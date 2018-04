Here’s a list of open houses taking place April 7-8 in Maryland. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into MRIS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Virginia? Click here.

Saturday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

1311 Poplar Ave Noon to 2 pm $715,000

221 Westwood Rd 1 pm to 3 pm $799,000

35 Acorn Dr 1 pm to 3 pm $859,900

504 Joseph Johnson Dr Noon to 5 pm $495,935

1681 Kingsbridge Ct 1 pm to 3 pm $745,000

518 Corbin Pkwy 1 pm to 3 pm $665,000

8 Harbour Heights Dr Noon to 3 pm $295,000

540 Corbin Pkwy 2 pm to 4 pm $675,000

201 Southwood Ave S Noon to 3 pm $899,000

705 Childs Point Rd 1 pm to 3 pm $699,900

1714 Roydon Trl 2 pm to 4 pm $674,000

21403

325 Riding Ridge Rd 1 pm to 3 pm $649,900

19 Enclave Ct Noon to 5 pm $558,956

1 Enclave Ct Noon to 5 pm $697,455

5 Enclave Ct Noon to 5 pm $549,717

17 Enclave Ct Noon to 5 pm $539,480

29 Enclave Ct Noon to 5 pm $565,639

31 Enclave Ct Noon to 5 pm $563,308

33 Enclave Ct Noon to 5 pm $565,902

7004 Channel Village Ct #101 1 pm to 3 pm $424,900

1104 Bay Highlands Dr 1 pm to 3 pm $539,000

2691 Claibourne Rd Noon to 2 pm $592,000

1025 Boucher Ave 1 pm to 3 pm $750,000

2014 Quay Village Ct #101 1 pm to 3 pm $384,000

1405 Hunting Wood Rd 1 pm to 3 pm $559,000

306 Garden Gate Lane Noon to 2 pm $345,000

21409

1705 Trents Way 10 am to 4 pm $675,000

230 Meadowgate Dr 2 pm to 4 pm $975,000

524 Majestic Prince Dr 1 pm to 3 pm $360,000

1330 Bay Head Rd 11 am to 1 pm $1,495,000

956 Woodland Cir Noon to 2 pm $875,000

1635 Ridout Rd 11 am to 1 pm $599,900

802 Holly Dr E Noon to 2 pm $1,595,000

1033 Lake Claire Dr 1 pm to 3 pm $379,000

ARNOLD

21012

945 Blue Fox Way Noon to 2 pm $369,888

924 Mago Vista Rd 1 pm to 3 pm $375,000

400 Alameda Pkwy 1 pm to 3 pm $645,500

1264 Quaker Ridge Dr 1 pm to 3 pm $305,000

856 Twin Harbor Dr 2 pm to 4 pm $575,000

1423 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $679,000

1421 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $683,990

1408 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $674,990

1412 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $674,990

1417 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $677,990

1419 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $669,990

81 Shadbush Way Noon to 5 pm $537,154

93 Shadbush Way Noon to 5 pm $475,370

95 Shadbush Way Noon to 5 pm $477,920

91 Shadbush Way Noon to 5 pm $533,427

516 Andrew Hill Rd #135 Noon to 2 pm $324,900

CHURCHTON

20733

1259 Delaware Ave 10 am to 2 pm $259,000

CROFTON

21114

1601 Dryden Way Noon to 2 pm $295,000

CROWNSVILLE

21032

396 Alder Trl 1 pm to 3 pm $524,900

1610 Maud Lane 1 pm to 3 pm $749,000

DAVIDSONVILLE

21035

2525 Cheval Dr 1 pm to 3 pm $699,000

731 Intrepid Way 1 pm to 3 pm $875,000

DEALE

20751

5966 Tyler Rd Noon to 2 pm $899,900

806 Grazing Field Way Noon to 2 pm $445,500

EDGEWATER

21037

801 Selby Heights Dr 11 am to 1 pm $449,900

447 Walnut Dr 1 pm to 3 pm $549,900

405 Mcafee Lane 1 pm to 3 pm $500,000

681 Loch Haven Rd Noon to 5 pm $661,990

3419 Pocahontas Dr Noon to 5 pm $774,990

693 Loch Haven Rd Noon to 5 pm $724,990

679 Loch Haven Rd Noon to 5 pm $574,990

1745 Ridgely Rd Noon to 2 pm $249,900

GAMBRILLS

21054

2470 Red Fall Ct Noon to 2 pm $374,900

1551 Defense Hwy 1 pm to 4 pm $689,999

1509 Sirani Lane Noon to 4 pm $713,900

1603 Sirani Lane W Noon to 4 pm $706,900

1509 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

303 Bonheur Ave Noon to 4 pm $715,900

1508 Sirani Lane E Noon to 4 pm $699,900

1503 Sirani Lane E Noon to 4 pm $709,900

301 Bonheur Ave Noon to 4 pm $689,000

1501 Sirani Lane E Noon to 4 pm $729,900

1507 Sirani Lane Noon to 4 pm $689,900

1505 Sirani Lane Noon to 4 pm $715,900

299 Bonheur Ave Noon to 4 pm $849,900

317 Bonheur Ave Noon to 4 pm $804,900

315 Bonheur Ave Noon to 4 pm $804,900

1506 Sirani Lane E Noon to 4 pm $739,900

1504 Sirani Lane Noon to 4 pm $699,900

1502 Sirani Lane E Noon to 4 pm $725,900

1511 Beaux Lane Noon to 4 pm $715,900

1513 Beaux Lane Noon to 4 pm $689,900

1515 Beaux Lane Noon to 4 pm $709,900

1517 Beaux Lane Noon to 4 pm $726,900

1514 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

1512 Beaux Lane Noon to 4 pm $739,900

1510 Beaux Lane Noon to 4 pm $719,900

1508 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

1506 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

1605 Sirani Lane Noon to 4 pm $694,900

1607 Sirani Lane Noon to 4 pm $725,900

1611 Sirani Lane W Noon to 4 pm $739,900

1613 Sirani Lane Noon to 4 pm $725,900

1602 Sirani Lane Noon to 4 pm $734,900

1604 Sirani Lane W Noon to 4 pm $714,900

1608 Sirani Lane Noon to 4 pm $874,900

2410 Sunshine Way 2 pm to 4 pm $360,000

616 Mccubbin Lane 1 pm to 3 pm $714,990

GLEN BURNIE

21060

7729 Beaghan Ct Noon to 4 pm $240,000

7501 Woodhaven Ct 11 am to 1 pm $374,999

7480 Ashmore Ave Noon to 2 pm $419,900

7625 Holly Ridge Dr 2 pm to 4 pm $509,990

7284 Mockingbird Cir 11 am to 1 pm $350,000

7314 Mockingbird Cir 1 pm to 3 pm $345,000

913 Indigo Bunting Lane 11 am to 1 pm $349,000

111 Kent Rd 11 am to 1 pm $289,999

145 Dorchester Rd Noon to 2 pm $269,900

7486 Ashmore Ave Noon to 2 pm $392,500

7737 Lexington Court Noon to 3 pm $339,900

7731 Lexington Ct Noon to 3 pm $319,900

7725 Lexington Ct Noon to 3 pm $324,900

7723 Lexington Court Noon to 3 pm $339,900

21061

210 Ridgely Rd Noon to 2 pm $264,900

812 Bentwillow Dr 1 pm to 3 pm $259,900

8018 Cross Creek Dr 1 pm to 3 pm $324,500

7810 Five Oaks Ct Noon to 2 pm $314,900

HANOVER

21076

1522 Hurley Ct 1 pm to 3 pm $420,000

6101 Adcock Lane 1 pm to 3 pm $499,000

7015 Hickory Ct Noon to 6 pm $442,990

LAUREL

20707

15822 Millbrook Lane #112 1 pm to 3 pm $210,000

14108 Greenview Dr. 11 am to 1 pm $374,000

6911 Mayfair Rd 1 pm to 4 pm $309,900

20723

9910 Cypress Way #0 11:30 am to 4 pm $549,000

9912 Cypress Way #0 11:30 am to 4 pm $549,990

9922 Cypress Way #0 11:30 am to 4 pm $539,000

9918 Cypress Way #0 11:30 am to 4 pm $524,000

9614 Patuxent Overlook Dr 1 pm to 3 pm $600,000

8037 Mckenstry Dr 1 pm to 3 pm $500,000

1 Wincopia Farms Way Noon to 5 pm $760,990

2 Wincopia Farms Way Noon to 5 pm $704,990

3 Wincopia Farms Way Noon to 5 pm $733,990

9737 Northern Lakes Lane 1 pm to 3 pm $449,999

20724

8402 Shadeland Rd 11 am to 1 pm $459,900

8442 Winding Trl 1 pm to 3 pm $395,500

MILLERSVILLE

21108

402 Fawn Haven Ct Noon to 2 pm $635,000

380 Broadleaf Ct 1 pm to 3 pm $619,900

1602 Misty Manor Way 1 pm to 3 pm $999,999

ODENTON

21113

2615 Lotuswood Ct 1 pm to 4 pm $379,999

8601 Roaming Ridge Way #306 Noon to 2 pm $325,000

0 Broad Wing Dr Noon to 4 pm $599,990

0 Broad Wing Dr Noon to 4 pm $674,990

1418 Catbriar Way Noon to 5 pm $579,990

3012 Turnstile Lane 11 am to 1 pm $584,990

1420 Catbriar Way Noon to 5 pm $609,990

1503 Criterion Dr Noon to 2 pm $619,999

PASADENA

21122

2300 229th St Noon to 3 pm $349,900

7775 Outing Ave 1 pm to 3 pm $365,000

7910 Blue Anchor Ct 11 am to 2 pm $225,000

1222 Hillcreek Rd 11:30 am to 2 pm $589,755

8328 Daydream Cres 10 am to 6 pm $385,640

7937 Meridian Dr Noon to 5 pm $470,990

7927 Meridian Dr Noon to 5 pm $510,990

7928 Meridian Dr Noon to 5 pm $505,990

7935 Meridian Dr Noon to 5 pm $533,900

235 Bay Front Dr 2 pm to 4 pm $1,999,000

1244 South Rd 11 am to 1 pm $480,000

7536 Rock Creek Way 11 am to 1 pm $649,900

SEVERN

21144

8214 Carinoso Way 2 pm to 4 pm $365,000

8208 Carinoso Way Noon to 4 pm $371,500

1310 Severn Station Rd 11 am to Noon $2,400

1705 Willard Way Noon to 3 pm $537,928

SEVERNA PARK

21146

244 Berrywood Dr 11 am to 2 pm $724,000

747 Cypress Rd 11 am to 1 pm $390,000

721 Faircastle Ave 2 pm to 4 pm $550,000

116 Hatton Dr 1 pm to 3 pm $749,000

650 Arleigh Rd Noon to 3 pm $439,990

SHADY SIDE

20764

1189 Grove Ave 11 am to 1 pm $269,900

TRACYS LANDING

20779

406 Deale Rd Noon to 2 pm $529,995

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

6311 Deerbrooke Ct 11 am to 2 pm $428,400

2237 Ivy Lane #5 Noon to 3 pm $255,000

4575 Willows Rd Noon to 2 pm $425,000

DUNKIRK

20754

6295 Mckendree Rd 1 pm to 3 pm $584,900

HUNTINGTOWN

20639

1130 Wilson Rd 10 am to 4 pm $474,500

3531 Deep Landing Rd 11 am to 1 pm $679,990

161 Plum Point Rd 1 pm to 3 pm $279,843

NORTH BEACH

20714

8666 Chesapeake Lighthouse 2 pm to 4 pm $235,000

OWINGS

20736

6502 Lower Marlboro Lane 11 am to 1 pm $1,500,000

9931 Briarwood Lane 11 am to 1 pm $525,000

PORT REPUBLIC

20676

2141 Cedar Rd Noon to 3 pm $489,000

2840 Aspen Rd Noon to 3 pm $425,000

PRINCE FREDERICK

20678

559 English Oak Lane Noon to 5 pm $336,773

563 English Oak Lane Noon to 4 pm $309,550

4490 Woodview Lane 11 am to 1 pm $270,000

240 Cedar Beach Dr #boat Slip #13 11 am to 3 pm $399,900

ST. LEONARD

20685

5630 Calvin Ct Noon to 2 pm $419,900

5827 Long Beach Dr 11 am to 2 pm $239,900

SUNDERLAND

20689

5985 Sunderleigh Dr 2 pm to 4 pm $525,000

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

1207 Granada St Noon to 2 pm $490,000

2501 Baileys Pond Rd 11 am to 1 pm $425,000

BRANDYWINE

20613

14502 Whistlestop Ct 11 am to 1 pm $334,990

15124 Nelson Perrie Rd 11 am to 1 pm $449,000

15204 Lady Lauren Lane 1 pm to 4 pm $324,990

7400 Four Gardens Rd Noon to 5 pm $386,300

15126 Lady Lauren Lane 1 pm to 4 pm $319,990

15204 General Lafayette Blvd 1 pm to 4 pm $319,990

BRYANS ROAD

20616

6895 Coldstream Ct Noon to 4 pm $385,000

6613 Rothschild Pl 1 pm to 3 pm $325,000

COBB ISLAND

20625

12396 Neale Sound Dr Noon to 3 pm $649,900

INDIAN HEAD

20640

7840 Hemingway Pl 11 am to 2 pm $329,950

48 Mattingly Ave 1 pm to 3 pm $235,000

LA PLATA

20646

8124 Blue Ash Ct 11 am to 2:30 pm $475,000

909 Charles St 10 am to 1 pm $247,000

27 Bobwhite Ct 11 am to 2 pm $389,900

4815 Hawksbury Ct 2 pm to 4 pm $448,000

5909 Preswicke Lane 11 am to 2 pm $524,900

11655 Gilbert Lane 11 am to 1 pm $650,000

6615 Hawkins Gate Rd 2 pm to 4 pm $579,000

MECHANICSVILLE

20659

38835 Golden Beach Rd 1 pm to 3 pm $433,000

NEWBURG

20664

12115 Riverview Dr Noon to 2 pm $329,900

13382 Hill Rd 11 am to 2 pm $295,000

PORT TOBACCO

20677

7259 Russell Croft Ct Noon to 3 pm $569,900

7694 Knotting Hill Lane Noon to 3 pm $519,900

7263 Russell Croft Ct 11 am to 4 pm $624,900

7686 Knotting Hill Lane Noon to 3 pm $489,340

7247 Russell Croft Ct 11 am to 4 pm $599,900

7574 Silverthorne Ct 1 pm to 4 pm $575,000

WALDORF

20601

12745 Country Lane 11 am to 2 pm $274,900

9794 Kilt Pl Noon to 4 pm $334,990

9772 Kilt Pl 1 pm to 4 pm $334,990

1805 Oak Dr 1 pm to 3 pm $310,000

20602

430 University Dr 1 pm to 3 pm $269,500

1036 Saint Pauls Dr Noon to 2 pm $264,900

5692 River Shark Lane 11 am to 5 pm $295,000

5694 River Shark Lane 11 am to 5 pm $280,000

130 Jefferson Rd 1 pm to 3 pm $285,000

WHITE PLAINS

20695

11321 Tolkien Ave Noon to 4 pm $299,990

3643 Foxhall Pl Noon to 3 pm $369,995

8103 Forest Glen Rd 1 pm to 3 pm $385,900

3843 Tullycross Ct N Noon to 2 pm $362,500

11296 Penzance Lane Noon to 5 pm $434,990

11280 Penzance Lane Noon to 5 pm $429,990

11349 Flag Ct 1 pm to 4 pm $412,740

9338 Clifford Dr 1 pm to 3 pm $339,999

FREDERICK COUNTY

BRUNSWICK

21716

4 Long Farm Lane Noon to 4 pm $381,000

Younkins Drive Noon to 4 pm $277,500

0 Potomac View Pkwy Noon to 4 pm $277,500

1 Potomac View Pkwy Noon to 4 pm $262,000

Potomac View Pkwy Noon to 4 pm $292,000

0 Shenandoah View Parkway Noon to 4 pm $289,000

0 Long Farm Lane Noon to 4 pm $389,000

504 Martins Creek Dr Noon to 4 pm $406,000

514 Martins Creek Dr Noon to 4 pm $415,000

405 Potomac View Pkwy Noon to 4 pm $401,000

3 Long Farm Lane Noon to 4 pm $351,000

1 Long Farm Lane Noon to 4 pm $425,000

6 Long Farm Lane Noon to 4 pm $341,000

507 Martins Creek Dr Noon to 4 pm $401,000

2 Long Farm Lane Noon to 4 pm $361,000

EMMITSBURG

21727

16515 Old Emmitsburg Rd 2 pm to 4 pm $319,900

FREDERICK

21701

Saxony Ct Noon to 3 pm $584,900

6123 Fieldcrest Dr 11 am to 1 pm $474,900

11 Wyn Ct 1 pm to 3 pm $344,900

1149 Holden Rd 1 pm to 3 pm $454,900

21702

1903 Ellingwood Ct 1 pm to 4 pm $425,000

21703

165 Ballenger Run Blvd Noon to 5 pm $293,990

579 Lancaster Pl 11 am to 6 pm $211,300

576 Lancaster Pl 11 am to 6 pm $230,100

507 Lancaster Pl 11 am to 6 pm $215,400

571 Lancaster Pl 11 am to 6 pm $235,800

1409 Bluewing Ct Noon to 2 pm $384,900

5021 Judicial Way Noon to 4 pm $279,990

7127 Judicial Mews 1 pm to 4 pm $297,265

4655 Calisto Way 1 pm to 4 pm $344,990

7141 Judicial Mews Noon to 3 pm $299,990

6527 Brittanic Pl 1 pm to 4 pm $359,990

6526 Brittanic Pl 1 pm to 4 pm $360,990

6610 Corbel Way 1 pm to 4 pm $469,990

6546 Alan Linton Blvd E 1 pm to 4 pm $509,990

6593 Corbel Way 1 pm to 4 pm $379,180

21704

3427 Urbana Pike 1 pm to 4 pm $459,900

9077 Knott Lane 1 pm to 4 pm $449,929

5640 Bartonsville Rd 1 pm to 3 pm $189,000

3812 Carriage Hill Dr 1 pm to 4 pm $460,000

IJAMSVILLE

21754

9923 Ritchie Dr 1 pm to 3 pm $575,000

5107 Garland Ct 1 pm to 4 pm $549,990

11703 Glenwood Ct Noon to 2 pm $625,000

MIDDLETOWN

21769

709 Main St E 1 pm to 3 pm $950,000

MONROVIA

21770

10807 Glowing Hearth Way 1 pm to 3 pm $730,000

MOUNT AIRY

21771

Buffalo Rd 11 am to 3 pm $489,000

NEW MARKET

21774

5921 Yeagertown Rd 11 am to 4 pm $482,000

7019 Club House Cir 2 pm to 4 pm $495,000

10911 Divot Ct 11 am to 5 pm $459,700

POINT OF ROCKS

21777

1720 Fletchers Dr 11 am to 4 pm $500,000

THURMONT

21788

5215b Wigville Rd 11 am to 1 pm $480,000

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

12518 Vincents Way Noon to 5 pm $901,990

12541 Vincents Way Noon to 5 pm $835,990

12571 Vincents Way Noon to 5 pm $771,990

6206 Bridget Way Noon to 5 pm $876,990

6107 Flutie Lane Noon to 5 pm $811,990

11913 Evening Ct 1 pm to 3 pm $919,000

6108 Braden Way Noon to 5 pm $929,858

6104 Braden Way Noon to 5 pm $939,990

COLUMBIA

21044

7716 River Rock Way Noon to 5 pm $481,234

10230 Dottys Way Noon to 2 pm $749,900

10534 Cross Fox Lane #d-1 1 pm to 3 pm $160,000

21045

9560 Patchin Ct 1 pm to 3 pm $326,500

6075 Charles Edward Ter 1 pm to 4 pm $575,000

6249 Light Point Pl 1 pm to 3 pm $375,000

6007 Majors Lane #1n1 1 pm to 3 pm $159,900

6572 Gayheart Ct Noon to 2 pm $335,000

ELKRIDGE

21075

6499 Sedgwick St Noon to 2 pm $385,000

6312 Cross Ivy Rd 1 pm to 3 pm $300,000

ELLICOTT CITY

21042

2816 Green Shade Ct 1 pm to 3 pm $730,000

11067 Nashville Ct 11 am to 4 pm $613,283

3314 Burton Dr 1 pm to 5 pm $799,990

10602 Warburton Ct Noon to 5 pm $839,990

10610 Warburton Ct Noon to 5 pm $929,990

3319 Morton Lane Noon to 5 pm $899,990

3316 Arlington Ct Noon to 5 pm $839,990

21043

2410 Vineyard Springs Way #0 11:30 am to 4 pm $849,900

8425 Merryman St Noon to 2 pm $444,900

2547 River Ridge Trl Noon to 5 pm $698,990

6001 Charles Xing Noon to 5 pm $519,990

2505 River Ridge Trl Noon to 5 pm $790,490

6019 Prairie Landing Way Noon to 5 pm $479,990

6000 Charles Xing Noon to 5 pm $459,990

FULTON

20759

8215 South Maple Lawn Blvd Noon to 5 pm $884,990

GLENWOOD

21738

3262 Sharp Rd 11 am to 1 pm $594,900

2960 Route 97 Noon to 3 pm $550,000

HIGHLAND

20777

12402 All Daughters Lane Noon to 5 pm $939,900

12403 All Daughters Lane Noon to 5 pm $999,900

12411 All Daughters Lane Noon to 5 pm $979,900

12406 All Daughters Lane Noon to 5 pm $989,990

12407 All Daughters Lane Noon to 5 pm $889,900

JESSUP

20794

7264 Wye Ave Noon to 3 pm $359,900

7375 Cedar Ave Noon to 2 pm $260,000

8621 Sherwood Gln 1 pm to 3 pm $428,000

Lot 3 Lincoln Dr 1 pm to 3 pm $434,900

Lot 4 Lincoln Dr 1 pm to 3 pm $434,900

WOODBINE

21797

1012 Thunderbird Dr Noon to 5 pm $789,990

1008 Thunderbird Dr Noon to 5 pm $754,990

1004 Thunderbird Dr Noon to 5 pm $734,990

15325 Galaxy Dr Noon to 5 pm $719,990

15720 Union Chapel Rd Noon to 2 pm $475,000

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

9613 Parkwood Dr 1 pm to 3 pm $899,000

5326 Camberley Ave Noon to 5 pm $1,541,920

9121 Old Georgetown Rd Noon to 5 pm $1,479,194

9123 Old Georgetown Rd Noon to 5 pm $1,349,900

166 Winsome Cir #everett 1 pm to 4 pm $1,235,000

4553 North Chelsea Lane Noon to 4 pm $3,450

8216 Maple Ridge Rd 2 pm to 4 pm $935,000

5808 Greenlawn Dr 1 pm to 4 pm $769,000

20816

4982 Sentinel Dr #14-102 Noon to 3 pm $579,000

20817

8400 Thornden Ter 1 pm to 4 pm $945,000

6726 Selkirk Ct 1 pm to 4 pm $1,479,000

9412 Wadsworth Dr 1 pm to 3 pm $760,000

BOYDS

20841

14407 Autumn Crest Rd 1 pm to 4 pm $719,900

BROOKEVILLE

20833

2913 Dubarry Lane 1 pm to 4 pm $549,000

19405 Prospect Point Ct 1 pm to 3 pm $1,150,000

104 Abbey Manor Ter 11 am to 5 pm $779,990

102 Abbey Manor Ter 11 am to 5 pm $804,990

BURTONSVILLE

20866

4306 Camley Way 1:30 pm to 3:30 pm $749,900

CLARKSBURG

20871

12847 Clarksburg Square Rd 11:30 am to 4:30 pm $440,741

13213 Shawnee Lane 1 pm to 4 pm $465,990

12462 Horseshoe Bend Cir 1 pm to 4 pm $427,000

167 Green Poplar Loop 1 pm to 4 pm $489,900

25371 Lynwood Farm Ct Noon to 3 pm $824,990

25375 Lynwood Farm Ct Noon to 3 pm $894,990

25346 Lynwood Farm Ct Noon to 3 pm $789,990

DAMASCUS

20872

28621 Kemptown Rd 1 pm to 4 pm $349,000

DARNESTOWN

20874

15000 Poplar Hill Rd 1 pm to 4 pm $1,250,000

DERWOOD

20855

7227 Millcrest Ter #3 1 pm to 3 pm $329,500

DICKERSON

20842

20784 Peach Tree Rd 11 am to 5 pm $814,990

20792 Peach Tree Rd 11 am to 5 pm $854,990

20788 Peach Tree Rd 11 am to 5 pm $779,990

GAITHERSBURG

20877

18003 Fertile Meadow Ct 1 pm to 3 pm $345,000

20878

210 Strummer Lane Noon to 2 pm $724,900

482 Salk Cir 1 pm to 4 pm $1,389,900

20882

7512 Planter Lane 1 pm to 3 pm $510,000

20886

9720 Leatherfern Ter #303-241 1 pm to 3 pm $223,000

GERMANTOWN

20874

13024 Wallich Way 11 am to 5:30 pm $473,055

13025 Wallich Way 11 am to 5:30 pm $541,015

18 Crystal Rock Ct 11 am to 1 pm $295,000

39 Metz Ct Noon to 2 pm $285,000

HYATTSVILLE

20781

4808 49th Ave 10 am to Noon $305,000

KENSINGTON

20895

2901 Jennings Rd Noon to 3 pm $520,000

2720 Mccomas Ave 1 pm to 3 pm $619,900

2911 Findley Rd Noon to 5 pm $524,990

2905 Findley Rd Noon to 5 pm $499,990

3111 Fayette Rd Noon to 3 pm $679,000

LAYTONSVILLE

20882

19638 Hoover Farm Dr 1 pm to 3 pm $869,999

NORTH BETHESDA

20852

6600 Paxton Rd 2 pm to 4 pm $1,225,000

NORTH POTOMAC

20878

14304 Outpost Way 1 pm to 4 pm $849,900

11411 Ramsburg Ct 1 pm to 4 pm $965,000

OLNEY

20832

935 Gratitude Ct Noon to 5 pm $999,000

38 Castle Garden Ct 1 pm to 3 pm $449,999

POTOMAC

20854

8800 Falls Chapel Way Noon to 3 pm $898,000

124 Bytham Ridge Lane Noon to 5 pm $1,164,557

11707 Roberts Glen Ct 1 pm to 3 pm $1,195,000

13643 Maidstone Lane 1 pm to 3 pm $1,680,000

ROCKVILLE

20850

1438 Piccard Dr Noon to 5 pm $599,900

10220 Lakewood Dr 1 pm to 4 pm $1,049,000

104 Monroe St #101 Noon to 2 pm $229,000

1420 Piccard Dr Noon to 5 pm $660,000

1416 Piccard Dr Noon to 5 pm $725,000

932 King Farm Blvd Noon to 5 pm $649,900

20852

410 Ritchie Pkwy 2 pm to 4 pm $530,000

11430 Strand Dr #r-114 1 pm to 3 pm $534,900

11108 Luxmanor Rd 2 pm to 4 pm $1,389,000

20853

4920 Bel Pre Rd Noon to 3 pm $529,900

4403 Ives St 1 pm to 4 pm $375,000

SANDY SPRING

20860

1026 Mutual Pl 11 am to 5 pm $539,990

1025 Mutual Pl 11 am to 5 pm $509,990

SILVER SPRING

20901

9505 Thornhill Rd 2 pm to 4 pm $675,000

9130 Walden Rd 2 pm to 4 pm $475,000

1 Eastmoor Dr 1 pm to 5 pm $750,000

9107 Flower Ave Noon to 2 pm $799,900

20902

10703 Huntley Pl 1 pm to 3 pm $375,000

3818 Woodridge Ave 1 pm to 4 pm $740,000

2603 Fenimore Rd 1 pm to 3 pm $289,000

20904

3545 Bruton Parish Way #24 1 pm to 4 pm $275,000

309 Willington Dr 2 pm to 4 pm $700,000

13608 Creekside Dr Noon to 3 pm $599,900

20905

15741 Good Hope Rd 1 pm to 3 pm $950,000

17111 Clear Creek Dr 1 pm to 4 pm $539,900

2112 Sondra Ct Noon to 2 pm $600,000

20906

11611 Dewey Rd 1 pm to 2 pm $1,675

15101 Interlachen Dr #1-119 Noon to 2 pm $149,900

3506 Olympic St 2 pm to 4 pm $379,000

1404 Foggy Glen Ct 1 pm to 4 pm $618,000

14400 Vedanta Way 1 pm to 4 pm $479,000

20910

410 Mississippi Ave 1 pm to 3 pm $549,000

1603 Cedar View Ct 1 pm to 3 pm $945,000

PRINCE GEORGE’S COUNTY

BOWIE

20716

1303 Parkington Lane 2 pm to 4 pm $345,000

16208 Pond Meadow Lane 1 pm to 3 pm $295,000

20720

4404 Cedar Reach Lane 11 am to 5 pm $654,990

4403 Woodlands Reach Dr 11 am to 5 pm $614,990

4405 Woodlands Reach Dr 11 am to 5 pm $599,990

13901 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $674,990

13903 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $639,990

20721

11942 Saint Francis Way Noon to 3 pm $499,900

CAPITOL HEIGHTS

20743

1308 Dunbar Oaks Dr 11 am to 4 pm $240,000

6802 Valley Park Rd 1 pm to 2:30 pm $325,000

CHEVERLY

20785

1713 62nd Ave 1 pm to 3 pm $345,000

CLINTON

20735

8908 Clayton Lane Noon to 3 pm $255,000

8205 Bellefonte Lane 1 pm to 3 pm $335,000

COLLEGE PARK

20740

9310 Rhode Island Ave 2:30 pm to 4:30 pm $569,000

DISTRICT HEIGHTS

20747

6920 Diamond Ct Noon to 3 pm $255,000

FORT WASHINGTON

20744

8710 Jolly Lane Noon to 2 pm $320,000

2407 Washington Overlook Dr 1 pm to 3 pm $620,000

GLENARDEN

20706

2404 St. Nicholas Way Noon to 5 pm $699,990

9400 Smithview Pl 1 pm to 4 pm $383,980

9310 Smithview Pl 1 pm to 4 pm $376,790

GREENBELT

20770

5502 Stream Bank Lane 11 am to 5 pm $524,990

LANHAM

20706

6909 100th Ave 1 pm to 3 pm $271,000

MOUNT RAINIER

20712

4404 31st St 1 pm to 3 pm $325,000

NEW CARROLLTON

20784

5913 87th Ave 2 pm to 4 pm $349,000

OXON HILL

20745

Maury Ave Noon to 5 pm $275,160

SUITLAND

20746

5562 Lanier Ave Noon to 1 pm $2,300

UPPER MARLBORO

20772

5604 Glover Park Dr 2 pm to 4 pm $330,000

3800 Richmond Run 11 am to 6 pm $443,985

4304 High Holly Ct 11 am to 1 pm $650,000

3846 Pentland Hills Rd 1 pm to 4 pm $396,490

15120 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $379,990

20774

10753 Campus Way S Noon to 2 pm $263,500

3614 Presidential Golf Dr 1 pm to 4 pm $689,000

1721 Fernwood Dr 1 pm to 4 pm $340,000

2912 Galeshead Dr 1 pm to 3 pm $640,000

14100 Dormansville Blvd 1 pm to 4 pm $690,500

616 Cranston Ave 11 am to 5 pm $599,990

721 Rexford Way 11 am to 5 pm $624,990

700 Rexford Way 11 am to 5 pm $584,990

13906 Norton Hill Ct 11 am to 5 pm $639,990

708 Rexford Way 11 am to 5 pm $659,990

ST. MARY’S COUNTY

CALIFORNIA

20619

43937 Camellia Dr Noon to 3 pm $410,000

LEXINGTON PARK

20653

47139 Festival Ct 11 am to 2 pm $293,000

22460 Dark Star Way Noon to 3 pm $226,000

PINEY POINT

20674

16980 Piney Point Rd 11 am to 2 pm $425,000

Sunday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

13 Colonial Ave 1 pm to 3 pm $665,000

111 Monticello Ave 1 pm to 3 pm $1,090,000

700 Sonne Dr 1 pm to 3 pm $599,999

209 Vanguard Lane 2 pm to 4 pm $485,000

1830 Woods Rd 1 pm to 3 pm $919,900

567 Francis Nicholson Way Noon to 2 pm $359,000

502a Epping Forest Rd 1 pm to 3 pm $925,000

855 Clubhouse Village Vw 1 pm to 3 pm $475,000

73 Southgate Ave 1 pm to 3 pm $1,049,900

1318 Hawkins Lane Noon to 3 pm $478,500

1489 Downham Market 1 pm to 3 pm $1,799,000

1490 Downham Market 1 pm to 3 pm $1,695,000

125 Academy St 1 pm to 3 pm $995,000

110 South Cherry Grove Ave 1 pm to 3 pm $685,000

203 Prince George St 2 pm to 4 pm $1,199,000

619 Cherry Grove Ave S 1 pm to 3 pm $445,000

3007 Solstice Lane 1 pm to 3 pm $615,000

21403

1018 Sandpiper Lane #1018 Noon to 2 pm $1,249,000

20f Amberstone Ct #f 1 pm to 3 pm $199,999

3422 Hidden River View Rd 1 pm to 3 pm $1,399,900

149 E Bay View Dr 1 pm to 3 pm $825,000

306 Washington St Noon to 2 pm $1,447,000

8 Silverwood Cir #1 2 pm to 4:30 pm $174,900

1339 Blackwalnut Ct 12:30 pm to 2:30 pm $487,500

822 Bay Ridge Ave Noon to 2 pm $875,000

932 Melvin Rd 1 pm to 3 pm $1,185,000

1035 Hyde Park Dr 1 pm to 3 pm $389,000

792 Fairview Ave #c 1 pm to 3 pm $370,000

21409

1513 Circle Dr 2 pm to 4 pm $540,000

1194 Hampton Rd 1 pm to 3 pm $475,000

615 Edwards Rd Noon to 2 pm $421,500

551 Deep Creek Vw Noon to 2 pm $429,000

1622 Katheryne Village Sq Noon to 3 pm $355,000

1922 Harrington Pl 1 pm to 3 pm $940,000

ARNOLD

21012

312 Rugby Cove Rd 1 pm to 3 pm $3,250,000

221 Millchurch Rd 1 pm to 3 pm $550,000

1409 Falcon Nest Ct 1 pm to 4 pm $334,900

511 Bay Dale Ct 2 pm to 4 pm $329,900

298 Yale Ct 1 pm to 3 pm $510,000

303 Alameda Pkwy 1 pm to 3 pm $415,900

CROFTON

21114

1414 Harwick Ct Noon to 2 pm $250,000

2056 Tilghman Dr Noon to 3 pm $414,900

1828 Crofton Pkwy Noon to 3 pm $520,000

1423 Knightsbridge Turn 1 pm to 3 pm $439,900

2465 Medford Ct #22e Noon to 2 pm $272,000

CROWNSVILLE

21032

373 Walnut Trl 1 pm to 3 pm $365,000

1101 Kalmia Ct 1 pm to 3 pm $599,900

CURTIS BAY

21226

1347 Riverwood Way Noon to 2 pm $325,000

1383 Stoneleigh Ct #207 1 pm to 3 pm $263,500

7793 Cox Point Ct 1 pm to 3 pm $252,000

118 Carvel Beach Rd Noon to 2 pm $249,500

DAVIDSONVILLE

21035

2408 Fox Creek Lane Noon to 3 pm $939,900

2905 South Lake Dr Noon to 3 pm $710,000

2414 Fox Creek Lane Noon to 3 pm $899,999

1343 Anglesey Dr Noon to 2 pm $814,500

2415 Fox Creek Lane Noon to 3 pm $974,950

3427 Blandford Way 1 pm to 4 pm $735,000

DEALE

20751

949 Bay Dr 11 am to 1 pm $989,000

EDGEWATER

21037

3600 River Ter 1 pm to 4 pm $1,075,000

2606 Pruitt Cir 1 pm to 4 pm $849,900

30 Colony Xing 2 pm to 4 pm $1,399,990

3816 Ponder Dr 1 pm to 3 pm $410,000

1617 Ruxton Rd 1 pm to 3 pm $289,900

517 Fairmount Dr 1 pm to 3 pm $459,900

1100 South River Landing Rd #1100 2 pm to 4 pm $797,700

502 Brentwood Rd 1 pm to 3 pm $539,000

3165 Rolling Rd 11 am to 1 pm $1,149,900

3289 Mulberry St 1 pm to 3 pm $575,000

160 South River Landing 1 pm to 4 pm $1,150,000

1227 Turkey Point Rd 1 pm to 3 pm $1,250,000

GALESVILLE

20765

4879 Captains Ct Noon to 2 pm $584,900

GAMBRILLS

21054

2500 Symphony Lane Noon to 2 pm $360,000

GLEN BURNIE

21060

7841 Stonebriar Dr 1 pm to 4 pm $489,999

8164 Meadowgate Cir 1 pm to 3 pm $459,990

7571 Baltimore Annapolis Blvd 1 pm to 3 pm $229,900

8111 Meadowgate Cir 1 pm to 3 pm $499,900

611 Frogs Leap Ct 1 pm to 3 pm $465,000

725 North Channel Dr 11 am to 1 pm $462,900

8144 Meadowgate Cir 1 pm to 3 pm $495,000

21061

309 Shipley Ave 3 pm to 5 pm $325,000

606 Elizabeth Rd 1 pm to 4 pm $290,000

1466 Braden Loop 11:30 am to 1:30 pm $283,700

1303 Broadview Blvd N 1 pm to 3 pm $320,000

HANOVER

21076

7537 Maidenhead Dr 1 pm to 4 pm $340,000

Lot 66 Linden Dr Noon to 3 pm $419,900

6319 Patuxent Quarter Rd 1 pm to 3 pm $425,000

1308 Hill Born Dr 1 pm to 3 pm $328,000

1051 Ironwood Lane 1 pm to 3 pm $430,000

LAUREL

20707

14909 First Baptist Lane 1 pm to 3 pm $459,900

6313 Julie Pl 1 pm to 3 pm $409,000

222 Patuxent Rd 2 pm to 4 pm $450,000

208 Patuxent Rd Noon to 2 pm $450,000

20708

10302 Balsamwood Dr Noon to 3 pm $450,000

20723

9305 White Chute Way 11 am to 1 pm $399,000

9722 Northern Lakes Lane Noon to 2 pm $435,000

9909 Millies Mnr 1 pm to 3 pm $499,900

LINTHICUM HEIGHTS

21090

912 Lynvue Rd 1 pm to 4 pm $325,000

6433 Orchard Rd S 12:30 pm to 2:30 pm $349,000

MILLERSVILLE

21108

28 Larbo Rd 1 pm to 3 pm $429,900

248 Finnegan Dr Noon to 2 pm $724,000

490 Old Orchard Cir 1 pm to 3 pm $695,500

1304 Alta Vista Dr 1 pm to 3 pm $490,000

198 Nathan Way 2 pm to 4 pm $234,900

509 Brightwood Rd 2 pm to 4 pm $373,000

8212 Hortonia Point Dr Noon to 2 pm $649,900

1028 Wheatfield Dr 1 pm to 3 pm $489,900

ODENTON

21113

306 Gatehouse Lane #a Noon to 2 pm $195,000

1313 Treasure Dr 2 pm to 4 pm $470,000

803 Herring Creek Ct Noon to 2 pm $284,900

768 Seneca Dr 1 pm to 3 pm $639,990

525 Greencrest Lane Noon to 2 pm $265,000

2435 Killarney Ter Noon to 3 pm $389,990

8726 Aspen Grove Ct Noon to 2 pm $249,900

PASADENA

21122

24 Nicholson Dr 2 pm to 4 pm $330,000

1801 Hampton Chase Ct 1 pm to 3 pm $509,000

255 Inlet Dr Noon to 2 pm $239,900

352 Rambling Ridge Ct Noon to 3 pm $239,900

7844 Greengate Way 11 am to 4 pm $299,900

7567 Beach Dr 1 pm to 3:30 pm $584,900

4623 Potomac Rd Noon to 2 pm $475,000

8220 White Star Xing Noon to Noon $417,500

223 Carvel Rd 2 pm to 4 pm $349,900

188 Waldo Rd Noon to 2 pm $549,500

1010 Tennant Harbour Noon to 2 pm $244,999

SEVERN

21144

585 Donaldson Ave 11 am to 1 pm $439,000

7810 Telegraph Rd 1 pm to 3 pm $399,900

1428 Winter Pine Trl 1 pm to 3 pm $504,900

7726 Sentry Ter 1 pm to 3 pm $379,900

SEVERNA PARK

21146

81a Glenns Rd 1 pm to 3 pm $582,500

510 White Oak Dr 1 pm to 3 pm $415,000

608 Manor Rd 11 am to 1 pm $305,000

29 Robinson Landing Rd 11 am to 1 pm $549,000

92 Berrywood Dr Noon to 2 pm $599,900

1051 Rio Lane 1 pm to 3 pm $1,200,000

281 Wilderness Rd 1 pm to 3 pm $1,290,000

2 Westerly Way 1 pm to 3 pm $675,000

SHADY SIDE

20764

5070 Lerch Dr 2 pm to 4 pm $639,900

WEST RIVER

20778

5006 Maxwell Ave Noon to 2 pm $2,500

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

7603 B St Noon to 2 pm $659,000

DUNKIRK

20754

3160 Lacrosse Ct 1:30 pm to 3 pm $1,945

HUNTINGTOWN

20639

4405 Dairy Barn Dr 2 pm to 4 pm $435,000

4342 Barberry Dr 10 am to 1 pm $659,900

LUSBY

20657

12662 Cheyenne Lane 1 pm to 4 pm $389,500

1084 Fort Worth Trl 2 pm to 5 pm $254,900

OWINGS

20736

900 Woodland Way 1 pm to 4 pm $599,900

9339 Chicago Ave 11 am to 1 pm $399,900

PORT REPUBLIC

20676

3730 Winding Oak Way 1 pm to 3 pm $500,000

SUNDERLAND

20689

5801 Sunderland Ct 1 pm to 3 pm $475,000

CHARLES COUNTY

CHARLOTTE HALL

20622

15196 Smokehouse Row Lane Noon to 4 pm $499,900

HUGHESVILLE

20637

15935 Brackenburn Ct 1 pm to 4 pm $474,900

LA PLATA

20646

9170 Crescent Lane 1 pm to 5 pm $524,900

1000 Savanna Dr 11 am to 2 pm $424,900

MECHANICSVILLE

20659

23035 Greenhead Way 1 pm to 3 pm $585,000

SWAN POINT

20645

14715 Wisteria Dr Noon to 4 pm $295,000

14880 Buckingham Ct Noon to 4 pm $339,900

11352 Wollaston Cir Noon to 4 pm $325,000

WALDORF

20601

13241 Hawks Branch Ct 11 am to 2 pm $359,900

10308 Cassidy Ct 11 am to 1 pm $389,000

11426 Wildmeadows St 1 pm to 4 pm $380,000

20603

11155 Bel Aire Ct Noon to 3 pm $365,000

8524 Ridgeline Ter 1 pm to 4 pm $349,900

FREDERICK COUNTY

ADAMSTOWN

21710

5624 Haddington Dr 11 am to 1 pm $489,000

5792 Morland Dr N Noon to 2 pm $519,000

2803 Decatur Dr 1 pm to 3 pm $499,900

BRUNSWICK

21716

17 Terrace Ave 1 pm to 3 pm $280,000

19 N Virginia Ave 1 pm to 4 pm $284,900

BURKITTSVILLE

21718

6 Main St E 1 pm to 3 pm $442,500

FREDERICK

21701

216 5th St E Noon to 2 pm $200,000

6308 Knollwood Dr 1 pm to 3 pm $469,000

7837 Wormans Mill Rd Noon to 2 pm $324,900

6302 Knollwood Dr 1 pm to 3 pm $439,900

21702

217 Blanca Ct 1 pm to 3 pm $484,900

2505 Old Coach Ct 1 pm to 3 pm $394,500

8029 Stone Ridge Dr 1 pm to 3 pm $485,000

2479 Wayside Ct 1 pm to 3 pm $399,900

21703

507 Hunting Horn Ct 1 pm to 3 pm $375,000

5933 Leben Dr 1 pm to 3 pm $349,999

6511 Walcott Lane #unit 404 1 pm to 3 pm $299,900

21704

9108 Whitmore Lane 3 pm to 5 pm $785,000

9107 Seward St Noon to 2 pm $645,000

3209 Ramsland Way Noon to 2 pm $899,000

9134 Kenway Lane 1 pm to 4 pm $499,900

3603 Byron Cir Noon to 2 pm $539,000

9424 Kinnerton Pl 1 pm to 3 pm $549,900

IJAMSVILLE

21754

10917 Horan Ct 1 pm to 4 pm $779,000

JEFFERSON

21755

4407 Holter Ct 1 pm to 3 pm $499,900

MIDDLETOWN

21769

1 Farmstead Pl 1 pm to 3 pm $525,000

6811 Southridge Way 3 pm to 5 pm $799,000

6802 Southridge Way 3 pm to 5 pm $874,900

114 Rhoderick Cir 1 pm to 3 pm $359,900

MOUNT AIRY

21771

308 Glenvale Ave 2 pm to 4 pm $319,900

2101 Fieldbrook Lane 11 am to 1 pm $494,900

1201 Horizon Rd 1 pm to 5 pm $429,900

1812 Castle Green Cir 1 pm to 3 pm $724,900

NEW MARKET

21774

6605 Lakeridge West Rd 1 pm to 3 pm $445,000

10739 Edgewood Ct 1 pm to 4 pm $259,900

6594 Waters Edge Ct 2 pm to 4 pm $725,000

HOWARD COUNTY

COLUMBIA

21044

10885 Olde Woods Way 1 pm to 3 pm $315,000

5120 Wellinghall Way 1 pm to 3 pm $799,900

5075 Lake Cir W 1 pm to 3 pm $515,000

5072 Stoneboat Row 1 pm to 3 pm $469,900

21045

9201 Quick Fox 1 pm to 3 pm $350,000

5179 Orchard Grn 1 pm to 3 pm $334,900

6233 Ironwood Way 1 pm to 3 pm $449,900

8580 Dark Hawk Cir 2 pm to 4 pm $539,900

7266 Candleshine Ct 1 pm to 3 pm $389,000

6911 Kilrain Ct 1 pm to 3 pm $409,000

ELKRIDGE

21075

6364 Beechfield Ave #n/A 2 pm to 4 pm $330,000

7270 Elkridge Crossing Way 1 pm to 3 pm $300,000

7957 Alchemy Way Noon to 2 pm $420,000

5905 Sandy Rdg 1 pm to 3 pm $655,000

5844 Claremont Dr 1 pm to 3 pm $649,900

6449 Coxwold Dr 2 pm to 4 pm $500,000

7157 Collingwood Ct 1 pm to 3 pm $750,000

6680 Ducketts Lane #15-4 1 pm to 3 pm $235,000

6464 Sedgwick St 1 pm to 3 pm $349,000

ELLICOTT CITY

21042

9804 Old Willow Way 1 pm to 3 pm $640,000

9422 Brookmede Ct 1 pm to 3 pm $484,900

11627 Fox Chase Ct 1 pm to 3 pm $1,350,000

12707 Maryvale Ct 1 pm to 3 pm $3,000,000

9073 Northfield Rd 1 pm to 3:30 pm $759,900

11432 Castle Lane 1 pm to 3 pm $875,000

4605 Manorhill Lane 1 pm to 3 pm $749,900

21043

5718 Goldfinch Ct 1 pm to 3 pm $368,000

1213 Oella Ave 12:30 pm to 2:30 pm $815,000

1213 Oella Ave 12:30 pm to 2:30 pm $615,000

4633 Huntley Dr 1 pm to 3 pm $679,000

4455 Bonnie Branch Rd 1 pm to 3 pm $799,900

FULTON

20759

7630 Midtown Rd 1 pm to 3 pm $850,000

GLENELG

21737

14330 Triadelphia Rd Noon to 3 pm $1,100,000

GLENWOOD

21738

14306 Musgrove Farm Ct 1 pm to 3 pm $750,000

HIGHLAND

20777

13306 Clarksville Pike 1 pm to 3 pm $698,800

JESSUP

20794

1821 Montevideo Rd 1 pm to 4 pm $450,000

WEST FRIENDSHIP

21794

2930 Summer Hill Dr 1 pm to 3 pm $970,000

WOODBINE

21797

3221 Hayloft Ct 1 pm to 3 pm $560,000

WOODSTOCK

21163

11180 Chambers Ct #r 1 pm to 3 pm $310,000

MONTGOMERY COUNTY

ASHTON

20861

1711 Ashton Rd 1 pm to 3 pm $995,000

17710 Hidden Garden Lane Noon to 2 pm $700,000

17728 Striley Dr 1 pm to 4 pm $667,000

ASPEN HILL

20906

2330 Red Eagle Ct #15 10 am to 2 pm $269,999

BETHESDA

20814

5418 York Lane 1 pm to 4 pm $2,495,000

10415 Montrose Ave #m-102 1:30 pm to 3:30 pm $229,900

10421 Montrose Ave #m-2 2 pm to 4 pm $290,000

7710 Woodmont Ave #906 1 pm to 4 pm $800,000

8210 Old Georgetown Rd 1 pm to 4 pm $1,250,000

4808 Moorland Lane #1004 1 pm to 4 pm $579,000

5225 Pooks Hill Rd #1327s 1:30 pm to 4 pm $175,000

10101 Fleming Ave 2 pm to 4 pm $1,599,000

5110 Elsmere Ave 2 pm to 4 pm $1,464,900

4700 South Chelsea Lane 1 pm to 4 pm $1,335,000

5715 Bradley Blvd 1 pm to 4 pm $1,549,999

10304 Fleming Ave 2 pm to 4 pm $775,000

10315 Cheshire Ter 1 pm to 4 pm $875,000

5817 Bradley Blvd 1 pm to 4 pm $2,195,000

10506 Weymouth St #w-104 2 pm to 4 pm $230,000

5308 Wilson Lane 2 pm to 4 pm $1,598,000

20815

7111 Woodmont Ave #907 2 pm to 4 pm $349,500

20816

5107 Waukesha Rd 1 pm to 3 pm $2,095,000

6450 Brookes Lane #2 2 pm to 4 pm $1,950,000

5105 Westbard Ave #6 2 pm to 4 pm $749,000

5611 Chesterbrook Rd 12:30 pm to 3:30 pm $1,675,000

6440 Wiscasset Rd 1 pm to 3 pm $2,295,000

5407 Spangler Ave 2 pm to 4 pm $1,595,000

5014 River Hill Rd 1 pm to 3 pm $1,795,000

4715 Jamestown Rd 1 pm to 4 pm $1,495,000

5125 Wissioming Rd 1 pm to 3 pm $1,395,000

4913 Bayard Blvd 1 pm to 4 pm $725,000

6103 Cromwell Dr 2 pm to 4 pm $889,000

5301 Westbard Cir #119 1 pm to 4 pm $325,000

20817

6009 Durbin Rd 1 pm to 3 pm $2,250,000

8202 Hampden Lane 1 pm to 3 pm $1,699,000

7208 Eagle Ridge Pl 2 pm to 4 pm $1,650,000

8713 Burdette Rd 2 pm to 4 pm $2,325,000

9049 Holly Leaf Lane 2 pm to 4 pm $1,995,000

5618 Greentree Rd 2 pm to 4 pm $1,429,000

6316 Carnegie Dr 1 pm to 4 pm $725,000

6824 Melody Lane 2 pm to 4 pm $2,749,000

7113 Armat Dr 2 pm to 4 pm $2,499,999

7731 Groton Rd 1 pm to 4 pm $819,000

8320 Fenway Rd 1 pm to 3 pm $950,000

8636 Melwood Rd 1 pm to 4 pm $975,000

6303 Phyllis Lane 2 pm to 4 pm $817,000

6303 Phyllis Lane 2 pm to 4 pm $4,200

7707 Radnor Rd 2 pm to 4 pm $2,295,000

6820 Hillmead Rd 1 pm to 4 pm $1,795,000

7929 Robison Rd 1 pm to 3 pm $1,595,000

6204 Wedgewood Rd 2 pm to 4 pm $1,997,000

8911 Saunders Lane 1 pm to 3 pm $2,250,000

6517 Persimmon Tree Rd 2 pm to 4 pm $1,499,000

9913 Mayfield Dr 2 pm to 4 pm $588,000

BOYDS

20841

22000 Clarksburg Rd Noon to 2 pm $645,000

14403 Saturn Way 1 pm to 4 pm $565,000

BROOKEVILLE

20833

22008 Brown Farm Way 3 pm to 4:30 pm $855,000

650 Greenbridge Rd 1 pm to 3 pm $650,000

2424 Sapling Ridge Lane 1 pm to 3 pm $950,000

BURTONSVILLE

20866

15124 Mcknew Rd 1 pm to 3 pm $449,900

CABIN JOHN

20818

6522 77th St 1 pm to 4 pm $1,799,000

CHEVY CHASE

20815

7305 Summit Ave 1 pm to 3 pm $1,550,000

4709 Cumberland Ave 1 pm to 4 pm $2,695,000

6 Leland Ct 1 pm to 3 pm $2,395,000

5501 Chamberlin Ave 2 pm to 4 pm $3,100,000

4601 Park Ave #308-H 1 pm to 3 pm $440,000

8029 Glengalen Lane 1 pm to 3 pm $1,695,000

125 Grafton St 2 pm to 4 pm $1,895,000

4125 Woodbine St 2 pm to 4 pm $1,295,000

6 Farmington Ct 1 pm to 3 pm $1,425,000

7 Hesketh St 2 pm to 4 pm $2,295,000

4822 Drummond Ave 1 pm to 4 pm $2,995,000

3909 Blackthorn St 1 pm to 4 pm $1,475,000

111 Quincy St 1 pm to 3 pm $925,000

3805 Village Park Dr 2 pm to 4 pm $1,475,000

3410 Taylor St 1 pm to 4 pm $1,369,900

4421 Ridge St 2 pm to 4 pm $2,275,000

8 Farmington Ct Noon to 3 pm $1,800,000

7420 Lynnhurst St 1 pm to 4 pm $919,000

4620 Park Ave #1107e 1 pm to 3 pm $435,000

CLARKSBURG

20871

13101 Tannery Ridge Dr Noon to 3 pm $620,000

23235 Robin Song Dr 1 pm to 3 pm $589,000

12435 Foreman Blvd 1 pm to 3 pm $819,000

2214 Regina Dr 3 pm to 5 pm $449,900

12614 Granite Rock Rd 1 pm to 4 pm $599,000

11903 Chestnut Branch Way 1 pm to 4 pm $625,000

12703 Clarks Crossing Dr 1 pm to 4 pm $575,000

13261 Orsay St #608 1 pm to 4 pm $324,900

DAMASCUS

20872

10514 Santa Anita Ter 1 pm to 4 pm $598,000

25229 Woodfield Rd 1 pm to 3:30 pm $419,900

10505 Nickelby Way 1 pm to 3 pm $379,900

9107 Holsey Rd 1 pm to 3 pm $695,000

26 Kings Valley Ct 1 pm to 4 pm $660,000

DARNESTOWN

20874

14 Grey Pebble Ct 1 pm to 4 pm $862,500

DERWOOD

20855

17805 Teri Dr 1 pm to 3 pm $475,000

5708 Granby Rd 1 pm to 3 pm $450,000

7804 Miller Fall Rd 2 pm to 4 pm $500,000

16720 Bethayres Rd 2 pm to 4 pm $555,000

17026 Amity Dr 1 pm to 4 pm $568,000

GAITHERSBURG

20877

110 Deer Park Dr 11 am to 2 pm $590,000

864 Hidden Marsh St 1 pm to 4 pm $635,000

246 Summit Ave N #19 1 pm to 3 pm $358,000

20878

719 Turtle Pond Lane 1 pm to 3 pm $995,000

11 Argosy Cir 1 pm to 3 pm $710,000

223 Strummer Lane 1 pm to 4 pm $725,000

140 Mission Dr Noon to 3 pm $689,000

12500 Carrington Hill Dr 1 pm to 4 pm $650,000

14824 Keeneland Cir 1 pm to 4 pm $672,000

217 Fountain Green Lane 2 pm to 4 pm $489,000

16 Granite Pl #480 1 pm to 4 pm $389,900

107 Bucksfield Rd 1 pm to 4 pm $434,900

118 Hart Rd 2 pm to 4 pm $895,000

16012 Daven Pine Ct 1 pm to 3:30 pm $659,900

109 Leafcup Ct 1 pm to 4 pm $415,000

12244 Quince Valley Dr 1 pm to 4 pm $620,000

118 Strummer Lane 1 pm to 3 pm $639,000

23 Story Dr 1 pm to 4 pm $300,000

3 Acline Ct 1 pm to 4 pm $550,000

738 Lake Varuna Mews 2 pm to 4 pm $845,000

527 White Surf Dr 2 pm to 4 pm $345,000

10 Fence Line Dr 2 pm to 4 pm $355,000

438 Whetstone Glen St 2 pm to 4 pm $429,999

136 Treehaven St 1 pm to 4 pm $1,295,000

733 Kent Oaks Way 1 pm to 4 pm $649,900

20879

30 Brassie Ct 1 pm to 4 pm $205,000

18721 Calypso Pl 1 pm to 4 pm $499,000

18814 Purple Martin Lane 1 pm to 4 pm $269,900

19504 Ridge Heights Dr Noon to 3 pm $414,900

7111 Stratos Lane 2 pm to 5 pm $710,000

7600 Augustine Way 1 pm to 3 pm $599,900

19113 Peach Blossom Ct 1 pm to 4 pm $724,900

9064 Centerway Rd 1 pm to 4 pm $299,000

20882

21310 Woodfield Rd 1 pm to 4 pm $849,000

22200 Goshen School Rd 1 pm to 4 pm $874,900

9136 Goshen Park Pl 1 pm to 4 pm $1,199,990

20886

19201 Dunbridge Way 1 pm to 4 pm $360,000

GERMANTOWN

20874

13110 Diamond Hill Dr 1 pm to 4 pm $385,000

13242 Meander Cove Dr #32 Noon to 3 pm $224,900

13020 Town Commons Dr Noon to 4 pm $399,990

19410 Buckingham Way 1 pm to 3 pm $315,000

17802 Cricket Hill Dr 2 pm to 4 pm $625,000

18939 Quiet Oak Lane 1 pm to 4 pm $344,900

13009 Middlebrook Rd 1:30 pm to 3:30 pm $2,035

13613 Ambassador Dr 11 am to 1 pm $1,695

13232 Meander Cove Dr #38 1 pm to 4 pm $210,000

20876

11324 Halethorpe Ter #188 1 pm to 4 pm $190,000

22913 Davis Mill Rd 1 pm to 4 pm $1,200,000

HYATTSVILLE

20781

4000 Ingraham St 1 pm to 3 pm $345,000

KENSINGTON

20895

10217 Summit Ave 1 pm to 4 pm $1,250,000

10005 Kensington Pkwy 1 pm to 4 pm $989,000

10210 Greenfield St 2 pm to 4 pm $1,070,000

2707 Jennings Rd 1 pm to 4 pm $560,000

11403 Lund Pl Noon to 2 pm $449,999

MONTGOMERY VILLAGE

20886

20204 Maple Leaf Ct 1 pm to 3 pm $287,000

9427 Chatteroy Pl Noon to 2:30 pm $369,900

20127 Welbeck Ter 1 pm to 4 pm $1,750

NORTH BETHESDA

20852

6519 Old Farm Lane 1 pm to 4 pm $2,089,000

11710 Old Georgetown Rd #1425 2 pm to 3 pm $322,000

5700 Chapman Mill Dr #160 2 pm to 4 pm $389,000

NORTH POTOMAC

20878

6 Mustang Hill Ct 2 pm to 4 pm $599,900

13800 Turkey Foot Rd 1 pm to 4 pm $1,475,000

OLNEY

20832

5008 Continental Dr 2 pm to 4 pm $609,000

17316 Lafayette Dr 2 pm to 4 pm $559,000

17204 Palomino Ct 1 pm to 4 pm $874,000

18201 Wickham Rd 1 pm to 4 pm $725,000

4521 Thornhurst Dr 1 pm to 4 pm $649,999

17432 Cherokee Lane 1 pm to 4 pm $599,900

18508 Hawkstone Ct 1 pm to 3 pm $985,000

4224 Cherry Valley Dr 1 pm to 3 pm $615,000

18314 Commandery Way 1 pm to 4 pm $849,000

18540 Rushbrooke Dr 2 pm to 5 pm $769,500

4205 Morningwood Dr 1 pm to 3 pm $584,900

18628 Woodgate Pl 2 pm to 4 pm $869,000

4248 Bar Harbor Pl 2 pm to 4 pm $399,999

POOLESVILLE

20837

19004 Hempstone Ct Noon to 2 pm $474,500

POTOMAC

20854

8307 Hectic Hill Lane 1 pm to 3 pm $1,849,000

12501 Palatine Ct 1 pm to 4 pm $1,275,000

7816 Stable Way 2 pm to 4 pm $1,269,900

8511 Rapley Preserve Cir 1 pm to 4 pm $2,195,000

7901 Sandalfoot Dr 2 pm to 4 pm $1,425,000

11825 Kim Pl 1 pm to 4 pm $670,000

9216 Potomac School Dr 1 pm to 3 pm $1,850,000

12500 Park Potomac Ave #905n 1 pm to 3 pm $1,750,000

11605 Luvie Ct 2 pm to 4 pm $1,849,000

10023 Gable Manor Ct 2 pm to 4 pm $969,000

8013 Lakenheath Way 1 pm to 4 pm $799,000

9908 Doubletree Ct 1 pm to 4 pm $1,145,000

12308 Rivers Edge Dr 1 pm to 4 pm $995,000

11601 Luvie Ct 2 pm to 4 pm $1,500,000

9479 Turnberry Dr 1 pm to 4 pm $1,069,000

9908 Avenel Farm Dr Noon to 2 pm $1,395,000

10800 Balantre Lane 2 pm to 4 pm $1,750,000

11120 Fawsett Rd 2 pm to 4 pm $1,250,000

9716 Beman Woods Way 1 pm to 4 pm $1,100,000

11118 Cripplegate Rd 1 pm to 4 pm $3,495,000

10107 Gary Rd 1 pm to 4 pm $2,349,000

8800 Deer Hollow Lane 1 pm to 3 pm $1,195,000

7721 Whiterim Ter 2 pm to 4 pm $729,500

9516 Kentsdale Dr 1 pm to 3 pm $850,000

9224 Inglewood Dr 2 pm to 4 pm $2,295,000

10716 Barn Wood Lane 2 pm to 4 pm $1,850,000

12010 Wetherfield Lane 2 pm to 4 pm $1,395,000

9821 Brookford Rd 2 pm to 4 pm $1,175,000

11516 Dahlia Ter 2 pm to 4 pm $1,599,000

11613 Luvie Ct 2 pm to 4 pm $1,599,000

8909 Victory Lane 1 pm to 4 pm $929,900

12513 Noble Ct 2 pm to 4 pm $1,495,000

13 Beman Woods Ct Noon to 3 pm $1,485,000

8901 Abbey Ter 1 pm to 3 pm $1,675,000

10905 Pleasant Hill Dr 2 pm to 4 pm $1,875,000

10140 Gary Rd 2 pm to 4 pm $1,089,990

12704 Maidens Bower Dr 1:30 pm to 4 pm $1,045,000

ROCKVILLE

20850

805 Hurley Ave 1 pm to 4 pm $825,000

911 Paulsboro Dr Noon to 2 pm $500,000

13716 Safe Harbor Ct 1 pm to 4 pm $1,395,000

13715 Lakewood Ct 1 pm to 4 pm $1,239,000

24 Courthouse Sq #111 1 pm to 3 pm $245,000

10117 Vanderbilt Cir 1 pm to 4 pm $510,000

328 Howard Ave 1 pm to 3 pm $449,000

13212 Ridge Dr 2 pm to 4 pm $829,900

220 Pender Pl 1 pm to 4 pm $469,000

453 Winding Rose Dr 1 pm to 4:30 pm $649,000

819 Westmore Ave 2:30 pm to 4:30 pm $598,000

540 Redland Blvd 1 pm to 4 pm $619,900

21 Bouldercrest Ct 2 pm to 4 pm $749,900

4 Monroe St #1202 Noon to 3 pm $277,000

616 Warfield Dr 1 pm to 4 pm $649,900

13705 Mt Prospect Dr 1 pm to 4 pm $1,099,000

132 Van Buren St 1 pm to 3 pm $988,000

20851

1007 Baltimore Rd 1 pm to 3 pm $410,000

503 Calvin Lane 2 pm to 4 pm $375,000

20852

11909 Hunters Lane 1 pm to 4 pm $725,000

10401 Grosvenor Pl #305 1 pm to 3 pm $215,000

5750 Bou Ave #1612 2 pm to 4 pm $515,000

6709 Arroyo Ct 2 pm to 4 pm $1,950,000

6 Old Club Ct 1 pm to 4 pm $869,900

20853

4824 Flower Valley Dr 1 pm to 3 pm $709,900

15201 Carrolton Rd 1 pm to 3 pm $669,500

5213 Waterview Dr 1 pm to 4 pm $775,000

15001 Emory Lane 1 pm to 4 pm $665,000

4512 Norbeck Rd 1 pm to 4 pm $600,000

4944 Walkingfern Dr 1 pm to 4 pm $649,500

14301 Bauer Dr 1 pm to 4 pm $515,000

20855

16829 Malabar St 2 pm to 4 pm $524,900

16425 Equestrian Lane 1 pm to 4 pm $859,000

SILVER SPRING

20901

10202 Colesville Rd 2 pm to 4 pm $399,000

10007 Raynor Rd 1 pm to 4 pm $599,000

216 Granville Dr 2 pm to 4 pm $525,000

808 Heron Dr 1 pm to 4 pm $449,900

20902

1314 Wheaton Lane 2 pm to 4 pm $515,000

10331 Green Holly Ter Noon to 4 pm $415,000

717 Belgrade Rd S 2 pm to 4 pm $435,000

11411 Catalina Ter 2 pm to 4 pm $675,000

11113 Dodson Lane 1 pm to 3 pm $449,000

11673 Leesborough Cir 2 pm to 4 pm $459,000

10402 Amherst Ave 1 pm to 4 pm $497,000

20903

2003 Forest Dale Dr 1 pm to 3 pm $449,900

20904

3120 Beethoven Way 1 pm to 3 pm $470,000

1429 Crockett Lane Noon to 4 pm $469,999

13201 Sherwood Forest Dr Noon to 3 pm $599,000

14208 Drayton Ave 2 pm to 4 pm $620,000

20905

23 Jaystone Ct 1 pm to 4 pm $619,900

1113 Windmill Lane 1 pm to 4 pm $454,999

20906

12916 Goodhill Rd 2 pm to 4 pm $415,000

2001 Longmead Rd 1 pm to 4 pm $649,500

13748 Night Sky Dr 1 pm to 3 pm $764,500

14705 Pony Pasture Pl 1 pm to 3 pm $435,000

1501 Rabbit Hollow Pl 1 pm to 4 pm $545,000

1345 Alderton Lane 1:30 pm to 4:30 pm $229,975

1107 Verbena Ct 2 pm to 4 pm $729,000

15008 Shamrock Ridge Rd 2 pm to 4 pm $375,000

1551 Rabbit Hollow Pl 2 pm to 4 pm $549,900

20910

9510 Riley Rd 1 pm to 4 pm $639,000

116 Dale Dr 1:30 pm to 4 pm $849,000

1216 Dale Dr 1 pm to 4 pm $739,000

1320 Fenwick Lane #7 2 pm to 4 pm $260,000

2829 Sacks St #sa505 2 pm to 4 pm $479,900

2905 Woodstock Ave 2 pm to 4 pm $575,000

8907 Georgia Ave 2 pm to 4 pm $724,750

TAKOMA PARK

20912

7311 Flower Ave 1 pm to 4 pm $509,900

706 Maplewood Ave 2 pm to 4 pm $615,000

8005 Flower Ave 1:30 pm to 4 pm $699,000

1214 Prospect St 1 pm to 4 pm $585,000

WASHINGTON GROVE

20880

342 Ridge Rd 1 pm to 4 pm $450,000

PRINCE GEORGE’S COUNTY

ADELPHI

20783

10142 Riggs Rd Noon to 2 pm $458,900

BELTSVILLE

20705

11304 Odell Farms Ct 1 pm to 4 pm $479,000

BOWIE

20715

2415 Kelford Lane 1 pm to 3 pm $385,000

12505 Scarlet Lane 1 pm to 4 pm $355,500

11914 Grason Lane 1 pm to 3 pm $479,900

20716

15721 Presswick Lane 1 pm to 3 pm $350,000

20720

12209 Stanfield Ct 1 pm to 3 pm $458,000

4206 Plummers Promise Dr 1 pm to 4 pm $529,500

4413 Windflower Way Noon to 3 pm $307,000

20721

503 Jordon Pond Lane Noon to 3 pm $459,000

CHEVERLY

20785

3131 Parkway 2 pm to 4 pm $300,000

CLINTON

20735

12205 Broken Lance Ct 2 pm to 4 pm $578,900

DISTRICT HEIGHTS

20747

2210 Roslyn Ave 1 pm to 3 pm $235,000

FAIRMOUNT HEIGHTS

20743

701 60th Ave 2 pm to 5 pm $279,000

6111 Kolb St 1 pm to 3 pm $340,000

FORT WASHINGTON

20744

8706 Military Post Ct 2 pm to 4:30 pm $569,900

GREENBELT

20770

18u Ridge Rd 1 pm to 3 pm $205,000

2b Southway 1 pm to 3 pm $175,000

37g Ridge Rd 2 pm to 4 pm $174,000

LANDOVER

20785

7733 Oxman Rd 2 pm to 4 pm $206,000

LANHAM

20706

6507 99th Pl 2 pm to 4 pm $314,900

NATIONAL HARBOR

20745

600 National Harbor Blvd #1 1 pm to 4 pm $899,999

OXON HILL

20745

603 Carson Ave Noon to 2 pm $285,000

157 Fleet St #611 2 pm to 4 pm $325,000

RIVERDALE

20737

4504 Queensbury Rd 11 am to 1 pm $450,000

4713 Queensbury Rd 2 pm to 4 pm $399,999

SUITLAND

20746

2321 Dupont Ave 1 pm to 4 pm $349,000

6022 Maria Ave 1 pm to 4 pm $299,000

TEMPLE HILLS

20748

7010 Westchester Dr 1 pm to 3 pm $355,000

UPPER MARLBORO

20772

10411 Del Ray Ct 1 pm to 5 pm $649,900

12703 Thrush Pl 2 pm to 4 pm $329,000

9707 Rosaryville Rd 1 pm to 3 pm $365,000

20774

17807 Claggett Landing Rd Noon to 3 pm $875,999

ST. MARY’S COUNTY

CALIFORNIA

20619

21115 Lizson Ct 11 am to 4 pm $369,999

HOLLYWOOD

20636

25855 Ricky Dr Noon to 2 pm $359,000

44848 Hickory Landing Way 1 pm to 3 pm $335,000

LEXINGTON PARK

20653

46878 Whittemoore Ct 11 am to 2 pm $369,900

18499 Eighteen Wheel Dr 11 am to 2 pm $329,000