Here’s a list of open houses taking place April 28-29 in Virginia. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into MRIS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Maryland? Click here.

Saturday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

2811 Arlington Blvd #101b 1 pm to 3 pm $305,000

22202

3600 Glebe Rd #819w 2 pm to 4 pm $659,000

22203

497 N. Abingdon St 1 pm to 4 pm $1,619,000

4610 Carlin Springs Rd 2 pm to 4 pm $1,599,000

851 Glebe Rd #1209 1 pm to 4 pm $529,999

22204

701 Barton St S 1 pm to 4 pm $699,900

4181 Four Mile Run Dr #c 1 pm to 4 pm $442,700

5133 12th St S 1 pm to 4 pm $889,500

5426 8th Rd S 1 pm to 4 pm $424,500

22205

4822 15th St N 1 pm to 3 pm $1,195,000

22207

2101monroe Monroe St #306 1 pm to 3 pm $619,999

6000 Little Falls Rd 1 pm to 4 pm $1,195,000

4627 13th St N 2 pm to 4 pm $978,500

22209

1111 19th St N #2505 2 pm to 4 pm $899,000

ROSSLYN

1411 Key Blvd #208 1 pm to 4 pm $629,900

ALEXANDRIA

22302

3746 Holmes Lane 2 pm to 4 pm $320,000

22304

311 Lannon Ct 1 pm to 4 pm $677,500

6300 Stevenson Ave #621 Noon to 3 pm $215,000

238 Murtha St 2 pm to 4 pm $760,000

5258 Bessley Pl 1 pm to 4 pm $685,000

6350 Stevenson Ave 2 pm to 4 pm $659,000

203 Yoakum Pkwy #1525 2 pm to 5 pm $305,000

22305

3004 Landover St 2 pm to 5 pm $589,000

47 Dale St 11 am to 2 pm $399,999

22312

301 Beauregard St #1415 Noon to 2 pm $289,990

22314

801 Pitt St S #334 11 am to 1 pm $394,789

204 Green St 2 pm to 4 pm $869,900

503 Franklin St 2 pm to 4 pm $748,000

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22303

3605 Kendall Pl 2 pm to 4 pm $499,000

22307

2220 Dartmouth Dr 1 pm to 3 pm $359,900

2432 Temple Ct 1 pm to 3 pm $349,900

7300 Rippon Rd Noon to 2 pm $749,900

7218 Beechwood Rd Noon to 2 pm $999,900

1300 Westgrove Blvd 2 pm to 4 pm $749,000

7201 Burtonwood Dr 2 pm to 4 pm $900,000

22308

8418 Camden St 1 pm to 3 pm $699,000

22309

8122 Pinelake Ct 11 am to 1 pm $350,000

3928 Woodhue Pl #14 11 am to 2 pm $170,000

3928 Woodhue Pl #14 11 am to 2 pm $1,475

22310

6166 Cobbs Rd 1 pm to 5 pm $1,395,000

22312

4706 Minor Cir 1 pm to 3 pm $549,900

6470 1st St 2 pm to 4 pm $824,900

22315

7206 Lensfield Ct 1 pm to 4 pm $469,900

6655 Scottswood St Noon to 3:30 pm $619,999

6515 Old Carriage Way 2 pm to 4 pm $365,000

5970 Norham Dr Noon to 2 pm $515,000

ANNANDALE

22003

3900 Lavaine Ct 2 pm to 4 pm $694,999

4101 High Point Ct 1 pm to 4 pm $794,970

4104 Yerkes Pl 1 pm to 4 pm $649,999

BURKE

22015

9805 Portside Dr 1 pm to 4 pm $939,900

CENTREVILLE

20121

7100 Ordway Rd 1 pm to 3 pm $624,900

14421 Turin Lane #14421 1 pm to 3 pm $209,900

6017 Honnicut Dr 1 pm to 4 pm $519,950

CLIFTON

20124

7368 Clifton Rd 1 pm to 3 pm $849,999

FAIRFAX

22030

3604 Jermantown Rd 1 pm to 4 pm $1,199,000

3539 Country Hill Dr 1 pm to 4 pm $600,000

11979 Glen Alden Rd Noon to 2 pm $389,000

4713 Groves Lane 1 pm to 4 pm $1,179,997

22032

10016 Braddock Rd 1 pm to 3 pm $949,000

5224 Lindsay St Noon to 2 pm $728,900

5580 James Young Way 1 pm to 4 pm $979,990

22033

12004 Golf Ridge Ct #301 2 pm to 4 pm $325,000

13301 Point Pleasant Dr 1 pm to 4 pm $469,900

4111 Oak Village Ldg 2 pm to 5 pm $2,500

4210 Mozart Brigade Lane #u 1 pm to 3 pm $369,000

4563 Gossamer Way 1 pm to 4 pm $624,900

FAIRFAX STATION

22039

11117 Devereux Station Lane 1 pm to 4 pm $1,092,750

FALLS CHURCH

22041

3800 Powell Lane #918 1 pm to 3 pm $232,900

5934 6th St Noon to 4 pm $674,900

22042

3445 Gallows Rd Noon to 5 pm $1,599,999

22043

7518 Fisher Dr 1 pm to 3 pm $550,000

7605 Dominion Dr 1 pm to 3 pm $2,900

2311 Pimmit Dr #715 1 pm to 4 pm $250,000

2300 Pimmit Dr #304 1 pm to 4 pm $230,000

7024c Falls Reach Dr #302 2 pm to 4 pm $474,990

GREAT FALLS

22066

10104 Walker Lake Dr 1 pm to 3 pm $949,000

HERNDON

20170

1536 Youngs Point Pl 1 pm to 3 pm $525,000

20171

13034 Cabin Creek Rd 1 pm to 4 pm $350,000

LORTON

22079

9619 Masey Mcquire Ct 1 pm to 3 pm $494,000

9183 Marovelli Forest Dr W 1 pm to 3 pm $974,950

MCLEAN

22101

6600 Chesterfield Ave 1 pm to 4 pm $2,049,000

1450 Emerson Ave #g04-4 11 am to 1 pm $815,000

7215 Farm Meadow Ct 2 pm to 4 pm $1,699,988

6309 Hardy Dr 2 pm to 4 pm $924,900

22102

8107 Falstaff Rd 1 pm to 4 pm $895,000

OAKTON

22124

3013 Rose Creek Ct Noon to 2 pm $1,825,000

2952 Bonds Ridge Ct 2 pm to 4 pm $1,885,000

RESTON

20191

11332 Headlands Ct 1 pm to 4 pm $428,888

SPRINGFIELD

22150

7031 Calamo St Noon to 4 pm $585,000

22151

7611 Hogarth St 2 pm to 4 pm $519,000

22152

5902h Surrey Hill Pl #706 1 pm to 4 pm $175,000

22153

1 Asher Andrew Ct 2 pm to 4 pm $925,000

8115 Asher Andrew Ct 2 pm to 4 pm $919,900

8010 Revenna Lane 1 pm to 4 pm $414,990

VIENNA

22180

402 Upham Pl NW 1 pm to 3:30 pm $729,900

2422 Jackson Pkwy 1 pm to 4 pm $640,000

22181

2694 Salem Oak Lane #2 Noon to 4 pm $1,454,900

9645 Masterworks Dr 1 pm to 4 pm $619,000

FAUQUIER COUNTY

MARSHALL

20115

7673 Charnick Rd 2 pm to 5 pm $2,199,000

WARRENTON

20186

354 Cannon Way 1 pm to 4 pm $479,999

20187

7156 Northampton St Noon to 3 pm $364,900

7333 Hazelwood Ct 1 pm to 4 pm $399,900

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

42129 Piebald Sq 1 pm to 4 pm $365,000

24853 Woodland Run Pl 11 am to 4 pm $829,999

24267 Purple Finch Dr 2 pm to 5 pm $714,900

24908 Balmoral Glen Ct 1 pm to 4 pm $709,990

42143 Piebald Sq 1 pm to 4 pm $349,000

40616 Rosemary Pine Lane 1 pm to 4 pm $860,000

23532 Whiteheart Hickory Lane 1 pm to 4 pm $741,675

40612 Rosemary Pine Lane 1 pm to 4 pm $744,975

24640 Nettle Mill Sq 1 pm to 3 pm $452,900

25392 Lisa Ter 2 pm to 4 pm $485,000

ASHBURN

20147

20317 Medalist Dr S 1 pm to 3 pm $809,000

20317 Medalist Dr S 1 pm to 3 pm $3,895

20120 Black Diamond Pl 1 pm to 4 pm $1,395,000

44970 Bishop Ter #0 11:30 am to 4:30 pm $649,707

19973 Abram Ter #0 11:30 am to 4:30 pm $594,990

21822 Kelsey Sq Noon to 3 pm $349,990

20148

42513 Oak Park Sq Noon to 4 pm $533,990

22974 Eversole Ter 2 pm to 4 pm $429,999

22874 Courtland Park Dr 1 pm to 4 pm $679,990

22639 Norwalk Sq Noon to 5 pm $535,995

43127 Kendrick Sq 1 pm to 3 pm $559,990

20818 Houseman Ter 1 pm to 4 pm $459,900

23069 Chambourcin Pl 11 am to 6 pm $1,399,900

42622 Hardage Ter 1 pm to 4 pm $415,000

BRAMBLETON

42398 Willow Creek Way S Noon to 4 pm $796,500

22873 Ember Brook Cir N Noon to 4 pm $644,990

23010 Lavallette Sq Noon to 4 pm $584,990

23020 Lavallette Sq Noon to 4 pm $484,990

HAMILTON

20158

17266 Harmony Vista Dr 1 pm to 4 pm $854,900

LEESBURG

20175

1203 White Feldspar Sq Noon to 4 pm $599,990

1704 Gray Shale Ter Noon to 4 pm $549,990

20627 Gleedsville Rd 1 pm to 3 pm $729,900

20176

19116 Caddy Ct 1 pm to 4 pm $1,250,000

453 Andromeda Ter NE 1 pm to 4 pm $349,900

14285 Sydney Meadow Ct 11 am to 4 pm $824,990

Tarleton Dr 11 am to 4 pm $599,990

Courtney Meadow Pl 11 am to 4 pm $614,990

PURCELLVILLE

20132

408 Leeds Ridge Ct 1 pm to 4 pm $399,408

15806 Woodgrove Rd 1 pm to 4 pm $879,000

37908 Armor Ct 1 pm to 3 pm $515,000

Mayfair Crown Dr 11 am to 4 pm $519,990

232 Aspley Ter 11 am to 4 pm $418,340

208 Grassy Ridge Ter 2 pm to 4 pm $416,000

ROUND HILL

20141

17270 Roundmont Pl Noon to 3 pm $700,000

20250 Woodtrail Rd 1 pm to 4 pm $659,900

20142

18152 Ridgewood Pl 11 am to 4 pm $699,990

18120 Ridgewood Pl 11 am to 4 pm $724,990

STERLING

20165

46811 Willowood Pl 2 pm to 4 pm $587,000

20442 Swecker Farm Pl 1 pm to 4 pm $699,900

20535 Quarterpath Trace Cir Noon to 3 pm $720,000

47771 Fathom Pl 1 pm to 4 pm $629,900

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

12164 Aster Rd 11 am to 4 pm $557,990

Spring Iris Dr 11 am to 4 pm $544,990

DUMFRIES

22025

3804 Champion Oak Dr 1 pm to 4 pm $479,000

22026

17243 Miss Packard Ct 2 pm to 4 pm $750,000

Stump St 11 am to 4 pm $514,990

17988 Woods View Dr 11 am to 4 pm $714,990

GAINESVILLE

20155

9005 Enochs Ct 11 am to 2 pm $714,990

6914 Bitterroot Ct 1 pm to 4 pm $499,999

15825 Lee Carter Rd 1 pm to 3 pm $474,999

16093 Haygrath Pl 11 am to 5 pm $428,990

7753 Milton Cir 1 pm to 3 pm $460,000

HAYMARKET

20169

15622 Picketts Store Pl 1 pm to 3 pm $410,000

5451 Trevino Dr Noon to 2 pm $455,000

13720 Piedmont Vista Dr 1 pm to 4 pm $650,000

6746 Sycamore Park Dr 11 am to 2 pm $475,000

14428 Chamberry Cir 1 pm to 4 pm $924,900

MANASSAS

20110

8847 Old Dominion Hunt Cir 11 am to 6 pm $586,790

8852 Old Dominion Hunt Cir 11 am to 6 pm $649,060

9409 Nelson Lane 3 pm to 5 pm $400,000

0 Old Dominion Hunt Cir 11 am to 6 pm $549,990

20111

7513 Whitehall Dr 1 pm to 4 pm $235,000

20112

12100 Cornwell Dr 1 pm to 4 pm $339,999

8809 Elaine Ave Noon to 2 pm $374,900

0 Old Dominion Hunt Cir 11 am to 6 pm $499,990

10484 Genna Lane Noon to 2 pm $465,000

12612 Kahns Rd 1 pm to 3 pm $895,000

TRIANGLE

22172

3813 Grafton Ct Noon to 3 pm $509,900

3573 Clinton Ross Ct #16 11 am to 5 pm $539,900

3558 Clinton Ross Ct #4 11 am to 5 pm $529,900

19141 Potomac Crest Dr 1 pm to 4 pm $550,000

WOODBRIDGE

22191

1641 Ladue Ct #207 1 pm to 4 pm $274,900

15504 Wigeon Way Noon to 3 pm $444,900

16864 Miranda Lane 1 pm to 4 pm $325,000

16500 Hayes Lane 1 pm to 3 pm $589,900

2954 Wetherburn Ct 10 am to 1 pm $259,999

22192

12979 Abner Ave 2 pm to 4 pm $209,000

3205 Manitoba Dr Noon to 3 pm $435,000

12148 Hickory Falls Ct N Noon to 4 pm $859,900

5098 Anchorstone Dr 1 pm to 4 pm $392,000

12320 Aztec Pl 1 pm to 3 pm $299,990

12070 Stallion Ct 2 pm to 4 pm $1,700

12917 Sturbridge Rd 1 pm to 4 pm $350,000

22193

5624 Roundtree Dr 2 pm to 4 pm $325,000

14040 Golden Ct 1 pm to 4 pm $270,000

14828 Ensor Ct 1 pm to 3 pm $1,600

4420 Decatur Dr 1 pm to 4 pm $524,900

RAPPAHANNOCK COUNTY

SPERRYVILLE

22740

9 Deer View Lane Noon to 3 pm $459,000

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

319 Raft Cv Noon to 3 pm $349,900

3004 Mediterranean Dr Noon to 3 pm $379,900

112 Midway Rd 1 pm to 3 pm $354,900

17 Hemming Dr Noon to 4 pm $610,000

40 Bismark Dr 11 am to 2 pm $459,900

2211 Harpoon Dr Noon to 3 pm $374,900

17 Hollycrest Pl 1 pm to 4 pm $519,955

8 Hollycrest Noon to 4 pm $518,005

12 Holley Crest Pl 1 pm to 4 pm $555,300

16 Hollycrest 1 pm to 4 pm $498,115

302 Apricot St 1 pm to 3 pm $519,900

31 Egret Ct 10 am to 1 pm $454,900

1113 Aquia Dr 2 pm to 4 pm $299,900

22556

29 Montgomery Dr Noon to 4 pm $430,000

Sunday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

929 Daniel St N 1 pm to 4 pm $1,850,000

219 Garfield St N 1 pm to 4 pm $1,750,000

3001 Franklin Rd 1 pm to 3 pm $1,549,900

936 Danville St N 1 pm to 3 pm $1,479,000

1001 Randolph St #102 2 pm to 4 pm $339,900

1021 Garfield St N #636 2 pm to 4 pm $619,900

1800 Wilson Blvd #204 1 pm to 4 pm $649,900

1024 Utah St #721 1 pm to 4 pm $515,000

1001 Randolph St N #320 1 pm to 3 pm $369,990

2100 Lee Hwy #233 2 pm to 4:30 pm $389,900

2616 2nd Rd N 2 pm to 4 pm $920,000

1001 N Vermont St #811 1 pm to 4 pm $364,900

1205 Garfield St #401 11 am to 1 pm $530,000

22202

1312 23rd St S 2 pm to 4 pm $1,249,900

2601 Grant St 1 pm to 4 pm $1,024,900

1200 Crystal Dr #513 1 pm to 4 pm $1,100,000

22203

118 Park Dr N 1 pm to 4 pm $939,000

888 Quincy St N #303 1 pm to 3 pm $430,000

22204

5300 Columbia Pike #1006 1 pm to 4 pm $318,000

141 Aberdeen St 1 pm to 4 pm $965,000

3380 5th St S 2 pm to 4 pm $675,000

1016 Wayne St #510 1 pm to 4 pm $599,000

4404 8th St S 1 pm to 4 pm $550,000

816 Veitch St S 1 pm to 3 pm $1,388,000

1625 Taylor St S 1 pm to 4 pm $875,000

325 Wayne St S 1 pm to 4 pm $400,000

22205

2313 Powhatan St N 2 pm to 4 pm $1,390,000

4815 15th St N 1 pm to 4 pm $1,626,000

1932 Kenilworth St N 1 pm to 4 pm $1,179,900

6315 Lee Hwy 2 pm to 4 pm $765,000

5920 9th St N 10 am to 1 pm $769,897

5921 15th St N 2 pm to 4 pm $1,525,000

22206

2991 Columbus St #a1 1 pm to 4 pm $399,000

2522 Walter Reed Dr S #c 2 pm to 4 pm $499,000

4837 28th St S #a2 1 pm to 4 pm $499,900

2651 Walter Reed Dr S #a 1 pm to 4 pm $315,000

2604b Arlington Mill Dr S #2 2 pm to 4 pm $385,000

2909b Woodley St #2 1 pm to 3 pm $329,900

4846 28th St S 1 pm to 4 pm $447,000

2720 Arlington Mill Dr S #712 2 pm to 4 pm $599,000

4402 34th St S 2 pm to 4 pm $505,000

22207

3313 Pocomoke St 1 pm to 4 pm $1,750,000

3827 N Tazewell St 2 pm to 4 pm $1,045,000

2719 Edison St N 1 pm to 4 pm $935,000

2311 Albemarle St N 1 pm to 4 pm $1,725,000

2061 Brandywine St 1 pm to 4 pm $619,000

3107 Taylor St 2 pm to 4 pm $1,124,900

3300 George Mason Dr 2 pm to 4 pm $875,000

2323 Ridgeview Rd N 1 pm to 3 pm $1,795,000

3810 Randolph Ct N 1 pm to 3 pm $1,795,000

2101 Monroe St N #207 1 pm to 4 pm $499,000

3400 Glebe Rd 2 pm to 4 pm $899,000

4910 35th Rd N 2 pm to 4 pm $1,150,000

6215 28th St N 1 pm to 4 pm $989,000

4007 Woodstock St N 1 pm to 4 pm $1,250,000

6219 31st St N 2 pm to 4 pm $1,725,000

2524 Florida St N 1 pm to 4 pm $975,000

1845 N Columbus St 1 pm to 4 pm $1,399,000

4618 41st St N 1:30 pm to 4 pm $1,380,000

4201 Lee Hwy #110 2 pm to 4 pm $290,000

22209

1615 Queen St #m602 2 pm to 4 pm $1,299,900

1200 Nash St #537 2 pm to 4 pm $649,000

1700 Clarendon Blvd #121 1 pm to 4 pm $1,395,000

1111 Arlington Blvd #339 1 pm to 4 pm $139,900

1700 Clarendon Blvd #125 2 pm to 4 pm $999,777

1583 21st Ct N 1 pm to 4 pm $1,325,000

1700 Clarendon Blvd #127 2 pm to 4 pm $1,615,000

1600 Oak St #732 1 pm to 4 pm $574,900

1600 Oak St #1702 2 pm to 4 pm $589,900

22213

6827 28th St N 2 pm to 4 pm $1,695,000

6549 35th Rd N 2 pm to 4 pm $1,299,900

2827 Van Buren St 1 pm to 4 pm $1,199,000

ALEXANDRIA

22301

1107 Russell Rd 2 pm to 4 pm $959,900

1407 Mount Vernon Ave 2 pm to 4 pm $600,000

725 Diamond Ave 1 pm to 3 pm $779,000

2108 Main Line Blvd 1 pm to 4 pm $1,365,000

619 Howell Ave #101 2 pm to 4 pm $700,000

25 Spring St W 2 pm to 4 pm $949,000

22302

2506 Farm Rd 1 pm to 4 pm $849,500

1311 Kenwood Ave 1 pm to 4 pm $752,000

2500 Van Dorn St N #524 2 pm to 4 pm $169,900

3312 Wyndham Cir #205 1 pm to 4 pm $199,900

2726 Kenwood Ave 1 pm to 3 pm $595,000

3548 Martha Custis Dr #309 2 pm to 4 pm $245,000

812 Timber Branch Pkwy W 2 pm to 4 pm $874,900

1725 Braddock Pl #301 1 pm to 3 pm $399,000

1601 Kenwood Ave #c 1 pm to 4 pm $320,000

608 Woodland Ter 2 pm to 4 pm $1,149,000

22304

6320 Manchester Way 2 pm to 4 pm $625,000

418 Ferdinand Day Dr 1 pm to 3 pm $735,000

1327 Juliana Pl 2 pm to 4 pm $840,000

6300 Stevenson Ave #713 Noon to 2 pm $205,000

5267 Pocosin Lane 1 pm to 4 pm $699,900

5130 Grimm Dr 1 pm to 4 pm $637,000

434 Ferdinand Day Dr 1 pm to 4 pm $799,900

113 Martin Lane 1 pm to 4 pm $609,000

168 Martin Lane 1 pm to 4 pm $615,000

905 Kemper St N 2 pm to 4 pm $665,000

1649 Van Dorn St #b 3 pm to 5 pm $369,900

620 Fort Williams Pkwy 1 pm to 4 pm $1,595,000

22305

51 Reed Ave W 2 pm to 4 pm $550,000

3303 Old Dominion Blvd 1 pm to 3 pm $765,000

256 Burgess Ave 1 pm to 4 pm $619,000

815 Grand View Dr 1 pm to 4 pm $995,000

213 Tennessee Ave 1 pm to 4 pm $593,000

505 Monticello Blvd 1 pm to 4 pm $899,000

3009 Russell Rd 2 pm to 4 pm $849,000

232 Tennessee Ave 1 pm to 4 pm $599,000

22310

6108 Lemon Thyme Dr 1 pm to 4 pm $780,000

22311

5033 Domain Pl #34 2 pm to 4 pm $549,000

22312

6020 Nagy Pl 1 pm to 3 pm $649,000

440 Armistead St #t2 1 pm to 4 pm $225,000

22314

50 Taylor Run Pkwy W 1 pm to 4 pm $549,900

400 Madison St #401 2 pm to 4 pm $638,500

1401 Roundhouse Lane #0000 1 pm to 4 pm $599,000

725 Alfred St 2 pm to 4 pm $618,000

832 Snowden Hallowell Way 2 pm to 4 pm $859,000

421 Princess St 2 pm to 4 pm $949,000

1756 Potomac Greens Dr 1 pm to 4 pm $3,750

1756 Potomac Greens Dr 1 pm to 4 pm $789,000

702 Prince St #702 1 pm to 4 pm $1,199,000

629 Fayette St S 1 pm to 4 pm $659,900

707 Pitt St 2 pm to 4 pm $789,000

122 Payne St N 2 pm to 4 pm $749,000

1620 Abingdon Dr W #101 1 pm to 3 pm $224,900

1250 Washington St S #301 2 pm to 4 pm $635,000

932 Columbus St N 2 pm to 4 pm $975,000

952 Washington St N 1 pm to 4 pm $759,000

122 Waterford Pl 1 pm to 4 pm $839,900

36 Alexander St 1 pm to 4 pm $1,625,000

601 Fairfax St #215 2 pm to 4 pm $1,648,000

211 Pitt St N 1 pm to 4 pm $1,029,000

421 Saint Asaph St S 1 pm to 4 pm $1,199,000

910 Powhatan St #305n 1 pm to 4 pm $445,000

900 Washington St #303e 2 pm to 4 pm $624,900

400 Madison St #1807 2 pm to 4 pm $745,000

404 Payne St S 1 pm to 4 pm $849,900

502 Cathedral Dr 2 pm to 4 pm $2,395,000

2050 Jamieson Ave #1214 1 pm to 3 pm $379,900

1115 Cameron St #315 1 pm to 4 pm $635,000

230 Saint Asaph St 1 pm to 4 pm $910,000

116 Roberts Lane #301 2 pm to 4 pm $339,897

1250 Washington St S #105 2 pm to 4 pm $999,900

402 John Carlyle St 2 pm to 4 pm $959,000

428 John Carlyle St 2 pm to 4 pm $965,000

510 Oronoco St 2 pm to 4 pm $865,000

682 Columbus St S 2 pm to 4 pm $845,000

214 Lee St S 2 pm to 4 pm $1,799,000

309 Holland Lane #104 2 pm to 4 pm $487,000

1263 Dartmouth Ct 2 pm to 4 pm $1,099,900

814 First St 2 pm to 4 pm $749,000

401 Princess St #404 N Royal 2 pm to 4 pm $1,199,000

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22303

2705 Fort Dr 1 pm to 4 pm $439,000

5964 Edgehill Ct 1 pm to 4 pm $450,000

4110 Sunburst Ct 1 pm to 4 pm $474,900

3404 Tennessee Dr 1 pm to 4 pm $875,000

2451 Midtown Ave #722 Noon to 3 pm $339,900

3413 Tennessee Dr 1 pm to 3 pm $675,000

2078 Hunting Creek Ct 1 pm to 3 pm $634,950

22306

3724 Hampton Ct 1 pm to 4 pm $339,900

7504 Milway Dr 2 pm to 4 pm $625,000

7739 Schelhorn Rd 1 pm to 4 pm $899,000

7105 Green Spring Lane 1 pm to 4 pm $569,900

7119 Strawn Ct 2 pm to 4 pm $355,000

2109 Wilkinson Pl 2 pm to 4 pm $675,000

22307

2007 Swan Ter 2 pm to 4 pm $724,900

6903 Columbia Dr 2 pm to 4 pm $499,900

6618j Potomac Ave #j Noon to 1:30 pm $197,900

2200 Foresthill Rd 2 pm to 4 pm $1,325,000

6402 13th St 2 pm to 4 pm $750,000

6830 Kenyon Dr 1 pm to 3 pm $357,500

7307 Burtonwood Dr 2 pm to 4 pm $924,900

6605 Potomac Ave #b2 Noon to 2 pm $239,000

6219 Arkendale Rd 2 pm to 4 pm $775,000

1783 Duffield Lane 2 pm to 4 pm $529,000

6414 16th St 1 pm to 4 pm $675,000

6030 Fort Hunt Rd 2 pm to 4 pm $839,000

6412 14th St 2 pm to 4 pm $699,900

6408 14th St W 1 pm to 4 pm $735,000

22308

2602 Turbridge Lane 2 pm to 4 pm $999,000

8001 Fort Hunt Rd 1 pm to 4 pm $579,000

8320 Midwood St 2 pm to 4 pm $579,900

8807 Vernon View Dr 1 pm to 4 pm $562,000

1120 Waynewood Blvd 1 pm to 4 pm $699,900

1100 Gladstone Pl 2 pm to 4 pm $899,000

2309 Apple Hill Rd 2 pm to 4 pm $619,900

2010 Clark Pl 1 pm to 4 pm $799,900

8632 Winthrop Dr 2 pm to 4 pm $939,000

7812 W Boulevard Dr 1 pm to 4 pm $899,777

8536 Monticello Ave 2 pm to 4 pm $649,900

22309

4206 Kimbrelee Ct 2 pm to 4 pm $899,900

3301 Wessynton Way 1 pm to 4 pm $664,900

4118 Robertson Blvd 1 pm to 4 pm $575,000

4724 Pole Rd 1 pm to 4 pm $725,000

4302 Halfe St 1 pm to 4 pm $425,000

4625 Tarpon Lane 1 pm to 4 pm $649,900

3414 Wessynton Way 1 pm to 4 pm $659,999

8600 Mount Zephyr Dr 2 pm to 4 pm $515,000

22310

5920 Langton Dr 1 pm to 4 pm $479,900

6252 Gentle Lane 1 pm to 4 pm $659,999

5930 Wilton Hill Ter 2 pm to 4 pm $997,001

6015 Bush Hill Dr 1 pm to 4 pm $729,900

22312

6532 Spring Valley Dr 1 pm to 4 pm $939,000

5732 Independence Cir 1 pm to 4 pm $365,000

6387 Hawk View Lane 1 pm to 4 pm $549,900

5454 Summer Leaf Lane 1 pm to 3 pm $529,900

6409 2nd St 2 pm to 4 pm $550,000

6426 3rd St 1 pm to 4 pm $975,000

6520 Montrose St 1 pm to 4 pm $949,900

6501 River Tweed Lane 1 pm to 3 pm $585,000

22315

6557 Mckenna Way 2 pm to 4 pm $615,000

5923 Kirkcaldy Lane 1 pm to 4 pm $450,000

6561 Grange Lane #103 2 pm to 4 pm $310,000

6015 Masondale Rd 1 pm to 4 pm $800,000

7460 Gillingham Row 1 pm to 3 pm $575,000

6034 Ashby Heights Cir 1 pm to 4 pm $799,900

6613 Netties Lane #e 2 pm to 4 pm $320,000

5319 Waldo Dr 1 pm to 3 pm $609,950

ANNANDALE

22003

4930 Sauquoit Lane 1 pm to 4 pm $449,900

4706 Red Fox Dr 1 pm to 4 pm $680,000

8300 Private Lane 1 pm to 4 pm $1,099,000

4661 Logsdon Dr #70 1 pm to 4 pm $259,900

4920 Ravensworth Rd 1 pm to 4 pm $634,999

5005 Montgomery St 2 pm to 4 pm $1,149,900

4548 Conwell Dr Noon to 2 pm $279,000

3600 John Ct 2 pm to 4 pm $1,099,000

7217 Valleycrest Blvd 1 pm to 3 pm $485,000

8518 Chapel Dr 2 pm to 4 pm $635,000

3324 Woodburn Village Dr #31 2 pm to 4 pm $215,000

BURKE

22015

5823 Silchester St 2 pm to 4 pm $545,000

10330 Rein Commons Ct #2d 1 pm to 4 pm $155,000

9420 Goshen Lane 2 pm to 4 pm $469,000

10364 Bridgetown Pl #115 1 pm to 3 pm $354,900

CENTREVILLE

20120

6131 Stonepath Cir 12:30 pm to 3:30 pm $358,000

5687 General Johnston Pl 1 pm to 4 pm $689,900

5347 Sammie Kay Lane 1 pm to 4 pm $729,900

13564 Plumbago Dr 1 pm to 4 pm $834,900

15106 Wetherburn Dr 1 pm to 3 pm $614,900

6208 Knoll View Pl 2 pm to 4 pm $399,900

20121

14304 Rosy Lane #13 2 pm to 4 pm $225,000

14276b Woven Willow Lane #46 Noon to 2 pm $398,000

13652 Barren Springs Ct 1 pm to 4 pm $369,900

7401 Bull Run Dr 1 pm to 4 pm $650,000

CHANTILLY

20151

13894 Ferrara Ct 1 pm to 4 pm $915,900

20152

42294 Iron Bit Pl 1 pm to 3 pm $1,060,000

42282 Sand Pine Pl 2 pm to 4:30 pm $634,900

43491 Savoy Woods Ct 1 pm to 4 pm $774,900

24956 Bannockburn Ter 2 pm to 4 pm $620,000

25572 Quits Pond Ct 2 pm to 4 pm $655,000

25377 Bryson Dr Noon to 3 pm $360,000

42814 Appaloosa Trail Ct 1 pm to 4 pm $1,199,999

42803 Appaloosa Trail Ct 1 pm to 3 pm $1,250,000

42916 Cedar Ridge Blvd 1 pm to 3 pm $1,300,000

27563 Equine Ct 1 pm to 3 pm $1,300,000

CLIFTON

20124

13602 Bridgeland Lane 1 pm to 4 pm $639,000

13101 Springdale Estates Rd Noon to 3 pm $949,000

8100 Flossie Lane 1 pm to 4 pm $929,000

6531 Rockland Dr 1 pm to 4 pm $684,900

12415 Fairfax Station Rd 1 pm to 4 pm $1,350,000

6737 Bunkers Ct 1 pm to 4 pm $900,000

12800 Chapel St 1 pm to 4 pm $889,000

DUNN LORING

22027

7884 Train Ct 2 pm to 4 pm $1,060,000

2239 Morgan Lane 2 pm to 4 pm $650,000

FAIRFAX

22030

10105 Daniels Run Way Noon to 3 pm $834,900

11807 Decour Ct 1 pm to 4 pm $739,000

3906 Railroad Ave Noon to 4 pm $1,345,000

3869 Lewiston Pl 1 pm to 4 pm $939,000

4102 Oxford Lane 1 pm to 3:30 pm $359,900

5001 Prestwick Dr 1 pm to 4 pm $829,900

4420 Village Dr 1 pm to 4 pm $499,900

13122 Peach Leaf Pl 1 pm to 4 pm $749,500

11446 Log Ridge Dr 1 pm to 3 pm $695,000

22031

8929 Royal Astor Way 1 pm to 4 pm $649,000

9653 Lindenbrook St Noon to 4 pm $459,000

3101 Covington St 1 pm to 4 pm $364,900

3123 Blue Barn Way 1 pm to 3 pm $619,900

3710 Prince William Dr Noon to 3 pm $785,000

3913 Carolyn Ave 1 pm to 4 pm $570,000

3556 Early Woodland Pl 1 pm to 4 pm $1,200,000

10001 Peterson St 1 pm to 3 pm $670,000

22032

4503 Demby Dr Noon to 3 pm $744,900

4020 Stonewall Ave 1 pm to 4 pm $1,249,990

9914 Stoughton Rd 1 pm to 3 pm $925,000

4614 Olley Lane 1 pm to 4:30 pm $895,000

10444 Collingham Dr 1 pm to 4 pm $685,000

22033

4122 Majestic Lane 2 pm to 4 pm $524,900

3600 Rocky Meadow Ct 2 pm to 4 pm $995,000

3618 Highland Pl 2 pm to 4 pm $1,425,000

11398 Amber Hills Ct 1 pm to 4 pm $1,599,995

12625 Dusty Wheel Lane 1 pm to 4 pm $798,000

3812 Wheatgrain Lane 2 pm to 4 pm $698,800

FAIRFAX STATION

22039

7814 Willowbrook Rd 1 pm to 4 pm $950,000

9887 Oxcrest Dr 1 pm to 4 pm $1,219,900

10508 Daysailer Dr 1 pm to 4 pm $699,999

6300 Little Ox Rd 1 pm to 4 pm $1,450,000

9030 Chestnut Ridge Rd 1 pm to 4 pm $599,900

6333 Karmich St 1 pm to 4 pm $1,035,000

8316 Argent Cir 2 pm to 4 pm $739,900

11100 Robert Carter Rd 1 pm to 4 pm $779,990

10081 Roseland Ridge Rd 1 pm to 3 pm $1,198,000

8818 Copperleaf Way Noon to 3 pm $769,000

6140 Sunpatterns Trl 1 pm to 4 pm $1,099,000

FALLS CHURCH

22041

3705 George Mason Dr #315s 1 pm to 4 pm $365,000

3519 Lake St 1 pm to 3 pm $925,000

5501 Seminary Rd #1202s Noon to 3 pm $275,000

22042

6805 Jackson Ave 1 pm to 4 pm $625,900

3300 Graham Rd 1 pm to 4 pm $459,000

3115 Cofer Rd 1 pm to 4 pm $585,000

7105 Kenfig Pl 1 pm to 4 pm $525,000

3325 Saint James Pl 2 pm to 4 pm $685,000

6415 Seven Oaks Dr 1 pm to 4 pm $549,900

6436 South St 2 pm to 4 pm $869,000

22043

7015 Haycock Rd 1 pm to 4 pm $1,199,888

7731 Lisle Ave 1 pm to 3 pm $1,345,000

7718 Lunceford Lane 1 pm to 4 pm $1,249,999

2323 Dale Dr 1 pm to 4 pm $1,525,000

6514 Elmhirst Dr 2 pm to 4 pm $1,650,000

2230 George C Marshall Dr #1027 2 pm to 4 pm $359,000

1906 Pimmit Dr 2 pm to 4 pm $1,225,000

2230 George C Marshall Dr #812 2 pm to 4 pm $349,000

2049 Mayfair Mclean Ct 2 pm to 4 pm $1,095,000

6762 Darrells Grant Pl 1 pm to 4 pm $1,099,000

6436 Susans Lane 2 pm to 4 pm $899,000

22044

6360 Cavalier Corridor 2 pm to 4 pm $759,000

3444 Sleepy Hollow Rd 2 pm to 4 pm $899,000

22046

513 Greenwich St 1 pm to 4 pm $1,399,900

6704 Hallwood Ave 2 pm to 4 pm $729,000

422 Great Falls St 2 pm to 4 pm $1,399,000

407 Lincoln Ave 2 pm to 4 pm $1,499,000

2302 Westmoreland St 2 pm to 4 pm $1,250,000

401 Spring St S 1 pm to 4 pm $610,000

1006 Steeples Ct 2 pm to 4 pm $749,900

410 Jefferson St E 1 pm to 4 pm $995,000

604 Highland Ave 2 pm to 4 pm $1,199,000

1007 Kennedy St 2 pm to 4 pm $849,900

6636 Gordon Ave 2 pm to 4 pm $1,590,000

GREAT FALLS

22066

9404 Myra Dr 1 pm to 4 pm $865,000

1040 Springvale Rd 2 pm to 4 pm $1,349,000

614 Kentland Dr 1 pm to 4 pm $2,250,000

10906 Thimbleberry Lane 2 pm to 4 pm $1,250,000

10331 Carol St 2 pm to 4 pm $1,799,000

916 Constellation Dr 2 pm to 4 pm $1,150,000

55 Warwick Stone Way 1 pm to 4 pm $2,495,000

9106 Mill Creek Lndg 2 pm to 4 pm $1,598,000

901 Falls Bridge Lane 2 pm to 4 pm $1,390,000

734 Springvale Rd 1 pm to 4 pm $1,245,000

9304 Weant Dr 1 pm to 4 pm $995,000

10135 Yorktown Dr 1 pm to 4 pm $489,900

334 Club View Dr 1 pm to 4 pm $899,000

9509 Brian Jac Lane 1 pm to 3 pm $1,189,000

804 Aaron Ct 1 pm to 4 pm $890,000

9901 Blackmore Vale Way 1 pm to 4 pm $1,748,000

322 Sinegar Pl 2 pm to 4 pm $1,199,000

9300 Ivy Tree Lane 2 pm to 4 pm $1,325,000

9212 White Chimney Lane 1 pm to 4 pm $1,645,000

1042 Harriman St 1 pm to 4 pm $1,098,978

HERNDON

20170

1723 Stuart Pointe Lane 1 pm to 4 pm $528,800

1499 Kingstream Cir 1 pm to 4 pm $660,000

622 Madison St 2 pm to 4 pm $525,000

901 Sterling Ct 1 pm to 4 pm $424,900

111 Fortnightly Blvd 1 pm to 4 pm $569,900

11696 Gilman Lane Noon to 3:30 pm $800,000

892 Ballou St 2 pm to 4 pm $749,900

11687 Caris Glenne Dr 1 pm to 4 pm $1,165,000

1375 Dominion Ridge Lane 1 pm to 3 pm $869,900

1614 Blacksmith Lane 1 pm to 4 pm $457,800

20171

13110 Pelmira Ridge Ct 1 pm to 4 pm $684,900

2750 Copper Creek Rd 1 pm to 4 pm $799,000

2601 Paddock Gate Ct 1 pm to 4 pm $774,500

2638 Iron Forge Rd 2 pm to 4 pm $779,000

13316 Horsepen Woods Lane 2 pm to 4 pm $869,900

2704 Rogers Lane 2 pm to 4 pm $759,900

13108 Weathered Oak Ct 1 pm to 3 pm $829,900

LORTON

22079

11808 Harley Rd 1 pm to 4 pm $895,000

8400 White Feather Ct 1 pm to 4 pm $285,000

11421 Potomac Rd 1 pm to 4 pm $450,000

8868 Cherokee Rose Way Noon to 3 pm $485,000

9957 Hill Dr Noon to 2 pm $625,000

MCLEAN

22101

7417 Churchill Rd 2 pm to 4 pm $1,069,900

6797 Father John Ct 1 pm to 4 pm $1,624,000

821 Clinton Pl 1 pm to 4 pm $2,295,000

1460 Hampton Hill Cir 1 pm to 4 pm $848,000

6827 Wemberly Way 1 pm to 4 pm $2,350,000

6708 Lupine Lane 1 pm to 4 pm $1,495,000

6528 Heather Brook Ct 1 pm to 4 pm $1,750,000

1611 Simmons Dr 1 pm to 4 pm $2,195,000

7116 Churchill Rd 2 pm to 4 pm $1,980,000

6723 Tennyson Dr 1 pm to 4 pm $2,698,000

6130 Ramshorn Dr 2 pm to 5 pm $2,099,000

1723 Melbourne Dr 1 pm to 4 pm $1,725,000

7110 Sea Cliff Rd 2 pm to 4 pm $859,990

6851 Melrose Dr 2 pm to 4 pm $1,199,000

1111 Carper St 2 pm to 4 pm $1,285,000

7256 Evans Mill Rd 2 pm to 4 pm $1,029,900

6515 Sunny Hill Ct 1 pm to 4 pm $1,389,000

6603 Mclean Ct 1 pm to 3 pm $710,000

1209 Stuart Robeson Dr 1 pm to 4 pm $1,695,000

5906 Calla Dr 2 pm to 4 pm $2,650,000

7217 Farm Meadow Ct 1 pm to 4 pm $1,995,000

1450 Emerson Ave #215 1 pm to 3 pm $729,000

22102

1000 Union Church Rd 2 pm to 4 pm $1,499,897

1055 Swinks Mill Rd 2 pm to 4 pm $1,550,000

7324 Aynsley Lane 1 pm to 4 pm $884,000

8220 Crestwood Heights Dr #1617 2 pm to 4 pm $850,000

1501 Lincoln Way #304 2 pm to 4 pm $385,000

1048 Bellview Rd 1 pm to 3 pm $999,888

8220 Crestwood Heights Dr #719 2 pm to 4 pm $579,000

8112 Spring Hill Farm Dr 2 pm to 4 pm $5,500,000

916 Dominion Reserve Dr 2 pm to 4 pm $2,399,000

8119 Spring Hill Farm Dr 2 pm to 4 pm $4,295,000

1325 Timberly Lane 1 pm to 4 pm $1,200,000

931 Saigon Rd 2 pm to 4 pm $1,029,000

8752 Old Dominion Dr 2 pm to 4 pm $1,430,000

9100 Falls Run Rd 2 pm to 4 pm $1,699,000

OAK HILL

20171

13142 Ladybank Lane 1 pm to 4 pm $629,000

OAKTON

22124

2802 Marshall Lake Dr Noon to 3 pm $1,575,000

11263 Derosnec Dr Noon to 3 pm $1,350,000

3111 Hunt Rd 2 pm to 4 pm $1,127,900

2962 Trousseau Lane 1 pm to 4 pm $1,049,700

3413 Waples Glen Ct 2 pm to 4 pm $2,650,000

11302 Waples Mill Rd 1 pm to 4 pm $1,125,000

10005 Oakton Crossing Ct 1 pm to 4 pm $1,349,900

11306 Lapham Dr 1 pm to 4 pm $975,000

10327 Hickory Forest Dr 2 pm to 4 pm $999,888

10166 Oakton Terrace Rd #10166 1 pm to 4 pm $310,000

2817 Jermantown Rd #408 1 pm to 3 pm $300,000

12007 Vale Rd 1 pm to 4 pm $677,800

RESTON

20190

1670 Parkcrest Cir #200 Noon to 5 pm $249,500

11990 Market St #1014 1 pm to 4 pm $649,900

11603 Vantage Hill Rd #22c 1 pm to 4 pm $260,000

12148 Chancery Station Cir 1 pm to 4 pm $745,000

12001 Market St #480 1 pm to 4 pm $515,000

1726 Dressage Dr 1 pm to 4 pm $998,000

12000 Market St #166 1 pm to 3 pm $299,999

1634 Chimney House Rd 1 pm to 4 pm $325,000

1701 Lake Shore Crest Dr #11 1 pm to 4 pm $324,900

12001 Market St #470 1 pm to 4 pm $359,900

10907 Equestrian Ct 2 pm to 4 pm $1,000,000

20191

11803 Tree Fern Ct 1 pm to 4 pm $734,900

2280 Dosinia Ct 1 pm to 3 pm $549,000

12493 Fox View Way 2 pm to 5 pm $727,900

2364 Soft Wind Ct 2 pm to 4 pm $439,900

11100 Glade Dr 2 pm to 4 pm $599,000

2217 Coppersmith Sq 1 pm to 4 pm $345,900

12343 Brown Fox Way 1 pm to 4 pm $679,950

20194

1320 Aldbury Way 1 pm to 4 pm $939,000

12126 Walnut Branch Rd 1 pm to 4 pm $898,500

10917 Hunter Gate Way 1 pm to 4 pm $919,900

1458 Park Garden Lane 1 pm to 4 pm $544,900

1265 Lamplighter Way 1 pm to 4 pm $739,500

1134 Round Pebble Lane 2 pm to 4 pm $929,000

1507 Stuart Rd 1 pm to 3 pm $779,950

11630 Quail Ridge Ct 2 pm to 4 pm $699,900

11633 Chapel Cross Way 1 pm to 4 pm $650,000

SPRINGFIELD

22150

7257 Castlefield Way 1 pm to 4 pm $575,000

7427 Grace St Noon to 3 pm $475,000

6569 Forsythia St 1 pm to 4 pm $650,000

22151

7718 Viceroy St 11 am to 1 pm $495,000

7015 Woodland Dr 1 pm to 4 pm $974,995

7916 Gosport Lane 1 pm to 4 pm $499,999

22152

9074 Tiffany Park Ct 2 pm to 4 pm $389,750

7761 Asterella Ct 1 pm to 4 pm $489,999

22153

8003 Bethelen Woods Lane 1 pm to 5 pm $419,900

8473 Springfield Oaks Dr 1 pm to 3 pm $399,900

8170 Cliffview Ave Noon to 5 pm $420,000

7902 Colorado Springs Dr 1 pm to 3 pm $525,000

7656 Southern Oak Dr 2 pm to 4 pm $424,900

7095 Game Lord Dr 1 pm to 3 pm $624,900

VIENNA

22180

2718 Manhattan Pl 1 pm to 4 pm $659,900

106 Patrick St SW 2 pm to 4 pm $625,000

905 Cottage St SW 1 pm to 4 pm $1,535,000

2826 Laura Gae Cir 1 pm to 3 pm $779,000

349 Church St NE 1 pm to 4 pm $1,695,500

371 Church St NE 1 pm to 4 pm $1,388,000

104 Yeonas Dr SE 1 pm to 3 pm $1,438,000

105 Saint Andrews Dr NE 1 pm to 4 pm $1,754,999

609 Ware St SW 1 pm to 4 pm $1,375,000

1001 Lynn St SW 2 pm to 4 pm $1,150,000

312 Blair Ct NW Noon to 4 pm $1,149,000

22181

2206 Lydia Pl 1 pm to 3 pm $1,074,000

2642 Oak Valley Dr 1 pm to 4 pm $1,499,000

9657 Masterworks Dr 1 pm to 4 pm $595,000

2791 Centerboro Dr #90 1 pm to 4 pm $260,000

2603 Oakcroft Way 1 pm to 4 pm $799,000

2809 Glade Vale Way 1 pm to 4 pm $944,400

9709 Rhapsody Dr 1 pm to 3 pm $729,000

22182

1941 Horse Shoe Drive 10 am to 10:30 am $1,125,000

1923 Byrd Rd 2 pm to 4 pm $1,790,000

10102 Tamarack Dr 1 pm to 4 pm $839,000

1941 Horse Shoe Dr 1 pm to 4 pm $1,125,000

1500 Windstone Dr 1 pm to 4 pm $1,300,000

10502 Cornflower Ct 1 pm to 4 pm $824,900

9320 Old Courthouse Rd 1 pm to 4 pm $1,599,900

8374 Idylwood Rd 1 pm to 4 pm $1,099,000

1413 Richview Ct 1 pm to 4 pm $980,000

1282 Cobble Pond Way 1 pm to 3 pm $1,149,000

8556 Westown Way 1 pm to 4 pm $835,000

1412 Wynhurst Lane 2 pm to 4 pm $1,630,000

2214 Cedar Mill Ct 1 pm to 4 pm $785,000

1503 Brookmeade Pl 1 pm to 4 pm $1,098,000

2205 Chestertown Dr 1 pm to 4 pm $799,900

1290 Newkirk Ct 1 pm to 4 pm $1,274,999

FAUQUIER COUNTY

BEALETON

22712

7233 Oak Shade Rd Noon to 3 pm $609,900

BROAD RUN

20137

6328 Georgetown Rd Noon to 3 pm $629,900

CATLETT

20119

11353 Elk Run Rd 2 pm to 4 pm $369,000

GOLDVEIN

22720

14046 Blackwells Mill Rd 1 pm to 4 pm $449,900

HUME

22639

11723 Crest Hill Rd 1 pm to 4 pm $1,375,000

MARSHALL

20115

6069 Free State Rd Noon to 2 pm $415,000

REMINGTON

22734

7004 Justin Court Ea 1 pm to 3 pm $264,000

THE PLAINS

20198

4585 Piney Branch Lane 1 pm to 3 pm $850,000

WARRENTON

20186

246 Breezewood Dr 1 pm to 4 pm $399,000

129 Moffett Ave 1 pm to 3 pm $339,900

365 Winchester St 1 pm to 3 pm $749,000

619 Pineview Ct 1:30 pm to 3:30 pm $484,900

8436 Derrymore Ct 1 pm to 3 pm $824,900

190 Sycamore St Noon to 3 pm $353,900

20187

7370 Woodstone Ct 1 pm to 3 pm $435,000

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

25321 Trumpet Vine Ter 1 pm to 4 pm $395,000

41841 Cordgrass Cir 1 pm to 4 pm $689,900

41792 Cordgrass Cir 1 pm to 4 pm $725,000

40648 Sousa Pl 1 pm to 4 pm $837,900

40641 Sousa Pl 1 pm to 4 pm $839,997

42052 Foley Headwaters St Noon to 4 pm $689,900

24948 Quimby Oaks Pl 1 pm to 3 pm $803,000

ASHBURN

20147

20914 Pioneer Ridge Ter 1 pm to 4 pm $398,900

43113 Baltusrol Ter 1 pm to 3 pm $485,000

43347 La Belle Pl 1 pm to 3 pm $699,999

19934 Abram Ter 1 pm to 3 pm $599,900

20087 Northville Hills Ter 1 pm to 4 pm $539,995

20121 Crew Sq 1 pm to 3 pm $380,000

43252 Baltusrol Ter 1 pm to 4 pm $524,900

20148

23040 Yellow Star Ter 1 pm to 4 pm $699,900

43073 Thoroughfare Gap Ter #104 1 pm to 3 pm $409,900

23512 Hopewell Manor Ter 1 pm to 4 pm $370,000

22557 Middleburg Chapel Ct 2 pm to 4 pm $799,000

42512 Desoto Ter 2 pm to 4 pm $509,000

23586 Boca Field Ter 1 pm to 4 pm $519,990

42542 Dreamweaver Dr 2 pm to 4 pm $569,000

BROADLANDS

21360 Shady Wood Ter Noon to 3 pm $425,000

HAMILTON

20158

15929 Hampton Rd 1 pm to 4 pm $1,049,000

LEESBURG

20175

40736 Chevington Lane 1 pm to 4 pm $749,800

735 Emmet Ct SW 1 pm to 4 pm $574,900

40660 Banshee Dr Noon to 2 pm $589,900

21134 White Clay Pl 2 pm to 4 pm $729,900

41324 Bethany Dr 2 pm to 4 pm $779,000

41352 Windybush Dr 2 pm to 4 pm $649,000

20176

18292 Mid Ocean Pl 2 pm to 4 pm $950,000

43284 Overview Pl 2 pm to 4 pm $1,199,990

18532 Bear Creek Ter 1 pm to 4 pm $514,900

1015 Menlow Dr NE 1 pm to 3 pm $799,000

1243 Barksdale Dr NE 1 pm to 4 pm $529,900

530 Currant Ter NE 1 pm to 4 pm $333,900

43985 Indian Fields Ct 1 pm to 3 pm $1,200,000

18528 Perdido Bay Ter 1 pm to 4 pm $609,000

18321 Buccaneer Ter 1 pm to 4 pm $685,000

506 Doyle Ter NE 1 pm to 4 pm $409,000

16648 Elk Run Ct 1 pm to 4 pm $949,500

43712 Burning Sands Ter 1 pm to 3 pm $750,000

43324 Crystal Lake St 1 pm to 3 pm $910,000

41950 Briarberry Pl 1 pm to 4 pm $869,999

14902 Lees Crossing Lane 2 pm to 4 pm $650,000

19093 Quiver Ridge Dr 2 pm to 4 pm $745,000

42621 Spinks Ferry Rd 2 pm to 4 pm $719,900

9 Adams Dr NE Noon to 3 pm $184,500

586 Lilac Ter NE 1 pm to 4 pm $398,500

LOVETTSVILLE

20180

13232 Waterford View Ct 1 pm to 3 pm $759,950

13214 Orrison Rd 10 am to Noon $750,000

MIDDLEBURG

20117

23636 Grasty Pl 1 pm to 3 pm $800,000

306a Marshall St E 1 pm to 3 pm $725,000

23334 Wildwood Lane 1 pm to 4 pm $665,900

903 Blue Ridge Ave 2 pm to 4 pm $429,900

PAEONIAN SPRINGS

20129

16777 Old Waterford Rd 1 pm to 3 pm $745,000

PURCELLVILLE

20132

20725 St Louis Rd 1 pm to 4 pm $799,000

405 Falls Chapel Ct 1 pm to 3 pm $639,900

520 11th St 1 pm to 4 pm $649,000

37038 Cardigan Pl 1 pm to 4 pm $750,000

13743 Mountain Rd 1 pm to 4 pm $649,900

20141 Colchester Rd 1 pm to 4 pm $1,175,000

38322 John Wolford Rd 1 pm to 3 pm $635,000

ROUND HILL

20141

18244 Yellow Schoolhouse Rd 1 pm to 4 pm $1,299,000

17736 Marbury St 1 pm to 4 pm $699,000

STERLING

20164

305 Juniper Ave 1 pm to 4 pm $435,000

20165

12 Glengyle Lane 1 pm to 4 pm $470,000

47589 Blawnox Ter 1 pm to 4 pm $525,000

47751 Ramshead Ter 1 pm to 4 pm $624,900

20205 Center Brook Sq 1 pm to 4 pm $650,000

20622 Fairwater Pl 1 pm to 4 pm $698,000

3 Prescott Ct 1 pm to 4 pm $659,950

20211 Center Brook Sq 1 pm to 4 pm $660,000

33 Alden Ct 1 pm to 4 pm $239,900

47762 Hammerstone Way 1 pm to 4 pm $798,000

20849 Collingwood Ter 1 pm to 4 pm $414,900

35 Berkeley Ct 1 pm to 4 pm $363,000

15 Jefferson Dr 1 pm to 4 pm $639,000

20166

21744 Indian Summer Ter 2 pm to 4 pm $399,990

WATERFORD

20197

16115 Hamilton Station Rd 1 pm to 3 pm $849,000

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

9137 Ribbon Falls Loop 1 pm to 3 pm $399,999

9405 Falling Water Dr 1 pm to 4 pm $559,900

12180 Emory Falls Ct 1 pm to 4 pm $539,900

13609 Chapeltown Mews 1 pm to 4 pm $624,900

11896 Frank Haskell Ct 1 pm to 5 pm $529,000

13600 America Dr 2 pm to 5 pm $625,000

8950 Chianti Ter 1 pm to 4 pm $539,900

DUMFRIES

22025

15952 Kensington Pl 1 pm to 4 pm $503,000

3719 Dalebrook Dr 2 pm to 4 pm $416,000

22026

2436 Glouster Pointe Dr Noon to 2 pm $569,000

GAINESVILLE

20155

7301 Respite Ct 2 pm to 4 pm $500,000

15850 Spyglass Hill Loop Loop 2 pm to 4 pm $1,699,000

12221 Sour Gum Ct 1 pm to 4 pm $579,999

14145 Clubhouse Rd 1 pm to 4 pm $599,900

13392 Fieldstone Way 1 pm to 4 pm $599,900

HAYMARKET

20169

5746 Janneys Mill Cir 1 pm to 4 pm $1,190,000

15194 Londons Bridge Rd 1 pm to 4 pm $624,900

15169 Golf View Dr 2 pm to 4 pm $629,999

6313 Iris Meadow Lane 1 pm to 4 pm $289,900

15100 Heather Mill Lane #204 12:30 pm to 3:30 pm $395,000

15037 Clementine Way 1 pm to 4 pm $399,900

14150 Harclief Ct 1 pm to 4 pm $814,900

14729 Dogwood Park Lane 2 pm to 4 pm $469,900

15100 Heather Mill Lane #404 1 pm to 3:30 pm $363,000

MANASSAS

20109

7887 Blue Gray Cir 1 pm to 4 pm $315,000

10864 Caraway Cir 1 pm to 4 pm $329,999

7521 Belle Grae Dr #11 Noon to 3 pm $249,900

10989 Pope St 1 pm to 4 pm $315,000

11805 Medway Church Loop 1 pm to 4 pm $350,000

20110

8720 Libeau Dr 1 pm to 3 pm $525,000

9000 Longstreet Dr 2 pm to 4 pm $449,000

9204 Charleston Dr #111 1 pm to 3 pm $310,000

9213 Timberwood Ct 1 pm to 4 pm $399,900

9296 Bayberry Ave 1 pm to 4 pm $382,000

20111

7022 Bruin Ct 2 pm to 4 pm $625,000

8506 Charnwood Ct 1 pm to 4 pm $295,000

10319 Bear Creek Dr 1 pm to 3 pm $560,000

6962 Jeremiah Ct 1 pm to 4 pm $999,000

20112

6240 Happy Creek Rd 2 pm to 4 pm $599,900

15531 Toddsbury Lane Noon to 3 pm $519,900

13079 Pershing Dr Noon to 3 pm $574,900

15260 Eclipse Dr 1 pm to 4 pm $375,000

7982 Counselor Rd 1 pm to 4 pm $499,900

NOKESVILLE

20181

7632 Greenwich Rd 1 pm to 4 pm $400,000

8824 Doug Dr 1 pm to 4 pm $429,900

14101 Heathers Overlook Ct 1 pm to 3:30 pm $774,999

OCCOQUAN

22125

131 Washington St 1 pm to 3 pm $699,900

199 Union St Noon to 3 pm $3,150

TRIANGLE

22172

3308 Dondis Creek Dr 1 pm to 3 pm $589,000

WOODBRIDGE

22191

1331 Cranes Bill Way 2 pm to 4 pm $374,888

15153 Kentshire Dr 1 pm to 4 pm $277,000

1978 Powells Landing Cir 1 pm to 4 pm $599,900

2220 Merseyside Dr #75 1 pm to 3 pm $304,900

1871 Heather Glen Ct 1 pm to 4 pm $215,000

1424 Maryland Ave 1:30 pm to 4:30 pm $399,900

525 Belmont Bay Dr #305 1 pm to 4 pm $439,000

15114 Alaska Rd 1 pm to 4 pm $295,000

680 Watermans Dr #301 1 pm to 4 pm $284,000

2259 Kew Gardens Dr 2 pm to 4 pm $283,000

812 Monument Ave 1 pm to 4 pm $529,900

14876 Mason Creek Cir 1 pm to 3:30 pm $299,900

14999 Alaska Rd 1 pm to 4 pm $300,000

720 Vestal St 1 pm to 4 pm $460,000

1974 Powells Landing Cir 1 pm to 4 pm $624,500

485 Harbor Side St #200 1 pm to 4 pm $349,900

15302 Nevada St 1 pm to 4 pm $332,000

22192

3619 Cebu Island Ct 1 pm to 4 pm $265,000

4869 Montega Dr 2 pm to 4:30 pm $479,000

13328 Vista Forest Dr 1 pm to 4 pm $550,000

1952 Mayflower Dr 1 pm to 4 pm $289,000

2024 Bowline Loop 1 pm to 3 pm $305,000

12283 Tideswell Mill Ct 1 pm to 3:30 pm $760,000

3911 Triad Ct 1 pm to 4 pm $474,500

2521 Pembroke Ct 1 pm to 3 pm $359,000

11647 Chanceford Dr 1 pm to 4 pm $1,290,000

11752 Chanceford Dr 1 pm to 4 pm $1,295,000

12841 Valleyhill St 1 pm to 3 pm $420,000

22193

4078 Westwind Dr 1 pm to 3 pm $430,000

14983 Carlsbad Rd 1 pm to 4 pm $253,000

15047 Barnes Meadows Ct 1 pm to 3 pm $565,000

15112 Jarrell Pl 1 pm to 4 pm $300,000

14859 Buttonwood Ct 1 pm to 4 pm $429,000

14327 Southgate Ct 2 pm to 4 pm $329,900

4356 Decatur Dr 1 pm to 3 pm $498,000

15265 Barnabas Trl 1 pm to 4 pm $310,000

5424 Quinn Lane 1 pm to 4 pm $484,900

4890 Dane Ridge Cir 2 pm to 4 pm $323,000

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

2006 Buoy Dr 1 pm to 4 pm $422,000

7 Pergola Dr 12:30 pm to 3:30 pm $410,000

22556

214 Kimberwick Lane 1:30 pm to 4 pm $569,000

5 Ramsey Dr 1 pm to 4 pm $319,900

40 Short Branch Rd Noon to 1:30 pm $330,000

4 Cavalcade Lane Noon to 2 pm $649,000

70 Stonewall Dr 1 pm to 4 pm $560,000

90 Evanston Ct 1 pm to 5 pm $699,990