Here’s a list of open houses taking place March 24-25 in Virginia. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into MRIS before Thursday afternoon.

Saturday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

3811 14th St N 1 pm to 4 pm $1,795,000

22202

1300 Crystal Dr #1710s 1 pm to 4 pm $609,900

22203

4401 Arlington Blvd #4401-Nab 2 pm to 4 pm $475,000

407 Harrison St N 1 pm to 3 pm $1,145,000

22204

4500 Four Mile Run Dr S #923 2 pm to 4 pm $337,000

5426 8th Rd S 1 pm to 4 pm $424,500

1513 Stafford St S 1 pm to 4 pm $850,000

ALEXANDRIA

22301

7 Myrtle St #1/2 1 pm to 4 pm $629,900

1415 Mount Vernon Ave 1 pm to 3 pm $819,900

22302

2500 Van Dorn St #204 2 pm to 4 pm $175,000

22304

464 Ferdinand Day Dr 2 pm to 4 pm $810,000

22305

2925 Landover St 1 pm to 3 pm $570,000

22312

722 Armistead St Noon to 5 pm $469,000

22314

11161/2 Princess St 2 pm to 4 pm $545,000

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22303

3606 Lakota Rd 2 pm to 4 pm $539,000

22306

7516 Lindberg Dr 1 pm to 3:30 pm $709,000

22307

6830 Kenyon Dr 1 pm to 3 pm $365,000

22308

8315 Cedardale Dr 2 pm to 4 pm $672,000

22310

6166 Cobbs Rd 1 pm to 5 pm $1,395,000

6026 Goldenrod Dr 1 pm to 4 pm $419,500

22312

6301 Edsall Rd #405 1 pm to 4 pm $264,900

6470 1st St 1 pm to 4 pm $849,900

6409 2nd St 1 pm to 3 pm $549,900

22315

7420 Salford Ct 1:30 pm to 4 pm $555,000

6637 Rockleigh Way 2 pm to 4 pm $430,000

7918 Ashland Dr 11 am to 5 pm $664,900

7832 Ashland Dr 11 am to 5 pm $720,180

6584 Overleigh Lane 2 pm to 4 pm $420,000

ANNANDALE

22003

6907 Murray Lane 2 pm to 4 pm $599,500

3600 John Ct 2 pm to 4 pm $1,099,000

7232 Farr St 1 pm to 4 pm $999,999

7844 Oliver Ave Noon to 5 pm $674,990

7843 Oliver Ave Noon to 5 pm $674,990

7838 Oliver Ave Noon to 5 pm $774,100

7840 Oliver Ave Noon to 5 pm $736,830

7842 Oliver Ave Noon to 5 pm $738,291

BURKE

22015

9813 Sheads Ct Noon to 5 pm $1,124,000

9807 Sheads Ct Noon to 5 pm $1,164,279

CENTREVILLE

20120

15436 Martins Hundred Dr 2 pm to 4 pm $649,899

14608 Stone Range Dr 1 pm to 4 pm $369,900

20121

6145 Kendra Way 1 pm to 4 pm $389,900

14528 Golden Oak Rd 1 pm to 4 pm $219,000

CHANTILLY

20151

4935 Trail Vista Lane Noon to 5 pm $674,040

4925 Trail Vista Lane Noon to 5 pm $674,520

14596 Lakestone Dr Noon to 5 pm $610,990

14598 Lakestone Dr Noon to 5 pm $622,990

20152

25287 Abney Wood Dr Noon to 5 pm $686,490

25288 Abney Wood Dr Noon to 5 pm $688,490

25290 Abney Wood Dr Noon to 5 pm $651,490

25300 Abney Wood Dr Noon to 5 pm $671,490

24887 Somerby Dr Noon to 5 pm $750,000

43453 Parish St 1 pm to 4 pm $400,000

43345 Royal Burkedale St 2 pm to 4 pm $679,900

43652 Obrien Sq Noon to 3 pm $420,000

25281 Abney Wood Dr Noon to 5 pm $631,490

25282 Abney Wood Dr Noon to 5 pm $654,490

25283 Abney Wood Dr Noon to 5 pm $668,490

25284 Abney Wood Dr Noon to 5 pm $671,490

25285 Abney Wood Dr Noon to 5 pm $674,490

25286 Abney Wood Dr Noon to 5 pm $684,490

24935 Avonlea Dr Noon to 2 pm $619,000

CLIFTON

20124

13214 Kilby Lndg 1 pm to 4 pm $824,900

FAIRFAX

22030

10663 Yorktown Ct 1 pm to 4 pm $829,000

3704 Randolph St 1 pm to 4 pm $549,000

10167 Mosby Woods Dr #106 1 pm to 3 pm $199,900

4219 Trowbridge St 1 pm to 3 pm $779,000

22031

3040 Rittenhouse Cir #46 1 pm to 3 pm $649,900

3144 Goldenwave Ct Noon to 5 pm $919,990

0 Goldenwave Ct Noon to 5 pm $779,990

0 Goldenwave Ct Noon to 5 pm $809,990

3318 Midland Rd 2 pm to 4 pm $744,900

22032

4621 Braeburn Dr 1 pm to 5 am $500,000

22033

12506 Charles Stewart Ct 1 pm to 3 pm $659,900

11647 Pine Tree Dr 1 pm to 4 pm $1,599,000

FAIRFAX STATION

22039

10848 Henderson Rd 1 pm to 3 pm $1,174,000

FALLS CHURCH

22041

3800 Powell Lane #918 1 pm to 3 pm $232,900

22042

3445 Gallows Rd 1 pm to 4 pm $1,599,999

2841 Fairmont St 1 pm to 4 pm $899,900

GREAT FALLS

22066

604 Utterback Store Rd Noon to 3 pm $799,900

HERNDON

20170

1404 Kingsvale Cir 11:30 am to 2:30 pm $515,000

20171

13434 Arrowbrook Centre Dr #4 11:30 am to 4 pm $552,990

13434 Arrowbrook Centre Dr #3 11:30 am to 4 pm $514,990

13434 Arrowbrook Centre Dr #2 11:30 am to 4 pm $629,990

13434 Arrowbrook Centre Dr #1 11:30 am to 4 pm $652,990

13426 Arrowbrook Centre Dr 11:30 am to 4 pm $610,990

13414 Arrowbrook Centre Dr 11:30 am to 4 pm $621,738

13709 Venturi Lane #252 1 pm to 4 pm $398,995

13337 Point Rider Lane 1 pm to 5 pm $675,000

LORTON

22079

8019 Samuel Wallis St 1 pm to 3 pm $514,900

9110 Power House Rd Noon to 5 pm $624,990

9506 Power House Rd Noon to 5 pm $849,990

9509 Power House Rd Noon to 5 pm $653,990

9197 Central Green St Noon to 5 pm $679,892

9116 Power House Rd Noon to 5 pm $599,825

8363 Sallyport St Noon to 5 pm $649,990

9113 Power House Rd Noon to 5 pm $918,920

9168 Stonegarden Dr 11 am to 1 pm $629,900

MCLEAN

22102

827 Swinks Mill Rd 2 pm to 4 pm $1,625,000

8643 Overlook Rd 2 pm to 4 pm $1,499,900

7621 Tremayne Pl #302 2 pm to 4 pm $305,000

SPRINGFIELD

22150

6586 Forsythia St 1 pm to 3 pm $639,000

7928 Ashlawn Ct Noon to 5 pm $724,990

7925 Ashlawn Ct Noon to 5 pm $749,990

7923 Ashlawn Ct Noon to 5 pm $779,990

22151

7524 Jervis St 2 pm to 4 pm $559,900

5804 Heming Ave 1 pm to 3 pm $519,900

22153

8109 Chars Landing Ct 2 pm to 4 pm $949,900

VIENNA

22181

9735 Hidden Valley Rd Noon to 2 pm $879,900

2642 Oak Valley Dr 1 pm to 4 pm $1,588,000

22182

1716 Drewlaine Dr 1 pm to 4 pm $1,599,950

8046 Gallows Oak Ct 1 pm to 4 pm $799,000

FAUQUIER COUNTY

BEALETON

22712

10003 Clarkes Rd Noon to 4 pm $479,900

BROAD RUN

20137

6328 Georgetown Rd Noon to 3 pm $649,900

MARSHALL

20115

10142 Ada Rd 2 pm to 5 pm $659,900

WARRENTON

20186

606 Galina Way 2 pm to 5 pm $559,900

354 Cannon Way 1 pm to 4 pm $479,999

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

41011 Spanglegrass Ct Noon to 3 pm $989,990

1 Forerunner Lane 11 am to 6 pm $685,000

1 House Martin Lane 11 am to 6 pm $690,000

1 Brittingham Pl 11 am to 6 pm $700,000

24497 Amherst Forest Ter Noon to 5 pm $365,990

24499 Amherst Forest Ter Noon to 5 pm $394,990

25766 Forerunner Lane 11 am to 6 pm $759,999

47693 Hazel Pl Noon to 5 pm $657,990

47694 Hazel Pl Noon to 5 pm $667,990

ASHBURN

20147

43889 Felicity Pl 1 pm to 3 pm $679,900

20495 Cherrystone Pl 1 pm to 3 pm $654,900

20148

23069 Chambourcin Pl 11 am to 6 pm $1,399,900

22639 Norwalk Sq Noon to 5 pm $529,995

23386 Epperson Sq Noon to 5 pm $849,990

23098 Sullivans Cove Sq Noon to 5 pm $629,990

29026 Sullivans Cove Sq Noon to 5 pm $639,990

42369 Chapel Gate Ter Noon to 5 pm $604,990

48543 Chapel Gate Ter Noon to 5 pm $609,990

23041 Canyon Oak Ct Noon to 5 pm $687,990

23043 Canyon Oak St Noon to 5 pm $695,990

3201 Bubbling Brook Dr Noon to 5 pm $657,990

42365 Chapel Gate Ter Noon to 5 pm $609,990

42363 Chapel Gate Ter Noon to 5 pm $619,990

23092 Sullivans Cove Sq Noon to 5 pm $699,990

23096 Sullivans Cove Sq Noon to 5 pm $669,990

23100 Sullivans Cove Sq Noon to 5 pm $669,990

42367 Chapel Gate Ter Noon to 5 pm $639,990

42355 Chapel Gate Ter Noon to 5 pm $639,990

42312 Impervious Ter Noon to 5 pm $589,990

42314 Impervious Ter Noon to 5 pm $579,990

42298 Impervious Ter Noon to 5 pm $649,990

42308 Impervious Ter Noon to 5 pm $629,990

23482 Ashwood Moss Ter 1 pm to 3 pm $515,000

BRAMBLETON

23631 Havelock Walk Ter #tbd Noon to 5 pm $379,990

42837 Littlehales Ter #1 Noon to 5 pm $449,990

42837 Littlehales Ter #2 Noon to 5 pm $469,990

42807 Cumulus Ter Noon to 5 pm $656,696

42803 Cumulus Ter #1 Noon to 5 pm $610,990

42803 Cumulus Ter #2 Noon to 5 pm $610,990

42398 Willow Creek Way S Noon to 4 pm $796,500

22873 Ember Brook Cir N Noon to 4 pm $644,990

23022 Lavallette Sq Noon to 4 pm $577,990

23016 Lavellette Sq Noon to 4 pm $479,990

23384 Nantucket Fog Ter Noon to 5 pm $679,990

23380 Nantucket Fog Ter Noon to 5 pm $719,990

BROADLANDS

23083 Weybridge Sq 1 pm to 4 pm $469,900

DULLES

20166

32260 Juniper Wood Ter Noon to 5 pm $506,990

32262 Juniper Wood Ter Noon to 5 pm $526,990

24466 Hawthorn Thicket Ter Noon to 5 pm $491,990

42419 Dogwood Glen Sq Noon to 5 pm $569,491

LEESBURG

20175

1406 Ribbon Limestone Ter Noon to 5 pm $455,000

1316 Ribbon Limestone Ter Noon to 5 pm $415,000

1203 White Feldspar Sq 1 pm to 4 pm $599,990

1704 Gray Shale Ter 1 pm to 4 pm $549,990

902 Athena Dr SE Noon to 4 pm $637,990

1009 Akan St SE Noon to 4 pm $707,990

1001 Akan St SE Noon to 4 pm $770,990

1701 Akan St SE Noon to 4 pm $730,990

1001 Themis St SE Noon to 4 pm $715,990

1200 Themis St SE Noon to 4 pm $755,990

1800 Laconian St SE Noon to 4 pm $677,990

1422 Ribbon Limestone Ter Noon to 5 pm $459,940

1318 Ribbon Limestone Ter Noon to 5 pm $485,000

1116 Ribbon Limestone Ter Noon to 5 pm $400,000

20176

928 Smartts Lane NE Noon to 3 pm $339,999

14285 Sydney Meadow Ct 11 am to 4 pm $8,249,900

41694 Wakehurst Pl 11 am to 6 pm $719,990

13526 Village Green Dr Noon to 3 pm $618,500

421 Sparkleberry Ter NE 1 pm to 4 pm $410,000

PURCELLVILLE

20132

17309 Pickwick Dr 1 pm to 3 pm $439,900

Apsley Ter 11 am to 4 pm $349,990

610 Saville Row Ter 11 am to 4 pm $394,340

401 Upper Heyford Pl 11 am to 4 pm $599,990

613 Greysands Lane 11 am to 2:30 pm $500,000

ROUND HILL

20142

18152 Ridgewood Pl 11 am to 4 pm $719,990

18120 Ridgewood Pl 11 am to 4 pm $739,990

STERLING

20164

110 S Cameron St 1 pm to 3 pm $495,999

21294 Landau Ct 1 pm to 4 pm $649,990

1011 Ironwood Rd 1 pm to 4 pm $357,900

20165

211 Markwood Dr 1 pm to 3 pm $559,900

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

8301 Old Sonoma Pl Noon to 4 pm $662,999

Blazing Star Loop 11 am to 4 pm $544,990

10376 Twin Leaf Dr 11 am to 4 pm $639,990

Golden Aster Ct 11 am to 4 pm $469,990

12240 Sedge St 11 am to 4 pm $599,990

12309 Columbia Springs Way Noon to 3 pm $589,900

10143 Broadsword Dr Noon to 2 pm $475,000

DUMFRIES

22025

3639 Secret Grove Ct 1 pm to 4 pm $400,000

22026

0 Alder Lane #01 11:30 am to 4:30 pm $427,990

0 Alder Lane #02 11 am to 4:30 pm $464,990

1721 Cottonwood Grove Rd 11:30 am to 4:30 pm $611,939

1725 Cottonwood Grove Rd 11:30 am to 4:30 pm $586,888

2005 Alder Lane #0 11:30 am to 4:30 pm $554,109

2027 Alder Lane #0 11:30 am to 4:30 pm $499,990

2033 Alder Lane #0 11:30 am to 4:30 pm $520,342

17988 Woods View Drive 11 am to 4 pm $714,990

17918 Woods View Dr 11 am to 4 pm $784,990

Woods View Dr 11 am to 4 pm $564,990

GAINESVILLE

20155

14356 Northbrook Lane 10 am to 4 pm $630,000

7769 Milton Cir Noon to 3 pm $474,900

15763 Spyglass Hill Loop Noon to 3 pm $789,000

5647 Lick River Lane 1 pm to 4 pm $659,999

6873 Saddle Run Way 2 pm to 5 pm $425,000

13508 Heritage Farms Dr Noon to 4 pm $759,000

HAYMARKET

20169

6851 Track Ct Noon to 3 pm $519,000

MANASSAS

20112

5925 Coiner House Pl 1 pm to 3 pm $535,000

11501 Albrite Ct 9 am to 1 pm $569,000

11440 Harton St 1 pm to 3:30 pm $445,000

15541 Fancy Farm Ct 11 am to 4 pm $493,500

8022 Sinclair Mill Rd Noon to 2 pm $368,000

0 Old Dominion Hunt Cir 11 am to 6 pm $499,990

10405 Labrador Loop 1 pm to 3 pm $410,000

5599 Websters Way 1 pm to 4 pm $599,900

MANASSAS PARK

20111

9404 Heather Ct 11 am to 1 pm $465,000

NOKESVILLE

20181

10102 Oxford Ct Noon to 2 pm $399,900

TRIANGLE

22172

4805 Potomac Highlands Cir 1 pm to 3 pm $350,000

WOODBRIDGE

22191

16850 Nuttal Oak Pl #16850 Noon to 3 pm $274,999

2720 Mcguffeys Ct 1 pm to 4 pm $314,999

22192

1952 Mayflower Dr 2 pm to 4 pm $310,000

12148 Hickory Falls Ct N Noon to 4 pm $869,900

12153 Hickory Falls Ct Noon to 4 pm $699,900

22193

14518 Silverdale Dr Noon to 4 pm $399,500

5703 Roundtree Dr Noon to 3 pm $338,000

15112 Jarrell Pl 1 pm to 4 pm $300,000

13203 Hawthorn Lane 2 pm to 4 pm $345,000

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

29 Ludwell Lane Noon to 3 pm $574,900

26 Lake Dr Noon to 4 pm $515,999

14 Holleycrest Pl 10 am to 6 pm $479,180

7 Holley Crest 10 am to 6 pm $559,935

10 Hollycrest 10 am to 6 pm $568,600

16 Holleycrest 10 am to 6 pm $494,300

8 Hollycrest 10 am to 6 pm $515,711

12 Holley Crest Pl 10 am to 6 pm $561,315

124 Columbus Cv 1 pm to 4 pm $395,000

101 Barrett Ct 1 pm to 4 pm $300,000

Sunday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

1962 Cleveland St N #1 1 pm to 4 pm $515,000

1205 Garfield St #904 2 pm to 4 pm $1,029,900

1001 N Randolph St #110 2 pm to 4 pm $339,900

1818 Cleveland St N 2 pm to 4 pm $1,925,000

213 Fillmore St N 1 pm to 4 pm $1,695,000

309 Lincoln St N 2 pm to 4 pm $1,149,900

401n Edgewood St 1 pm to 4 pm $1,279,999

1024 Utah St #616 1 pm to 3 pm $370,800

1205 Garfield St #401 2 pm to 4 pm $530,000

500 Highland St N 1 pm to 4 pm $1,325,000

219 Garfield St N 1 pm to 4 pm $1,825,000

20 Jackson St N 1 pm to 4 pm $930,000

22202

1300 Crystal Drive, 1201 1 pm to 4 pm $601,000

3001 Grant St 1 pm to 4 pm $700,000

1101 Arlington Ridge Rd #407 1 pm to 4 pm $575,000

3207 S Glebe Rd 1 pm to 4 pm $739,000

1300 Army Navy Dr #313 1 pm to 3 pm $209,000

2830 Fort Scott Dr 1 pm to 4 pm $784,000

22204

5353 Columbia Pike #302 2 pm to 4 pm $229,900

4600 Four Mile Run Dr #822 1 pm to 4 pm $192,000

801 Greenbrier St S #112 2 pm to 4 pm $349,900

1136 Glebe Rd 1 pm to 4 pm $925,000

3506 Arlington Blvd 1 pm to 4 pm $634,900

56 Aberdeen St 1 pm to 4 pm $750,000

1001 Dinwiddie St 1 pm to 4 pm $649,000

929 Rolfe St #1 1 pm to 4 pm $439,000

1723 S Fillmore St 1 pm to 4 pm $660,000

22205

6320 Washington Blvd 1 pm to 4 pm $1,599,990

2112 Quantico St 1 pm to 4 pm $979,000

4903 Washington Blvd 1 pm to 3 pm $950,000

5921 15th St N 2 pm to 4 pm $1,559,000

2226 Kensington St 1 pm to 4 pm $1,650,000

1511 Buchanan St N 1 pm to 4 pm $1,549,900

22206

2720 Arlington Mill Dr S #712 2 pm to 4 pm $615,000

2596c Arlington Mill Dr #3 1 pm to 4 pm $274,900

3207 Stafford St S 1 pm to 4 pm $495,000

3073 Buchanan St #b2 1 pm to 4 pm $346,000

22207

4244 Vacation Lane 2 pm to 4 pm $1,375,000

4836 33rd Rd N 1 pm to 4 pm $1,525,000

1918 Upton St N 1 pm to 4 pm $799,900

2420 Quantico St 1 pm to 4 pm $925,000

4870 33rd Rd N 1 pm to 4 pm $925,000

3863 30th St N 1 pm to 4 pm $875,000

6318 31st St N 1 pm to 3 pm $1,729,000

2610 Marcey Rd 1 pm to 3 pm $1,195,000

2420 Taylor St 2 pm to 4 pm $1,029,000

3201 George Mason Dr 1 pm to 4 pm $1,150,000

2910 24th St N 1 pm to 4 pm $850,000

2552 23rd Rd N 1 pm to 4 pm $2,399,000

4201 Lee Hwy #705 2 pm to 4 pm $249,900

22209

1717 22nd St N 2 pm to 4 pm $2,175,000

1111 19th St N #2505 2 pm to 4 pm $899,000

1610 Queen St N #247 2 pm to 4 pm $1,550,000

1600 Oak St #1432 1 pm to 3 pm $624,900

1111 Arlington Blvd #919 1 pm to 3 pm $180,000

22213

6877 Washington Blvd 1 pm to 3 pm $829,900

ALEXANDRIA

22301

602 E Alexandria Ave 2 pm to 4 pm $899,000

2713 Mount Vernon Ave 2 pm to 4 pm $839,900

609 Alexandria Ave E 1 pm to 4 pm $865,000

22302

608 Woodland Ter 2 pm to 4 pm $1,149,000

2207 Minor St 1:30 pm to 4 pm $914,500

1113 Cross Dr 2 pm to 4 pm $825,000

1212 Hillside Ter 1 pm to 3 pm $689,900

2316 Valley Dr 2 pm to 4 pm $949,900

1311 Kenwood Ave 1 pm to 4 pm $752,000

3101 N Hampton Dr #1610 2 pm to 4 pm $275,000

2000 Scroggins Rd 2 pm to 4 pm $1,695,000

800 Hermitage Ct 2 pm to 4 pm $1,499,000

415 Timber Branch Pkwy E 2 pm to 4 pm $1,399,000

22304

620 Fort Williams Pkwy 1 pm to 4 pm $1,595,000

1227 Van Dorn St N #1227 2 pm to 4 pm $250,000

434 Ferdinand Day Dr 1 pm to 4 pm $799,900

212 Quaker Lane N 2 pm to 4 pm $1,499,999

1281 Van Dorn St N 2 pm to 4 pm $316,999

5267 Pocosin Lane 1 pm to 4 pm $699,900

4926 Gardner Dr 1 pm to 4 pm $625,000

113 Martin Lane 1 pm to 4 pm $622,000

5232 Tancreti Lane 1 pm to 4 pm $657,500

3733 Templeton Pl 1 pm to 4 pm $1,100,000

5110 Grimm Dr 2 pm to 4 pm $635,000

22305

3009 Russell Rd 2 pm to 4 pm $875,000

5 Clifford Ave 2 pm to 4 pm $549,000

22311

4642 Kirkpatrick Lane 2 pm to 4 pm $639,000

22314

402 John Carlyle St 2 pm to 4 pm $989,000

428 John Carlyle St 1 pm to 4 pm $989,000

682 Columbus St S 1 pm to 4 pm $885,000

214 Lee St S 2 pm to 4 pm $1,799,000

832 Snowden Hallowell Way 2 pm to 4 pm $879,000

524 Pitt St N 2 pm to 4 pm $1,600,000

1679 Hunting Creek Dr 1 pm to 4 pm $849,900

426 Fairfax St S 2 pm to 4 pm $1,495,000

330 Royal St N 2 pm to 4 pm $1,049,000

1407 Prince St 2 pm to 4 pm $585,000

442 Chauncey Ct 2 pm to 4 pm $899,900

403 Fayette St N 1 pm to 4 pm $750,000

2181 Jamieson Ave #701 1 pm to 4 pm $539,990

1115 Cameron St #315 1 pm to 4 pm $625,000

402 Princeton Blvd 2 pm to 4 pm $2,195,000

317 Lee St 2 pm to 4 pm $1,095,000

2151 Jamieson Ave #1606-07 2 pm to 4 pm $874,900

501 Slaters Lane #320 1 pm to 4 pm $240,000

1733 Potomac Greens Dr 1 pm to 4 pm $885,000

50 Wolfe St 2 pm to 4 pm $1,110,000

1263 Dartmouth Ct 2 pm to 4 pm $1,175,000

414 Queen St 1 pm to 3 pm $749,900

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22303

5904 Mount Eagle Dr #516 1 pm to 4 pm $300,000

22307

7113 Marlan Dr 2 pm to 4 pm $809,500

6008 Grove Dr 2 pm to 4 pm $1,195,000

6315 Barrister Pl 2 pm to 4 pm $624,000

6414 16th St 2 pm to 4 pm $698,000

6621 Wakefield Dr #712 2 pm to 4 pm $164,000

1783 Duffield Lane 1 pm to 4 pm $549,000

7402 Park Terrace Dr 2 pm to 4 pm $1,149,000

1904 Glen Dr 2 pm to 4 pm $1,750,000

22308

8418 Camden St 2 pm to 4 pm $719,000

8130 Bainbridge Rd 2 pm to 4 pm $593,500

8504 Fort Hunt Rd 2 pm to 4 pm $639,000

2309 Apple Hill Rd 2 pm to 4 pm $624,900

922 Croton Dr 2 pm to 4 pm $659,000

8307 Crown Court Rd 1 pm to 4 pm $775,000

8322 Riverside Rd 2 pm to 4 pm $685,000

8807 Vernon View Dr 1 pm to 4 pm $562,000

22309

8310 Wagon Wheel Rd 1 pm to 4 pm $849,000

3904 Quisenberry Dr 1 pm to 4 pm $595,000

8518 Southlawn Ct 2 pm to 4 pm $299,000

9421 Old Mount Vernon Rd 1 pm to 4 pm $698,500

9130 Cherrytree Dr 1 pm to 3 pm $565,000

8543 Mount Vernon Hwy 1 pm to 4 pm $589,900

Mount Vernon Memorial Hwy 1 pm to 4 pm $849,900

7925 Frye Rd 2 pm to 4:30 pm $430,000

22310

6199 Wild Valley Ct 2 pm to 3 pm $349,000

6015 Bush Hill Dr 1 pm to 4 pm $739,900

6008 Knights Ridge Way 1 pm to 3 pm $459,900

6520 Telegraph Rd 2 pm to 4 pm $469,000

6008 Telegraph Rd 2 pm to 4 pm $549,900

22312

4705 Autumn Cove Ct 1 pm to 4 pm $699,900

22315

6834 Heatherway Ct 1 pm to 4 pm $410,000

6625 Frost Lake Lane 1 pm to 3 pm $578,000

6714 Sullivan Way 1 pm to 3 pm $579,900

6465 Waterfield Rd 1 pm to 3 pm $579,950

5210 Pleasure Cove Ct 1 pm to 4 pm $424,900

6547 Grange Lane #104 1 pm to 4:30 pm $339,750

ANNANDALE

22003

7912 Brunswick Forest Pass 2 pm to 4 pm $450,000

4120 Duncan Dr 1 pm to 4 pm $689,999

6824 Murray Lane 1 pm to 4 pm $589,000

8207 Woodland Ave 1 pm to 4 pm $829,900

8019 Garlot Dr 2 pm to 4 pm $664,999

7224 Farr St 1 pm to 4 pm $949,950

8518 Chapel Dr 2 pm to 4 pm $648,900

7410 Hamilton St 1 pm to 4 pm $780,000

4463 Elan Ct Noon to 3 pm $385,000

7217 Valleycrest Blvd 2 pm to 4 pm $495,000

3900 Lavaine Ct 1 pm to 4 pm $704,999

BURKE

22015

9801 Natick Rd 1 pm to 4 pm $660,000

6703 Passageway Pl 1 pm to 4 pm $649,000

6156 Hatches Ct 2 pm to 4 pm $665,000

9028 Brook Ford Rd 1 pm to 4 pm $620,000

CENTREVILLE

20120

5825 Ridings Manor Pl 1 pm to 4 pm $1,090,000

20121

6726 Hartwood Lane 2 pm to 4 pm $684,900

6302 Shirey Lane 1 pm to 4 pm $381,000

CHANTILLY

20151

13878 Rembrandt Way 11 am to 3 pm $830,000

13777 Flowing Brook Ct #36c 1 pm to 4 pm $219,900

20152

43454 Jubilee St 1 pm to 4 pm $395,000

42614 Harris St 1 pm to 4 pm $539,900

44005 Vaira Ter 1 pm to 3 pm $415,000

CLIFTON

20124

5404 Willow Valley Rd 1 pm to 4 pm $729,000

12800 Chapel St 1 pm to 4 pm $900,000

DUNN LORING

22027

2177 Harithy Dr 2 pm to 4 pm $987,500

7884 Train Ct 1 pm to 4 pm $1,060,000

FAIRFAX

22030

12783 Cruz Ct 1 pm to 4 pm $950,000

11414 Octagon Ct 1 pm to 4 pm $700,000

10902 Maple St 1 pm to 4 pm $535,000

11728 Nancy Dr 1 pm to 4 pm $630,000

4727 Groves Lane 1 pm to 4 pm $829,900

3874 University Dr 1 pm to 4 pm $469,901

10105 Daniels Run Way Noon to 3 pm $849,900

4091 Sutherland Pl 1 pm to 4 pm $689,000

10236 Raider Lane 1 pm to 4 pm $559,900

22031

9134 Leghorn Pl 1 pm to 4 pm $749,900

2903 Saintsbury Plz #106 1 pm to 4 pm $415,000

3901 Wilcoxson Dr 1 pm to 4 pm $434,900

9012 Jersey Dr 1 pm to 4 pm $439,850

2655 Prosperity Ave #336 1 pm to 4 pm $319,000

3507 Schuerman House Dr 2 pm to 4 pm $1,174,900

22032

4614 Olley Lane 1 pm to 4 pm $939,000

9660 Boyett Ct 1 pm to 4 pm $799,900

4008 Guinea Rd 1 pm to 3 pm $585,000

5054 Head Ct 1 pm to 3 pm $399,900

4612 Twinbrook Rd 1 pm to 4 pm $604,900

22033

12317 Field Lark Ct 1 pm to 4 pm $449,900

13348 Jasper Ct 1 pm to 4 pm $559,000

3508 Tilton Valley Dr 1 pm to 4 pm $674,900

FAIRFAX STATION

22039

9006 Copperleaf Lane 1 pm to 3 pm $855,000

6140 Sunpatterns Trl 2 pm to 4 pm $1,124,000

8334 Cathedral Forest Dr 1 pm to 4 pm $874,900

11102 Devereux Station Lane 2 pm to 4 pm $1,800,000

11641 Havenner Rd 1 pm to 4 pm $749,900

6300 Little Ox Rd 1 pm to 4 pm $1,450,000

FALLS CHURCH

22041

3709 George Mason Dr #314 1 pm to 4 pm $334,999

3753 Tennis Ct 1 pm to 4 pm $1,050,000

5811 Falls Gate Ct 1 pm to 4 pm $850,000

3377 Lakeside View Dr #19-2 1 pm to 4 pm $419,900

3709 George Mason Dr #406e Noon to 3 pm $319,900

22042

3108 Beechwood Lane 1 pm to 4 pm $789,000

7014 Vagabond Dr 1 pm to 4 pm $619,900

3020 Woodlawn Ave 1 pm to 4 pm $589,000

7323 Mendota Ave 1 pm to 4 pm $499,900

3344 Beechtree Lane 2 pm to 4 pm $769,900

22043

7713 Shreve Rd 1 pm to 4 pm $599,900

7718 Lunceford Lane 1 pm to 4 pm $1,251,000

2311 Pimmit Dr #405 1 pm to 4 pm $269,900

1917 Leonard Rd 1 pm to 4 pm $575,000

2311 Pimmit Dr #715 1 pm to 4 pm $265,000

22044

3409 Rustic Way Lane 1 pm to 4 pm $745,000

3043 Holly St 1 pm to 3 pm $849,990

22046

6636 Gordon Ave 2 pm to 4 pm $1,590,000

7228 Arthur Dr 1 pm to 4 pm $649,500

GREAT FALLS

22066

9212 White Chimney Lane 1 pm to 4 pm $1,670,000

10104 Walker Lake Dr 1 pm to 4 pm $990,000

805 Lake Windermere Ct 1 pm to 3:30 pm $1,150,000

11711 Crippen Ct 1 pm to 3 pm $999,000

10331 Carol St 2 pm to 4 pm $1,799,900

10350 Carol St 2 pm to 4 pm $1,698,000

1135 Secretariat Ct 2 pm to 4 pm $949,000

281 Golden Woods Ct 2 pm to 4 pm $1,385,000

322 Sinegar Pl 1 pm to 4 pm $1,249,000

55 Warwick Stone Way 1 pm to 4 pm $2,495,000

30119 Merchant Ct 1 pm to 5 pm $629,900

1125 Riva Ridge Dr 1 pm to 4 pm $799,000

HERNDON

20170

1125 Clinch Rd 1 pm to 4 pm $1,349,900

1306 Cold Harbor Ct 1 pm to 4 pm $524,900

1419 Cuttermill Ct 11 am to 1:30 pm $495,000

1005 Pembrook St 1 pm to 4 pm $520,000

11694 Caris Glenne Dr 1 pm to 4 pm $1,125,000

162 Herndon Mill Cir 1 pm to 4 pm $569,900

1215 Terrylynn Ct 1 pm to 4 pm $544,900

20171

12712 Pond Crest Lane 2 pm to 4 pm $965,000

2638 Iron Forge Rd 1 pm to 4 pm $809,000

13452 Muirkirk Lane 1 pm to 4 pm $609,000

3197 Kinross Cir 1 pm to 4 pm $615,000

12412 Wendell Holmes Rd 2 pm to 4 pm $649,900

13130 Copper Brook Way 1 pm to 4 pm $484,900

LORTON

22079

7724 Tea Table Dr 1 pm to 3 pm $579,000

7690 Sheffield Village Lane 2 pm to 4 pm $329,000

11836 Harley Rd 2 pm to 5 pm $1,099,000

9202 Haines Dr 1 pm to 4 pm $715,000

9686 Potters Hill Cir 1 pm to 4 pm $491,000

9501 Peniwill Dr 1 pm to 4 pm $998,000

9309 Elkhorne Run Ct 2 pm to 5 pm $997,500

11808 Harley Rd 1 pm to 4 pm $895,000

8827 Carpenters Hall Dr 1 pm to 3 pm $575,000

8612 Rocky Gap Ct 1 pm to 3 pm $444,750

9625 Masey Mcquire Ct 1 pm to 3 pm $490,000

MCLEAN

22101

5906 Calla Dr 2 pm to 4 pm $2,650,000

1931 Beaver Lane 2 pm to 4 pm $1,649,999

1608 Aerie Lane 2 pm to 4 pm $1,049,900

1450 Emerson Ave #g03-3 1 pm to 3 pm $839,000

1521 Longfellow St 1 pm to 3 pm $1,549,900

821 Clinton Pl 1 pm to 4 pm $2,400,000

1230 Perry William Dr 1 pm to 4 pm $1,499,900

7008 Capitol View Dr 2 pm to 4 pm $1,995,000

7337 Hooking Rd 2 pm to 4 pm $1,295,000

6612 Ivy Hill Dr 2 pm to 4 pm $1,895,000

6723 Tennyson Dr 2 pm to 4 pm $2,698,000

22102

7833 Enola St #111 1 pm to 4 pm $315,000

7817 Falstaff Rd 2 pm to 4 pm $899,000

7845 Montvale Way 2 pm to 4 pm $2,749,000

7728 Georgetown Pike Noon to 4 pm $4,295,000

1048 Rector Lane 1 pm to 4 pm $1,125,000

621 Potomac River Rd 1 pm to 3 pm $1,770,000

7787 Glenhaven Ct 2 pm to 4 pm $3,750,000

9165 Old Dominion Dr 2 pm to 4 pm $2,995,000

8220 Crestwood Heights Dr #719 1 pm to 4 pm $579,000

1048 Bellview Rd 2 pm to 4 pm $1,089,000

OAKTON

22124

3106 Mereworth Ct 2 pm to 4 pm $700,000

11623 Verna Dr 1 pm to 4 pm $2,265,000

11254 Waples Mill Rd 2 pm to 4 pm $765,000

11302 Waples Mill Rd 1 pm to 4 pm $1,137,000

3101 Fox Den Lane 1 pm to 4 pm $799,000

3013 Rose Creek Ct Noon to 2 pm $1,825,000

10917 Justin Knoll Rd 1 pm to 4 pm $1,149,000

RESTON

20190

11990 Market St #1811 1 pm to 4 pm $1,149,900

1537 Scandia Cir 1 pm to 4 pm $459,999

12016 Taliesin Pl #12 1 pm to 4 pm $365,000

11990 Market St #1313 1 pm to 4 pm $810,000

11990 Market St #1014 1 pm to 4 pm $649,900

12095 Trumbull Way #2095-1 1 pm to 4 pm $639,000

1860 Stratford Park Pl #304 1 pm to 3 pm $509,900

20191

2340 Archdale Rd 1 pm to 4 pm $532,500

2041 Beacon Pl 1 pm to 3 pm $875,000

11029 Solaridge Dr 1 pm to 3 pm $710,000

11833 Shire Ct #1a 1 pm to 3:30 pm $210,000

2026 Beacon Heights Dr 1 pm to 3 pm $950,000

20194

11630 Quail Ridge Ct 1 pm to 4 pm $725,000

11442 Hollow Timber Ct 1 pm to 4 pm $600,000

1458 Park Garden Lane 1 pm to 4 pm $565,900

1202 Woodbrook Ct 1 pm to 4 pm $634,900

11926 Fieldthorn Ct 1 pm to 4 pm $362,000

12126 Walnut Branch Rd 2 pm to 4 pm $898,500

1509 Twisted Oak Dr 1 pm to 4 pm $380,000

SPRINGFIELD

22150

7257 Castlefield Way 1 pm to 4 pm $575,000

22152

9118 Tiffany Park Ct 1 pm to 4 pm $425,000

22153

8754 Cold Plain Ct Noon to 3 pm $510,000

9205 Cutting Horse Ct 1 pm to 4 pm $649,000

8115 Asher Andrew Ct 1 pm to 4 pm $919,900

7472 Laurel Oak Ct 1 pm to 4 pm $365,000

VIENNA

22180

854 Shady Dr SE 2 pm to 4 pm $1,325,000

8124 Quinn Ter 1 pm to 4 pm $709,000

417 Council Dr NE 1 pm to 4 pm $729,900

608 Old Courthouse Rd NE 1 pm to 4 pm $1,449,000

2726 Gallows Rd #817 1 pm to 4 pm $324,900

600 Park St SE 1 pm to 4 pm $1,049,999

100 Shepherdson Lane NE 2 pm to 5 pm $749,900

2754 Cedar Lane 1 pm to 4 pm $1,399,000

22181

2809 Glade Vale Way 1 pm to 4 pm $965,000

2765 Centerboro Dr #159 1 pm to 4 pm $389,900

2206 Lydia Pl 1 pm to 3 pm $1,099,000

9490 Virginia Center Blvd #340 1 pm to 4 pm $390,000

10409 Hunter Station Rd 1 pm to 4 pm $1,499,500

22182

2121 Woodford Rd 1 pm to 4 pm $1,269,000

9320 Old Courthouse Rd 1 pm to 4 pm $1,599,900

1412 Wynhurst Lane 2 pm to 4 pm $1,720,000

1413 Richview Ct 1 pm to 4 pm $975,000

1872 Amberwood Manor Ct 1 pm to 4 pm $1,100,000

9712 Fonda Dr 2 pm to 4 pm $1,355,000

1779 Clovermeadow Dr 2 pm to 4 pm $899,900

7976 Vigne Ct Noon to 3 pm $810,000

1607 Fremont Lane 1 pm to 3 pm $950,000

8374 Idylwood Rd 1 pm to 4 pm $1,149,000

FAUQUIER COUNTY

MARSHALL

20115

5224 Dixons Mill Rd 2 pm to 4 pm $849,000

REMINGTON

22734

5010 Godwins Landing Dr 2 pm to 4 pm $349,900

SUMERDUCK

22742

13877 Union Church Rd 1 pm to 4 pm $399,900

THE PLAINS

20198

4195 Narrows Lane 1 pm to 4 pm $449,900

WARRENTON

20186

28 Brookshire Dr 10 am to Noon $425,000

8436 Derrymore Ct 1 pm to 3 pm $849,900

7346 Huntsmans Dr 1 pm to 4 pm $619,999

20187

7437 Edington Dr Noon to 3 pm $664,900

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

41749 Mcmonagle Sq 11 am to 2 pm $409,900

25179 Himalayas Ter Noon to 3 pm $479,900

40397 Lenah Run Cir 1 pm to 4 pm $1,050,000

42052 Foley Headwaters St Noon to 4 pm $689,900

24830 Serpentine Pl 1 pm to 4 pm $699,900

41841 Cordgrass Cir 1 pm to 4 pm $699,900

ASHBURN

20147

19814 Smith Cir 1 pm to 4 pm $475,000

19881 Naples Lakes Ter 1 pm to 4 pm $600,000

43767 Carson Ct 1 pm to 4 pm $740,000

20148

42663 Trappe Rock Ct 1 pm to 4 pm $899,000

23582 Boca Field Ter 1 pm to 4 pm $509,977

22534 Forest Run Dr 1 pm to 4 pm $859,900

23315 Milltown Knoll Sq #104 1 pm to 4 pm $364,900

42618 Hardage Ter #42618 Noon to 3 pm $399,900

42682 Redeemer Ter 1 pm to 3 pm $462,500

22409 Belle Terra Dr 1 pm to 4 pm $939,900

43068 Addlestone Pl 1 pm to 4 pm $750,000

23040 Yellow Star Ter 1 pm to 4 pm $719,999

21903 Sweet Bay Ter 1 pm to 4 pm $443,000

BROADLANDS

42626 Capitol View Ter #404 1 pm to 4 pm $395,000

43256 Tumbletree Ter 2 pm to 4 pm $445,000

LEESBURG

20175

18102 Eaglesham Ct 1 pm to 3 pm $1,199,000

312 Virginia Wildflower Ter SE Noon to 3 pm $417,000

218 Shenandoah St SE 1 pm to 4 pm $300,000

606 Country Club Dr SW 1 pm to 3 pm $505,000

639 Patrice Dr SE 2 pm to 4 pm $587,000

106 Newhall Pl SW 1 pm to 3 pm $579,000

20176

13563 Eagles Rest Dr 1 pm to 4 pm $605,000

19006 Rocky Creek Dr 1 pm to 4 pm $678,000

18413 Mill Run Ct 1 pm to 4 pm $739,999

43712 Burning Sands Ter 1 pm to 3 pm $775,000

43324 Crystal Lake St 1 pm to 3 pm $924,000

43077 Shadow Ter 1 pm to 3 pm $439,900

19025 Kipheart Dr 2 pm to 4 pm $789,000

18345 Fairway Oaks Sq 1 pm to 4 pm $794,000

18535 Bear Creek Ter 1 pm to 4 pm $534,900

104 Burt Ct NE 1 pm to 4 pm $529,900

LOVETTSVILLE

20180

13214 Orrison Rd 10 am to Noon $775,000

MIDDLEBURG

20117

903 Blue Ridge Ave 1 pm to 4 pm $475,000

POTOMAC FALLS

20165

11363 Jackrabbit Ct 2 pm to 4 pm $1,399,000

47484 Saulty Dr 1 pm to 4 pm $599,900

PURCELLVILLE

20132

18219 Oak Ridge Dr 1 pm to 4 pm $749,999

36478 Whispering Springs Ct 1 pm to 3 pm $669,990

STERLING

20164

107 Lake Dr 1 pm to 4 pm $825,000

400 Brethour Ct Noon to 3 pm $244,900

194 Saint Johns Sq 2 pm to 4 pm $230,000

20165

25 Fenton Wood Dr 1 pm to 4 pm $450,000

23 Bickel Ct 1 pm to 3 pm $239,900

47800 Saulty Dr 1 pm to 4 pm $925,000

13 Halifax Ct 1 pm to 4 pm $549,000

20166

45940 Grammercy Ter Noon to 2 pm $449,000

22015 Box Car Sq 1 pm to 4 pm $399,500

WATERFORD

20197

14857 Wrights Lane 1 pm to 4 pm $775,000

PRINCE WILLIAM COUNTY

DUMFRIES

22025

15437 Beachview Dr 1 pm to 4 pm $435,000

4215 Kersey Cir 1 pm to 4 pm $494,900

15412 Groveside Ct 1 pm to 4 pm $370,000

3788 Blowing Leaf Pl 1 pm to 4:30 pm $364,000

15711 Beacon Ct 1 pm to 4 pm $394,900

22026

2409 Glouster Pointe Dr 1 pm to 3 pm $564,900

16944 Takeaway Lane 1 pm to 4 pm $599,950

GAINESVILLE

20155

7822 Waverley Mill Ct #5 1 pm to 3 pm $190,000

7810 Virginia Oaks Dr 1 pm to 4 pm $565,000

6892 Tred Avon Pl 1 pm to 3 pm $499,900

7718 Yalta Way 2 pm to 4 pm $519,900

7110 Morgan Island Way Noon to 2 pm $469,990

8016 Rocky Run Rd Noon to 3 pm $449,000

HAYMARKET

20169

14417 Chamberry Cir 1 pm to 4 pm $789,000

5862 Waterloo Bridge Cir 1 pm to 4 pm $875,500

14788 Keavy Ridge Ct 1 pm to 3 pm $569,000

MANASSAS

20109

8254 Heritage Crossing Ct 2 pm to 5 pm $320,000

20110

9615 Normanton Way 1 pm to 4 pm $355,000

9736 Grant Ave 2 pm to 4 pm $201,900

8246 Highland St 1 pm to 4 pm $450,000

10220 Abington Way 1 pm to 4 pm $394,900

9972 Wellington Rd 1 pm to 4 pm $345,000

20111

10546 Knollwood Dr 1 pm to 4 pm $525,000

20112

10786 Monocacy Way 2 pm to 4 pm $440,000

12916 Champlain Dr 1 pm to 4 pm $679,900

NOKESVILLE

20181

13615 Independence Ridge Pl Noon to 3 pm $925,000

TRIANGLE

22172

18226 Jillian Lane 1 pm to 3 pm $475,000

WOODBRIDGE

22191

14691 Mason Creek Cir Noon to 2 pm $340,000

16413 Regatta Lane 1 pm to 4 pm $567,000

721 Belmont Bay Dr 1 pm to 4 pm $479,900

16106 Kennedy St 2 pm to 4 pm $465,999

1934 Winslow Ct 1 pm to 3 pm $275,000

812 Monument Ave 1 pm to 4 pm $529,900

16719 Shackleford Way 1 pm to 4 pm $439,900

3512 Eagle Ridge Dr 1:30 pm to 4 pm $480,000

1403 Illinois Ct 1 pm to 3 pm $299,999

440 Belmont Bay Dr #108 1 pm to 4 pm $337,000

22192

13067 Saint Andrews Ct 1 pm to 3 pm $586,000

3205 Manitoba Dr Noon to 3 pm $449,900

3622 Eagle Rock Ct 1 pm to 3 pm $329,900

22193

5952 Hunter Crest Rd 1 pm to 3 pm $648,888

5424 Quinn Lane 1 pm to 4 pm $499,900

14378 Seabury Ct 1 pm to 3 pm $329,000

15079 Addison Lane 1 pm to 4 pm $698,900

3334 Ladino Ct 1 pm to 4 pm $249,900

13307 Nassau Dr 1 pm to 4 pm $369,900

RAPPAHANNOCK COUNTY

WASHINGTON

22747

6 El Charro Lane Noon to 3 pm $299,900

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

103 Denise St 1 pm to 3 pm $295,500

14 Naples Rd Noon to 3 pm $445,000

71 Bells Hill Rd 1 pm to 4 pm $289,000

2252 Aquia Dr 1 pm to 4 pm $330,000

1 Woodmont Ct 1 pm to 4 pm $349,900

22556

4 Decoy Lane 11 am to 2 pm $547,000