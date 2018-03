Here’s a list of open houses taking place March 24-25 in Maryland. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into MRIS before Thursday afternoon.

Saturday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

504 Joseph Johnson Dr Noon to 5 pm $495,935

1830 Woods Rd 1 pm to 3 pm $919,900

35 Acorn Dr 1 pm to 3 pm $870,000

1584 Lancaster Grn 2 pm to 4 pm $1,645,000

37 Franklin St 1 pm to 3 pm $1,079,000

221 Claude St 1 pm to 3 pm $1,499,999

219 Claude St 1 pm to 3 pm $2,099,999

1404 S Virginia Ave 1 pm to 3 pm $699,000

518 Corbin Pkwy 1 pm to 3 pm $665,000

421 Mahan Lane 11 am to 4 pm $514,990

335 Michelson Lane 11 am to 4 pm $499,990

537 Leftwich Lane 11 am to 4 pm $424,990

3026 Solstice Lane 1 pm to 3 pm $579,500

551 Leftwich Lane 11 am to 4 pm $499,990

115 Lejeune Way 11 am to 4 pm $384,990

333 Michelson Lane 11 am to 4 pm $409,990

Wesley Brown Lane 11 am to 4 pm $419,990

617 Admiral Dr #h5-202 1 pm to 3 pm $260,000

2503 Painter Ct 11 am to 2 pm $349,900

30 Harbour Heights Dr 1 pm to 3 pm $297,000

818 Coachway 2 pm to 4 pm $2,050,000

424 Ashers Farm Rd Noon to 3 pm $774,990

21403

5 Enclave Ct Noon to 5 pm $549,717

17 Enclave Ct Noon to 5 pm $539,480

29 Enclave Ct Noon to 5 pm $565,639

31 Enclave Ct Noon to 5 pm $563,308

33 Enclave Ct Noon to 5 pm $565,902

27 Enclave Ct Noon to 5 pm $531,146

20l Amberstone Ct #l Noon to 2 pm $210,000

302 Bridle Path Lane 1 pm to 3 pm $599,000

2679 Carrollton Rd 1 pm to 3 pm $610,000

718 Springdale Ave Noon to 2 pm $850,000

6 Harness Creek View Ct 1 pm to 3 pm $730,000

3435 Hidden River View Rd Noon to 2 pm $895,000

19 Enclave Ct Noon to 5 pm $558,956

1 Enclave Ct Noon to 5 pm $697,455

21409

1033 Lake Claire Dr 1 pm to 3 pm $379,000

ARNOLD

21012

81 Shadbush Way Noon to 5 pm $532,154

93 Shadbush Way Noon to 5 pm $470,370

95 Shadbush Way Noon to 5 pm $472,920

91 Shadbush Way Noon to 5 pm $528,427

785 Lakeview Dr 11 am to 2:30 pm $436,000

1183 White Coral Ct 1 pm to 3 pm $259,900

856 Twin Harbor Dr 11 am to 1 pm $575,990

928 Mago Vista Rd 11 am to 2 pm $349,000

1423 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $679,000

1421 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $683,990

1417 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $677,990

1419 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $669,990

1414 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $644,990

CHURCHTON

20733

5557 Franklin Blvd Noon to 3 pm $265,000

CROFTON

21114

1724 Bancroft Lane E 1 pm to 3 pm $234,900

1403 Nassau Dr Noon to 3 pm $364,900

CROWNSVILLE

21032

1605 Upton Scott Way 1 pm to 3 pm $1,395,000

DAVIDSONVILLE

21035

3427 Blandford Way 10 am to Noon $735,000

825 Mount Airy Rd 1 pm to 3 pm $1,100,000

1343 Anglesey Dr Noon to 2 pm $814,500

2525 Cheval Dr Noon to 2 pm $699,000

1536 Themes Dr Noon to Noon $429,000

EDGEWATER

21037

3419 Pocahontas Dr Noon to 5 pm $774,990

693 Loch Haven Rd Noon to 5 pm $724,990

679 Loch Haven Rd Noon to 5 pm $574,990

502 Brentwood Rd 1 pm to 3 pm $539,000

2313 Briarcroft Ct Noon to 2 pm $799,000

158 Colony Xing 1 pm to 3 pm $839,900

1562 Stuart Rd 2 pm to 4 pm $465,000

3723 Boyd Dr 11 am to 1 pm $769,000

681 Loch Haven Rd Noon to 5 pm $661,990

GAMBRILLS

21054

616 Mccubbin Lane 1 pm to 3 pm $718,590

1509 Sirani Lane Noon to 4 pm $713,900

1603 Sirani Lane W Noon to 4 pm $706,900

1509 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

303 Bonheur Ave Noon to 4 pm $715,900

1508 Sirani Lane E Noon to 4 pm $699,900

1503 Sirani Lane E Noon to 4 pm $709,900

301 Bonheur Ave Noon to 4 pm $689,000

1501 Sirani Lane E Noon to 4 pm $729,900

1507 Sirani Lane Noon to 4 pm $689,900

1505 Sirani Lane Noon to 4 pm $715,900

299 Bonheur Ave Noon to 4 pm $849,900

1504 Sirani Lane Noon to 4 pm $699,900

1517 Beaux Lane Noon to 4 pm $726,900

1512 Beaux Lane Noon to 4 pm $739,900

1508 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

1506 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

1605 Sirani Lane Noon to 4 pm $694,900

1309 Bluegrass Way Noon to 2 pm $715,000

2419 Macallister Lane 11 am to 4 pm $799,990

2136 Basil Hall Lane 11 am to 4 pm $774,990

GLEN BURNIE

21060

7284 Mockingbird Cir 11 am to 2 pm $350,000

7314 Mockingbird Cir 11 am to 2 pm $345,000

7123 Tanager Ave Noon to 2 pm $305,000

8164 Meadowgate Cir 11 am to 2 pm $459,990

21061

7945 Parke West Dr 10 am to Noon $315,000

7929 Elvaton Rd 11 am to 2 pm $330,000

8018 Cross Creek Dr Noon to 2 pm $324,500

7847 Cindy Dr 2 pm to 4 pm $289,000

Glaser Lane 11 am to 4 pm $264,990

267 Oakwood Village Drive 11 am to 4 pm $369,990

Oakwood Village Dr 11 am to 4 pm $299,990

333 White Oak Way 11 am to 4 pm $306,990

265 Oakwood Village Drive 11 am to 4 pm $374,990

1036 Wisdom Ct 1 pm to 3 pm $306,000

304 3rd Ave SE Noon to 2 pm $250,000

606 Elizabeth Rd 1 pm to 3 pm $290,000

HANOVER

21076

2655 Richmond Way 11 am to 5 pm $384,990

7530 Stoney Run Dr #a Noon to 2 pm $342,500

LAUREL

20707

14240 Oakpointe Dr 1 pm to 3 pm $314,900

1042 Marton St Noon to 2 pm $350,000

15822 Millbrook Lane #112 1 pm to 3 pm $200,000

7317 Archsine Lane Noon to 2 pm $394,900

20708

14111 Dub Dr 1 pm to 4 pm $365,000

8754 Oxwell Lane 10 am to Noon $420,000

20723

9910 Cypress Way #0 11:30 am to 4 pm $555,000

9912 Cypress Way #0 11:30 am to 4 pm $555,000

9922 Cypress Way #0 11:30 am to 4 pm $545,000

9918 Cypress Way #0 11:30 am to 4 pm $530,000

10052 Wincopia Farms Way #0 11:30 am to 4 pm $594,000

1 Wincopia Farms Way Noon to 5 pm $760,990

2 Wincopia Farms Way Noon to 5 pm $704,990

3 Wincopia Farms Way Noon to 5 pm $733,990

10046 Rowan Lane Noon to 5 pm $774,990

8607 Eastern Morning Run 2:30 pm to 4:30 pm $595,000

20724

8442 Winding Trl 1 pm to 3 pm $399,500

3106 Spadderdock Ct 1 pm to 3 pm $280,000

3036 Old Channel Rd 1 pm to 3 pm $453,000

LINTHICUM

21090

16 Mansion Rd 1 pm to 3 pm $255,000

LINTHICUM HEIGHTS

303 N Hammonds Ferry Rd Noon to 2 pm $318,000

LOTHIAN

20711

5707 Iron Stone Rd 1:30 pm to 3:30 pm $1,050,000

5709 Iron Stone Rd 1:30 pm to 3:30 pm $956,900

5705 Iron Stone Rd 1:30 pm to 3:30 pm $845,900

MILLERSVILLE

21108

476 Marianna Rd 11 am to 5 pm $445,990

1602 Misty Manor Way Noon to 3 pm $999,999

201 Customs Way 11 am to 1 pm $550,000

344 Green Aspen Ct 1 pm to 3 pm $585,000

380 Broadleaf Ct 1 pm to 3 pm $625,000

258 Nathan Way 1 pm to 3 pm $242,000

118 Merlot St Noon to 3 pm $390,955

1762 Charles Rd Noon to 2 pm $525,000

ODENTON

21113

2623 Gray Ibis Ct Noon to 2 pm $359,900

3012 Turnstile Lane 11 am to 1 pm $584,990

1420 Catbriar Way 11 am to 1 pm $609,990

0 Broad Wing Dr Noon to 4 pm $639,990

0 Broad Wing Dr Noon to 4 pm $649,990

0 Broad Wing Dr Noon to 4 pm $674,990

2615 Lotuswood Ct Noon to 2 pm $380,000

2240 Commissary Cir 1 pm to 3 pm $305,000

292 Saint Michaels Cir Noon to 3 pm $319,000

809 Black Cherry Way 1 pm to 3 pm $550,000

1418 Catbriar Way 11 am to 1 pm $579,990

PASADENA

21122

7937 Meridian Dr Noon to 5 pm $474,990

7929 Meridian Dr Noon to 5 pm $510,990

7927 Meridian Dr Noon to 5 pm $525,990

7928 Meridian Dr Noon to 5 pm $515,990

7935 Meridian Dr Noon to 5 pm $521,318

8101 Whites Cove Rd 1 pm to 3 pm $589,900

8328 Daydream Cres 10 am to 6 pm $385,640

1684 Twickenham Rd 1 pm to 4 pm $690,000

723 214th St Noon to 2 pm $325,000

363 Dutchship Ct 1 pm to 3 pm $389,900

1153 Wharf Dr Noon to 2 pm $349,000

3426 Barnsley Ct 1 pm to 3 pm $299,900

7910 Blue Anchor Ct 11 am to 2 pm $225,000

SEVERN

21144

1624 Sage Brush Ct 1 pm to 3 pm $395,000

1705 Willard Way Noon to 3 pm $537,928

107 Edelton Ave Noon to 2 pm $525,000

SEVERNA PARK

21146

721 Faircastle Ave 2 pm to 4 pm $550,000

506 Pine Tree Dr 11 am to 1 pm $450,000

484 Saint Martins Lane 1 pm to 3 pm $539,000

109 Brenda Joyce Lane 10 am to 1 pm $599,000

803 Gardenia Rd #2 2 pm to 4 pm $485,000

646 Kensington Ave 10:30 am to 12:30 pm $450,000

61 Barrensdale Dr 2 pm to 4 pm $399,500

SHADY SIDE

20764

1304 Maple St 1 pm to 3 pm $274,000

CALVERT COUNTY

DOWELL

20629

380 Gideon Lane Noon to 3 pm $310,000

DUNKIRK

20754

12046 Palisades Dr 1 pm to 4 pm $1,300,000

6350 Meadowland Dr Noon to 3 pm $470,000

HUNTINGTOWN

20639

3551 Deep Landing Rd 11 am to 1 pm $699,900

3531 Deep Landing Rd 11 am to 1 pm $679,990

3180 Yellowfin Ct Noon to 2 pm $699,900

1320 Wilson Rd 11 am to 1 pm $314,900

161 Plum Point Rd 1 pm to 3 pm $279,843

LUSBY

20657

301 Geronimo Rd 1 pm to 4 pm $1,950

10972 Beach Dr 2 pm to 4 pm $244,000

NORTH BEACH

20714

7098 Myrtle Ave 10 am to Noon $408,600

OWINGS

20736

1780 Perspective Pl 11 am to 5 pm $624,900

8801 Adams Church Rd 2:30 pm to 4:30 pm $314,000

PORT REPUBLIC

20676

3330 First St Noon to 2 pm $200,000

PRINCE FREDERICK

20678

2305 Saint Margaret Blvd 11 am to 5 pm $424,900

ST. LEONARD

20685

7761 Patuxent Dr Noon to 4 pm $699,900

1380 Commodore Barney Rd 11 am to 1 pm $589,990

SUNDERLAND

20689

835 Pushaw Station Rd Noon to 2 pm $685,000

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

14210 Hardy Tavern Dr 11 am to 5 pm $409,000

14307 Hidden Forest Dr 11 am to 5 pm $460,000

1404 Woodmead Ct 11 am to 1 pm $399,900

1406 Woodmead Ct 11 am to 1 pm $399,900

1400 Woodmead Ct 11 am to 1 pm $386,900

1401 Woodmead Ct 11 am to 1 pm $386,900

1403 Woodmead Ct 11 am to 1 pm $386,900

18100 Glover Ct 1 pm to 4 pm $399,900

BEL ALTON

20611

9355 Bolick Pl Noon to 3 pm $329,900

BRANDYWINE

20613

10505 Cedarville Rd #lot 12-2 11 am to 1 pm $64,900

14301 Clagett Run Rd 11 am to 5 pm $549,000

15632 Gillmore Greens Ct 2 pm to 4 pm $369,999

14407 Quarry View Rd 11 am to 5 pm $480,000

14404 Quarry View Rd 11 am to 5 pm $465,000

14302 Claggett Run Rd 11 am to 5 pm $500,000

14403 Owings Ave 11 am to 5 pm $521,000

14405 Owings Ave 11 am to 5 pm $498,000

14337 Owings Ave 11 am to 5 pm $478,000

14408 Owings Ave 11 am to 5 pm $488,000

7400 Four Gardens Rd Noon to 5 pm $386,300

BRYANS ROAD

20616

2852 Coppersmith Pl 1 pm to 3 pm $324,000

HUGHESVILLE

20637

7404 Spicetree Pl Noon to 3 pm $567,813

16425 Triple Crown Ct 11 am to 2 pm $345,000

LA PLATA

20646

4815 Hawksbury Ct 2 pm to 4 pm $448,000

118 Oriole Lane 1 pm to 4 pm $357,000

524 Quince Ct Noon to 4 pm $289,950

NEWBURG

20664

12115 Riverview Dr Noon to 2 pm $329,900

WALDORF

20601

12317 Cheerio Pl 11 am to 1 pm $330,000

9794 Kilt Pl Noon to 4 pm $334,990

9762 Kilt Pl 1 pm to 4 pm $324,990

9772 Kilt Pl 1 pm to 4 pm $334,990

9776 Kilt Pl 1 pm to 4 pm $329,990

20602

5628 Barnstormers Lane 11 am to 5 pm $309,000

20603

10957 St Patricks Park Aly 11 am to 5 pm $380,000

3590 Goswell Aly 11 am to 5 pm $325,000

3716 Marlborough Pl 11 am to 5 pm $370,000

2619 Homecoming Lane Noon to 3 pm $475,000

WHITE PLAINS

20695

10040 Whittle Ct 11 am to 5 pm $379,000

10010 Moddy Lane 11 am to 5 pm $394,000

10014 Moody Lane 11 am to 5 pm $409,000

11392 Flag Ct 11:30 am to 4:30 pm $469,990

11349 Flag Ct Noon to 4 pm $412,740

11280 Penzance Lane Noon to 5 pm $429,990

11284 Penzance Lane Noon to 5 pm $434,990

11289 Torrey Pines Dr 1 pm to 4 pm $449,990

FREDERICK COUNTY

ADAMSTOWN

21710

5956 Norwood Pl E 11 am to 1 pm $450,000

5743 Morland Dr S 1 pm to 3 pm $454,900

BRUNSWICK

21716

Younkins Drive Noon to 4 pm $277,500

0 Potomac View Pkwy Noon to 4 pm $277,500

1 Potomac View Pkwy Noon to 4 pm $262,000

Potomac View Pkwy Noon to 4 pm $292,000

0 Shenandoah View Parkway Noon to 4 pm $289,000

0 Long Farm Lane Noon to 4 pm $389,000

504 Martins Creek Dr Noon to 4 pm $406,000

514 Martins Creek Dr Noon to 4 pm $415,000

405 Potomac View Pkwy Noon to 4 pm $401,000

3 Long Farm Lane Noon to 4 pm $351,000

1 Long Farm Lane Noon to 4 pm $425,000

6 Long Farm Lane Noon to 4 pm $341,000

507 Martins Creek Dr Noon to 4 pm $401,000

2 Long Farm Lane Noon to 4 pm $361,000

4 Long Farm Lane Noon to 4 pm $381,000

FREDERICK

21701

6143 Fieldcrest Dr 11 am to 2 pm $449,999

2459 Merchant St 1 pm to 3 pm $375,900

6123 Fieldcrest Dr 11 am to 1 pm $474,900

8 4th St W 11 am to 1 pm $309,900

21702

1829 Country Run Way 2 pm to 4 pm $274,900

1415 11th St W Noon to 1:30 pm $289,000

7113 Autumn Leaf Lane 1 pm to 3 pm $489,900

105 Quails Nest Way 1 pm to 3 pm $234,900

21703

6261 Alexa St 1 pm to 4 pm $299,990

6175 Margarita Way #. 1 pm to 4 pm $309,990

7149 Ladd Cir Noon to 3 pm $259,990

6419 Madigan Trl 11 am to 5 pm $389,990

6508 Madigan Trl 11 am to 5 pm $399,990

5250 Black Gum Rd Noon to 5 pm $505,000

5267 Black Locust Dr 11 am to 5 pm $444,990

5265 Black Locust Dr 11 am to 5 pm $409,990

4701 Vona Lane 11 am to 5 pm $324,990

4709 Vona Lane 11 am to 5 pm $309,990

6512 Madigan Trl 11 am to 5 pm $374,990

4884 Hiteshow Dr Noon to 5 pm $285,085

4712 Vona Lane 11 am to 5 pm $364,990

6510 Madigan Trl 11 am to 5 pm $349,990

6528 Walcott Lane Noon to 5 pm $249,990

6408 Madigan Trl 11 am to 5 pm $389,990

579 Lancaster Pl 11 am to 5 pm $211,300

6402 Madigan Trl 11 am to 5 pm $435,000

7141 Judicial Mews Noon to 3 pm $299,990

507 Lancaster Pl 11 am to 5 pm $215,400

6527 Brittanic Pl 1 pm to 4 pm $354,490

571 Lancaster Pl 11 am to 5 pm $235,800

6531 Brittanic Pl 1 pm to 4 pm $369,990

6610 Corbel Way 1 pm to 4 pm $469,990

6604 Cambria Ct 1 pm to 4 pm $539,990

6546 Alan Linton Blvd E 1 pm to 4 pm $509,990

6840 Yellow Sheave Ct 1 pm to 3 pm $255,000

4634 Cambria Ct 1 pm to 4 pm $329,990

21704

3603 Byron Cir Noon to 2 pm $539,000

3427 Urbana Pike 1 pm to 4 pm $459,900

9077 Knott Lane 1 pm to 4 pm $449,929

3548 Sprigg St S Noon to 2 pm $399,900

3720 Singleton Ter 1 pm to 3 pm $375,000

KNOXVILLE

21758

1123c Jefferson Pike Noon to 2 pm $669,900

MIDDLETOWN

21769

14 Ivy Hill Dr 1 pm to 3 pm $399,900

508 Stone Springs Lane 2:30 pm to 4:30 pm $309,900

MONROVIA

21770

4507 Landsdale Pkwy Noon to 5 pm $337,990

4547 Monrovia Blvd Noon to 5 pm $490,990

4501 Landsdale Pkwy Noon to 5 pm $319,990

4703 Plum Rd Noon to 5 pm $444,990

4603 Monrovia Blvd Noon to 5 pm $510,990

4707 Plum Rd Noon to 5 pm $429,990

4519 Landsdale Pkwy Noon to 5 pm $387,990

4478 Maidengrass Lane Noon to 5 pm $407,990

4482 Maidengrass Lane Noon to 5 pm $357,990

4480 Maidengrass Lane Noon to 5 pm $372,990

4517 Landsdale Pkwy Noon to 5 pm $352,990

4715 Plum Rd Noon to 5 pm $470,990

MOUNT AIRY

21771

14924 Chelsea Cir Noon to 2 pm $549,500

Buffalo Rd 11 am to 3 pm $489,000

NEW MARKET

21774

6803 Chickadee Lane 11 am to 4 pm $326,775

6805 Chickadee Lane 11 am to 4 pm $342,600

6811 Chickadee Lane 11 am to 4 pm $344,600

6815 Chickadee Lane 11 am to 4 pm $344,100

5921 Yeagertown Rd 11 am to 4 pm $482,000

THURMONT

21788

5215b Wigville Rd 2 pm to 4 pm $480,000

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

12518 Vincents Way Noon to 5 pm $901,990

12541 Vincents Way Noon to 5 pm $835,990

12571 Vincents Way Noon to 5 pm $771,990

6206 Bridget Way Noon to 5 pm $876,990

6107 Flutie Lane Noon to 5 pm $811,990

11913 Evening Ct 1 pm to 3 pm $919,000

COLUMBIA

21044

10230 Dottys Way 2 pm to 4 pm $749,900

7716 River Rock Way Noon to 5 pm $481,234

10956 Harmel Dr Noon to 2 pm $579,900

21045

6566 Waning Moon Way Noon to 2 pm $290,000

ELKRIDGE

21075

6934 Norwood Fry #72 2 pm to 4 pm $355,000

7910 Quidditch Lane 1 pm to 4 pm $432,990

7724 Rearden Ct 1 pm to 4 pm $443,990

7976 Quidditch Pl 1 pm to 4 pm $401,990

7804 Taggart Ct 1 pm to 4 pm $416,990

6312 Cross Ivy Rd 1 pm to 3 pm $315,000

ELLICOTT CITY

21042

3314 Burton Dr 1 pm to 5 pm $799,990

10602 Warburton Ct Noon to 5 pm $839,990

10610 Warburton Ct Noon to 5 pm $929,990

3319 Morton Lane Noon to 5 pm $899,990

4605 Manorhill Lane Noon to 2 pm $749,900

3324 Burton Dr 1 pm to 4 pm $749,990

10630 Warburton Ct 1 pm to 4 pm $864,990

10626 Warburton Ct 1 pm to 4 pm $774,990

21043

2547 River Ridge Trl Noon to 5 pm $698,990

6001 Charles Xing Noon to 5 pm $514,990

2463 Vineyard Springs Way 11 am to 5 pm $794,990

2505 River Ridge Trl Noon to 5 pm $790,490

6019 Prairie Landing Way Noon to 5 pm $479,990

6000 Charles Xing Noon to 5 pm $459,990

3031 Fox Chapel Ct 11 am to 5 pm $599,990

8391 Montgomery Run Rd #h Noon to 2 pm $204,900

3122 Priscillas Vw 1 pm to 3 pm $400,000

FULTON

20759

8215 South Maple Lawn Blvd Noon to 5 pm $884,990

HIGHLAND

20777

12403 All Daughters Lane Noon to 5 pm $999,900

WEST FRIENDSHIP

21794

12788 Buttercup Ct 1 pm to 3 pm $799,900

WOODBINE

21797

1012 Thunderbird Dr Noon to 5 pm $779,990

1008 Thunderbird Dr Noon to 5 pm $744,990

1004 Thunderbird Dr Noon to 5 pm $724,990

15325 Galaxy Dr Noon to 5 pm $699,990

16400 Ed Warfield Rd 1 pm to 3 pm $848,000

WOODSTOCK

21163

2115 Ganton Grn #g-102 Noon to 2 pm $282,900

1887 Mount Denali Dr 1 pm to 3 pm $925,000

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

5000 Battery Lane #104 1 pm to 3 pm $549,000

9825 Old Georgetown Rd 2 pm to 4 pm $865,000

4977 Battery Lane #221 1 pm to 4 pm $289,900

4604 Woodfield Rd 1 pm to 3 pm $895,000

5315 Merriam St #marshall Model 1 pm to 4 pm $1,125,000

5315 Merriam St #everett Model 1 pm to 4 pm $1,125,000

5326 Camberley Ave Noon to 5 pm $1,541,920

9121 Old Georgetown Rd Noon to 5 pm $1,479,194

9123 Old Georgetown Rd Noon to 5 pm $1,349,900

4915 Hampden Lane #g06 1 pm to 5 pm $539,990

4915 Hampden Lane #403 1 pm to 5 pm $1,629,990

4915 Hampden Lane #405 1 pm to 5 pm $3,849,990

4915 Hampden Lane #102 1 pm to 5 pm $1,029,990

4915 Hampden Lane #604 1 pm to 5 pm $3,049,990

4915 Hampden Lane #302 1 pm to 5 pm $1,849,990

20817

5710 Roosevelt St 2 pm to 4 pm $879,000

7600 Savannah Dr 2 pm to 4 pm $1,160,000

BOYDS

20841

14404 Autumn Gold Rd Noon to 2 pm $639,900

BURTONSVILLE

20866

4326 Arbor Wood Ct Noon to 5 pm $524,990

4430 Arbor Wood Ct Noon to 5 pm $499,990

14804 Saddle Creek Dr Noon to 5 pm $619,990

14616 Bentley Park Dr Noon to 5 pm $559,990

4306 Arbor Wood Ct Noon to 5 pm $549,990

CHEVY CHASE

20815

7412 Ridgewood Ave 1 pm to 4 pm $1,699,900

4839 Willett Pkwy #81 1 pm to 4 pm $620,000

CLARKSBURG

20871

22116 Fulmer Ave Noon to 4 pm $724,990

22024 Fulmer Ave Noon to 4 pm $679,990

21906 Fulmer Ave Noon to 4 pm $699,990

11921 Breezy Meadow Dr Noon to 2 pm $450,000

13922 Bufflehead St Noon to 5 pm $499,000

13657 Harrier Way Noon to 5 pm $466,425

167 Green Poplar Loop Noon to 3 pm $489,900

22012 Broadway Ave Noon to 5 pm $595,000

22005 Moorhen St Noon to 5 pm $530,000

22011 Fulmer Ave Noon to 5 pm $655,000

23201 Observation Dr #3287 Noon to 3 pm $302,500

13701 Little Seneca Pkwy Noon to 5 pm $425,000

13767 Dovekie Ave Noon to 5 pm $440,000

22102 Fulmer Ave Noon to 5 pm $499,000

22007 Moorhen St Noon to 5 pm $530,000

187 Green Poplar Loop 11 am to 4 pm $469,990

21927 Moorhen St Noon to 5 pm $575,000

13751 Little Seneca Pkwy Noon to 5 pm $384,000

13775 Dovekie Ave Noon to 5 pm $480,000

12462 Horseshoe Bend Cir 1 pm to 4 pm $427,000

GAITHERSBURG

20878

70 Orchard Dr 1 pm to 4 pm $344,900

217 Fountain Green Lane 1 pm to 4 pm $489,000

118 Strummer Lane 1 pm to 4 pm $639,000

482 Salk Cir 1 pm to 4 pm $1,389,900

20879

18448 Flower Hill Way Noon to 3 pm $480,000

GERMANTOWN

20874

13634 Monarch Vista Dr 1 pm to 3 pm $509,900

20876

11629 Doxdam Ter 1 pm to 4 pm $419,990

HYATTSVILLE

20782

3212 Tribune Ct #403g 11 am to 5 pm $419,990

3200 Tribune Ct #403a 11 am to 5 pm $434,990

3610 Journal St #513a 11 am to 5 pm $499,990

2417 Marsh Pt #100a 11 am to 5 pm $379,990

20783

8111 17th Pl 1 pm to 4 pm $349,000

KENSINGTON

20895

3111 Fayette Rd Noon to 3 pm $679,000

3818 Decatur Ave 2 pm to 4 pm $425,000

9842 La Duke Dr 2 pm to 4 pm $895,000

2911 Findley Rd Noon to 5 pm $524,990

2905 Findley Rd Noon to 5 pm $499,990

NORTH POTOMAC

20878

15513 Quince Ridge Lane 1 pm to 4 pm $775,000

14304 Outpost Way 1 pm to 4:30 pm $849,900

OLNEY

20832

17316 Lafayette Dr 1 pm to 4 pm $555,000

935 Gratitude Ct Noon to 5 pm $999,000

POOLESVILLE

20837

17608 Shores Dr 1 pm to 3 pm $889,000

17101 Campbell Farm Rd Noon to 2 pm $599,000

POTOMAC

20854

13502 Hayworth Dr Noon to 3 pm $615,000

ROCKVILLE

20850

504 Watkins Pond Blvd 1 pm to 3 pm $965,000

14344 Potomac Heights Lane 11 am to 4 pm $789,990

14247 Travilah Rd 11 am to 4 pm $774,990

9936 Foxborough Cir 1 pm to 4 pm $625,000

1420 Piccard Dr Noon to 5 pm $660,000

1416 Piccard Dr Noon to 5 pm $725,000

20852

12407 Braxfield Ct #485 2 pm to 4 pm $189,900

999 Farm Haven Dr 1 pm to 4 pm $899,000

SILVER SPRING

20901

308 Belton Rd 2 pm to 4 pm $460,000

9610 Brunett Ct 2 pm to 4 pm $725,000

20904

3120 Beethoven Way 1 pm to 3 pm $470,000

20905

2112 Sondra Ct 1 pm to 4 pm $600,000

20906

1503 Hideaway Pl Noon to 3 pm $460,000

20910

2069 Coleridge Dr 2 pm to 4 pm $889,000

TAKOMA PARK

20912

206 Domer Ave 1 pm to 3 pm $1,150,000

701 Ludlow St 1 pm to 4 pm $375,000

WHEATON

20902

2034 University Blvd #6 2 pm to 4 pm $375,000

PRINCE GEORGE’S COUNTY

BELTSVILLE

20705

7704 Blue Point Ave 1 pm to 3 pm $490,000

BOWIE

20715

12700 Knowledge Lane 1 pm to 4 pm $370,000

20716

804 Sturbridge Lane 2 pm to 5 pm $675,000

20720

4404 Cedar Reach Lane 11 am to 5 pm $649,990

4403 Woodlands Reach Dr 11 am to 5 pm $609,990

13812 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $609,990

4405 Woodlands Reach Dr 11 am to 5 pm $594,990

20721

1523 Golf Course Dr Noon to 3 pm $415,000

BRENTWOOD

20722

3404 39th Ave 2 pm to 4 pm $355,000

CAPITOL HEIGHTS

20743

6707 Seat Pleasant Dr 1 pm to 3 pm $210,000

CLINTON

20735

4808 Megan Dr 11 am to Noon $2,000

9722 Jewelwood Ct 11 am to 1 pm $2,700

5405 San Juan Dr Noon to 3 pm $299,000

FORT WASHINGTON

20744

11608 Gunpowder Dr 11 am to 3 pm $415,000

GLENARDEN

20706

2404 St. Nicholas Way Noon to 5 pm $699,990

9402 Smithview Pl 1 pm to 4 pm $388,210

9400 Smithview Pl 1 pm to 4 pm $383,980

9310 Smithview Pl 1 pm to 4 pm $376,790

2405 Saint Nicholas Way 1 pm to 5 pm $549,990

GLENN DALE

20769

10060 Dorsey Lane #203k 11 am to 5 pm $358,990

GREENBELT

20770

8154 Miner St #603a 11 am to 5 pm $364,990

8210 Miner St #701a 11 am to 5 pm $469,990

5502 Stream Bank Lane 11 am to 5 pm $519,990

9905 New Pointe Drive #101c 11 am to 5 pm $379,000

LANHAM

20706

9905 Smithview Pl 11 am to 1 pm $515,000

9406 Woodberry St 2 pm to 4 pm $325,000

MORNINGSIDE

20746

6517 Woodland Rd Noon to 2 pm $250,000

MOUNT RAINIER

20712

3206 Varnum St 2 pm to 4 pm $535,000

NATIONAL HARBOR

20745

155 Potomac Psge #305 Noon to 2 pm $318,000

OXON HILL

20745

615 Sprintsail Way #71 11 am to 1 pm $680,000

1125 Marcy Ave 1 pm to 3 pm $285,000

Maury Ave Noon to 5 pm $275,160

SUITLAND

20746

3861 Saint Barnabas Rd #t2 11 am to 1 pm $1,450

TEMPLE HILLS

20748

2035 Anvil Lane S 1:30 pm to 3:30 pm $215,000

UPPER MARLBORO

20772

5910 Richmanor Ter 11 am to 5 pm $354,000

5911 Sauerwein Way 11 am to 5 pm $395,000

12520 Van Brady Rd Noon to 2 pm $312,500

10517 Rawlins Ct #b 11 am to 5 pm $313,000

10515 Rawlins Ct #a 11 am to 5 pm $354,000

10527 Rawlins Ct #g 11 am to 5 pm $389,000

14630 Governor Sprigg Pl #452 1 pm to 4 pm $253,900

10213 Dressage Dr 11 am to 2 pm $679,900

9726 Central Park Dr 11 am to 6 pm $413,680

3802 Richmond Run 11 am to 6 pm $415,945

3800 Richmond Run 11 am to 6 pm $443,985

11511 Pegasus Ct 11 am to 2 pm $950,000

11501 William Beanes Rd 11 am to 2 pm $499,999

15120 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $379,990

20774

702 Cranston Ave 11 am to 5 pm $579,990

801 Rexford Way 11 am to 5 pm $634,990

721 Rexford Way 11 am to 5 pm $619,990

15527 Sunningdale Pl #9000g Noon to 4 pm $429,000

3009 Winterbourne Dr 11 am to 5 pm $469,990

15209 Harriet Clotilda Way 11 am to 5 pm $429,000

5 Bowden Ct Noon to 4 pm $359,900

2912 Galeshead Dr 1 pm to 3 pm $640,000

14100 Dormansville Blvd 2 pm to 4:30 pm $690,500

3320 Shalbourne Lane 12:30 pm to 2:30 pm $381,000

15200 Richard Bowie Lane Noon to 3 pm $428,890

ST. MARY’S COUNTY

HOLLYWOOD

20636

44848 Hickory Landing Way 11 am to 1 pm $335,000

22973 Pembrook Dr 11 am to 1 pm $525,000

LEXINGTON PARK

20653

46345 Creeping Primrose Lane #b 11 am to 5 pm $178,000

46345 Creeping Primrose Lane #c 11 am to 5 pm $178,000

46350 Creeping Primrose Lane #d 11 am to 5 pm $178,000

46350 Creeping Primrose Lane #b 11 am to 5 pm $178,000

46350 Creeping Primrose Lane #c 11 am to 5 pm $178,000

46731 Al Mar St 11:30 am to 4 pm $324,900

46767 Al Mar St 11:30 am to 4 pm $494,900

21643 Atalanta St Noon to 2 pm $207,500

Sunday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

524 Samuel Chase Way 1 pm to 3 pm $384,900

1489 Downham Market 1 pm to 3 pm $1,799,000

1490 Downham Market 1 pm to 3 pm $1,695,000

1586 Eaton Way 1 pm to 3 pm $1,595,000

63 Franklin St Noon to 3 pm $1,100,000

502a Epping Forest Rd 1 pm to 3 pm $950,000

158 Woodside Trl 2 pm to 4 pm $479,000

1681 Kingsbridge Ct 1 pm to 3 pm $745,000

46 Franklin St 3 pm to 5 pm $2,100,000

21403

11 Windwhisper Lane Noon to 2 pm $499,900

168 W. Lake Dr Noon to 2 pm $3,250,000

3103 Ulster Ct 1 pm to 3 pm $539,000

309 4th St Noon to 4 pm $875,000

11 Spa Creek Lndg #a2 1 pm to 3 pm $379,000

1025 Boucher Ave 1 pm to 3 pm $769,000

822 Bay Ridge Ave Noon to 4 pm $875,000

21405

124 Edge Hill Rd Noon to 2 pm $975,000

21409

1044 Oak Tree Lane Noon to 2 pm $325,000

1252 Cynder Ct 1 pm to 2 pm $343,999

1635 Ridout Rd 2:30 pm to 4 pm $599,900

1501 Broadneck Pl #4-101 1 pm to 3 pm $287,000

CHURCHTON

20733

1215 Garret Ave 1 pm to 3 pm $285,000

1038 Diamond Dr Noon to 3 pm $429,900

CROFTON

21114

1601 Dryden Way 1 pm to 3 pm $299,900

CURTIS BAY

21226

1383 Stoneleigh Ct #207 1 pm to 3 pm $264,000

DAVIDSONVILLE

21035

726 Intrepid Way 1 pm to 3 pm $759,000

2905 South Lake Dr Noon to 3 pm $725,000

DEALE

20751

5966 Tyler Rd Noon to 2 pm $899,900

EDGEWATER

21037

3229 Cragun Rd 1 pm to 3 pm $589,900

3110 Fern Hill Ct 1 pm to 3 pm $1,250,000

3117 Fern Hill Ct 1 pm to 3 pm $909,900

2610 Pruitt Cir 1 pm to 3 pm $799,000

1617 Ruxton Rd 1 pm to 3 pm $282,000

3509 Old Trail Rd Noon to 3 pm $974,999

73 Tarragon Lane 1 pm to 3 pm $599,000

3600 River Ter 2 pm to 4 pm $1,075,000

GLEN BURNIE

21061

1052 Wisdom Ct 1 pm to 3 pm $299,000

812 Bentwillow Dr 1 pm to 3 pm $259,900

706 Pamela Rd 1 pm to 3 pm $364,900

1453 Pleasantville Dr 1 pm to 3 pm $280,000

HARWOOD

20776

3716 Buffalo Ct 1 pm to 3 pm $759,000

LAUREL

20707

15805 Joyce Lane 1 pm to 3 pm $669,000

1103 11th St 1 pm to 3 pm $284,999

7707 Killbarron Dr 1 pm to 4 pm $489,000

20723

8552 Pineway Ct 2 pm to 4 pm $599,000

20724

8123 Mallard Shore Dr 11 am to 1 pm $900

344 Cecilton S 1 pm to 3 pm $329,000

LINTHICUM HEIGHTS

21090

302 Chestnut Rd 2 pm to 4 pm $525,000

LOTHIAN

20711

4441 Claybrooke Dr 1 pm to 3 pm $678,000

MILLERSVILLE

21108

8389 Vineland Ct 11 am to 2 pm $555,000

8309 Norwood Dr 2 pm to 4 pm $165,900

ODENTON

21113

1037 Railbed Dr 1 pm to 4 pm $394,900

523 Greencrest Lane 2 pm to 4 pm $259,750

2435 Killarney Ter 1 pm to 3 pm $389,990

360 Chessington Dr 1 pm to 3 pm $346,500

PASADENA

21122

173 Carroll Rd 1 pm to 3 pm $259,900

361 Cool Breeze Ct 11 am to 2 pm $269,000

1222 Hillcreek Rd 11:30 am to 2 pm $589,755

1652 Braid Hills Dr 11 am to 2 pm $679,755

158 Meadow Rd 1 pm to 3 pm $347,000

1054 Trails End Rd 3 pm to 5 pm $1,895,000

672 207th St 1 pm to 3 pm $309,000

4614 Pacific Rd 1 pm to 3 pm $369,900

1936 Arundel Rd 2 pm to 4 pm $499,900

SEVERN

21144

8071 Brookstone Ct 1 pm to 3 pm $223,900

7796 Elberta Dr Noon to 2 pm $500,000

7812 Shallowbrook Ct 1 pm to 3 pm $414,900

SEVERNA PARK

21146

809 Baltimore Annapolis Blvd Noon to 2 pm $419,000

306 Cattail Passage Ct 1 pm to 3 pm $699,000

19 Truck House Rd 2 pm to 4 pm $455,000

62 Marnel Dr Noon to 2 pm $465,000

303 Cattail Passage Ct 2 pm to 4 pm $829,900

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

6750 Old Bayside Rd Noon to 3 pm $329,900

3931 16th St 10 am to Noon $275,000

3907 16th St 1 pm to 4 pm $499,000

HUNTINGTOWN

20639

650 Marley Run 11 am to 3 pm $589,999

LUSBY

20657

518 San Antonio Dr Noon to 2 pm $349,990

NORTH BEACH

20714

8913 Frederick Ave 1 pm to 4 pm $329,990

OWINGS

20736

9339 Chicago Ave 11 am to 1 pm $399,900

ST. LEONARD

20685

1540 Avenue D Noon to 3 pm $339,900

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

15608 Rhone Ct 1 pm to 4 pm $460,000

BRYANS ROAD

20616

2834 Cheswick Aly Noon to 2 pm $290,000

LA PLATA

20646

6450 Valley Rd 11 am to 2 pm $389,900

WALDORF

20601

2233 Sandalwood Dr 2 pm to 4 pm $294,999

1805 Oak Dr Noon to 2 pm $310,000

FREDERICK COUNTY

ADAMSTOWN

21710

2714 John Mills Rd 1 pm to 4 pm $485,000

BRUNSWICK

21716

1400 Musgrove Aly 1 pm to 3 pm $419,900

19 N Virginia Ave 1 pm to 4 pm $284,900

FREDERICK

21701

104 Mercer Ct #122a 3 pm to 4:30 pm $285,000

2227 Village Square Rd Noon to 2 pm $335,000

21702

217 Blanca Ct 1 pm to 3 pm $484,900

1928 Washburn Ct Noon to 4 pm $399,900

8235 Glendale Dr 1 pm to 3 pm $398,500

21703

6554 Britannic Pl 1 pm to 3 pm $354,900

21704

8393 Pine Bluff Rd Noon to 4 pm $479,990

9107 Seward St Noon to 2 pm $645,000

JEFFERSON

21755

5130 Old Middletown Rd 2 pm to 4 pm $465,000

MONROVIA

21770

11705 Serene Ct 1 pm to 3 pm $464,900

MOUNT AIRY

21771

14821 Harrisville Rd 1 pm to 4 pm $319,500

14264 Unionville Rd 1 pm to 3 pm $365,000

NEW MARKET

21774

10007 Picea Ct 1 pm to 3:30 pm $585,000

11221 Country Club Rd 1 pm to 3 pm $469,900

6518 Rimrock Rd 1 pm to 3 pm $329,900

11003 Country Club Rd 1 pm to 3 pm $525,000

THURMONT

21788

202 Sunhigh Dr 1 pm to 3 pm $324,900

WALKERSVILLE

21793

9917 Foxhound Ct 1 pm to 4 pm $449,999

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

6124 White Marble Ct 1 pm to 4 pm $499,000

6904 Sandy Creek Ct 1 pm to 3 pm $754,900

COLUMBIA

21044

10105 Windstream Dr #6 11 am to 1 pm $189,900

12237 Bare Bush Path Noon to 2 pm $340,000

11919 Gold Needle Way 1 pm to 3 pm $489,900

6812 Caravan Ct Noon to 2 pm $774,900

21045

7225 Carved Stone 1 pm to 3 pm $289,900

6106 Tamar Dr 1 pm to 3 pm $420,000

5710 Old Buggy Ct 1 pm to 3 pm $439,900

6231 Harvest Rise Ct 2 pm to 5 pm $275,000

6399 Wishing Brg 1 pm to 3 pm $400,000

21046

9443 Guilford Rd 1 pm to 3 pm $429,900

ELKRIDGE

21075

7957 Alchemy Way Noon to 2 pm $420,000

7157 Collingwood Ct 1 pm to 3 pm $750,000

6509 Park Forest Cir 2 pm to 4 pm $529,000

6455 Park Forest Cir 2 pm to 4 pm $495,000

6330 Ema Ct Noon to 3 pm $635,900

6209 Graftons View Ct 1 pm to 3 pm $615,000

6192 Karas Walk 1 pm to 4 pm $499,999

ELLICOTT CITY

21042

11275 Independence Way 1 pm to 3 pm $1,675,000

10212 Stafford Lane 1 pm to 3 pm $785,000

2906 River Falls Ct Noon to 3 pm $589,000

3009 Katherine Pl 1 pm to 3 pm $619,900

3537 Kingston Ct 1 pm to 3 pm $575,000

2905 Excelsior Springs Ct Noon to 3 pm $900,000

21043

1213 Oella Ave Noon to 2 pm $615,000

5964 Glen Willow Way Noon to 5 pm $514,990

5905 Logans Way #1 1 pm to 3 pm $450,000

5922 Talbot Dr 1 pm to 3 pm $429,900

FULTON

20759

11412 Iager Blvd 1 pm to 4 pm $575,000

11544 Iager Blvd 1 pm to 3 pm $929,990

GLENELG

21737

14831 Roxbury Rd 1 pm to 3 pm $799,990

HIGHLAND

20777

7156 Mink Hollow Rd Noon to 2 pm $635,000

JESSUP

20794

7876 Savage Guilford Rd Noon to 3 pm $350,000

2809 Marvin Lane 1 pm to 3 pm $340,821

WEST FRIENDSHIP

21794

2930 Summer Hill Dr Noon to 3 pm $970,000

WOODBINE

21797

17713 Huntmaster Ct 1 pm to 3 pm $774,000

WOODSTOCK

21163

2202 Siena Way 1 pm to 3 pm $538,900

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

5308 Wilson Lane 2 pm to 4 pm $1,598,000

5225 Pooks Hill Rd #1522s 1:30 pm to 4 pm $190,000

9309 Parkhill Dr E 1 pm to 4 pm $760,000

4977 Battery Lane #1-621 1 pm to 3 pm $299,900

4808 Moorland Lane #1004 1 pm to 4 pm $579,000

5315 Merriam St #harrison Model 1 pm to 4 pm $1,497,532

5315 Merriam St #cameron Model 1 pm to 4 pm $1,295,000

10101 Fleming Ave 2 pm to 4 pm $1,695,000

7500 Woodmont Ave #s214 1 pm to 3 pm $424,900

20816

6450 Brookes Lane #2 2 pm to 4 pm $1,950,000

5204 Nahant St 2 pm to 4 pm $1,049,000

5107 Waukesha Rd 1 pm to 4 pm $2,095,000

5101 River Rd #408 1 pm to 4 pm $305,000

5317 Wriley Rd 3 pm to 5 pm $1,295,000

20817

6105 Davenport Ter 2 pm to 4 pm $1,139,000

7726 Bradley Blvd 2 pm to 4 pm $1,750,000

7905 Deepwell Dr 1 pm to 4 pm $1,695,000

8202 Hampden Lane 1 pm to 3 pm $1,699,000

6105 Melvern Dr 1 pm to 4 pm $1,499,000

7902 Carteret Rd 2 pm to 4 pm $1,070,000

6824 Melody Lane 2 pm to 4 pm $2,749,000

7018 Longwood Dr 2 pm to 4 pm $3,125,000

8005 Bradley Blvd 2 pm to 4 pm $999,000

8408 Magruder Mill Ct 1 pm to 3 pm $899,000

8320 Fenway Rd 1 pm to 3 pm $950,000

5803 Ryland Dr 3:30 pm to 5:30 pm $724,900

6506 Wilmett Rd 1 pm to 3 pm $814,000

8408 Peck Pl Noon to 4 pm $1,049,000

BOYDS

20841

22000 Clarksburg Rd 3 pm to 5 pm $695,000

14407 Autumn Crest Rd 1 pm to 4 pm $719,900

BROOKEVILLE

20833

18644 Queen Elizabeth Dr 2 pm to 4 pm $419,900

BURTONSVILLE

20866

4306 Camley Way 2 pm to 4 pm $749,900

CHEVY CHASE

20815

3909 Blackthorn St 1 pm to 3 pm $1,475,000

4601 Park Ave #1513 1 pm to 3 pm $499,000

2801 Greenvale St 2 pm to 4 pm $2,295,000

3322 Jones Bridge Ct 2 pm to 4 pm $995,000

3612 Thornapple St 2 pm to 4 pm $1,949,000

3612 Taylor St 1 pm to 4 pm $850,000

4515 Willard Ave #2417 2 pm to 4 pm $265,000

3410 Taylor St 1 pm to 4 pm $1,399,000

4125 Woodbine St 2 pm to 4 pm $1,295,000

8904 Clifford Ave 2 pm to 4 pm $1,299,000

CLARKSBURG

20871

23009 Turtle Rock Ter 2 pm to 4 pm $719,900

12614 Granite Rock Rd 1 pm to 4 pm $599,000

13261 Orsay St #608 1 pm to 4 pm $324,900

DAMASCUS

20872

7 Shelldrake Ct 1 pm to 3 pm $237,500

DARNESTOWN

20874

13308 Manor Stone Dr 1 pm to 4 pm $2,390,000

DERWOOD

20855

5708 Granby Rd 1 pm to 3 pm $450,000

18051 Mill Creek Dr 1 pm to 4 pm $515,000

GAITHERSBURG

20877

7706 Ivy Oak Dr 1 pm to 3 pm $403,900

109 Bates Ave 1 pm to 3 pm $545,000

2 Deer Park Ct Noon to 3 pm $450,000

20878

11505 Kimbark Ct 1 pm to 4 pm $789,000

109 Timberbrook Lane #t-102 1 pm to 4 pm $275,000

15520 Jones Lane 2 pm to 4 pm $675,000

27 Golden Ash Way #a 1 pm to 4 pm $399,000

9629 Athens Pl 1 pm to 4 pm $515,000

403 Danbridge St 1 pm to 4 pm $999,900

733 Kent Oaks Way 1 pm to 4 pm $649,900

936 Orchard Ridge Dr #200 1 pm to 4 pm $390,000

111 Thrift St 1 pm to 4 pm $649,900

20879

18911 Quail Valley Blvd 12:30 pm to 3:30 pm $415,000

18517 Cherry Laurel Lane 2 pm to 4 pm $349,900

20886

9820 Islandside Dr 1 pm to 4 pm $259,900

GARRETT PARK

20896

10809 Keswick St 2 pm to 4 pm $665,000

GERMANTOWN

20874

7 Forest Brook Ct 1 pm to 4 pm $499,900

13201 Cloppers Mill Dr #11-D 1 pm to 3 pm $239,000

54 Cross Ridge Ct Noon to 2 pm $325,000

12300 Stoney Bottom Rd 1 pm to 4 pm $450,000

20876

12105 Red Admiral Way 1 pm to 4 pm $589,900

11424 Flowerton Pl 1 pm to 3 pm $275,000

11011 Grassy Knoll Ter 2 pm to 4 pm $539,000

HYATTSVILLE

20781

5613 44th Ave 2 pm to 4 pm $419,900

20784

7708 Emerson Rd 1 pm to 4 pm $349,000

KENSINGTON

20895

4313 Clearbrook Lane 2 pm to 4 pm $995,000

4017 Glenridge St 1 pm to 4 pm $1,050,000

3518 Astoria Ct 1 pm to 4 pm $579,000

4111 Saul Rd 2 pm to 4 pm $799,000

4513 Saul Rd 1 pm to 4 pm $919,812

LAYTONSVILLE

20882

20317 Wiley Ct 2 pm to 4 pm $1,040,000

MONTGOMERY VILLAGE

20886

19805 Billings Ct 1 pm to 4 pm $284,900

NORTH BETHESDA

20852

11134 Stephalee Lane 1 pm to 4 pm $2,275,000

6600 Paxton Rd 1 pm to 4 pm $1,225,000

5026 Cloister Dr 1 pm to 4 pm $710,000

NORTH POTOMAC

20878

13800 Turkey Foot Rd 1 pm to 4 pm $1,475,000

13601 Stonebarn Lane 1 pm to 4 pm $1,319,997

12211 Turley Dr 1 pm to 4 pm $799,999

OLNEY

20832

4411 Cannes Lane Noon to 2 pm $317,500

18508 Hawkstone Ct 1 pm to 3 pm $985,000

3529 Singers Glen Dr 1 pm to 3 pm $499,999

17710 King William Ct #67 2 pm to 4 pm $299,900

4224 Cherry Valley Dr 1 pm to 3 pm $615,000

3635 Martins Dairy Cir 1 pm to 4 pm $749,500

POOLESVILLE

20837

19158 Hempstone Ave 1 pm to 3 pm $459,900

19500 Fisher Ave 1 pm to 3 pm $379,500

POTOMAC

20854

11707 Roberts Glen Ct 1 pm to 3 pm $1,250,000

10407 Willowbrook Dr 1 pm to 4 pm $2,500,000

7833 Whiterim Ter 2 pm to 4 pm $749,000

12500 Park Potomac Ave #406 2 pm to 4 pm $1,095,000

9220 Farnsworth Dr 1 pm to 4 pm $1,185,000

11601 Luvie Ct 1 pm to 3 pm $1,500,000

2 Big Tree Ct 2 pm to 4 pm $815,000

7816 Stable Way 2 pm to 4 pm $1,269,900

9216 Potomac School Dr 1 pm to 4 pm $1,850,000

23 Beman Woods Ct 1 pm to 3:30 pm $1,560,000

8808 Potomac Station Lane 1 pm to 3 pm $1,725,000

11120 Fawsett Rd 2 pm to 4 pm $1,250,000

10716 Barn Wood Lane 2 pm to 4 pm $1,850,000

9716 Beman Woods Way 1 pm to 4 pm $1,100,000

8811 Victory Lane 1 pm to 4 pm $1,368,000

ROCKVILLE

20850

10220 Lakewood Dr 1 pm to 4 pm $1,049,000

14114 Chinkapin Dr 1 pm to 4 pm $1,169,000

413 Oak Knoll Ter 1 pm to 3 pm $718,000

819 Westmore Ave 2:30 pm to 4:30 pm $598,000

13509 Glen Mill Rd 1 pm to 4 pm $1,395,000

220 Pender Pl 1 pm to 4 pm $469,000

20851

1002 Kennon Ct 2 pm to 4 pm $495,000

20852

10101 Grosvenor Pl #l11 1 pm to 4 pm $355,000

10401 Grosvenor Pl #614 1 pm to 4 pm $218,000

20855

16829 Malabar St 1 pm to 4 pm $524,900

SILVER SPRING

20901

705 Symphony Woods Dr 1 pm to 3 pm $599,000

909 Langley Dr 1 pm to 4 pm $399,000

9313 Colesville Rd 11:30 am to 4 pm $725,000

20902

2607 Plyers Mill Rd 1 pm to 3 pm $525,000

11506 College View Dr 2 pm to 4 pm $380,000

20903

2003 Forest Dale Dr 1 pm to 3 pm $459,900

20904

3529 Woodlake Dr #32 Noon to 2 pm $380,000

13532 Cedar Creek Lane 2 pm to 4 pm $539,900

3008 Beethoven Way 1 pm to 3 pm $399,000

13449 Locksley Lane 1 pm to 4 pm $495,000

20906

13704 Beret Pl 1 pm to 3 pm $479,900

16 Tabiona Ct Noon to 2 pm $2,100

2109 Chippewa Pl 1 pm to 4 pm $460,000

14420 Big Bear Ct 1 pm to 4 pm $697,000

14506 Gilpin Rd 1 pm to 3:30 pm $524,900

14908 Dunvegan Ct 1 pm to 4 pm $324,900

2900 Leisure World Blvd #402 1 pm to 4 pm $280,000

15100 Interlachen Dr #4-607 1 pm to 4 pm $224,500

13004 Wilton Oaks Dr 1 pm to 4 pm $519,000

20910

9329 Harvey Rd 2 pm to 4 pm $825,000

1842 East West Hwy 1 pm to 4 pm $284,999

2829 Sacks St #sa505 2 pm to 4 pm $479,900

9539 Ament St 1 pm to 3 pm $3,900

9510 Riley Rd 1 pm to 4 pm $639,000

505 Schuyler Rd 2 pm to 4 pm $849,000

2829 Sacks St #sa303 1 pm to 3 pm $639,900

TAKOMA PARK

20912

8118 Chester St 1 pm to 4 pm $575,000

WHEATON

20902

2606 Blueridge Ave 1 pm to 4 pm $464,900

11712 Georgia Ave 2 pm to 4 pm $395,000

PRINCE GEORGE’S COUNTY

BELTSVILLE

20705

7230 Silver Thorn Way Noon to 3 pm $344,900

10904 Montgomery Rd 1 pm to 4 pm $379,000

BOWIE

20715

12409 Whitehall Dr 1 pm to 4 pm $365,000

12505 Scarlet Lane 1 pm to 4 pm $360,000

CAPITOL HEIGHTS

20743

123 Sultan Ave 2 pm to 5 pm $299,998

CHEVERLY

20785

2403 57th Ave 1:30 pm to 3:30 pm $339,900

FAIRMOUNT HEIGHTS

20743

724 60th Pl 2 pm to 5 pm $419,900

FORT WASHINGTON

20744

804 E Tantallon Dr 1 pm to 4 pm $339,900

8710 Jolly Lane Noon to 2 pm $320,000

MOUNT RAINIER

20712

4116 31st St 2 pm to 4 pm $379,000

4404 31st St 1 pm to 3 pm $325,000

SUITLAND

20746

2313 Houston St 2 pm to 4 pm $199,900

UPPER MARLBORO

20772

16501 Stratford Estates Dr Noon to 3 pm $694,900

11002 Flying Change Ct 2 pm to 4 pm $615,000

ST. MARY’S COUNTY

LEONARDTOWN

20650

44142 Little Holly Lane 1 pm to 3 pm $279,500

22297 Hanover Dr 1 pm to 3 pm $424,900

LEXINGTON PARK

20653

20676 Hilton Run Ct. 11:30 am to 4 pm $319,500