Here’s a list of open houses taking place June 9-10 in Virginia. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into MRIS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Maryland? Click here.

Saturday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

2616 2nd Rd N 2 pm to 4 pm $849,000

2178 21st Ct N 1 pm to 4 pm $1,275,000

250 Barton St N 1 pm to 4 pm $1,100,000

1913 Key Blvd #11571 Noon to 3 pm $1,750

2001 15th St N #811 2 pm to 4 pm $825,000

3625 10th St N #509 Noon to 4 pm $935,920

22203

433 George Mason Dr N 2 pm to 4 pm $850,000

22204

2600 16th St S #706 1 pm to 3 pm $299,900

3115 13th St S 2 pm to 4 pm $659,900

5353 Columbia Pike #503 1 pm to 5 pm $175,000

22205

1913 Underwood St N 2 pm to 4 pm $989,000

22206

4813 30th St S #b2 2 pm to 4 pm $350,000

22207

4831 Little Falls Rd 1 pm to 3 pm $1,599,900

4009 N River St 2 pm to 4 pm $1,249,000

3900 Glebe Rd N 1 pm to 4 pm $1,550,000

3408 Glebe Rd N Noon to 2 pm $1,200,000

2220 Quebec St N 1 pm to 3 pm $750,000

22209

1767 22nd St N 1 pm to 4 pm $1,000,000

22213

6600 Williamsburg Blvd 2 pm to 4 pm $1,350,000

ALEXANDRIA

22301

14 Custis Ave W 1 pm to 3 pm $869,000

22302

3315 Wyndham Cir #3227 1 pm to 4 pm $185,900

22304

418 Ferdinand Day Dr 1 pm to 3 pm $725,000

418 Stabler Lane 1 pm to 4 pm $764,990

400 Stabler Lane 1 pm to 4 pm $754,990

434 Nottoway Walk 1 pm to 4 pm $814,990

424 Stabler Lane #0 1 pm to 4 pm $774,990

428 Stabler Lane #0 1 pm to 4 pm $779,990

402 Nottoway Walk 11:30 am to 4:30 pm $679,990

6101 Edsall Rd #1607 1:30 pm to 4 pm $287,000

22305

3004 Landover St 3 pm to 5 pm $579,000

22312

527 Armistead St N #303 1 pm to 4 pm $219,900

403 Beauregard St #302 Noon to 3 pm $184,994

22314

330 Columbus St N 1 pm to 3 pm $897,500

1115 Cameron St #204 10 am to Noon $629,900

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22306

7929 Bayberry Dr 1 pm to 4 pm $625,000

1630 Courtland Rd 1 pm to 4 pm $749,000

3655 Ransom Pl 1 pm to 4 pm $450,000

22307

6927 Westhampton Dr 1 pm to 3 pm $385,000

22309

9321 Ludgate Dr 1 pm to 3 pm $1,049,900

8174 Bianca Pl 2 pm to 4 pm $459,000

22310

4801 Apple Tree Dr 1 pm to 4 pm $450,000

6166 Cobbs Rd 1 pm to 5 pm $1,299,000

3803 Fort Hill Dr 1 pm to 4 pm $824,900

22312

6470 First St 2 pm to 4 pm $795,000

5310 Birds View Lane #c 2 pm to 4 pm $414,500

22315

7918 Ashland Dr 11 am to 5 pm $664,900

6133 Olivet Dr 11 am to 5 pm $726,475

6005 Bingley Rd 2 pm to 4 pm $485,000

6034 Ashby Heights Cir Noon to 3 pm $785,000

ANNANDALE

22003

3821 Dade Dr 1 pm to 4 pm $888,000

7301 Auburn St 1 pm to 3:30 pm $719,000

4449 Forest Glen Ct 1 pm to 4 pm $320,000

8402 Mynor Dr 2 pm to 4:30 pm $699,900

4165 Elizabeth Lane 1 pm to 3 pm $719,900

9208 Alyssum Way 1 pm to 3 pm $759,990

BURKE

22015

9807 Sheads Ct 1 pm to 3 pm $1,099,990

CENTREVILLE

20120

13902 Melton Pl 10 am to 10:30 am $1,995

5526 Belle Pond Dr 1 pm to 3 pm $529,900

CHANTILLY

20152

44077 Vaira Ter 1 pm to 4 pm $390,000

CLIFTON

20124

13785 Laurel Rock Dr 1 pm to 4 pm $639,900

FAIRFAX

22030

10104 Ranger Rd 1 pm to 4 pm $599,000

10105 Blue Coat Dr Noon to 3 pm $594,900

3989 Norton Pl #403 11:30 am to 4:30 pm $467,950

3985 Norton Pl #20102 11:30 am to 4:30 pm $525,347

3985 Norton Pl #40102 11:30 am to 4:30 pm $551,328

3989 Norton Pl #205 11:30 am to 4:30 pm $598,403

3989 Norton Pl #40801 11:30 am to 4:30 pm $635,144

3989 Norton Pl #204 11:30 am to 4:30 pm $578,946

3989 Norton Pl #10201 11:30 am to 4:30 pm $505,551

3989 Norton Pl #10301 11:30 am to 4:30 pm $400,529

3989 Norton Pl #10601 11:30 am to 4:30 pm $537,161

10726 Viognier Ter 11:30 am to 4 pm $859,990

3971 Norton Pl 11:30 am to 4 pm $755,140

4142 Timber Log Way 2 pm to 4 pm $449,900

22031

3144 Goldenwave Ct Noon to 5 pm $899,990

22032

5579 James Young Way Noon to 4 pm $999,990

4402 Westfield Dr 1 pm to 4 pm $557,500

10016 Braddock Rd 1 pm to 4 pm $919,000

5484 Safe Harbor Ct Noon to 3 pm $409,000

4118 Burke Station Rd 2 pm to 4 pm $399,000

22033

13103 Summer Rain Ter Noon to 3 pm $465,000

3339 Oakshade Ct 1 pm to 3 pm $429,000

12614 Victoria Station Ct 2 pm to 4 pm $495,000

12825 Poplar Creek Dr Noon to 2:30 pm $799,900

11730 Valley Ridge Cir 1 pm to 4 pm $490,000

FAIRFAX STATION

22039

6518 Little Ox Rd 1 pm to 4 pm $795,000

9697 South Run Oaks Dr 1 pm to 4 pm $707,000

FALLS CHURCH

22041

5940 6th St 2 pm to 4 pm $735,000

22042

7763 New Providence Dr #53 Noon to 2 pm $280,000

6724 Valley Brook Dr 1 pm to 3 pm $699,000

3152i Anchorway Ct #i 2 pm to 4 pm $330,000

3129 Hodge Pl 1 pm to 4 pm $669,000

2904 Oak Knoll Dr 2 pm to 4 pm $585,000

3443 Gallows Rd 1 pm to 5 pm $1,649,999

3445 Gallows Rd 1 pm to 5 pm $1,599,999

22044

3121 Patrick Henry Dr #310 2 pm to 4 pm $210,000

6559 Brooks Pl 1 pm to 4 pm $1,348,250

6567 Brooks Pl 1 pm to 4 pm $1,258,275

6565 Brooks Pl 1 pm to 4 pm $1,139,900

GREAT FALLS

22066

10712 Milkweed Dr 2 pm to 4 pm $1,699,900

616 Nalls Farm Way 2 pm to 4 pm $1,249,000

HERNDON

20170

852 3rd St 1 pm to 4 pm $884,899

312 Cherry Ct 11 am to 3 pm $394,500

1323 Rock Chapel Rd 2 pm to 4 pm $495,000

1502 Thurber St Noon to 3 pm $717,000

117 Fortnightly Blvd 11 am to 1 pm $565,990

20171

3197 Kinross Cir 1 pm to 3 pm $589,000

13611 Kristin Pl 1:30 pm to 4 pm $374,900

12221 Folkstone Dr 1 pm to 4 pm $774,900

12900 Cinnamon Oaks Ct 1 pm to 3 pm $799,900

13434 Arrowbrook Centre Dr #4 11:30 am to 4:30 pm $552,990

13434 Arrowbrook Centre Dr #3 11:30 am to 4:30 pm $519,990

13434 Arrowbrook Centre Dr #2 11:30 am to 4:30 pm $629,990

13434 Arrowbrook Centre Dr #1 11:30 am to 4:30 pm $652,990

13426 Arrowbrook Centre Dr 11:30 am to 4 pm $610,990

13438 Arrowbrook Centre Dr 11:30 am to 4:30 pm $815,381

LORTON

22079

9611 Sloway Coast Dr 1 pm to 4 pm $674,900

8440 Chaucer House Ct 1 pm to 4 pm $524,900

8202 Paper Birch Dr 2 pm to 4 pm $725,000

8197 Laurel Crossing Lane 1 pm to 4 pm $559,997

7870 Dogue Indian Cir 11 am to 1 pm $415,000

9619 Masey Mcquire Ct 1 pm to 3 pm $488,000

8320 Thwaite Howe Dr 1 pm to 4 pm $699,900

MCLEAN

22101

1121 Ormond Ct 2 pm to 4 pm $1,100,000

6723 Tennyson Dr 1 pm to 4 pm $2,647,500

OAKTON

22124

10214 Bushman Dr #114 1 pm to 4 pm $239,900

RESTON

20190

12108 Chancery Station Cir 1 pm to 4 pm $880,000

20191

11408 Tanbark Dr 1 pm to 4 pm $669,500

2602 Oldwick Ct 2 pm to 4 pm $699,900

2000 Cutwater Ct 1 pm to 3 pm $998,000

20194

1357 Garden Wall Cir #708 1 pm to 3 pm $307,000

SPRINGFIELD

22150

7206 Kyles Lndg 1 pm to 4 pm $775,900

22151

5614 Queensberry Ave Noon to 3 pm $545,000

7118 Woodland Dr 1 pm to 4 pm $749,990

22152

6011 Nassau Dr 1 pm to 4 pm $639,000

7251 Whitlers Creek Dr 1 pm to 3 pm $460,000

22153

7650 Chancellor Way 2 pm to 4 pm $565,000

VIENNA

22180

2726 Gallows Rd #1004 2 pm to 4 pm $399,900

22181

2603 Oakcroft Way 1 pm to 3 pm $799,000

2598 Babcock Rd 11 am to 3 pm $998,900

2861 Chain Bridge Rd 1 pm to 3 pm $925,000

22182

8554 Westown Way 11 am to 1 pm $815,000

1500 Windstone Dr 2 pm to 4 pm $1,250,000

FAUQUIER COUNTY

MARSHALL

20115

10142 Ada Rd 1 pm to 4 pm $625,000

WARRENTON

20186

7346 Huntsmans Dr Noon to 3 pm $599,000

9210 Old Waterloo Rd 1 pm to 4 pm $669,900

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

25011 Dahlia Manor Pl 2 pm to 4 pm $869,990

23566 Golden Alder Lane Noon to 4 pm $848,330

ASHBURN

20147

44082 Natalie Ter #101 Noon to 2 pm $299,000

43989 Maiden Creek Ct 10 am to 1 pm $675,900

21847 Kelsey Sq 1 pm to 4 pm $355,000

44970 Bishop Ter 11:30 am to 4:30 pm $644,707

44529 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 4 pm $616,105

44525 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 4 pm $611,656

44523 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 4 pm $509,990

44521 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 4 pm $519,990

20148

22609 Cambridgeport Sq 2 pm to 4 pm $520,000

43229 Clarendon Sq 11:30 am to 4:30 pm $582,140

43225 Clarendon Sq 11:30 am to 4:30 pm $579,579

43217 Clarendon Sq 11:30 am to 4:30 pm $588,705

22551 Amendola Ter #01 11:30 am to 4:30 pm $557,990

22552 Windsor Locks Sq 11:30 am to 4 pm $656,292

22564 Windsor Locks Sq 11:30 am to 4 pm $651,708

43133 Barnstead Dr Noon to 2 pm $789,000

LEESBURG

20175

257 Crescent Station Ter SE 1 pm to 4 pm $535,000

19290 Winmeade 1 pm to 4 pm $479,900

20176

15774 Dorneywood Dr 1 pm to 4 pm $892,000

440 Andromeda Ter NE 1 pm to 3 pm $359,900

512 Jennifer Ct NE 11 am to 1 pm $414,500

19208 Greystone Sq 2 pm to 4 pm $629,900

PURCELLVILLE

20132

16921 Purcellville Rd 11 am to 4 pm $674,990

832 Pencoast Dr 11 am to 4 pm $524,990

101 Amalfi Ct 1 pm to 3 pm $485,000

ROUND HILL

20141

18152 Ridgewood Pl 11 am to 4 pm $699,990

STERLING

20164

148 Fox Rd 12:30 pm to 3:30 pm $457,000

803e Dickenson Ct 2 pm to 4 pm $429,000

20165

47390 Victoria Falls Sq 2 pm to 4 pm $460,000

20681 Longbank Ct N 1 pm to 3 pm $635,000

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

Golden Aster Ct 11 am to 4 pm $469,990

12301 Saint Helena Ter Noon to 4 pm $639,999

8301 Old Sonoma Pl Noon to 4 pm $639,999

12231 Jennell Dr Noon to 4 pm $549,999

12021 Lake Baldwin Dr 1 pm to 4 pm $414,990

12342 Cold Stream Guard Ct 11 am to 2 pm $525,000

13351 Crowning Pl 1 pm to 3 pm $475,000

10059 Dragoon Guards Ct 1 pm to 3 pm $400,000

CATHARPIN

20143

13018 Thornton Dr Noon to 2:30 pm $469,900

12801 Dominique Estates Lane Noon to 3 pm $1,025,000

DUMFRIES

22025

15422 Beachview Dr 1 pm to 4 pm $499,900

4279 Exeter Dr 11 am to 2 pm $525,000

3812 Mulberry Point Ct 1 pm to 4 pm $425,000

22026

3217 John Rolfe Ct 1 pm to 3 pm $440,000

17948 Woods View Dr 11 am to 4 pm $674,990

17988 Woods View Dr 11 am to 4 pm $689,990

17905 Woods View Dr 11 am to 4 pm $599,990

17918 Woods View Dr 11 am to 4 pm $749,990

Woods View Dr 11 am to 4 pm $539,990

17009 Hoskins Way 1 pm to 3 pm $312,900

0 Alder Lane #1 11:30 am to 4 pm $419,990

0 Alder Lane #2 11:30 am to 4:30 pm $464,990

1721 Cottonwood Grove Rd #0 11:30 am to 4 pm $610,939

1859 Shadding Bay Lane 11:30 am to 4 pm $562,893

MANASSAS

20109

7633 Michelle Ct 1 pm to 4 pm $395,000

11036 Sentry Ridge Rd #133 2 pm to 4 pm $214,900

20110

8720 Libeau Dr 1 pm to 4 pm $525,000

9000 Longstreet Dr 3 pm to 5 pm $445,000

0 Old Dominion Hunt Cir 11 am to 6 pm $549,990

8852 Old Dominion Hunt Cir 11 am to 6 pm $649,060

20111

7371 Riding Meadow Way 11:30 am to 2:30 pm $334,900

9479 Brightstar Dr 11 am to 5 pm $613,990

20112

9708 Brentsville Rd 1 pm to 5 am $525,000

10696 Viewmont Lane 1 pm to 3 pm $399,900

15245 Bowmans Folly Dr 1 pm to 3 pm $499,999

10888 Mayfield Trace Pl 1 pm to 4 pm $535,000

0 Old Dominion Hunt Cir 11 am to 6 pm $499,990

MANASSAS PARK

20111

9309 Jan St 1 pm to 4 pm $455,000

OCCOQUAN

22125

100 Washington St 10 am to 10:30 am $2,600

WOODBRIDGE

22191

554 Marina Landing Lane 1 pm to 4 pm $559,000

1875 Powells Landing Cir Noon to 3 pm $599,900

2467 Trimaran Way 1 pm to 4 pm $435,000

16533 Boatswain Cir 11 am to 5 pm $589,900

2737 Celestial Dr 10 am to 10:30 am $2,300

2535 Sylvan Moor Lane 1 pm to 4 pm $339,900

16413 Regatta Lane 1 pm to 3 pm $560,000

22192

13067 Saint Andrews Ct 1 pm to 3 pm $586,000

2083 Pilgrim Dr 1 pm to 4 pm $299,990

12253 Tideswell Mill Ct 1 pm to 3 pm $750,000

22193

13718 Greenbriar Dr 2 pm to 4 pm $335,000

13856 Redford Lane 2 pm to 4 pm $462,500

13204 Huntington Lane 1 pm to 3 pm $319,900

12965 Terminal Way 10 am to 11 am $1,950

14145 Rockinghorse Dr Noon to 2 pm $435,000

4905 Frishman Ct 1 pm to 4 pm $448,000

RAPPAHANNOCK COUNTY

CASTLETON

22716

278 Lizzie Mills Rd 2 pm to 5 pm $394,900

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

100 Dandridge Ct #101 11 am to 2 pm $264,900

28 Westhampton Ct 1 pm to 3 pm $399,900

52 Bridgeport Cir 2 pm to 5 pm $418,000

135 Blast Furnace Way #200 11 am to 2 pm $259,000

116 Theresa Dr 11 am to 2 pm $335,000

20 Rocky Way Dr Noon to 3 pm $389,999

22556

9 Princess St Noon to 2 pm $310,000

105 Hidden Lane 11 am to 1 pm $419,999

112 Autumn Dr Noon to 3 pm $329,000

60 Longwood Dr 1 pm to 4 pm $450,000

Sunday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

2511 Arlington Blvd #102 1 pm to 3 pm $259,950

1001 Randolph St #505 3 pm to 5 pm $389,900

2506 10th St N 1 pm to 4 pm $895,000

2030 Adams St N #1001 Noon to 2 pm $245,000

1001 Vermont St #701 1 pm to 4 pm $374,900

225 Barton St N 1 pm to 3 pm $1,579,000

107 Irving St N 2 pm to 4 pm $925,000

3001 Franklin Rd 1 pm to 3 pm $1,499,000

109 Brookside Dr 1 pm to 3 pm $639,900

3625 10th St N #104 1 pm to 3 pm $850,000

2001 15th St N #110 Noon to 2 pm $449,900

2803 11th St N 2 pm to 4 pm $1,399,000

3590 14th St N 2 pm to 4 pm $1,324,900

1220 Fillmore St #911 2 pm to 4 pm $660,000

1800 Wilson Blvd #412 1 pm to 4 pm $799,000

3140 Key Blvd 2 pm to 4 pm $2,195,000

22202

717 31st S 1 pm to 4 pm $850,000

3600 Glebe Rd S #219w 1 pm to 3 pm $520,000

3600 Glebe Rd S #619w 1 pm to 4 pm $540,000

1300 Army Navy Dr #208 2 pm to 4 pm $424,999

3207 South Glebe Rd 1 pm to 4 pm $739,000

3650 Glebe Rd #363 1 pm to 4 pm $599,000

2343 Meade St S 1 pm to 4 pm $1,395,000

3600 Glebe Rd #623w 2 pm to 4 pm $649,900

1200 Crystal Dr #513 1:30 pm to 4:30 pm $985,990

22203

900 Taylor St #810 2 pm to 4 pm $95,000

627 Piedmont St 1 pm to 4 pm $635,000

4501 Arlington Blvd #502 1 pm to 4 pm $299,900

4501 Arlington Blvd #505 1 pm to 4 pm $309,900

900 Stafford St #2325 11 am to 1 pm $729,000

4619 Carlin Springs Rd N 1 pm to 4 pm $849,900

5924 4th St N 2 pm to 4 pm $814,900

22204

1600 Barton St S #751 1 pm to 4 pm $319,000

1400 Barton St #427 1 pm to 4 pm $399,999

1137 Monroe St 2 pm to 4 pm $949,000

1303 Barton St #195 1 pm to 4 pm $310,000

4428 1st St S 1 pm to 4 pm $739,990

3900 9th Rd S 1 pm to 4 pm $374,900

1733 Quincy St S 1 pm to 4 pm $849,000

20 Garfield St S 2 pm to 4 pm $1,024,000

3405 13th St S 1 pm to 4 pm $809,000

22205

856 Harrison St N 1 pm to 3 pm $2,350,000

5731 22nd St N 1 pm to 4 pm $850,000

22206

4247 32nd Rd S 1 pm to 4 pm $494,900

3024 Buchanan St S #b2 1 pm to 3 pm $263,000

2970 Columbus St #c2 2 pm to 4 pm $2,200

22207

2310 Glebe Rd N 1 pm to 4 pm $1,495,000

5601 Williamsburg Blvd 1 pm to 4 pm $1,850,000

2501 Nelson St N 1 pm to 4 pm $1,200,000

6000 Little Falls Rd 1 pm to 4 pm $1,095,000

5125 37th St N 1 pm to 4 pm $1,249,000

3910 Abingdon St N 1 pm to 4 pm $1,295,000

3305 Albemarle St Noon to 3 pm $1,999,000

3400 George Mason Dr 1 pm to 3 pm $1,624,900

5145 38th St N Noon to 2 pm $1,680,000

3400 Piedmont St 2:30 pm to 4:30 pm $1,598,700

5012 17th St N 1 pm to 4 pm $899,000

2619 N Ohio St 1 pm to 3 pm $1,425,900

4019 20th St N 1 pm to 3 pm $1,795,000

2323 Ridgeview Rd N 2 pm to 4 pm $1,765,000

4401 Lee Hwy #16 Noon to 4 pm $290,000

5315 26th Rd N 2 pm to 4 pm $839,900

3313 Pocomoke St 2 pm to 4 pm $1,699,900

3516 Valley St N 2 pm to 4 pm $2,999,900

3300 George Mason Dr 2 pm to 4 pm $875,000

4801 Yorktown Blvd 1 pm to 3 pm $1,049,900

3526 Glebe Rd 1 pm to 4 pm $999,000

2522 Upland St N 2 pm to 4 pm $2,425,000

5206 26th St N 1 pm to 4 pm $1,280,000

3306 18th St N 1 pm to 4 pm $1,225,000

22209

1823 16th St N 1 pm to 3 pm $1,099,900

1401 Oak St #605 2 pm to 4 pm $1,325,000

1200 Nash St N #537 1 pm to 3 pm $649,000

1111 Arlington Blvd #820 1 pm to 4 pm $179,900

1600 Oak St #1016 2 pm to 5 pm $535,000

1111 19th St N #2604 2 pm to 4 pm $900,000

1555 Colonial Ter #501 2 pm to 4 pm $1,100,000

22213

6807 30th Rd N 1 pm to 4 pm $1,099,900

2827 Van Buren St 2 pm to 4 pm $1,150,000

6700 Williamsburg Blvd 2 pm to 4 pm $799,000

6549 35th Rd N 2 pm to 4 pm $1,249,000

ALEXANDRIA

22301

24 Del Ray Ave W 2 pm to 4 pm $1,525,000

521 Custis Ave E #b 1 pm to 4 pm $599,900

14 Walnut St W 2 pm to 4 pm $1,495,000

114w Mason Ave W 2 pm to 4 pm $899,900

22302

802 Enderby Dr 2 pm to 4:30 pm $1,169,000

638 Kings Cloister Cir 1 pm to 4 pm $1,445,000

1010 Beverley Dr 1 pm to 4 pm $799,000

2200 Valley Cir 1 pm to 4 pm $1,299,999

3548 Martha Custis Dr #309 2 pm to 4 pm $230,000

3502 Valley Dr #2131 1 pm to 4 pm $320,000

1705 Dogwood Dr 1 pm to 4 pm $724,900

1705 Crestwood Dr 2 pm to 4 pm $829,500

22304

620 Fort Williams Pkwy 2 pm to 4 pm $1,499,000

4600 Duke St #804 Noon to 2 pm $168,000

6300 Stevenson Ave #719 1 pm to 4 pm $174,900

4870 Eisenhower Ave #103 2 pm to 4 pm $222,000

1453 N Van Dorn St #a 1 pm to 4 pm $329,900

200 Quaker Lane N 2 pm to 4 pm $949,000

7 Arell Ct 2 pm to 4 pm $618,000

5074 Donovan Dr #104 1 pm to 4 pm $424,900

168 Martin Lane 1 pm to 4 pm $609,000

5251 Brawner Pl 1 pm to 4 pm $797,000

5058 Minda Ct 1 pm to 4 pm $659,900

5230 Tancreti Lane 1 pm to 4 pm $669,000

293 Cameron Station Blvd 1 pm to 4 pm $489,900

171 Somervelle St #101 1 pm to 4 pm $337,500

6300 Stevenson Ave #511 11 am to 2 pm $205,000

22305

2805 Russell Rd 2 pm to 4 pm $1,399,000

213 Ashby St 1 pm to 4 pm $850,000

505 Monticello Blvd 1 pm to 4 pm $849,900

256 Burgess Ave 2 pm to 4 pm $588,000

181 Reed Ave E #314 2 pm to 4 pm $440,000

22311

4560 Strutfield Lane #1202 Noon to 2 pm $309,999

5127 Heritage Lane 1 pm to 4 pm $555,000

4551 Strutfield Lane #4108 1 pm to 4 pm $229,900

4561 Strutfield Lane #3114 1 pm to 4 pm $353,900

4674 Kell Lane 1 pm to 3 pm $674,000

5034 Domain Pl 1 pm to 4 pm $539,900

5033 Domain Pl #34 1:30 pm to 4 pm $538,500

22312

301 Beauregard St #1216 Noon to 3 pm $299,990

301 Beauregard St #415 Noon to 3 pm $249,990

22314

1250 Washington St S #105 1 pm to 4 pm $999,900

682 Columbus St S 2 pm to 4 pm $845,000

428 John Carlyle St 2 pm to 4 pm $922,500

214 Lee St S 2 pm to 4 pm $1,799,000

1200 Braddock Pl #209 2 pm to 4 pm $345,000

602 Pitt St S 2 pm to 4 pm $659,500

1250 Washington St S #320 2 pm to 4 pm $399,000

706 Prince St #5 2 pm to 4 pm $595,000

958 Washington St N 1 pm to 4 pm $779,000

721 Bracey Lane 1 pm to 4 pm $880,000

932 Columbus St N 2 pm to 4 pm $949,500

403 Skyhill Rd 2 pm to 4 pm $1,050,000

509 Jefferson Ct 2 pm to 4 pm $819,000

2 Franklin St 1 pm to 4 pm $1,799,999

209 Pitt St N 2 pm to 4 pm $1,015,000

308 Saint Asaph St N 1 pm to 4 pm $514,000

421 Princess St 2 pm to 4 pm $959,000

5173/4 Royal St S 1 pm to 4 pm $899,000

105 Shooters Ct 2 pm to 4 pm $675,000

502 Cathedral Dr 1 pm to 4 pm $2,395,000

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22303

5904 Mount Eagle Dr #409 1 pm to 4 pm $199,900

5812 Foley St 1 pm to 4 pm $595,000

2400 Huntington Ave 1 pm to 4 pm $435,000

6018 Park Pl 1 pm to 4 pm $375,000

2451 Midtown Ave #1325 2 pm to 4 pm $300,000

22306

8207 Tis Well Dr 1 pm to 4 pm $475,000

6827 Lamp Post Lane 2 pm to 4 pm $539,000

7253 Parsons Ct 2 pm to 4 pm $325,000

7713 Midday Lane 2 pm to 4 pm $925,000

7807 Evening Lane 1 pm to 4 pm $634,950

22307

6412 14th St 2 pm to 4 pm $684,900

7002 Quander Rd 1 pm to 4 pm $479,900

6103 Vernon Ter 2 pm to 4 pm $1,249,000

1812 Duffield Lane 2 pm to 4 pm $619,000

6808 Quander Rd 2 pm to 4 pm $439,900

22308

8504 Fort Hunt Rd 1 pm to 4 pm $615,000

827 Elaine Ct 1 pm to 4 pm $749,000

8201 Treebrooke Lane 2 pm to 4 pm $770,000

8200 Chollman Ct 2 pm to 4 pm $670,000

8107 Karl Rd 1 pm to 3 pm $589,000

9023 Greylock St 1 pm to 4 pm $925,000

8502 Stable Dr 1 pm to 4 pm $766,500

1201 Alden Rd 1 pm to 4 pm $1,125,000

2602 Turbridge Lane 2 pm to 4 pm $959,000

8901 Bridgehaven Ct Noon to 3 pm $874,900

2611 Childs Lane 2 pm to 4 pm $925,000

8820 Battery Rd 2 pm to 4 pm $585,000

8208 East Boulevard Dr 1 pm to 4 pm $2,795,000

8536 Monticello Ave 1 pm to 4 pm $630,000

8410 Crossley Pl 1 pm to 4 pm $849,900

22309

9134 Continental Dr 1 pm to 3 pm $664,900

7913 Central Park Cir 2 pm to 4 pm $356,000

9427 Ferry Landing Ct 2 pm to 4 pm $1,395,000

3801 Washington Woods Dr 2 pm to 4 pm $1,049,000

4520 Neptune Dr 1 pm to 4 pm $749,900

22310

5963 Founders Hill Dr #102 2 pm to 4 pm $324,900

6207 Elati Ct 2 pm to 4 pm $899,000

5984 Kimberly Anne Way #102 1 pm to 3 pm $249,900

5928 Jane Way 2 pm to 4 pm $950,000

6408 Hillview Ave 1 pm to 4 pm $489,900

6157 Mclendon Ct 2 pm to 4 pm $614,900

6108 Lemon Thyme Dr 1 pm to 4 pm $780,000

6008 Crocus Ct 2 pm to 4 pm $474,900

22311

3704 N. Rosser St #102 2 pm to 4 pm $158,800

22312

5709 Callcott Way #k 2 pm to 4 pm $470,000

6208 Crestwood Dr 1 pm to 3 pm $465,000

5242 Cozy Glen Lane 1 pm to 4 pm $659,900

5101 Beauregard St 1 pm to 3 pm $465,000

4508b Hazeltine Ct #b 1 pm to 4 pm $343,000

22315

6841 Rolling Creek Way 1 pm to 4 pm $769,900

6002 Wendron Way 1 pm to 3 pm $575,000

7013 Kings Manor Dr 1 pm to 4 pm $574,000

7420 Salford Ct 1 pm to 4 pm $525,000

7456 Towchester Ct 2 pm to 4 pm $432,000

ANNANDALE

22003

3625 Camelot Dr 1 pm to 4 pm $759,400

4547 Pinecrest Heights Dr 1 pm to 4 pm $449,900

4917 Springbrook Dr 1 pm to 4 pm $619,900

8200 Little River Tpke 2 pm to 4 pm $1,150,000

6720 Capstan Dr 2 pm to 4 pm $520,000

3282 Applegate Ct 1 pm to 3 pm $444,999

6438 Columbia Pike 2 pm to 4 pm $999,000

6531 Renwood Lane 1 pm to 4 pm $599,900

3609 Launcelot Way 1 pm to 4 pm $695,000

BURKE

22015

9320 Burke Rd 1 pm to 4 pm $500,000

6615 Bestwicke Ct 1 pm to 4 pm $729,000

5827 New England Woods Dr 1 pm to 3 pm $589,900

6318 Timarron Cove Lane 2 pm to 4 pm $939,000

5766 Crownleigh Ct 1 pm to 4 pm $439,900

9503 Southern Cross Lane 1 pm to 4 pm $570,000

CENTREVILLE

20120

5864 Linden Creek Ct Noon to 3 pm $635,900

26393 Linton Pasture Pl 1 pm to 4 pm $1,025,000

5503 Newhall Ct 1 pm to 4 pm $675,000

13802 Cabells Mill Dr 1 pm to 3 pm $487,000

5810 Ottawa Rd 1 pm to 4 pm $495,000

4986 Centreville Farms Rd 1 pm to 4 pm $469,900

5030 Cool Fountain Lane 1 pm to 4 pm $464,900

13607 Fernbrook Ct 1 pm to 4 pm $685,000

14721 Basingstoke Loop 2 pm to 4 pm $323,900

6032 Westbourne Pl 2 pm to 4 pm $325,000

14610 Stone Range Dr 2 pm to 4 pm $359,000

14793 Basingstoke Loop 1 pm to 4 pm $310,000

20121

14122 Rock Canyon Dr Noon to 3 pm $679,900

7401 Bull Run Dr Noon to 3 pm $625,000

CHANTILLY

20151

13717 Black Spruce Way 1 pm to 4 pm $998,000

4706 Leighfield Valley Dr 1 pm to 3 pm $675,000

20152

42757 Bennett St 2 pm to 4 pm $435,000

27390 Bridle Pl Noon to 4 pm $1,175,000

25320 Lake Mist Sq #303 2 pm to 4 pm $319,000

25842 Donegal Dr 2 pm to 4 pm $699,900

25632 Pleasant Valley Rd 1 pm to 4 pm $479,999

43046 Castlebar St 2 pm to 4 pm $750,000

42840 Cedar Hedge St 2 pm to 4 pm $445,000

25016 White Sands Dr 1 pm to 4 pm $634,900

25540 Heyer Sq 1 pm to 4 pm $420,000

42425 Abney Wood Dr 2 pm to 4 pm $3,300

43780 Churchill Glen Dr 1 pm to 4 pm $889,999

44141 Seawolve Sq 1 pm to 4 pm $499,900

42486 Fawn Meadow Pl 1 pm to 4 pm $724,900

CLIFTON

20124

8104 Flossie Lane 1 pm to 4 pm $950,000

5668 Lonesome Dove Ct 1 pm to 4 pm $650,000

8100 Flossie Lane 1 pm to 4 pm $899,000

6626 Rock Lawn Dr 2 pm to 4 pm $765,000

13521 Orchard Dr #3521 1 pm to 4 pm $199,900

6805 Clifton Grove Ct 1 pm to 4 pm $900,000

6687 Stonebrook Dr 1 pm to 4 pm $639,950

5706 Regal Crest Ct 1 pm to 4 pm $729,800

5512 Willow Valley Rd 1 pm to 4 pm $998,000

DUNN LORING

22027

2370 Coal Train Dr Noon to 4 pm $990,000

7896 Oak St 2 pm to 4 pm $925,000

FAIRFAX

22030

11431 Tiger Lily Lane 1 pm to 4 pm $524,900

4618 Carisbrooke Lane 1 pm to 4 pm $599,500

10112 Daniels Run Way 2 pm to 4 pm $969,888

10445 Courtney Dr 1 pm to 4 pm $649,990

10712 Warwick Ave Noon to 3 pm $574,900

4813 Briggs Rd 1 pm to 3 pm $1,009,000

10604 Norman Ave 1 pm to 4 pm $664,900

10328 Sager Ave #121 1 pm to 4 pm $475,000

4218 Lower Park Dr 1 pm to 4 pm $562,900

4210 Rose Thickett Lane 2 pm to 4 pm $884,984

4707 Briggs Rd 1 pm to 4 pm $1,198,800

11345 Aristotle Dr #6-410 1 pm to 4 pm $329,990

11304 Nancyann Way 1 pm to 4 pm $585,000

10365 Sager Ave 1 pm to 4 pm $349,900

4812 Village Dr 1 pm to 4 pm $825,000

10705 Norman Ave 1 pm to 4 pm $699,900

11807 Decour Ct 1 pm to 4 pm $724,900

22031

2993 Eskridge Rd 1 pm to 4 pm $799,000

8728 Arlington Blvd Noon to 2 pm $639,900

3520 Prosperity Ave 1 pm to 4 pm $884,900

3010 Rosemoor Lane 1 pm to 3 pm $699,500

2941 Eskridge Rd 1 pm to 3 pm $959,000

9304 Santayana Dr 2 pm to 4 pm $689,000

8735 Beechwood Dr 1 pm to 4 pm $644,900

3010 Rittenhouse Cir #30 1 pm to 4 pm $614,999

8753 Copeland Pond Ct 1 pm to 4 pm $1,090,999

3913 Carolyn Ave 1 pm to 4 pm $559,950

22032

9356 Tartan View Dr 1 pm to 4 pm $629,900

9790 Maple Trace Cir 1 pm to 4 pm $799,900

5509 Talon Ct 1 pm to 4 pm $409,900

10816 Paynes Church Dr 2 pm to 5 pm $599,900

5123 Gainsborough Dr 1 pm to 3 pm $979,900

4936 Gainsborough Dr 2 pm to 3 pm $523,000

5334 Black Oak Dr 1 pm to 3 pm $679,000

10257 Colony Park Dr 1 pm to 4 pm $399,000

22033

13121 Pavilion Lane 1 pm to 3 pm $475,000

3825 Maple Hill Rd 1 pm to 4 pm $1,424,900

3922 Penderview Dr #305 1 pm to 4 pm $199,900

11617 Pine Tree Dr 1 pm to 4 pm $530,000

12330 Field Lark Ct 1 pm to 4 pm $464,997

FAIRFAX STATION

22039

11105 Devereux Station Lane 2 pm to 4 pm $1,100,000

6513 Old Stone Fence Rd 2 pm to 4 pm $919,000

5810 Hannora Lane 1 pm to 4 pm $850,000

9402 Oakington Dr Noon to 3 pm $829,000

10848 Henderson Rd 1 pm to 4 pm $1,099,900

6333 Karmich St 1 pm to 4 pm $1,035,000

11100 Robert Carter Rd 1 pm to 4 pm $774,990

8732 Foxhall Ter 1 pm to 4 pm $789,900

9632 Nuthatch Dr 2 pm to 4 pm $719,500

10525 Summerwind Lane 2 pm to 4 pm $1,045,000

7714 Gingerbread Lane 2 pm to 4 pm $1,299,500

FALLS CHURCH

22041

5934 6th St 2 pm to 5 pm $665,000

3804 Munson Rd 2 pm to 4 pm $865,000

3713 S. George Mason Dr #1016w 2 pm to 4 pm $265,000

22042

905 Hillwood Ave 1 pm to 4 pm $1,299,900

7522 Chrisland Cv 1 pm to 4 pm $675,000

6647 Kerns Rd 2 pm to 4 pm $624,900

3429 Executive Ave 2 pm to 4 pm $585,000

6712 Jefferson Ave 1 pm to 4 pm $539,900

22043

2511 Fallsmere Ct 1 pm to 3 pm $775,000

1951 Hopewood Dr 1 pm to 4 pm $729,900

7011 Falls Reach Dr #109 1 pm to 4 pm $415,000

7756 Marshall Heights Ct 1 pm to 4 pm $599,999

1745 Anderson Rd 1 pm to 3 pm $899,750

2320 Dale Dr 2 pm to 4 pm $1,425,000

1912 Autumn Chase Ct 1 pm to 4 pm $649,000

22044

6053 Munson Hill Rd 2 pm to 4 pm $724,750

3035 Hazelton St 1 pm to 3 pm $650,000

6509 Waterway Dr 2 pm to 4 pm $1,299,000

3312 Sleepy Lane 1 pm to 4 pm $775,000

3400 Malbrook Dr 2 pm to 4 pm $849,900

3512 Wentworth Dr 2 pm to 4 pm $1,475,000

6423 Woodville Dr 2 pm to 4 pm $799,999

22046

6636 Gordon Ave 2 pm to 4 pm $1,590,000

2505 Buckelew Dr 1 pm to 4 pm $899,000

502 Broad St W #301 1 pm to 3 pm $699,000

6710 Osborn St 1 pm to 3 pm $1,549,000

2334 Walnut 1 pm to 3 pm $1,329,900

215 Van Buren St N 2 pm to 4 pm $1,445,000

422 Great Falls St 2 pm to 4 pm $1,349,900

2802 Lee Oaks Pl #302 2 pm to 4 pm $339,000

GREAT FALLS

22066

680 Springvale Rd 1 pm to 4 pm $2,695,000

11207 Elmview Pl 1 pm to 4 pm $1,499,000

9809 Beach Mill Rd 1 pm to 5 pm $1,350,000

10900 Patowmack Dr 1 pm to 4 pm $1,550,000

654 Walker Rd 2 pm to 4 pm $674,000

10114 Nedra Dr 2 pm to 4 pm $1,299,000

10906 Thimbleberry Lane 2 pm to 4 pm $1,250,000

10104 Walker Lake Dr 2 pm to 4 pm $949,000

55 Warwick Stone Way 1 pm to 4 pm $2,250,000

9106 Mill Creek Lndg 2 pm to 4 pm $1,499,000

103 Jefferson Run Rd 1 pm to 4 pm $1,098,000

10023 Colvin Manor Ct 1 pm to 4 pm $2,048,000

11304 Seneca Cir 2 pm to 4 pm $1,850,000

914 Warwickshire Ct 1 pm to 4 pm $949,000

929 Cup Leaf Holly Ct 1 pm to 4 pm $600,000

420 Chesapeake Dr 1 pm to 4 pm $1,099,999

1070 Dougal Ct 1 pm to 4 pm $1,499,900

10135 Yorktown Dr 1 pm to 4 pm $489,900

10910 Great Point Ct 2 pm to 4 pm $1,599,990

10419 Shesue St 1 pm to 3 pm $735,000

HERNDON

20170

1125 Clinch Rd 1 pm to 4 pm $1,299,900

715 Dranesville Rd 10 am to 1 pm $499,000

1351 Grant St 1 pm to 3 pm $735,000

2023 Maleady Dr 1 pm to 4 pm $467,500

2105 Sugarloaf Ct 1 pm to 4 pm $465,000

1316 Grant St 1 pm to 4 pm $570,000

1401 Shaker Woods Rd 1 pm to 4 pm $999,900

1503 Thurber St Noon to 3 pm $679,900

1534 Thurber St 1 pm to 3 pm $795,000

20171

2909 Robin Glen Ct 1 pm to 4 pm $685,000

2704 Rogers Lane 2 pm to 4 pm $749,999

2902 Blue Robin Ct 1 pm to 4 pm $725,000

2601 Paddock Gate Ct 1 pm to 4 pm $749,000

2452 Dakota Lakes Dr 2 pm to 4 pm $785,000

13405 Running Pump Ct 1 pm to 4 pm $579,999

13140 Ashnut Lane Noon to 2 pm $489,000

3197 Kinbrace Rd 1 pm to 4 pm $600,000

13691 Air And Space Museum Pkwy #12b 1 pm to 3 pm $520,000

LORTON

22079

7608 Devries Dr 1 pm to 4 pm $449,900

8015 Apollo St 1 pm to 4 pm $649,900

8367 Derwent Valley Ct 1 pm to 4 pm $514,900

10650 Gunston Rd 1 pm to 4 pm $1,425,000

8256 Laurel Heights Loop 1 pm to 4 pm $549,900

9032 Swans Creek Way 1 pm to 4 pm $1,025,000

6061 River Dr 1 pm to 4 pm $1,734,000

8287 Laurel Heights Loop 1 pm to 3 pm $560,000

8942 Singleleaf Cir Noon to 4 pm $499,000

9082 Tanyard Lane 1 pm to 4 pm $478,999

8907 Jameson St 1 pm to 4 pm $674,990

6807 Springfield Dr 1 pm to 4 pm $869,999

8317 Linden Oaks Ct 1 pm to 4 pm $469,990

11203 Gunston Rd 1 pm to 4 pm $1,295,000

MCLEAN

22101

7217 Farm Meadow Ct 1 pm to 4 pm $1,995,000

6816 Wise St 2 pm to 4 pm $900,000

1450 Emerson Ave #405 1 pm to 4 pm $1,245,000

5906 Calla Dr 2 pm to 4 pm $2,592,000

1425 Highwood Dr 2 pm to 4 pm $1,399,000

1568 Mcneer St 2 pm to 4 pm $1,699,000

932 Dead Run Dr 1 pm to 4 pm $979,000

6330 Old Chesterbrook Rd 1 pm to 4 pm $985,000

821 Clinton Pl 2 pm to 4 pm $2,295,000

1486 Hampton Hill Cir 1 pm to 4 pm $824,900

6619 Beverly Ave 1 pm to 4 pm $1,899,000

6424 Georgetown Pike 2 pm to 4 pm $2,350,000

6851 Melrose Dr 1 pm to 4 pm $1,149,000

1450 Emerson Ave #g04-4 1 pm to 3 pm $799,000

6804 Baron Rd 2 pm to 4 pm $985,000

1618 Great Falls St 1 pm to 3 pm $949,900

1614 Great Falls St 1 pm to 4 pm $1,349,000

6600 Chesterfield Ave 1 pm to 4 pm $1,995,000

1921 Macarthur Dr 2 pm to 4 pm $2,475,000

6427 Linway Ter 2 pm to 4 pm $1,199,999

6130 Ramshorn Dr Noon to 2 pm $2,099,000

1914 Kirby Rd 1 pm to 4 pm $799,999

1436 Mayflower Dr 2 pm to 4 pm $1,875,000

6611 Mulroy St 2:30 pm to 5 pm $899,000

6530 Mulroy St 2 pm to 5 pm $1,749,000

6438 Noble Dr 1 pm to 3 pm $1,050,000

1528 Forest Villa Lane 2 pm to 4 pm $2,999,000

1325 Kirby Rd 2 pm to 4 pm $2,295,000

22102

7812 Swinks Mill Ct 2 pm to 5 pm $2,750,000

1355 Lancia Dr 1 pm to 3 pm $1,649,000

845 Canal Dr 1 pm to 3 pm $2,280,000

8305 Alvord St 11 am to 3 pm $3,495,000

915 Helga Pl 1 pm to 4 pm $1,759,990

7744 Legere Ct #33 1 pm to 4 pm $819,900

1533 Lincoln Way #102 1 pm to 3 pm $245,272

8609 Brook Rd 2 pm to 4 pm $1,888,000

8340 Greensboro Dr #520 1 pm to 4 pm $372,500

7630 Provincial Dr #205 2 pm to 4 pm $269,999

8300 Weller Ave 2 pm to 4 pm $1,275,000

1008 Union Church Rd 2 pm to 4 pm $1,449,000

8370 Greensboro Dr #110 1 pm to 3 pm $417,500

1048 Bellview Rd 2 pm to 4 pm $999,888

OAK HILL

20171

2937 Fox Mill Rd 2 pm to 4 pm $950,000

OAKTON

22124

10330 Hickory Forest Dr 1 pm to 4 pm $1,125,000

3251 History Dr 1 pm to 3 pm $899,900

3318 Cranbrook Ct 1 pm to 3 pm $829,900

3013 Rose Creek Ct 1 pm to 3 pm $1,692,000

11263 Derosnec Dr Noon to 3 pm $1,299,000

12100 Vale Rd 1 pm to 4 pm $979,900

2466 Oakton Hills Drive 1 pm to 4 pm $1,600,000

10327 Hickory Forest Dr 2 pm to 4 pm $975,000

3100 Mereworth Ct 1 pm to 4 pm $759,900

2962 Trousseau Lane 1 pm to 3 pm $1,049,600

RESTON

20190

1675 Parkcrest Cir #400 1 pm to 4 pm $244,900

11800 Sunset Hills Rd #320 1 pm to 4 pm $379,900

12016 Taliesin Pl #34 2 pm to 4 pm $289,900

11084 Saffold Way 2 pm to 4 pm $389,000

12148 Chancery Station Cir 1 pm to 4 pm $724,999

12108 Kinsley Pl 1 pm to 4 pm $699,000

11400 Washington Plz W #303 2 pm to 4 pm $375,000

20191

2619 Steeplechase Dr 1 pm to 4 pm $715,000

11803 Tree Fern Ct 1 pm to 4 pm $715,000

11035b Villaridge Ct #11035b 1 pm to 4 pm $293,000

2118 Green Watch Way #100 1 pm to 4 pm $295,000

2304 Middle Creek Lane 2 pm to 4 pm $425,000

11219 Leatherwood Dr 1 pm to 4 pm $589,900

2045 Approach Lane 1 pm to 3 pm $489,900

2221 Wakerobin Lane 2 pm to 4 pm $789,990

2023 Wethersfield Ct 1 pm to 4 pm $525,000

12493 Fox View Way 1 pm to 4 pm $699,500

2047 Approach Lane 1 pm to 4 pm $495,000

2615 Black Fir Ct 2 pm to 4 pm $740,000

10998 Thrush Ridge Rd 1 pm to 4 pm $734,900

20194

11565 Brass Lantern Ct 1 pm to 4 pm $639,900

12106 Walnut Branch Rd 2 pm to 4 pm $1,073,000

12005 Walnut Branch Rd 1 pm to 4 pm $725,000

1354 Heritage Oak Way 1 pm to 4 pm $574,900

11796 Great Owl Cir 1 pm to 4 pm $475,000

1106 Water Pointe Lane 1 pm to 4 pm $848,000

1413 Newport Spring Ct 1 pm to 4 pm $490,000

1214 Heritage Commons Ct 2 pm to 4 pm $465,000

10917 Hunter Gate Way Noon to 3 pm $899,900

1505 North Village Rd 1 pm to 4 pm $934,000

11303 Stones Throw Dr 1 pm to 4 pm $1,399,000

12118 Walnut Branch Rd 1 pm to 4 pm $970,000

11615 Quail Ridge Ct 1 pm to 4 pm $785,000

11814 Great Owl Cir 1 pm to 3 pm $549,900

SPRINGFIELD

22150

6251 Levi Ct 1 pm to 4 pm $574,900

22151

6710 New Hope Dr 1 pm to 4 pm $549,900

22152

5902h Surrey Hill Pl #706 1 pm to 4 pm $175,000

5959 Queenston St 2 pm to 4 pm $450,000

8355 Dunham Ct #607 1 pm to 4 pm $274,950

8985 Omega Ct 1 pm to 4 pm $470,786

22153

8498 Summer Breeze Lane 1 pm to 3 pm $499,500

8260 Getty Ct 1 pm to 3 pm $365,000

8409 Finlay Ct 1 pm to 4 pm $594,900

8100 Lake Pleasant Dr 1 pm to 3 pm $589,900

8732 Stone Hill Pl 1 pm to 4 pm $488,000

7610 Cervantes Ct 1 pm to 4 pm $727,900

8997 Shadowlake Way 1 pm to 4 pm $729,900

VIENNA

22180

400 John Marshall Dr NE 1 pm to 4 pm $1,694,500

312 Blair Ct NW 1 pm to 4 pm $1,099,000

810 Desale St SW Noon to 3 pm $1,450,000

1212 Ware St SW 1 pm to 3 pm $649,900

206 Paris Ct SW 1 pm to 4 pm $889,000

905 Cottage St SW 1 pm to 3 pm $1,495,000

417 Council Dr NE 1 pm to 4 pm $699,900

719 Meadow Lane SW 1 pm to 4 pm $599,900

529 Highland St NW 2 pm to 4 pm $1,435,000

22181

2030 Spring Branch Dr 1 pm to 4 pm $1,385,000

10526 Hunters Valley Rd 2 pm to 4 pm $1,185,000

2710 Glencroft Rd 1 pm to 4 pm $875,000

2303 Trott Ave 1 pm to 4 pm $699,000

2702 Curzon Ct 1 pm to 4 pm $715,000

9490 Virginia Center Blvd #128 2 pm to 4 pm $262,900

2410 Carey Lane 1 pm to 3 pm $748,278

22182

1618 Leeds Castle Dr 1 pm to 4 pm $829,900

1290 Newkirk Ct 1 pm to 4 pm $1,224,000

1278 Cobble Pond Way 2 pm to 4 pm $1,175,000

10609 Little Run Farm Ct 1 pm to 4 pm $1,140,000

8556 Westown Way 2 pm to 4 pm $825,000

10013 Scenic View Ter 2 pm to 4 pm $1,019,000

1923 Byrd Rd 1 pm to 4 pm $1,695,000

1691 Abbey Oak Dr 1 pm to 4 pm $839,900

8016 Merry Oaks Lane 2 pm to 4 pm $700,000

8013 Trevor Pl 1 pm to 4 pm $695,900

2243 Chestertown Dr 1 pm to 4 pm $815,950

9606 Symphony Meadow Lane 1 pm to 4 pm $1,549,000

2133 Silentree Dr 1 pm to 4 pm $799,900

10295 Dunn Meadow Rd 1 pm to 4 pm $949,000

9359 Mildred Ct 1 pm to 4 pm $745,000

8736 Wolftrap Rd 2 pm to 4 pm $719,900

FAUQUIER COUNTY

BEALETON

22712

10844 Spencer Dr 1 pm to 3 pm $365,000

BROAD RUN

20137

5699 Honilea Dr 1 pm to 4 pm $624,000

16512 Gaines Rd 1 pm to 3 pm $999,999

GOLDVEIN

22720

13288 Blackwells Mill Rd Noon to 1 pm $439,900

MARSHALL

20115

9637 Ada Rd 1 pm to 3 pm $975,000

REMINGTON

22734

308 N Duey Rd 1 pm to 4 pm $320,000

WARRENTON

20186

165 Autumn Wind Ct 2 pm to 4 pm $549,900

8436 Derrymore Ct 1 pm to 3 pm $799,900

606 Galina Way 2 pm to 5 pm $544,900

208 Gay Rd 1 pm to 4 pm $475,000

7875 Wellington Dr 1 pm to 3 pm $700,000

20187

7239 Marr Dr 1 pm to 3 pm $305,000

6876 Tulip Hill Dr 1:30 pm to 4:30 pm $634,900

4223 Broad Run Church Rd 1 pm to 3 pm $379,900

7098 Auburn Mill Rd 1 pm to 4 pm $545,000

5075 Allison Marshall Dr 1 pm to 4 pm $659,990

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

42217 Canary Grass Square Sq E #3a3 2 pm to 4 pm $399,999

41841 Cordgrass Cir 1 pm to 4 pm $669,900

25007 Great Berkhamsted Dr 1 pm to 3 pm $639,900

25025 Owl Creek Dr 2 pm to 5 pm $615,000

25305 Gray Poplar Ter 2 pm to 4 pm $335,000

25705 White Ash Lane 1 pm to 4 pm $824,900

25576 Royal Hunter Dr 1 pm to 4 pm $775,000

ASHBURN

20147

43337 Wayside Cir 1 pm to 4 pm $639,000

44568 Yarmouth Dr 1 pm to 4 pm $835,000

43891 Camellia St 1 pm to 4 pm $780,000

43782 Jenkins Lane 1 pm to 3 pm $565,000

43223 Bent Twig Ter 1 pm to 3 pm $399,900

43337 Chokeberry Sq 1 pm to 4 pm $399,900

20121 Black Diamond Pl 1 pm to 4 pm $1,250,000

20317 Medalist Dr 1 pm to 4 pm $779,000

19862 Mellon Cir 1 pm to 4 pm $1,165,000

44325 Crow Ct 1 pm to 4 pm $769,900

20660 Hope Spring Ter #207 1 pm to 4 pm $409,900

21013 Timber Ridge Ter #101 1 pm to 3 pm $189,000

44192 Mossy Brook Sq 1 pm to 4 pm $355,000

20952 Glenburn Ter 1 pm to 4 pm $464,900

42699 Wardlaw Ter 1 pm to 4 pm $396,000

20148

21124 Sugarview Dr 2 pm to 4 pm $519,900

23358 Evening Primrose Sq 3 pm to 5 pm $579,900

42431 Rockslide Ter 11 am to 2 pm $439,900

22557 Middleburg Chapel Ct 2 pm to 4 pm $799,000

22592 Forest Run Dr 2 pm to 4 pm $820,000

BROADLANDS

42960 Thornblade Cir Noon to 3 pm $709,900

43145 Sunderland Ter #204 1 pm to 3 pm $379,990

HAMILTON

20158

38999 Winodee Way 1 pm to 4 pm $899,900

LEESBURG

20175

40538 Spotted Owl Dr 1 pm to 4 pm $649,900

18733 Grove Church Ct 1 pm to 4 pm $1,295,000

40798 Greyhouse Pl 1:30 pm to 4 pm $914,999

40416 Toucan Way 1 pm to 4 pm $457,900

40660 Banshee Dr 1 pm to 3 pm $564,900

421 Mosby Dr SW Noon to 3 pm $629,000

120 Balch Springs Cir SE 1 pm to 3 pm $565,000

101 Sheridan Way SW 1 pm to 3 pm $619,000

20176

42621 Spinks Ferry Rd 2 pm to 4 pm $699,900

43591 Merchant Mill Ter 1 pm to 4 pm $632,000

43496 Millwright Ter 1 pm to 4 pm $639,500

40577 Black Gold Pl 1 pm to 4 pm $985,000

18321 Buccaneer Ter 1 pm to 4 pm $685,000

41650 Wakehurst Pl 1 pm to 4 pm $899,900

18835 Accokeek Ter 1 pm to 3 pm $635,000

41714 Gawthorpe Lane 1 pm to 3 pm $699,000

18464 Lanier Island Sq 1 pm to 3 pm $775,000

554 Tuliptree Sq NE Noon to 3 pm $365,000

18533 Bear Creek Ter 1 pm to 4 pm $554,900

1546 Kinnaird Ter NE 1 pm to 4 pm $499,900

18255 Maple Spring Ct 1 pm to 4 pm $699,900

LOVETTSVILLE

20180

14 Barbara Ellen Pl 1 pm to 3 pm $399,900

11433 Olde Stone Lane 2 pm to 4 pm $725,000

40243 Featherbed Lane 1 pm to 3 pm $950,000

13214 Orrison Rd 10 am to Noon $750,000

MIDDLEBURG

20117

306b Marshall St 1 pm to 4 pm $649,000

903 Blue Ridge Ave 1 pm to 3 pm $427,900

PURCELLVILLE

20132

824 Candleridge Ct 2 pm to 4 pm $565,000

121 Hall Ave 1 pm to 1:30 pm $200,000

101 Upper Heyford Pl 1 pm to 4 pm $630,000

16182 Hillsboro Rd Noon to 3 pm $1,399,000

36290 Silcott Meadow Pl 1 pm to 3 pm $1,149,000

200 Mcdaniel Dr 1 pm to 3:30 pm $320,000

ROUND HILL

20141

17941 Stoneleigh Dr 2 pm to 4 pm $750,000

17704 Greenleaf Pl 1 pm to 4 pm $710,000

20250 Woodtrail Rd 1 pm to 4 pm $649,900

35350 Scotland Heights Rd 1 pm to 4 pm $589,000

2 Chamblin Way Noon to 3 pm $520,000

STERLING

20164

46743 Hobblebush Ter 1 pm to 3 pm $359,900

147 Edinburgh Sq 1 pm to 3 pm $250,000

112 Connemara Dr 1 pm to 4 pm $519,950

22303 Mayfield Sq Noon to 3 pm $248,000

21704 Leatherleaf Cir 1 pm to 4 pm $367,000

46847 Burning Branch Ter 1 pm to 4 pm $465,000

1313 Iberia Rd E 1 pm to 4 pm $425,000

46714 Fielding Ter 1 pm to 4 pm $245,000

20165

306 Sinegar Pl 1 pm to 3 pm $1,275,000

21 Huntley Ct 1 pm to 3 pm $325,000

47784 Scotsborough Sq 1 pm to 3 pm $575,000

19 Berkeley Ct 1 pm to 4 pm $375,000

72 Mcpherson Cir 1 pm to 3 pm $429,900

20558 Noland Woods Ct 1 pm to 4 pm $759,900

20918 Chippoaks Forest Cir 1 pm to 3 pm $639,000

15 Carrollton Rd 1 pm to 4 pm $635,000

20764 Eastlake Ct 1 pm to 4 pm $699,900

46372 Monocacy Sq 2 pm to 4 pm $324,900

20907 Sandstone Sq 1 pm to 4 pm $430,000

WATERFORD

20197

40175 Deer Trail Lane 1 pm to 4 pm $1,240,000

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

9070 Weathersfield Dr Noon to 3 pm $519,900

8855 Dunstable Loop 3 pm to 5 pm $320,000

CATHARPIN

20143

3707 Sanders Lane 2 pm to 4 pm $480,000

DUMFRIES

22025

4182 Talon Dr 1 pm to 4 pm $454,900

4087 Yellow Stone Loop 1 pm to 4 pm $315,000

15724 Vista Dr 1 pm to 3 pm $390,000

3803 Benson Ct 1 pm to 3 pm $449,990

15803 Vista Dr Noon to 3 pm $405,000

16220 Edgewood Dr 1 pm to 4 pm $419,900

3963 Great Harvest Ct 1 pm to 4 pm $439,900

4607 Timber Ridge Dr 2 pm to 4 pm $579,500

22026

2409 Glouster Pointe Dr 1 pm to 3 pm $549,900

18054 Crystal Downs Ter 1 pm to 3 pm $419,900

GAINESVILLE

20155

13697 Hastenbeck Dr Noon to 3 pm $594,900

7612 Hamelin Lane 1 pm to 4 pm $499,999

15013 Danehurst Cir 2 pm to 4 pm $479,900

14246 Glenkirk Rd 1 pm to 4 pm $900,000

14540 Kentish Fire St 2 pm to 4 pm $350,000

13923 Real Quite Ct 1 pm to 4 pm $570,000

14400 Clubhouse Rd 1:30 pm to 4 pm $599,900

13428 Fieldstone Way 10 am to 2 pm $579,000

HAYMARKET

20169

15251 Royal Crest Dr #201 3 pm to 5 pm $408,900

5693 Olympia Fields Pl 1 pm to 4 pm $575,000

14505 Holshire Way 1 pm to 4 pm $869,900

15013 Rolling Ridge Rd 1 pm to 4 pm $699,999

15280 Golf View Dr 1 pm to 4 pm $629,900

2400 Raymond Pl Noon to 2 pm $385,000

14395 Chalfont Dr Noon to 2 pm $595,000

14150 Harclief Ct 1 pm to 4 pm $799,000

MANASSAS

20109

11560 Bull Run Overlook Ct 1 pm to 4 pm $874,500

9704 King George Dr 1 pm to 4 pm $397,900

9430 Abingdon Ct 1 pm to 4 pm $275,000

7605 Croydon Pl 1 pm to 4 pm $399,900

7825 Sabre Ct 1 pm to 3 pm $339,000

20110

8649 Beck Lane 11 am to 1 pm $499,900

10382 Sesame Ct 1 pm to 4 pm $485,000

10510 Aspen Wood Ct Noon to 3 pm $485,000

9348 Sumner Lake Blvd 1 pm to 4 pm $469,900

20111

6027 Tulip Poplar Ct 1 pm to 4 pm $1,699,999

6032 Lady Slipper Lane 1 pm to 3 pm $749,900

10009 Wisakon Trl 1 pm to 3 pm $648,334

7415 Bull Run Rd 1 pm to 4 pm $425,900

20112

12904 Jessica Ridge Way 1 pm to 4 pm $549,900

5869 Fincastle Dr 1 pm to 4 pm $498,000

12923 Champlain Dr 1 pm to 4 pm $694,900

8075 Gracie Dr Noon to 3 pm $384,999

13158 Cuyahoga Ct 1 pm to 4 pm $619,900

5562 Assateague Pl 1 pm to 4 pm $499,999

10609 Berry Orchard Ct 1 pm to 4 pm $515,000

10467 Labrador Loop 1 pm to 3 pm $475,000

14068 Baneberry Cir 1 pm to 4 pm $669,500

12916 Champlain Dr 1 pm to 4 pm $675,000

5631 Victory Loop 1 pm to 4 pm $630,000

7861 Meadowgate Dr 1 pm to 4 pm $455,000

MANASSAS PARK

20111

121 Tremont St 1 pm to 4 pm $364,900

9042 Saint Steven Ct Noon to 3 pm $242,900

NOKESVILLE

20181

12116 Rain Slicker Pl 2 pm to 4 pm $507,000

9008 Sowder Pl 1 pm to 4 pm $369,000

13615 Independence Ridge Pl 1 pm to 4 pm $925,000

OCCOQUAN

22125

131 Washington St 1 pm to 3 pm $699,900

TRIANGLE

22172

4116 Agency Loop Noon to 3 pm $529,900

3402 Oakham Mount Dr 2 pm to 4 pm $460,000

WOODBRIDGE

22191

3558 Eagle Ridge Dr 1 pm to 4 pm $459,900

15529 Exmore Ct 1 pm to 4 pm $390,000

2358 Longview Dr W 1 pm to 4 pm $297,000

2660 Cast Off Loop 1 pm to 4 pm $499,990

1518 Old Marsh Rd 1 pm to 4 pm $716,000

1386 Cranes Bill Way 1 pm to 4 pm $387,900

3465 Eagle Ridge Dr 1 pm to 4 pm $480,000

16948 Chesley Pl 1 pm to 4 pm $375,000

2049 Powells Landing Cir 1 pm to 2 pm $580,000

1407 E St 1 pm to 4 pm $410,000

16660 Bolling Brook Ct 1 pm to 4 pm $428,000

22192

3404 Tendril Ct 1 pm to 3 pm $285,000

11505 Club Ct 2 pm to 4 pm $529,900

2786 Sugar Pine Ct 1 pm to 4 pm $495,000

3688 Russell Rd 1 pm to 4 pm $579,950

12618 Dulcinea Pl 1 pm to 4 pm $247,999

12138 Darnley Rd 1 pm to 3 pm $635,000

3097 Bridgeton Ct 1 pm to 4 pm $325,000

12417 Southington Dr 1 pm to 4 pm $719,000

12841 Valleyhill St 1 pm to 4 pm $415,000

3545 Hummock Pl 1 pm to 4 pm $475,000

3520 Ashby Ct 1 pm to 4 pm $299,900

22193

14514 Silverdale Dr 1 pm to 3 pm $374,900

15079 Addison Lane 1 pm to 3 pm $679,900

15111 Barnes Edge Ct 1 pm to 3 pm $565,000

5404 Quance Lane 1 pm to 3 pm $524,900

15047 Barnes Meadows Ct Noon to 2 pm $560,000

13303 Packard Dr 1 pm to 4 pm $569,000

4880 Dane Ridge Cir 1 pm to 4 pm $319,000

RAPPAHANNOCK COUNTY

FLINT HILL

22627

2437 Jericho Rd 1 pm to 4 pm $339,500

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

68 Sanctuary Lane 1 pm to 3 pm $494,900

12 Oxen Ct 2 pm to 4 pm $404,990

16 Little Rocky Run Lane 11 am to 1 pm $425,000

272 Pear Blossom Rd 1 pm to 4 pm $525,000

302 Apricot St 1 pm to 4 pm $509,900

130 Dandridge Ct #101 1 pm to 3 pm $275,000

22556

178 Donovan Lane 1:30 pm to 4:30 pm $629,000

127 Harwill Dr 11 am to 2 pm $539,900

43 Wesberry Ct 1 pm to 4 pm $475,000