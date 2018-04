Here’s a list of open houses taking place April 28-29 in Maryland. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into MRIS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Virginia? Click here.

Saturday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

1003 Boom Ct Noon to 2 pm $374,900

2590 Twin Landing Cv Noon to 2 pm $369,900

1584 Lancaster Grn 11 am to 2 pm $1,645,000

629 N Bestgate Rd 1 pm to 3 pm $349,500

201 Southwood Ave S 1 pm to 4 pm $899,000

6 Union St 1 pm to 3 pm $549,900

1714 Roydon Trl 1 pm to 3 pm $674,000

234.5 Prince George St 1 pm to 4 pm $624,900

2572 Riva Rd #1b 1 pm to 3:30 pm $177,500

333 Michelson Lane 11 am to 4 pm $409,990

Wesley Brown Lane 11 am to 4 pm $419,990

421 Mahan Lane 11 am to 4 pm $514,990

335 Michelson Lane 11 am to 4 pm $499,990

537 Leftwich Lane 11 am to 4 pm $424,990

504 Joseph Johnson Dr Noon to 5 pm $495,409

35 Acorn Dr 1 pm to 3 pm $859,900

702 Caleb Lane 1 pm to 3 pm $795,000

302 Annapolis St 2 pm to 4 pm $974,900

41 Southgate Ave 1 pm to 3 pm $949,000

21403

1004 Harbor Dr Noon to 2 pm $629,000

1307 Blackwalnut Ct 2 pm to 4 pm $549,900

1211 Oyster Creek Dr 11 am to 2 pm $995,000

506 Harbor Dr Noon to 3 pm $515,000

1037 Hyde Park Dr 1 pm to 3 pm $339,900

1231 Gemini Dr #c 1 pm to 3 pm $179,900

30d Ironstone Ct 1 pm to 3 pm $239,900

1005 Pinecrest Dr 11 am to 2 pm $370,000

1305 President St 1 pm to 3 pm $429,900

19 Enclave Ct Noon to 5 pm $560,456

3410 Cohasset Ave 11 am to 1 pm $499,000

1 Enclave Ct Noon to 5 pm $697,455

17 Enclave Ct Noon to 5 pm $539,480

1202 Hollyday Ct Noon to 2 pm $239,900

1013 Kensington Way Noon to 4 pm $365,000

29 Enclave Ct Noon to 5 pm $565,639

31 Enclave Ct Noon to 5 pm $563,308

290j Hilltop Lane 1 pm to 3 pm $205,000

306 1st St 1 pm to 3 pm $3,495,000

312 Severn Ave #w313 1 pm to 3 pm $1,175,000

621 Harbor Dr 12:30 pm to 3 pm $1,095,000

21409

1705 Trents Way 10 am to 4 pm $675,000

1635 Ridout Rd 1 pm to 3 pm $599,900

1158 Willow Lane 1 pm to 4 pm $529,900

1033 Lake Claire Dr 1 pm to 3 pm $369,995

ARNOLD

21012

1319 Jones Station Rd 10 am to Noon $450,000

856 Twin Harbor Dr 1 pm to 3 pm $575,000

180 Glen Oban Dr Noon to 2 pm $675,000

510 Bay Dale Ct 2 pm to 4 pm $319,000

18 Elmridge Rd 1 pm to 4 pm $575,000

107 Admirals Ridge Dr Noon to 4 pm $472,935

116 Admirals Ridge Dr Noon to 4 pm $469,990

424 Colonial Ridge Lane Noon to 2 pm $280,000

81 Shadbush Way Noon to 5 pm $537,154

93 Shadbush Way Noon to 5 pm $475,370

1193 Forked Creek Rd 2 pm to 4 pm $415,000

95 Shadbush Way Noon to 5 pm $477,920

91 Shadbush Way Noon to 5 pm $533,427

1412 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $669,990

1408 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $674,990

1421 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $679,990

1423 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $674,990

606 Bay Green Dr 2 pm to 4 pm $574,900

1417 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $677,990

CROFTON

21114

1781e Regents Park Rd Noon to 3 pm $589,000

2235 Notely Lane Noon to 3 pm $239,900

CROWNSVILLE

21032

318 Kyle Rd Noon to 2 pm $1,139,000

805 Hazel Trl 2 pm to 5 pm $370,000

1508 Wild Cranberry Dr 1 pm to 3 pm $749,500

DAVIDSONVILLE

21035

2520 Chapman Lane Noon to 2 pm $899,000

2711 Bradbury Ct 1 pm to 3 pm $900,000

2906 South Lake Dr 1 pm to 3 pm $599,900

2502 Doyles Lane 1 pm to 3 pm $1,175,000

EDGEWATER

21037

1679 Cliff Dr 1 pm to 3 pm $1,250,000

693 Loch Haven Rd Noon to 5 pm $724,990

679 Loch Haven Rd Noon to 5 pm $574,990

3433 Pocahontas Dr Noon to 5 pm $995,990

312 Bright Light Ct 11 am to 3 pm $517,800

3419 Pocahontas Dr Noon to 5 pm $774,990

310 Bright Light Ct 11 am to 3 pm $509,800

378 Colony Point Pl 1 pm to 3 pm $475,000

2524 Broad Reach Blvd 11:30 am to 3 pm $520,965

331 Bright Light Ct 11 am to 3 pm $527,982

2528 Broad Reach Blvd 11 am to 3 pm $537,850

308 Bright Light Ct 11 am to 3 pm $565,632

73 Tarragon Lane 1 pm to 3 pm $585,000

216 Cardamon Dr Noon to 3 pm $684,900

GAMBRILLS

21054

2414 Macmullen Dr 11 am to 4 pm $499,990

1551 Defense Hwy Noon to 3 pm $684,999

504 Rand Ave Noon to 4 pm $679,000

1509 Sirani Lane Noon to 4 pm $713,900

1603 Sirani Lane W Noon to 4 pm $706,900

1509 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

303 Bonheur Ave Noon to 4 pm $715,900

1508 Sirani Lane E Noon to 4 pm $699,900

1503 Sirani Lane E Noon to 4 pm $709,900

301 Bonheur Ave Noon to 4 pm $689,000

1501 Sirani Lane E Noon to 4 pm $729,900

1507 Sirani Lane Noon to 4 pm $689,900

1505 Sirani Lane Noon to 4 pm $715,900

299 Bonheur Ave Noon to 4 pm $849,900

317 Bonheur Ave Noon to 4 pm $804,900

315 Bonheur Ave Noon to 4 pm $804,900

1506 Sirani Lane E Noon to 4 pm $739,900

1504 Sirani Lane Noon to 4 pm $699,900

1502 Sirani Lane E Noon to 4 pm $725,900

1511 Beaux Lane Noon to 4 pm $715,900

1513 Beaux Lane Noon to 4 pm $689,900

1515 Beaux Lane Noon to 4 pm $709,900

1517 Beaux Lane Noon to 4 pm $726,900

1514 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

1512 Beaux Lane Noon to 4 pm $739,900

1510 Beaux Lane Noon to 4 pm $719,900

1508 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

1506 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

1605 Sirani Lane Noon to 4 pm $694,900

1607 Sirani Lane Noon to 4 pm $725,900

1611 Sirani Lane W Noon to 4 pm $739,900

1613 Sirani Lane Noon to 4 pm $725,900

899 Winterhaven Dr 11 am to 1 pm $365,000

1602 Sirani Lane Noon to 4 pm $734,900

1604 Sirani Lane W Noon to 4 pm $714,900

1608 Sirani Lane Noon to 4 pm $874,900

GLEN BURNIE

21060

948 Hopkins Cor 11 am to 1 pm $329,000

1127 Fitzhugh Dr 11 am to 4 pm $549,990

104 Glenlea Dr 1 pm to 3 pm $288,700

6502 Home Water Ct #101 1 pm to 3 pm $169,900

7745 West Dr 1 pm to 3 pm $249,999

21061

809 Castle Rd 11 am to 1 pm $219,900

8008 Silver Fox Dr 1 pm to 3 pm $364,900

482 Nolpark Dr Noon to 2 pm $280,000

7737 Lexington Ct Noon to 3 pm $339,900

7100 Avesbury Lane 1 pm to 3 pm $315,000

7731 Lexington Ct Noon to 3 pm $319,900

7725 Lexington Ct Noon to 3 pm $324,900

7723 Lexington Ct Noon to 3 pm $339,900

Oakwood Village Dr 11 am to Noon $299,990

312 White Oak Way Noon to 5 pm $349,990

8018 Cross Creek Dr 1 pm to 3 pm $299,999

HANOVER

21076

7789 Kawshek Path 1 pm to 4 pm $509,900

2123 Split Creek Lane 1 pm to 3 pm $455,000

HARMANS

21077

9 Lexington Rd 1 pm to 3 pm $354,900

LAUREL

20707

15629 Millbrook Lane #9 1 pm to 3 pm $245,000

20723

9918 Cypress Way Noon to 5 pm $517,000

9912 Cypress Way Noon to 5 pm $542,000

9922 Cypress Way Noon to 5 pm $532,000

9910 Cypress Way Noon to 5 pm $542,000

1 Wincopia Farms Way Noon to 5 pm $760,990

2 Wincopia Farms Way Noon to 5 pm $704,990

9938 Henry Hearn Way Noon to 5 pm $789,990

3 Wincopia Farms Way Noon to 5 pm $733,990

10801 Rockland Dr Noon to 4 pm $1,145,000

9614 Patuxent Overlook Dr 1 pm to 3 pm $600,000

9608 Boundless Shade Ter 1 pm to 3 pm $625,000

20724

8603 Savannah River Rd Noon to 1:30 pm $2,200

LINTHICUM HEIGHTS

21090

545 Cleveland Rd 11 am to 2 pm $320,000

303 N Hammonds Ferry Rd Noon to 2 pm $314,000

MILLERSVILLE

21108

8312 Kippis Rd 11 am to 5 pm $396,990

8151 Solomons Xing 1 pm to 3 pm $850,000

757 Cougar Ct 1 pm to 3 pm $474,950

719 Wagner Farm Rd 11 am to 2 pm $474,900

ODENTON

21113

2116 Commodore Ct 1 pm to 3 pm $290,000

2314 Meadows Ct 1 pm to 3 pm $538,000

504 Stone Fruit Ct 1 pm to 3 pm $479,900

834 Estuary Dr 1 pm to 3 pm $269,000

2615 Lotuswood Ct Noon to 2 pm $379,999

3012 Turnstile Lane 11 am to 1 pm $574,990

1420 Catbriar Way Noon to 5 pm $619,990

2514 Willow Leaf Ct Noon to 2 pm $265,000

2719 Orchard Oriole Way Noon to 5 pm $689,990

2717 Orchard Oriole Way Noon to 5 pm $649,990

1418 Catbriar Way Noon to 5 pm $579,990

1474 Catbriar Way Noon to 5 pm $734,990

PASADENA

21122

216 10th St 1 pm to 3 pm $324,999

1531 Long Point Rd 1 pm to 3 pm $374,000

300 Virginia Ave Noon to 2 pm $369,990

118 Granada Rd 1 pm to 3 pm $500,000

140 Shellcove Rd Noon to 2 pm $210,000

1222 Hillcreek Rd Noon to 3 pm $589,755

8328 Daydream Cres 10 am to 6 pm $385,640

2021 Bay Rd 1 pm to 4 pm $775,000

8190 Poinsett Ter 1 pm to 3 pm $315,000

125 Misty Ct Noon to 3 pm $799,900

7937 Meridian Dr Noon to 5 pm $470,990

7927 Meridian Dr Noon to 5 pm $510,990

7928 Meridian Dr Noon to 5 pm $505,990

7935 Meridian Dr Noon to 5 pm $533,900

513 Sylvan Way 1 pm to 3 pm $405,000

SEVERN

21144

1353 Grand Canopy Dr Noon to 2 pm $716,250

310 Arlington Ct 1 pm to 3 pm $425,000

7426 Campbell Dr 11 am to 3 pm $507,800

8007 Bush Hill Ct 1 pm to 3 pm $595,000

1010 Cortana Ct Noon to 5 pm $509,990

1012 Cortana Ct Noon to 5 pm $519,990

1009 Cortana Ct Noon to 5 pm $539,990

1008 Cortana Ct Noon to 5 pm $499,990

8408 Spring Creek Way 11 am to 6 pm $459,990

SEVERNA PARK

21146

255 Baskerville Ct 11 am to 1 pm $555,000

2 Westerly Way Noon to 2 pm $675,000

4 Woodbent Dr 1 pm to 3 pm $629,000

445 Alfreton Ct 2 pm to 4 pm $499,000

219 Wiltshire Lane Noon to 2 pm $1,075,000

10 Atherstone Lane 2 pm to 4 pm $524,900

116 Hatton Dr 2 pm to 4 pm $710,000

CALVERT COUNTY

BROOMES ISLAND

20615

3909 Oyster House Rd 4 pm to 6 pm $280,000

CHESAPEAKE BEACH

20732

2304 Forest Ridge Ter #3 10 am to 1 pm $1,800

8544 F St 3:30 pm to 5 pm $1,250

7730 C St 11 am to 1 pm $329,900

HUNTINGTOWN

20639

3180 Yellowfin Ct 11 am to 1 pm $684,900

3650 Hollyberry Dr 1 pm to 4 pm $484,950

2816 Stinnett Rd 1 pm to 4 pm $549,900

LUSBY

20657

643 Gunsmoke Trl 10:30 am to 1:30 pm $239,900

7732 Pine Blvd 1 pm to 4 pm $229,500

NORTH BEACH

20714

7098 Myrtle Ave 1 pm to 3 pm $384,900

8913 Frederick Ave Noon to 3 pm $329,990

OWINGS

20736

2075 Timberneck Dr 11 am to 1 pm $798,990

7415 Flint Hill Rd Noon to 2 pm $999,900

PRINCE FREDERICK

20678

559 English Oak Lane Noon to 5 pm $336,773

563 English Oak Lane Noon to 4 pm $309,550

100 Clydesdale Lane 11 am to 5 pm $313,250

428 Whirlaway Dr 11 am to 5 pm $339,900

3740 Thunder Hill Dr 11 am to 3 pm $529,900

2035 Baythorne Rd Noon to 2 pm $439,900

3730 Thunder Hill Dr 11 am to 3 pm $599,000

116 Clydesdale Lane 11 am to 5 pm $299,900

SOLOMONS

20688

14382 Sedwick Ave 11 am to 3 pm $599,000

ST. LEONARD

20685

1110 Thompson Ct Noon to 2 pm $879,000

1070 Kings Creek Dr 11 am to 1 pm $379,900

7280 Bond St Noon to 2 pm $479,900

SUNDERLAND

20689

835 Pushaw Station Rd 2 pm to 4 pm $674,900

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

15608 Rhone Ct 2 pm to 4 pm $440,000

14313 Hidden Forest Dr 11 am to 5 pm $454,000

14222 Hidden Forest Dr 11 am to 5 pm $420,000

BRANDYWINE

20613

17205 Magruders Ferry Rd 1 pm to 4 pm $419,900

15208 Lady Lauren Lane 1 pm to 4 pm $319,990

15201 Lady Lauren Lane 1 pm to 4 pm $339,990

7400 Four Gardens Rd Noon to 5 pm $386,300

15632 Gillmore Greens Ct 12:30 pm to 2:30 pm $364,999

BRYANS ROAD

20616

2101 Boxwood Cir 1 pm to 3 pm $299,900

HUGHESVILLE

20637

7404 Spicetree Pl 11 am to 2 pm $567,813

LA PLATA

20646

904 Washington Ave Noon to 4 pm $459,900

MECHANICSVILLE

20659

26292 Mar A Lee Ct 11 am to 1 pm $333,000

WALDORF

20601

9782 Kilt Pl 1 pm to 4 pm $342,570

9794 Kilt Pl Noon to 4 pm $334,990

9772 Kilt Pl 1 pm to 4 pm $334,990

1805 Oak Dr Noon to 2 pm $299,900

20602

5692 River Shark Lane 11 am to 5 pm $295,000

5694 River Shark Lane 11 am to 5 pm $280,000

1143 Harvard Rd Noon to 2 pm $255,000

20603

6210 Bighorn Ct 1 pm to 3 pm $292,000

WHITE PLAINS

20695

11296 Penzance Lane 1 pm to 4 pm $444,990

7180 Bensville Rd 1 pm to 4 pm $365,000

9983 Moody Lane 11 am to 5 pm $403,000

10011 Moody Lane 11 am to 5 pm $416,000

10003 Moody Lane 11 am to 5 pm $436,000

7140 Bensville Rd Noon to 3 pm $354,500

FREDERICK COUNTY

ADAMSTOWN

21710

5614 Haddington Dr Noon to 2 pm $539,900

FREDERICK

21701

2509 Island Grove Blvd 1 pm to 3 pm $399,900

236 Church St E Noon to 2 pm $289,900

217 Center St 1 pm to 3 pm $379,999

506 Market St 1 pm to 3 pm $227,000

2457 Bear Den Rd 1 pm to 3 pm $279,900

21702

7200a Kehne Rd 1 pm to 3 pm $424,990

1927 Harpers Ct 1 pm to 4 pm $285,000

21703

5250 Black Gum Rd Noon to 5 pm $489,990

5267 Black Locust Dr Noon to 5 pm $425,000

5254 Slippery Elm Dr Noon to 5 pm $429,990

6603 River Birch Rd Noon to 5 pm $439,990

4661 Calisto Way 1 pm to 4 pm $361,490

6546 Alan Linton Blvd E 1 pm to 4 pm $509,990

6595 Corbel Way 1 pm to 4 pm $366,990

6559 Corbell Way 1 pm to 4 pm $379,207

5946 Leben Dr 1 pm to 3 pm $294,500

5634 Crestwood Ct Noon to 2 pm $264,900

4905 Sutherland Dr 11 am to 1 pm $450,000

5765 Sweet Bay Ct 11 am to 1 pm $222,500

6394 Devonshire Lane Noon to 2 pm $319,900

5261 Black Gum Rd Noon to 5 pm $469,990

6524 Wild Plum Dr Noon to 5 pm $434,990

21704

9002 Bealls Farm Rd 3 pm to 5 pm $524,900

3720 Singleton Ter 1 pm to 3 pm $369,900

3812 Carriage Hill Dr Noon to 3 pm $450,000

KNOXVILLE

21758

19200 Sandy Hook Rd 11 am to 1 pm $249,900

MONROVIA

21770

4703 Plum Rd Noon to 5 pm $444,990

4519 Landsdale Pkwy Noon to 5 pm $387,990

4480 Maidengrass Lane Noon to 5 pm $372,990

4517 Landsdale Pkwy Noon to 5 pm $352,990

4715 Plum Rd Noon to 5 pm $470,990

4515 Landsdale Pkwy Noon to 5 pm $337,990

4607 Monrovia Blvd Noon to 5 pm $490,990

4612 Monrovia Blvd Noon to 5 pm $494,990

10959 Ginger Lane Noon to 5 pm $429,990

4713 Plum Rd Noon to 5 pm $510,990

4523 Landsdale Pkwy Noon to 5 pm $319,990

MOUNT AIRY

21771

1709 Kings Forest Trl 11 am to 2 pm $609,999

MYERSVILLE

21773

2315 Michael Rd Noon to 3 pm $720,000

NEW MARKET

21774

10220 Hopewell St Noon to 5 pm $414,000

5921 Yeagertown Rd 11 am to 4 pm $482,000

6019 Fallfish Ct 11 am to 5 pm $649,990

6067 Fallfish Ct 11 am to 5 pm $574,990

6063 Fallfish Ct 11 am to 5 pm $559,990

6055 Fallfish Ct 11 am to 5 pm $549,990

24 Chickadee Lane 11 am to 4 pm $326,775

23 Chickadee Lane 11 am to 4 pm $342,600

20 Chickadee Lane 11 am to 4 pm $344,600

18 Chickadee Lane 11 am to 4 pm $344,100

THURMONT

21788

12 Pleasant Acres Dr Noon to 2 pm $369,900

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

6108 Braden Way Noon to 5 pm $929,858

6104 Braden Way Noon to 5 pm $939,990

12518 Vincents Way Noon to 5 pm $859,990

12541 Vincents Way Noon to 5 pm $839,990

12571 Vincents Way Noon to 5 pm $771,990

6206 Bridget Way Noon to 5 pm $880,990

6107 Flutie Lane Noon to 5 pm $929,990

COLUMBIA

21044

6804 Caravan Ct 1 pm to 3 pm $700,000

5149 Columbia Rd #33 Noon to 2 pm $385,000

21045

6214 Waterloo Rd 1 pm to 3 pm $599,900

6092 Charles Edward Ter 1 pm to 4 pm $539,900

7134 Winter Rose Path 1 pm to 3 pm $329,000

6331 Wild Swan Way #204 1 pm to 3 pm $279,000

8850 Spiral Cut #g7 Noon to 3 pm $1,200

COOKSVILLE

21723

2315 Millers Mill Rd 1 pm to 3 pm $410,000

ELKRIDGE

21075

7724 Rearden Ct 1 pm to 4 pm $443,990

7976 Quidditch Pl 1 pm to 4 pm $401,990

7804 Taggart Ct 1 pm to 4 pm $416,990

4853 Royal Coachman Dr 1 pm to 3 pm $685,000

6400 Woodland Forest Dr 1 pm to 3 pm $385,000

ELLICOTT CITY

21042

3304 Arlington Ct Noon to 5 pm $934,990

3312 Arlington Ct Noon to 5 pm $869,990

3308 Arlington Ct Noon to 5 pm $879,990

3324 Burton Dr 1 pm to 4 pm $749,990

12214 Hayland Farm Way Noon to 4 pm $1,166,900

10630 Warburton Ct 1 pm to 4 pm $864,990

10626 Warburton Ct 1 pm to 4 pm $774,990

2629 Liter Dr 1 pm to 3 pm $450,000

11762 Carroll Mill Rd 1 pm to 3 pm $1,095,000

9919 Rose Trl 1 pm to 3 pm $600,000

3314 Burton Dr 1 pm to 5 pm $806,990

10602 Warburton Ct Noon to 5 pm $851,990

10610 Warburton Ct Noon to 5 pm $929,990

3319 Morton Lane Noon to 5 pm $899,990

3316 Arlington Ct Noon to 5 pm $839,990

3307 Arlington Ct Noon to 5 pm $904,990

21043

6000 Charles Xing Noon to 5 pm $469,990

6001 Charles Xing Noon to 5 pm $539,990

8032 Hillsborough Rd 10 am to Noon $655,000

708 Mary Jo Way Noon to 2 pm $498,500

2410 Vineyard Springs Way #0 11:30 am to 4 pm $849,900

2505 River Ridge Trl Noon to 5 pm $790,490

6019 Prairie Landing Way Noon to 5 pm $479,990

FULTON

20759

8215 South Maple Lawn Blvd Noon to 5 pm $884,990

HIGHLAND

20777

12406 All Daughters Lane Noon to 5 pm $989,990

12414 All Daughters Lane Noon to 5 pm $1,024,900

12407 All Daughters Lane Noon to 5 pm $939,900

12411 All Daughters Lane Noon to 5 pm $979,900

WOODBINE

21797

1008 Thunderbird Dr Noon to 5 pm $754,990

1004 Thunderbird Dr Noon to 5 pm $734,990

15325 Galaxy Dr Noon to 5 pm $719,990

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

5315 Merriam St #marshall Model 1 pm to 4 pm $1,125,000

5315 Merriam St #everett Model 1:30 pm to 4 pm $1,135,000

5315 Merriam St #harrison Model 1 pm to 4 pm $1,445,000

5315 Merriam St #cameron Model 1 pm to 4 pm $1,305,000

166 Winsome Cir #everett 1 pm to 4 pm $1,245,000

5817 Bradley Blvd 2 pm to 4 pm $2,195,000

5326 Camberley Ave Noon to 5 pm $1,541,920

9121 Old Georgetown Rd Noon to 5 pm $1,587,290

9123 Old Georgetown Rd Noon to 5 pm $1,429,900

5000 Battery Lane #207 2 pm to 4 pm $484,900

4960 Fairmont Ave #1202 11:30 am to 4:30 pm $1,495,000

20816

5211 Albemarle St 2 pm to 4 pm $1,195,000

6007 Benalder Dr 1 pm to 4 pm $1,349,000

6604 Broad St 1 pm to 4 pm $990,000

5626 Newington Ct 2 pm to 4 pm $1,750,000

20817

6205 Winston Dr 2:30 pm to 5:30 pm $1,399,900

9827 Singleton Dr 1 pm to 6 pm $777,000

8304 Rising Ridge Way 2 pm to 4 pm $799,900

BOYDS

20841

18622 Black Kettle Dr 1 pm to 3 pm $675,000

BROOKEVILLE

20833

19405 Prospect Point Ct 1 pm to 3 pm $1,100,000

102 Abbey Manor Ter 11 am to 5 pm $804,990

BURTONSVILLE

20866

4430 Arbor Wood Ct Noon to 5 pm $499,990

14804 Saddle Creek Dr Noon to 5 pm $619,990

14616 Bentley Park Dr Noon to 5 pm $559,990

4332 Arbor Wood Ct Noon to 5 pm $574,990

4426 Camley Way 1 pm to 3 pm $759,900

CHEVY CHASE

20815

7305 Summit Ave 2 pm to 4 pm $1,550,000

3415 Raymond St 1 pm to 3 pm $1,099,000

7400 Oak Lane 1 pm to 3 pm $1,425,000

CLARKSBURG

20871

12408 Needle Dr 1 pm to 3 pm $449,900

13767 Dovekie Ave Noon to 5 pm $440,000

22007 Moorhen St Noon to 5 pm $530,000

21927 Moorhen St Noon to 5 pm $575,000

13751 Little Seneca Pkwy Noon to 5 pm $384,000

22104 Fulmer Ave Noon to 5 pm $499,000

21801 Fulmer Ave Noon to 5 pm $655,000

13772 Dovekie Ave #m Noon to 5 pm $395,000

13800 Dovekie Ave Noon to 5 pm $765,000

23414 Winemiller Way Noon to 3 pm $395,000

13412 Dutrow Dr Noon to 2 pm $450,000

DARNESTOWN

20878

12812 Doe Lane 1 pm to 4 pm $680,000

DICKERSON

20842

0 Peach Tree Rd 11 am to 5 pm $814,990

0 Peach Tree Rd 11 am to 5 pm $854,990

0 Peach Tree Rd 11 am to 5 pm $779,990

GAITHERSBURG

20877

11 Cedar Ave 2 pm to 4 pm $639,900

20878

482 Salk Cir 1 pm to 4 pm $1,389,900

20879

9064 Centerway Rd 2 pm to 4 pm $299,000

18717 Blue Violet Lane Noon to 5 pm $450,000

20882

20809 Apollo Lane 3:30 pm to 5:30 pm $549,900

GERMANTOWN

20874

13036 Town Commons Dr Noon to 3 pm $435,000

13430 Ansel Ter Noon to 2 pm $399,000

19012 Jamieson Dr 1 pm to 4 pm $459,900

12957 Bridger Dr #1605 1 pm to 3 pm $295,000

20876

20919 Scarlet Leaf Ter Noon to 2 pm $549,000

HYATTSVILLE

20782

2417 Marsh Pt #100a 11 am to 5 pm $379,990

4807 Crest View Dr #110e 11 am to 5 pm $364,990

6110 Rosedale Dr Noon to 3 pm $550,000

KENSINGTON

20895

4218 Colchester Dr 2 pm to 5 pm $795,000

3132 Plyers Mill Rd 1 pm to 4 pm $499,900

3606 Dupont Ave 1 pm to 3 pm $799,000

3111 Fayette Rd Noon to 3 pm $649,999

10231 Parkwood Ct 1 pm to 3 pm $679,000

NORTH BETHESDA

20852

7105 Old Gate Rd Noon to 3 pm $945,000

6600 Paxton Rd 2 pm to 4 pm $1,198,000

NORTH POTOMAC

20878

12616 War Admiral Way 2 pm to 4 pm $665,000

OLNEY

20832

935 Gratitude Ct Noon to 5 pm $999,000

POOLESVILLE

20837

17608 Shores Dr 11 am to 12:30 pm $889,000

ROCKVILLE

20850

531 Montgomery Ave Noon to 3 pm $750,000

1420 Piccard Dr Noon to 5 pm $660,000

1438 Piccard Dr Noon to 5 pm $599,900

932 King Farm Blvd Noon to 5 pm $750,990

14334 Potomac Heights Lane 11 am to 4 pm $824,990

14255 Travilah Rd 11 am to 4 pm $769,990

12315 Riding Fields Rd 2 pm to 5 pm $1,290,000

20851

13100 Midway Ave 11 am to 1 pm $439,995

20853

4904 Bel Pre Rd 1 pm to 4 pm $519,900

14120 Bauer Dr Noon to 2 pm $499,900

20854

12907 Travilah Rd 1 pm to 3 pm $749,900

20855

7705 Fawn Ct 2 pm to 4 pm $385,000

SANDY SPRING

20860

1026 Mutual Pl 11 am to 5 pm $539,990

1025 Mutual Pl 11 am to 5 pm $509,990

SILVER SPRING

20901

403 Melbourne Ave 1 pm to 3 pm $529,000

9215 Sligo Creek Pkwy 2 pm to 4 pm $739,000

230 Whitmoor Ter 2 pm to 4 pm $1,000,000

9704 Marshall Ave 1 pm to 4 pm $538,900

10203 Woodmoor Cir 2 pm to 4 pm $500,000

20902

11510 Regnid Dr Noon to 2 pm $460,000

20904

1402 Sarah Dr 2 pm to 4 pm $409,900

13608 Creekside Dr 10 am to 2 pm $599,900

20906

2900 Leisure World Blvd #402 1 pm to 4 pm $279,900

14400 Vedanta Way 1 pm to 4 pm $479,000

2917 St Helen Cir 1 pm to 4 pm $440,000

20910

9521 Woodley Ave 2 pm to 4 pm $555,000

2105 Lanier Dr 1:30 pm to 4 pm $599,000

116 Dale Dr 1:30 pm to 4 pm $849,000

10220 Menlo Ave 1:30 pm to 4 pm $699,000

TAKOMA PARK

20912

7711 Carroll Ave 2 pm to 4 pm $849,999

915 Larch Ave 2 pm to 4 pm $579,000

8005 Flower Ave 1:30 pm to 4 pm $699,000

PRINCE GEORGE’S COUNTY

BLADENSBURG

20710

4217 54th Pl 11 am to 1 pm $290,000

BOWIE

20715

12413 Shelter Lane 1 pm to 4 pm $419,900

11945 Galaxy Lane 1 pm to 3 pm $439,998

20716

15913 Paisley Lane 1 pm to 3 pm $398,500

15677 Easthaven Ct #1203 Noon to 1 pm $1,400

20720

13005 Augustas Progress Dr 1 pm to 3 pm $599,900

4404 Cedar Reach Lane 11 am to 5 pm $659,990

4403 Woodlands Reach Dr 11 am to 5 pm $619,990

4405 Woodlands Reach Dr 11 am to 5 pm $599,990

13901 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $679,990

13903 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $644,990

6411 Glydon Ct 2 pm to 4 pm $485,000

12708 Willow Marsh Lane Noon to 2 pm $735,000

BRENTWOOD

20722

4317 39th Pl 1 pm to 4 pm $345,000

CLINTON

20735

7905 Green St Noon to 3 pm $259,900

5314 Trent St 10 am to 3 pm $302,000

9601 Lormar Lane 11 am to 3 pm $443,900

DISTRICT HEIGHTS

20747

7900 Vineyard Dr Noon to 2 pm $199,000

FORT WASHINGTON

20744

8710 Jolly Lane Noon to 2 pm $299,900

11526 Neon Rd 11 am to 4 pm $569,990

GLENARDEN

20706

9310 Smithview Pl 1 pm to 4 pm $376,790

GREENBELT

20770

5210 Stream Bank Lane #301g Noon to 2 pm $349,900

5502 Stream Bank Lane 11 am to 5 pm $524,990

18u Ridge Rd Noon to 3 pm $205,000

2b Southway Noon to 3 pm $175,000

58m Crescent Rd Noon to 3 pm $175,000

NEW CARROLLTON

20784

6509 Quentin Ct Noon to 4 pm $304,995

OXON HILL

20745

Maury Ave Noon to 5 pm $275,160

RIVERDALE

20737

6022 67th Pl 11 am to 1 pm $352,996

6705 Freeport St 12:30 pm to 3 pm $350,000

SUITLAND

20746

6014 Griffith Dr 2:30 pm to 4:30 pm $260,000

3413 Weltham St Noon to 2 pm $320,000

TEMPLE HILLS

20748

5505 Clothier St 2 pm to 5 pm $469,900

UPPER MARLBORO

20772

13906 Amberfield Ter 2 pm to 3:30 pm $1,750

12803 Coventry Manor Way Noon to 2 pm $547,000

3800 Richmond Run 11 am to 6 pm $443,985

3846 Pentland Hills Rd 1 pm to 4 pm $396,490

15120 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $389,990

3844 Pentland Hills Rd 1 pm to 4 pm $425,735

3848 Pentland Hills Rd 1 pm to 4 pm $433,365

12716 Center Park Way 2 pm to 4 pm $214,900

5911 Sauerwein Way 11 am to 5 pm $420,000

5906 Richmanor Ter 11 am to 5 pm $399,000

5910 Richmanor Ter 11 am to 5 pm $357,000

12407 Newcastle Farm Way Noon to 2 pm $472,000

5209 Derby Manor Lane 1 pm to 3 pm $505,000

4509 Thoroughbred Dr 1 pm to 3 pm $418,000

4005 Ranch Rd 1 pm to 3 pm $3,000

20774

13009 Cannon Pl 2 pm to 4 pm $370,000

616 Cranston Ave 11 am to 5 pm $599,990

721 Rexford Way 11 am to 5 pm $624,990

700 Rexford Way 11 am to 5 pm $584,990

13906 Norton Hill Ct 11 am to 5 pm $639,990

708 Rexford Way 11 am to 5 pm $664,990

15207 Harriet Clotilda Way Noon to 4 pm $415,000

2704 Lantana Dr Noon to 2 pm $469,000

ST. MARY’S COUNTY

CALIFORNIA

20619

23137 Old Pine Ct 2 pm to 4 pm $289,900

HOLLYWOOD

20636

25140 Pappys Way Noon to 3 pm $450,000

25722 Southwell Lane 11 am to 1 pm $324,900

LEONARDTOWN

20650

39690 Compton St 11:30 am to 2:30 pm $259,900

23693 Coventry Dr 2 pm to 4 pm $470,000

LEXINGTON PARK

20653

21958 Spring Valley Dr 11 am to 2 pm $239,900

46350 Creeping Primrose Lane #b 11 am to 5 pm $180,000

46350 Creeping Primrose Lane #c 11 am to 5 pm $180,000

21825 Primrose Willow Lane #b 11 am to 5 pm $169,000

21825 Primrose Willow Lane #c 11 am to 5 pm $169,000

Sunday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

583 Pinewood Dr 10 am to Noon $500,000

110 Brewer Ave 1 pm to 3 pm $755,000

13 Rickover Ct Noon to 2 pm $599,900

567 Francis Nicholson Way Noon to 2 pm $359,000

391/2 Maryland Ave #2 2 pm to 4 pm $880,000

1915 Towne Centre Blvd #203 1 pm to 3 pm $680,000

210 Spring Race Ct 1 pm to 3 pm $650,000

1586 Eaton Way 1 pm to 3 pm $1,595,000

125 Monticello Ave 1 pm to 4 pm $1,049,000

13 Colonial Ave 1 pm to 4 pm $659,000

85 Market St 1 pm to 3 pm $1,100,000

502a Epping Forest Rd 1 pm to 3 pm $925,000

66 Franklin St #103 1 pm to 3 pm $649,500

219 Claude St Noon to 2 pm $2,099,999

19 Steele Ave 1 pm to 3 pm $849,900

619 Cherry Grove Ave S 11 am to 1 pm $439,000

66 Franklin St #110 1 pm to 3 pm $449,500

21403

3202 Britania Ct 11 am to 2 pm $685,000

2020 Quay Village Ct #201 1 pm to 4 pm $725,000

306 Washington St Noon to 2 pm $1,447,000

65 Farragut Rd Noon to 2 pm $619,999

19 Jeremys Way 1 pm to 3 pm $539,000

2691 Claibourne Rd 2 pm to 4 pm $569,000

11 Windwhisper Lane Noon to 2 pm $489,900

1109 Boucher Ave 1 pm to 3 pm $839,000

401 Beards Dock Xing 2 pm to 4 pm $1,395,000

21409

1044 Oak Tree Lane Noon to 2 pm $325,000

1838 Burley Lane 1 pm to 3 pm $975,000

2011 Chesapeake Rd 1 pm to 3 pm $1,175,000

1179 Green Holly Dr 1 pm to 3 pm $375,000

1224 Blue Ridge Pl 1 pm to 3 pm $374,900

1615 Stern Ct 1 pm to 3 pm $627,000

1412 Bay Head Rd Noon to 3 pm $659,000

1441 Bay Head Rd 1 pm to 3 pm $775,000

608 Samantha Ct 1 pm to 3 pm $695,000

ARNOLD

21012

1009 Clausen Lane 1 pm to 3 pm $589,000

368 Long Meadow Way Noon to 3 pm $549,900

244 Way Cross Way 1 pm to 4 pm $475,000

1419 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $669,990

CHURCHTON

20733

5713 Great Oak Pkwy Noon to 3 pm $260,000

CROFTON

21114

1400 Ormsby Pl 1 pm to 4 pm $450,000

1432 Blockton Ct 11 am to 1 pm $250,000

2562 Log Mill Ct 11 am to 1 pm $295,000

CROWNSVILLE

21032

1123 Valentine Creek Dr 1 pm to 4 pm $463,000

DAVIDSONVILLE

21035

2409 Jennieville Dr Noon to 2 pm $1,160,000

3570 Ashland Dr 1 pm to 3 pm $946,000

EDGEWATER

21037

3179 Rolling Rd 11:30 am to 1:30 pm $829,000

1500 Warfield Rd 1 pm to 4 pm $649,900

235 Braxton Way 1 pm to 3 pm $339,000

GAMBRILLS

21054

2507 Cheyenne Dr 1 pm to 3 pm $389,000

903 Saint Michael Dr Noon to 3 pm $975,000

GLEN BURNIE

21060

8164 Meadowgate Cir 1 pm to 3 pm $459,990

7729 Gaston Pl 1 pm to 3 pm $369,000

145 Dorchester Rd Noon to 2 pm $259,900

111 Kent Rd Noon to 3 pm $280,000

8111 Meadowgate Cir 1 pm to 3 pm $499,900

1113 Sunny Brook Dr Noon to 2 pm $250,000

356 Gaylor Rd 1 pm to 3 pm $339,900

7669 Waterwood Trl 1:30 pm to 4 pm $1,395,000

21061

7929 East Park Dr Noon to 2 pm $210,000

HANOVER

21076

Homesite63 Dorchester Vw Noon to 3 pm $399,900

7504 Sandalwood Ct 1 pm to 3 pm $304,900

7413 Thames River Dr 1 pm to 3 pm $520,000

LAUREL

20707

7012 Marmick Pl 2 pm to 4 pm $393,000

20723

8718 Polished Pebble Way 1 pm to 3 pm $515,000

10844 Rockland Dr 1 pm to 3 pm $939,900

9419 Fens Holw 1 pm to 3 pm $353,000

10402 Rosemont Dr Noon to 3 pm $549,900

9309 Ridings Way 1 pm to 3 pm $315,000

LINTHICUM

21090

703 Shipley Ct Noon to 2 pm $319,900

MILLERSVILLE

21108

8402 Adler Ct 2 pm to 4 pm $729,900

700 Mattawa Ct 2 pm to 4 pm $649,900

402 Fawn Haven Ct Noon to 2 pm $625,000

8247 Rupert Rd S 1 pm to 3 pm $315,000

ODENTON

21113

3041 Sunny Ridge Dr 11 am to 2 pm $709,000

815 Patuxent Run Cir 11 am to 1 pm $369,000

1037 Railbed Dr 2 pm to 4 pm $385,000

311 3 Sirens Ct Noon to 2 pm $225,000

8726 Aspen Grove Ct #8726 1 pm to 3 pm $249,900

2964 Levee Dr 1 pm to 3 pm $775,000

PASADENA

21122

1071 Englishman Hrbr 1 pm to 3 pm $256,999

190 Hickory Point Rd Noon to 3 pm $574,900

1833 Fox Hollow Run 1 pm to 3 pm $649,900

610 Laurel Dr Noon to 2 pm $329,900

4015 Apple Jack Ct 1 pm to 3 pm $294,000

2912 Dungate Rd Noon to 2 pm $325,000

228 Harlem Rd Noon to 3 pm $635,000

7724 West Shore Rd 1 pm to 3 pm $489,900

8029 Mansion House Xing Noon to 2 pm $369,900

1041 Scituate Hrbr 1 pm to 3 pm $232,000

SEVERN

21144

1844 Bordeaux Ct 1 pm to 3 pm $345,000

116 Lillian Ave 1 pm to 3 pm $359,000

8410 Terry Lee Way 11 am to 1 pm $749,999

1616 Stream Valley Overlook 1 pm to 3 pm $695,000

1532 Ringe Dr 1 pm to 3 pm $520,000

SEVERNA PARK

21146

517 Benforest Dr Noon to 3 pm $399,000

521 Saint Martins Lane Noon to 2 pm $575,000

508 Harlequin Lane 1 pm to 3 pm $999,000

505 Harlequin Lane 1 pm to 3 pm $799,000

244 Berrywood Dr 11 am to 2 pm $724,000

145 Clarence Ave Noon to 3 pm $568,900

TRACYS LANDING

20779

6103 Traceys Overlook Rd 1 pm to 3 pm $674,900

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

6344 Dory Ct Noon to 3 pm $243,000

DOWELL

20629

95 Newtown Rd 11 am to 1 pm $850,000

DUNKIRK

20754

9811 Empire Ct 2 pm to 4 pm $455,000

3440 Lancer Ct 11 am to 1 pm $699,900

12034 Steven Lane 2 pm to 4 pm $749,900

HUNTINGTOWN

20639

4188 Red Oak Dr 11 am to 1 pm $659,900

4188 Red Oak Dr 11 am to 1 pm $3,200

420 Cross Creek Dr 1 pm to 4 pm $439,000

LUSBY

20657

972 Johnswoods Rd 11 am to 1 pm $340,000

11950 Viola Ct Noon to 3 pm $439,900

10972 Beach Dr 1 pm to 3 pm $239,900

NORTH BEACH

20714

658 Bay Front Ave 2 pm to 4 pm $1,270,000

3595 Glouster Dr 1 pm to 4 pm $319,900

OWINGS

20736

3910 Chaneyville Rd Noon to 3 pm $889,000

PRINCE FREDERICK

20678

100 Simmons Ridge Rd 1 pm to 3 pm $555,000

1009 Basswood Dr 1 pm to 4 pm $559,000

SOLOMONS

20688

14820 Patuxent Ave Noon to 2 pm $569,900

SUNDERLAND

20689

920 Dalrymple Rd Noon to 2 pm $425,000

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

3311 Tianna Way Noon to 3 pm $345,000

14619 April St 1 pm to 4 pm $365,000

2501 Baileys Pond Rd 1 pm to 3 pm $425,000

BRANDYWINE

20613

16501 Baden Naylor Rd Noon to 3 pm $475,000

BRYANS ROAD

20616

6895 Coldstream Ct Noon to 4 pm $379,000

CHARLOTTE HALL

20622

15196 Smokehouse Row Lane Noon to 4 pm $499,900

7472 Sugar Cane Ct Noon to 4 pm $538,225

7468 Sugar Cane Ct Noon to 4 pm $473,900

7456 Sugar Cane Ct Noon to 4 pm $530,350

7448 Sugar Cane Ct Noon to 4 pm $601,170

7440 Sugar Cane Ct Noon to 4 pm $504,900

7424 Sugar Cane Ct Noon to 4 pm $571,310

7476 Sugar Cane Ct Noon to 4 pm $507,800

7432 Sugar Cane Ct Noon to 4 pm $588,210

7464 Sugar Cane Ct Noon to 4 pm $481,940

7468 Sugar Cane Ct Noon to 4 pm $487,860

MECHANICSVILLE

20659

29843 Jefferson Rd Noon to 2 pm $349,900

WALDORF

20601

5518 Notched Beak Ct 2 pm to 4 pm $585,000

2537 Merganser Ct 1 pm to 4 pm $349,900

20602

3804 Old Washington Rd 2 pm to 4 pm $319,900

5037 Oyster Reef Pl 1 pm to 4 pm $269,000

20603

8690 Carrie Ct 1 pm to 3 pm $533,000

3113 Rendsburg Ct 2 pm to 4 pm $435,000

8524 Ridgeline Ter 1 pm to 4 pm $339,900

WELCOME

20693

6870 Cedar Grove Dr 11 am to 1 pm $549,999

FREDERICK COUNTY

ADAMSTOWN

21710

5913 Union Ridge Ct Noon to 3 pm $474,900

2822 Haddington Ct Noon to 3 pm $524,900

7518 Mountain Approach Rd 1 pm to 3 pm $349,900

BRUNSWICK

21716

19 N Virginia Ave 1 pm to 4 pm $284,900

21758

22 Brad Alan Dr 1 pm to 3 pm $460,000

FREDERICK

21701

278 5th St Noon to 3 pm $489,900

800 Stratford Way #b 1 pm to 3 pm $137,000

5 Frederick Ave 1 pm to 4 pm $339,900

717 Fairview Ave Noon to 2 pm $389,900

6372 Meandering Woods Ct 1 pm to 3 pm $339,500

6233 White Oak Dr 1 pm to 3 pm $370,000

21702

204 Timber View Ct Noon to 2 pm $299,900

612 Biggs Ave 1 pm to 3 pm $359,900

2275 Wetherburne Way 1 pm to 3 pm $249,900

21703

5353 Ivywood Dr N 2 pm to 4 pm $442,500

6552 Alan Linton Blvd 1 pm to 4 pm $539,990

602 Crossover Ct 2 pm to 5 pm $428,500

207 Locust St 1 pm to 3 pm $334,000

6653 S Clifton Rd 11:30 am to 1:30 pm $665,000

7149 Ladd Cir Noon to 3 pm $255,000

IJAMSVILLE

21754

10917 Horan Ct 1 pm to 4 pm $765,000

2021 Fire Tower Lane 1 pm to 3 pm $459,900

JEFFERSON

21755

2683 Lander Rd 2 pm to 4 pm $495,000

MIDDLETOWN

21769

4603 Birch Ct 1 pm to 3 pm $369,900

MONROVIA

21770

3906 Thrasher Ct 1 pm to 3 pm $635,000

MOUNT AIRY

21771

1890 Long Corner Rd 1 pm to 3 pm $510,000

8 Heritage Farm Dr 1 pm to 3 pm $515,000

4241 Bartholows Rd 1 pm to 3 pm $339,900

691 Long Corner Rd 1 pm to 3 pm $525,000

2209 Flag Marsh Rd 1 pm to 3 pm $339,900

6650 Christy Acres Cir 1 pm to 3 pm $449,900

2101 Fieldbrook Lane 11 am to 1 pm $489,900

1717 Trestle St 1 pm to 3 pm $324,500

1201 Horizon Rd 1 pm to 4 pm $414,900

MYERSVILLE

21773

8915 Old Harmony Rd 1 pm to 3 pm $300,000

52 Fox Rock Dr 1:30 pm to 3:30 pm $389,900

NEW MARKET

21774

11221 Country Club Rd Noon to 2 pm $464,900

7029 Country Club Ter Noon to 2 pm $449,900

10937 Divot Ct Noon to 2 pm $429,900

POINT OF ROCKS

21777

1706 Brookshire Run 1 pm to 3 pm $330,000

WALKERSVILLE

21793

9917 Foxhound Ct 2 pm to 4 pm $449,999

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

6035 Red Clover Lane 1 pm to 3 pm $780,000

6016 Countless Stars Run 1 pm to 3 pm $660,000

COLUMBIA

21044

10208 Pembroke Green Pl #96 1 pm to 3 pm $385,000

5036 Rushlight Path 1 pm to 3 pm $675,000

21045

9093 Flamepool Way 1 pm to 3 pm $400,000

6106 Tamar Dr 1 pm to 3 pm $404,900

7152 Peace Chimes Ct 1 pm to 3 pm $285,000

6158 Stevens Forest Rd 2 pm to 4 pm $340,000

5471 Delphinium Ct 1 pm to 3 pm $400,000

6039 River Meadows Dr 1 pm to 3 pm $515,000

8627 Hayshed Lane Noon to 2 pm $444,900

DAYTON

21036

15001 High Forest Ct 1:30 pm to 3 pm $975,000

ELKRIDGE

21075

6218 Graftons View Ct 1 pm to 3 pm $625,000

7219 Barry Lane 2 pm to 6 pm $415,000

7223 Barry Lane 2 pm to 6 pm $446,000

7225 Barry Lane 2 pm to 6 pm $409,000

5905 Deborah Jean Dr 1 pm to 3 pm $615,000

7957 Alchemy Way 1 pm to 3 pm $420,000

7956 Pettigrew St 1 pm to 3 pm $365,000

6450 Green Field Rd #3-303 1 pm to 3 pm $185,000

6192 Karas Walk Noon to 3 pm $494,999

5917 Sandy Rdg 1 pm to 3 pm $665,000

5929 Main St 1 pm to 3 pm $519,900

ELLICOTT CITY

21042

11275 Independence Way 1 pm to 3 pm $1,599,000

3894 Whitebrook Lane 1 pm to 3 pm $1,549,000

11009 Bittersweet Ct 1 pm to 3 pm $900,000

4982 Dorsey Hall Dr #c-2 2 pm to 4 pm $208,800

3012 Patuxent Overlook Ct 1 pm to 3 pm $750,000

10223 Raleigh Tavern Lane 1 pm to 3 pm $625,000

2910 Bethany Lane 1 pm to 4 pm $733,000

2905 Excelsior Springs Ct 1 pm to 3 pm $885,000

11432 Castle Lane 1 pm to 3 pm $875,000

9713 Briarcliffe Lane 1 pm to 3 pm $850,000

9073 Northfield Rd 1 pm to 3 pm $739,900

4605 Manorhill Lane 1 pm to 3 pm $709,900

2934 Pinewick Rd 1 pm to 3 pm $465,000

3445 Nanmark Ct 1 pm to 3 pm $599,900

21043

1005 Lillies Lane 1 pm to 3 pm $599,900

1013 Lillies Lane 1 pm to 3 pm $615,000

7979 Brightmeadow Ct 1 pm to 3 pm $329,000

1213 Oella Ave 1 pm to 3 pm $615,000

740 Oella Ave 1 pm to 3 pm $389,900

1215 Oella Ave 1 pm to 3 pm $815,000

5367 Dunteachin Dr 1 pm to 3 pm $715,000

4766 Ilkley Moor Lane 1 pm to 4 pm $619,900

2801 Stansway Ct 1 pm to 3 pm $625,000

7763 Rockburn Dr 1 pm to 3 pm $650,000

8608 Watkins Run Ct 1:30 pm to 3:30 pm $684,500

FULTON

20759

11377 Iager Blvd #7 1 pm to 4 pm $407,999

11544 Iager Blvd 1 pm to 3 pm $929,990

11540 Iager Blvd 1 pm to 3 pm $949,990

11461 Iager Blvd 1 pm to 3 pm $1,495,000

GLENELG

21737

14831 Roxbury Rd 1 pm to 3 pm $799,990

14578 Edgewoods Way 1 pm to 3 pm $1,700,000

3223 Roscommon Dr 1 pm to 3 pm $765,000

HIGHLAND

20777

7646 Greendell Lane 2 pm to 4 pm $1,189,900

JESSUP

20794

8621 Sherwood Gln 1 pm to 3 pm $399,900

Lot 4 Lincoln Dr 1 pm to 3 pm $434,800

WOODBINE

21797

15400 Maple Ridge Rd 1 pm to 3 pm $835,000

725 Morgan Station Rd 1 pm to 3 pm $659,000

565 Morgan Station Rd NW 1 pm to 3 pm $759,900

WOODSTOCK

21163

2155 Turnberry Way #23 1 pm to 3 pm $475,000

10540 Chester Way 1 pm to 3 pm $645,000

10407 Wetherburn Rd 1 pm to 3 pm $825,000

MONTGOMERY COUNTY

ASHTON

20861

17728 Striley Dr 2 pm to 4 pm $649,900

BETHESDA

20814

5308 Wilson Lane 1 pm to 3 pm $1,499,000

5328 Merriam St Noon to 3 pm $1,599,000

10625 Montrose Ave #m-2a Noon to 3 pm $199,900

4915 Hampden Lane #201 2 pm to 4 pm $1,400,000

4808 Moorland Lane #1004 1 pm to 4 pm $569,000

5619 Huntington Pkwy 1 pm to 4 pm $1,650,000

5715 Bradley Blvd 1 pm to 4 pm $1,549,999

8407 Old Georgetown Rd 1 pm to 3 pm $1,189,900

5225 Pooks Hill Rd #602n 2 pm to 4 pm $160,000

10421 Montrose Ave #m-2 2 pm to 4 pm $279,999

4801 Fairmont Ave #704 1 pm to 4 pm $429,900

8210 Old Georgetown Rd 1 pm to 4 pm $1,250,000

20816

5814 Madaket Rd 2 pm to 4 pm $1,299,000

4106 Maryland Ave 2 pm to 4 pm $1,799,000

4982 Sentinel Dr #14-102 1 pm to 3 pm $535,000

6005 Wynnwood Rd 2 pm to 4 pm $945,000

4948 Sentinel Dr #7-203 1 pm to 3 pm $599,500

4936 Sentinel Dr #104 1 pm to 3 pm $545,000

5611 Chesterbrook Rd 12:30 pm to 3:30 pm $1,675,000

6103 Cromwell Dr 2 pm to 4 pm $874,500

5319 Wapakoneta Rd 2 pm to 4 pm $1,325,000

20817

7703 Granada Dr 2 pm to 4 pm $1,925,000

8408 Old Seven Locks Rd 2 pm to 4 pm $1,220,000

8032 Quarry Ridge Way #3b 1 pm to 3 pm $389,900

6620 Elgin Lane 1 pm to 4 pm $2,649,900

8121 River Rd #422 2 pm to 5 pm $1,325,000

6303 Phyllis Lane 1 pm to 4 pm $798,000

8702 Bellwood Rd 1 pm to 3 pm $1,595,000

9049 Holly Leaf Lane 2 pm to 4 pm $1,895,000

6707 Landon Lane 1 pm to 4 pm $1,865,000

6512 Goldleaf Dr 1 pm to 4 pm $1,495,000

7707 Radnor Rd 2 pm to 4 pm $2,195,000

9504 Seddon Ct 1 pm to 4 pm $1,100,000

6808 Tammy Ct 2 pm to 4 pm $1,050,000

9301 Burning Tree Rd 1 pm to 4 pm $1,050,000

8713 Burdette Rd 2 pm to 4 pm $2,325,000

5618 Greentree Rd 2 pm to 4 pm $1,429,000

6304 Tone Dr 1 pm to 4 pm $1,149,500

8408 Peck Pl 1 pm to 4 pm $1,049,000

6009 Durbin Rd 1 pm to 3 pm $2,195,000

9209 Fernwood Rd 1:30 pm to 3:30 pm $865,000

8305 Thoreau Dr 1:30 pm to 3:30 pm $1,579,000

9513 Bulls Run Pkwy 1 pm to 4 pm $1,439,000

9412 Wadsworth Dr 1 pm to 4 pm $760,000

BOYDS

20841

22000 Clarksburg Rd Noon to 2 pm $645,000

14305 Bubbling Spring Rd 1 pm to 4 pm $719,900

14405 Autumn Crest Rd Noon to 3 pm $694,888

BROOKEVILLE

20833

2209 Farmhouse Ct 1 pm to 3 pm $629,900

2008 Birthday Ct 1 pm to 3 pm $925,000

2520 Gold Mine Rd 1 pm to 3 pm $829,900

BURTONSVILLE

20866

4238 Dunwood Ter 1 pm to 4 pm $325,000

4308 Sugar Pine Ct 1 pm to 4 pm $439,900

CABIN JOHN

20818

12 Froude Cir #0-0 1 pm to 4 pm $625,000

6532 79th St 1 pm to 4 pm $1,300,000

6414 83rd Pl 1 pm to 3 pm $1,125,000

8211 Caraway St 2 pm to 4 pm $1,395,000

CHEVY CHASE

20815

4117 Jones Bridge Rd 3 pm to 5 pm $780,000

4332 Leland St 2 pm to 4 pm $1,689,900

6 East Lenox St 1 pm to 4 pm $2,495,000

4844 Chevy Chase Dr #149 1 pm to 4 pm $620,000

4006 Underwood St 2 pm to 4 pm $1,595,000

3807 Williams Lane 1 pm to 4 pm $2,200,000

4104 Blackthorn St 1 pm to 4 pm $1,099,000

4601 Park Ave #517s 2 pm to 4 pm $365,000

5214 Oakland Rd 2 pm to 4 pm $3,485,000

4601 N Park Ave #1716-R 1 pm to 3 pm $2,200

125 Grafton St 2 pm to 4 pm $1,895,000

4601 N Park Ave #1716-R 1 pm to 3 pm $324,900

6 Leland Ct 2 pm to 4 pm $2,395,000

4620 Park Ave #1504e 2 pm to 4 pm $629,000

160 Quincy St 2 pm to 4 pm $1,599,000

6300 Brookville Rd 1 pm to 3 pm $2,250,000

3322 Jones Bridge Ct 2 pm to 4 pm $950,000

2801 Greenvale St 2 pm to 4 pm $2,095,000

3410 Taylor St 1 pm to 4 pm $1,339,000

CLARKSBURG

20871

23503 Gardenside Pl 1 pm to 4 pm $459,900

22713 Newcut Rd 1 pm to 3 pm $430,000

12120 Cypress Spring Rd 1 pm to 3 pm $639,900

25371 Lynwood Farm Ct Noon to 5 pm $824,990

25375 Lynwood Farm Ct Noon to 5 pm $894,990

25346 Lynwood Farm Ct Noon to 5 pm $789,990

12462 Horseshoe Bend Cir Noon to 2 pm $414,900

22308 Honey Hill Lane 2 pm to 4 pm $437,000

DAMASCUS

20872

10441 Carlyn Ridge Rd 1 pm to 3 pm $419,000

24041 Glade Valley Ter 11:30 am to 4 pm $400,000

28621 Kemptown Rd 1 pm to 4 pm $349,000

25229 Woodfield Rd 1:30 pm to 3:30 pm $399,900

DERWOOD

20855

16408 Redland Rd 1 pm to 4 pm $500,000

GAITHERSBURG

20877

16800 Chestnut St 2 pm to 4 pm $465,000

20878

15703 Quince Trace Ter 1 pm to 4 pm $719,900

434 Highland Ridge Ave 1 pm to 4 pm $499,900

12109 Bayswater Rd 1 pm to 4 pm $435,000

607 Diamondback Dr #10-B 1 pm to 4 pm $575,000

247 Crown Park Ave 2 pm to 4 pm $724,900

733 Kent Oaks Way 1 pm to 4 pm $649,900

616 Kent Oaks Way 1 pm to 4 pm $969,990

518 Nirvana St 2 pm to 5 pm $912,000

104 Summer Walk Dr 1 pm to 4 pm $609,000

118 Hart Rd 2 pm to 4 pm $875,000

513 Coral Reef Dr 1 pm to 4 pm $349,000

200 Midsummer Cir Noon to 3 pm $779,000

3 Bayshore Ct 1 pm to 3 pm $439,000

20879

18736 Pier Point Pl 2 pm to 5 pm $274,900

18716 Severn Rd 1 pm to 3 pm $595,900

23508 Rolling Fork Way 2 pm to 4 pm $685,000

20882

21310 Woodfield Rd 1:30 pm to 4 pm $849,000

20886

8314 Frontwell Cir 1 pm to 4 pm $434,900

8684 Delcris Dr 1 pm to 3 pm $369,000

GARRETT PARK

20896

10930 Montrose Ave 1 pm to 4 pm $1,795,000

10930 Clermont Ave 1 pm to 4 pm $725,000

GERMANTOWN

20874

13417 Cloverdale Pl 1 pm to 4 pm $418,910

13527 Giant Ct 1 pm to 3 pm $319,900

13412 Rising Sun Lane 1 pm to 4 pm $399,900

18537 Tarragon Way 1 pm to 4 pm $235,000

13020 Town Commons Dr Noon to 3 pm $399,980

19309 Ranworth Dr 2:30 pm to 4:30 pm $529,000

19410 Buckingham Way 1 pm to 3 pm $310,000

14123 Tattershall Pl 1 pm to 4 pm $615,000

14100 Esworthy Rd 1 pm to 3 pm $849,000

13145 Dairymaid Dr #82 1 pm to 3 pm $185,000

20876

10740 Wayfarer Rd 1:30 pm to 4 pm $465,000

21224 Hickory Forest Way 1 pm to 4 pm $599,000

21314 Village Green Cir 1 pm to 3 pm $540,000

11204 Cool Breeze Pl 1 pm to 4 pm $535,000

22345 Canterfield Way 1 pm to 4 pm $629,000

GLEN ECHO

20812

6103 Princeton Ave 1 pm to 4 pm $889,000

KENSINGTON

20895

11222 East Ave 1 pm to 4 pm $450,000

9845 Campbell Dr 2 pm to 4 pm $719,000

4017 Glenridge St 1 pm to 3 pm $1,050,000

11100 Stillwater Ave 1 pm to 4 pm $1,275,000

9601 Hillridge Dr 1 pm to 4 pm $1,159,000

3035 Moore Lane 1 pm to 4 pm $839,500

11404 Woodson Ave 1 pm to 3 pm $594,500

4513 Saul Rd 1 pm to 4 pm $889,000

5310 Bangor Dr 1 pm to 4 pm $679,000

11119 Midvale Rd 1 pm to 4 pm $539,000

3106 Blueford Rd 1 pm to 3 pm $529,770

LAYTONSVILLE

20882

25022 Johnson Farm Dr 1 pm to 3 pm $765,000

20008 Belle Chase Dr 1 pm to 4 pm $674,900

MONTGOMERY VILLAGE

20886

9840 Dellcastle Rd 2 pm to 4 pm $484,000

9005 Nesbit Ct 1 pm to 4 pm $469,000

10303 Royal Woods Ct 1 pm to 4 pm $296,000

18743 Pier Point Pl 1 pm to 4 pm $280,000

NORTH BETHESDA

20852

11134 Stephalee Lane 2 pm to 4 pm $2,275,000

NORTH POTOMAC

20878

12620 High Meadow Rd 1 pm to 4 pm $1,045,000

12414 Falconbridge Dr 2 pm to 4 pm $495,000

15505 Quail Run Dr 3 pm to 5 pm $1,074,990

14516 Settlers Landing Way 1 pm to 4 pm $779,000

OLNEY

20832

6 Olney Mill Ct Noon to 3 pm $549,779

17402 Kirstin Ct 1 pm to 3 pm $594,900

3118 Paladin Ter Noon to 3 pm $375,000

18218 Fox Chase Cir 1 pm to 3 pm $359,000

17601 Stafford Ct 12:30 pm to 3:30 pm $555,000

17514 Gallagher Way 1 pm to 4 pm $375,000

18508 Hawkstone Ct 1 pm to 3 pm $985,000

4224 Cherry Valley Dr 1 pm to 3 pm $615,000

3301 Sandburg Ter 2 pm to 4 pm $650,000

18628 Woodgate Pl 2 pm to 4 pm $849,000

3600 Blankenship Ct 1 pm to 4 pm $425,000

2220 Winter Garden Way 1 pm to 4 pm $435,000

POOLESVILLE

20837

19612 Selby Ave 3 pm to 5 pm $639,900

19304 Cissel Manor Dr Noon to 3 pm $709,000

19004 Hempstone Ct 1 pm to 3 pm $464,500

POTOMAC

20854

12500 Park Potomac Ave #406 2 pm to 4 pm $995,000

11716 Wood Thrush Lane 1 pm to 4 pm $3,200,000

12704 Maidens Bower Dr 2 pm to 4 pm $1,025,000

10705 Riverwood Dr 1 pm to 4 pm $2,850,000

7839 Muirfield Ct 1 pm to 3 pm $559,000

10923 Whiterim Dr 2 pm to 4 pm $680,000

10400 Bridle Lane 1 pm to 4 pm $1,499,999

9432 Lost Trail Way 1 pm to 4 pm $838,900

8723 Persimmon Tree Rd 1 pm to 3 pm $2,599,000

8511 Rapley Preserve Cir 2 pm to 4 pm $2,195,000

23 Beman Woods Ct 1 pm to 3:30 pm $1,465,000

12500 Park Potomac Ave #905n 2 pm to 4 pm $1,687,000

12429 Rivers Edge Dr 2 pm to 4 pm $1,050,000

7721 Whiterim Ter 2 pm to 4 pm $729,500

18 Beman Woods Ct 1 pm to 3 pm $1,595,000

8945 Abbey Ter 1 pm to 3 pm $1,850,000

10012 Hall Rd 1:30 pm to 3:30 pm $1,089,000

7811 Stable Way 1 pm to 4 pm $1,198,000

8704 Brickyard Rd 2 pm to 4 pm $1,978,000

8506 Wild Olive Dr 1 pm to 4 pm $670,000

12010 Wetherfield Lane 1 pm to 4 pm $1,295,000

10020 Counselman Rd 2 pm to 5 pm $2,775,000

8033 Cobble Creek Cir 1 pm to 4 pm $1,299,990

8909 Victory Lane 1 pm to 4 pm $899,900

9209 Cambridge Manor Ct 2 pm to 4 pm $1,549,000

9204 Fall River Lane 1 pm to 4 pm $985,000

ROCKVILLE

20850

9824 Bald Cypress Dr 1 pm to 4 pm $1,299,000

437 Winding Rose Dr 1 pm to 4 pm $615,000

118 Monroe St #1010 Noon to 3 pm $210,000

453 Winding Rose Dr 1 pm to 4 pm $644,900

15 Sterling Ct 1 pm to 4 pm $664,900

417 Park Rd 2 pm to 4 pm $724,900

515 Crabb Ave 3 pm to 5 pm $689,000

306 Lincoln Ave 1 pm to 4 pm $699,990

641 Grand Champion Dr 1 pm to 4 pm $650,000

400 Ridgemont Ave 1 pm to 4 pm $799,000

806 Ivy League Lane #7-36 2 pm to 4 pm $489,000

13715 Lakewood Ct 2 pm to 4 pm $1,198,000

13304 Glen Mill Rd 1 pm to 4 pm $995,000

13509 Glen Mill Rd 1 pm to 4 pm $1,395,000

13730 Valley Dr 1 pm to 4 pm $1,149,777

208 Lincoln Ave 2 pm to 4 pm $380,000

2266 Glenmore Ter 2 pm to 4 pm $675,000

13300 Foxden Dr 2 pm to 4 pm $1,195,000

10212 Daphney House Way 1 pm to 4 pm $1,125,000

1005 Crestfield Dr 1 pm to 3:30 pm $665,000

20851

13222 Midway Ave 1 pm to 3 pm $639,000

1009 Kennon Ct 2 pm to 4 pm $425,000

20852

10101 Grosvenor Pl #1513 2 pm to 4 pm $290,000

6 Old Club Ct 1 pm to 4 pm $869,900

10401 Grosvenor Pl #1125 1 pm to 4 pm $265,000

10101 Grosvenor Pl #l16 2 pm to 5 pm $459,990

10101 Grosvenor Pl #1518 2 pm to 5 pm $1,692

10101 Grosvenor Pl #1004 2 pm to 5 pm $289,990

10101 Grosvenor Pl #l11 1 pm to 4 pm $349,999

5750 Bou Ave #1612 2 pm to 4 pm $515,000

11014 Schuylkill Rd 2 pm to 4 pm $439,000

20853

4305 Banff Springs Ct 1 pm to 3 pm $717,000

4010 Wild Grape Ct 1 pm to 4 pm $998,000

4008 Fox Valley Dr 1 pm to 4 pm $899,000

4824 Flower Valley Dr 1 pm to 3 pm $699,900

2515 Baltimore Rd #8 1 pm to 4 pm $196,000

5 Jasmine Ct 1 pm to 3 pm $685,000

20854

1128 Halesworth Dr 1 pm to 4 pm $780,000

9424 Wing Foot Ct 2 pm to 4 pm $1,549,000

20855

16829 Malabar St 2 pm to 4 pm $499,000

7812 Suthard Dr 1 pm to 3 pm $435,000

19840 Meredith Dr 11:30 am to 1:30 pm $774,900

17215 Vestry Ct 1 pm to 4 pm $519,900

7609 Anamosa Way 1 pm to 4 pm $619,916

SILVER SPRING

20901

9504 Seminole St 2 pm to 4 pm $519,000

505 E Schuyler Rd 2 pm to 4 pm $494,900

20902

2411 Parker Ave 1 pm to 4 pm $749,000

1401 Woodman Ave 1 pm to 4 pm $689,000

11673 Leesborough Cir 1 pm to 3 pm $459,000

2910 Hardy Ave 2 pm to 4 pm $400,000

2020 Flowering Tree Ter 2 pm to 4 pm $299,900

20904

13605 Sir Thomas Way #2-A-A1 1 pm to 3:30 pm $199,000

2609 Hawkshead Ct 2 pm to 4 pm $465,000

3006 Memory Lane 2 pm to 4 pm $439,900

2105 Serpentine Ter 1 pm to 4 pm $518,000

20905

502 Grand Cypress Ct 1 pm to 3 pm $999,800

15741 Good Hope Rd 1 pm to 3 pm $925,000

15412 Aylesbury St 2 pm to 4 pm $469,900

1131 Hornell Dr 2 pm to 4 pm $624,900

20906

13227 Deer Highlands Way 2 pm to 4 pm $575,112

12809 Camellia Dr 1 pm to 4 pm $490,000

13929 Blair Stone Lane 1 pm to 3 pm $499,900

14228 Woodwell Ter 1 pm to 4 pm $434,900

13331 Moonlight Trail Dr 2 pm to 4 pm $799,997

12 Moonlight Trail Ct 1 pm to 3 pm $725,000

20910

2410 Colston Dr #104 1 pm to 3 pm $215,000

9329 Harvey Rd 2 pm to 4 pm $825,000

704 Boundary Ave 1 pm to 3 pm $609,000

21 Dewitt Ct 1 pm to 3 pm $1,450,000

8045 Newell St #522 1 pm to 4 pm $299,900

9715 Caney Pl 1 pm to 4 pm $450,000

TAKOMA PARK

20912

706 Maplewood Ave 2 pm to 4 pm $574,900

7500 16th Ave 2 pm to 4 pm $349,999

19 Grant Ave 1 pm to 4 pm $795,000

PRINCE GEORGE’S COUNTY

ADELPHI

20783

9321 Lynmont Dr 1 pm to 4 pm $349,900

BOWIE

20715

3535 Madonna Lane 1 pm to 4 pm $345,000

2507 Kennet Lane 1 pm to 4 pm $329,900

12708 Buckingham Dr Noon to 2 pm $365,000

8412 Myrtle Ave 12:30 pm to 2:30 pm $385,000

12707 Knowledge Lane 2 pm to 4:30 pm $380,000

12513 Kensington Lane Noon to 4 pm $385,000

20720

12709 10th St Noon to 2 pm $399,900

BRENTWOOD

20722

4507 38th Ave 1 pm to 4 pm $210,000

CAPITOL HEIGHTS

20743

7001 Hastings Dr 1 pm to 3 pm $315,000

722 Mentor Ave Noon to 3 pm $299,950

CLINTON

20735

5014 Plata St 1 pm to 4 pm $349,900

6306 Florence Ct 1 pm to 4 pm $299,000

8612 Old Branch Ave 1 pm to 3 pm $275,000

COLLEGE PARK

20740

9310 Rhode Island Ave 2:30 pm to 4:30 pm $569,000

DISTRICT HEIGHTS

20747

6001 Druid Pl 1 pm to 3 pm $257,000

FAIRMOUNT HEIGHTS

20743

701 60th Ave 2 pm to 5 pm $279,000

FORT WASHINGTON

20744

502 Digges Lane Noon to 2 pm $450,000

7115 Loch Ct Noon to 2 pm $360,000

11804 Fort Washington Rd 1 pm to 4 pm $689,000

GLENN DALE

20769

10005 Locust St 2 pm to 4 pm $350,000

MOUNT RAINIER

20712

3206 Varnum St 2 pm to 4 pm $520,000

NATIONAL HARBOR

20745

721 Sentry Sq 1 pm to 4 pm $615,000

721 Sentry Sq 1 pm to 4 pm $4,000

147 Waterfront St #301 1 pm to 4 pm $2,693,000

OXON HILL

20745

807 Shelby Dr Noon to 3 pm $225,000

TEMPLE HILLS

20748

2002 Oakwood St Noon to 2 pm $310,000

UPPER MARLBORO

20772

6206 Dower Village Lane 3 pm to 5 pm $265,000

10415 Del Ray Ct 1 pm to 5 pm $480,385

10413 Del Ray Ct 1 pm to 5 pm $519,125

10405 Del Ray Ct 1 pm to 5 pm $519,900

10403 Del Ray Ct 1 pm to 5 pm $578,400

10401 Del Ray Ct 1 pm to 5 pm $503,625

10400 Del Ray Ct 1 pm to 5 pm $584,900

10404 Del Ray Ct 1 pm to 5 pm $588,625

10407 Del Ray Ct 1 pm to 5 pm $511,625

9707 Rosaryville Rd 1 pm to 3:30 pm $340,000

6812 Osborne Hill Dr 2 pm to 4 pm $715,000

20774

411 Esmond Pl Noon to 3 pm $485,000

11201 Brown Rd 1 pm to 3 pm $399,900

2901 Berwick Ct Noon to 2 pm $449,500

10214 Prince Pl #8-201 Noon to 3 pm $1,700

2813 Lake Forest Dr 1 pm to 4 pm $520,000

ST. MARY’S COUNTY

CALLAWAY

20620

20460 Piney Point Rd 10 am to Noon $949,900

LEONARDTOWN

20650

21064 Woodmere Dr 2 pm to 4 pm $459,900