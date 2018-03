Here’s a list of open houses taking place March 31-April 1 in Virginia. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into MRIS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Maryland? Click here.

Saturday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

2001 15th St N #811 Noon to 2 pm $850,000

1301 Courthouse Rd #714 1 pm to 4 pm $339,900

22202

1515 Arlington Ridge Rd #202 1 pm to 3 pm $500,000

22204

1136 Glebe Rd Noon to 5 pm $925,000

4600 S Four Mile Run Dr #613 1 pm to 4 pm $179,000

4163 Four Mile Run Dr #301 2 pm to 4 pm $324,900

22205

6315 Lee Hwy 1 pm to 3 pm $765,000

6320 Washington Blvd 1 pm to 4 pm $1,599,997

2407 Kensington St 1 pm to 4 pm $889,000

1138 Harrison St N 1 pm to 4 pm $1,284,900

22206

4613c 28th Rd S #c 1 pm to 4 pm $335,000

22207

3828 Chesterbrook Rd Noon to 3 pm $849,900

2161 Brandywine St 1 pm to 3 pm $2,700

2343 Vernon St 1 pm to 4 pm $1,155,000

3400 Piedmont St N 1 pm to 4 pm $1,750,000

22209

1615 Queen St #m602 2 pm to 4 pm $1,299,900

22213

6877 Washington Blvd 1 pm to 3 pm $829,900

ALEXANDRIA

22301

2211 King St 1 pm to 3 pm $1,225,000

609 Alexandria Ave E 1 pm to 4 pm $850,000

2511 Randolph Ave E 1 pm to 4 pm $799,000

22302

1311 Kenwood Ave 1 pm to 3 pm $752,000

22304

4915 Gardner Dr 1 pm to 3 pm $599,900

6300 Stevenson Ave #713 1 pm to 4 pm $205,000

1401 Van Dorn St #a 1 pm to 4 pm $316,500

28 Canterbury Sq #302 1 pm to 4 pm $160,000

464 Ferdinand Day Dr 1 pm to 4 pm $810,000

5201 Brawner Pl 1 pm to 3 pm $839,900

5267 Pocosin Lane 2 pm to 4 pm $699,900

22311

4687 Kirkpatrick Lane 1 pm to 4 pm $629,000

22312

301 Beauregard St #1415 Noon to 2 pm $299,990

22314

309 Holland Lane #104 2 pm to 4 pm $493,000

317 Lee St S 1 pm to 3 pm $1,095,000

525 Fayette St N #220 1 pm to 4 pm $405,000

1363 Powhatan St #lot 5 11:30 am to 5:30 pm $925,990

1355 Powhatan St #9 11:30 am to 5:30 pm $899,990

1359 Powhatan St #7 11:30 am to 5:30 pm $899,990

824 Bashford Lane 2 pm to 4 pm $669,000

108 W Taylor Run Pkwy 1 pm to 3 pm $540,000

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22303

3796 Elmwood Towne Way Noon to 3 pm $597,700

3304 Campbell Dr 1 pm to 3 pm $414,950

22306

7129 Mason Grove Ct #12 1 pm to 4 pm $376,000

7511g Snowpea Ct #175 10 am to 11 am $1,650

7739 Schelhorn Rd 1 pm to 4 pm $899,000

22307

2007 Swan Ter 2 pm to 4 pm $749,000

6803 Swarthmore Dr 1 pm to 4 pm $579,000

22309

7925 Frye Rd 1 pm to 3 pm $430,000

22310

6015 Bush Hill Dr 1 pm to 4 pm $739,900

5877 Woodfield Estates Dr 1 pm to 4 pm $500,000

22311

3901 Wheat Ct 11 am to 1 pm $2,700

22312

6470 1st St 2 pm to 4 pm $849,900

22315

5321 Trumpington Ct 1 pm to 3 pm $849,900

6248 Windham Hill Run 1 pm to 3 pm $603,900

6642 Haltwhistle Lane 1 pm to 3 pm $549,900

7844 Olivet Ct Noon to 5 pm $674,990

7843 Olivet Ct Noon to 5 pm $674,990

7928 Ashland Dr Noon to 5 pm $724,990

7925 Ashland Dr Noon to 5 pm $749,990

7923 Ashland Dr Noon to 5 pm $779,990

7838 Olivet Ct Noon to 5 pm $774,100

7840 Olivet Ct Noon to 5 pm $736,830

7842 Olivet Ct Noon to 5 pm $738,291

ANNANDALE

22003

3827 Linda Lane 3 pm to 5 pm $996,000

4113 Duncan Dr Noon to 3 pm $809,000

4548 Conwell Dr Noon to 2 pm $284,000

3718 Chanel Rd 1 pm to 4 pm $679,900

BURKE

22015

9843 Lakepointe Dr 4 pm to 4:30 pm $2,245

9669 Britford Dr 1 pm to 4 pm $510,000

9813 Sheads Ct Noon to 5 pm $1,124,000

9807 Sheads Ct Noon to 5 pm $1,164,279

CENTREVILLE

20120

14430 Black Horse Ct 1 pm to 3 pm $320,000

CHANTILLY

20151

13707 Smallwood Ct 11 am to 1 pm $449,900

4113 Galesbury Lane 1 pm to 3 pm $419,000

4935 Trail Vista Lane Noon to 5 pm $674,040

4925 Trail Vista Lane Noon to 5 pm $674,520

14596 Lakestone Dr Noon to 5 pm $610,990

14598 Lakestone Dr Noon to 5 pm $622,990

20152

43315 Hollybank Pl Noon to 2 pm $700,000

26147 Nimbleton Sq Noon to 3 pm $439,900

25281 Abney Wood Dr Noon to 5 pm $631,490

25282 Abney Wood Dr Noon to 5 pm $654,490

25283 Abney Wood Dr Noon to 5 pm $668,490

25284 Abney Wood Dr Noon to 5 pm $671,490

25285 Abney Wood Dr Noon to 5 pm $674,490

25286 Abney Wood Dr Noon to 5 pm $684,490

25287 Abney Wood Dr Noon to 5 pm $686,490

25288 Abney Wood Dr Noon to 5 pm $688,490

25290 Abney Wood Dr Noon to 5 pm $651,490

25300 Abney Wood Dr Noon to 5 pm $671,490

24887 Somerby Dr Noon to 5 pm $750,000

CLIFTON

20124

6289 Clifton Rd 1 pm to 3 pm $999,990

FAIRFAX

22030

4713 Groves Lane 2 pm to 4 pm $1,179,997

3604 Jermantown Rd 2 pm to 4:30 pm $1,295,000

4727 Groves Lane 1 pm to 4 pm $819,000

11808 Decour Ct 1 pm to 4 pm $875,000

22031

3528 Schuerman House Dr 2 pm to 4 pm $1,350,000

3144 Goldenwave Ct Noon to 5 pm $899,990

22032

5559 Caithness Ct Noon to 3 pm $385,000

9618 Maury Rd 1 pm to 3 pm $899,900

9112 Kristin Lane 1 pm to 4 pm $634,900

22033

12225 Fairfield House Dr #112c 3 pm to 3:30 pm $1,995

12625 Dusty Wheel Lane 1 pm to 4 pm $809,900

3825 Maple Hill Rd 1 pm to 4 pm $1,424,900

12106 Green Leaf Ct #82 Noon to 2 pm $299,900

FAIRFAX STATION

22039

10329 Regency Station Dr Noon to 3 pm $950,000

FALLS CHURCH

22041

3330 Wilkins Dr 1 pm to 4 pm $625,000

22042

3445 Gallows Rd 1 pm to 4 pm $1,599,999

3251 Holly Berry Ct 2 pm to 4 pm $620,000

22043

7409 Bethune St 1 pm to 4 pm $1,074,900

2311 Pimmit Dr #405 Noon to 4 pm $269,900

GREAT FALLS

22066

530 Springvale Rd 1 pm to 3 pm $1,890,000

1070 Dougal Ct 1 pm to 4 pm $1,599,000

30119 Merchant Ct 1 pm to 4 pm $629,900

HERNDON

20170

800 Branch Dr 1 pm to 3 pm $550,000

13254 Poener Pl 2 pm to 4 pm $252,000

1313 Bayshire Lane 1 pm to 4 pm $569,900

12312 Valley High Rd 1 pm to 3 pm $580,000

1005 Pembrook St 1 pm to 4 pm $520,000

20171

13565 Cedar Run Lane 2 pm to 3 pm $569,900

13337 Point Rider Lane 2 pm to 5 pm $675,000

13434 Arrowbrook Centre Dr #4 11:30 am to 4 pm $552,990

13434 Arrowbrook Centre Dr #3 11:30 am to 4 pm $514,990

13434 Arrowbrook Centre Dr #2 11:30 am to 4 pm $629,990

13434 Arrowbrook Centre Dr #1 11:30 am to 4 pm $652,990

13426 Arrowbrook Centre Dr 11:30 am to 4 pm $610,990

13414 Arrowbrook Centre Dr 11:30 am to 4 pm $621,738

LORTON

22079

8187 Cockburn Ct 1 pm to 3 pm $279,000

8827 Carpenters Hall Dr 11 am to 2 pm $575,000

9110 Power House Rd Noon to 5 pm $624,990

9506 Power House Rd Noon to 5 pm $849,990

7603 Surry Grove Ct 1 pm to 4 pm $515,000

9509 Power House Rd Noon to 5 pm $653,990

9197 Central Green St Noon to 5 pm $679,892

9116 Power House Rd Noon to 5 pm $599,825

9113 Power House Rd Noon to 5 pm $918,920

MCLEAN

22101

1230 Perry William Dr 1 pm to 4 pm $1,499,900

7215 Farm Meadow Ct 1 pm to 4 pm $1,780,000

1412 Ingleside Ave 2 pm to 4 pm $4,800

1803 Dominion Crest Lane 1:30 pm to 4 pm $1,499,000

6516 Fairlawn Dr 1 pm to 4 pm $1,439,900

22102

1353 Northwyck Ct 2 pm to 4 pm $1,395,000

1300 Elsinore Ave 2 pm to 4 pm $998,000

1504 Lincoln Way #205 1 pm to 4 pm $259,900

OAKTON

22124

3111 Hunt Rd 1 pm to 3 pm $1,148,000

2962 Trousseau Lane 2 pm to 4 pm $1,049,900

RESTON

20190

11302 Wedge Dr 1 pm to 3 pm $839,000

12095 Trumbull Way #2095-1 11 am to 2 pm $639,000

1420 Northgate Sq #22a 1 pm to 4 pm $155,000

20191

11149 Timberhead Ct 1 pm to 3 pm $610,000

11501 Ivy Bush Ct 1 pm to 3 pm $360,000

2411 Andorra Pl 1 pm to 4 pm $600,000

20194

1369 Heritage Oak Way 1 pm to 4 pm $640,000

12012 Lake Newport Rd Noon to 2 pm $624,000

1628 Fieldthorn Dr 1 pm to 3 pm $365,000

1375 Heritage Oak Way 2 pm to 4 pm $585,000

1232 Wild Hawthorn Way 2 pm to 4 pm $599,000

1134 Round Pebble Lane 1 pm to 4 pm $949,000

SPRINGFIELD

22150

6586 Forsythia St 1 pm to 3 pm $624,900

22151

8531 Parliament Dr 5 pm to 5:30 pm $2,295

7524 Jervis St 2 pm to 4 pm $559,900

22152

7668 Tiverton Dr 2 pm to 4 pm $350,000

22153

8017 Treasure Tree Ct 2 pm to 4 pm $650,000

7821 Odell St 1 pm to 4 pm $579,900

8754 Cold Plain Ct 1 pm to 4 pm $510,000

7554 Glen Pointe Ct 1 pm to 4 pm $1,145,000

8313 Timber Brook Lane 2 pm to 4 pm $614,900

VIENNA

22180

102 Sharon Lane NW 1 pm to 4 pm $1,250,000

801 Desale St SW 1 pm to 4 pm $1,245,900

22181

2063 Kedge Dr 1 pm to 4 pm $849,000

2065 Kedge Dr 1 pm to 4 pm $769,000

22182

2000 Gallows Tree Ct 1 pm to 3 pm $715,000

1716 Drewlaine Dr 1 pm to 4 pm $1,599,950

9522 Leemay St 1 pm to 5 pm $1,349,000

FAUQUIER COUNTY

REMINGTON

22734

12195 Remland Ct 1 pm to 3 pm $315,900

WARRENTON

20186

606 Galina Way 2 pm to 5 pm $559,900

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

25149 Sodalite Sq 1 pm to 4 pm $475,000

24267 Purple Finch Dr 1 pm to 4 pm $714,900

1 Forerunner Lane 11 am to 6 pm $685,000

1 House Martin Lane 11 am to 6 pm $690,000

1 Brittingham Pl 11 am to 6 pm $700,000

24497 Amherst Forest Ter Noon to 5 pm $365,990

24499 Amherst Forest Ter Noon to 5 pm $394,990

25766 Forerunner Lane 11 am to 6 pm $769,999

47693 Hazel Pl Noon to 5 pm $657,990

47694 Hazel Pl Noon to 5 pm $667,990

ASHBURN

20147

43753 Welty Ct 1 pm to 4 pm $795,000

43146 Baltusrol Ter Noon to 5 pm $534,900

20113 Whistling Straits Pl 1 pm to 4 pm $809,900

44104 Natalie Ter #302 1 pm to 4 pm $258,000

20148

23482 Ashwood Moss Ter 1 pm to 3 pm $499,900

23069 Chambourcin Pl 11 am to 6 pm $1,399,900

22665 Settlers Trail Ter #7c 1 pm to 4 pm $322,000

21708 Munday Hill Pl 1 pm to 4 pm $599,000

23386 Epperson Sq Noon to 5 pm $849,990

23098 Sullivans Cove Sq Noon to 5 pm $629,990

29026 Sullivans Cove Sq Noon to 5 pm $639,990

42369 Chapel Gate Ter Noon to 5 pm $604,990

48543 Chapel Gate Ter Noon to 5 pm $609,990

23041 Canyon Oak Ct Noon to 5 pm $687,990

23043 Canyon Oak St Noon to 5 pm $695,990

3201 Bubbling Brook Dr Noon to 5 pm $657,990

42363 Chapel Gate Ter Noon to 5 pm $619,990

23092 Sullivans Cove Sq Noon to 5 pm $699,990

23096 Sullivans Cove Sq Noon to 5 pm $669,990

23100 Sullivans Cove Sq Noon to 5 pm $669,990

42367 Chapel Gate Ter Noon to 5 pm $639,990

22639 Norwalk Sq Noon to 5 pm $532,995

42312 Impervious Ter Noon to 5 pm $589,990

42314 Impervious Ter Noon to 5 pm $579,990

42298 Impervious Ter Noon to 5 pm $649,990

42308 Impervious Ter Noon to 5 pm $629,990

42303 Crawford Ter Noon to 5 pm $609,990

BRAMBLETON

42398 Willow Creek Way S Noon to 4 pm $796,500

23022 Lavallette Sq Noon to 4 pm $577,990

23016 Lavellette Sq Noon to 4 pm $479,990

23384 Nantucket Fog Ter Noon to 5 pm $679,990

23380 Nantucket Fog Ter Noon to 5 pm $719,990

23631 Havelock Walk Ter #tbd Noon to 5 pm $379,990

42837 Littlehales Ter #1 Noon to 5 pm $449,990

42837 Littlehales Ter #2 Noon to 5 pm $469,990

42807 Cumulus Ter Noon to 5 pm $656,696

42803 Cumulus Ter #1 Noon to 5 pm $610,990

42803 Cumulus Ter #2 Noon to 5 pm $610,990

BROADLANDS

43095 Autumnwood Sq 1 pm to 4 pm $369,900

43180 Newbridge Sq 1 pm to 4 pm $474,990

DULLES

20166

42419 Dogwood Glen Sq Noon to 5 pm $569,491

32260 Juniper Wood Ter Noon to 5 pm $506,990

32262 Juniper Wood Ter Noon to 5 pm $526,990

24466 Hawthorn Thicket Ter Noon to 5 pm $491,990

24471 Juniper Wood Ter Noon to 5 pm $425,390

HAMILTON

20158

38612 Rambling Farm Dr 1 pm to 3 pm $729,900

LEESBURG

20175

665 Constellation Sq SE #f Noon to 2 pm $209,900

39846 Lime Kiln Rd Noon to 4 pm $649,999

1422 Ribbon Limestone Ter Noon to 5 pm $459,940

1318 Ribbon Limestone Ter Noon to 5 pm $485,000

1116 Ribbon Limestone Ter Noon to 5 pm $400,000

1406 Ribbon Limestone Ter Noon to 5 pm $455,000

1316 Ribbon Limestone Ter Noon to 5 pm $415,000

201 Lawnhill Ct SW Noon to 4 pm $579,900

902 Athena Dr SE Noon to 5 pm $637,990

1009 Akan St SE Noon to 5 pm $707,990

1001 Akan St SE Noon to 5 pm $770,990

1701 Akan St SE Noon to 5 pm $730,990

1001 Themis St SE Noon to 5 pm $715,990

1200 Themis St SE Noon to 5 pm $755,990

1800 Laconian St SE Noon to 5 pm $677,990

20176

14285 Sydney Meadow Ct 11 am to 4 pm $824,990

Tarleton Dr 11 am to 4 pm $599,990

14081 Blue View Ct 1 pm to 4 pm $775,000

PURCELLVILLE

20132

610 Saville Row Ter 11 am to 4 pm $394,340

401 Upper Heyford Pl 11 am to 4 pm $599,990

Upper Brook Ter 11 am to 4 pm $349,990

19949 Pleasant Meadow Lane Noon to 2 pm $1,175,000

ROUND HILL

20141

17736 Marbury St 1 pm to 4 pm $699,000

20142

18152 Ridgewood Pl 11 am to 4 pm $719,990

18120 Ridgewood Pl 11 am to 4 pm $739,990

STERLING

20164

211 Cameron St N 1 pm to 4 pm $460,000

20165

46672 Abigail Ter 2 pm to 4 pm $415,000

46775 Keswick Sq 1 pm to 4 pm $428,000

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

13410 Falcon View Ct 2 pm to 4 pm $499,995

Blazing Star Loop 11 am to 4 pm $544,990

10376 Twin Leaf Dr 11 am to 4 pm $639,990

Golden Aster Ct 11 am to 4 pm $469,990

12240 Sedge St 11 am to 4 pm $599,990

10626 Bristow Station Dr 1 pm to 4 pm $365,000

8301 Old Sonoma Pl Noon to 4 pm $662,999

10334 Spring Iris Dr 11 am to 2 pm $710,000

DUMFRIES

22026

17988 Woods View Drive 11 am to 4 pm $714,990

17918 Woods View Dr 11 am to 4 pm $784,990

Woods View Dr 11 am to 4 pm $564,990

2005 Alder Lane #0 11:30 am to 4:30 pm $554,109

2027 Alder Lane #0 11:30 am to 4:30 pm $499,990

2033 Alder Lane #0 11:30 am to 4:30 pm $519,342

GAINESVILLE

20155

7769 Milton Cir Noon to 3 pm $464,900

15763 Spyglass Hill Loop Noon to 3 pm $769,000

HAYMARKET

20169

5636 Solheim Cup Dr 1 pm to 4 pm $459,900

MANASSAS

20109

7833 Brookview Ct 1 pm to 2 pm $299,900

20111

9205 Amelia Ct 1 pm to 3 pm $309,900

10713 Montgomery Dr 1 pm to 4 pm $448,990

20112

14304 Bristow Rd 11 am to 1 pm $460,000

9521 Country Roads Lane 1 pm to 4 pm $419,900

0 Old Dominion Hunt Cir 11 am to 6 pm $499,990

7982 Counselor Rd 1 pm to 4 pm $499,900

12766 Gold Cup Trl Noon to 3 pm $625,000

MANASSAS PARK

20111

9334 Whitt Dr 1 pm to 4 pm $499,900

9214 Greenshire Dr 1 pm to 3 pm $429,900

WOODBRIDGE

22191

14733 Mason Creek Cir 1 pm to 4 pm $299,000

2433 Rainswood Lane 1 pm to 4 pm $285,000

1946 Old Post Ter 3 pm to 5 pm $270,000

16413 Regatta Lane 1 pm to 4 pm $567,000

16135 Radburn St 2 pm to 4 pm $515,000

14750 Potomac Branch Dr 1 pm to 3 pm $325,000

22192

3927 Triad Ct 1 pm to 4 pm $540,000

3894 Marquis Pl 1 pm to 4 pm $304,990

3008 Seminole Rd 2 pm to 4 pm $425,000

22193

15712 Beau Ridge Dr 1 pm to 3 pm $419,900

5290 Gunston Hall Dr 1 pm to 4 pm $514,500

5822 Riverside Dr 1 pm to 4 pm $319,900

5290 Gunston Hall Dr 1 pm to 4 pm $2,850

13271 Queensdale Dr 2 pm to 4 pm $530,000

15411 Wicker Ct 1 pm to 4 pm $549,990

15402 Weldin Dr 1 pm to 4 pm $534,900

14082 Ryon Ct 2 pm to 4 pm $315,000

5703 Roundtree Dr 1 pm to 4 pm $338,000

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

8 Hollycrest 10 am to 6 pm $515,976

12 Holley Crest Pl 10 am to 6 pm $551,750

47 Wiltshire Dr 1 pm to 4 pm $499,990

1596 Courthouse Rd Noon to 3 pm $520,000

14 Holleycrest Pl 10 am to 6 pm $479,445

7 Holley Crest 10 am to 6 pm $551,605

10 Hollycrest 10 am to 6 pm $568,370

16 Holleycrest 10 am to 6 pm $489,110

22556

161 Short Branch Rd Noon to 3 pm $344,900

90 Evanston Ct 1 pm to 5 pm $699,990

Sunday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

1205 Garfield St #904 2 pm to 4 pm $999,000

213 Fillmore St N 2 pm to 4 pm $1,695,000

929 Daniel St N 1 pm to 4 pm $1,898,000

1818 Cleveland St N 1 pm to 3 pm $1,925,000

22204

4600 Four Mile Run Dr #601 1 pm to 4 pm $169,999

1201 Barton St #135 2 pm to 4 pm $305,000

1415 Pollard St S 1 pm to 4 pm $639,000

1138 Harrison St S 1 pm to 4 pm $795,000

22207

2522 Upland St N 1 pm to 3 pm $2,499,000

3201 George Mason Dr 1 pm to 4 pm $1,150,000

3737 Vermont St 2 pm to 4 pm $2,295,000

22209

1881 Nash St N #206 1 pm to 4 pm $777,000

ALEXANDRIA

22302

905 Braddock Rd W 2 pm to 4 pm $985,000

22304

4064 Uline Ave 1 pm to 4 pm $499,500

22314

1225 Michigan Ct 1 pm to 4 pm $725,000

832 Snowden Hallowell Way 2 pm to 4 pm $879,000

809 Chetworth Pl 2 pm to 4 pm $675,000

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22306

8030 Candlewood Dr 1 pm to 4 pm $615,000

1900 Sherwood Hall Lane 2 pm to 4:30 pm $1,238,000

1904 Sherwood Hall Lane 2 pm to 4:30 pm $1,200,000

22307

6830 Kenyon Dr 1 pm to 2 pm $365,000

6402 13th St 2 pm to 4 pm $750,000

22308

1011 Potomac Lane 2 pm to 4 pm $799,000

22312

4916 Grafton St 3 pm to 5 pm $609,900

22315

5324 Larochelle Dr 2 pm to 4 pm $365,000

ANNANDALE

22003

7232 Farr St 1 pm to 4 pm $999,999

7224 Farr St 1 pm to 3 pm $949,950

8500 Chapel Dr 1 pm to 3 pm $748,888

6809 Alpine Dr 2 pm to 4 pm $939,990

BURKE

22015

9709 Church Way 2 pm to 4 pm $789,900

CHANTILLY

20152

24956 Bannockburn Ter Noon to 3 pm $620,000

FAIRFAX

22030

10105 Daniels Run Way Noon to 3 pm $849,900

3869 Lewiston Pl 1 pm to 4 pm $975,000

4092 Glendale Way 1 pm to 3 pm $688,999

4903 Finchem Ct 1 pm to 3 pm $950,000

4596 Barringer Pl 1 pm to 4 pm $609,000

22032

10908 Paynes Church Dr 2 pm to 5 pm $659,000

4927 Princess Anne Ct 1 pm to 4 pm $709,999

22033

12939b Grays Pointe Rd #b 3 pm to 5 pm $250,000

FAIRFAX STATION

22039

6300 Little Ox Rd 1 pm to 4 pm $1,450,000

FALLS CHURCH

22041

3705 George Mason Dr #315s 1 pm to 4 pm $379,900

3709 George Mason Dr #903 2 pm to 4 pm $260,000

22042

7014 Vagabond Dr 1 pm to 4 pm $599,900

3344 Beechtree Lane 2 pm to 4 pm $769,900

LORTON

22079

7462 Wounded Knee Rd 1 pm to 4 pm $305,000

8704 Flowering Dogwood Lane 1 pm to 3 pm $799,000

9097 Furey Rd 1 pm to 4 pm $695,000

MCLEAN

22101

7306 Hooking Rd 1 pm to 4 pm $1,450,000

7029 Santa Maria Ct 1 pm to 4 pm $779,000

1415 Lady Bird Dr Noon to 2 pm $1,500,000

1607 Wrightson Dr 1 pm to 3 pm $950,000

22102

1383 Woodside Dr 1 pm to 4 pm $2,899,000

1504 Lincoln Way #304 1 pm to 3 pm $225,000

OAKTON

22124

11470 Foxclove Rd 1 pm to 3 pm $1,395,000

RESTON

20191

1926 Lakeport Way 1 pm to 3 pm $675,000

20194

11442 Hollow Timber Ct 1 pm to 5 pm $599,900

10917 Hunter Gate Way 1 pm to 4 pm $949,900

SPRINGFIELD

22150

6915 Bethnal Ct 2 pm to 4 pm $615,000

VIENNA

22180

209 Audreys Ct SE 1 pm to 4 pm $1,450,000

246 Commons Dr NW 1 pm to 4 pm $549,000

22181

2809 Glade Vale Way 1 pm to 4 pm $965,000

22182

2205 Chestertown Dr 1:30 pm to 4 pm $825,000

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

24816 Hornfels Ct 1 pm to 4 pm $710,000

ASHBURN

20147

44316 Cornish Lane 1 pm to 4 pm $449,000

20675 Exchange St 1 pm to 4 pm $799,900

LEESBURG

20175

218 Shenandoah St SE 1 pm to 4 pm $292,597

20176

89 Adams Dr NE 1 pm to 3 pm $189,900

104 Burt Ct NE 1 pm to 4 pm $529,900

STERLING

20164

21294 Landau Ct 1 pm to 4 pm $649,990

WATERFORD

20197

14857 Wrights Lane 1 pm to 4 pm $775,000

PRINCE WILLIAM COUNTY

DUMFRIES

22025

3804 Champion Oak Dr 1 pm to 3 pm $479,000

MANASSAS

20109

7613 Jordon Hollow Ct 1 pm to 4 pm $265,000

20110

8720 Libeau Dr 11 am to 2 pm $535,000

20112

7230 Kings Arm Dr 1 pm to 4 pm $414,990

12916 Champlain Dr 1 pm to 4 pm $679,900

OCCOQUAN

22125

384 Myrtle Pl 2 pm to 4 pm $510,000

204 Mill Cross Lane 2 pm to 4 pm $369,900

WOODBRIDGE

22191

15153 Kentshire Dr 1 pm to 4 pm $280,000

14636 Ponderosa Ct 1 pm to 3 pm $229,000

22193

5424 Quinn Lane 1 pm to 4 pm $499,900

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

302 Apricot St Noon to 3 pm $519,900