Here’s a list of open houses taking place March 31-April 1 in Maryland. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into MRIS before Thursday afternoon.

Saturday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

335 Michelson Lane 11 am to 4 pm $499,990

537 Leftwich Lane 11 am to 4 pm $424,990

30 Harbour Heights Dr 1 pm to 3 pm $297,000

551 Leftwich Lane 11 am to 4 pm $499,990

115 Lejeune Way 11 am to 4 pm $384,990

333 Michelson Lane 11 am to 4 pm $409,990

Wesley Brown Lane 11 am to 4 pm $419,990

421 Mahan Lane 11 am to 4 pm $514,990

161 Conduit St 11 am to 1 pm $599,900

504 Joseph Johnson Dr Noon to 5 pm $495,935

145 Prince George St Noon to 3 pm $799,900

203 Prince George St Noon to 2 pm $1,199,000

223 Bowen Ct 1 pm to 3 pm $789,000

5 Park Pl #315 1 pm to 3 pm $530,000

9 Severn Dr 11 am to 1 pm $549,900

21403

19 Enclave Ct Noon to 5 pm $558,956

1 Enclave Ct Noon to 5 pm $697,455

5 Enclave Ct Noon to 5 pm $549,717

17 Enclave Ct Noon to 5 pm $539,480

29 Enclave Ct Noon to 5 pm $565,639

31 Enclave Ct Noon to 5 pm $563,308

33 Enclave Ct Noon to 5 pm $565,902

27 Enclave Ct Noon to 5 pm $531,146

11 Windwhisper Lane Noon to 2 pm $489,900

71 Farragut Rd 1 pm to 3 pm $749,000

1339 Blackwalnut Ct 11:30 am to 1:30 pm $487,500

21409

1705 Trents Way 10 am to 4 pm $675,000

1622 Katheryne Village Sq Noon to 2 pm $355,000

1353 Hazel Nut Ct 1 pm to 3 pm $260,000

2011 Chesapeake Rd 1 pm to 3 pm $1,175,000

1089 Poplar Tree Dr 2 pm to 4 pm $449,900

ARNOLD

21012

81 Shadbush Way Noon to 5 pm $532,154

93 Shadbush Way Noon to 5 pm $470,370

95 Shadbush Way Noon to 5 pm $472,920

91 Shadbush Way Noon to 5 pm $528,427

1421 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $683,990

1408 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $674,990

1419 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $669,990

CROFTON

21114

1735 Fernham Ct 11 am to 1 pm $265,000

1536 Long Drive Ct 11 am to 2 pm $345,000

2339 Weymouth Lane Noon to 2 pm $400,000

1113 Charing Cross Dr 11 am to 2 pm $544,900

CROWNSVILLE

21032

1227 Sunrise Beach Rd 11 am to 1 pm $589,000

1361 Morgans Ridge Lane 10 am to Noon $775,000

1605 Upton Scott Way 1 pm to 3 pm $1,395,000

DAVIDSONVILLE

21035

1343 Anglesey Dr Noon to 2 pm $814,500

301 Whispering Oaks Lane Noon to 2 pm $620,000

EDGEWATER

21037

681 Loch Haven Rd Noon to 5 pm $661,990

3419 Pocahontas Dr Noon to 5 pm $774,990

693 Loch Haven Rd Noon to 5 pm $724,990

679 Loch Haven Rd Noon to 5 pm $574,990

30 Millhaven Ct 2 pm to 4 pm $349,900

3165 Rolling Rd 1 pm to 4 pm $1,149,900

517 Fairmount Dr 11 am to 1 pm $470,000

GAMBRILLS

21054

2136 Basil Hall Lane 11 am to 4 pm $774,990

Maccubbin Lane 11 am to 4 pm $669,990

1509 Sirani Lane Noon to 4 pm $713,900

1603 Sirani Lane W Noon to 4 pm $706,900

1509 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

303 Bonheur Ave Noon to 4 pm $715,900

1508 Sirani Lane E Noon to 4 pm $699,900

1503 Sirani Lane E Noon to 4 pm $709,900

301 Bonheur Ave Noon to 4 pm $689,000

1501 Sirani Lane E Noon to 4 pm $729,900

1507 Sirani Lane Noon to 4 pm $689,900

1505 Sirani Lane Noon to 4 pm $715,900

299 Bonheur Ave Noon to 4 pm $849,900

1504 Sirani Lane Noon to 4 pm $699,900

1517 Beaux Lane Noon to 4 pm $726,900

1512 Beaux Lane Noon to 4 pm $739,900

1508 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

1506 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

1605 Sirani Lane Noon to 4 pm $694,900

GLEN BURNIE

21060

7012 Dannfield Ct 1 pm to 3 pm $410,000

8164 Meadowgate Cir 1 pm to 3 pm $459,990

1013 Sithean Way 1 pm to 3 pm $242,000

430 Willow Bend Dr 1 pm to 3 pm $318,000

517 Norman Ave 1 pm to 3 pm $399,900

1206 Leonard Dr 1 pm to 3 pm $279,900

21061

Oakwood Village Dr 11 am to 4 pm $299,990

333 White Oak Way 11 am to 4 pm $306,990

265 Oakwood Village Drive 11 am to 4 pm $374,990

Resch Loop 11 am to 4 pm $264,990

715 Wimmer Rd Noon to 3 pm $239,000

HANOVER

21076

1763 Winsford Ct 1 pm to 3 pm $385,000

6101 Adcock Lane 1 pm to 3 pm $499,000

7860 Fletcher Way 11 am to 5 pm $350,990

2655 Richmond Way 11 am to 5 pm $384,990

LAUREL

20708

14111 Dub Dr 1 pm to 4 pm $365,000

20723

10787 Scaggsville Rd 1 pm to 3 pm $800,000

1 Wincopia Farms Way Noon to 5 pm $760,990

2 Wincopia Farms Way Noon to 5 pm $704,990

3 Wincopia Farms Way Noon to 5 pm $733,990

9910 Cypress Way #0 11:30 am to 4 pm $555,000

9912 Cypress Way #0 11:30 am to 4 pm $555,000

9922 Cypress Way #0 11:30 am to 4 pm $545,000

9918 Cypress Way #0 11:30 am to 4 pm $530,000

9821 Snow Bird Lane 1 pm to 3 pm $459,000

20724

8442 Winding Trl 12:30 pm to 3:30 pm $395,500

8123 Mallard Shore Dr 11 am to Noon $900

LINTHICUM HEIGHTS

21090

303 N Hammonds Ferry Rd Noon to 2 pm $318,000

MILLERSVILLE

21108

248 Finnegan Dr Noon to 2 pm $724,000

118 Merlot St Noon to 3 pm $390,955

1602 Misty Manor Way Noon to 3 pm $999,999

8302 Carrig Ct Noon to 5 pm $725,000

476 Marianna Rd 11 am to 5 pm $445,990

380 Broadleaf Ct Noon to 3 pm $625,000

ODENTON

21113

2240 Commissary Cir 1 pm to 3 pm $300,000

1418 Catbriar Way Noon to 5 pm $579,990

0 Broad Wing Dr Noon to 4 pm $599,990

0 Broad Wing Dr Noon to 4 pm $639,990

0 Broad Wing Dr Noon to 4 pm $649,990

0 Broad Wing Dr Noon to 4 pm $674,990

3012 Turnstile Lane 11 am to 1 pm $584,990

1420 Catbriar Way Noon to 5 pm $609,990

2314 Meadows Ct 1 pm to 3 pm $543,488

292 Saint Michaels Cir Noon to 3 pm $319,000

2615 Lotuswood Ct Noon to 2 pm $379,999

PASADENA

21122

7937 Meridian Dr Noon to 5 pm $474,990

100 W Chestnut St Noon to 3 pm $420,000

7929 Meridian Dr Noon to 5 pm $510,990

7927 Meridian Dr Noon to 5 pm $525,990

7928 Meridian Dr Noon to 5 pm $515,990

7935 Meridian Dr Noon to 5 pm $521,318

7900 Allegri Ct Noon to 2 pm $240,000

723 214th St Noon to 2 pm $324,900

235 Bay Front Dr 1 pm to 3 pm $1,999,000

1224 Castine Ct Noon to 2 pm $229,900

8328 Daydream Cres 10 am to 6 pm $385,640

4623 Potomac Rd Noon to 2 pm $485,000

314 Delma Ave 11 am to 2 pm $409,900

8029 Mansion House Xing Noon to 3 pm $369,900

SEVERN

21144

7796 Elberta Dr 11 am to 1 pm $489,990

1127 Reece Rd Noon to 2 pm $299,900

7921 Delmont Station Rd 1 pm to 3 pm $349,950

1319 Napa Ct Noon to 2 pm $464,900

1705 Willard Way Noon to 3 pm $537,928

SEVERNA PARK

21146

721 Faircastle Ave 2 pm to 4 pm $550,000

3 Weybridge Ct 11 am to 1 pm $685,000

116 Hatton Dr 1 pm to 3 pm $749,000

175 Topeg Dr 2 pm to 4 pm $925,000

92 Berrywood Dr Noon to 2 pm $599,900

434 Benfield Rd 1 pm to 3 pm $425,000

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

7826 Eagle View Dr Noon to 3 pm $459,900

6311 Deerbrooke Ct 11 am to 2 pm $439,900

DUNKIRK

20754

12380 Webb Lane 10 am to Noon $845,000

3408 King Dr 11 am to 2 pm $365,000

HUNTINGTOWN

20639

1130 Wilson Rd Noon to 3 pm $474,700

NORTH BEACH

20714

8578 Chesapeake Lighthouse Dr 10 am to 1 pm $209,900

PORT REPUBLIC

20676

2141 Cedar Rd Noon to 2 pm $489,000

PRINCE FREDERICK

20678

484 English Oak Lane Noon to 3 pm $316,999

2305 Saint Margaret Blvd 11 am to 5 pm $424,900

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

14210 Hardy Tavern Dr 11 am to 5 pm $409,000

14307 Hidden Forest Dr 11 am to 5 pm $460,000

BRANDYWINE

20613

15204 Lady Lauren Lane 1 pm to 4 pm $324,990

15204 General Lafayette Blvd 1 pm to 4 pm $319,990

7402 Four Gardens Rd Noon to 5 pm $336,400

14502 Whistlestop Ct 1 pm to 3 pm $334,990

14301 Clagett Run Rd 11 am to 5 pm $549,000

14407 Quarry View Rd 11 am to 5 pm $480,000

14404 Quarry View Rd 11 am to 5 pm $465,000

14302 Claggett Run Rd 11 am to 5 pm $500,000

14403 Owings Ave 11 am to 5 pm $521,000

14405 Owings Ave 11 am to 5 pm $498,000

14337 Owings Ave 11 am to 5 pm $478,000

14408 Owings Ave 11 am to 5 pm $488,000

INDIAN HEAD

20640

3775 Livingston Rd 1 pm to 4 pm $219,900

LA PLATA

20646

133 Wheatfield Dr 11 am to 3 pm $321,900

1044 Llano Dr 11 am to 3 pm $349,900

WALDORF

20601

9794 Kilt Pl Noon to 4 pm $334,990

9762 Kilt Pl 1 pm to 4 pm $324,990

9772 Kilt Pl 1 pm to 4 pm $334,990

9776 Kilt Pl 1 pm to 4 pm $329,990

2212 Mattawoman Beantown Rd 3 pm to 5 pm $324,900

12070 Mustard Seed Ct 1 pm to 4 pm $465,000

20602

11639 Las Colinas Ct 1 pm to 4 pm $389,900

5628 Barnstormers Lane 11 am to 5 pm $309,000

20603

10957 St Patricks Park Aly 11 am to 5 pm $380,000

3590 Goswell Aly 11 am to 5 pm $325,000

3716 Marlborough Pl 11 am to 5 pm $370,000

10889 Eton Aly 11 am to 5 pm $318,000

8340 Venture Dr Noon to 3 pm $355,000

3456 Linden Grove Dr Noon to 3 pm $439,999

WHITE PLAINS

20695

11349 Flag Ct Noon to 4 pm $412,740

11280 Penzance Lane Noon to 5 pm $429,990

11392 Flag Ct 11:30 am to 5 pm $469,990

10040 Whittle Ct 11 am to 5 pm $379,000

10010 Moddy Lane 11 am to 5 pm $394,000

10014 Moody Lane 11 am to 5 pm $409,000

FREDERICK COUNTY

FREDERICK

21701

207 7th St 1 pm to 3 pm $265,000

205 7th St 1 pm to 3 pm $265,000

7865 Wormans Mill Rd 12:30 pm to 3 pm $321,050

7875 Wormans Mill Rd Noon to 3 pm $344,602

317 Cheyenne Dr 1 pm to 3 pm $259,900

117 Frederick Ave 2 pm to 4 pm $275,000

204 S Carroll St 1 pm to 4 pm $550,000

1303 Dogwood Dr Noon to 3 pm $424,900

6138 Pine Crest Lane 2 pm to 4 pm $284,900

7 Jefferson St Noon to 2 pm $260,000

822 Jubal Way Noon to 2 pm $249,900

229 Dill Ave 1 pm to 3 pm $389,900

21702

9489 Bartgis Ct Noon to 3 pm $639,900

21703

6512 Madigan Trl 11 am to 5 pm $374,990

6510 Madigan Trl 11 am to 5 pm $349,990

6408 Madigan Trl 11 am to 5 pm $389,990

6402 Madigan Trl 11 am to 5 pm $435,000

579 Lancaster Pl 11 am to 6 pm $211,300

576 Lancaster Pl 11 am to 6 pm $230,100

507 Lancaster Pl 11 am to 6 pm $215,400

571 Lancaster Pl 11 am to 5 pm $235,800

6261 Alexa St 1 pm to 4 pm $303,990

6175 Margarita Way #. 1 pm to 4 pm $313,990

600 Red Ct 1 pm to 3 pm $419,900

6519 Britannic Pl 1 pm to 4 pm $319,990

6526 Brittanic Pl 1 pm to 4 pm $355,990

6552 Alan Linton Blvd 1 pm to 4 pm $539,990

6536 Alan Linton Blvd E 1 pm to 4 pm $542,960

6593 Corbel Way 1 pm to 4 pm $379,180

6419 Madigan Trl 11 am to 5 pm $389,990

6508 Madigan Trl 11 am to 5 pm $399,990

5250 Black Gum Rd Noon to 5 pm $505,000

5267 Black Locust Dr 11 am to 5 pm $430,000

5265 Black Locust Dr 11 am to 5 pm $395,000

7163 Macon St 1 pm to 4 pm $345,515

5254 Slippery Elm Dr Noon to 5 pm $435,000

4701 Vona Lane 11 am to 5 pm $324,990

4709 Vona Lane 11 am to 5 pm $309,990

21704

3711 Seward Lane 2 pm to 5 pm $574,900

IJAMSVILLE

21754

5806 Rochefort St 1 pm to 4 pm $299,000

10024 Beerse St 1 pm to 4 pm $326,000

10048 Beerse St 1 pm to 4 pm $315,000

10008 Beerse St #f 1 pm to 4 pm $320,000

2001 Fosset St #c 1 pm to 4 pm $259,000

2001 Fosset St #d 1 pm to 4 pm $290,000

KNOXVILLE

21758

1708 Harpers Ferry Rd 1 pm to 3 pm $465,000

MIDDLETOWN

21769

4311 Serpentine Rd 1 pm to 3 pm $289,900

7308 Countryside Dr 1 pm to 3 pm $399,000

MONROVIA

21770

4715 Plum Rd Noon to 5 pm $470,990

5010 Green Valley Rd 12:30 pm to 3:30 pm $224,900

4507 Landsdale Pkwy Noon to 5 pm $337,990

4547 Monrovia Blvd Noon to 5 pm $490,990

4501 Landsdale Pkwy Noon to 5 pm $319,990

4703 Plum Rd Noon to 5 pm $444,990

4519 Landsdale Pkwy Noon to 5 pm $387,990

4478 Maidengrass Lane Noon to 5 pm $407,990

4482 Maidengrass Lane Noon to 5 pm $357,990

4480 Maidengrass Lane Noon to 5 pm $372,990

4517 Landsdale Pkwy Noon to 5 pm $352,990

MOUNT AIRY

21771

107 Meadowlark Ave Noon to 3 pm $235,000

17314 Pink Dogwood Ct 1 pm to 3 pm $739,900

4736 Caleb Wood Dr 2 pm to 4 pm $529,900

NEW MARKET

21774

6803 Chickadee Lane 11 am to 4 pm $326,775

6805 Chickadee Lane 11 am to 4 pm $342,600

6661 Harbor Light Way Noon to 4 pm $282,900

6811 Chickadee Lane 11 am to 4 pm $344,600

6815 Chickadee Lane 11 am to 4 pm $344,100

6605 Lakeridge West Rd 1 pm to 3 pm $445,000

5921 Yeagertown Rd Noon to 4 pm $482,000

5802 Whiterose Way Noon to 3 pm $317,000

10496 Lakeridge Ct 3 pm to 4:30 pm $524,999

THURMONT

21788

12 Pleasant Acres Dr Noon to 2 pm $384,900

HOWARD COUNTY

CHELTENHAM

20623

10214 Terraco Pl 1 pm to 3 pm $345,000

CLARKSVILLE

21029

12518 Vincents Way Noon to 5 pm $901,990

12541 Vincents Way Noon to 5 pm $835,990

12571 Vincents Way Noon to 5 pm $771,990

6206 Bridget Way Noon to 5 pm $876,990

6107 Flutie Lane Noon to 5 pm $811,990

6108 Braden Way Noon to 5 pm $929,858

6104 Braden Way Noon to 5 pm $939,990

COLUMBIA

21044

6314 Golden Star Pl 1 pm to 3 pm $899,000

5695 Harpers Farm Rd #a Noon to 2 pm $200,000

10885 Olde Woods Way 1 pm to 3 pm $315,000

7716 River Rock Way Noon to 5 pm $481,234

6404 Mellow Wine Way 1 pm to 3 pm $659,900

21045

6214 Waterloo Rd 1 pm to 3 pm $599,900

7352 Broken Staff 1 pm to 3 pm $294,900

ELKRIDGE

21075

6330 Ema Ct Noon to 3 pm $635,900

7705 Patuxent Oak Ct 1 pm to 3 pm $305,000

7724 Rearden Ct 1 pm to 4 pm $443,990

7976 Quidditch Pl 1 pm to 4 pm $401,990

7804 Taggart Ct 1 pm to 4 pm $416,990

6312 Cross Ivy Rd 1 pm to 3 pm $307,500

6192 Karas Walk Noon to 3 pm $499,999

6499 Sedgwick St Noon to 2 pm $385,000

ELLICOTT CITY

21042

3314 Burton Dr 1 pm to 5 pm $799,990

10602 Warburton Ct Noon to 5 pm $839,990

10610 Warburton Ct Noon to 5 pm $929,990

3319 Morton Lane Noon to 5 pm $899,990

3324 Burton Dr 1 pm to 4 pm $749,990

10630 Warburton Ct 1 pm to 4 pm $864,990

10626 Warburton Ct 1 pm to 4 pm $774,990

9605 Susies Way 1 pm to 3 pm $609,900

21043

3031 Fox Chapel Ct 11 am to 5 pm $599,990

4945 Orchard Dr 1 pm to 3 pm $440,000

2547 River Ridge Trl Noon to 5 pm $698,990

6001 Charles Xing Noon to 5 pm $519,990

2505 River Ridge Trl Noon to 5 pm $790,490

5964 Glen Willow Way Noon to 5 pm $514,990

6019 Prairie Landing Way Noon to 5 pm $479,990

6000 Charles Xing Noon to 5 pm $459,990

8911 Carls Ct #j Noon to 3 pm $334,990

2463 Vineyard Springs Way 11 am to 5 pm $794,990

FULTON

20759

8215 South Maple Lawn Blvd Noon to 5 pm $884,990

11544 Iager Blvd 1 pm to 3 pm $929,990

11540 Iager Blvd 1 pm to 3 pm $949,990

GLENWOOD

21738

2960 Route 97 Noon to 3 pm $550,000

HIGHLAND

20777

12403 All Daughters Lane Noon to 5 pm $999,900

7646 Greendell Lane 2 pm to 4 pm $1,189,900

WEST FRIENDSHIP

21794

3267 Fox Valley Dr 1 pm to 3 pm $699,900

WOODBINE

21797

1012 Thunderbird Dr Noon to 5 pm $779,990

1008 Thunderbird Dr Noon to 5 pm $744,990

1004 Thunderbird Dr Noon to 5 pm $724,990

15325 Galaxy Dr Noon to 5 pm $699,990

MONTGOMERY COUNTY

ASHTON

20861

1711 Ashton Rd 1 pm to 3 pm $995,000

BETHESDA

20814

7500 Woodmont Ave #s214 2 pm to 4 pm $424,900

5326 Camberley Ave Noon to 5 pm $1,541,920

9121 Old Georgetown Rd Noon to 5 pm $1,479,194

9123 Old Georgetown Rd Noon to 5 pm $1,349,900

4915 Hampden Lane #g06 1 pm to 5 pm $539,990

4915 Hampden Lane #403 1 pm to 5 pm $1,629,990

4915 Hampden Lane #405 1 pm to 5 pm $3,849,990

4915 Hampden Lane #102 1 pm to 5 pm $1,029,990

4915 Hampden Lane #604 1 pm to 5 pm $3,049,990

4915 Hampden Lane #302 1 pm to 5 pm $1,849,990

20816

4982 Sentinel Dr #14-102 1 pm to 3 pm $579,000

5101 River Rd #408 1 pm to 3 pm $305,000

20817

8400 Thornden Ter 1 pm to 4 pm $975,000

5706 English Ct 2 pm to 4 pm $1,375,000

8608 Hempstead Ave 2 pm to 4 pm $1,279,000

9851 Singleton Dr 2 pm to 4 pm $842,500

8920 Burdette Rd 2 pm to 4 pm $3,675,000

6007 Henning St 2 pm to 4 pm $1,589,000

BOYDS

20841

14310 Kings Crossing Blvd 1 pm to 4 pm $739,000

BURTONSVILLE

20866

4430 Arbor Wood Ct Noon to 5 pm $499,990

14804 Saddle Creek Dr Noon to 5 pm $619,990

14616 Bentley Park Dr Noon to 5 pm $559,990

CHEVY CHASE

20815

6300 Brookville Rd 2 pm to 4 pm $2,250,000

4421 Ridge St 1 pm to 3 pm $2,275,000

CLARKSBURG

20871

13657 Harrier Way Noon to 5 pm $466,425

22011 Fulmer Ave Noon to 5 pm $655,000

13701 Little Seneca Pkwy Noon to 5 pm $425,000

13767 Dovekie Ave Noon to 5 pm $440,000

22007 Moorhen St Noon to 5 pm $530,000

187 Green Poplar Loop 11 am to 4 pm $469,990

21927 Moorhen St Noon to 5 pm $575,000

13751 Little Seneca Pkwy Noon to 5 pm $384,000

13775 Dovekie Ave Noon to 5 pm $480,000

22104 Fulmer Ave Noon to 5 pm $499,000

21805 Fulmer Ave Noon to 5 pm $595,000

13805 Harrier Way Noon to 5 pm $675,000

13210 Catawba Manor Way 1 pm to 4 pm $524,900

12847 Clarksburg Square Rd 11:30 am to 4:30 pm $440,741

13917 Stilt St 11 am to 4 pm $695,350

DAMASCUS

20872

10721 Bethesda Church Rd Noon to 3 pm $335,000

GAITHERSBURG

20877

929 Hidden Marsh St Noon to 3 pm $374,900

20878

78 Orchard Dr 2 pm to 4 pm $319,000

12011 Pineapple Grove Dr 1 pm to 3 pm $879,900

210 Strummer Lane Noon to 2 pm $724,900

482 Salk Cir 1 pm to 4 pm $1,389,900

255 Community Center Ave 2 pm to 4 pm $445,000

15109 Rollinmead Dr 1 pm to 3 pm $849,999

215 Chestertown St 2 pm to 4 pm $594,900

20882

8713 Deanna Dr 12:30 pm to 2:30 pm $549,900

20886

20101 Harron Valley Way 1 pm to 4 pm $565,000

9801 Feathertree Ter #1 2 pm to 4 pm $225,000

GERMANTOWN

20874

12209 Peach Crest Dr #903-B 1 pm to 4 pm $159,900

13024 Wallich Way 11 am to 5:30 pm $473,055

13025 Wallich Way 11 am to 5:30 pm $541,015

12300 Stoney Bottom Rd 1 pm to 4 pm $450,000

54 Cross Ridge Ct 1 pm to 4 pm $325,000

20546 Afternoon Lane Noon to 3 pm $329,900

20876

38 Drumcastle Ct 1 pm to 4 pm $2,100

HYATTSVILLE

20782

3212 Tribune Ct #403g 11 am to 5 pm $419,990

3200 Tribune Ct #403a 11 am to 5 pm $434,990

2417 Marsh Pt #100a 11 am to 5 pm $379,990

2411 Marsh Pt #100d 11 am to 5 pm $379,990

KENSINGTON

20895

3111 Fayette Rd Noon to 3 pm $679,000

4208 Anthony St 2 pm to 4 pm $1,379,000

2911 Findley Rd Noon to 5 pm $524,990

2905 Findley Rd Noon to 5 pm $499,990

MONTGOMERY VILLAGE

20886

20204 Maple Leaf Ct Noon to 3 pm $287,000

20309 Trolley Crossing Ct 1 pm to 4 pm $375,000

NORTH POTOMAC

20878

14304 Outpost Way 1 pm to 4 pm $849,900

OLNEY

20832

2951 Mcgee Way 1 pm to 3 pm $264,900

935 Gratitude Ct Noon to 5 pm $999,000

POTOMAC

20854

9223 Cambridge Manor Ct 1 pm to 4 pm $1,299,000

ROCKVILLE

20850

14344 Potomac Heights Lane 11 am to 4 pm $789,990

14247 Travilah Rd 11 am to 4 pm $774,990

1420 Piccard Dr Noon to 5 pm $660,000

1416 Piccard Dr Noon to 5 pm $725,000

1004 Havencrest St 2 pm to 4 pm $645,000

20851

1502 Broadwood Dr 1 pm to 3 pm $349,000

20852

5506 Englishman Pl #134 1 pm to 3 pm $634,900

10201 Grosvenor Pl #618 2 pm to 4 pm $250,000

20853

14616 Melinda Lane 2 pm to 4 pm $598,000

2515 Baltimore Rd #8 1 pm to 4 pm $199,900

SILVER SPRING

20901

308 Belton Rd 2 pm to 4 pm $450,000

9313 Colesville Rd 2 pm to 4 pm $725,000

9909 Lorain Ave 2 pm to 4 pm $469,900

20902

2605 Randolph Rd 1 pm to 4 pm $344,900

1712 Brisbane St 2 pm to 4 pm $515,000

20904

813 Midland Rd 1 pm to 4 pm $599,000

3008 Craiglawn Rd 1 pm to 3 pm $400,000

13146 Musicmaster Dr #138 10 am to Noon $1,750

13532 Cedar Creek Lane Noon to 2 pm $539,900

20906

14914 Carriage Square Dr 2 pm to 4 pm $339,800

14420 Big Bear Ct 1 pm to 4 pm $669,000

20910

9329 Harvey Rd 2 pm to 4 pm $825,000

8331 Grubb Rd #g-201 2 pm to 4 pm $289,000

TAKOMA PARK

20912

7333 New Hampshire Ave #412 2 pm to 4 pm $247,333

PRINCE GEORGE’S COUNTY

BOWIE

20715

11945 Galaxy Lane 1 pm to 3:30 pm $449,990

20720

4404 Cedar Reach Lane 11 am to 5 pm $654,990

4403 Woodlands Reach Dr 11 am to 5 pm $614,990

13812 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $609,990

4405 Woodlands Reach Dr 11 am to 5 pm $599,990

12708 Willow Marsh Lane Noon to 2 pm $735,000

20721

2316 Tulson Lane Noon to 3 pm $489,900

CAPITOL HEIGHTS

20743

1718 Shamrock Ave 1 pm to 3 pm $310,000

6704 Wilburn Dr 11 am to 2 pm $310,000

CHEVERLY

20785

3112 Parkway Noon to 4 pm $379,000

CLINTON

20735

8510 Kittama Dr 1 pm to 4 pm $825,000

COLLEGE PARK

20740

5119 Keota Ter 2 pm to 4 pm $239,900

4711 Hollywood Rd 1 pm to 4 pm $335,000

DISTRICT HEIGHTS

20747

2706 Judith Ave 11 am to 3 pm $75,000

2706 Parkland Dr 1 pm to 3 pm $1,800

FORT WASHINGTON

20744

8710 Jolly Lane 1 pm to 3 pm $320,000

7906 Vernon Dr 2 pm to 4 pm $364,800

12802 Berwick Cir 1 pm to 3 pm $359,990

GLENARDEN

20706

9400 Smithview Pl 1 pm to 4 pm $383,980

9310 Smithview Pl 1 pm to 4 pm $376,790

9308 Smithview Pl 1 pm to 4 pm $378,825

GLENN DALE

20769

10060 Dorsey Lane #203k 11 am to 5 pm $358,990

GREENBELT

20770

8154 Miner St #603a 11 am to 5 pm $364,990

8210 Miner St #701a 11 am to 5 pm $469,990

5502 Stream Bank Lane 11 am to 5 pm $519,990

9905 New Pointe Drive #101c 11 am to 5 pm $380,000

LANDOVER

20785

8924 Continental Pl 1 pm to 4 pm $2,000

LANHAM

20706

10208 Aerospace Rd #107b 11 am to 5 pm $404,990

OXON HILL

20745

21 Alexandria Dr 2 pm to 4 pm $364,899

Maury Ave Noon to 5 pm $275,160

RIVERDALE

20737

4713 Queensbury Rd 2 pm to 4 pm $420,000

UPPER MARLBORO

20772

9726 Central Park Dr 11 am to 6 pm $408,680

3800 Richmond Run 11 am to 6 pm $443,985

3846 Pentland Hills Rd 1 pm to 4 pm $396,490

15120 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $379,990

5910 Richmanor Ter 11 am to 5 pm $354,000

5911 Sauerwein Way 11 am to 5 pm $395,000

10517 Rawlins Ct #b 11 am to 5 pm $313,000

10515 Rawlins Ct #a 11 am to 5 pm $354,000

10527 Rawlins Ct #g 11 am to 5 pm $389,000

10202 Arethusa Lane Noon to 3 pm $489,000

20774

2901 Berwick Ct Noon to 3 pm $480,000

15527 Sunningdale Pl 12:30 pm to 3:30 pm $429,000

3614 Presidential Golf Dr 1 pm to 4 pm $699,900

15502 Humberside Way 1 pm to 4 pm $549,900

804 Bleak Hill Pl Noon to 3 pm $575,000

702 Cranston Ave 11 am to 5 pm $579,990

801 Rexford Way 11 am to 5 pm $634,990

721 Rexford Way 11 am to 5 pm $619,990

15209 Harriet Clotilda Way 11 am to 5 pm $429,000

2912 Galeshead Dr 1 pm to 3 pm $640,000

639 Mount Lubentia Ct W 1 pm to 4 pm $268,000

ST. MARY’S COUNTY

CALIFORNIA

20619

44101 Redbud Lane 10 am to 1:30 pm $324,000

LEXINGTON PARK

20653

46345 Creeping Primrose Lane #b 11 am to 5 pm $178,000

46345 Creeping Primrose Lane #c 11 am to 5 pm $178,000

46350 Creeping Primrose Lane #d 11 am to 5 pm $178,000

46350 Creeping Primrose Lane #b 11 am to 5 pm $178,000

46350 Creeping Primrose Lane #c 11 am to 5 pm $178,000

TALL TIMBERS

20690

44610 Bellview Ct 10 am to 12:30 pm $499,500

Sunday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21409

1194 Hampton Rd 1 pm to 3 pm $475,000

HANOVER

21076

2741 Prospect Hill Dr 1 pm to 4 pm $409,900

7015 Hickory Ct Noon to 6 pm $442,990

PASADENA

21122

7567 Beach Dr 1 pm to 3:30 pm $584,900

CHARLES COUNTY

WALDORF

20602

3 Redcar Ct 11 am to 2 pm $224,900

FREDERICK COUNTY

FREDERICK

21701

434 Mohican Dr 1 pm to 4 pm $427,900

21704

9408 Brigadoon Way 1 pm to 3 pm $374,900

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

5804 Silent Sun Pl 1 pm to 3 pm $995,000

COLUMBIA

21044

6815 Flour Mill Ct 2 pm to 4 pm $599,000

21045

8701 Hayshed Lane #14 1 pm to 3 pm $119,900

6212 Welcome Home Dr 1 pm to 3 pm $514,900

21046

7266 Calm Sunset 11:30 am to 4 pm $359,000

ELLICOTT CITY

21042

10206 Burnside Dr 1 pm to 4 pm $484,900

FULTON

20759

11461 Iager Blvd 1 pm to 3 pm $1,495,000

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

4808 Moorland Lane #1004 1 pm to 4 pm $579,000

10506 Weymouth St #w-104 2 pm to 4 pm $230,000

20816

5611 Chesterbrook Rd 12:30 pm to 3:30 pm $1,675,000

20817

6824 Melody Lane 2 pm to 4 pm $2,749,000

6303 Phyllis Lane 2 pm to 4 pm $817,000

BROOKEVILLE

20833

2424 Sapling Ridge Lane 1 pm to 3 pm $950,000

DERWOOD

20855

7209 Phelps Hill Ct Noon to 3 pm $465,000

GERMANTOWN

20874

17834 Cricket Hill Dr 2 pm to 4 pm $749,000

20229 Waters Row Ter 1 pm to 4 pm $327,900

12825 Longford Glen Dr 2 pm to 4 pm $395,000

13905 Bromfield Rd 1 pm to 4 pm $800,000

20876

11421 Applegrath Way 1 pm to 4 pm $299,800

12403 Milestone Manor Lane 1 pm to 3 pm $586,000

10740 Wayfarer Rd 1:30 pm to 4 pm $479,800

21104 Hickory Forest Way 2 pm to 4 pm $559,000

11204 Cool Breeze Pl 1 pm to 4 pm $535,000

KENSINGTON

20895

3035 Moore Lane 2 pm to 5 pm $849,900

MONTGOMERY VILLAGE

20886

20008 Octavia Ct 1 pm to 3 pm $465,000

NORTH POTOMAC

20878

12029 Apple Knoll Ct 2 pm to 4 pm $504,900

10546 Smithy Ct 1 pm to 4 pm $439,900

15513 Quince Ridge Lane 2 pm to 4 pm $775,000

OLNEY

20832

3224 Spartan Rd #48 1 pm to 4 pm $189,900

POTOMAC

20854

12200 Hickory Wood Ct 1 pm to 4 pm $1,058,000

ROCKVILLE

20850

13715 Lakewood Ct 2 pm to 4 pm $1,239,000

20853

16024 Fawnlilly Ct 1 pm to 3 pm $670,000

SILVER SPRING

20902

11615 Gilsan St 2 pm to 4 pm $599,900

20904

3120 Beethoven Way 1 pm to 3 pm $470,000

20906

3330 Leisure World Blvd #5-410 3 pm to 5 pm $135,000

1345 Alderton Lane 1:30 pm to 4:30 pm $229,975

15001 Dinsdale Dr 1 pm to 3 pm $2,100

13004 Wilton Oaks Dr 1 pm to 4 pm $519,000

3302 Farthing Dr 2 pm to 4 pm $389,900

20910

116 Dale Dr 1:30 pm to 4 pm $849,000

TAKOMA PARK

20912

8005 Flower Ave 1:30 pm to 4 pm $699,000

PRINCE GEORGE’S COUNTY

CLINTON

20735

9303 Pella Pl 1 pm to 3 pm $275,000

DISTRICT HEIGHTS

20747

7401 Marion St 1 pm to 4 pm $335,000

FAIRMOUNT HEIGHTS

20743

701 60th Ave 2 pm to 5 pm $279,000

GLENARDEN

20706

2404 St. Nicholas Way Noon to 5 pm $699,990

NATIONAL HARBOR

20745

155 Potomac #327 1 pm to 3 pm $344,000

155 Potomac #512 1 pm to 3 pm $409,000