hickory Falls Ct Noon to 4 pm $699,900

22193

14504 Darbydale Ave 1 pm to 4 pm $285,000

4206 Glendale Rd 1 pm to 3 pm $283,000

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

4 Stafford Ave Noon to 3 pm $269,000

2252 Aquia Dr 1 pm to 4 pm $345,000

99 Crestwood Lane 1 pm to 4 pm $439,000

21 Pinkerton Ct 1 pm to 4 pm $529,900

22556

5 Pleasure Ct Noon to 3 pm $339,900

106 Hunting Creek Lane 1 pm to 4 pm $325,000