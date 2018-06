Here’s a list of open houses taking place Juen 2-3 in Virginia. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into MRIS before Thursday afternoon.

Saturday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

250 Barton St N 1 pm to 4 pm $1,100,000

2811 Arlington Blvd #101b 1 pm to 3 pm $299,900

3140 Key Blvd 2 pm to 4 pm $2,295,000

3625 10th St N #509 Noon to 4 pm $955,726

22202

1301 Arlington Ridge Rd #210 2 pm to 4 pm $330,000

22204

2600 16th St S #685 Noon to 2 pm $305,000

2700 13th Rd S #382 Noon to 3 pm $399,000

3926 12th St S 2 pm to 4 pm $709,900

1513 Stafford St S 1 pm to 4 pm $799,000

22206

4813 30th St S #b2 2 pm to 4 pm $350,000

22209

1767 22nd St N 1 pm to 4 pm $1,000,000

1021 Arlington Blvd #518e Noon to 3 pm $269,900

ALEXANDRIA

22302

1705 Dogwood Dr 2 pm to 4 pm $724,900

22304

418 Stabler Lane 1 pm to 4 pm $764,990

400 Stabler Lane 1 pm to 4 pm $754,990

420 Stabler Lane 1 pm to 4 pm $769,990

444 Nottoway Walk 11:30 am to 4 pm $789,990

434 Nottoway Walk 1 pm to 4 pm $814,990

446 Nottoway Walk 1 pm to 4 pm $799,990

424 Stabler Lane #0 1 pm to 4 pm $774,990

428 Stabler Lane #0 1 pm to 4 pm $779,990

402 Nottoway Walk 11:30 am to 4:30 pm $679,990

203 Yoakum Pkwy #1525 1 pm to 4 pm $290,000

1329 Van Dorn St N 1 pm to 4 pm $199,900

418 Ferdinand Day Dr 1 pm to 3 pm $729,900

238 Murtha St 2 pm to 4 pm $757,000

464 Ferdinand Day Dr 2 pm to 4 pm $810,000

22305

2907 Landover St 1 pm to 4 pm $554,900

22312

403 Beauregard St #302 Noon to 3:30 pm $184,994

22314

602 Pitt St S 1 pm to 4 pm $659,500

535 Fairfax St S 2 pm to 4 pm $855,000

20 Alexander St 2 pm to 4 pm $1,579,000

1608 Abingdon Dr #202 2 pm to 4 pm $275,000

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22303

2406 Fort Dr 2 pm to 4 pm $499,900

5713 Timothy Pl 1 pm to 4 pm $799,900

2451 Midtown Ave #1522 1 pm to 4 pm $425,000

22306

7525 Snowpea Ct #90 Noon to 4 pm $258,000

22307

7124 Devonshire Rd Noon to 2 pm $599,900

6622 10th St #c1 1 pm to 3 pm $272,000

6712 Quander Rd 1 pm to 3 pm $515,000

22308

1011 Collingwood Rd 1 pm to 3 pm $700,000

7900 Kent Rd 1 pm to 3 pm $1,399,000

901 Neal Dr 1 pm to 4 pm $749,000

22310

6166 Cobbs Rd 1 pm to 5 pm $1,299,000

6026 Crown Royal Cir 2:30 pm to 4 pm $459,900

22312

6339c Eagle Ridge Lane #51 2 pm to 4 pm $415,000

6341a Eagle Ridge Lane #53 Noon to 3 pm $409,900

22315

6602l Thackwell Way #l 10 am to 12:30 pm $309,999

ANNANDALE

22003

3632 Camelot Dr 1 pm to 4 pm $695,000

8402 Mynor Dr 2 pm to 4 pm $699,900

3959 Hancock Forest Trl 2 pm to 5 pm $490,000

8811 Aunt Lilly Lane W 1 pm to 4 pm $625,000

4329 Starr Jordan Dr 1 pm to 3 pm $629,950

BURKE

22015

5438 Lighthouse Lane 1 pm to 4 pm $420,000

9807 Sheads Ct 1 pm to 4 pm $1,099,990

5806 Silchester St 2 pm to 5 pm $515,900

9709 Ironmaster Dr 1 pm to 4 pm $575,000

9835 Lakepointe Dr 1 pm to 4 pm $439,000

CHANTILLY

20151

14568 Lake Vista Dr Noon to 4 pm $574,900

20152

42605 Lisburn Chase Ter Noon to 4 pm $574,900

25282 Gothic Sq 2 pm to 4 pm $425,000

CLIFTON

20124

7710 Rose Gate Ct 10 am to Noon $1,350,000

FAIRFAX

22030

3989 Norton Pl #403 11:30 am to 4:30 pm $467,950

3985 Norton Pl #20102 11:30 am to 4:30 pm $525,347

3985 Norton Pl #40102 11:30 am to 4:30 pm $551,328

4210 Rose Thickett Lane 1 pm to 3 pm $884,988

3989 Norton Pl #205 11:30 am to 4:30 pm $598,403

3989 Norton Pl #40801 11:30 am to 4:30 pm $635,144

3989 Norton Pl #204 11:30 am to 4:30 pm $578,946

3989 Norton Pl #10201 11:30 am to 4:30 pm $505,551

3989 Norton Pl #10301 11:30 am to 4:30 pm $400,529

3989 Norton Pl #10601 11:30 am to 4:30 pm $537,161

11807 Decour Ct 1 pm to 4 pm $724,900

10445 Courtney Dr 1 pm to 4 pm $649,990

22031

3144 Goldenwave Ct Noon to 5 pm $899,990

22032

9902 Wood Wren Ct 1 pm to 4 pm $409,999

5484 Safe Harbor Ct 1 pm to 4 pm $415,900

22033

13121 Pavilion Lane 1 pm to 3 pm $475,000

FAIRFAX STATION

22039

7111 Twelve Oaks Dr 1 pm to 3 pm $1,390,000

10081 Roseland Ridge Rd 1 pm to 4 pm $1,189,000

FALLS CHURCH

22041

3702 Munson Rd 1:30 pm to 4 pm $839,990

22042

6724 Valley Brook Dr 1 pm to 3:30 pm $699,000

3318 Pathway Ct 1 pm to 3 pm $650,000

3443 Gallows Rd 1 pm to 5 pm $1,649,999

3445 Gallows Rd 1 pm to 5 pm $1,599,999

22044

6559 Brooks Pl 1 pm to 4 pm $1,348,250

6567 Brooks Pl 1 pm to 4 pm $1,258,275

6565 Brooks Pl 1 pm to 4 pm $1,139,900

GREAT FALLS

22066

901 Falls Bridge Lane 1 pm to 3 pm $1,390,000

HERNDON

20170

1531 Coat Ridge Rd 1 pm to 4 pm $559,000

1352 Grant St 1 pm to 3 pm $585,000

117 Fortnightly Blvd 11 am to 1 pm $565,990

20171

13434 Arrowbrook Centre Dr #4 11:30 am to 4:30 pm $552,990

13434 Arrowbrook Centre Dr #3 11:30 am to 4:30 pm $519,990

13434 Arrowbrook Centre Dr #2 11:30 am to 4:30 pm $629,990

13434 Arrowbrook Centre Dr #1 11:30 am to 4:30 pm $652,990

13426 Arrowbrook Centre Dr 11:30 am to 4 pm $610,990

13438 Arrowbrook Centre Dr 11:30 am to 4:30 pm $815,381

12810 Pinecrest Rd Noon to 3 pm $455,000

13140 Ashnut Lane 1 pm to 4 pm $489,000

LORTON

22079

9619 Masey Mcquire Ct 1 pm to 3 pm $488,000

9611 Sloway Coast Dr 1 pm to 4 pm $674,900

7603 Surry Grove Ct 1 pm to 3 pm $505,000

8197 Laurel Crossing Lane 1 pm to 4 pm $559,997

MCLEAN

22101

1566a Westmoreland St 1 pm to 3 pm $739,000

7002 Southridge Dr Noon to 2 pm $767,500

22102

1540 Lincoln Way #202 Noon to 3 pm $242,000

OAK HILL

20171

3408 Blakesley Hall Ct 1 pm to 3 pm $1,179,000

OAKTON

22124

3100 Mereworth Ct 1 pm to 4 pm $759,900

RESTON

20190

1855 Stratford Park Pl #311 2 pm to 4 pm $435,000

20191

11953 Heathcote Court 1 pm to 4 pm $429,900

2400 Wanda Way 11 am to 2 pm $449,900

20194

1217 Wild Hawthorn Way 2 pm to 4 pm $590,000

1631 Stowe Rd 1 pm to 3 pm $634,750

1635 Stowe Rd 1 pm to 3 pm $674,990

SPRINGFIELD

22150

6915 Bethnal Ct 1 pm to 3 pm $599,000

6322 Dunn Ct Noon to 2 pm $499,999

22153

7733 Matisse Way 1 pm to 3 pm $265,000

8658 Bent Arrow Ct 1 pm to 4 pm $360,000

VIENNA

22180

244 Commons Dr NW 1 pm to 3 pm $549,900

8400 Stonewall Dr 1 pm to 4 pm $675,000

22181

2038 Carrhill Rd 2 pm to 4 pm $1,140,000

22182

8850 Ashgrove House Lane #102 1 pm to 4 pm $436,000

FAUQUIER COUNTY

CATLETT

20119

4905 Dumfries Rd 1 pm to 3 pm $454,000

WARRENTON

20187

7230 Mosby Dr Noon to 2:30 pm $399,999

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

41011 Spanglegrass Ct 11:30 am to 4:30 pm $949,990

24816 Hornfels Ct 1 pm to 4 pm $689,999

ASHBURN

20147

44970 Bishop Ter 11:30 am to 4:30 pm $644,707

44529 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 4 pm $616,105

44525 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 4 pm $611,656

44523 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 4 pm $509,990

44521 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 4 pm $519,990

20317 Medalist Dr 1 pm to 4 pm $789,900

20148

43229 Clarendon Sq 11:30 am to 4:30 pm $582,140

43225 Clarendon Sq 11:30 am to 4:30 pm $579,579

43217 Clarendon Sq 11:30 am to 4:30 pm $588,705

22551 Amendola Ter #01 11:30 am to 4:30 pm $557,990

42446 Mayflower Ter #104 1 pm to 4 pm $205,000

23406 Evening Primrose Sq 1:30 pm to 4 pm $579,000

42457 Redstone Ter Noon to 2 pm $524,999

BROADLANDS

42595 Galbraith Sq 1 pm to 4 pm $489,900

21933 Bramblebush Ter 1 pm to 4 pm $458,732

22014 Sunstone Ct 1 pm to 4 pm $723,000

LEESBURG

20175

530 Glade Fern Ter SE 1 pm to 4 pm $495,000

370 Deerpath Ave SW Noon to 3 pm $429,900

20176

804 Balls Bluff Rd NE 2 pm to 4 pm $498,995

44117 Riverpoint Dr 2 pm to 4 pm $724,990

14285 Sydney Meadow Ct 11 am to 4 pm $799,990

PURCELLVILLE

20132

16821 Falconhurst Dr 1 pm to 3 pm $749,000

232 Apsley Ter 11 am to 4 pm $412,890

220 Apsley Ter 11 am to 4 pm $372,940

16921 Purcellville Rd 11 am to 4 pm $674,990

ROUND HILL

20141

34900 Delia Ct 10 am to 4 pm $760,000

18152 Ridgewood Pl 11 am to 4 pm $699,990

STERLING

20164

718 Holly Ave W 1 pm to 4 pm $338,900

121 Laura Anne Dr 2 pm to 4 pm $499,000

1313 Iberia Rd E 1 pm to 3 pm $425,000

20165

46590 Drysdale Ter #301 Noon to 3 pm $274,950

20448 Tappahannock Pl Noon to 2 pm $739,900

20558 Noland Woods Ct 1 pm to 4 pm $774,900

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

9186 Cascade Falls Dr 1 pm to 4 pm $409,900

8301 Old Sonoma Pl Noon to 4 pm $662,999

12231 Jennell Dr Noon to 4 pm $549,999

8709 Chorley Way 1 pm to 4 pm $339,000

DUMFRIES

22025

15422 Beachview Dr 1 pm to 4 pm $499,900

22026

2903 Gilder Way #89 1 pm to 3 pm $335,000

0 Alder Lane #1 11:30 am to 4 pm $419,990

0 Alder Lane #2 11:30 am to 4:30 pm $464,990

1721 Cottonwood Grove Rd #0 11:30 am to 4 pm $610,939

1725 Cottonwood Grove Rd #0 11:30 am to 4 pm $587,888

1859 Shadding Bay Lane 11:30 am to 4 pm $562,893

16818 Francis West Lane 2 pm to 4 pm $455,000

2305 Harmsworth Dr Noon to 2 pm $699,000

17918 Woods View Dr 11 am to 4 pm $749,990

HAYMARKET

20169

15013 Rolling Ridge Rd 1 pm to 4 pm $699,999

5570 Arrowfield Ter 1 pm to 4 pm $410,000

MANASSAS

20110

0 Old Dominion Hunt Cir 11 am to 6 pm $549,990

8852 Old Dominion Hunt Cir 11 am to 6 pm $649,060

20111

7856 Knightshayes Dr 11 am to 1 pm $667,900

8016 Folkstone Rd 11 am to 1 pm $480,000

20112

0 Old Dominion Hunt Cir 11 am to 6 pm $499,990

MANASSAS PARK

20111

9055 Isabel Lane 2 pm to 5 pm $395,000

NOKESVILLE

20181

14387 Aden Rd Noon to 2 pm $399,900

12699 Lemaster Dr 1 pm to 4 pm $719,512

WOODBRIDGE

22191

2863 Chevoit Hill Ct 1 pm to 4 pm $449,900

15095 Leicestershire St #73 1 pm to 3 pm $299,900

2535 Sylvan Moor Lane Noon to 4 pm $339,900

1848 Strickland Ct 2 pm to 4 pm $575,000

554 Marina Landing Lane Noon to 3 pm $559,000

2211 Montgomery Ave 1 pm to 3 pm $325,000

16533 Boatswain Cir 10 am to 5 pm $589,900

22192

12417 Southington Dr 2 pm to 4 pm $719,000

12148 Hickory Falls Ct N Noon to 4 pm $859,900

12153 Hickory Falls Ct Noon to 4 pm $750,000

2682 Maple Ridge Dr 1 pm to 3 pm $510,000

22193

3656 Serendipity Rd 1 pm to 3 pm $575,000

13196 Delaney Rd 1 pm to 4 pm $610,000

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

15 Basket Ct 11 am to 2 pm $430,000

1596 Courthouse Rd Noon to 2 pm $499,900

55 Christopher Way 11 am to 2 pm $479,000

2 Woodflower Ct 1 pm to 4 pm $299,000

277 Pear Blossom Rd 1 pm to 3 pm $465,000

111 Almond Dr 1 pm to 3 pm $380,900

16 Century St Noon to 3 pm $499,999

1 Legal Ct 2 pm to 4 pm $439,900

40 Invicta Dr Noon to 3 pm $498,000

12 Holley Crest Pl 1 pm to 5 pm $552,070

Sunday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

2001 15th St N #903 1 pm to 4 pm $455,000

2030 Adams St N #1001 1 pm to 3 pm $245,000

1838 Kirkwood Pl 2 pm to 4 pm $1,494,500

2803 11th St N 2 pm to 4 pm $1,399,000

3590 14th St N 2 pm to 4 pm $1,350,000

1020 Highland St N #816 2 pm to 4 pm $725,000

2511 Arlington Blvd #102 1 pm to 3 pm $259,950

2506 10th St N 1 pm to 4 pm $965,000

15 Jackson St N 1 pm to 3 pm $1,485,000

1201 Garfield St #801 1 pm to 4 pm $469,900

22202

3650 Glebe Rd S #350 2 pm to 4 pm $339,000

3600 Glebe Rd S #219w 1 pm to 4 pm $520,000

1313 21st St S 2 pm to 3 pm $1,200,000

1200 Crystal Dr #513 1 pm to 4 pm $1,100,000

3207 South Glebe Road 1 pm to 4 pm $739,000

22203

209 Trenton St #209-2 1 pm to 4 pm $209,999

880 Pollard St #1006 2 pm to 4 pm $400,000

105 Oakland St N 1 pm to 4 pm $1,549,000

509 Thomas St N 1 pm to 4 pm $999,500

22204

5919 3rd St S 1 pm to 4 pm $875,000

801 Greenbrier St #319 1 pm to 4 pm $346,900

4850 10th St S 1 pm to 3 pm $519,000

1600 Barton St S #751 1 pm to 4 pm $319,000

404 Wakefield St 1 pm to 4 pm $729,900

3705 8th St S 2 pm to 4 pm $650,000

1502 S George Mason Dr #2 1 pm to 3 pm $195,000

801 Greenbrier St #217 3 pm to 5:30 pm $365,000

5725 5th St S 1 pm to 3 pm $779,000

2705 1st Rd S 1:30 pm to 4 pm $574,000

22205

1511 Buchanan St N 2 pm to 4 pm $1,399,000

2231 Madison St N 1 pm to 4 pm $824,999

6235 22nd St N 1 pm to 4 pm $1,435,000

22206

2991 Columbus St #a1 1 pm to 4 pm $389,900

3024 Buchanan St S #b2 1 pm to 4 pm $263,000

4537 28th Rd S #c 1 pm to 3 pm $400,000

2102 27th St S 2 pm to 4 pm $449,900

22207

3411 Woodrow St N 1 pm to 4 pm $2,949,999

2259 Wakefield St N 1 pm to 4 pm $1,175,000

2420 Taylor St 1 pm to 4 pm $999,000

4755 34th St N 2 pm to 4 pm $1,299,000

2719 Edison St 1 pm to 4 pm $869,000

2123 Monroe St N #a 2 pm to 4 pm $460,000

3806 Stafford St N 2 pm to 4 pm $1,899,000

4831 Little Falls Rd 1 pm to 4 pm $1,599,900

2310 Glebe Rd N 1 pm to 4 pm $1,495,000

5601 Williamsburg Blvd 1 pm to 4 pm $1,850,000

2501 Nelson St N 1 pm to 4 pm $1,200,000

3107 John Marshall Dr 1 pm to 3 pm $1,725,000

2315 Glebe Rd N 1 pm to 4 pm $905,000

4024 17th St N 1 pm to 4 pm $799,000

2522 Upland St N 2 pm to 4 pm $2,425,000

2610 Marcey Rd 2 pm to 4 pm $1,150,000

4536 25th Rd N 1 pm to 4 pm $1,518,000

3900 Glebe Rd N 2 pm to 4 pm $1,550,000

3313 Pocomoke St 2 pm to 4 pm $1,699,900

2437 Nottingham St 1 pm to 3 pm $1,775,000

4102 21st Rd N 1 pm to 4 pm $740,000

2325 Quebec St N 2 pm to 4 pm $2,399,000

3442 Roberts Lane 2 pm to 4 pm $1,549,000

2704 Jefferson St 1 pm to 3 pm $1,498,000

1845 N Columbus St 1 pm to 4 pm $1,399,000

2652 Glebe Rd N 1 pm to 3 pm $950,000

22209

1418 Rhodes St N #b427 2 pm to 4 pm $950,000

1700 Clarendon Blvd #127 1 pm to 3 pm $1,550,000

1615 Queen St #m602 2 pm to 4 pm $1,299,900

1662 Quinn St N 2 pm to 4 pm $1,125,000

ALEXANDRIA

22301

2409 Conoy St #101 1 pm to 4 pm $699,900

25 Spring St W 2 pm to 4 pm $915,000

2410 Potomac Ave #102 1 pm to 4 pm $785,000

23 Braddock Rd E #1 1 pm to 4 pm $798,000

22302

3109 Cameron Mills Rd 1 pm to 4 pm $799,900

3009 King St 1 pm to 4 pm $709,900

3548 Martha Custis Dr #309 2 pm to 4 pm $235,000

3502 Valley Dr #2131 1 pm to 4 pm $320,000

22304

118 Cameron Station Blvd 1 pm to 4 pm $669,900

620 Fort Williams Pkwy 1 pm to 4 pm $1,499,000

5007 John Ticer Dr 1 pm to 4 pm $989,000

5093 Donovan Dr 1 pm to 4 pm $569,000

1327 Juliana Pl 2 pm to 4 pm $799,999

9 Cockrell St 2 pm to 4 pm $1,299,000

38 Arell Ct 1 pm to 4 pm $1,199,000

7 Arell Ct 2 pm to 4 pm $618,000

1424 N Ivanhoe St 1 pm to 3 pm $649,900

22305

127 Reed Ave W 1 pm to 4 pm $399,999

51 Reed Ave W 2 pm to 4 pm $540,000

2805 Russell Rd 2 pm to 4 pm $1,399,000

226 Aspen St 2 pm to 4 pm $589,000

3012 Russell Rd 1 pm to 4 pm $1,050,000

22311

4674 Kell Lane 1 pm to 4 pm $674,000

22314

502 Cathedral Dr 2 pm to 4 pm $2,395,000

828 Slaters Lane #203 1 pm to 4 pm $599,000

428 John Carlyle St 2 pm to 4 pm $922,500

1004 Vassar Rd 2 pm to 4 pm $889,000

309 Holland Lane #220 1 pm to 4 pm $500,000

330 Columbus St N 1 pm to 4 pm $897,500

1115 Cameron St #204 2 pm to 4 pm $639,900

2181 Jamieson Ave #701 1 pm to 4 pm $539,990

2121 Jamieson Ave #911 1 pm to 4 pm $599,900

130 Payne St 1:30 pm to 4 pm $714,900

309 Columbus St S 2 pm to 4 pm $775,000

414 Jefferson St 2 pm to 4 pm $779,900

932 Columbus St N 2 pm to 4 pm $949,500

810 Snowden Hallowell Way 2 pm to 4 pm $825,000

421 Saint Asaph St S 1 pm to 4 pm $1,199,000

401 Fayette St S 1 pm to 4 pm $839,000

202 Jefferson St 2 pm to 4 pm $1,095,000

504 Bashford Lane #3113 2 pm to 4 pm $264,000

501 Slaters Lane #117 2 pm to 4 pm $349,900

130 Columbus St N 1 pm to 4 pm $1,595,000

209 Pitt St N 2 pm to 4 pm $1,015,000

962 Washington St N 2 pm to 4 pm $780,000

405 Fairfax St N 2 pm to 4 pm $930,000

1111 Oronoco St #434 2 pm to 4 pm $425,000

2942 Viewpoint Rd 1 pm to 4 pm $689,900

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22303

2059 Huntington Ave #111 1 pm to 4 pm $185,000

5845 Monticello Rd 1 pm to 4 pm $420,000

3802 Elmwood Towne Way 2 pm to 4 pm $599,900

6013 Monticello Rd 1 pm to 3 pm $500,000

22306

2212 Whiteoaks Dr 2 pm to 4 pm $1,050,000

4410 Coldbrooke Ct 1 pm to 3 pm $520,000

22307

6621 Wakefield Dr #913 1 pm to 3 pm $224,900

6621 Wakefield Dr #702 1 pm to 3 pm $254,900

1310 Gatewood Dr 1 pm to 4 pm $939,000

6618j Potomac Ave #j 2 pm to 4 pm $196,900

6402 13th St 2 pm to 4 pm $750,000

6927 Westhampton Dr 1 pm to 4 pm $385,000

1904 Glen Dr 2 pm to 4 pm $1,599,900

2221 Windsor Rd 2 pm to 4 pm $1,389,000

22308

8410 Crossley Pl 1 pm to 4 pm $849,900

8606 Camden St 2 pm to 4 pm $739,900

2602 Turbridge Lane 2 pm to 4 pm $959,000

1301 Gahant Rd 1 pm to 3 pm $595,000

1201 Alden Rd 1 pm to 4 pm $1,125,000

22309

8812 Surrey Ct 1 pm to 4 pm $900,000

8174 Bianca Pl 2 pm to 4 pm $459,000

7913 Central Park Cir 2 pm to 4 pm $358,000

3301 Wessynton Way 1 pm to 4 pm $664,900

8341 Orange Ct 1 pm to 4 pm $594,900

3801 Washington Woods Dr 2 pm to 4 pm $1,049,000

3900 Woodley Dr 2 pm to 4 pm $565,000

22310

6015 Bush Hill Dr 1 pm to 4 pm $699,900

5914 Parkridge Lane 1 pm to 4 pm $630,000

5963 Founders Hill Dr #102 2 pm to 4 pm $324,900

6108 Lemon Thyme Dr 1 pm to 4 pm $780,000

5835 Valley View Dr 1 pm to 4 pm $629,900

6047a Essex House Sq #a 1 pm to 4 pm $265,000

6107 Tammy Dr 1:30 pm to 4 pm $639,900

6278d Rose Hill Ct #28 1 pm to 3 pm $170,000

5817 Iron Willow Ct 1 pm to 4 pm $515,000

3803 Fort Hill Dr 2 pm to 4 pm $824,900

6026c Curtier Dr #c 2 pm to 4 pm $315,000

22312

6470 First St 1 pm to 4 pm $795,000

5310 Birds View Lane #c 2 pm to 4 pm $414,500

4416 Brookside Dr 1 pm to 3 pm $769,900

4700 Major Ct 1 pm to 3 pm $549,897

22315

7513 Ashby Lane #j 1 pm to 3 pm $304,950

6015 Masondale Rd 1 pm to 4 pm $789,000

7808 Worthing Ct 1 pm to 4 pm $579,950

6877 Brindle Heath Way #182 1 pm to 3 pm $314,950

5905 Wivenhoe Ct 1 pm to 4 pm $559,999

6034 Ashby Heights Cir 1 pm to 4 pm $784,900

5332 Buxton Ct 1 pm to 4 pm $514,900

6356 Victor Gray Ct 2 pm to 4 pm $825,000

ANNANDALE

22003

3609 Launcelot Way 1 pm to 4 pm $735,000

3625 Camelot Dr 1 pm to 4 pm $759,900

7707 Arlen St 2 pm to 4 pm $500,000

3821 Dade Dr 1 pm to 3 pm $900,000

7301 Auburn St 1 pm to 4 pm $749,000

4603 Backlick Rd 2 pm to 6 pm $454,900

3372 Woodburn Rd #11 1 pm to 4 pm $229,000

BURKE

22015

6600 Mainsail Ct 1 pm to 4 pm $799,900

6318 Timarron Cove Lane 1 pm to 4 pm $939,000

5014 Tibbitt Lane 1 pm to 4 pm $369,000

6031 Liberty Bell Ct 1 pm to 4 pm $380,000

CENTREVILLE

20120

15001 Olddale Rd 1 pm to 4 pm $513,000

14615 Farm Pond Ct 1 pm to 4 pm $524,988

6208 Knoll View Pl 2 pm to 4 pm $396,900

26393 Linton Pasture Pl 12:30 pm to 3:30 pm $1,025,000

5432 Chandley Farm Cir Noon to 3 pm $900,000

5380 Chandley Farm Cir 2 pm to 4 pm $1,175,000

15538 Eagle Tavern Lane 1 pm to 3 pm $630,000

5211 Tulip Leaf Ct Noon to 4 pm $869,900

CHANTILLY

20151

4327 Cub Run Rd 1 pm to 4 pm $489,800

20152

42486 Fawn Meadow Pl 1 pm to 4 pm $724,900

25125 Fortitude Ter 1 pm to 4 pm $559,900

42091 Barrymoore Pl 1:30 pm to 4 pm $949,900

CLIFTON

20124

12326 Fairfax Station Rd 1 pm to 4 pm $730,000

8104 Flossie Lane 1 pm to 4 pm $950,000

13052 Harvest Pl 1 pm to 4 pm $469,900

8100 Flossie Lane 1 pm to 4 pm $899,000

13836 Laurel Rock Ct 2 pm to 4 pm $725,000

6214 Sandstone Way 2 pm to 4 pm $639,900

11901 Henderson Ct 1 pm to 3 pm $849,900

DUNN LORING

22027

7896 Oak St 2 pm to 4 pm $925,000

2210 Stefan Dr 2 pm to 4 pm $799,000

FAIRFAX

22030

11349 Aristotle Dr #6-303 1 pm to 4 pm $330,000

10328 Sager Ave #118 1 pm to 4 pm $550,000

5188 Dungannon Rd 1 pm to 4 pm $719,900

5434 Ashleigh Rd 1 pm to 4 pm $858,000

10328 Sager Ave #121 1 pm to 4 pm $475,000

3601 Old Post Rd 1 pm to 3 pm $849,995

3901 Madison Mews 1 pm to 4 pm $765,000

11349 Andrew Lane 1 pm to 4 pm $729,900

10105 Blue Coat Dr Noon to 3 pm $594,900

10615 Yorktown Dr 1 pm to 4 pm $767,000

12214 Braddock Rd Noon to 2 pm $647,500

4560 Forest Dr 1 pm to 3 pm $1,149,000

4105 John Trammell Ct 1 pm to 3 pm $699,999

10105 Blue Coat Drive Noon to 3 pm $594,900

4650 Battenburg Lane #531 1 pm to 4 pm $381,000

22031

3073 Rittenhouse Cir #60 2 pm to 4 pm $639,900

8728 Arlington Blvd Noon to 2 pm $639,900

3806 Mode St Noon to 2 pm $1,170,000

8879 Olive Mae Cir 1 pm to 4 pm $949,900

22032

4735 Carterwood Dr 2 pm to 4 pm $519,000

10300 Hampshire Green Ave 2 pm to 4 pm $470,000

4020 Stonewall Ave 1 pm to 4 pm $1,199,900

4741 Carterwood Dr 1 pm to 4 pm $549,900

5406 Helm Ct 1 pm to 4 pm $399,000

5412 Southport Lane 2 pm to 4 pm $659,900

4125 Evergreen Dr 1 pm to 4 pm $789,000

4054 Doveville Lane 1 pm to 4 pm $750,000

22033

3962 Collis Oak Ct 1 pm to 4 pm $445,000

13108 Willow Stream Lane 1 pm to 4 pm $435,000

12803 Holly Grove Ct 1 pm to 3 pm $1,330,000

11398 Amber Hills Ct 1 pm to 4 pm $1,599,995

3715 Freehill Lane 1 pm to 3 pm $684,900

12970 Highland Oaks Ct 1 pm to 4 pm $985,000

3733 Valley Oaks Dr 2 pm to 4 pm $983,000

4480 Market Commons Dr #406 2 pm to 4 pm $309,900

FAIRFAX STATION

22039

8334 Cathedral Forest Dr 1 pm to 4 pm $825,000

9632 Nuthatch Dr 2 pm to 4 pm $724,900

10848 Henderson Rd 1 pm to 4 pm $1,099,900

11102 Devereux Station Lane 2 pm to 4 pm $1,599,000

FALLS CHURCH

22041

3753 Tennis Ct 2 pm to 4 pm $979,000

22042

7706 Poplar Tree Lane 1 pm to 4 pm $669,900

905 Hillwood Ave 1 pm to 4 pm $1,299,900

3120 Beechwood Lane 2 pm to 4 pm $2,249,000

7001 Hickory Hill Rd 1 pm to 4 pm $529,900

3314 Rose Lane Noon to 3 pm $689,000

800 Berry St 1 pm to 3 pm $785,000

3132 Holloway Rd 2 pm to 4 pm $449,900

6647 Kerns Rd 2 pm to 4 pm $624,900

3429 Executive Ave 1 pm to 4 pm $585,000

22043

6823 Montivideo Square Ct 2 pm to 4 pm $549,000

2533 Herrell Ct Noon to 2 pm $459,900

6741 Darrells Grant Pl 2 pm to 4 pm $1,069,000

7015 Haycock Rd 1 pm to 4 pm $1,199,888

7619 Virginia Ave 2 pm to 4 pm $824,900

7731 Lisle Ave Noon to 3 pm $1,345,000

2230 George C Marshall Dr #phb Noon to 2 pm $619,900

7718 Lunceford Lane 2 pm to 4 pm $1,249,999

6751 Darrells Grant Pl 1 pm to 4 pm $1,079,000

2320 Dale Dr 2 pm to 4 pm $1,425,000

22044

3207 Juniper Lane 2 pm to 4 pm $1,550,000

3444 Sleepy Hollow Rd 2 pm to 4 pm $824,900

3121 Patrick Henry Dr #310 2 pm to 4 pm $215,000

3263 Juniper Lane 2 pm to 4 pm $1,785,000

6229 Cheryl Dr 1 pm to 4 pm $575,000

22046

407 Little Falls St 2 pm to 4 pm $1,775,000

308 Columbia St 2 pm to 4 pm $1,499,900

422 Great Falls St 2 pm to 4 pm $1,349,900

307 Shadow Walk 2 pm to 4 pm $1,475,000

6636 Gordon Ave 2 pm to 4 pm $1,590,000

7227 Timber Lane 2 pm to 4 pm $1,575,000

213 W Greenway Blvd 11:30 am to 3:30 pm $1,149,888

215 Greenway Blvd W 11:30 am to 3:30 pm $1,199,888

502 Timber Lane 1 pm to 3 pm $1,374,900

7302 Pinewood St 2 pm to 4 pm $589,000

GREAT FALLS

22066

633 Utterback Store Rd 1 pm to 4 pm $2,395,000

9901 Blackmore Vale Way 2 pm to 4 pm $1,689,000

322 Sinegar Pl 1 pm to 4 pm $1,100,000

822 Leigh Mill Rd 2 pm to 4 pm $1,400,000

11308 Hearth Ct 2 pm to 4 pm $2,199,000

823 Thomas Run Dr 1:30 pm to 3:30 pm $1,899,700

420 Chesapeake Dr 1 pm to 4 pm $1,099,999

11562 Seneca Hill Ct 1 pm to 4 pm $1,390,000

10900 Patowmack Dr 1 pm to 4 pm $1,550,000

1040 Springvale Rd 2 pm to 4 pm $1,349,000

916 Constellation Dr 2 pm to 4 pm $1,084,000

904 Constellation Dr 2 pm to 4 pm $799,000

1125 Riva Ridge Dr 1 pm to 4 pm $789,000

103 Jefferson Run Rd 1 pm to 4 pm $1,098,000

55 Warwick Stone Way 1 pm to 4 pm $2,250,000

1005 Riva Ridge Dr 1 pm to 4 pm $865,000

10924 Shallow Creek Dr 1 pm to 4 pm $1,750,000

HERNDON

20170

1489 Kingstream Dr 2 pm to 4 pm $675,000

12915 Alton Sq #403 1 pm to 4 pm $290,000

2203 Christy Pl 1 pm to 4 pm $339,900

11694 Caris Glenne Dr 1 pm to 4 pm $1,100,000

20171

2954 Timber Wood Way 1 pm to 4 pm $825,000

2644 Logan Wood Dr 1 pm to 4 pm $539,900

13691 Air And Space Museum Pkwy #12b 2 pm to 4 pm $520,000

12221 Folkstone Dr 1 pm to 4 pm $774,900

13315 Zachary Taylor Cir 1 pm to 3 pm $514,900

2704 Rogers Lane 2 pm to 4 pm $749,999

13168 Fox Hunt Lane 1 pm to 4 pm $580,000

2750 Copper Creek Rd 1 pm to 4 pm $779,000

3197 Kinbrace Rd 1 pm to 4 pm $600,000

LORTON

22079

5916 Hallowing Dr 2 pm to 4 pm $839,000

11808 Harley Rd 1 pm to 4 pm $849,900

11836 Harley Rd 2 pm to 5 pm $999,000

8367 Derwent Valley Ct 1 pm to 4 pm $514,900

9669 Potters Hill Cir 2 pm to 4 pm $470,000

8320 Thwaite Howe Dr 1 pm to 4 pm $699,900

8015 Apollo St 1 pm to 4 pm $649,900

6807 Springfield Dr 1 pm to 4 pm $869,999

5817 Hallowing Dr 2 pm to 4 pm $699,999

9507 Peniwill Dr 1 pm to 4 pm $1,495,000

MCLEAN

22101

1426 Lady Bird Dr 1 pm to 3 pm $1,294,800

7337 Hooking Rd 2 pm to 4 pm $1,250,000

1458 Waggaman Cir 2 pm to 4 pm $2,490,000

612 Live Oak Dr 1 pm to 4 pm $1,495,000

6740 Churchill Rd 1 pm to 4 pm $1,024,900

1305 Ballantrae Farm Dr 2 pm to 3 pm $3,200,000

7024 Elizabeth Dr 1 pm to 3 pm $2,575,000

5906 Calla Dr 2 pm to 4 pm $2,592,000

6522 Chesterfield Ave 2 pm to 4 pm $849,900

821 Clinton Pl 1 pm to 4 pm $2,295,000

932 Dead Run Dr 1 pm to 3 pm $979,000

635 Rivercrest Dr 1 pm to 3 pm $1,595,000

6721 Benjamin St 1 pm to 3 pm $2,795,000

6723 Tennyson Dr 1 pm to 4 pm $2,647,500

1100 Sharon Ct 2 pm to 4 pm $2,549,000

6906 Chelsea Rd 3 pm to 5 pm $1,798,000

6130 Ramshorn Dr Noon to 2:30 pm $2,099,000

6611 Mulroy St 2 pm to 4 pm $899,000

6316 Georgetown Pike 1 pm to 4 pm $2,549,000

6658 Tennyson Dr 2 pm to 4 pm $1,599,900

6309 Hardy Dr 1 pm to 3 pm $899,900

6733 Baron Rd 1:30 pm to 4 pm $765,000

22102

621 Potomac River Rd 1:30 pm to 3:30 pm $1,695,000

1182 Old Tolson Mill Rd 2 pm to 4 pm $2,225,000

7630 Provincial Dr #205 2 pm to 4 pm $269,999

8752 Old Dominion Dr 2 pm to 4 pm $1,399,980

7812 Swinks Mill Ct 2 pm to 5 pm $2,750,000

1048 Bellview Rd 2 pm to 4 pm $999,888

7640 Provincial Dr #111 1 pm to 4 pm $420,000

845 Canal Dr 1 pm to 4 pm $2,325,000

1199 Meadow Green Lane 1 pm to 3 pm $1,118,000

7621 Tremayne Pl #205 2 pm to 4 pm $269,900

OAKTON

22124

11211 Sorrel Ridge Lane 1 pm to 4 pm $1,150,000

3111 Hunt Rd 2 pm to 4 pm $1,099,900

2951 Oakborough Sq 1 pm to 4 pm $589,900

11302 Waples Mill Rd 1 pm to 4 pm $1,125,000

2550 Vale Ridge Ct 1 pm to 3 pm $2,244,500

3153 Stone Oak Pl 1 pm to 3 pm $799,900

10300 Appalachian Cir #303 1 pm to 4 pm $229,900

11339 Vale Rd 2 pm to 4 pm $999,000

3013 Rose Creek Ct 1 pm to 3 pm $1,692,000

10604 Hannah Farm Rd 1 pm to 4 pm $1,549,000

10327 Hickory Forest Dr 2 pm to 4 pm $975,000

10005 Oakton Crossing Ct 2 pm to 4 pm $1,300,000

RESTON

20190

12149 Chancery Station Cir 1 pm to 3 pm $729,900

12001 Market St #132 1 pm to 4 pm $449,000

12025 New Dominion Pkwy #ll102 1 pm to 4 pm $740,000

12148 Chancery Station Cir 1 pm to 4 pm $724,999

12108 Chancery Station Cir 1 pm to 4 pm $880,000

12108 Kinsley Pl 1 pm to 4 pm $699,000

1638 Waters Edge Lane 1 pm to 4 pm $825,000

11519 Links Dr 1 pm to 4 pm $459,900

12001 Market St #446 1 pm to 3 pm $535,000

1622 Chimney House Rd 1 pm to 4 pm $349,900

1939 Logan Manor Dr 1 pm to 4 pm $899,500

11436 Fairway Dr 2 pm to 4 pm $525,000

11436 Fairway Dr 2 pm to 4 pm $2,695

10907 Hunt Club Rd 2 pm to 4 pm $629,000

1700 Lake Shore Crest Dr #12 1 pm to 3 pm $299,888

12001 Market St #470 1 pm to 4 pm $349,900

1830 Fountain Dr #703 1 pm to 4 pm $449,900

20191

2031 Swans Neck Way 1 pm to 4 pm $575,000

2047 Approach Lane 1 pm to 4 pm $495,000

2050 Swans Neck Way 2 pm to 4 pm $559,900

11803 Tree Fern Ct 1 pm to 4 pm $715,000

11100 Glade Dr 2 pm to 4 pm $599,000

2406 Wanda Way 1 pm to 4 pm $425,000

2005 Lakebreeze Way 1 pm to 4 pm $699,999

2023 Wethersfield Ct 1 pm to 4 pm $525,000

20194

11565 Brass Lantern Ct 1 pm to 4 pm $639,900

1507 Stuart Rd 1 pm to 4 pm $749,900

1470 Waterfront Rd 1 pm to 3 pm $1,195,000

11109 Tommye Lane 1 pm to 4 pm $1,149,000

1270 Woodbrook Ct #1270 Noon to 4 pm $671,900

1265 Lamplighter Way 1 pm to 4 pm $724,900

1230 Bishopsgate Way 2 pm to 4 pm $889,900

11303 Stones Throw Dr 1 pm to 4 pm $1,399,000

11806 Great Owl Cir 2 pm to 4 pm $565,000

SPRINGFIELD

22150

6205 Hanover Ave 1 pm to 4 pm $415,000

6437 Burwell St 1 pm to 4 pm $540,000

6395 True Lane 2 pm to 4 pm $819,900

7407 Hastings St 1 pm to 4 pm $889,500

6537 Ashlawn Ct 1 pm to 4 pm $585,000

6721 Elder Ave 1 pm to 4 pm $569,800

22151

7015 Woodland Dr 1 pm to 4 pm $974,995

5211 Queensberry Ave 1 pm to 3 pm $570,000

22152

6013 Haverhill Ct 1 pm to 4 pm $487,500

6007 Waterbury Ct 2 pm to 4 pm $389,900

5919 Bayshire Rd 2 pm to 4 pm $319,900

22153

1 Asher Andrew Ct 2 pm to 4 pm $925,000

8115 Asher Andrew Ct 2 pm to 4 pm $919,900

7301 Rolling Oak Lane 1 pm to 4 pm $405,000

7021 Cottontail Ct Noon to 3 pm $612,000

7919 Richfield Rd 1 pm to 3 pm $559,000

8055 Athena St 1 pm to 4 pm $649,900

7601 Woodstown Dr 1 pm to 4 pm $609,000

8418 Golden Aspen Ct 1 pm to 4 pm $758,888

8899 Mountain Ash Dr 12:30 pm to 3 pm $714,900

VIENNA

22180

210 Park Terrace Ct SE #57 1 pm to 4 pm $235,000

400 John Marshall Dr NE 1 pm to 4 pm $1,694,500

312 Blair Ct NW 1 pm to 4 pm $1,099,000

104 Yeonas Dr SE 1 pm to 3 pm $1,438,000

719 Meadow Lane SW 1 pm to 4 pm $605,000

2801 Towney View Ct 2 pm to 4 pm $699,000

105 Saint Andrews Dr NE 2 pm to 4 pm $1,729,999

608 Old Courthouse Rd NE 2 pm to 4 pm $1,349,999

609 Ware St SW 1 pm to 4 pm $1,299,999

22181

2029 Hunter Mill Rd 2 pm to 4 pm $1,769,000

2303 Trott Ave 1 pm to 4 pm $699,000

2765 Centerboro Dr #167 2 pm to 4 pm $284,999

2702 Curzon Ct 2 pm to 4 pm $725,000

9490 Virginia Center Blvd #128 2 pm to 4 pm $262,900

2206 Lydia Pl 1 pm to 3 pm $1,049,000

2030 Spring Branch Dr 1 pm to 4 pm $1,385,000

2861 Chain Bridge Rd 1 pm to 4 pm $925,000

2642 Oak Valley Dr 2 pm to 4 pm $1,499,000

2508 W Meredith Dr 2 pm to 4 pm $939,000

2791 Centerboro Dr #90 1 pm to 4 pm $239,900

22182

8016 Merry Oaks Lane 2 pm to 4 pm $719,900

1290 Newkirk Ct 1 pm to 4 pm $1,224,000

10609 Little Run Farm Ct 1 pm to 4 pm $1,140,000

10405 Silk Oak Dr 2 pm to 4 pm $725,000

9838 Squaw Valley Dr 2 pm to 4 pm $899,900

10220 Cedar Pond Dr 1 pm to 3 pm $1,290,000

10013 Scenic View Ter 2 pm to 4 pm $1,019,000

8554 Westown Way 1 pm to 4 pm $815,000

8374 Idylwood Rd 1 pm to 4 pm $1,074,000

8040 Merry Oaks Ct 1 pm to 4 pm $650,000

1282 Cobble Pond Way 2 pm to 4 pm $1,119,000

9682 Farmside Pl 1 pm to 4 pm $650,000

1716 Drewlaine Dr 1 pm to 4 pm $1,599,950

FAUQUIER COUNTY

BROAD RUN

20137

6004 Beverleys Mill Rd 1 pm to 3 pm $549,900

CATLETT

20119

3285 Daffan Dr 1 pm to 4 pm $389,000

HUME

22639

11555 Hereford Ct 1 pm to 4 pm $825,000

MIDLAND

22728

9334 Meetze Rd 1 pm to 4 pm $474,500

THE PLAINS

20198

6463 Main St 1 pm to 3 pm $995,000

WARRENTON

20186

342 Singleton Cir 11 am to 2 pm $475,000

8436 Derrymore Ct 1 pm to 3 pm $799,900

208 Gay Rd 1 pm to 4 pm $475,000

7442 Foxview Dr 1 pm to 4 pm $799,997

8256 Lock Lane 1 pm to 4 pm $674,900

775 Cherry Tree Lane 1 pm to 4 pm $281,500

20187

7370 Woodstone Ct 1 pm to 3 pm $435,000

4609 Bee Ct 1 pm to 4 pm $474,900

6802 Grays Mill Rd Noon to 4 pm $619,900

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

24948 Quimby Oaks Pl 2 pm to 4 pm $803,000

41047 Brook Grove Dr 2 pm to 4 pm $759,900

25528 Emerson Oaks Dr 1 pm to 4 pm $690,000

41631 Olivine Pl 1 pm to 4 pm $540,000

42129 Piebald Sq #4j 1 pm to 4 pm $358,888

ASHBURN

20147

43912 Eagle Harbor Ter 1 pm to 4 pm $498,900

44192 Mossy Brook Sq 1 pm to 4 pm $355,000

43571 Dunhill Cup Sq 1 pm to 3 pm $534,900

42944 Deer Chase Pl 1 pm to 4 pm $669,000

43788 Clemens Ter 1 pm to 4 pm $515,000

20292 Beechwood Ter #100 1 pm to 4 pm $215,000

44262 Marchand Lane 1 pm to 4 pm $473,900

21613 Kings Crossing Ter 1 pm to 4 pm $425,000

19994 Belmont Station Dr 1 pm to 4 pm $1,195,000

44098 Natalie Ter #302 Noon to 4 pm $306,000

43307 Butterfield Ct 1 pm to 4 pm $738,000

21783 Harroun Ter 1 pm to 4 pm $439,900

20668 Rainsboro Dr 1 pm to 4 pm $590,000

20148

42322 Christophers View Ter 1 pm to 3 pm $610,000

42822 Bittner Sq 1 pm to 4 pm $339,500

42628 Hollyhock Ter #21e Noon to 3 pm $325,000

42729 Pocosin Ct 1 pm to 4 pm $949,900

43144 Sunderland Ter #300 1 pm to 3 pm $375,000

22491 Norwalk Sq 2 pm to 4 pm $509,900

23040 Yellow Star Ter 1 pm to 4 pm $699,900

BROADLANDS

43145 Sunderland Ter #204 1 pm to 3 pm $384,990

21441 Chickacoan Trail Dr 1 pm to 4 pm $769,900

HAMILTON

20158

17266 Harmony Vista Dr 1 pm to 4 pm $844,900

LEESBURG

20175

40863 Robin Cir 1:30 pm to 4 pm $1,095,000

506 Morrissett Ct SE 2 pm to 4 pm $569,000

40798 Greyhouse Pl 1 pm to 3 pm $914,999

40640 Banshee Dr 1 pm to 3 pm $589,900

22477 Aging Oak Dr 1 pm to 4 pm $624,900

21134 White Clay Pl 1 pm to 4 pm $724,900

568 Rockbridge Dr SE Noon to 2 pm $314,900

40458 Amanda Ct 1 pm to 4 pm $849,000

257 Crescent Station Ter SE 1 pm to 4 pm $535,000

40069 Basque Ct 1 pm to 4 pm $939,000

349 Ebaugh Dr SE 1 pm to 4 pm $435,000

39666 Surreyfield Way 1 pm to 4 pm $629,500

708 Randi Dr SE 1 pm to 4 pm $539,900

40522 Banshee Dr 1 pm to 3 pm $738,000

20176

586 Lilac Ter NE 1 pm to 4 pm $389,900

43284 Overview Pl 2 pm to 4 pm $1,199,900

18549 Bear Creek Ter 1 pm to 4 pm $523,000

43673 Palmetto Dunes Ter 1 pm to 4 pm $759,500

1712 Fairleigh Ct NE 1 pm to 4 pm $545,000

19182 Sweig Ter 1 pm to 4 pm $514,900

18298 Fairway Oaks Sq 1 pm to 4 pm $839,000

43496 Millwright Ter 1 pm to 3 pm $639,500

43261 Overview Pl 2 pm to 4 pm $1,199,000

18533 Bear Creek Ter 1 pm to 4 pm $554,900

43275 Thaddeus Lane 1 pm to 4 pm $785,000

19006 Rocky Creek Dr 1 pm to 4 pm $668,000

43316 Vestals Pl 1 pm to 4 pm $1,195,000

43266 Parkers Ridge Dr 1 pm to 4 pm $995,000

43584 Canal Ford Ter 1 pm to 4 pm $668,000

43801 Lees Mill Sq 1 pm to 4 pm $524,000

43588 Purple Aster Ter 1 pm to 4 pm $679,000

19258 Coton Holdings Ct 1 pm to 4 pm $685,000

18292 Mid Ocean Pl 2 pm to 4 pm $935,000

18264 Cypress Point Ter 1 pm to 4 pm $665,900

510 Jennifer Ct NE Noon to 3 pm $515,000

41731 Putters Green Ct 1 pm to 3 pm $1,175,000

LOVETTSVILLE

20180

39355 Tollhouse Rd 2:30 pm to 4:30 pm $615,000

40243 Featherbed Lane 1 pm to 3 pm $950,000

11931 George Farm Dr Noon to 3 pm $742,500

PURCELLVILLE

20132

101 Upper Heyford Pl 1 pm to 4 pm $650,000

14393 Richards Run Lane 1 pm to 3 pm $649,900

824 Candleridge Ct 1 pm to 4 pm $565,000

19397 Colchester Rd 1 pm to 3 pm $1,295,000

520 11th St 1 pm to 4 pm $629,000

ROUND HILL

20141

16296 Woodgrove Rd 1 pm to 3 pm $1,075,000

STERLING

20164

46847 Burning Branch Ter 2 pm to 4 pm $472,500

20165

20681 Longbank Ct N 1 pm to 4 pm $635,000

19 Berkeley Ct 1 pm to 4 pm $375,000

20888 Planetree Forest Ct 1 pm to 4 pm $729,900

3 Prescott Ct 1 pm to 3 pm $649,950

47440 Middle Bluff Pl 1 pm to 4 pm $739,000

20775 Quiet Brook Pl 1 pm to 3 pm $725,000

47586 Reef Ter 1 pm to 3 pm $425,000

47784 Scotsborough Sq 1 pm to 3 pm $575,000

306 Sinegar Pl 1 pm to 3 pm $1,275,000

20918 Chippoaks Forest Cir 1 pm to 3 pm $639,000

24 Brinks Ct 1 pm to 4 pm $465,000

47627 Rhyolite Pl 1 pm to 3 pm $637,500

47745 Allegheny Cir Noon to 2 pm $589,000

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

12021 Lake Baldwin Dr 1:30 pm to 4:30 pm $414,990

12180 Emory Falls Ct 1 pm to 4 pm $514,900

12848 Noltland Castle Dr 1 pm to 4 pm $479,000

14036 Rora Moss Pl 1 pm to 4 pm $469,900

9639 Bedder Stone Pl 1 pm to 4 pm $319,990

9156 Cascade Falls Dr 1 pm to 4 pm $429,900

CATHARPIN

20143

3707 Sanders Lane 1 pm to 4 pm $480,000

12850 Gables Green Way 1 pm to 4 pm $830,000

12801 Dominique Estates Lane Noon to 3 pm $1,025,000

DUMFRIES

22025

15744 Vista Dr 1 pm to 4 pm $389,999

3829 Blowing Leaf Pl 1 pm to 4 pm $516,000

3963 Great Harvest Ct Noon to 3 pm $448,500

4835 Keswick Ct 1 pm to 3 pm $470,000

15724 Vista Dr 1 pm to 3 pm $390,000

22026

2301 Harmsworth Dr Noon to 2:30 pm $539,000

2416 Glouster Pointe Dr Noon to 3 pm $615,000

2468 Potomac River Blvd 1 pm to 3 pm $620,000

16890 Porters Inn Dr 1 pm to 4 pm $275,000

GAINESVILLE

20155

7908 Culloden Crest Lane 1 pm to 4 pm $489,900

14008 Glenkirk Rd Noon to 2 pm $899,000

14052 Breeders Cup Dr 1 pm to 4 pm $579,900

14281 Catbird Dr 1 pm to 3 pm $535,000

14149 Clatterbuck Loop 1 pm to 3 pm $619,000

6716 Eldermill Lane 1 pm to 3 pm $470,000

13392 Fieldstone Way 1 pm to 4 pm $575,000

13635 Holly Ridge Lane 1 pm to 4 pm $929,000

14013 Clatterbuck Loop 1 pm to 4 pm $525,000

13428 Fieldstone Way 1 pm to 4 pm $579,000

HAYMARKET

20169

13838 Piedmont Vista Dr 1 pm to 3 pm $549,000

14417 Chamberry Cir 1 pm to 3 pm $759,000

5514 Hillsman Farm Lane 2 pm to 4 pm $599,900

15542 Alderbrook Dr 1 pm to 4 pm $589,000

5383 Fishers Hill Way 2 pm to 4 pm $974,999

MANASSAS

20109

9706 Loudoun Ave 1 pm to 4 pm $399,000

7633 Michelle Ct 1 pm to 4 pm $395,000

11560 Bull Run Overlook Ct 1 pm to 4 pm $874,500

20110

8971 Cannon Ridge Dr 1 pm to 4 pm $305,000

10510 Aspen Wood Ct Noon to 3 pm $485,000

9204 Charleston Dr #111 Noon to 2 pm $299,900

8405 Piney Point Ct 1 pm to 3 pm $277,000

10382 Sesame Ct 1 pm to 4 pm $485,000

20111

10185 Ethel Ct 1 pm to 4 pm $929,000

8162 Dickinson Ct 1 pm to 4 pm $449,900

10275 Greystone Rd 1 pm to 4 pm $429,000

20112

12916 Champlain Dr 1 pm to 4 pm $675,000

14068 Baneberry Cir 1 pm to 4 pm $669,500

15110 Eclipse Dr 1 pm to 4 pm $409,500

11520 Albrite Ct 2 pm to 4 pm $525,000

7525 Century Oak Ct 2 pm to 4 pm $695,000

13969 Flagtree Pl 1 pm to 4 pm $599,900

9793 Flint Rock Rd 2 pm to 4 pm $455,000

5562 Assateague Pl 1 pm to 4 pm $499,999

MANASSAS PARK

20111

121 Tremont St 1 pm to 4 pm $369,900

9085 Sandra Pl 1 pm to 3 pm $419,000

9276 Matthew Dr 2 pm to 4 pm $435,000

116 Manassas Dr 1 pm to 3 pm $284,999

TRIANGLE

22172

3308 Dondis Creek Dr 1 pm to 3 pm $589,000

18621 Kerill Rd 1 pm to 3 pm $530,000

3680 Stonewall Manor Dr 1 pm to 4 pm $524,999

4064 Sapling Way 1 pm to 3 pm $565,000

3402 Oakham Mount Dr Noon to 3 pm $460,000

19141 Potomac Crest Dr 1 pm to 4 pm $550,000

18867 Crossroads Ct 1 pm to 3 pm $410,000

WOODBRIDGE

22191

3120 Eagle Ridge Dr 1 pm to 4 pm $499,900

15406 Elizabeth Burbage Loop 1 pm to 3 pm $329,900

2242 Margraf Cir 11 am to 1 pm $295,000

2175 Potomac Club Pkwy 1 pm to 4 pm $354,750

1641 Ladue Ct #207 1 pm to 3 pm $269,999

1706 Dorothy Lane 1 pm to 4 pm $449,900

2358 Longview Dr W 1 pm to 4 pm $297,000

16341 Flotsam Lane 1 pm to 4 pm $400,000

680 Watermans Dr #301 1 pm to 3 pm $284,000

739 Vestal St 11 am to 1 pm $454,900

812 Monument Ave 1 pm to 4 pm $524,900

1765 Swinksville Ct Noon to 3 pm $424,900

2825 Chinkapin Oak Lane 1 pm to 4 pm $279,900

2207 Merseyside Dr Noon to 3 pm $371,500

16428 Plumage Eagle St Noon to 3 pm $480,000

15165 Lancashire Dr Noon to 3 pm $289,000

1386 Cranes Bill Way 1 pm to 3 pm $394,000

485 Harbor Side St #808 2 pm to 4 pm $424,900

22192

1900 Mariner Lane 1 pm to 3 pm $311,900

11600 Amara Pl 1 pm to 3 pm $370,000

11505 Club Ct 1 pm to 3 pm $544,900

13216 Mountain Ash Ct 1 pm to 4 pm $505,000

11941 Cotton Mill Dr 1 pm to 4 pm $413,000

3118 Woods Cove Lane 1 pm to 4 pm $430,000

12345 Oakwood Dr 1 pm to 4 pm $434,990

12740 Bombay Way 2 pm to 4 pm $384,989

12514 Hedges Run Dr 1 pm to 3 pm $464,900

1640 Thenia Pl 1 pm to 3 pm $229,000

2786 Sugar Pine Ct 1 pm to 4 pm $495,000

4888 Occoquan Club Dr 1 pm to 4 pm $774,900

4745 Grand Masters Way 1 pm to 4 pm $730,000

3818 Jocelyn Dr 1 pm to 3 pm $490,000

12211 Dapple Gray Ct 2 pm to 4 pm $360,000

22193

14145 Rockinghorse Dr 1 pm to 3 pm $435,000

13718 Greenbriar Dr 1 pm to 3 pm $335,000

4598 Central Park Dr 1 pm to 4 pm $227,000

14514 Silverdale Dr 1 pm to 3 pm $374,900

14815 Dillon Ave 2 pm to 4 pm $319,000

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

39 Salem Lane Noon to 3 pm $474,900

1119 Columbus Dr 1:30 pm to 4 pm $349,900

17 Firehawk Dr 1 pm to 4 pm $391,919

27 Naples Rd 1 pm to 4 pm $459,000

107 Blackgum Ct 1 pm to 4 pm $360,000

112 Barrett Ct 1 pm to 3 pm $299,000

14 Naples Rd 1 pm to 4 pm $429,900

22556

4 Pickett Lane Noon to 3 pm $459,900

4 Webb Ct 1 pm to 3 pm $383,500

1205 Greenbriar Dr 1 pm to 4 pm $559,000

240 Dunbar Dr 1 pm to 4 pm $563,000

127 Harwill Dr 11 am to 1 pm $539,900