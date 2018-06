Here’s a list of open houses taking place June 9-10 in Maryland. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into MRIS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Virginia? Click here.

Saturday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

61 Franklin St 1 pm to 3 pm $1,495,000

1910 Mackiebeth Ct 11 am to 1 pm $638,000

18 Pafel Rd 1 pm to 4 pm $559,900

159 Conduit St Noon to 2 pm $619,000

1003 Covington Way 1 pm to 3 pm $899,900

1614 Annesley Ct 1 pm to 3 pm $1,300,000

1413 Catlyn Pl 1 pm to 3 pm $450,000

333 Michelson Lane 11 am to 4 pm $409,990

85 Market St 1 pm to 3 pm $1,100,000

1201 Kentwood St 1 pm to 3 pm $629,000

149 Island View Dr 1 pm to 3 pm $460,000

235 Gross Ave 2 pm to 4 pm $409,000

16 Fleet St Noon to 3 pm $445,000

988 Epping Forest Rd 1 pm to 4 pm $688,900

405 Ashers Farm Rd 1 pm to 3 pm $759,990

19 Enclave Ct Noon to 5 pm $560,456

1714 Roydon Trail 1 pm to 3 pm $649,000

79 Southgate Ave 1 pm to 3 pm $729,000

21403

309 Adams St 1 pm to 3 pm $1,299,000

7024 Channel Village Ct #202 10 am to Noon $375,900

109 Steffey Dr Noon to 3 pm $459,900

11 Windwhisper Lane 11 am to 1 pm $475,000

7028 Channel Village Ct #102 1 pm to 4 pm $525,000

301 Burnside St #b101 Noon to 2 pm $550,000

29 Enclave Ct Noon to 5 pm $565,639

31 Enclave Ct Noon to 5 pm $563,308

1 Enclave Ct Noon to 5 pm $697,455

22 Enclave Ct Noon to 5 pm $530,314

21409

1228 Green Holly Dr Noon to 3 pm $339,900

602 Candy Ct 1 pm to 3 pm $1,072,000

942 Barracuda Cove Ct Noon to 2 pm $1,050,000

1044 Oak Tree Lane Noon to 2 pm $315,000

1753 Meadow Hill Dr 2 pm to 4 pm $809,900

1720 Winchester Rd 2 pm to 4 pm $1,150,000

ARNOLD

21012

642 Shore Acres Rd Noon to 2 pm $599,999

942 Blue Fox Way 1 pm to 3 pm $359,900

223 Treyburn Way Noon to 2 pm $614,999

856 Twin Harbor Dr 11 am to 1 pm $564,500

313 Morning Dove Way 2 pm to 4 pm $611,900

81 Shadbush Way Noon to 5 pm $537,154

91 Shadbush Way Noon to 5 pm $533,427

95 Shadbush Way Noon to 5 pm $472,920

CHURCHTON

20733

1216 Ellicott Ave 1 pm to 3 pm $349,900

CROFTON

21114

1535 Crofton Pkwy 10 am to Noon $495,000

2551 Stow Ct 11 am to 1 pm $359,950

1452 Orleans Ct #101xa Noon to 2 pm $265,000

CROWNSVILLE

21032

1117 Kalmia Court 1 pm to 3 pm $699,000

DAVIDSONVILLE

21035

2409 Jennieville Dr 1 pm to 3 pm $1,110,000

1530 Manor View Rd 10 am to Noon $415,000

301 Whispering Oaks Lane Noon to 2 pm $609,900

2906 South Lake Drive 11 am to 1 pm $599,900

1582 Rossback Rd W 1 pm to 4 pm $1,100,000

3282 Green Ash Rd Noon to 3 pm $819,000

DEALE

20751

946 Main St 1 pm to 3 pm $599,900

5966 Tyler Rd Noon to 2 pm $899,900

EDGEWATER

21037

418 Penwood Dr Noon to 3 pm $475,000

407 Penwood Dr Noon to 2 pm $449,900

3794 Coxby Ct 11 am to 3 pm $574,900

3433 Pocahontas Dr Noon to 5 pm $995,990

3165 Rolling Road Noon to 2 pm $1,099,900

3451 Larkington Dr Noon to 5 pm $663,990

GAMBRILLS

21054

2310 Halls Grove Rd 2 pm to 4 pm $834,900

2009 Baltimore Ave 1 pm to 3 pm $779,500

1510 Beaux Lane Noon to 4 pm $719,900

1508 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

1506 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

2196 Hallmark Ct 2 pm to 4 pm $649,900

2488 Red Fall Ct 11 am to 1 pm $380,000

927 Annapolis Rd Noon to 2 pm $349,900

1509 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

GLEN BURNIE

21060

8134 Meadowgate Cir 1 pm to 3 pm $460,000

929 Thurston Lane 10 am to 6 pm $399,990

8108 Meadowgate Cir 1 pm to 3 pm $515,000

215 Gunther Pl Noon to 5 pm $318,034

211 Gunther Pl Noon to 5 pm $314,548

Ashmore Ave Noon to 5 pm $295,990

361 Clover Ct 1 pm to 3 pm $284,900

7735 Hollins Chapel Ct 1 pm to 3 pm $516,000

103 Westfield Rd 1 pm to 3 pm $309,900

757 Ravenwood Dr 11 am to 5 pm $489,990

21061

1204 Cathedral Dr 2 pm to 4 pm $209,000

Glaser Lane 11 am to 4 pm $264,990

7982 Mackintosh Dl Noon to 3 pm $349,900

301 Main Ave SW 1 pm to 3 pm $277,900

HANOVER

21076

7249 Wright Rd 1 pm to 4 pm $549,900

7246 Dorchester Woods Lane 11 am to 1 pm $379,900

8243 Meadowood Dr 11:30 am to 4:30 pm $492,990

8239 Meadowood Dr 11:30 am to 4:30 pm $450,990

2032 Twisted Oak Pl 11:30 am to 4:30 pm $439,990

8204 Meadowood Dr #01 11:30 am to 4:30 pm $529,990

8204 Meadowood Dr #02 11:30 am to 4:30 pm $514,990

8204 Meadowood Dr #03 11:30 am to 4:30 pm $489,990

7789 Kawshek Path Noon to 2 pm $499,500

2720 Fredericksburg Rd 11 am to 5 pm $409,990

2718 Fredericksburg Rd 11 am to 5 pm $410,990

2925 Timberneck Way 11 am to 5 pm $449,990

HARWOOD

20776

17 Harwood Dr 1 pm to 5 pm $875,000

LAUREL

20707

14201 Bentley Park Dr Noon to 5 pm $514,990

20723

9895 Whiskey Run Noon to 2 pm $1,700

10010 Wincopia Farms Way 1 pm to 3 pm $1,100,000

9103 Lilac Park Dr #2 11:30 am to 1:30 pm $229,900

10123 Wincopia Farms Way Noon to 5 pm $849,990

20724

3512 Tribeca Trl 11 am to 2 pm $414,990

LINTHICUM HEIGHTS

21090

300 Chestnut Rd Noon to 2 pm $454,900

329 Chestnut Rd 2 pm to 4 pm $484,900

412 Maple Road 1 pm to 4 pm $274,900

601 Forest View Rd 1 pm to 3 pm $317,500

412 Maple Rd 2 pm to 4 pm $274,900

MILLERSVILLE

21108

401 Hila Rd Noon to 3 pm $485,000

8312 Kippis Rd 11 am to 5 pm $396,990

8338 Kippis Rd 11 am to 5 pm $421,990

8389 Vineland Ct 10 am to Noon $539,000

ODENTON

21113

2218 Commissary Cir Noon to 2 pm $312,900

312 Regiment Ct Noon to 2 pm $320,000

528 Jo Ann Dr 11 am to 1 pm $350,000

2630 Raptor Dr 1 pm to 3 pm $399,900

2719 Orchard Oriole Way Noon to 5 pm $649,990

2717 Orchard Oriole Way Noon to 5 pm $624,990

1624 Benoli Ct 2 pm to 4 pm $315,000

2306 Mourning Dove Dr 11 am to 5 pm $600,000

PASADENA

21122

1679 Bayside Beach Rd Noon to 3 pm $650,000

8527 Main Ave Noon to 2 pm $400,000

7742 Lawrence Ave 1 pm to 3 pm $350,000

7844 Greengate Way 11 am to 1 pm $279,900

8100 Pinehurst Harbour Way 11 am to 2 pm $1,688,000

1222 Hillcreek Rd Noon to 2 pm $589,755

7714 Woodlawn Ave Noon to 3 pm $325,995

8467 Garden Rd 1 pm to 3 pm $284,999

1531 Long Point Rd 1 pm to 3 pm $364,000

7842 Fernhill Ave 11 am to 1 pm $329,000

7927 Meridian Dr Noon to 5 pm $474,990

7937 Meridian Dr Noon to 5 pm $499,990

8280 Patapsco Rd 12:30 pm to 2:30 pm $849,900

368 Hickory Nut Ct 1 pm to 3 pm $260,000

SEVERN

21144

8214 Carinoso Way Noon to 2 pm $360,000

7823 Citadel Dr 2 pm to 4 pm $424,900

1010 Cortana Ct Noon to 5 pm $509,990

1012 Cortana Ct Noon to 5 pm $519,990

1009 Cortana Ct Noon to 5 pm $539,990

1008 Cortana Ct Noon to 5 pm $499,990

SEVERNA PARK

21146

822 Benfield Rd Noon to 2 pm $515,000

259 Lower Magothy Beach Rd 1 pm to 3 pm $515,000

4 Luna Lane 2 pm to 4 pm $730,000

163 Barbara Rd 11 am to 2 pm $349,900

635a Shore Rd 1 pm to 3 pm $719,900

221 Wiltshire Lane 1 pm to 3 pm $1,249,900

504 Pinefield Dr 1 pm to 3 pm $799,000

405 Holland Road 1 pm to 3 pm $699,000

29 Robinson Landing Rd 11 am to 1 pm $529,900

3 Kagee Ct 1 pm to 3 pm $849,999

405 Holland Rd 1 pm to 3 pm $699,000

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

3907 Chesapeake Beach Rd 11 am to 1 pm $264,900

DOWELL

20629

975 Curtis Rd 11 am to 2 pm $469,900

DUNKIRK

20754

12034 Steven Lane 1 pm to 3 pm $739,900

12645 Perrywood Lane Noon to 4 pm $679,900

HUNTINGTOWN

20639

2816 Stinnett Rd 11 am to 1 pm $549,900

3180 Yellowfin Ct Noon to 2 pm $649,900

655 Marley Run Noon to 2 pm $574,900

LUSBY

20657

12730 Hg Trueman Rd 1 pm to 4 pm $259,900

OWINGS

20736

3910 Chaneyville Rd Noon to 3 pm $889,000

9595 Covenant Ct 1 pm to 4 pm $749,900

PORT REPUBLIC

20676

1750 Walnut Rd 11 am to 2 pm $349,900

PRINCE FREDERICK

20678

2795 Sixes Rd 4:30 pm to 5 pm $1,450

100 Simmons Ridge Rd Noon to 2 pm $549,999

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

14306 Hidden Forest Dr 11 am to 5 pm $512,000

BRANDYWINE

20613

17232 Creekside Dr 2 pm to 4 pm $386,000

14301 Clagett Run Rd 11 am to 5 pm $519,000

14407 Quarry View Rd 11 am to 6 pm $480,000

14404 Quarry View Rd 11 am to 5 pm $465,000

14302 Claggett Run Rd 11 am to 5 pm $500,000

14408 Quarry View Rd 11 am to 5 pm $500,000

14402 Quarry View Rd 11 am to 5 pm $520,000

10505 Cedarville Rd #lot 2-13 1 pm to 3 pm $52,000

CHARLOTTE HALL

20622

11160 Budds Creek Rd 11 am to 1 pm $319,900

15196 Smokehouse Row Lane 10 am to 1 pm $499,900

HUGHESVILLE

20637

6722 Caddis Pl 11 am to 2 pm $600,000

14140 Robey Dr 10 am to 1 pm $285,000

7404 Spicetree Pl Noon to 2 pm $552,800

INDIAN HEAD

20640

2848 Deer Creek Ct 11:30 am to 1 pm $464,169

LA PLATA

20646

102 Mallard Lane 11 am to 1 pm $375,000

1014 Bran Dr 1 pm to 3 pm $349,900

MECHANICSVILLE

20659

39725 Claires Dr 10 am to Noon $619,000

NEWBURG

20664

13382 Hill Rd Noon to 2 pm $290,000

PORT TOBACCO

20677

7686 Knotting Hill Lane 11 am to 1 pm $489,340

7247 Russell Croft Ct Noon to 2 pm $605,885

WALDORF

20601

5610 Goshawk Ct Noon to 3 pm $465,000

20602

11722 Palm Desert Pl Noon to 3 pm $269,500

1164 Harvard Rd 1 pm to 3 pm $264,900

3149 Franklin Ct 10 am to 2 pm $349,900

5501 Mighty Casey Ct 11 am to 2 pm $399,900

4260 Queen Ct 1 pm to 4 pm $189,900

3628 Matlock Pl 2 pm to 4 pm $269,900

12254 Revolution Ct 11 am to 5 pm $377,000

12289 Revolution Ct 11 am to 5 pm $432,000

12206 Revolution Ct 11 am to 5 pm $320,000

20603

4013 Broadbill Dr 11 am to 1 pm $299,900

3589 Goswell Aly 11 am to 5 pm $369,000

WHITE PLAINS

20695

4235 Park Ave Noon to 2:30 pm $414,000

10003 Moody Lane 11 am to 5 pm $436,000

9987 Moddy Lane 11 am to 5 pm $416,000

9970 Moddy Lane 11 am to 5 pm $386,000

FREDERICK COUNTY

EMMITSBURG

21727

1422 Ramblewood Dr Noon to 4 pm $406,313

FREDERICK

21701

7927 Chestnut Grove Rd 1 pm to 3 pm $379,900

1448 Wheyfield Dr Noon to 2 pm $338,900

211 Maxwell Ave #6 Noon to 4 pm $30,000

1163 Holden Rd 1 pm to 3 pm $425,000

21702

7923 Yellow Springs Rd 1 pm to 3 pm $475,000

2006 Sumner Dr 1 pm to 3 pm $255,000

21703

6446 Alan Linton Blvd E Noon to 2 pm $274,900

6511 Walcott Lane #unit 2 10 am to 2 pm $259,900

6504 Monarch Rd 1 pm to 3 pm $330,000

5511 Corral Lane 1 pm to 3 pm $449,800

5023 Judicial Way Noon to 4 pm $373,490

21704

3577 Sprigg St S Noon to 2 pm $382,400

3812 Carriage Hill Dr Noon to 3 pm $439,970

IJAMSVILLE

21754

11105 Innsbrook Way Noon to 2 pm $624,900

MIDDLETOWN

21769

2902 Marker Rd 1 pm to 3 pm $697,000

505 Main St E 1 pm to 3 pm $425,000

7379 Freestate Dr 1 pm to 3 pm $335,000

MONROVIA

21770

4703 Plum Rd Noon to 5 pm $444,990

4715 Plum Rd Noon to 5 pm $470,990

4607 Monrovia Blvd Noon to 5 pm $490,990

4612 Monrovia Blvd Noon to 5 pm $494,990

10959 Ginger Lane Noon to 5 pm $429,990

4713 Plum Rd Noon to 5 pm $510,990

4529 Landsdale Pkwy Noon to 5 pm $349,990

4527 Landsdale Pkwy Noon to 5 pm $319,990

4521 Landsdale Pkwy Noon to 5 pm $334,990

4525 Landsdale Pkwy Noon to 5 pm $384,990

4446 Tulip Lane Noon to 5 pm $375,990

4444 Tulip Lane Noon to 5 pm $410,990

4448 Tulip Lane Noon to 5 pm $360,990

3347 Kemptown Church Rd 1 pm to 3 pm $520,000

10918 Louis Detrick Lane Noon to 4 pm $579,990

3906 Thrasher Ct Noon to 3 pm $625,000

MOUNT AIRY

21771

4593 Roop Rd Noon to 2 pm $679,900

5740 Woodville Rd Noon to 2 pm $384,500

1210 Florence Rd 10 am to 2 pm $625,000

4241 Bartholows Rd 1 pm to 3 pm $339,900

726 Robinwood Dr 1 pm to 3 pm $237,900

13475 Four Seasons Ct Noon to 2 pm $420,000

MYERSVILLE

21773

12171 Wolfsville Rd Noon to 4 pm $309,000

NEW MARKET

21774

5921 Yeagertown Rd 11 am to 4 pm $475,000

23 Chickadee Lane 11 am to 4 pm $339,990

6594 Waters Edge Ct 4 pm to 6 pm $697,000

6067 Fallfish Ct 11 am to 5 pm $574,990

6055 Fallfish Ct 11 am to 5 pm $549,990

6047 Fallfish Ct 11 am to 5 pm $559,990

6043 Fallfish Ct 11 am to 5 pm $594,990

THURMONT

21788

4 Tacoma St Noon to 2 pm $314,900

HOWARD COUNTY

CHELTENHAM

20623

10214 Terraco Pl 1 pm to 3 pm $335,000

10005 Angora Dr 1 pm to 3 pm $370,200

CLARKSVILLE

21029

6108 Braden Way Noon to 5 pm $929,990

6104 Braden Way Noon to 5 pm $924,990

6107 Flutie Lane Noon to 5 pm $889,990

13810 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $979,990

13610 Curtis Vista Way Noon to 5 pm $979,990

13618 Curtis Vista Way Noon to 5 pm $1,134,990

13825 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $1,134,990

13627 Curtis Vista Way Noon to 5 pm $1,199,990

13815 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $1,199,990

COLUMBIA

21044

5481 Ring Dove Lane #d-5-14 Noon to 2 pm $330,000

6119 Minute Hand Ct 1 pm to 3 pm $490,000

21045

6075 Charles Edward Ter 12:30 pm to 4 pm $549,900

6092 Charles Edward Ter 1 pm to 4 pm $539,900

5102 Thunder Hill Rd 1 pm to 3 pm $588,900

6392 Snowman Ct 1 pm to 3 pm $353,499

COOKSVILLE

21723

2315 Millers Mill Rd 1 pm to 3 pm $399,999

ELKRIDGE

21075

5882 Stearman Ct 1 pm to 3 pm $660,000

7069 Oak Grove Way #254 Noon to 2 pm $339,000

7976 Quidditch Pl 1 pm to 4 pm $407,990

7804 Taggart Ct 1 pm to 4 pm $418,990

7724 Rearden Ct 1 pm to 4 pm $443,990

7339 Summit Rock Rd 1 pm to 3 pm $339,900

ELLICOTT CITY

21042

3324 Burton Dr 1 pm to 4 pm $756,990

2724 West End Cir Noon to 4 pm $620,103

10630 Warburton Ct 1 pm to 4 pm $871,990

10626 Warburton Ct 1 pm to 4 pm $786,990

9724 Natalies Way 1 pm to 3 pm $839,900

3029 Seneca Chief Trl 1 pm to 3 pm $865,000

3316 Arlington Ct Noon to 5 pm $839,990

4219 Buckskin Lake Dr Noon to 3 pm $899,000

3014 Croft Way Noon to 5 pm $799,990

3010 Croft Way Noon to 5 pm $904,990

3011 Croft Way Noon to 5 pm $869,990

10610 Warburton Ct Noon to 5 pm $899,990

3314 Burton Dr Noon to 5 pm $806,990

10602 Warburton Ct Noon to 5 pm $851,990

3319 Morton Lane Noon to 5 pm $874,990

10145 Tanfield Ct 1 pm to 3 pm $639,900

21043

8420 Timberland Cir 1 pm to 3 pm $512,000

8354 Montgomery Run Rd #g 2 pm to 4 pm $179,900

6134 Edward Hill Rd 10 am to 4 pm $569,900

8725 Rochelle Dr 1 pm to 3 pm $330,000

9826 Sawmill Branch Trl Noon to 5 pm $699,990

2550 Vineyard Springs Way Noon to 5 pm $734,990

2410 Vineyard Springs Way #0 11:30 am to 4 pm $849,900

8990 Carls Ct #10f 11:30 am to 4:30 pm $334,990

8920 Carls Ct #3q 11:30 am to 4:30 pm $399,990

FULTON

20759

11233#2 Chase St #88 1 pm to 3 pm $520,000

8215 South Maple Lawn Blvd Noon to 5 pm $884,990

WEST FRIENDSHIP

21794

13545 Julia Manor Way 1 pm to 3 pm $1,049,900

WOODBINE

21797

14760 Carriage Mill Rd Noon to 3 pm $634,998

1008 Thunderbird Dr Noon to 5 pm $754,990

1004 Thunderbird Dr Noon to 5 pm $734,990

15325 Galaxy Dr Noon to 5 pm $719,990

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

9121 Old Georgetown Rd Noon to 5 pm $1,587,290

9123 Old Georgetown Rd Noon to 5 pm $1,429,900

4605 Glenbrook Pkwy 1 pm to 3 pm $1,199,000

10530 Montrose Ave #m-102 2 pm to 4 pm $320,000

9410 Kingsley Ave 2 pm to 4 pm $895,000

9865 Bristol Square Lane #245 1 pm to 3 pm $399,000

5315 Merriam St #marshall Model 1 pm to 4 pm $1,125,000

5315 Merriam St #everett Model 1:30 pm to 4 pm $1,135,000

5315 Merriam St #harrison Model 1 pm to 4 pm $1,445,000

5315 Merriam St #cameron Model 1 pm to 4 pm $1,305,000

4915 Hampden Lane #403 1 pm to 4 pm $1,629,990

4915 Hampden Lane #405 1 pm to 4 pm $3,849,990

4915 Hampden Lane #102 1 pm to 4 pm $1,029,990

4915 Hampden Lane #302 1 pm to 4 pm $1,849,990

20816

5808 Cleves Lane 3 pm to 5 pm $819,000

5201 Wissioming Rd 1 pm to 3 pm $2,095,000

4932 Sentinel Dr #6-201 Noon to 3 pm $472,000

20817

5609 Roosevelt St 2 pm to 4 pm $1,699,321

7448 Westlake Ter Noon to 3 pm $550,000

8032 Quarry Ridge Way #3b 2 pm to 4 pm $389,900

6611 Bradley Blvd Noon to 2 pm $799,000

8111 River Rd #124 11 am to 4 pm $1,990,000

8111 River Rd #423 11 am to 4 pm $1,345,000

8111 River Rd #121 11 am to 4 pm $2,190,000

8121 River Rd #442 1 pm to 4 pm $1,990,000

8121 River Rd #444 11 am to 4 pm $3,750,000

8111 River Rd #144 11 am to 4 pm $3,950,000

7905 Deepwell Dr 1 pm to 4 pm $1,674,000

BOYDS

20841

18308 Crestmount Rd 1 pm to 3 pm $785,000

BROOKEVILLE

20833

19232 Abbey Manor Dr 11 am to 5 pm $759,990

19049 St Albert Dr 11 am to 5 pm $804,990

19200 Abbey Manor Dr 11 am to 5 pm $784,990

2503 Brown Farm Ct 1 pm to 3 pm $850,000

19405 Prospect Point Ct 1 pm to 3 pm $1,075,000

BURTONSVILLE

20866

4430 Arbor Wood Ct Noon to 5 pm $499,990

14804 Saddle Creek Dr Noon to 5 pm $619,990

14604 Bentley Park Dr Noon to 5 pm $574,990

14806 Saddle Creek Dr Noon to 5 pm $559,990

CHEVY CHASE

20815

5100 Dorset Ave #506 1 pm to 3 pm $399,000

CLARKSBURG

20871

0 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $824,990

0 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $864,990

25346 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $804,990

12146 Skylark Rd 1 pm to 4 pm $669,900

22007 Moorhen St Noon to 5 pm $530,000

21927 Moorhen St Noon to 5 pm $575,000

21801 Fulmer Ave Noon to 5 pm $655,000

13800 Dovekie Ave Noon to 5 pm $749,650

21908 Broadway Ave Noon to 5 pm $595,000

13767 Little Seneca Pkwy Noon to 5 pm $387,000

13713 Little Seneca Pkwy Noon to 5 pm $425,000

13760 Dovekie Ave Noon to 5 pm $389,925

13213 Shawnee Lane Noon to 4 pm $459,990

23045 Sweetspire Dr 2 pm to 4 pm $434,990

23104 Birch Mead Rd 1 pm to 4 pm $765,000

0 Clarksburg Square Rd 11:30 am to 4:30 pm $409,990

1 Clarksburg Square Rd 11:30 am to 4:30 pm $409,990

22944 Newcut Rd #2302 2 pm to 5 pm $339,900

DARNESTOWN

20874

15200 Spring Meadows Dr Noon to 3 pm $779,900

DICKERSON

20842

0 Peach Tree Rd 11 am to 5 pm $809,990

0 Peach Tree Rd 11 am to 5 pm $849,990

0 Peach Tree Rd 11 am to 5 pm $774,990

GAITHERSBURG

20877

612 Whetstone Glen St 1 pm to 3 pm $429,900

11 St Ives Pl 1 pm to 4 pm $507,000

4 Calabar Ct 2 pm to 5 pm $465,000

20878

305 Leafcup Rd Noon to 3 pm $419,900

20879

18911 Quail Valley Blvd 1 pm to 3 pm $395,000

20165 Darlington Dr Noon to 3 pm $469,000

20886

17 Welbeck Ct 1 pm to 3 pm $1,593

GERMANTOWN

20874

13600 Harvest Glen Way 10 am to 11 am $2,300

12823 Longford Glen Dr 1 pm to 3:30 pm $420,000

20412 Sunbright Lane 1 pm to 3 pm $349,900

12408 Valleyside Way 1 pm to 4 pm $282,000

20876

751 Butterfly Weed Dr 11:30 am to 4:30 pm $554,990

21849 Boneset Way 11:30 am to 4:30 pm $519,990

21841 Boneset Way 11:30 am to 4:30 pm $529,990

11103 Yellow Leaf Way Noon to 3 pm $520,000

743 Butterfly Weed Dr 11:30 am to 4:30 pm $569,990

HYATTSVILLE

20781

4911 42nd Pl 2 pm to 4 pm $320,000

20782

4807 Crest View Dr #110e 11 am to 5 pm $364,990

3903 Oliver St 1 pm to 4 pm $589,900

7241 Windsor Lane Noon to 3 pm $839,000

KENSINGTON

20895

9811 Connecticut Ave 2 pm to 4 pm $839,000

NORTH POTOMAC

20878

14009 Natia Manor Dr 1 pm to 3 pm $960,000

POOLESVILLE

20837

17608 Shores Dr Noon to 2 pm $864,900

POTOMAC

20854

9416 Winterset Dr 1 pm to 4 pm $1,069,000

8507 Buckhannon Dr 1 pm to 4 pm $785,000

12201 Hickory Wood Ct 1 pm to 3 pm $1,028,000

8506 Wild Olive Dr 1 pm to 4 pm $670,000

11014 Lamplighter Lane 2 pm to 4 pm $879,600

ROCKVILLE

20850

10128 Reprise Dr 1 pm to 3 pm $319,900

14344 Potomac Heights Lnae 11 am to 4 pm $789,990

20853

15619 Thistlebridge Dr 1 pm to 3 pm $849,000

SANDY SPRING

20860

1004 Olney Sandy Spring Rd 11 am to 5 pm $549,990

17814 Thomas Village Lane 11 am to 5 pm $519,990

SILVER SPRING

20901

729 Symphony Woods Dr 1 pm to 4 pm $489,500

1105 Dryden St 2 pm to 4 pm $465,000

9505 St Andrews Way 1 pm to 3 pm $719,000

9213 Wendell St 2 pm to 4 pm $750,000

20904

3527 Woodlake Dr #33 1 pm to 3 pm $385,000

13669 Cedar Creek Lane 11 am to 2 pm $344,900

20906

2829 Vixen Lane 1:30 pm to 3:30 pm $479,900

16305 Whitehaven Rd 1 pm to 3:30 pm $749,999

20910

1603 Cedar View Ct 1 pm to 4 pm $925,000

TAKOMA PARK

20912

7505 Jackson Ave 2 pm to 4 pm $785,000

410 Boston Ave Noon to 3 pm $1,000,000

PRINCE GEORGE’S COUNTY

BOWIE

20715

12304 Rolling Hill Lane 1 pm to 3 pm $339,900

20716

2307 Penn Pl 1 pm to 3 pm $350,000

20720

4203 Bar Harbor Pl 1 pm to 4 pm $295,000

13901 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $669,990

13903 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $634,990

14105 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $649,990

14103 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $609,990

14101 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $599,990

12709 10th St Noon to 2 pm $389,900

12332 Quarterback Ct 9 am to Noon $340,000

20721

12235 Kingswell St 11 am to 1 pm $320,000

2434 Nicol Cir 1 pm to 4 pm $489,000

3706 Waterford Mill Rd 1 pm to 4 pm $949,000

CHEVERLY

20785

5822 Carlyle St Noon to 3 pm $359,900

2509 Crest Ave 2 pm to 4 pm $395,000

COLLEGE PARK

20740

5017 Fox St 2 pm to 4 pm $289,900

DISTRICT HEIGHTS

20747

8104 Vineyard Dr 1 pm to 4 pm $295,000

FORT WASHINGTON

20744

766 Gleneagles Dr 1 pm to 3 pm $475,000

7908 Hart Rd 2 pm to 4 pm $345,000

9813 Allentown Rd 1:30 pm to 3:30 pm $413,900

7115 Loch Ct Noon to 2 pm $360,000

GLENARDEN

20706

8822 Glenarden Pkwy 1:30 pm to 4 pm $534,900

GREENBELT

20770

18u Ridge Rd 1 pm to 3 pm $194,900

LANDOVER

20785

6720 Vermont Ct Noon to 2 pm $1,500

2511 Kent Town Pl #a 1 pm to 2 pm $1,250

MITCHELLVILLE

20721

4005 Clairton Dr 11 am to 8 pm $474,900

MOUNT RAINIER

20712

3300 Rhode Island Ave #2c 2 pm to 4 pm $1,650

OXON HILL

20745

807 Shelby Dr Noon to 2 pm $225,000

515 Sandy Pl Noon to 3 pm $295,000

714 Maury Ave Noon to 5 pm $282,170

RIVERDALE

20737

5010 Sheridan St 2 pm to 4 pm $324,900

SUITLAND

20746

1821 Porter Ave 2 pm to 4 pm $286,000

5711 Perrie Lane 11 am to 2 pm $485,000

TEMPLE HILLS

20748

6702 Berkshire Dr Noon to 2 pm $319,900

UPPER MARLBORO

20772

3106 Old Largo Rd Noon to 2 pm $348,000

5918 Old Croom Station Rd Noon to 2 pm $599,000

4227 Chariot Way 1 pm to 3 pm $420,000

10203 Dappah Ct 1 pm to 3 pm $529,000

9405 Pirouette Ct Noon to 4 pm $679,990

20774

700 Rexford Way 11 am to 5 pm $589,990

13906 Norton Hill Ct 11 am to 5 pm $644,990

708 Rexford Way 11 am to 5 pm $664,990

13902 Hebron Lane 11 am to 5 pm $604,990

13903 Hebron Lane 11 am to 5 pm $629,990

1614 Fernwood Dr 1:30 pm to 3:30 pm $379,990

699 Mount Lubentia Ct W Noon to 3 pm $289,000

10510 Montana Ter Noon to 2 pm $444,990

15332 Tewkesbury Pl 2 pm to 4 pm $392,990

706 Parev Way 1 pm to 3 pm $325,000

ST. MARY’S COUNTY

CALIFORNIA

20619

23137 Old Pine Ct 3 pm to 5 pm $284,900

45370 Barefoot Dr Noon to 4 pm $375,000

45626 Catalina Lane 1 pm to 4 pm $224,900

LEXINGTON PARK

20653

21825 Primrose Willow Lane #a 11 am to 5 pm $180,500

21805 Primrose Willow Lane #c 11 am to 5 pm $181,500

21805 Primrose Willow Lane #d 11 am to 5 pm $181,500

21830 Primrose Willow Lane #c 11 am to 5 pm $186,500

21830 Primrose Willow Lane #b 11 am to 5 pm $186,500

22948 Gunston Dr 2 pm to 4 pm $249,900

20178 Tippett Rd Noon to 2 pm $585,000

46976 Pembrooke St 1 pm to 3 pm $380,000

PINEY POINT

20674

45092 Lighthouse Rd Noon to 2 pm $799,999

Sunday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

201 S. Southwood Ave 1 pm to 3 pm $860,000

567 Francis Nicholson Way Noon to 2 pm $359,000

1200 Mansion Woods Rd 2 pm to 4 pm $699,000

1710 Woodlore Rd 11 am to 1 pm $600,000

502a Epping Forest Rd 1 pm to 3 pm $925,000

63 Franklin St 1 pm to 3 pm $1,049,000

204 Autumn Leaf Place 1 pm to 3 pm $560,000

619 Cherry Grove Ave S 1 pm to 3 pm $424,900

110 Brewer Ave 2 pm to 4 pm $731,000

1584 Lancaster Grn 1 pm to 3 pm $1,595,000

2586 Twin Landing Cv #0 1 pm to 3 pm $375,000

521 Powell Drive 1 pm to 3 pm $699,900

368 Broadview Lane 1 pm to 3 pm $740,000

2663 Pemaquid Ct 1 pm to 4 pm $539,000

2583 Golfers Ridge Road Noon to 2 pm $574,900

20 Woodlawn Ave 1 pm to 3 pm $449,900

21403

978 Yachtsman Way 1 pm to 3 pm $329,900

516 Tayman Dr Noon to 2 pm $639,900

1018 Sandpiper Lane #1018 Noon to 2 pm $1,179,000

1013 Kensington Way Noon to 2 pm $350,000

402 Harbor Dr Noon to 2 pm $419,000

1109 Boucher Avenue 2 pm to 4 pm $839,000

400 Duvall Lane Noon to 2 pm $639,900

3259 Harness Creek Rd 1 pm to 3 pm $1,300,000

3116 Ervin Ct Noon to 2 pm $549,900

103 Pine Dr 1 pm to 3 pm $510,000

21409

1412 Bay Head Rd 1 pm to 3 pm $649,000

1194 Hampton Rd 1 pm to 3 pm $465,000

1330 Bay Head Rd Noon to 2 pm $1,475,000

1249 Pine Hill Dr 11 am to 1 pm $455,000

1611 Ridout Rd 2 pm to 4 pm $749,000

ARNOLD

21012

802 Harmony Ave 1 pm to 3 pm $349,000

1551 Comanche Rd 1 pm to 4 pm $729,900

1408 Peregrine Path 1 pm to 3 pm $359,900

651 Mallard Ct 2 pm to 4 pm $699,500

532 Greenblades Ct 2 pm to 4 pm $289,989

BROOKLYN

21225

11 Park Pl 1 pm to 3 pm $315,000

CROFTON

21114

1717 Tarleton Way Noon to 4 pm $449,900

1526 Farrell Street 1 pm to 4 pm $529,900

CROWNSVILLE

21032

1345 Fairfield Loop Rd 1 pm to 3 pm $474,900

1309 Salem Run 10 am to 2 pm $899,900

1304 Salem Run Noon to 3 pm $899,900

1051 Omar Dr 1 pm to 3 pm $397,000

DAVIDSONVILLE

21035

861 Bridle Way Noon to 2 pm $645,900

2905 South Lake Dr 2 pm to 4 pm $710,000

964 Stable Ct 1 pm to 3 pm $675,000

3507 Horseman Way 1 pm to 3 pm $899,900

1013 Wayson Way 1 pm to 4 pm $699,500

DEALE

20751

5950 Inscoe Rd Noon to 2 pm $586,500

EDGEWATER

21037

202 Fritillary Ct 1 pm to 3 pm $784,900

2707 Church Creek Lane 2 pm to 4 pm $1,195,000

36 Shadow Point Court 1 pm to 3 pm $5,100,000

30 Shadow Point Court 1 pm to 3 pm $3,200,000

3440 Dental Ct 2 pm to 4 pm $399,900

GIBSON ISLAND

21056

599 Broadwater Way 2 pm to 4 pm $625,000

1745 Banbury Rd 2:30 pm to 4:30 pm $890,000

668 Broadwater Way Noon to 2 pm $1,495,000

1737 Skippers Row 2:30 pm to 4:30 pm $1,995,000

614 Stillwater Rd 2:30 pm to 4:30 pm $1,550,000

802 Rackham Rd Noon to 2 pm $1,785,000

GLEN BURNIE

21060

8113 Hickory Hollow Dr 2 pm to 4 pm $353,900

1027 Nabbs Creek Rd 1 pm to 3 pm $225,000

21061

558 East Park Ct Noon to 2 pm $220,000

116 Foxtrap Dr 1 pm to 3 pm $364,900

8004 Silver Fox Drive 11 am to 1 pm $374,900

1705 Norfolk Rd 1 pm to 3 pm $219,900

501 Packard Ave 1 pm to 3 pm $295,000

HANOVER

21076

1763 Winsford Ct 1 pm to 3 pm $379,000

7715 Acrocomia Ct 1 pm to 3 pm $375,000

2661 Shade Branch Rd 1 pm to 3 pm $400,000

1051 Ironwood Lane 1 pm to 3 pm $408,000

1028 Ironwood Lane 1 pm to 3 pm $400,000

LAUREL

20707

331 Laurel Ave 1:30 pm to 3:30 pm $289,000

6907 Niles Dr 1 pm to 4 pm $369,900

20708

12336 Shadetree Lane 1 pm to 3 pm $432,000

8517 Bovelder Dr 1 pm to 4 pm $425,000

20723

9909 Swan Dr 2 pm to 4 pm $439,900

8327 Mary Lee Lane 1 pm to 3 pm $300,000

10014 Love Song Ct 1 pm to 3 pm $455,000

9128 Bryant Ave 1 pm to 3 pm $400,000

8795 Boulder Ridge Rd 1 pm to 3 pm $580,000

9911 Sienna Way 1 pm to 4 pm $799,900

20724

3225 Orient Fishtail Rd Noon to 2 pm $370,000

3402 Bitterwood Pl #b304 1 pm to 3 pm $215,000

LINTHICUM

21090

538 Forest View Rd 1 pm to 3 pm $269,900

703 Shipley Ct Noon to 2 pm $319,900

MILLERSVILLE

21108

8391 Scarlet Glen Ct 11 am to 1 pm $824,900

1333 Ashburton Dr Noon to 2 pm $449,900

182 Pasadena Rd Noon to 2 pm $940,000

ODENTON

21113

239 Miles River Ct Noon to 2 pm $305,000

1310 Four Orchards Lane 10 am to 1 pm $614,900

1204 Hillcrest Rd Noon to 2 pm $389,900

724 Pine Drift Dr 11 am to 4 pm $319,900

841 Sunny Chapel Rd 1 pm to 3 pm $490,000

736 Thornwood Dr 1 pm to 3 pm $575,000

PASADENA

21122

4015 Bennington Way 1 pm to 3 pm $519,900

5138 Mountain Rd 11 am to 1 pm $1,695,000

8029 Mansion House Xing Noon to 3 pm $359,900

204 Ferry Point Rd Noon to 2 pm $599,900

8462 Kenton Rd 1 pm to 3 pm $385,000

7899 Camp Rd Noon to 2 pm $324,990

102 Appian Way 1 pm to 3 pm $289,900

8228 Appalachian Dr 1 pm to 4 pm $299,000

1447 Old Ft Smallwood Rd 11:30 am to 3:30 pm $639,900

205 Prize Taker Ct 1 pm to 3 pm $650,000

SEVERN

21144

1615 Sun High Ter 1 pm to 3 pm $399,900

1804 Manet Ct Noon to 2 pm $489,000

8410 Shillelagh Dr 1 pm to 3 pm $474,900

8302 Jennel Ct 1 pm to 4 pm $347,000

1704 Blarney Ct 1 pm to 3 pm $499,999

1353 Grand Canopy Dr 2 pm to 4 pm $716,250

1811 Severn Hills Lane 1 pm to 4 pm $359,900

7410 Campbell Dr 1 pm to 3 pm $600,000

8410 Terry Lee Way 1 pm to 3 pm $749,999

SEVERNA PARK

21146

139 Arundel Beach Rd 1 pm to 3 pm $424,900

425 Ben Oaks Dr E 1 pm to 3 pm $699,900

475 Blackshire Rd 11 am to 1 pm $469,000

232 Wiltshire Lane 1 pm to 3 pm $532,000

70 Saint Andrews Rd 1 pm to 3 pm $938,000

SHADY SIDE

20764

5189 Lake Ave 1 pm to 3 pm $379,999

4962 Lerch Dr 11 am to 1 pm $598,000

CALVERT COUNTY

DOWELL

20629

13517 Osprey Lane 11 am to 1 pm $399,700

HUNTINGTOWN

20639

3267 Huntsman Dr 10 am to Noon $619,900

LUSBY

20657

402 Laurel Dr 10 am to Noon $155,000

693 War Bonnet Trl Noon to 3 pm $299,999

NORTH BEACH

20714

3668 Bedford Dr 2 pm to 4 pm $320,000

OWINGS

20736

900 Woodland Way 1 pm to 4 pm $585,999

PORT REPUBLIC

20676

2688 Aspen Road 1 pm to 3:30 pm $774,900

PRINCE FREDERICK

20678

75 Hidden Spring Trl Noon to 3 pm $349,900

2805 Patuxent Ct 11 am to 1 pm $424,900

ST. LEONARD

20685

6921 Bond St 11 am to 1 pm $679,900

SUNDERLAND

20689

6175 Federal Oak Dr 11 am to 2 pm $624,900

350 Troop Ct 11 am to 2 pm $650,000

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

17003 Madrillon Way 2 pm to 5 pm $445,000

INDIAN HEAD

20640

2395 Reverdy Farm Rd Noon to 3 pm $479,900

LA PLATA

20646

415 Linden Lane Noon to 3 pm $330,000

12667 Durner Pl 11 am to 1 pm $345,000

MECHANICSVILLE

20659

40414 Waterview Dr Noon to 2 pm $433,000

40608 Waterview Dr 11 am to 1 pm $310,000

WALDORF

20603

5905 Herring Ct 1 pm to 4 pm $317,990

9708 Cadwell St 1 pm to 3 pm $399,900

WHITE PLAINS

20695

3815 Kahler Rd 1 pm to 3 pm $279,900

7140 Bensville Rd Noon to 3 pm $339,900

FREDERICK COUNTY

ADAMSTOWN

21710

7621 Stewart Hill Rd 1 pm to 4 pm $999,000

FREDERICK

21701

9407 Bridgewater Ct W 1 pm to 3 pm $374,900

524 Klineharts Aly 1 pm to 4 pm $448,900

210 Church St E 1 pm to 3 pm $629,000

2469 Stoney Creek Rd 1 pm to 3 pm $299,250

21702

2118 Carroll Creek View Ct 2 pm to 4 pm $415,000

134 Sunlight Ct 1 pm to 3 pm $475,000

2551 Carrington Way Noon to 2 pm $299,000

6734 Brandt Ct 3 pm to 6 pm $489,000

1927 Harpers Ct 1 pm to 4 pm $280,000

21703

649 Tivoli Rd Noon to 3 pm $304,900

6616 Duncan Pl Noon to 3 pm $295,000

21704

3635 Urbana Pike 1 pm to 4 pm $358,000

IJAMSVILLE

21754

11008 Gray Marsh Pl 1 pm to 3 pm $699,900

9946 Doctor Perry Rd 1 pm to 3 pm $429,900

10917 Horan Ct 1 pm to 4 pm $749,900

11205 Jeffro Ct Noon to 2 pm $659,000

JEFFERSON

21755

2683 Lander Rd 1 pm to 4:30 pm $465,000

MIDDLETOWN

21769

315 Church St S 1 pm to 3 pm $479,900

7111 Jasper Dr 1 pm to 4 pm $299,900

107 Jefferson St 11 am to 1 pm $329,900

4401 Red Rose Ct 1 pm to 3 pm $549,900

MONROVIA

21770

3994 Sugarloaf Ct 1 pm to 3 pm $347,000

MOUNT AIRY

21771

720 Watersville Rd W 1 pm to 4 pm $525,000

12 Paradise Ave 1 pm to 4 pm $465,000

1812 Castle Green Cir 1 pm to 3 pm $682,500

4040 Baltimore National Pike 1 pm to 3 pm $849,900

1201 Horizon Rd 1 pm to 1 pm $399,900

2813 Gillis Rd 1 pm to 3 pm $471,500

MYERSVILLE

21773

101 Deerwoods Pl 1 pm to 3 pm $389,000

NEW MARKET

21774

7023 Country Club Ter 1 pm to 3 pm $445,900

11802 Pond Crest Ct 1 pm to 3 pm $435,000

10206 Coolfont Xing 1 pm to 3 pm $315,000

5719 Meyer Ave 1 pm to 3 pm $525,000

6957 Country Club Ter Noon to 3 pm $465,000

7029 Country Club Ter 1 pm to 3 pm $449,900

19 Main St E Noon to 2 pm $249,900

6328 Yeagertown Rd 11 am to 1 pm $560,000

THURMONT

21788

54 Moser Rd Noon to 3 pm $359,900

WALKERSVILLE

21793

8514 Adventure Ct 1 pm to 3 pm $349,900

9518 Dublin Rd 1 pm to 3 pm $399,900

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

7394 Minter Lane 1 pm to 4 pm $599,900

13850 Russell Zepp Dr 1 pm to 3 pm $1,000,000

13810 Lakeside Dr 1 pm to 3 pm $925,000

COLUMBIA

21044

6812 Caravan Ct Noon to 2 pm $724,900

5029 Durham Rd E 1 pm to 3 pm $559,900

6530 South Wind Cir 1 pm to 3 pm $700,000

5536 April Journey 1 pm to 3 pm $339,900

5109 Harpers Farm Rd #3 1 pm to 3 pm $485,000

6312 Last Sunbeam Pl 1 pm to 3 pm $685,900

11127 Willow Bottom Dr 2 pm to 4 pm $535,000

5036 Rushlight Path 1 pm to 3 pm $630,000

21045

6157 Shining Rock 1 pm to 3 pm $405,000

6212 Welcome Home Dr 1 pm to 3 pm $494,900

6307 Wind Rider Way 1 pm to 3 pm $330,000

4901 Canvasback Dr 2 pm to 4 pm $509,000

6106 Tamar Dr 1 pm to 3 pm $399,900

5420 Storm Drift 1 pm to 3 pm $390,000

9008 Ina Ct 1 pm to 4 pm $555,000

5475 Halflight Garth 1 pm to 3 pm $400,000

8729 Endless Ocean Way #30 1 pm to 3 pm $489,900

9317 Old Line Dr 1 pm to 3 pm $799,900

21046

7049 Old Columbia Rd 1 pm to 4 pm $695,000

9507 Thornton Woods Way Noon to 2 pm $469,000

9150 Gracious End Ct #104 1 pm to 3 pm $210,000

9505 Nightsong Lane 1 pm to 3 pm $585,000

ELKRIDGE

21075

7015 Joann Khan Dr 1 pm to 3 pm $409,000

7421 Wild Honey Way 1 pm to 3 pm $425,000

6400 Woodland Forest Dr 1 pm to 3 pm $370,000

ELLICOTT CITY

21042

2636 Golf Island Rd 1 pm to 3 pm $839,500

11320 Cotswold Spring Farm Lane Noon to 3 pm $975,000

11078 Dorsch Farm Rd 1 pm to 3 pm $865,000

3442 Dogwood Dr 1 pm to 3 pm $424,900

9060 Meadowvale Ct 1 pm to 3 pm $550,000

12633 Fawn Run Ct 1 pm to 3 pm $900,000

3525 Font Hill Dr 1 pm to 3 pm $599,900

11428 Butterfruit Way 1 pm to 3 pm $995,000

2941 Excelsior Springs Ct 1 pm to 3 pm $849,900

10429 Kingsbridge Rd 1 pm to 3 pm $1,499,900

3713 Saint Johns Lane Noon to 2 pm $499,900

3041 Carlee Run Ct 1 pm to 3 pm $815,000

21043

4833 Lauren Ct 1 pm to 3 pm $535,000

3454 Orange Grove Ct 1 pm to 4 pm $349,900

3105 Edgewood Rd 1 pm to 3 pm $800,000

8734 Wethered Dr 1 pm to 3 pm $799,000

5810 Phillips Ct Noon to 2 pm $445,000

4935 Clearwater Dr 1 pm to 3 pm $775,000

4653 South Leisure Ct Noon to 2 pm $515,000

FULTON

20759

11321 Liberty St 1 pm to 3 pm $899,900

11539 Iager Blvd 1 pm to 3 pm $1,199,950

GLENWOOD

21738

3112 Ellerslie Ct 1 pm to 3 pm $784,000

JESSUP

20794

8621 Sherwood Gln 1 pm to 3 pm $384,999

8229 Macintosh Ct #65 1 pm to 3:30 pm $317,500

WEST FRIENDSHIP

21794

13623 Fox Stream Way 1 pm to 3 pm $998,900

3333 Velvet Valley Dr 1 pm to 3 pm $925,000

3255 Fox Valley Dr 1 pm to 3 pm $899,900

WOODBINE

21797

16483 Frederick Rd 1 pm to 3 pm $630,000

15460 Woodbine Morgan Rd 1 pm to 3 pm $839,900

15495 Carrs Mill Rd 1 pm to 3 pm $825,000

1800 Boka Valley Ct 1 pm to 3 pm $999,999

WOODSTOCK

21163

10407 Wetherburn Rd 1 pm to 3 pm $800,000

MONTGOMERY COUNTY

ASHTON

20861

17733 New Hampshire Ave 2 pm to 4 pm $439,000

18823 New Hampshire Ave 2 pm to 4 pm $948,950

BETHESDA

20814

4409 Chestnut St 1 pm to 4 pm $899,000

10421 Montrose Ave #m-2 1 pm to 3 pm $279,999

4808 Moorland Lane #207 1 pm to 3 pm $527,500

5328 Merriam St 2 pm to 4 pm $1,550,000

5225 Pooks Hill Rd #128s 1 pm to 4 pm $695,000

4801 Fairmont Ave #305 12:30 pm to 2:30 pm $320,000

10643 Weymouth St #2 1 pm to 4 pm $360,000

4915 Hampden Lane #201 1:30 pm to 3:30 pm $1,350,000

5111 Hampden Lane 1 pm to 3 pm $1,599,000

5225 Pooks Hill Rd #1327s 1:30 pm to 4 pm $165,000

9602 Bellevue Dr N 9:30 am to 11:30 am $3,700

4801 Fairmont Ave #308 1 pm to 3 pm $314,500

5225 Pooks Hill Rd #1108s 1 pm to 4 pm $199,900

5225 Pooks Hill Rd #420s 2 pm to 4 pm $185,000

8407 Old Georgetown Rd 1 pm to 3 pm $1,099,900

5817 Bradley Blvd 2 pm to 4 pm $2,195,000

20815

6820 Wisconsin Ave #6010 2 pm to 4 pm $829,000

7171 Woodmont Ave #506 2 pm to 4 pm $1,795,000

20816

5814 Madaket Rd 2 pm to 4 pm $1,185,000

5107 Waukesha Rd 1 pm to 3 pm $2,095,000

5301 Westbard Cir #119 3 pm to 5 pm $299,900

20817

6620 Elgin Lane 1 pm to 4 pm $2,649,900

8121 River Rd #422 1 pm to 4 pm $1,325,000

7602 Holiday Ter 1 pm to 3 pm $1,799,000

7005 Kenhill Rd 1 pm to 4 pm $2,695,000

8540 West Howell Rd 2 pm to 4 pm $1,199,000

7703 Granada Dr 2 pm to 4 pm $1,925,000

8311 Meadowlark Lane 2 pm to 4 pm $1,450,000

6013 Kingsford Ct 2 pm to 4 pm $850,000

5913 Greentree Rd 2 pm to 4 pm $1,375,000

7016 Richard Dr 2 pm to 4 pm $1,699,000

5510 Pembroke Rd 2 pm to 4 pm $1,595,000

6500 Kenhill Rd 1 pm to 4 pm $1,195,000

7726 Seven Locks Rd 1 pm to 3 pm $867,000

9231 Vendome Dr 2 pm to 4 pm $1,275,000

6516 Lone Oak Ct 1 pm to 4 pm $772,000

9041 Holly Leaf Lane 2 pm to 4 pm $1,498,000

7904 Carteret Rd 1 pm to 4 pm $1,849,000

7707 Radnor Rd 2 pm to 4 pm $2,195,000

7013 Natelli Woods Lane 1 pm to 4 pm $6,500,000

7018 Longwood Dr 2 pm to 4 pm $2,875,000

BOYDS

20841

14315 Ashleigh Greene Rd 11 am to 2 pm $679,999

14405 Autumn Crest Rd Noon to 3 pm $674,888

BROOKEVILLE

20833

3341 Gold Mine Rd 1 pm to 4 pm $439,900

19209 Mount Airey Rd 11:30 am to 4 pm $539,000

2424 Sapling Ridge Lane 1 pm to 4 pm $900,000

BURTONSVILLE

20866

14505 Golden Eagle Ct Noon to 2 pm $619,900

14722 Crosswood Ter 1 pm to 4 pm $250,000

CABIN JOHN

20818

6614 81st St 2 pm to 4 pm $1,599,000

3 Froude Cir #3 2 pm to 4 pm $715,000

6440 Wishbone Ter 1 pm to 3 pm $807,000

CHEVY CHASE

20815

8805 Altimont Lane 2 pm to 4 pm $899,000

6134 Nevada Ave 1 pm to 4 pm $2,500,000

7729 Brookville Rd 2 pm to 4 pm $1,395,000

5100 Dorset Ave #413 2 pm to 4 pm $285,000

4332 Leland St 2 pm to 4 pm $1,649,900

127 Quincy St 1 pm to 3 pm $2,495,000

6305 Broad Branch Rd 2 pm to 4 pm $1,574,000

4600 Drummond Ave 1 pm to 4 pm $1,575,000

4620 Park Ave #1101w 1 pm to 4 pm $649,900

8904 Clifford Ave 1 pm to 3 pm $1,265,000

8104 Kerry Lane 2 pm to 4 pm $1,685,000

8607 Village Park Pl 2 pm to 4 pm $1,695,000

135 Hesketh St 2 pm to 4 pm $2,695,000

4601 Park Ave N #507-G 1 pm to 3 pm $468,500

CLARKSBURG

20871

13204 Orsay St #2603 2 pm to 4 pm $315,000

24421 Peach Tree Rd 1 pm to 3 pm $675,000

22210 Fair Garden Lane 1:30 pm to 3:30 pm $605,000

DAMASCUS

20872

24200 Kings Valley Rd 1 pm to 3 pm $445,000

26007 Schoolyard Ct 1 pm to 4 pm $649,900

24723 Ridge Rd 1 pm to 4 pm $824,900

DARNESTOWN

20874

14701 Seneca Rd 2 pm to 4 pm $899,000

14601 Brookmead Dr 1 pm to 3 pm $619,000

14942 Finegan Farm Dr 1:30 pm to 3:30 pm $1,399,000

15612 Copperfield Lane 1 pm to 4 pm $815,000

15000 Poplar Hill Rd 1 pm to 4 pm $1,199,900

20878

16413 Montecrest Lane 1 pm to 3 pm $750,000

15117 Rollinmead Dr 1 pm to 4 pm $965,000

DERWOOD

20855

17119 Briardale Rd 1 pm to 4 pm $399,900

GAITHERSBURG

20877

840 Hidden Marsh St 1 pm to 3 pm $3,493

110 Deer Park Dr 1 pm to 3 pm $550,000

210 Hidden Forest Ct 1 pm to 3 pm $590,000

656 Pullman Pl 1 pm to 4 pm $410,000

403 Woodland Rd 11:30 am to 4 pm $350,000

17935 Cottonwood Ter 1 pm to 4 pm $329,000

864 Hidden Marsh St 1:30 pm to 4:30 pm $595,000

20878

5 Ramsdell Ct 2 pm to 4 pm $344,900

16901 Longdraft Rd 2 pm to 4 pm $400,000

406 Kentlands Blvd #303 Noon to 2 pm $292,000

445 Salk Cir Noon to 2 pm $1,599,000

209 Painted Post Lane 2 pm to 4 pm $560,000

108 Thurgood St 1 pm to 4 pm $965,000

310 Swanton Lane Noon to 2 pm $574,500

931 Hillside Lake Ter #107 2 pm to 4 pm $217,000

118 Hart Rd 2 pm to 4 pm $875,000

442 Blue Flax Pl 1 pm to 4 pm $444,900

9701 Fields Rd #1708 1 pm to 4 pm $186,900

733 Kent Oaks Way 1 pm to 4 pm $639,900

127 Chevy Chase St #127 1 pm to 4 pm $397,500

495 Chestertown St 1 pm to 4 pm $657,900

616 Firehouse Lane 1 pm to 4 pm $1,114,900

108 Kent Square Rd 1 pm to 4 pm $699,900

420 Hendrix Ave 2 pm to 4 pm $689,000

15516 Quail Run Dr 1 pm to 4 pm $980,000

719 Turtle Pond Lane 2 pm to 4 pm $899,500

228 Hemingway Dr 1 pm to 3 pm $699,990

20879

20716 Bell Bluff Rd 2 pm to 4 pm $499,900

19836 Filbert Dr 1 pm to 4 pm $299,000

13 Bell Bluff Ct Noon to 2 pm $479,900

19551 Transhire Rd 1 pm to 3 pm $229,900

18610 Chickadee Lane 2 pm to 4 pm $288,000

20882

8216 Plum Creek Dr Noon to 3 pm $674,990

24122 Welsh Rd 3 pm to 5 pm $465,000

8601 Warfield Rd 3 pm to 5 pm $525,000

24136 Doreen Dr 1 pm to 3 pm $378,000

9129 Goshen Valley Dr 1 pm to 4 pm $759,990

21415 Uppermont Lane 1 pm to 4 pm $525,000

9620 Watkins Rd Noon to 3 pm $825,000

21800 Goodstone Dr 1 pm to 4 pm $674,900

9623 Harvest Knolls Way 1 pm to 4 pm $539,500

24621 Woodfield School Rd 3 pm to 5 pm $724,900

20886

19511 Transhire Rd 1 pm to 4 pm $299,900

GARRETT PARK

20896

11118 Kenilworth Ave 2 pm to 4 pm $1,100,000

GERMANTOWN

20874

19720 Vaughn Landing Dr 1 pm to 4 pm $474,900

17704 Cricket Hill Dr Noon to 3 pm $775,000

18631 Village Fountain Dr 2 pm to 4 pm $339,000

17620 Charity Lane 1 pm to 3 pm $735,000

17 Eternity Ct 2 pm to 4 pm $525,000

14112 Schaeffer Rd 1 pm to 4 pm $575,000

14008 Falconcrest Rd Noon to 2 pm $679,900

18481 Stone Hollow Dr Noon to 3 pm $315,000

12812 Rexmore Dr #18-7 1 pm to 3 pm $245,000

13112 Deer Path Lane 1 pm to 4 pm $399,900

20876

11714 Cider Press Pl #15 1 pm to 4 pm $410,000

10740 Wayfarer Rd 1:30 pm to 4 pm $448,000

30 Appledowre Ct #53 1 pm to 3:30 pm $234,900

22345 Canterfield Way 1 pm to 3 pm $609,130

20108 Macintosh Lane #31 2 pm to 5 pm $407,000

HYATTSVILLE

20781

4517 Garfield St 2 pm to 4 pm $454,999

20782

5703 37th Ave 1 pm to 4 pm $415,000

20783

3310 Pennsylvania St 2 pm to 4 pm $345,000

3408 Rutgers St 1 pm to 3 pm $337,900

KENSINGTON

20895

9716 Kensington Pkwy 2 pm to 4 pm $825,000

3706 Farragut Ave 1 pm to 3 pm $829,000

4112 Everett St 2 pm to 4 pm $1,897,000

4513 Saul Rd 1 pm to 4 pm $820,000

LAYTONSVILLE

20882

25225 Bonny Brook Lane 1 pm to 3 pm $670,000

20100 Sweet Meadow Lane 1 pm to 4 pm $799,900

MONTGOMERY VILLAGE

20886

18728 Walkers Choice Rd #2 2 pm to 4 pm $112,000

NORTH BETHESDA

20852

5809 Nicholson Lane #1214 1 pm to 4 pm $995,000

10855 Symphony Park Dr 2 pm to 4 pm $1,795,000

6008 Stonehenge Pl #32 1 pm to 4 pm $730,000

NORTH POTOMAC

20878

12600 Timonium Ter 2 pm to 4 pm $655,000

14500 High Meadow Way 2 pm to 4 pm $1,049,900

13516 Travilah Rd 1 pm to 4 pm $1,625,000

15017 Carry Back Dr 1 pm to 4 pm $699,000

OLNEY

20832

3504 Tavenner Ct Noon to 2:30 pm $799,900

17700 Bishops Castle Ct 1 pm to 4 pm $709,900

3605 Mt Olney Lane 1 pm to 3 pm $489,000

4205 Morningwood Dr 1 pm to 3 pm $549,900

16644 Georgia Noon to 2 pm $599,900

POOLESVILLE

20837

19900 Stearns Ct Noon to 2 pm $899,000

19510 Fisher Ave Noon to 2 pm $400,000

21 Hackett Ct Noon to 2 pm $724,900

22 Hackett Ct Noon to 2 pm $784,900

18217 Mc Kernon Way Noon to 2 pm $705,000

POTOMAC

20854

11014 South Glen Rd 2 pm to 4 pm $1,545,000

11405 Woodington Ter 1 pm to 4 pm $1,589,000

8613 Fox Run 2 pm to 4 pm $788,300

7803 Cadbury Ave 2 pm to 4 pm $1,429,000

11613 Luvie Ct 1 pm to 3 pm $1,499,000

14 Tanager Ct 2 pm to 4 pm $879,999

12439 Ansin Circle Dr 2 pm to 4 pm $1,349,000

8800 Watts Mine Ter 1 pm to 3:30 pm $1,270,000

7816 Stable Way 2 pm to 4 pm $1,250,000

10023 Gable Manor Ct 2 pm to 4 pm $969,000

12409 Rivers Edge Dr 2 pm to 4 pm $1,050,000

12500 Park Potomac Ave #905n 2 pm to 4 pm $1,649,000

10027 Gable Manor Ct 2 pm to 4 pm $949,000

8033 Cobble Creek Cir 2 pm to 4 pm $1,249,900

11120 Fawsett Rd 2 pm to 4 pm $1,199,000

11922 Frost Valley Way 1 pm to 3 pm $639,900

10012 Hall Rd 1:30 pm to 3:30 pm $1,079,900

10609 Stable Lane 1 pm to 3 pm $1,465,000

8421 Kingsgate Rd 2 pm to 4 pm $1,175,000

11106 South Glen Rd 2 pm to 4 pm $2,150,000

6 English Ivy Ct 1 pm to 4 pm $779,500

1 Greyswood Ct 1 pm to 4 pm $699,000

ROCKVILLE

20850

202 Martins Lane 1 pm to 4 pm $849,000

4 Monroe St #1107 1 pm to 4 pm $283,500

305 Silver King Lane 2 pm to 4 pm $899,000

305 Silver King Lane 1 pm to 4 pm $4,250

13705 Mt Prospect Dr 1 pm to 4 pm $1,065,000

10212 Daphney House Way 1 pm to 4 pm $1,095,000

6 Balmoral Ct 1 pm to 4 pm $674,800

13715 Lakewood Ct 2 pm to 4 pm $1,198,000

514 Longwood Dr 1 pm to 4 pm $420,000

805 Hurley Ave 1 pm to 4 pm $799,000

616 Grand Champion Dr 2 pm to 4 pm $825,000

14185 Travilah Rd 1 pm to 4 pm $1,019,000

11000 Potomac Oaks Dr 1 pm to 4 pm $1,075,000

104 Monroe St #101 1 pm to 3 pm $209,000

20851

1016 Baltimore Rd 1 pm to 4 pm $419,900

1401 Broadwood Dr 1 pm to 4 pm $549,900

20852

10835 Luxberry Dr #29 1 pm to 4 pm $624,900

4609 Wilwyn Way 1 pm to 4 pm $449,900

5750 Bou Ave #1205 1 pm to 4 pm $515,000

10201 Grosvenor Pl #915 1 pm to 3 pm $265,000

6 Old Club Ct 1 pm to 4 pm $849,999

5750 Bou Ave #1606 1 pm to 3 pm $309,900

10101 Grosvenor Pl #l16 2 pm to 4 pm $449,990

10101 Grosvenor Pl #1004 2 pm to 4 pm $279,900

11201 Stephalee Lane 2 pm to 4 pm $2,295,000

20853

14504 Chesterfield Rd 1 pm to 4 pm $699,000

15221 Bitterroot Way Noon to 2 pm $560,000

4722 Iris St 1 pm to 3 pm $459,900

4824 Flower Valley Dr 1 pm to 3 pm $669,900

5213 Waterview Dr 1 pm to 4 pm $749,900

16322 Hillcroft Dr 1 pm to 3 pm $795,000

4809 Walkingfern Dr 1 pm to 4 pm $649,900

20854

11830 Goya Dr 1 pm to 4 pm $789,000

10910 Chandler Rd 2 pm to 4 pm $1,025,000

1422 Fallswood Dr 1 pm to 4 pm $720,000

26 Rock Falls Ct 2 pm to 4 pm $774,900

20855

18612 Willow Oak Dr 2 pm to 4 pm $734,900

6605 Hollingsworth Ter 1 pm to 3 pm $649,900

7714 Havenside Ter Noon to 3 pm $349,900

16516 Redland Rd 1 pm to 4 pm $520,000

7812 Suthard Dr 1 pm to 3 pm $424,900

SILVER SPRING

20901

9039 Sligo Creek Pkwy #901 1 pm to 3 pm $210,000

9039 Sligo Creek Pkwy #815 1 pm to 3 pm $175,500

7 Oldham Rd 2 pm to 4 pm $597,000

9304 Saybrook Ave 2 pm to 4 pm $550,000

808 Heron Dr 1 pm to 4 pm $419,900

10861 Lockwood Dr 1 pm to 3:30 pm $379,900

416 Eisner St 2 pm to 4 pm $439,000

20902

2502 Dennis Ave 2 pm to 4 pm $515,000

10315 Haywood Dr 1 pm to 3 pm $439,900

11419 Fairoak Dr 1 pm to 3 pm $499,000

2411 Parker Ave 1 pm to 3 pm $4,000

20903

10 Schindler Ct 1 pm to 4 pm $564,900

10779 Kinloch Rd 2 pm to 4 pm $480,000

20904

12104 Kerwood Rd Noon to 3 pm $445,000

117 Tanglewood Manor Dr 2 pm to 4 pm $425,000

3120 Beethoven Way 1 pm to 3 pm $460,000

1209 Appleby Dr 1 pm to 4 pm $442,500

1429 Crockett Lane Noon to 4 pm $455,000

20905

907 Briggs Chaney Rd 11 am to 1 pm $374,959

15741 Good Hope Rd 2 pm to 4 pm $910,000

14905 Claude Lane 11 am to 1 pm $500,000

14907 Claude Lane 1 pm to 3 pm $599,000

15100 Timberlake Dr 1 pm to 4 pm $374,900

15448 Good Hope Rd 1 pm to 4 pm $449,900

15209 Watergate Rd 1 pm to 4 pm $465,000

2015 Sondra Ct 1 pm to 3 pm $559,000

20906

2316 Cold Meadow Way 1 pm to 4 pm $414,900

12 Moonlight Trail Ct 2 pm to 4 pm $699,900

2220 Drury Rd 1 pm to 4 pm $549,900

15139 Callohan Ct 1 pm to 4 pm $385,000

20910

10001 Menlo Ave 1 pm to 4 pm $724,000

2829 Sacks St #sa505 2 pm to 4 pm $459,000

609 Woodside Pkwy 1 pm to 4 pm $689,000

2755 Cassedy St #c1 1 pm to 4 pm $1,184,897

1216 Dale Dr 1 pm to 4 pm $725,000

45 Oswego Ave 1 pm to 3 pm $395,979

TAKOMA PARK

20912

7327 Carroll Ave 1 pm to 4 pm $875,000

6601 Cockerille Ave 1 pm to 4 pm $585,000

WHEATON

20902

2128 Bucknell Ter #31 1 pm to 3 pm $369,900

PRINCE GEORGE’S COUNTY

ADELPHI

20783

2002 Wooded Way 1 pm to 4 pm $419,000

BOWIE

20716

1406 Pinelake Lane 2 pm to 4 pm $359,990

20721

2306 Saint Josephs Dr 1 pm to 4 pm $519,900

CLINTON

20735

6306 Florence Ct 10 am to Noon $299,000

COLLEGE PARK

20740

4911 Hollywood Rd 1 pm to 4 pm $219,999

FORT WASHINGTON

20744

601 Broad Creek Dr 2 pm to 4 pm $320,000

7808 Klovstad Dr Noon to 3 pm $257,999

GREENBELT

20770

73s Ridge Rd Noon to 2 pm $139,900

58m Crescent Rd 1 pm to 3 pm $175,000

8s Plateau Pl 1 pm to 3 pm $139,000

NEW CARROLLTON

20784

6460 Fairborn Ter Noon to 4 pm $350,000

OXON HILL

20745

833 Regents Sq #349 1 pm to 4 pm $549,900

157 Fleet St #611 2 pm to 4 pm $295,000

TEMPLE HILLS

20748

5923 Old Branch Ave 1 pm to 3 pm $315,000

UPPER MARLBORO

20772

4401 Grazing Way Noon to 2 pm $518,000

13142 Ripon Pl Noon to 2 pm $264,000

12905 Center Park Way Noon to 2 pm $299,990

20774

10009 Howell Dr 1 pm to 3 pm $559,000

11584 Dunloring Dr 2 pm to 5 pm $289,000

ST. MARY’S COUNTY

GREAT MILLS

20634

45985 North Greens Rest Dr Noon to 2 pm $434,900

HOLLYWOOD

20636

25095 Morgan Rd Noon to 2 pm $339,900

LEONARDTOWN

20650

41408 Silver Charm Ct Noon to 2 pm $409,000