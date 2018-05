Here’s a list of open houses taking place May 12-13 in Virginia. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into MRIS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Maryland? Click here.

Saturday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

50 N. Fenwick St 2:30 pm to 5 pm $1,385,000

1205 Garfield St N #904 2 pm to 4 pm $974,990

3625 10th St N #509 11 am to 4 pm $955,726

2702 Lee Hwy #2b 1 pm to 3 pm $850,000

2001 15th St N #1611 2 pm to 4:30 pm $899,900

1117 Fillmore St 2 pm to 4 pm $1,125,000

3140 Key Blvd 2 pm to 4 pm $2,295,000

2178 21st Ct N 1 pm to 4 pm $1,275,000

22203

880 Pollard St #221 2 pm to 4 pm $424,900

105 Oakland St N 2 pm to 4 pm $1,599,900

888 Quincy St N #209 1 pm to 4 pm $609,900

22204

4065 Four Mile Run Dr #103 1 pm to 4 pm $317,500

5300 Columbia Pike #703 11 am to 3 pm $234,900

5111 8th Rd S #301 1 pm to 5 pm $220,000

20 Garfield St S 1 pm to 4 pm $1,069,000

1420 Walter Reed Dr 1 pm to 3:30 pm $649,000

4500 Four Mile Run Dr S #329 1 pm to 3 pm $314,900

22206

2055 26th St S #5-205 1 pm to 4 pm $399,900

2906 Dinwiddie St S 1 pm to 3 pm $445,000

2991 Columbus St #a1 2 pm to 4 pm $399,000

22207

3400 Piedmont St N 2 pm to 4 pm $1,685,000

4004 25th Rd N 1 pm to 3 pm $1,050,000

3442 Roberts Lane 2 pm to 4 pm $1,549,000

4001 Woodstock St N 2 pm to 4 pm $1,079,000

2309 Glebe Rd N 2 pm to 4 pm $909,000

3188 Pollard St 1 pm to 4 pm $2,199,000

22209

1111 19th St N #2505 2 pm to 4 pm $880,000

ALEXANDRIA

22301

2011 Main Line Blvd #102 1 pm to 3 pm $835,000

1107 Russell Rd 2 pm to 4 pm $939,900

521 Custis Ave E #b 1 pm to 4 pm $599,900

22302

3537 Martha Custis Dr 2 pm to 4 pm $319,900

1104 Valley Dr Noon to 2 pm $410,000

22304

418 Stabler Lane 11:30 am to 4:30 pm $764,990

400 Stabler Lane 11:30 am to 4:30 pm $754,990

420 Stabler Lane 11:30 am to 4:30 pm $769,990

444 Nottoway Walk 1 pm to 4 pm $789,990

434 Nottoway Walk 1 pm to 4 pm $814,990

446 Nottoway Walk 11:30 am to 4:30 pm $799,990

424 Stabler Lane #0 11:30 am to 4:30 pm $774,990

428 Stabler Lane #0 11:30 am to 4:30 pm $779,990

402 Nottoway Walk 11:30 am to 4:30 pm $699,990

238 Murtha St 2 pm to 4 pm $760,000

307 Yoakum Pkwy #904 Noon to 2:30 pm $199,990

5340 Holmes Run Pkwy #315 Noon to 3 pm $2,000

200 Quaker Lane N 1 pm to 3 pm $1,040,000

5250 Bessley Pl 2 pm to 4 pm $843,900

22305

232 Tennessee Ave 1 pm to 4 pm $589,900

226 Aspen St 2 pm to 4 pm $589,000

22311

4551 Strutfield Lane #4129 11:30 am to 1:30 pm $320,000

22312

5851 Quantrell Ave #105 2 pm to 4 pm $149,900

403 Beauregard St #302 Noon to 3 pm $191,647

22314

919 Alfred St N 2 pm to 4 pm $829,999

661 Columbus St S 2 pm to 4 pm $515,000

114 Fayette St S 2 pm to 4 pm $920,000

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22303

3004 School St 11 am to 2 pm $399,900

2078 Hunting Creek Ct 1 pm to 4 pm $624,997

22306

7011 Grove Rd 1 pm to 3 pm $449,000

2212 Whiteoaks Dr 2 pm to 4 pm $1,050,000

4738 Deer Run Ct 2 pm to 4 pm $559,000

7713 Midday Lane 2 pm to 4 pm $949,000

3655 Ransom Pl 1 pm to 4 pm $459,990

22307

6830 Kenyon Dr 1 pm to 4 pm $349,900

7201 Burtonwood Dr Noon to 2 pm $900,000

2200 Foresthill Rd 2 pm to 4 pm $1,325,000

22308

8606 Camden St 2 pm to 4 pm $739,900

8537 Riverside Rd 2 pm to 4 pm $1,274,999

22309

3553 Drews Ct 2 pm to 4 pm $709,900

7913 Central Park Cir Noon to 5 pm $359,900

8472 Hallie Rose St 1 pm to 4 pm $419,000

8327 Bound Brook Lane 1 pm to 3 pm $560,000

22310

6607 Berkshire Dr 1 pm to 4 pm $399,900

6166 Cobbs Rd 1 pm to 5 pm $1,299,000

22312

6549 Medinah Lane 2 pm to 4 pm $420,000

6341a Eagle Ridge Lane #53 1 pm to 3 pm $417,900

6364 Landess St 1 pm to 3 pm $685,000

6470 First St 2 pm to 4 pm $799,900

22315

7918 Ashland Dr 11 am to 5 pm $664,900

6113 Olivet Ct 11 am to 5 pm $729,400

6133 Olivet Dr 11 am to 5 pm $741,475

ANNANDALE

22003

4101 High Point Ct 1 pm to 4 pm $794,970

3900 Lake Blvd Noon to 5 pm $599,000

3427 Holly Rd 1 pm to 3 pm $1,099,999

4903 Willet Dr 1 pm to 3 pm $645,000

8200 Little River Tpke 1 pm to 4 pm $1,150,000

3632 Camelot Dr 1 pm to 4 pm $695,000

BURKE

22015

6703 Passageway Pl Noon to 3 pm $615,000

5814 Apple Wood Lane 11 am to 4 pm $1,999

5420 Mersea Ct Noon to 3 pm $450,000

10841 Split Oak Lane 1 pm to 4 pm $529,900

6247 Garretson St 1 pm to 3 pm $594,885

CENTREVILLE

20120

5132 Woodfield Dr 2 pm to 4 pm $444,990

15107 Wetherburn Dr 2 pm to 4 pm $629,900

20121

13673 Barren Springs Ct 1 pm to 3 pm $387,500

CHANTILLY

20151

4520 Mixed Willow Pl 1 pm to 4 pm $1,499,000

4124 Winter Harbor Ct #129f 1 pm to 4 pm $235,000

4317 Poplar Branch Dr 1 pm to 4 pm $714,990

20152

25085 Malmsbury Ter 1 pm to 3 pm $610,000

25198 Bald Eagle Ter 2 pm to 4:30 pm $507,000

43070 Corcoran Lane Noon to 3 pm $585,000

26031 Glasgow Dr 2 pm to 4 pm $750,000

CLIFTON

20124

13910 Stonefield Lane 1 pm to 4 pm $600,000

5589 Rockpointe Dr 11 am to 4 pm $739,900

8100 Flossie Lane 1 pm to 4 pm $929,000

DUNN LORING

22027

2256 Journet Dr 1 pm to 4 pm $800,000

FAIRFAX

22030

4056 Glendale Way 2 pm to 4 pm $649,900

10615 Yorktown Dr Noon to 3 pm $779,000

3989 Norton Pl #403 11:30 am to 4:30 pm $467,950

3985 Norton Pl #20102 11:30 am to 4:30 pm $525,347

3985 Norton Pl #40102 11:30 am to 4:30 pm $551,328

10724 Viognier Ter #0 11:30 am to 4:30 pm $799,990

3985 Norton Pl #10402 11:30 am to 4:30 pm $579,904

3989 Norton Pl #205 11:30 am to 4:30 pm $598,403

3963 Norton Pl 11:30 am to 4:30 pm $852,229

3989 Norton Pl #40801 11:30 am to 4:30 pm $635,144

3989 Norton Pl #204 11:30 am to 4:30 pm $578,946

3989 Norton Pl #10201 11:30 am to 4:30 pm $505,551

3989 Norton Pl #10301 11:30 am to 4:30 pm $400,529

3989 Norton Pl #10601 11:30 am to 4:30 pm $537,161

5319 Hampton Forest Way 2 pm to 4 pm $614,900

5921 Old Sawmill Rd 4 pm to 6 pm $744,990

11921 Appling Valley Rd 1 pm to 4 pm $628,800

10510 Cobbs Grove Lane 1 pm to 3 pm $1,275,000

4920 Oakcrest Dr 2 pm to 4 pm $899,000

22031

2941 Eskridge Rd 1 pm to 3 pm $959,000

3913 Carolyn Ave 1 pm to 4 pm $570,000

3980 Norton Pl #0 11:30 am to 4:30 pm $552,468

3984 Norton Pl #0 11:30 am to 4:30 pm $557,990

9304 Santayana Dr 2 pm to 4 pm $725,000

8735 Beechwood Dr 1 pm to 4 pm $689,900

3957 Oak St 11:30 am to 4:30 pm $809,990

3117 White Peach Pl 10 am to 2 pm $809,900

2955 Chesham St 1 pm to 3 pm $824,900

22032

4054 Doveville Lane 1 pm to 4 pm $750,000

4125 Evergreen Dr 1 pm to 4 pm $810,000

5580 James Young Way 1 pm to 4 pm $979,990

10325 Commonwealth Blvd 2 pm to 4 pm $640,000

22033

3944 Woodberry Meadow Dr 1 pm to 4 pm $1,060,000

4501 Superior Sq #4501 1 pm to 3 pm $224,900

FAIRFAX STATION

22039

8114 Glenhurst Dr 2 pm to 4 pm $770,000

8633 Larkview Lane 2 pm to 4 pm $825,000

11735 Fairfax Station Rd 11 am to 1 pm $999,999

FALLS CHURCH

22041

5934 6th St 1 pm to 4 pm $674,900

3705 George Mason Dr #315s Noon to 3 pm $349,000

3800 Powell Lane #825 Noon to 3 pm $284,900

22042

2854 Yarling Ct #2854 1 pm to 3 pm $320,000

2814 Emma Lee St #102 1 pm to 4 pm $324,900

6525 Westover St 1 pm to 4 pm $525,000

3443 Gallows Rd Noon to 6 pm $1,649,999

6647 Kerns Rd 2 pm to 4 pm $650,000

3445 Gallows Rd Noon to 6 pm $1,599,999

7808 Holmes Run Dr 1 pm to 4 pm $549,000

905 Hillwood Ave 1 pm to 4 pm $1,349,000

6728 Gouthier Rd 1 pm to 3 pm $425,000

22043

2408 Lexington Rd 1 pm to 4 pm $750,000

6751 Darrells Grant Pl 1 pm to 4 pm $1,099,000

2029 Mayfair Mclean Ct Noon to 3 pm $1,050,000

7607 Burnside Ct 1 pm to 4 pm $809,000

2210 Toronto St 2 pm to 4 pm $1,410,000

7024c Falls Reach Dr #302 2 pm to 4 pm $461,990

22044

6559 Brooks Pl 1 pm to 4 pm $1,348,250

6569 Brooks Pl 1 pm to 4 pm $1,139,900

6567 Brooks Pl 1 pm to 4 pm $1,258,275

22046

2505 Buckelew Dr 1 pm to 4 pm $979,000

205 Garden Ct 2 pm to 4 pm $825,000

604 Highland Ave 2 pm to 4 pm $1,199,000

GREAT FALLS

22066

9212 White Chimney Lane 2 pm to 5 pm $1,645,000

420 Chesapeake Dr 1 pm to 4 pm $1,100,000

10419 Shesue St 3:30 pm to 5 pm $739,000

12031 Thomas Ave 1 pm to 4 pm $1,600,000

654 Walker Rd 1 pm to 3 pm $674,000

916 Constellation Dr 1 pm to 3 pm $1,115,000

HERNDON

20170

1603 Nathan Lane 1 pm to 4 pm $460,000

1135 Bandy Run Rd 1 pm to 4 pm $726,900

733 Herndon Woods Ct 1 pm to 3 pm $380,000

956 Tympani Ct 1 pm to 3 pm $495,000

1316 Grant St 1 pm to 3 pm $579,500

117 Fortnightly Blvd 11 am to 2 pm $565,990

20171

2863 Spring Chapel Ct 1 pm to 4 pm $554,000

12908 Hedgetop Dr 1 pm to 4 pm $899,000

LORTON

22079

8357 Middle Ruddings Dr 1 pm to 4 pm $599,900

6912 Hamilton Ct 2 pm to 4 pm $380,000

11808 Harley Rd 1 pm to 4 pm $895,000

8021 Samuel Wallis St 1 pm to 4 pm $525,000

8228 Higham Rd 1:30 pm to 3:30 pm $584,900

9403 Cherwek Dr 2:30 pm to 4:30 pm $379,900

9617 Potters Hill Cir 2 pm to 4 pm $500,000

MCLEAN

22101

837 Dolley Madison Blvd 1 pm to 3 pm $1,399,000

732 Lawton St 2 pm to 4 pm $3,295,000

6825 Old Chesterbrook Rd 1 pm to 4 pm $1,099,000

1566a Westmoreland St 1 pm to 3 pm $759,000

1539 Candlewick Ct 1 pm to 4 pm $639,000

22102

827 Swinks Mill Rd 1 pm to 3 pm $1,625,000

OAKTON

22124

11250 Oakton Rd 1 pm to 3 pm $789,500

11284 Waples Mill Rd 11 am to 3 pm $695,000

11306 Lapham Dr 1 pm to 3 pm $949,000

11409 Vale Rd 2 pm to 4 pm $649,900

11210 Lapham Dr 2 pm to 4 pm $829,900

11414 Waples Mill Rd 2 pm to 4 pm $1,050,000

3101 Fox Den Lane 2 pm to 5 pm $759,000

RESTON

20190

1720 Lake Shore Crest Dr #13 1 pm to 3 pm $264,500

12001 Market St #470 Noon to 3 pm $349,900

11400 Washington Plz W #303 10 am to 1 pm $375,000

1665 Valencia Way Noon to 2 pm $419,999

12000 Market St #166 1 pm to 3 pm $299,999

1646 Chimney House Rd #a Noon to 4 pm $229,900

1634 Chimney House Rd Noon to 3 pm $325,000

1660 Valencia Way Noon to 2 pm $419,900

20191

2278 Gunsmith Sq 1 pm to 4 pm $410,000

2453 Freetown Dr 1 pm to 4 pm $648,900

2271 Hunters Run Dr #2271 Noon to 2 pm $204,900

2107 Owls Cove Lane 1 pm to 4 pm $775,000

12382 Brown Fox Way 1 pm to 3 pm $714,000

2118 Owls Cove Lane 1 pm to 4 pm $718,817

11100 Glade Dr 2 pm to 4 pm $599,000

11906 Escalante Ct 2 pm to 4 pm $434,900

2003 Cutwater Ct Noon to 2 pm $1,200,000

SPRINGFIELD

22150

6449 Franconia Ct Noon to 4 pm $399,900

6110 Dinwiddie St 1 pm to 4 pm $649,999

7311 Laurel Creek Ct 1 pm to 4 pm $919,000

22152

6363 Regal Oak Dr 1 pm to 3 pm $514,900

6604 Huntsman Blvd 1 pm to 5 pm $529,000

8828 Surveyors Pl 1 pm to 4 pm $409,999

22153

8273 Raindrop Way Noon to 2 pm $519,000

7601 Woodstown Dr 1 pm to 3 pm $629,000

8016 Lake Pleasant Dr 1 pm to 4 pm $499,950

VIENNA

22180

609 Ware St SW 1 pm to 4 pm $1,375,000

22181

2816 Roesh Way 2 pm to 4 pm $665,000

2623 Glengyle Dr #96 2 pm to 4 pm $297,000

9913 Trosby Ct 1 pm to 3:30 pm $743,000

2861 Chain Bridge Rd 1 pm to 4 pm $950,000

22182

10013 Scenic View Ter 1 pm to 3 pm $1,029,000

8120 Madrillon Springs Lane 2 pm to 4 pm $699,999

9155 Riesley Lane 1 pm to 3 pm $1,477,000

2133 Silentree Dr 10 am to 1 pm $824,900

9664 Maymont Dr 1 pm to 3 pm $2,495,000

FAUQUIER COUNTY

BEALETON

22712

13630 Robert J Dr 1 pm to 4 pm $430,000

CATLETT

20119

11353 Elk Run Rd 2 pm to 4 pm $339,000

MARSHALL

20115

7673 Charnick Rd 2 pm to 5 pm $2,199,000

MIDLAND

22728

12579 Bristersburg Rd 1 pm to 3 pm $340,000

THE PLAINS

20198

6335 Cottage Lane 11:30 am to 2:30 pm $559,000

WARRENTON

20186

170 Royal Ct 10 am to 2 pm $390,000

20187

7437 Edington Dr Noon to 3 pm $649,900

6344 Bob White Dr 1 pm to 4 pm $689,900

7158 Comrie Ct 1 pm to 3 pm $549,900

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

42286 San Juan Ter Noon to 3 pm $364,000

25515 Oak Medley Ter 1 pm to 3 pm $475,000

25701 Bishop Grove Ter 1 pm to 4 pm $519,000

41011 Spanglegrass Ct 11:30 am to 4:30 pm $949,990

24253 New Mountain Rd Noon to 3 pm $600,000

23532 Whiteheart Hickory Lane Noon to 4 pm $741,675

40612 Rosemary Pine Lane Noon to 4 pm $744,975

24776 Carbonate Ter 1 pm to 3 pm $470,000

ASHBURN

20147

20927 Gardengate Cir 1 pm to 3 pm $630,000

20914 Pioneer Ridge Ter Noon to 3 pm $398,900

43010 Chesterton St 1 pm to 4 pm $579,817

20317 Medalist Dr 1 pm to 4 pm $809,000

20558 Ringold Dr 1 pm to 4 pm $640,000

44970 Bishop Ter 11:30 am to 4:30 pm $644,707

19973 Abram Ter 11:30 am to 4:30 pm $589,990

43347 La Belle Pl 1 pm to 3 pm $689,999

20438 Scioto Ter 1 pm to 4 pm $352,000

44262 Marchand Lane Noon to 4 pm $479,000

43377 Deepspring Ct 2 pm to 4 pm $665,000

20120 Black Diamond Pl 1 pm to 4 pm $1,395,000

20148

43267 Mitcham Sq 1 pm to 4 pm $524,900

20896 Houseman Ter 1 pm to 4 pm $475,000

21001 Ashburn Heights Dr 1 pm to 4 pm $670,000

43229 Clarendon Sq 11:30 am to 4:30 pm $566,665

43225 Clarendon Sq 11:30 am to 4:30 pm $578,864

43217 Clarendon Sq 11:30 am to 4:30 pm $580,455

22551 Amendola Ter #01 11:30 am to 4:30 pm $557,990

23398 Evening Primrose Sq 12:30 pm to 3:30 pm $629,990

BRAMBLETON

42398 Willow Creek Way S Noon to 4 pm $796,500

23010 Lavallette Sq Noon to 4 pm $584,990

23020 Lavallette Sq Noon to 4 pm $484,990

42396 Soave Dr Noon to 4 pm $802,021

22883 Ember Brook Cir S Noon to 4 pm $644,990

22939 Sullivans Cove Sq Noon to 4 pm $521,166

HAMILTON

20158

17444 Francis Farm Pl 1 pm to 4 pm $659,900

103 Lamplighter Ct 1 pm to 3 pm $695,000

LEESBURG

20175

506 Morrissett Ct SE 2 pm to 4 pm $569,000

530 Glade Fern Ter SE 1 pm to 4 pm $495,000

463 Kornblau Ter SE #. 1 pm to 3 pm $469,000

411 Mosby Dr SW 1 pm to 3 pm $765,000

1010 Themis St SE 1 pm to 3 pm $829,990

1007 Akan St SE 1 pm to 3 pm $799,990

1203 White Feldspar Sq Noon to 4 pm $599,990

1704 Gray Shale Ter Noon to 4 pm $549,990

20176

43985 Indian Fields Ct 2 pm to 4 pm $1,149,999

453 Andromeda Ter NE 1 pm to 4 pm $344,900

554 Tuliptree Sq NE 1 pm to 4 pm $375,000

336 Millbrook Ter NE Noon to 3 pm $339,900

42719 Prairie Merlin Ct 1 pm to 4 pm $809,000

1203 Musket Ct NE 1 pm to 3 pm $500,000

14285 Sydney Meadow Ct 11 am to 4 pm $799,990

18347 Fairway Oaks Sq 2 pm to 4 pm $699,000

STERLING

20164

22303 Mayfield Sq 1 pm to 4 pm $255,000

15 Carolina Ct 2 pm to 4 pm $315,000

20165

45528 Lake Haven Ter 1 pm to 4 pm $368,000

47384 River Crest St 1 pm to 3:30 pm $720,900

46807 Willowood Pl 1 pm to 4 pm $575,000

47771 Fathom Pl 2 pm to 5 pm $629,900

46588 Drysdale Ter #101 Noon to 3 pm $254,999

20166

45556 Whitcomb Sq 1 pm to 4 pm $378,000

45760 Mountain Pine Sq 2 pm to 4 pm $489,000

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

12146 Millbill Ct Noon to 2 pm $508,000

13050 Sidlaw Hills Lane 1 pm to 4 pm $349,000

11804 Alexander Hays Rd Noon to 3 pm $470,000

10615 Poagues Battery Dr 1 pm to 3 pm $495,000

8599 Rothbury Dr 1 pm to 4 pm $535,000

14036 Rora Moss Pl 1 pm to 3 pm $479,500

12231 Jennell Dr Noon to 4 pm $549,999

12773 Victory Lakes Loop 1 pm to 4 pm $559,900

9058 Copeland Park Way 1 pm to 4 pm $545,900

DUMFRIES

22025

16075 Deer Park Dr 1 pm to 3 pm $479,000

22026

0 Alder Lane #1 11:30 am to 4 pm $429,990

0 Alder Lane #2 11:30 am to 4:30 pm $464,990

1721 Cottonwood Grove Rd #0 11:30 am to 4 pm $610,939

1725 Cottonwood Grove Rd #0 11:30 am to 4 pm $587,888

2033 Alder Lane 11:30 am to 4 pm $519,342

17988 Woods View Dr 11 am to 4 pm $714,990

17905 Woods View Dr 11 am to 4 pm $624,990

17664 Possum Point Rd 2 pm to 4 pm $350,000

GAINESVILLE

20155

14221 Forbes Pl 1 pm to 4 pm $420,000

7792 Cedar Branch Dr 2 pm to 4 pm $269,900

18270 Camdenhurst Dr 1 pm to 3 pm $419,900

13388 Fieldstone Way 1 pm to 3 pm $510,000

14356 Northbrook Lane Noon to 2 pm $610,000

14828 Links Pond Cir Noon to 2 pm $429,900

14554 Collingham Pl 2 pm to 4 pm $499,990

HAYMARKET

20169

5231 Blossom Hill Dr 1 pm to 4 pm $574,900

15758 Ryder Cup Dr 1 pm to 4 pm $795,000

15013 Rolling Ridge Rd 1 pm to 4 pm $700,000

2203 Youngs Dr 1 pm to 4 pm $315,000

15770 Audubon Way Noon to 3 pm $689,999

MANASSAS

20109

7536 Campbell Ct 11 am to 2 pm $319,000

11925 Molly Pitcher Cir 1 pm to 4 pm $435,000

7562 Remington Rd 1 pm to 4 pm $414,990

20110

9510 Windsor Ave Noon to 3 pm $325,000

10465 Brackets Ford Cir 1 pm to 3 pm $429,000

9804 Maury Lane Noon to 2 pm $204,900

8246 Highland St 10 am to 2 pm $439,999

8847 Old Dominion Hunt Cir 11 am to 6 pm $586,790

0 Old Dominion Hunt Cir 11 am to 6 pm $549,990

8915 Hazel Dr N 1:30 pm to 3:30 pm $375,000

8852 Old Dominion Hunt Cir 11 am to 6 pm $649,060

20111

6027 Tulip Poplar Ct 1 pm to 4 pm $1,699,999

10713 Montgomery Dr 1 pm to 3 pm $448,900

9223 Arrington Farm Ct 10 am to 4 pm $469,900

7513 Whitehall Dr 1 pm to 4 pm $235,000

10185 Ethel Ct 1 pm to 4 pm $945,000

20112

7768 Glade Ct 1 pm to 3 pm $640,000

10629 Smith Pond Lane #15 11 am to 5 pm $659,900

10624 Smith Pond Lane #6 11 am to 5 pm $617,500

10888 Mayfield Trace Pl 1 pm to 4 pm $550,000

0 Old Dominion Hunt Cir 11 am to 6 pm $499,990

7426 Goshen Ct Noon to 4 pm $625,000

MANASSAS PARK

20111

9407 Rosebud Ct Noon to 3:30 pm $469,900

OCCOQUAN

22125

201 Mill Cross Lane Noon to 3 pm $389,900

TRIANGLE

22172

3680 Stonewall Manor Dr 1 pm to 4 pm $524,999

4536 Potomac Highlands Cir 1 pm to 4 pm $354,999

3764 Stonewall Manor Dr 2 pm to 5 pm $599,990

19141 Potomac Crest Dr Noon to 3 pm $550,000

WOODBRIDGE

22191

1706 Dorothy Lane Noon to 3 pm $464,900

13907 Gullane Dr 1 pm to 4 pm $369,900

16533 Boatswain Cir Noon to 2 pm $589,900

720 Vestal St 1 pm to 4 pm $460,000

16368 Admeasure Cir 1 pm to 4 pm $529,500

15402 Elizabeth Burbage Loop 1 pm to 4 pm $335,000

3465 Eagle Ridge Dr 2 pm to 4 pm $487,000

680 Watermans Dr #301 2 pm to 4 pm $284,000

3245 Eagle Ridge Dr 1 pm to 4 pm $489,000

810 Belmont Bay Dr #104 1 pm to 3 pm $305,000

15406 Elizabeth Burbage Loop 1 pm to 4 pm $334,900

22192

2521 Pembroke Ct 1 pm to 3 pm $330,000

4525 Mosser Mill Ct Noon to 3 pm $699,000

12514 Hedges Run Dr 2 pm to 4 pm $484,900

3520 Ashby Ct 1 pm to 4 pm $305,000

12756 Sidney Way 1 pm to 4 pm $310,000

11600 Amara Pl 1 pm to 3 pm $370,000

4409 Halleck Trl 1 pm to 4 pm $2,400

22193

4680 Whitaker Pl 2 pm to 4 pm $210,000

4880 Dane Ridge Cir 1 pm to 4 pm $325,000

14040 Golden Ct 1 pm to 4 pm $270,000

15019 Concord Dr 1 pm to 4 pm $325,000

13856 Redford Lane 1 pm to 3 pm $485,000

14380 Berkshire Dr 1 pm to 3 pm $219,900

2767 Bixby Rd 1:30 pm to 4:30 pm $249,900

5043 Lynwood Dr 1 pm to 4 pm $340,000

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

277 Pear Blossom Rd 1 pm to 3 pm $465,000

40 Bismark Dr 1 pm to 4 pm $449,900

2767 Brooke Rd 1 pm to 4 pm $507,900

2765 Brooke Rd 1 pm to 4 pm $449,500

7 Pergola Dr Noon to 3 pm $410,000

16 Little Rocky Run Lane 1 pm to 3 pm $425,000

12 Holley Crest Pl 1 pm to 4 pm $552,070

16 Century St 1 pm to 4 pm $499,999

47 Wiltshire Dr Noon to 2 pm $460,000

22556

29 Montgomery Dr Noon to 3 pm $429,990

259 Woodstream Blvd Noon to 4 pm $315,000

6 Aly Sheba Lane Noon to 3 pm $645,000

170 Woodstream Blvd 1 pm to 4 pm $399,900

Sunday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

2030 Adams St N #1001 2 pm to 4 pm $245,000

3590 14th St N 2 pm to 4 pm $1,350,000

1045 Utah St #2-712 1 pm to 4 pm $400,000

1020 Highland St N #324 1 pm to 4 pm $565,700

3115 7th St N 2 pm to 4 pm $2,095,000

2340 Lee Hwy 2 pm to 4 pm $910,000

2400 Clarendon Blvd #507 1 pm to 4 pm $400,000

22202

1300 Crystal Dr #806s 2 pm to 4 pm $640,000

3600 Glebe Rd #819w 1 pm to 4 pm $645,000

1422 21st St S 1 pm to 3 pm $500,000

805 31st St S 1 pm to 3 pm $775,000

3207 South Glebe Rd 1 pm to 4 pm $739,000

22203

4141 Henderson Rd #1211 2 pm to 4 pm $500,000

4501 Arlington Blvd #502 1 pm to 4 pm $309,900

4501 Arlington Blvd #505 1 pm to 4 pm $319,900

880 Pollard St #1006 2 pm to 4 pm $400,000

22204

1511 George Mason Dr S #3 2 pm to 4 pm $163,000

1216 Monroe St S 1 pm to 3 pm $800,000

4616 2nd St S 1 pm to 4 pm $690,000

22205

6320 Washington Blvd 1 pm to 4 pm $1,599,997

1906 Jefferson St N 1 pm to 4 pm $1,125,000

5546 15th St N 2 pm to 2 pm $1,100,000

344 N. Kensington St 2 pm to 4 pm $899,000

1511 Buchanan St N 2 pm to 4 pm $1,499,900

5988 9th Rd N 1 pm to 4 pm $850,000

22206

4815 27th Rd S 1 pm to 4 pm $446,950

2720 Arlington Mill Dr S #712 2 pm to 4 pm $599,000

4218 35th St S #a2 1 pm to 4 pm $385,000

3328 Wakefield St S #a 1 pm to 4 pm $489,900

22207

2719 Edison St N 1 pm to 4 pm $899,000

4501 19th Rd N 2 pm to 4 pm $924,900

1937 Upton St 2 pm to 4 pm $925,000

4831 Little Falls Rd 2 pm to 4 pm $1,599,900

2310 Glebe Rd N 1 pm to 4 pm $1,520,000

3411 Woodrow St N 1 pm to 4 pm $2,899,999

4343 Lee Hwy #205 1 pm to 3 pm $279,900

3107 John Marshall Dr 2 pm to 4 pm $1,775,000

4031 Tazewell St N 1 pm to 4 pm $900,000

1845 N Columbus St 1 pm to 4 pm $1,399,000

2500 Nottingham St N 1 pm to 3 pm $2,189,000

4618 41st St N Noon to 2 pm $1,380,000

2421 Buchanan St N 2 pm to 4 pm $1,625,000

3313 Pocomoke St 1 pm to 4 pm $1,750,000

22209

1401 Oak St #605 2 pm to 4 pm $1,450,000

1401 Oak St #605 2 pm to 4 pm $4,995

1600 Oak St #1702 2 pm to 4 pm $589,900

1510 12th St N #202 1 pm to 4 pm $339,900

22213

6827 28th St N 2 pm to 4 pm $1,695,000

6600 Williamsburg Blvd 2 pm to 4 pm $1,375,000

ALEXANDRIA

22301

25 Spring St W 2 pm to 4 pm $929,900

35 Rosemont Ave 1 pm to 4 pm $489,000

2105 Jefferson Davis Hwy #101 2 pm to 4 pm $679,900

22 Linden St E 1 pm to 4 pm $595,000

22302

3720 King St 1 pm to 4 pm $384,000

415 Timber Branch Pkwy E 2 pm to 4 pm $1,399,000

3339 Martha Custis Dr #827 2 pm to 4 pm $265,000

1705 Dogwood Dr 1 pm to 4 pm $724,900

308 Virginia Ave 2 pm to 4 pm $989,500

2708 King St 2 pm to 4 pm $849,500

2506 Farm Rd 1 pm to 3 pm $829,500

3239 Valley Dr 2 pm to 4 pm $349,000

22304

244 Reynolds St #101 1 pm to 4 pm $274,900

311 Lannon Ct 1 pm to 4 pm $677,500

5018b Barbour Dr 1 pm to 4 pm $575,000

620 Fort Williams Pkwy 1 pm to 4 pm $1,499,000

250 Reynolds St #1404 1 pm to 4 pm $214,900

22305

3009 Russell Rd 2 pm to 4 pm $849,000

256 Burgess Ave 2 pm to 4 pm $599,000

159 Wesmond Dr 2 pm to 4 pm $599,898

22312

301 Beauregard St #1415 Noon to 3 pm $289,990

301 Beauregard St #1216 Noon to 3 pm $309,990

22314

1007 Vassar Rd 1 pm to 4 pm $1,750,000

414 S. Pitt St 1 pm to 4 pm $994,000

832 Snowden Hallowell Way 2 pm to 4 pm $859,000

310 Hearthstone Mews 1 pm to 4 pm $891,000

520 John Carlyle St #236 2 pm to 4 pm $359,000

1250 Washington St S #105 1 pm to 4 pm $999,900

682 Columbus St S 2 pm to 4 pm $845,000

510 Oronoco St 2 pm to 4 pm $849,999

428 John Carlyle St 2 pm to 4 pm $949,500

1111 Oronoco St #434 2 pm to 4 pm $439,000

151 Hilton St 2 pm to 4 pm $879,900

800 Lee St S 2 pm to 4 pm $3,095,000

412 Pendleton St 2 pm to 4 pm $949,900

407 Queen St 2 pm to 4 pm $929,000

509 Wolfe St 1 pm to 4 pm $1,049,000

55 Skyhill Rd #203 1 pm to 4 pm $295,000

706 Prince St #5 2 pm to 4 pm $595,000

702 Prince St #702 2 pm to 4 pm $1,149,000

2121 Jamieson Ave #911 1 pm to 4 pm $599,900

1100 Quaker Hill Dr #7 1 pm to 4 pm $275,000

1115 Cameron St #204 2 pm to 4 pm $639,900

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22303

5701 Norton Rd 1 pm to 4 pm $535,000

2451 Midtown Ave #1522 1 pm to 4 pm $449,900

22306

2728 Sherwood Hall Lane 1 pm to 4 pm $385,000

2729 Memorial St 2 pm to 4 pm $649,900

22307

2435 Temple Ct 2 pm to 4 pm $359,990

6210 Foxcroft Rd 2 pm to 4 pm $1,015,000

6409 Potomac Ave 2 pm to 4 pm $710,000

6209 Arkendale Rd 1 pm to 4 pm $999,900

6719 Wakefield Dr #b1 1 pm to 4 pm $269,001

22308

8104 East Boulevard Dr 2 pm to 4 pm $1,550,000

1115 Custis St 2 pm to 4 pm $1,495,000

917 Neal Dr 1 pm to 4 pm $699,900

1062 Dalebrook Dr 2 pm to 4 pm $699,000

8418 Camden St 11 am to 1 pm $699,000

7812 W Boulevard Dr 11 am to 4 pm $888,777

7808 Southdown Rd 1 pm to 4 pm $1,800,000

2611 Childs Lane 2 pm to 4 pm $985,000

2006 Hoover Lane 1 pm to 4 pm $624,900

2010 Clark Pl 2 pm to 5 pm $799,900

8807 Vernon View Dr 1 pm to 4 pm $562,000

1120 Waynewood Blvd 1 pm to 4 pm $679,900

2620 Culpeper Rd 1 pm to 4 pm $564,900

22309

3831 Miramonte Pl #e 1 pm to 4 pm $210,000

7909 Ashton St 2 pm to 4 pm $659,800

22310

6015 Bush Hill Dr 1 pm to 4 pm $729,900

6108 Lemon Thyme Dr 1 pm to 4 pm $780,000

5753 Governors Pond Cir 2 pm to 4 pm $599,000

ANNANDALE

22003

7803 Royston St 1 pm to 4 pm $560,000

7136 Degroff Ct 2 pm to 4 pm $699,000

8518 Chapel Dr 1 pm to 3 pm $635,000

BURKE

22015

9150 Broken Oak Pl #81b 1 pm to 3 pm $315,000

6118 Calico Pool Lane 1 pm to 4 pm $425,000

7102 Stanchion Lane 1 pm to 4 pm $675,000

9315 Mainsail Dr 1 pm to 3 pm $689,900

10726 Basket Oak Ct 1 pm to 4 pm $635,000

10010 Whidbey Lane 1 pm to 4 pm $595,950

CENTREVILLE

20120

5616 Willoughby Newton Dr #23 1 pm to 4 pm $255,000

15415 Martins Hundred Dr 1 pm to 4 pm $594,900

20121

6613 Skylemar Trl 1 pm to 3 pm $355,000

CHANTILLY

20151

4174 Dawn Valley Ct #81c 2 pm to 4 pm $235,000

20152

43344 Polenta Ter 1 pm to 4 pm $529,000

43461 Quentin St 1 pm to 4 pm $599,000

CLIFTON

20124

5706 Regal Crest Ct 1 pm to 4 pm $729,800

12415 Fairfax Station Rd 1 pm to 4 pm $1,350,000

11725 Henderson Rd 2 pm to 4 pm $800,000

FAIRFAX

22030

12900 Gagne Dr Noon to 3 pm $799,900

4727 Groves Lane 1 pm to 4 pm $799,900

3985 Norton Pl #304 2 pm to 4 pm $619,999

11311 Bellmont Dr 2 pm to 4 pm $1,699,900

11316 Peep Toad Ct 1 pm to 4 pm $720,000

4513 Billingham St 1 pm to 3 pm $579,900

4312 Bellavia Lane 1 pm to 4 pm $565,000

11600 Falcon Sky Dr 1 pm to 4 pm $1,398,000

4713 Groves Lane 1 pm to 4 pm $1,169,900

10452 Courtney Dr 1 pm to 3 pm $650,000

12812 Westbrook Dr 1 pm to 5 pm $979,900

22031

8728 Arlington Blvd 2 pm to 4 pm $649,900

9704 Kingsbridge Dr #204 1 pm to 4 pm $219,900

2934 Everleigh Way 2 pm to 4 pm $439,000

22032

4402 Westfield Dr 2 pm to 4 pm $569,999

4614 Olley Lane 1 pm to 4 pm $895,000

10247 Colony Park Dr 2 pm to 4 pm $399,900

4824 Gainsborough Dr 1 pm to 4 pm $535,000

22033

11398 Amber Hills Ct 1 pm to 4 pm $1,599,995

3719 Foxfield Lane 1 pm to 4 pm $429,900

12408 Stewarts Ford Ct 1 pm to 4 pm $652,950

FAIRFAX STATION

22039

11902 Yates Ford Rd 1 pm to 4 pm $674,900

6333 Karmich St 1 pm to 4 pm $1,035,000

6300 Little Ox Rd 1 pm to 4 pm $1,399,900

10081 Roseland Ridge Rd 2 pm to 4 pm $1,198,000

8621 Chase Glen Cir 2 pm to 4 pm $814,500

FALLS CHURCH

22042

2848 Woodlawn Ave 1 pm to 4 pm $590,000

7525 Chrisland Cv 1 pm to 3 pm $449,900

6736 Barrett Rd 1 pm to 4 pm $639,000

8058 Nicosh Circle Lane #46 1 pm to 3 pm $530,000

3325 Saint James Pl 1 pm to 3 pm $685,000

7105 Kenfig Pl 1 pm to 3 pm $525,000

22043

7015 Haycock Rd 1 pm to 4 pm $1,199,888

7622 Lunceford Lane 1 pm to 4 pm $649,900

2049 Mayfair Mclean Ct 2 pm to 4 pm $1,095,000

2003 Leonard Rd 1 pm to 4 pm $1,325,000

22044

3400 Malbrook Dr 1 pm to 3 pm $879,900

22046

2814 Lee Oaks Pl #202 1 pm to 4 pm $345,000

513 Greenwich St 1 pm to 3 pm $1,374,500

GREAT FALLS

22066

1005 Riva Ridge Dr 1 pm to 4 pm $865,000

10213 Forest Lake Dr 2 pm to 4 pm $799,900

851 Nicholas Run Dr 2 pm to 4 pm $2,190,000

HERNDON

20170

1536 Youngs Point Pl 1 pm to 4 pm $514,900

952 Barton Oaks Pl 1 pm to 3 pm $369,900

1202 Rowland Dr 1 pm to 4 pm $715,000

20171

12221 Folkstone Dr 1 pm to 3 pm $800,000

2750 Copper Creek Rd 2 pm to 4 pm $799,000

2630 Quincy Adams Dr 1 pm to 4 pm $625,000

LORTON

22079

9613 Masey Mcquire Ct 2 pm to 4 pm $499,000

7724 Tea Table Dr Noon to 3 pm $567,000

11343 Gunston Road Way 1 pm to 4 pm $539,900

8196 Paper Birch Dr 4 pm to 6 pm $724,990

MCLEAN

22101

6424 Georgetown Pike 2 pm to 4 pm $2,350,000

6955 Kyleakin Ct 1 pm to 4 pm $1,325,000

6851 Melrose Dr 1 pm to 4 pm $1,175,000

1426 Kirby Rd 2 pm to 4 pm $1,595,000

1450 Emerson Ave #215 2 pm to 4 pm $729,000

1914 Kirby Rd 1 pm to 4 pm $799,999

1428 Laburnum St 2 pm to 4 pm $1,399,999

1931 Beaver Lane 2 pm to 4 pm $1,649,999

7215 Evans Mill Rd Noon to 2 pm $960,000

7110 Sea Cliff Rd 2 pm to 4 pm $834,990

7109 Benjamin St 1 pm to 3 pm $4,150,000

22102

7640 Provincial Dr #111 1 pm to 4 pm $420,000

845 Canal Dr 1 pm to 4 pm $2,325,000

8360 Greensboro Dr #1010 1 pm to 4 pm $419,000

8300 Weller Ave 2 pm to 4 pm $1,275,000

1048 Bellview Rd 2 pm to 4 pm $999,888

1540 Lincoln Way #202 Noon to 3 pm $250,000

7630 Provincial Dr #205 2 pm to 4 pm $269,999

8220 Crestwood Heights Dr #1705 2:30 pm to 4 pm $848,888

8752 Old Dominion Dr 1 pm to 4 pm $1,399,980

OAKTON

22124

2962 Trousseau Lane 1 pm to 3 pm $1,049,700

11339 Vale Rd 11 am to 1 pm $999,000

10327 Hickory Forest Dr 1 pm to 3 pm $999,888

11302 Waples Mill Rd 1 pm to 4 pm $1,125,000

11932 Waples Mill Rd 1 pm to 4 pm $1,220,000

3404 Waples Glen Ct 1 pm to 4 pm $1,125,000

2550 Vale Ridge Ct 1 pm to 4 pm $2,244,500

RESTON

20190

1726 Dressage Dr 1 pm to 4 pm $998,000

12108 Kinsley Pl 1 pm to 4 pm $719,000

1830 Fountain Dr #703 1 pm to 4 pm $449,900

1668 Chimney House Rd 1 pm to 4 pm $625,000

1830 Fountain Dr #1305 1 pm to 4 pm $1,595,000

12001 Market St #446 1 pm to 4 pm $535,000

20191

12493 Fox View Way 1 pm to 4 pm $727,900

2404 Albot Rd 1 pm to 4 pm $395,000

11820 Breton Ct #21-D 2 pm to 4 pm $245,000

2045 Royal Fern Ct #22b 1 pm to 4 pm $230,000

2277 Chestnut Burr Ct 1 pm to 4 pm $425,000

2007 Lakewinds Dr 1 pm to 4 pm $750,000

20194

1283 Golden Eagle Dr 1 pm to 4 pm $749,000

1631 Stowe Rd 1 pm to 4 pm $634,750

1265 Lamplighter Way 1 pm to 4 pm $739,500

12005 Walnut Branch Rd 1 pm to 4 pm $739,500

SPRINGFIELD

22150

7219 Evanston Rd 1 pm to 4 pm $379,900

7211 Greenville Pl 1 pm to 4 pm $530,000

6612 Cimarron St Noon to 3 pm $399,800

22151

7015 Woodland Dr 1 pm to 4 pm $974,995

22152

6811 Wild Rose Ct 1 pm to 4 pm $520,000

8966 Astongale Ct 1 pm to 4 pm $399,900

22153

8631 Pin Oak Dr 1 pm to 4 pm $410,000

7482 Laurel Oak Ct 2 pm to 4 pm $420,000

1 Asher Andrew Ct Noon to 3 pm $925,000

8115 Asher Andrew Ct Noon to 3 pm $919,900

VIENNA

22180

104 Yeonas Dr SE 1 pm to 3 pm $1,438,000

401 Murray Lane NE 1 pm to 4 pm $1,859,900

312 Blair Ct NW 1 pm to 4 pm $1,149,000

719 Meadow Lane SW 1 pm to 4 pm $605,000

400 John Marshall Dr NE 1 pm to 4 pm $1,694,500

417 Council Dr NE 1 pm to 4 pm $719,900

22181

2206 Lydia Pl 2 pm to 4 pm $1,074,000

9402 Regency Crest Dr 1 pm to 4 pm $775,000

2603 Oakcroft Way 2 pm to 4 pm $799,000

2817 Shawn Leigh Dr 2 pm to 4 pm $589,900

22182

10220 Cedar Pond Dr 1 pm to 3 pm $1,290,000

2007 Meadow Springs Dr 2 pm to 5 pm $695,900

1872 Amberwood Manor Ct 1 pm to 4 pm $1,100,000

1412 Wynhurst Lane 2 pm to 4 pm $1,630,000

2205 Chestertown Dr 1 pm to 4 pm $785,000

1500 Windstone Dr 1 pm to 4 pm $1,300,000

1290 Newkirk Ct 1 pm to 4 pm $1,249,990

8029 Reserve Way 1 pm to 4 pm $925,000

1716 Drewlaine Dr Noon to 4 pm $1,599,950

1403 Wynhurst Lane 1:30 pm to 3:30 pm $1,695,000

1923 Byrd Rd 2 pm to 4 pm $1,790,000

FAUQUIER COUNTY

THE PLAINS

20198

6441 Main St 2 pm to 4 pm $459,000

WARRENTON

20186

606 Galina Way 2 pm to 5 pm $549,900

LOUDOUN COUNTY

ASHBURN

20148

22592 Forest Run Dr 1 pm to 4 pm $839,900

43174 Wealdstone Ter #- Noon to 2 pm $422,000

HAMILTON

20158

17939 Taylor Rd 1 pm to 3 pm $915,000

LEESBURG

20176

42353 Spinks Ferry Rd 1:30 pm to 4 pm $500,000

43125 Shadow Ter 1 pm to 4 pm $444,900

18528 Perdido Bay Ter 1 pm to 4 pm $598,000

19208 Greystone Sq 1 pm to 4 pm $634,900

19420 Newton Pass Sq 2 pm to 4 pm $320,000

44117 Riverpoint Dr 2 pm to 4 pm $735,000

MIDDLEBURG

20117

6457 Wildwood Lane 1 pm to 4 pm $545,000

ROUND HILL

20141

36070 Welland Dr 1 pm to 4 pm $474,808

20250 Woodtrail Rd 1 pm to 4 pm $659,900

STERLING

20165

20918 Chippoaks Forest Cir 1 pm to 3 pm $649,000

47505 Saulty Dr 1 pm to 4 pm $625,000

20448 Tappahannock Pl 1 pm to 3 pm $769,900

20166

21754 Brondesbury Park Ter 1 pm to 4 pm $405,000

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

12908 Aspire Ct 1 pm to 4 pm $472,000

DUMFRIES

22025

4607 Timber Ridge Dr 2 pm to 4 pm $579,500

15901 Moncure Dr 1 pm to 4 pm $367,000

15246 Streamside Ct 1 pm to 4 pm $274,900

GAINESVILLE

20155

13428 Fieldstone Way 1 pm to 4 pm $579,900

7944 Lukes Lodge Pl 1 pm to 4 pm $614,900

MANASSAS

20110

9030 New Britain Cir Noon to 3 pm $250,000

9425 Cloverhill Rd 1:30 pm to 4:30 pm $399,990

10251 Fountain Cir 1 pm to 3 pm $415,000

20112

9070 Baber Dr Noon to 3 pm $499,900

OCCOQUAN

22125

231 Mill St #20 1 pm to 3 pm $789,900

WOODBRIDGE

22191

2539 Miranda Ct 1 pm to 4 pm $315,000

13112 Putnam Cir 1 pm to 4 pm $287,500

16413 Regatta Lane 1 pm to 4 pm $567,000

1268 Cronin Dr 1 pm to 4 pm $299,000

1848 Strickland Ct 1 pm to 4 pm $599,000

14807 Alabama Ave Noon to 4 pm $299,990

22192

12132 Hickory Falls Ct Noon to 4 pm $1,074,000

12148 Hickory Falls Ct N Noon to 4 pm $859,900

12153 Hickory Falls Ct Noon to 4 pm $750,000

12647 Aubrey Glen Ter 1 pm to 4 pm $429,999

1946 Pohick Creek Ct 1 pm to 3 pm $309,000

22193

15177 Addison Lane Noon to 3 pm $569,999

14327 Springbrook Ct 11:30 am to 1:30 pm $314,900

15079 Addison Lane 1 pm to 3 pm $679,900

15114 Addison Lane 1 pm to 3 pm $674,500

14904 Spriggs Tree Lane Noon to 3 pm $567,999

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

319 Raft Cv Noon to 3 pm $349,900

52 Shepherds Hook Way 1 pm to 4 pm $379,999