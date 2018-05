Here’s a list of open houses taking place May 12-13 in Maryland. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into MRIS before Thursday afternoon.

Saturday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

2644 Foremast Aly Noon to 2 pm $419,900

1743 Westmoreland Trl 11 am to 1 pm $629,000

1960 Severn Grove Rd 1 pm to 4 pm $694,900

5 Park Pl #601 11 am to 2 pm $565,000

613 Fairglen Lane Noon to 2 pm $465,000

19 Madison Pl 1 pm to 3 pm $540,000

818 Coachway Noon to 2 pm $2,050,000

197c S. Southwood Ave 10 am to Noon $699,000

504 Joseph Johnson Dr Noon to 5 pm $495,409

1714 Roydon Trail 1 pm to 3 pm $664,000

110 Brewer Ave 1 pm to 4 pm $746,000

986 Bramleigh Lane Noon to 2 pm $624,000

121 Woodlawn Ave Noon to 3 pm $514,900

1910 Mackiebeth Ct Noon to 2 pm $649,000

204 Autumn Leaf Pl Noon to 2 pm $570,000

2155 Scotts Crossing Ct #104 2 pm to 4 pm $249,900

1084 Carriage Hill Pkwy 1 pm to 3 pm $639,000

521 Powell Dr 1 pm to 3 pm $699,900

7 Southgate Ave 2 pm to 4 pm $2,450,000

20 Woodlawn Ave 12:30 pm to 2:30 pm $449,900

150 Prince George St 2 pm to 4 pm $819,900

210 Wesley Brown Lane 11 am to 4 pm $438,990

855 Clubhouse Village Vw 1 pm to 3 pm $450,000

19 Goodrich Rd 1 pm to 3 pm $399,900

19 Cathedral St Noon to 2 pm $679,000

221 Pindell Ave Noon to 3 pm $549,000

21403

126 Dumbarton Dr Noon to 2 pm $214,900

290j Hilltop Lane 1:30 pm to 3:30 pm $204,000

17 Enclave Ct Noon to 5 pm $539,480

1004 Harbor Dr Noon to 2 pm $614,900

29 Enclave Ct Noon to 5 pm $565,639

31 Enclave Ct Noon to 5 pm $563,308

1 Enclave Ct Noon to 5 pm $697,455

19 Enclave Ct Noon to 5 pm $560,456

325 Riding Ridge Rd Noon to 4 pm $629,900

1027 Boucher Ave 11 am to 1 pm $695,500

1307 Blackwalnut Ct 2 pm to 4 pm $529,900

306 Washington St Noon to 2 pm $1,447,000

2691 Claibourne Rd Noon to 2 pm $569,000

2006 Quay Village Ct #aa2006 2:30 pm to 4:30 pm $399,000

2008 Quay Village Ct #aa2008 Noon to 2 pm $398,500

908 Van Buren St 1 pm to 3 pm $342,000

1037 Hyde Park Dr 1 pm to 4 pm $334,900

400 Duvall Lane 1 pm to 3 pm $650,000

21409

1720 Winchester Rd 2 pm to 4 pm $1,190,000

503 Sunwood Lane 1 pm to 3 pm $699,999

1733 River Rd 1 pm to 3 pm $785,000

1861 Leslie Rd 2 pm to 4 pm $550,000

1257 Pine Hill Dr 2 pm to 4 pm $417,000

1753 Meadow Hill Dr 10 am to Noon $809,900

1158 Willow Lane 11 am to 1 pm $514,900

1922 Harrington Pl 1 pm to 3 pm $940,000

1921 Harrington Pl 1 pm to 3 pm $989,000

ARNOLD

21012

785 Lakeview Dr 10 am to 2:30 pm $412,000

312 Rugby Cove Rd 2:30 pm to 4 pm $3,250,000

503 Broadwater Rd 11 am to 1 pm $1,495,000

81 Shadbush Way Noon to 5 pm $537,154

93 Shadbush Way Noon to 5 pm $475,370

95 Shadbush Way Noon to 5 pm $477,920

91 Shadbush Way Noon to 5 pm $533,427

859 Mill Creek Rd 1 pm to 3 pm $265,000

856 Twin Harbor Dr 10 am to Noon $565,900

606 Bay Green Dr 2 pm to 4 pm $565,000

461 Broadwater Rd 1 pm to 3 pm $409,000

CHURCHTON

20733

1216 Ellicott Ave 1 pm to 3 pm $355,000

CROFTON

21114

2329 Laconia Ct 1 pm to 3 pm $355,000

1706 Bellefield Ct 1 pm to 4 pm $415,000

1005 Simsbury Ct 11 am to 1 pm $264,000

1405 Walden Ct 2 pm to 4 pm $675,000

2440 Shadywood Cir 1 pm to 3 pm $550,000

1526 Farrell St 1 pm to 3 pm $540,000

1624 English Pl 11 am to 1 pm $545,000

1738 Foxdale Ct 1 pm to 3 pm $260,000

1781e Regents Park Rd Noon to 3 pm $579,900

CURTIS BAY

21226

1432 Stoney Point Way Noon to 2 pm $219,000

DAVIDSONVILLE

21035

2409 Jennieville Dr Noon to 2 pm $1,160,000

3511 Ashland Dr 11 am to 1 pm $4,500

301 Whispering Oaks Lane 1 pm to 3 pm $614,900

3491 Constellation Dr 1 pm to 3 pm $650,000

2414 Fox Creek Lane 2 pm to 4 pm $899,999

1343 Anglesey Dr Noon to 2 pm $799,500

2906 South Lake Dr 2 pm to 4 pm $599,900

731 Intrepid Way 1 pm to 3 pm $875,000

DEALE

20751

5966 Tyler Rd Noon to 2 pm $899,900

5950 Inscoe Rd Noon to 2 pm $596,500

EDGEWATER

21037

171 Colony Xing 2 pm to 4 pm $884,000

915 Fairview Rd 1 pm to 3 pm $319,000

3336 Leritz Lane 11 am to 1 pm $699,000

3894 Holly Dr 1 pm to 3 pm $899,000

693 Loch Haven Rd Noon to 5 pm $724,990

679 Loch Haven Rd Noon to 5 pm $574,990

3433 Pocahontas Dr Noon to 5 pm $995,990

120 Mulberry Ct Noon to 4 pm $629,000

3419 Pocahontas Dr Noon to 5 pm $774,990

442 Maple Leaf #dr 1 pm to 3 pm $565,000

1100 South River Landing Rd #1100 11 am to 1 pm $797,700

3504 Old Trail Rd Noon to 3 pm $975,000

3179 Rolling Rd 11:30 am to 1:30 pm $829,000

1625 Ruxton Rd Noon to 2 pm $449,000

131 Cardamon Dr Noon to 2 pm $564,993

GAMBRILLS

21054

2525 Flowering Tree Lane Noon to 2 pm $350,000

1110 Lanham Lane Noon to 4 pm $499,990

504 Rand Ave Noon to 4 pm $679,000

1509 Sirani Lane Noon to 4 pm $713,900

1603 Sirani Lane W Noon to 4 pm $706,900

1509 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

303 Bonheur Ave Noon to 4 pm $715,900

1508 Sirani Lane E Noon to 4 pm $699,900

1503 Sirani Lane E Noon to 4 pm $709,900

301 Bonheur Ave Noon to 4 pm $689,000

1501 Sirani Lane E Noon to 4 pm $729,900

1507 Sirani Lane Noon to 4 pm $689,900

1505 Sirani Lane Noon to 4 pm $715,900

299 Bonheur Ave Noon to 4 pm $849,900

317 Bonheur Ave Noon to 4 pm $804,900

315 Bonheur Ave Noon to 4 pm $804,900

1506 Sirani Lane E Noon to 4 pm $739,900

1504 Sirani Lane Noon to 4 pm $699,900

1502 Sirani Lane E Noon to 4 pm $725,900

1511 Beaux Lane Noon to 4 pm $715,900

1513 Beaux Lane Noon to 4 pm $689,900

1515 Beaux Lane Noon to 4 pm $709,900

1517 Beaux Lane Noon to 4 pm $726,900

1514 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

1512 Beaux Lane Noon to 4 pm $739,900

1510 Beaux Lane Noon to 4 pm $719,900

1508 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

1506 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

1605 Sirani Lane Noon to 4 pm $694,900

1607 Sirani Lane Noon to 4 pm $725,900

1611 Sirani Lane W Noon to 4 pm $739,900

1613 Sirani Lane Noon to 4 pm $725,900

1615 Sirani Lane Noon to 4 pm $719,900

1602 Sirani Lane Noon to 4 pm $734,900

1604 Sirani Lane W Noon to 4 pm $714,900

1608 Sirani Lane Noon to 4 pm $874,900

408 Sandera Dr 1 pm to 3 pm $699,900

2196 Hallmark Ct 1 pm to 3 pm $679,917

1551 Defense Hwy Noon to 3 pm $678,999

2012 Basil Hall Ct 11 am to 4 pm $824,990

GLEN BURNIE

21060

213 Warfield Rd 1 pm to 3 pm $329,000

214 Saltgrass Dr 1 pm to 3 pm $450,000

508 Marley Pointe Ct SE 11 am to 1 pm $437,500

6906 Galesbury Ct 2 pm to 5 pm $524,990

430 Willow Bend Dr Noon to 2 pm $310,000

7305 Mockingbird Cir 11 am to 1 pm $345,000

408 Willow Bend Dr 1 pm to 3 pm $289,000

14 Thomas Rd 1 pm to 3 pm $264,999

8144 Meadowgate Cir Noon to 3 pm $465,000

21061

707 Mayo Rd 11 am to 1:30 pm $297,000

117 Foxhound Dr 9 am to 11 am $380,000

312 White Oak Way Noon to 5 pm $349,990

482 Nolpark Dr Noon to 2 pm $278,000

8018 Cross Creek Dr 1 pm to 3 pm $299,999

219 Lincoln Ave Noon to 2 pm $254,900

1048 Wisdom Ct Noon to 4 pm $290,000

713 Columbus Dr Noon to 2 pm $539,500

HANOVER

21076

2301 Sycamore Pl 2 pm to 4 pm $629,998

8243 Meadowood Dr 11:30 am to 4:30 pm $492,990

8239 Meadowood Dr 11:30 am to 4:30 pm $450,990

2032 Twisted Oak Pl 11:30 am to 4:30 pm $439,990

8204 Meadowood Dr #01 11:30 am to 4:30 pm $529,990

8204 Meadowood Dr #02 11:30 am to 4:30 pm $514,990

8204 Meadowood Dr #03 11:30 am to 4:30 pm $489,990

2116 Nottoway Dr 11:30 am to 4:30 pm $610,000

109 Farmbrook Lane 11 am to 2 pm $479,500

HARMANS

21077

9 Lexington Rd 1 pm to 2 pm $354,900

HARWOOD

20776

17 Harwood Dr 2 pm to 5 pm $899,990

LAUREL

20708

14111 Dub Dr 1:30 pm to 4:30 pm $350,000

8912 Bovelder Dr 1 pm to 4 pm $399,000

20723

9301 Steeple Ct 1 pm to 3 pm $340,000

9449 Glen Ridge Dr 11 am to 1 pm $415,000

1 Wincopia Farms Way Noon to 5 pm $765,990

2 Wincopia Farms Way Noon to 5 pm $709,990

9938 Henry Hearn Way Noon to 5 pm $789,990

3 Wincopia Farms Way Noon to 5 pm $738,990

9614 Patuxent Overlook Dr 1 pm to 3 pm $600,000

9414 Forest Gates Path Noon to 2 pm $624,900

20724

8428 Winding Trl 11 am to 1 pm $389,900

8509 Bogalusa Dr Noon to 3 pm $325,000

LINTHICUM

21090

717 E Maple Rd 2 pm to 4 pm $324,900

LINTHICUM HEIGHTS

300 Chestnut Rd 11 am to 1 pm $469,990

MILLERSVILLE

21108

908 Wagner Farm Ct 2 pm to 4 pm $459,900

8338 Kippis Rd 11 am to 5 pm $421,990

8284 Highglade Ct 1 pm to 3 pm $605,000

256 West Pasadena Rd 2 pm to 4 pm $699,900

504 Windy Knolls Ct Noon to 1 pm $515,000

ODENTON

21113

1310 Four Orchards Lane 11 am to 2 pm $624,900

142 Leeds Creek Cir Noon to 2 pm $360,000

2408 Chestnut Terrace Ct #102 Noon to 3 pm $248,900

3012 Turnstile Lane 11 am to 1 pm $574,990

1420 Catbriar Way Noon to 5 pm $619,990

2719 Orchard Oriole Way Noon to 5 pm $689,990

2717 Orchard Oriole Way Noon to 5 pm $649,990

1418 Catbriar Way Noon to 5 pm $579,990

1474 Catbriar Way Noon to 5 pm $734,990

237 Kirbys Landing Ct #11 2 pm to 3 pm $1,950

PASADENA

21122

7985 E Riverside Dr Noon to 3 pm $639,000

260 Harlem Rd 11 am to 1 pm $585,000

7567 Beach Dr 12:30 pm to 3:30 pm $584,900

7937 Meridian Dr Noon to 5 pm $470,990

7927 Meridian Dr Noon to 5 pm $510,990

7928 Meridian Dr Noon to 5 pm $505,990

3412 Old Crown Dr 2 pm to 4 pm $319,000

7844 Greengate Way 1 pm to 3 pm $289,900

4015 Apple Jack Ct 1 pm to 3 pm $289,999

7536 Rock Creek Way 11 am to 1 pm $639,900

8328 Daydream Cres 10 am to 6 pm $385,640

7804 Catherine Ave 11 am to 2 pm $359,755

7802 Catherine Ave 11 am to 2 pm $362,900

9 Sonora Dr 1 pm to 4 pm $529,000

450 Park Creek Rd 1 pm to 3 pm $1,095,000

228 Harlem Rd Noon to 3 pm $635,000

1500 Friendly Rd 2:30 pm to 4:30 pm $424,900

396 Lake Shore Dr 11 am to 1 pm $329,900

216 Kenwood Rd 1 pm to 3 pm $299,900

SEVERN

21144

1868 Disney Estates Cir 11 am to 1 pm $460,000

7708 Pecan Leaf Rd 3 pm to 5 pm $350,000

8229 Saint Francis Dr 1 pm to 3 pm $723,400

832 Janet Dale Lane Noon to 2 pm $545,293

830 Janet Dale Lane Noon to 2 pm $517,139

1402 Spring Plow Ct 10 am to Noon $433,000

1010 Cortana Ct Noon to 5 pm $509,990

1012 Cortana Ct Noon to 5 pm $519,990

1009 Cortana Ct Noon to 5 pm $539,990

1008 Cortana Ct Noon to 5 pm $499,990

7410 Campbell Dr Noon to 2 pm $620,000

7950 Citadel Dr 1 pm to 3 pm $370,000

SEVERNA PARK

21146

88 Kennedy Dr 1 pm to 3 pm $549,900

200 Berrywood Dr 1 pm to 3 pm $750,000

215 Kathy Ct 11 am to 1 pm $525,000

259 Lower Magothy Beach Rd 1 pm to 3 pm $525,000

782 Brackley Rd 1 pm to 4 pm $600,000

29 Robinson Landing Rd 1 pm to 3 pm $549,000

SHADY SIDE

20764

5185 Lake Ave Noon to 3 pm $304,499

1193 Bay View Ave Noon to 3 pm $279,900

4962 Lerch Dr Noon to 2 pm $615,000

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

3665 Brookeside Dr 1 pm to 3 pm $319,900

3390 Cannoncade Ct 1 pm to 3 pm $489,900

HUNTINGTOWN

20639

1376 Solomons Island Rd 10 am to Noon $429,990

2400 Wildflower Lane 11 am to 2 pm $515,000

2827 Ridge Rd 10 am to 2 pm $326,500

LUSBY

20657

12930 Parran Dr 11 am to 1 pm $246,900

NORTH BEACH

20714

9318 Madison Ave 11 am to 2 pm $320,000

PORT REPUBLIC

20676

2840 Aspen Rd Noon to 3 pm $399,900

5165 Consent Dr 1 pm to 3 pm $475,000

PRINCE FREDERICK

20678

2063 Baythorne Rd 1 pm to 4 pm $450,000

559 English Oak Lane 1 pm to 4 pm $336,875

563 English Oak Lane 12:30 pm to 4 pm $309,555

100 Simmons Ridge Rd 1 pm to 3 pm $555,000

382 English Oak Lane 1 pm to 3 pm $304,999

95 Dares Wharf Rd 10 am to Noon $319,900

ST. LEONARD

20685

5090 Williams Wharf Rd 11 am to 2 pm $649,900

5630 Calvin Ct 11 am to 1 pm $409,900

5330 Williams Wharf Rd 11 am to 1 pm $350,000

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

801 Pennino Ct 1 pm to 4 pm $462,213

803 Pennino Ct 1 pm to 4 pm $442,805

810 Chatsworth Dr 1 pm to 3 pm $365,000

BRANDYWINE

20613

15124 Lady Lauren Lane 1 pm to 4 pm $339,990

15204 Lady Lauren Lane 1 pm to 4 pm $324,990

15309 Lady Lauren Lane 1 pm to 4 pm $351,135

7400 Four Gardens Rd Noon to 5 pm $386,300

7402 Four Gardens Rd Noon to 5 pm $336,400

8413 Boundary Lane Noon to 2 pm $215,000

5010 Celestial Lane 11 am to 2 pm $484,900

CHARLOTTE HALL

20622

15196 Smokehouse Row Lane 11 am to 2 pm $499,900

7472 Sugar Cane Ct 11 am to 2 pm $538,225

7468 Sugar Cane Ct 11 am to 2 pm $473,900

7456 Sugar Cane Ct 11 am to 2 pm $530,350

7448 Sugar Cane Ct 11 am to 2 pm $601,170

7440 Sugar Cane Ct 11 am to 2 pm $504,900

7424 Sugar Cane Ct 11 am to 2 pm $571,310

7476 Sugar Cane Ct 11 am to 2 pm $507,800

7432 Sugar Cane Ct 11 am to 2 pm $588,210

7464 Sugar Cane Ct 11 am to 2 pm $481,940

7468 Sugar Cane Ct 11 am to 2 pm $487,860

FAULKNER

20632

12395 Popes Creek Rd 10 am to 1 pm $2,000

HUGHESVILLE

20637

6895 Maxwell Dr Noon to 2 pm $384,900

7404 Spicetree Pl 11 am to 2 pm $567,813

12343 Helen Fowlers Pl 11 am to 3 pm $610,000

INDIAN HEAD

20640

5673 Cabinwood Ct 2 pm to 5 pm $434,990

LA PLATA

20646

9 Mustang Dr 11 am to 2 pm $290,000

MECHANICSVILLE

20659

41302 New Market Turner Rd 11 am to 2 pm $399,999

27930 Old Village Rd 10 am to Noon $399,900

29968 Barger Dr Noon to 3 pm $325,000

WALDORF

20601

2675 Mirkwood Ct Noon to 1:30 pm $227,500

12602 Council Oak Dr 11 am to 1 pm $299,000

3710 Onset Lane Noon to 3 pm $250,000

9782 Kilt Pl 1 pm to 4 pm $342,570

9794 Kilt Pl Noon to 4 pm $334,990

9772 Kilt Pl 1 pm to 4 pm $334,990

5518 Notched Beak Ct 2 pm to 4 pm $560,000

20602

2225 Newburgh Ct 1 pm to 2 pm $1,750

3649 Satinleaf Ct Noon to 2 pm $277,400

20603

9859 Mannheim Lane 2 pm to 4 pm $447,500

9893 Frankfurt Dr Noon to 2 pm $419,000

WHITE PLAINS

20695

4235 Park Ave 1 pm to 4 pm $424,900

3632 Curtin Dr Noon to 2 pm $415,000

9983 Moody Lane 11 am to 5 pm $403,000

10011 Moody Lane 11 am to 5 pm $416,000

10003 Moody Lane 11 am to 5 pm $436,000

9338 Clifford Dr 1 pm to 3 pm $314,999

4624 Duley Dr 1 pm to 3 pm $519,900

FREDERICK COUNTY

BRUNSWICK

21716

0 Long Farm Lane Noon to 4 pm $373,000

504 Martins Creek Dr Noon to 4 pm $413,000

514 Martins Creek Dr Noon to 4 pm $423,000

405 Potomac View Pkwy Noon to 4 pm $406,000

3 Long Farm Lane Noon to 4 pm $357,000

1 Long Farm Lane Noon to 4 pm $430,000

6 Long Farm Lane Noon to 4 pm $346,000

507 Martins Creek Dr Noon to 4 pm $406,000

2 Long Farm Lane Noon to 4 pm $367,000

4 Long Farm Lane Noon to 4 pm $387,000

2 Potomac View Pkwy Noon to 4 pm $279,000

3 Potomac View Pkwy Noon to 4:30 pm $263,500

4 Potomac View Pkwy Noon to 4 pm $293,000

1205 Long Farm Lane Noon to 4 pm $448,590

10 C St 10:30 am to 12:30 pm $219,500

EMMITSBURG

21727

Timbermill Ct #coronado 12:30 pm to 3:30 pm $389,990

Timbermill Ct #hopewell 12:30 pm to 3:30 pm $394,990

Timbermill Ct #decker 12:30 pm to 3:30 pm $389,990

Timbermill Ct #bedford 12:30 pm to 3:30 pm $374,990

Timbermill Ct #hemingway 12:30 pm to 3:30 pm $384,990

1422 Ramblewood Dr 12:30 pm to 3:30 pm $406,313

FREDERICK

21701

7 14th St E 1 pm to 3 pm $325,000

14 5th St E 10 am to 2 pm $450,000

506 Market St 1 pm to 3 pm $227,000

519 Culler Ave 1 pm to 3 pm $425,000

5921 Quinn Rd Noon to 2 pm $635,000

822 Mews Lane #822 1 pm to 3 pm $199,000

236 Church St E Noon to 2 pm $289,900

217 Center St 2 pm to 4 pm $374,999

6509 Springwater Ct #6301 11 am to 1 pm $189,900

21702

2186 Greenleaf Dr 1:30 pm to 3:30 pm $374,900

109 Wild Fig Ct 1 pm to 4 pm $229,900

1816 Regiment Way Noon to 3 pm $400,000

1780 Valleyside Dr 1 pm to 3 pm $289,900

21703

5254 Slippery Elm Dr 11 am to 5 pm $429,990

6603 River Birch Rd Noon to 5 pm $439,990

6502 Wild Plum Dr Noon to 5 pm $449,990

6520 Wild Plum Dr Noon to 5 pm $459,990

637 Bushytail Dr 11:30 am to 2:30 pm $425,000

207 Locust St 1 pm to 3 pm $334,000

598 Chukkar Ct 1 pm to 3:30 pm $414,999

5503 Upper Mill Ter Noon to 4 pm $290,000

4661 Calisto Way 1 pm to 4 pm $361,490

6552 Alan Linton Blvd 1 pm to 4 pm $539,990

6604 Cambria Ct 1 pm to 4 pm $549,990

6559 Corbell Way 1 pm to 4 pm $379,207

6523 Brittanic Pl 1 pm to 4 pm $370,990

6511 Brittanic Pl 1 pm to 4 pm $373,490

510 Partridge Way 1 pm to 4 pm $350,000

6526 Brittanic Pl 1 pm to 4 pm $364,490

6202 Alan Linton Blvd W 2 pm to 4 pm $549,500

21704

9222 Landon House Way 1 pm to 3 pm $324,900

3645 Urbana Pike 2 pm to 4 pm $367,900

8509 Doubletree Ct Noon to 2 pm $499,000

3512 Timber Green Dr 11 am to 5 pm $580,429

3651 Tavistock Rd 1 pm to 3 pm $419,900

JEFFERSON

21755

2683 Lander Rd 2 pm to 4 pm $495,000

MIDDLETOWN

21769

107 Jefferson St Noon to 2 pm $339,000

3424 Marbury Ct Noon to 3 pm $279,900

7102 Flint Ct Noon to 2 pm $260,000

MONROVIA

21770

4703 Plum Rd Noon to 5 pm $444,990

4715 Plum Rd Noon to 5 pm $470,990

4607 Monrovia Blvd Noon to 5 pm $490,990

4612 Monrovia Blvd Noon to 5 pm $494,990

10959 Ginger Lane Noon to 5 pm $429,990

4713 Plum Rd Noon to 5 pm $510,990

MOUNT AIRY

21771

602 Park Ave Noon to 2 pm $419,900

4310 Rolling Acres Ct 1 pm to 3 pm $350,000

NEW MARKET

21774

10496 Lakeridge Ct 3 pm to 5 pm $519,999

6682 Coldstream Dr 3 pm to 5 pm $394,900

10007 Picea Ct 1 pm to 4 pm $570,000

6518 Nightingale Ct Noon to 3 pm $769,990

23 Chickadee Lane 11 am to 4 pm $339,990

6067 Fallfish Ct 11 am to 5 pm $574,990

6063 Fallfish Ct 11 am to 5 pm $559,990

6055 Fallfish Ct 11 am to 5 pm $549,990

6059 Fallfish Ct 11 am to 5 pm $594,990

5921 Yeagertown Rd 11 am to 4 pm $482,000

206 Quaker Way 10 am to 2 pm $719,900

POINT OF ROCKS

21777

1746 Canal Run Dr 1 pm to 3 pm $359,900

URBANA

21704

3249 Stone Barn Dr 11 am to 5 pm $593,696

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

12518 Vincents Way Noon to 5 pm $859,990

12541 Vincents Way Noon to 5 pm $839,990

12571 Vincents Way Noon to 5 pm $771,990

6206 Bridget Way Noon to 5 pm $880,990

6107 Flutie Lane Noon to 5 pm $919,990

11812 Linden Chapel Rd 1 pm to 3 pm $950,000

6108 Braden Way Noon to 5 pm $929,858

6104 Braden Way Noon to 5 pm $939,990

5825 White Pebble Path 1 pm to 3 pm $725,000

6016 Ascending Moon Path 1 pm to 3 pm $785,000

COLUMBIA

21044

6633 Rising Waves Way Noon to 2 pm $965,000

5149 Columbia Rd #33 Noon to 2 pm $373,000

21045

6733 Sewells Orchard Dr 1 pm to 3 pm $440,000

9156 Carriage House Lane #30 1 pm to 4 pm $314,900

6201 20 Year Chase 1 pm to 3 pm $459,900

6238 Deep Earth Lane Noon to 2 pm $340,000

21046

9651 Sea Shadow 1 pm to 3 pm $529,000

9458 Vollmerhausen Dr 1 pm to 3 pm $470,000

7107 Star Hill Ct Noon to 1:30 pm $479,000

10106 Deer Chase 11 am to 1 pm $415,000

COOKSVILLE

21723

2315 Millers Mill Rd 1 pm to 3 pm $399,999

ELKRIDGE

21075

4853 Royal Coachman Dr 1 pm to 3 pm $670,000

7726 Rearden Ct 1 pm to 3 pm $454,990

6045 Claire Dr Noon to 4 pm $345,000

7228 Lyndsey Way 2 pm to 4 pm $435,000

4916 Pale Morning Dun Rd 1 pm to 3 pm $649,000

8116 Morning Breeze Dr 1 pm to 4 pm $465,000

6705 Lowes Lane 1 pm to 3 pm $595,000

6364 Beechfield Ave #n/A 1 pm to 3 pm $309,900

7724 Rearden Ct 1 pm to 4 pm $443,990

7976 Quidditch Pl 1 pm to 4 pm $405,990

7804 Taggart Ct 1 pm to 4 pm $416,990

ELLICOTT CITY

21042

11650 Masters Run 1 pm to 3 pm $2,100,000

11057 Nashville Ct Noon to 4 pm $610,103

2918 Center Dr 1 pm to 3 pm $565,000

3314 Burton Dr 1 pm to 5 pm $806,990

10602 Warburton Ct Noon to 5 pm $851,990

10610 Warburton Ct Noon to 5 pm $934,990

3319 Morton Lane Noon to 5 pm $912,990

3316 Arlington Ct Noon to 5 pm $839,990

3307 Arlington Ct Noon to 5 pm $904,990

3304 Arlington Ct Noon to 5 pm $934,990

3312 Arlington Ct Noon to 5 pm $869,990

3308 Arlington Ct Noon to 5 pm $879,990

3014 Croft Way Noon to 5 pm $799,990

2806 Greenway Dr 1 pm to 3 pm $500,000

3324 Burton Dr 1 pm to 4 pm $756,990

10630 Warburton Ct 1 pm to 4 pm $871,990

10626 Warburton Ct 1 pm to 4 pm $786,990

21043

8627 Enoch Pratt Dr 1 pm to 3 pm $535,000

8597 Harvest View Ct 1 pm to 3 pm $389,900

6135 Waterloo Rd 1 pm to 3 pm $3,250

2410 Vineyard Springs Way #0 11:30 am to 4 pm $849,900

9819 Soapstone Trl #1 11:30 am to 4:30 pm $769,990

9819 Soapstone Trl #3 11:30 am to 4:30 pm $794,990

9819 Soapstone Trl #2 11:30 am to 4:30 pm $799,990

9819 Soapstone Trl #4 11:30 am to 4:30 pm $824,990

4916 Owens Ct 11 am to 1 pm $849,000

6019 Prairie Landing Way Noon to 5 pm $479,990

6000 Charles Xing Noon to 5 pm $469,990

6001 Charles Xing Noon to 5 pm $539,990

2733 Millers Way Dr 11 am to 1 pm $719,900

9813 Sawmill Branch Trl 11 am to 5 pm $774,990

9805 Sawmill Branch Trl 11 am to 5 pm $699,990

9809 Sawmill Branch Trl 11 am to 5 pm $739,990

2567 River Ridge Trl 11 am to 5 pm $794,990

2710 Sunnyside Lane 1 pm to 3 pm $510,000

2475 Vineyard Springs Way Noon to 2 pm $775,000

FULTON

20759

8215 South Maple Lawn Blvd Noon to 5 pm $884,990

GLENWOOD

21738

3333 Brantly Rd 1 pm to 3 pm $525,000

HIGHLAND

20777

12406 All Daughters Lane Noon to 5 pm $989,990

WEST FRIENDSHIP

21794

12788 Buttercup Ct 1 pm to 3 pm $774,999

WOODBINE

21797

1008 Thunderbird Dr Noon to 5 pm $754,990

1004 Thunderbird Dr Noon to 5 pm $734,990

15325 Galaxy Dr Noon to 5 pm $719,990

MONTGOMERY COUNTY

BARNESVILLE

20838

18031 Barnesville Rd Noon to 2 pm $524,900

BETHESDA

20814

5200 Camberley Ave 2 pm to 4 pm $819,000

4915 Hampden Lane #403 1 pm to 5 pm $1,629,990

4915 Hampden Lane #405 1 pm to 5 pm $3,849,990

4915 Hampden Lane #102 1 pm to 5 pm $1,029,990

4915 Hampden Lane #302 1 pm to 5 pm $1,849,990

5000 Battery Lane #207 2 pm to 4 pm $474,900

5109 Wickett Ter 2 pm to 4 pm $1,375,000

8002 Overhill Rd 2 pm to 4 pm $1,769,000

5326 Camberley Ave Noon to 5 pm $1,541,920

9121 Old Georgetown Rd Noon to 5 pm $1,587,290

9123 Old Georgetown Rd Noon to 5 pm $1,429,900

20816

5704 Overlea Rd Noon to 2 pm $1,025,000

5615 Knollwood Rd 2 pm to 4 pm $1,995,000

4920 Crescent St 1 pm to 4 pm $1,020,000

20817

6017 Shady Oak Lane 2 pm to 4 pm $1,350,000

5829 Plainview Rd 1 pm to 3 pm $1,175,000

9827 Singleton Dr Noon to 6 pm $759,000

6716 Brigadoon Dr 1 pm to 3 pm $1,895,000

7516 Marbury Rd 11 am to 1 pm $1,199,900

8032 Quarry Ridge Way #3b 1 pm to 3 pm $389,900

6704 Algonquin Ave 1 pm to 4 pm $879,000

9633 Weathered Oak Ct 2 pm to 4 pm $1,299,000

7905 Deepwell Dr 1 pm to 4 pm $1,674,000

BROOKEVILLE

20833

19405 Prospect Point Ct 1 pm to 3 pm $1,100,000

102 Abbey Manor Ter 11 am to 5 pm $809,990

BURTONSVILLE

20866

3617 Mac Tavish Pl Noon to 3 pm $274,800

4430 Arbor Wood Ct Noon to 5 pm $499,990

14804 Saddle Creek Dr Noon to 5 pm $619,990

14616 Bentley Park Dr Noon to 5 pm $559,990

4332 Arbor Wood Ct Noon to 5 pm $574,990

14604 Bentley Park Dr Noon to 5 pm $574,990

CABIN JOHN

20818

8211 Caraway St 1:30 pm to 3:30 pm $1,395,000

6532 79th St 1 pm to 4 pm $1,300,000

CHEVY CHASE

20815

7 Hesketh St 2 pm to 4 pm $2,295,000

3203 Farmington Dr Noon to 2 pm $3,495,900

5122 Bradley Blvd Noon to 3 pm $1,144,000

CLARKSBURG

20871

22007 Moorhen St Noon to 5 pm $530,000

21927 Moorhen St Noon to 5 pm $575,000

21801 Fulmer Ave Noon to 5 pm $655,000

13800 Dovekie Ave Noon to 5 pm $765,000

21908 Broadway Ave Noon to 5 pm $595,000

13767 Little Seneca Pkwy Noon to 5 pm $384,000

163 Green Poplar Loop Noon to 4 pm $419,990

13213 Shawnee Lane Noon to 4 pm $459,990

0 Clarksburg Square Rd 11:30 am to 4:30 pm $409,990

1 Clarksburg Square Rd 11:30 am to 4:30 pm $409,990

12863 Clarksburg Square Rd 11:30 am to 4:30 pm $457,783

25375 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $894,990

0 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $824,990

0 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $864,990

25346 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $804,990

22671 Majestic Elm Ct 3 pm to 5 pm $439,900

DAMASCUS

20872

25522 Joy Lane 1 pm to 3 pm $359,900

DARNESTOWN

20874

13701 Esworthy Rd 2 pm to 4 pm $899,000

DERWOOD

20855

5804 Granby Rd 1 pm to 3 pm $499,900

DICKERSON

20842

0 Peach Tree Rd 11 am to 5 pm $814,990

0 Peach Tree Rd 11 am to 5 pm $854,990

0 Peach Tree Rd 11 am to 5 pm $779,990

GAITHERSBURG

20877

220 Bristol Downs Dr Noon to 2 pm $485,000

656 Pullman Pl 1 pm to 4 pm $410,000

20878

527 White Surf Dr 1 pm to 3 pm $335,000

14320 Dufief Mill Rd 1 pm to 4 pm $488,800

313 Goodall Street 1 pm to 4 pm $1,199,900

916 Pointer Ridge Dr 10 am to 11 am $2,450

434 Highland Ridge Ave 1 pm to 4 pm $499,900

410 Little Quarry Rd 2 pm to 4 pm $649,000

644 Chestertown St 1 pm to 4 pm $625,000

31 Booth St #255 1 pm to 4 pm $319,999

189 Kepler Dr 1 pm to 3 pm $619,900

140 Mission Dr Noon to 4 pm $665,000

20879

19570 Ridge Heights Dr 1 pm to 3 pm $455,000

1008 Travis Lane 1 pm to 4 pm $319,900

18717 Blue Violet Lane Noon to 4:30 pm $450,000

GERMANTOWN

20874

19700 Vaughn Landing Dr Noon to 3 pm $490,000

19012 Jamieson Dr 1 pm to 4 pm $459,900

13401 Fountain Club Dr #103 1 pm to 4 pm $229,900

13020 Town Commons Dr Noon to 4 pm $384,990

19026 Amarillo Dr #143 1:30 pm to 4 pm $279,000

13020 Wallich Way 11 am to 6 pm $529,945

Wallich Way #lot 33 11 am to 6 pm $472,140

13014 Shadyside Lane #13-232 B 1 pm to 3 pm $173,900

18115 Metz Dr 2 pm to 4 pm $1,850

20876

19136 Staleybridge Rd 2 pm to 4 pm $345,000

751 Butterfly Weed Dr 11:30 am to 4:30 pm $544,990

21849 Boneset Way 11:30 am to 4:30 pm $509,990

21841 Boneset Way 11:30 am to 4:30 pm $519,990

743 Butterfly Weed Dr 11:30 am to 4:30 pm $559,990

30 Appledowre Ct #53 2 pm to 4 pm $239,900

HYATTSVILLE

20781

4820 Edmonston Rd 11 am to 2 pm $384,999

5608 Lustine St 2 pm to 4 pm $484,900

4410 Oglethorpe St #701 11 am to 1 pm $125,000

20782

6202 Enquirer St #507b 11 am to 5 pm $474,990

4807 Crest View Dr #110e 11 am to 5 pm $364,990

20784

5101 Lanham Dr Noon to 2 pm $289,900

KENSINGTON

20895

3039 Moore Lane 2 pm to 4 pm $839,999

3035 Moore Lane 2 pm to 4 pm $839,500

MONTGOMERY VILLAGE

20886

10414 Capehart Ct 1 pm to 4 pm $279,900

20104 Tindal Springs Pl 1 pm to 3 pm $389,900

NORTH POTOMAC

20878

13503 Hunting Hill Way 2 pm to 4 pm $1,145,000

OLNEY

20832

935 Gratitude Ct Noon to 5 pm $999,000

POTOMAC

20854

8506 Wild Olive Dr 2 pm to 4 pm $670,000

12513 Noble Ct 2 pm to 4 pm $1,495,000

7839 Muirfield Ct 1 pm to 3 pm $559,000

11404 Palatine Dr 2 pm to 4 pm $1,619,000

ROCKVILLE

20850

501 Hungerford Dr #117 1 pm to 3 pm $342,000

880 College Pkwy #304 1 pm to 4 pm $251,900

4 Monroe St #405 1 pm to 3 pm $250,000

10212 Daphney House Way 1 pm to 4 pm $1,125,000

1420 Piccard Dr Noon to 5 pm $660,000

1438 Piccard Dr Noon to 5 pm $599,900

932 King Farm Blvd Noon to 5 pm $750,990

24 Courthouse Sq #801 1 pm to 3 pm $400,000

14255 Travilah Rd 11 am to 4 pm $769,990

20851

16 Rockcrest Cir 1 pm to 4 pm $489,000

20852

12407 Braxfield Ct #494 1 pm to 4 pm $177,000

10101 Grosvenor Pl #1513 1 pm to 3:30 pm $285,000

11844 Farmland Dr 1 pm to 4 pm $790,000

4708 Olden Rd 2 pm to 4 pm $419,000

11504 Hitching Post Lane 1 pm to 3 pm $875,000

20853

4913 Melinda Ct 1 pm to 3 pm $519,000

20854

11101 Post House Ct 1 pm to 4 pm $930,000

20855

17105 Olde Mill Run 1 pm to 4 pm $459,500

SANDY SPRING

20860

1026 Mutual Pl 11 am to 5 pm $539,990

1025 Mutual Pl 11 am to 5 pm $509,990

SILVER SPRING

20901

1105 Dryden St 2 pm to 4 pm $479,999

701 Dennis Ave 1 pm to 4 pm $848,800

9201 Wendell St 2 pm to 4 pm $750,000

729 Symphony Woods Dr 1 pm to 4 pm $489,500

9313 Colesville Rd 11:30 am to 1:30 pm $675,000

20902

2817 Lindell St 1 pm to 4 pm $395,900

2411 Parker Ave 1 pm to 3 pm $749,000

20904

2 David Ct 2 pm to 4 pm $525,500

13213 Banbury Pl 1 pm to 3 pm $470,000

3321 Sir Thomas Dr #3-B-31 1 pm to 3 pm $160,000

20905

630 Bryants Nursery Rd 1 pm to 4 pm $709,000

20906

2 Wagon Trail Ct 1 pm to 3 pm $449,900

13331 Moonlight Trail Dr 1 pm to 4 pm $785,000

13244 Moonlight Trail Dr 1 pm to 4 pm $759,000

13929 Blair Stone Lane 1 pm to 3 pm $499,900

20910

1320 Fenwick Lane #400 1 pm to 3 pm $425,000

9309 Greyrock Rd 11 am to 1 pm $769,000

8707 Milford Ave 1 pm to 4 pm $669,900

2905 Woodstock Ave 2 pm to 4 pm $539,000

PRINCE GEORGE’S COUNTY

BELTSVILLE

20705

4005 Foreston Rd 1 pm to 3 pm $395,000

BOWIE

20715

13212 12th St 11:30 am to 2 pm $455,000

12415 Madeley Lane 11 am to 1 pm $339,900

13427 Idlewild Dr 11 am to 1 pm $344,900

20716

1207 Pensive Lane Noon to 3 pm $1,900

20720

4203 Bar Harbor Pl 4 pm to 6 pm $295,000

4403 Woodlands Reach Dr 11 am to 5 pm $619,990

4405 Woodlands Reach Dr 11 am to 5 pm $599,990

13901 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $679,990

13903 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $644,990

14105 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $659,990

13809 Racetrack Field Ct 2 pm to 4 pm $585,000

20721

917 Lake Shore Dr 1 pm to 4 pm $272,000

CAPITOL HEIGHTS

20743

4202 Urn St 1 pm to 3 pm $285,000

905 Shady Glen Dr N Noon to 3 pm $280,000

6202 Baltic St 1 pm to 4 pm $335,000

CLINTON

20735

8401 Alderbrook Ct Noon to 2 pm $310,297

COLLEGE PARK

20740

4715 Muskogee St Noon to 2 pm $299,999

DISTRICT HEIGHTS

20747

1207 Woodlark Dr 1 pm to 3 pm $274,900

2706 Parkland Dr 1 pm to 3 pm $1,700

2708 Ocala Ave 1 pm to 3 pm $215,000

FORT WASHINGTON

20744

11804 Fort Washington Rd Noon to 3 pm $689,000

221 Surrey Circle Dr S 2 pm to 4 pm $483,000

8710 Jolly Lane 1 pm to 3 pm $289,900

11526 Neon Rd 11 am to 3 pm $569,990

GLENARDEN

20706

2404 St. Nicholas Way Noon to 5 pm $699,990

9400 Geaton Park Pl 1 pm to 4 pm $434,830

9304 Geaton Park Pl 1 pm to 4 pm $449,910

9308 Geaton Park Pl 1 pm to 4 pm $384,815

GREENBELT

20770

5502 Stream Bank Lane 11 am to 5 pm $524,990

NATIONAL HARBOR

20745

616 Fair Winds Way 1 pm to 4 pm $659,990

513 Halliard Lane 1 pm to 4 pm $699,990

507 Halliard Lane 1 pm to 4 pm $699,990

540 Harborview Dr 1 pm to 4 pm $709,990

502 Halliard Lane 1 pm to 4 pm $699,990

508 Halliard Lane 1 pm to 4 pm $699,990

RIVERDALE

20737

5902 63rd Ave 1 pm to 4 pm $295,000

SUITLAND

20746

2905 Sunset Lane Noon to 2 pm $199,000

4413 Reamy Dr Noon to 3 pm $279,900

UPPER MARLBORO

20772

10202 Arethusa Lane Noon to 2 pm $465,000

3846 Pentland Hills Rd 1 pm to 4 pm $396,490

15613 Sunningdale Pl 1 pm to 4 pm $424,990

15120 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $389,990

3844 Pentland Hills Rd 1 pm to 4 pm $425,735

15117 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $410,195

6313 Osborne Rd S 2 pm to 4 pm $582,000

5910 Kaveh Ct 1 pm to 3 pm $559,000

10415 Del Ray Ct 11 am to 2 pm $480,385

10413 Del Ray Ct 11 am to 2 pm $519,125

10405 Del Ray Ct 11 am to 2 pm $519,900

10403 Del Ray Ct 11 am to 2 pm $578,400

10401 Del Ray Ct 11 am to 2 pm $503,625

10400 Del Ray Ct 11 am to 2 pm $584,900

10404 Del Ray Ct 11 am to 2 pm $588,625

9405 Rosaryville Rd 11 am to 2 pm $457,900

10407 Del Ray Ct 11 am to 2 pm $511,625

7300 Havre Turn Noon to 3 pm $234,900

9434 Fairhaven Ave 1 pm to 3 pm $349,000

20774

14100 Dormansville Blvd 1 pm to 4 pm $669,500

15905 Chippenham Ter 1 pm to 4 pm $595,999

721 Rexford Way 11 am to 5 pm $629,990

700 Rexford Way 11 am to 5 pm $589,990

13906 Norton Hill Ct 11 am to 5 pm $644,990

708 Rexford Way 11 am to 5 pm $664,990

15207 Harriet Clotilda Way Noon to 4 pm $415,000

15401 Finchingfield Way 2 pm to 4 pm $650,000

ST. MARY’S COUNTY

CALIFORNIA

20619

44101 Redbud Lane 10 am to Noon $324,000

23098 Foxglove Way Noon to 3 pm $225,000

CALLAWAY

20620

45055 Knotts Dr 1 pm to 3 pm $298,500

HOLLYWOOD

20636

25245 Blue Heron Lane 10 am to 2 pm $789,900

LEXINGTON PARK

20653

21567 Gordon Ct 11 am to 1 pm $334,900

Sunday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

2590 Twin Landing Cv 2:30 pm to 4:30 pm $369,900

ARNOLD

21012

161 Rugby Rd 1 pm to 4 pm $729,000

EDGEWATER

21037

129 Oakford Ave Noon to 3 pm $365,000

GLEN BURNIE

21061

117 Kindred Way 1 pm to 3 pm $349,000

HANOVER

21076

7513 Helston Ct 1 pm to 3 pm $399,900

7789 Kawshek Path 1 pm to 3 pm $499,500

Homesite63 Dorchester Vw Noon to 3 pm $399,900

LAUREL

20707

222 Patuxent Rd Noon to 2 pm $450,000

20723

10346 Scaggsville Rd 1 pm to 3 pm $497,000

7687 Kindler Rd 1 pm to 4 pm $489,000

MILLERSVILLE

21108

1132 Nichols Ct 1 pm to 4 pm $769,000

PASADENA

21122

204 Windy Ridge Ct 2 pm to 4 pm $262,400

1222 Hillcreek Rd 11 am to 2 pm $589,755

SEVERN

21144

8410 Terry Lee Way 1 pm to 3 pm $749,999

SEVERNA PARK

21146

635a Shore Rd 1 pm to 3 pm $779,000

CALVERT COUNTY

BROOMES ISLAND

20615

3964 Oyster House Rd 1 pm to 4 pm $798,900

HUNTINGTOWN

20639

4342 Barberry Dr 10 am to 1 pm $659,900

CHARLES COUNTY

BRYANTOWN

20617

6040 Crayfish Ct 1 pm to 4 pm $635,000

FREDERICK COUNTY

IJAMSVILLE

21754

4206 Ijamsville Rd 1 pm to 4 pm $394,900

MIDDLETOWN

21769

315 Church St S 11 am to 1 pm $479,900

HOWARD COUNTY

COLUMBIA

21044

5173 Flowertuft Ct 1 pm to 3 pm $525,000

21046

9745 Early Spring Way 1 pm to 3 pm $325,000

COOKSVILLE

21723

14521 Ambreen Way 1 pm to 3 pm $579,900

ELKRIDGE

21075

5841 Whisper Way #19-01 1 pm to 3 pm $249,900

6330 Ema Ct 1 pm to 3 pm $585,000

6438 Old Highgate Dr 1 pm to 3 pm $329,500

ELLICOTT CITY

21042

3116 Dunes Dr 1 pm to 3 pm $575,000

10145 Tanfield Ct 1 pm to 3 pm $675,000

21043

8734 Wethered Dr 1 pm to 3 pm $819,000

JESSUP

20794

7410 Charlie Joyner Dr 2 pm to 5 pm $459,000

WEST FRIENDSHIP

21794

13545 Julia Manor Way 1 pm to 4 pm $1,049,900

WOODSTOCK

21163

2123 Harrow Dr 1 pm to 3 pm $489,000

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

5406 Beech Ave 2 pm to 4 pm $893,500

5225 Pooks Hill Rd #1327s 1:30 pm to 4 pm $169,900

4915 Hampden Lane #201 2 pm to 4 pm $1,400,000

10643 Weymouth St #2 1 pm to 4 pm $375,000

10620 Weymouth St #204 1 pm to 4 pm $225,000

5111 Hampden Lane 2 pm to 4 pm $1,649,000

4330 Kentbury Dr 2 pm to 4 pm $1,099,000

8210 Old Georgetown Rd 1 pm to 4 pm $1,250,000

20815

6820 Wisconsin Ave #6010 1 pm to 3 pm $829,000

20816

5240 Duvall Dr 1 pm to 4 pm $1,189,000

5308 Waneta Rd 1 pm to 3 pm $835,000

6450 Brookes Lane #2 2 pm to 4 pm $1,950,000

5206 Baltimore Ave 2 pm to 4 pm $1,289,000

5626 Newington Ct 2 pm to 4 pm $1,750,000

6001 Walhonding Rd 1 pm to 4 pm $2,295,000

20817

9114 Kittery Lane Noon to 2:30 pm $1,394,800

6824 Melody Lane 2 pm to 4 pm $2,749,000

6406 Winston Dr 1 pm to 4 pm $1,774,900

8713 Burdette Rd 2 pm to 4 pm $2,225,000

5618 Greentree Rd 2 pm to 4 pm $1,429,000

6802 Buttermere Lane 1 pm to 4 pm $650,000

8920 Burdette Rd 2 pm to 4 pm $3,495,000

6808 Rannoch Rd 2 pm to 4 pm $1,310,000

6204 Wedgewood Rd 2 pm to 4 pm $1,997,000

7535 Spring Lake Dr #c-2 Noon to 2 pm $325,000

6620 Elgin Lane 1 pm to 4 pm $2,649,900

7810 Fulbright Ct 2 pm to 4 pm $815,000

5 Darby Ct 1 pm to 4 pm $1,649,000

BOYDS

20841

20300 Bucklodge Rd 1 pm to 3 pm $428,000

BROOKEVILLE

20833

2424 Sapling Ridge Lane Noon to 3 pm $900,000

BURTONSVILLE

20866

14314 Duvall Hill Ct 1 pm to 4 pm $649,000

15124 Mcknew Rd 1 pm to 4 pm $440,000

CHEVY CHASE

20815

4104 Blackthorn St 2 pm to 4 pm $1,049,000

22 Primrose St 1 pm to 4 pm $2,795,000

4332 Leland St 2 pm to 4 pm $1,689,900

4709 Cumberland Ave 1:30 pm to 4 pm $2,195,000

4601 Drummond Ave 2 pm to 4 pm $1,395,000

4117 Jones Bridge Rd 2 pm to 4 pm $780,000

CLARKSBURG

20871

12313 Houser Dr 1 pm to 4 pm $715,000

23223 Arora Hills Dr 1 pm to 3 pm $624,900

DERWOOD

20855

7329 Centennial Rd 3 pm to 5 pm $549,500

GAITHERSBURG

20878

12311 Chagall Dr 1 pm to 4 pm $734,900

106 Watch Hill Lane 2 pm to 4 pm $549,000

13 Glazebrook Ct Noon to 3 pm $450,000

12119 Sheets Farm Rd 1 pm to 4 pm $979,900

3 Longmeadow Dr 1 pm to 4 pm $345,000

20879

18716 Severn Rd 1 pm to 3 pm $585,000

9064 Centerway Rd 2 pm to 4 pm $299,000

GERMANTOWN

20874

19444 Caravan Dr 2 pm to 4 pm $385,000

13905 Bromfield Rd 1 pm to 4 pm $795,000

20544 Amethyst Lane 1 pm to 4 pm $285,000

20876

22345 Canterfield Way 1 pm to 4 pm $619,000

19318 Moon Ridge Dr 2 pm to 4 pm $528,000

HYATTSVILLE

20781

4001 Kennedy St 1 pm to 4 pm $465,000

20782

4000 Oliver St 1 pm to 4 pm $469,000

KENSINGTON

20895

2506 Campbell Pl 1 pm to 4 pm $735,000

5310 Bangor Dr 2 pm to 4 pm $664,900

11222 East Ave 1 pm to 3 pm $450,000

NORTH BETHESDA

20852

7071 Wolftree Lane 1 pm to 4 pm $869,000

11700 Old Georgetown Rd #311 1 pm to 4 pm $539,900

POOLESVILLE

20837

21 Hackett Ct 3:30 pm to 5 pm $724,900

POTOMAC

20854

12904 North Commons Way 1:30 pm to 4 pm $750,000

8808 Potomac Station Lane 2 pm to 4 pm $1,645,000

12409 Rivers Edge Dr 2 pm to 4 pm $1,050,000

10725 Ardnave Pl 2 pm to 4 pm $2,285,000

11716 Wood Thrush Lane 2 pm to 4 pm $3,200,000

9713 Conestoga Way 1 pm to 4 pm $1,149,000

8209 Raymond Lane 1 pm to 4 pm $685,000

13 Beman Woods Ct 2 pm to 4 pm $1,485,000

8901 Abbey Ter 1 pm to 3 pm $1,675,000

ROCKVILLE

20850

9824 Bald Cypress Dr 1:30 pm to 4 pm $1,299,000

118 Monroe St #1010 Noon to 3 pm $210,000

20851

1016 Baltimore Rd 1 pm to 4 pm $430,000

1314 Grandin Ave 1 pm to 4 pm $419,900

20852

5815 Edson Lane #104 2 pm to 4 pm $399,900

10101 Grosvenor Pl #l11 1 pm to 4 pm $349,999

5800 Inman Park Cir #110 1 pm to 4 pm $379,900

12242 Tildenwood Dr 1 pm to 4 pm $689,999

20853

4904 Bel Pre Rd 1 pm to 4 pm $499,999

16229 Monty Ct 1 pm to 4 pm $639,000

5311 Manorfield Rd 1 pm to 3 pm $545,000

20855

5801 Foggy Lane 1 pm to 4 pm $899,000

SILVER SPRING

20901

310 Southwest Dr 2 pm to 4 pm $485,000

403 Melbourne Ave 1 pm to 3 pm $515,000

20902

3818 Woodridge Ave 1 pm to 4 pm $699,999

1805 Brisbane St 2 pm to 4 pm $425,000

20904

12625 Eastbourne Dr 2 pm to 4 pm $495,000

20905

14405 Bradshaw Dr 1 pm to 3 pm $513,850

124 Amberleigh Dr 1 pm to 3 pm $569,000

907 Briggs Chaney Rd 1 pm to 3 pm $389,900

20906

3310 Leisure World Blvd #1019 2 pm to 4 pm $238,000

20910

1320 Fenwick Lane #609 2 pm to 4 pm $269,000

1216 Dale Dr 1 pm to 4 pm $725,000

TAKOMA PARK

20912

915 Larch Ave Noon to 2 pm $559,000

WASHINGTON GROVE

20880

505 Brown St 2 pm to 4 pm $584,000

PRINCE GEORGE’S COUNTY

BOWIE

20715

11914 Grason Lane Noon to 2 pm $475,000

20716

2613 Nemo Ct 12:30 pm to 4:30 pm $249,000

CAPITOL HEIGHTS

20743

722 Mentor Ave 1 pm to 3 pm $294,200

CLINTON

20735

5904 Mardella Blvd 3 pm to 5 pm $355,000

COLLEGE PARK

20740

4819 Fox St 2 pm to 4 pm $399,900

9310 Rhode Island Ave 2:30 pm to 4:30 pm $569,000

FORT WASHINGTON

20744

7505 Greer Dr 1 pm to 3 pm $328,000

MOUNT RAINIER

20712

4405 30th St 1 pm to 4 pm $329,900

OXON HILL

20745

533b-2 Wilson Bridge Dr #6732b 1 pm to 4 pm $130,000

RIVERDALE

20737

6710 Patterson St 2 pm to 4 pm $275,000

UPPER MARLBORO

20772

12827 Carousel Ct Noon to 4 pm $260,000

12221 Old Colony Dr 1 pm to 4 pm $318,000