Here’s a list of open houses taking place June 16-17 in Virginia. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into MRIS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Maryland? Click here.

Saturday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

2100 Lee Hwy #233 1 pm to 3 pm $384,900

2178 21st Ct N 1 pm to 4 pm $1,275,000

635 Jackson St N 1 pm to 4 pm $1,885,000

2702 Lee Hwy #2b 1 pm to 3 pm $850,000

3625 10th St N #509 Noon to 4 pm $935,920

2123 21st Rd N 2 pm to 4 pm $1,325,000

3205 Pershing Dr 1 pm to 4 pm $1,098,000

22202

3600 Glebe Rd S #619w 1 pm to 3 pm $529,900

1301 Arlington Ridge Rd #210 1 pm to 3 pm $320,000

22203

433 George Mason Dr N 1 pm to 3 pm $834,900

231 Thomas St N #206 1 pm to 3 pm $385,000

22204

1500 Barton St S #599 1 pm to 3 pm $299,990

812 Oak St S 1 pm to 4 pm $460,000

3511 22nd St S 1 pm to 4 pm $769,900

22205

5523 24th St N 1 pm to 4 pm $1,275,000

6235 22nd St N 1 pm to 3 pm $1,435,000

5413 23rd St N 1 pm to 3 pm $839,500

22207

3806 Stafford St N 2 pm to 4 pm $1,849,000

1900 Quebec St N 2 pm to 4 pm $1,400,000

3827 N. Tazewell St 2 pm to 4 pm $999,900

3526 Glebe Rd 2 pm to 4 pm $999,000

4831 Little Falls Rd 1 pm to 3 pm $1,599,900

2310 Glebe Rd N 1 pm to 4 pm $1,495,000

3900 Glebe Rd N 1 pm to 4 pm $1,399,000

3400 George Mason Dr 11 am to 1 pm $1,624,900

3400 Piedmont St 1 pm to 3 pm $1,598,700

5725 25th St N 2 pm to 4 pm $1,499,000

2315 Glebe Rd N 1 pm to 4 pm $889,900

22213

6558 28th St N 1 pm to 3 pm $819,000

ALEXANDRIA

22301

409 Raymond Ave #1 11 am to 2 pm $268,000

22304

418 Ferdinand Day Dr 1 pm to 3 pm $725,000

361 Livermore Lane 11 am to 3 pm $615,000

5077 Minda Ct 2 pm to 4 pm $625,000

5120 Maris Ave #100 Noon to 3 pm $295,000

3521 Goddard Way 2 pm to 4 pm $775,000

418 Stabler Lane 1 pm to 4 pm $764,990

400 Stabler Lane 1 pm to 4 pm $754,990

434 Nottoway Walk 1 pm to 4 pm $814,990

424 Stabler Lane #0 1 pm to 4 pm $774,990

428 Stabler Lane #0 1 pm to 4 pm $779,990

402 Nottoway Walk 11:30 am to 4:30 pm $679,990

22311

4550 Strutfield Lane #2206 1 pm to 3 pm $220,000

2418 Garnett Dr 1 pm to 4 pm $559,000

22312

527 Armistead St N #303 1 pm to 4 pm $219,900

22314

507 Payne St 1 pm to 4 pm $659,000

122 Roberts Lane #201 2 pm to 4 pm $374,999

1115 Cameron St #112 1 pm to 3 pm $652,000

1115 Cameron St #204 10 am to Noon $629,900

1319 S Wilkes St Noon to 4 pm $1,319,000

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22303

6013 Monticello Rd 1 pm to 3 pm $500,000

2327 Huntington Station Ct 2 pm to 4 pm $545,000

22306

4410 Coldbrooke Ct 2 pm to 4 pm $520,000

6874 Deer Run Dr Noon to 2 pm $360,000

4410 Coldbrooke Court 2 pm to 4 pm $520,000

22307

7002 Quander Rd 1 pm to 3 pm $479,900

22308

8502 Stable Dr 1 pm to 4 pm $759,900

8410 Crossley Pl 2 pm to 4 pm $849,900

917 Neal Dr 1 pm to 4 pm $689,900

22309

9404 Forest Haven Dr 1 pm to 4 pm $1,170,000

8719 Braddock Ave 1 pm to 3 pm $557,500

22310

6064 Chicory Pl 1 pm to 4 pm $434,900

4533 Eaton Pl 1 pm to 4 pm $479,908

6108 Lemon Thyme Dr 2 pm to 4 pm $780,000

6026c Curtier Dr #c 2 pm to 4 pm $309,500

6107 Tammy Dr 1 pm to 4 pm $639,900

22311

3708 N Rosser St #203 1 pm to 4 pm $157,000

22312

5118 Cherokee Ave 1 pm to 4 pm $579,000

6427 Pima St 1 pm to 4 pm $525,000

5310 Birds View Lane #c 11 am to 1 pm $414,500

22315

7918 Ashland Dr 11 am to 5 pm $664,900

6133 Olivet Dr 11 am to 5 pm $726,475

6971 Earlston Dr 1 pm to 3 pm $465,000

6570 Trask Ter 1 pm to 4 pm $599,999

6353 Victor Gray Ct 2 pm to 4 pm $814,900

6765 Royal Thomas Way 1 pm to 3 pm $505,000

6526 Kelsey Point Cir 1 pm to 3 pm $500,000

ANNANDALE

22003

4501 Guinea Rd 1 pm to 4 pm $574,750

4821 Willet Dr 1 pm to 3 pm $550,000

BURKE

22015

9805 Portside Dr 1 pm to 3 pm $939,900

5817 Parakeet Dr 1 pm to 3 pm $464,900

6005 Mill Cove Ct 1 pm to 4 pm $549,999

5806 Silchester St 2 pm to 5 pm $515,900

5854 Kara Pl 1 pm to 4 pm $445,000

CENTREVILLE

20120

5304 Caliper Ct Noon to 4 pm $629,700

5864 Linden Creek Ct 1 pm to 4 pm $635,900

20121

14511 Ravenscar Ct 1 pm to 4 pm $339,900

CHANTILLY

20151

15236 Elk Run Rd 1 pm to 3 pm $484,999

4942 Trail Vista Lane Noon to 4 pm $689,900

14568 Lake Vista Dr Noon to 4 pm $574,900

13951 James Cross St 1 pm to 4 pm $629,900

4520 Mixed Willow Pl 1 pm to 4 pm $1,499,000

20152

42091 Barrymoore Pl 1 pm to 4 pm $949,900

43384 Burke Dale St 1 pm to 4 pm $669,900

CLIFTON

20124

7017 Union Mill Rd 1 pm to 4 pm $1,249,000

14041 Compton Heights Ct 1:30 pm to 4 pm $625,000

6107 Union Village Court 1 pm to 3 pm $674,900

7710 Rose Gate Ct 10 am to Noon $1,299,000

FAIRFAX

22030

4216 Upper Park Dr 11 am to 1 pm $632,500

11347 Aristotle Dr #6-107 Noon to 3 pm $300,000

12214 Braddock Rd 1 pm to 3 pm $647,500

11109 Del Rio Dr 1 pm to 4 pm $539,000

4560 Forest Dr 1 pm to 3 pm $1,149,000

11349 Andrew Lane Noon to 3 pm $719,900

3989 Norton Pl #403 11:30 am to 4:30 pm $467,950

4727 Groves Lane 1 pm to 3 pm $799,900

3985 Norton Pl #20102 11:30 am to 4:30 pm $525,347

3985 Norton Pl #40102 11:30 am to 4:30 pm $551,328

3989 Norton Pl #205 11:30 am to 4:30 pm $598,403

3989 Norton Pl #40801 11:30 am to 4:30 pm $635,144

3989 Norton Pl #204 11:30 am to 4:30 pm $578,946

3989 Norton Pl #10201 11:30 am to 4:30 pm $505,551

3989 Norton Pl #10301 11:30 am to 4:30 pm $400,529

3989 Norton Pl #10601 11:30 am to 4:30 pm $537,161

10726 Viognier Ter 11:30 am to 4 pm $859,990

3971 Norton Pl 11:30 am to 4 pm $755,140

22031

2952 Fairhill Rd 2 pm to 4 pm $545,000

22032

5579 James Young Way Noon to 4 pm $999,990

4016 Trapp Rd 2 pm to 4 pm $724,888

10016 Braddock Rd 1 pm to 3:30 pm $909,000

4508 Libbey Dr 1 pm to 3 pm $550,000

4402 Westfield Dr 2 pm to 4 pm $549,999

22033

3614 Buckeye Ct 1 pm to 3 pm $449,950

13121 Moss Ranch Lane 10 am to 12:30 pm $575,000

12108 Green Ledge Ct #101 Noon to 3 pm $299,999

FAIRFAX STATION

22039

6814 Jeremiah Ct Noon to 6 pm $1,150,000

5810 Hannora Lane Noon to 2 pm $850,000

FALLS CHURCH

22041

3702 Munson Rd 1 pm to 4 pm $829,990

22042

3443 Gallows Rd 1 pm to 5 pm $1,649,999

3445 Gallows Rd 1 pm to 5 pm $1,599,999

3015 Aspen Lane 1 pm to 4 pm $924,900

6567 Marlo Dr 2 pm to 4 pm $642,500

22043

7029g Haycock Rd #407 1 pm to 4 pm $639,900

2320 Dale Dr 1 pm to 4 pm $1,425,000

2311 Pimmit Dr #705 11 am to 1 pm $249,000

22044

3207 Juniper Lane 2 pm to 4 pm $1,478,000

22046

307 Shadow Walk 2 pm to 4 pm $1,399,000

6636 Gordon Ave 2 pm to 4 pm $1,590,000

GREAT FALLS

22066

1122 Edward Dr Noon to 2 pm $860,000

633 Utterback Store Rd 1 pm to 4 pm $2,395,000

HERNDON

20170

12802 Lady Fairfax Cir 1 pm to 4 pm $487,500

2023 Maleady Dr Noon to 4 pm $460,000

852 3rd St Noon to 4 pm $884,899

301 Senate Ct 1 pm to 4 pm $699,995

12801 Lady Fairfax Cir 1 pm to 3 pm $475,000

12015 Meadowville Ct 1 pm to 3 pm $750,000

301 Senate Court 1 pm to 4 pm $699,995

20171

13434 Arrowbrook Centre Dr #2 11:30 am to 4:30 pm $629,990

13434 Arrowbrook Centre Dr #1 11:30 am to 4:30 pm $652,990

13426 Arrowbrook Centre Dr 11:30 am to 4 pm $610,990

13438 Arrowbrook Centre Dr 11:30 am to 4:30 pm $815,381

12900 Cinnamon Oaks Ct 1 pm to 3 pm $799,900

13210 Woodland Park Rd Noon to 4 pm $729,990

12810 Pinecrest Rd 1 pm to 4 pm $450,000

13600 Salk St #131 1 pm to 4 pm $405,000

13337 Point Rider Lane Noon to 3 pm $649,900

13434 Arrowbrook Centre Dr #4 11:30 am to 4:30 pm $552,990

13434 Arrowbrook Centre Dr #3 11:30 am to 4:30 pm $519,990

LORTON

22079

9521 5th Pl Noon to 3:30 pm $935,000

7520 Tangerine Pl 3 pm to 5 pm $849,000

8010 Samuel Wallis St Noon to 3 pm $525,000

9619 Masey Mcquire Ct 1 pm to 3 pm $488,000

8834 Rommel Dr 1 pm to 4 pm $1,100,000

8197 Laurel Crossing Lane 1 pm to 4 pm $559,997

MCLEAN

22101

7112 Benjamin St 1 pm to 4 pm $3,400,000

6600 Chesterfield Ave 1 pm to 3 pm $1,995,000

5906 Calla Dr 2 pm to 4 pm $2,592,000

1532 Forest Villa Lane 2 pm to 4 pm $1,089,000

1425 Highwood Dr 2 pm to 4 pm $1,349,999

6834 Saint Albans Rd 1 pm to 4 pm $1,349,999

6723 Tennyson Dr 1 pm to 4 pm $2,598,000

6849 Strata St 1 pm to 3 pm $1,649,000

22102

8104 Spring Hill Farm Dr 1 pm to 3 pm $4,639,000

919 Swinks Mill Rd 1 pm to 4 pm $1,300,000

7834 Montvale Way 1 pm to 4 pm $2,249,000

1530 Lincoln Way #102 2 pm to 4 pm $233,000

OAKTON

22124

10323 Emerald Rock Dr Noon to 2 pm $515,000

2702 Linda Marie Dr 1 pm to 4 pm $859,999

9959 Oakton Terrace Rd #9959 2 pm to 4 pm $234,900

RESTON

20190

1423 Northgate Sq #1c 1 pm to 3 pm $279,900

12025 New Dominion Pkwy #g117 1 pm to 3 pm $739,900

20191

2102 Salt Kettle Way 1 pm to 4 pm $599,000

12493 Fox View Way 1 pm to 3 pm $699,500

20194

1504 Church Hill Pl #1504 1 pm to 3 pm $320,000

SPRINGFIELD

22152

7015 Sydenstricker Rd 2 pm to 4 pm $479,900

8000 Tanworth Ct 1 pm to 4 pm $509,900

22153

7628 Gralnick Pl 1 pm to 4 pm $684,900

8409 Finlay Ct 1 pm to 4 pm $584,900

6886 Brian Michael Ct 1 pm to 3 pm $2,450

7314 Eggar Woods Lane 3 pm to 4 pm $2,100

VIENNA

22180

622 Tapawingo Road SW 1 pm to 4 pm $1,629,500

500 Council Ct NE 1 pm to 4 pm $849,000

622 Tapawingo Rd SW 1 pm to 4 pm $1,629,500

22182

10013 Scenic View Ter 2 pm to 4 pm $1,019,000

10228 Tamarack Dr 2 pm to 4 pm $1,049,000

9711 Days Farm Dr 2 pm to 4 pm $899,000

1303 Chamberlain Woods Way 2 pm to 5 pm $1,099,990

10223 Brittenford Dr 1 pm to 4 pm $1,049,000

FAUQUIER COUNTY

BEALETON

22712

6364 Pitcher Ct 2 pm to 4 pm $330,000

6584 America Way 12:30 pm to 3 pm $345,000

BROAD RUN

20137

5699 Honilea Dr 1 pm to 4 pm $624,000

WARRENTON

20186

36 Quarterpole Ct Noon to 2 pm $289,900

8749 Christopher Lane 1 pm to 4 pm $369,900

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

24852 Slayton Sq 11 am to 3 pm $530,000

23566 Golden Alder Lane Noon to 4 pm $848,330

24148 Heather Hill Pl 11 am to 1 pm $759,990

41047 Brook Grove Dr 2 pm to 4 pm $759,900

23921 Tenbury Wells Pl Noon to 4 pm $814,999

23917 Tenbury Wells Pl Noon to 4 pm $849,999

24637 Woolly Mammoth Ter #407 1 pm to 4 pm $345,000

24951 Big Belt Ct 1 pm to 4 pm $749,900

ASHBURN

20147

44529 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 4 pm $616,105

44525 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 4 pm $611,656

44523 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 4 pm $512,990

44521 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 4 pm $522,990

44098 Natalie Ter #302 1 pm to 4 pm $300,000

20317 Medalist Dr 1 pm to 4 pm $779,000

20433 Alderleaf Ter 1 pm to 3 pm $319,990

19983 Palmer Classic Pkwy 1 pm to 4 pm $774,000

20148

43229 Clarendon Sq 11:30 am to 4:30 pm $582,140

43225 Clarendon Sq 11:30 am to 4:30 pm $579,579

43217 Clarendon Sq 11:30 am to 4:30 pm $588,705

22551 Amendola Ter #01 11:30 am to 4:30 pm $557,990

22552 Windsor Locks Sq 11:30 am to 4 pm $656,292

22564 Windsor Locks Sq 11:30 am to 4 pm $651,708

22714 Ferncrest Ter 9:30 am to 7 pm $372,900

23424 Somerset Crossing Pl 1 pm to 4 pm $769,000

22491 Norwalk Sq 1 pm to 4 pm $499,900

42679 Frontier Dr 2 pm to 4 pm $699,900

24185 Statesboro Pl 2 pm to 4 pm $729,900

LEESBURG

20175

19 Linden Hill Way SW 1 pm to 4 pm $529,000

409 Tearose Pl SW 1 pm to 4 pm $590,000

627 Meade Dr SW 1 pm to 4 pm $700,000

19276 Winmeade #f7 1 pm to 4 pm $669,000

19290 Winmeade 1 pm to 4 pm $479,900

20176

Tarleton Dr 11 am to 4 pm $624,990

1403 Campbell Ct NE Noon to 3 pm $500,000

874 Smartts Lane NE 3 pm to 5 pm $339,990

42621 Spinks Ferry Rd 1 pm to 3 pm $699,900

1204 Cannon Ct NE 1 pm to 4 pm $515,000

LOVETTSVILLE

20180

11433 Olde Stone Lane 1 pm to 3 pm $725,000

PURCELLVILLE

20132

832 Pencoast Dr 11 am to 4 pm $524,990

20102 Lovers Lane 1 pm to 4 pm $1,699,900

400 Glenmeade Cir 1 pm to 4 pm $493,500

17217 Pickwick Dr 1 pm to 3 pm $512,000

ROUND HILL

20141

17520 Bristol Ter 1 pm to 3 pm $315,000

17736 Marbury St 1 pm to 4 pm $688,000

2 Chamblin Way Noon to 3 pm $499,999

STERLING

20164

148 Fox Rd 1 pm to 3:30 pm $449,900

213 Silverleaf Dr Noon to 3 pm $525,000

803e Dickenson Ct 2 pm to 4 pm $429,000

21047 Barcroft Way 1 pm to 3 pm $469,900

20165

47647 Paulsen Sq 2 pm to 4 pm $645,500

20556 Keira Ct #5 Noon to 4 pm $995,900

2 Foxmore Ct 2 pm to 4 pm $599,900

WATERFORD

20197

14987 Thicket Ct Noon to 3 pm $659,000

15481 Second St Noon to 2 pm $379,000

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

Golden Aster Ct 11 am to 4 pm $469,990

12240 Sedge St 11 am to 4 pm $599,990

12109 Stretford Forest Ct 11 am to 2 pm $539,000

9206 Cascade Falls Dr 10 am to 2 pm $445,000

9210 Ribbon Falls Loop 1 pm to 4 pm $464,900

10036 Bonnykelly Ct 2:30 pm to 5:30 pm $529,500

CATHARPIN

20143

13018 Thornton Dr 10:30 am to 2 pm $469,900

DUMFRIES

22025

15568 Trisail Ct 1 pm to 4 pm $494,999

16220 Edgewood Dr 1 pm to 4 pm $419,900

17487 Bayou Bend Cir 1 pm to 4 pm $359,000

22026

2409 Glouster Pointe Dr Noon to 2 pm $549,900

0 Alder Lane #1 11:30 am to 4 pm $419,990

0 Alder Lane #2 11:30 am to 4:30 pm $464,990

1721 Cottonwood Grove Rd #0 11:30 am to 4 pm $610,939

1859 Shadding Bay Lane 11:30 am to 4 pm $557,893

17948 Woods View Dr 11 am to 4 pm $674,990

17988 Woods View Dr 11 am to 4 pm $689,990

17905 Woods View Dr 11 am to 4 pm $599,990

Woods View Dr 11 am to 4 pm $539,990

2468 Potomac River Blvd Noon to 2 pm $589,000

17243 Miss Packard Ct Noon to 2 pm $735,000

GAINESVILLE

20155

8006 Rocky Run Rd 1 pm to 3 pm $429,900

13564 Heritage Farms Dr 1 pm to 4 pm $650,000

8857 Screech Owl Ct 1 pm to 4 pm $438,000

6901 Bitterroot Court 2 pm to 4 pm $589,000

4500 Tullamore Estates Rd 1 pm to 4 pm $850,000

HAYMARKET

20169

15013 Rolling Ridge Rd 1 pm to 4 pm $699,999

15928 Greymill Manor Dr 1 pm to 4 pm $389,900

15140 Heather Mill Lane #307 1 pm to 3 pm $365,000

16011 Greymill Manor Dr 2 pm to 4 pm $419,900

MANASSAS

20109

9009 Brewer Creek Pl 1 pm to 3 pm $2,250

9009 Brewer Creek Pl 1 pm to 3 pm $389,989

8218 Winstead Pl #101 10 am to 1 pm $215,990

20110

0 Old Dominion Hunt Cir 11 am to 6 pm $549,990

8954 Center St 11 am to 2 pm $384,900

8852 Old Dominion Hunt Cir 11 am to 6 pm $649,060

9219 Placid St Noon to 3 pm $425,000

20111

8190 Falls Grove Dr 10 am to 1 pm $335,000

20112

8635 Lenfant Pl Noon to 2 pm $515,000

5542 Victory Loop 1 pm to 4 pm $645,000

0 Old Dominion Hunt Cir 11 am to 6 pm $499,990

7252 Ridgeway Dr 1 pm to 4 pm $375,000

6655 Passage Creek Lane 1 pm to 3 pm $675,000

5611 Websters Way 1 pm to 4 pm $599,000

6655 Passage Creek Lane 2 pm to 4 pm $675,000

MANASSAS PARK

20111

121 Tremont St Noon to 2 pm $359,900

NOKESVILLE

20181

12699 Lemaster Dr 1 pm to 3 pm $699,950

12571 Aden Rd 1 pm to 4 pm $450,000

10601 Ausley Ct Noon to 2 pm $779,900

OCCOQUAN

22125

199 Union St 11 am to 2 pm $2,900

TRIANGLE

22172

3813 Grafton Ct Noon to 4 pm $495,000

3764 Stonewall Manor Dr 1 pm to 4 pm $599,990

WOODBRIDGE

22191

812 Monument Ave 1 pm to 4 pm $519,900

15504 Wigeon Way 1 pm to 4 pm $426,900

2863 Chevoit Hill Ct 2 pm to 4 pm $439,900

1522 Grosbeak Ct 1 pm to 4 pm $335,000

16413 Regatta Lane 1 pm to 3 pm $560,000

739 Vestal St 11 am to 2 pm $454,900

2535 Sylvan Moor Lane 1 pm to 4 pm $339,900

14543 Barkham Dr #289a 1 pm to 4 pm $317,999

680 Watermans Dr #301 1 pm to 3 pm $276,000

16657 Danridge Manor Dr 1 pm to 3 pm $439,999

1974 Powells Landing Cir 1 pm to 3 pm $609,999

1030 Gardenview Loop #303 11 am to 1 pm $209,900

22192

12052 John Hancock Ct 1 pm to 4 pm $515,000

12148 Hickory Falls Ct N Noon to 4 pm $859,900

12153 Hickory Falls Ct Noon to 4 pm $750,000

3020 Seminole Rd 2 pm to 4 pm $393,900

12612 Yardarm Pl 1 pm to 4 pm $369,900

4436 Tuscany Ct 1 pm to 3 pm $820,000

5360 Wade Lane 1 pm to 3 pm $489,500

22193

3490 Shandor Rd 11 am to 1 pm $567,094

3729 Hetten Lane 1 pm to 3 pm $519,900

3656 Serendipity Rd 10 am to Noon $575,000

4880 Dane Ridge Cir 1 pm to 3 pm $319,000

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

105 Foundry Lane Noon to 3 pm $299,900

7 Red Cedar Cir 1 pm to 3 pm $439,000

2211 Harpoon Dr Noon to 3 pm $364,900

213 Commander Cv 11 am to 2 pm $399,999

59 Bismark Dr Noon to 4 pm $399,000

3 Vineyard Ct 11 am to 2 pm $504,900

28 Westhampton Ct 1 pm to 3 pm $399,900

5 Murray Cir 10 am to Noon $390,000

15 Plowshare Ct 2 pm to 4 pm $484,000

1119 Columbus Dr 1:30 pm to 4 pm $349,900

22556

112 Autumn Dr Noon to 3 pm $329,000

1 Grace Ct 1 pm to 4 pm $400,000

105 Hidden Lane 11 am to 2 pm $419,999

1205 Greenbriar Dr 1:30 pm to 4 pm $549,000

Sunday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

250 Barton St N 1 pm to 4 pm $1,075,000

1201 Garfield St N #711 1 pm to 4 pm $650,000

3590 14th St N 2 pm to 4 pm $1,324,900

1045 N Utah St #2-705 1 pm to 4 pm $374,900

2100 Lee Hwy #436 1 pm to 4 pm $425,000

3140 Key Blvd 2 pm to 4 pm $2,195,000

2001 15th Street N Noon to 3 pm $625,000

2001 15th St N #818 Noon to 3 pm $625,000

22202

3207 South Glebe Road 1 pm to 4 pm $739,000

717 31st S 2 pm to 4 pm $850,000

1300 Army Navy Dr #108 2 pm to 4 pm $439,000

3207 South Glebe Rd 1 pm to 4 pm $739,000

22203

4308 2nd Rd N #43083 1 pm to 4 pm $249,990

105 Oakland St N 1 pm to 4 pm $1,549,000

627 Piedmont St 1 pm to 4 pm $635,000

4336 N. Henderson Rd 1 pm to 4 pm $945,000

22204

5919 3rd St S 1 pm to 4 pm $850,000

3610 3rd St S 1 pm to 4 pm $450,000

1633 Taylor St 1 pm to 3 pm $850,000

801 Greenbrier St #319 1 pm to 4 pm $346,900

3728 3rd St S 1 pm to 3 pm $534,000

20 Garfield St S 2 pm to 4 pm $1,024,000

1128 Lincoln St S 1 pm to 4 pm $935,000

5712 3rd St S 1 pm to 4 pm $725,000

4500 Four Mile Run Dr S #430 2 pm to 4 pm $229,000

3115 13th St S 1 pm to 4 pm $659,900

22205

856 Harrison St N 1 pm to 3 pm $2,350,000

5546 15th St N 2 pm to 5 pm $1,050,000

22206

2906 Dinwiddie St S 1 pm to 3 pm $435,000

2301 25th St S #4-105 Noon to 3 pm $405,000

2821 Abingdon St S #2234 2 pm to 4 pm $349,000

2570b Arlington Mill Dr #2 1 pm to 4 pm $439,900

4813 30th St S #b2 2 pm to 4 pm $350,000

3024 Buchanan St S #b2 2 pm to 4 pm $255,000

22207

3733 Tazewell St N 2 pm to 4 pm $2,195,000

3108 Nelson St N 2 pm to 4 pm $1,149,000

2101 Monroe St #105 2 pm to 4 pm $379,000

3300 George Mason Dr 2 pm to 4 pm $875,000

3408 Glebe Rd N 1 pm to 4 pm $1,200,000

6301 27th St N 2 pm to 4 pm $1,049,000

2552 23rd Rd N 1 pm to 4 pm $2,399,000

3400 Glebe Rd 1 pm to 3 pm $899,000

4520 32nd Rd N 2 pm to 4 pm $1,699,000

4035 Stuart St N 2 pm to 4 pm $1,069,000

3107 Taylor St N 1 pm to 4 pm $1,095,000

2507 Vernon St N 1 pm to 4 pm $1,198,000

3663 Monroe St N 1 pm to 4 pm $2,350,000

2500 N Nottingham St 1 pm to 3 pm $2,089,000

3313 Pocomoke St 2 pm to 4 pm $1,699,900

3114 Pollard St N 2 pm to 4 pm $1,500,000

2512 Kenilworth St 1 pm to 4 pm $839,900

2325 Quebec St N 2 pm to 4 pm $2,399,000

5012 17th St N 1 pm to 4 pm $899,000

2501 Nelson St N 1 pm to 4 pm $1,200,000

3107 John Marshall Dr 1 pm to 3 pm $1,725,000

22209

1418 Rhodes St N #b427 2 pm to 4 pm $899,900

1530 Key Blvd #126 2 pm to 4 pm $649,000

1700 Clarendon Blvd #127 1 pm to 4 pm $1,550,000

22213

2200 Westmoreland St #520 2 pm to 4 pm $594,900

ALEXANDRIA

22301

2405 Conoy St 1 pm to 4 pm $879,000

110 W Bellefonte Ave 1 pm to 4 pm $824,900

24 Del Ray Ave W 2 pm to 4 pm $1,525,000

22302

3337 King St 2 pm to 4 pm $1,095,000

2701 Valley Dr 2 pm to 4 pm $715,000

2200 Valley Cir 2 pm to 4 pm $1,299,999

3537 Martha Custis Dr 2 pm to 4 pm $309,900

802 Hall Pl 2 pm to 4 pm $1,369,000

3303 Wyndham Cir #242 2 pm to 4 pm $230,000

3527 Valley Dr 1 pm to 4 pm $335,000

22304

5247 Brawner Pl 1 pm to 3 pm $784,900

377 Livermore Lane 2 pm to 4 pm $609,900

6355 Brampton Ct 1 pm to 4 pm $621,000

38 Arell Ct 2 pm to 4 pm $1,199,000

7 Arell Ct 2 pm to 4 pm $618,000

171 Somervelle St #101 2 pm to 4 pm $337,500

1291 Van Dorn St N #1291 1 pm to 4 pm $255,000

35 Canterbury Sq #302 1 pm to 4 pm $219,500

238 Murtha St 1 pm to 4 pm $760,000

464 Ferdinand Day Dr 1 pm to 4 pm $790,000

5093 Donovan Dr 1 pm to 4 pm $568,500

6300 Stevenson Avenue 1 pm to 4 pm $174,900

4600 Duke St #1220 1 pm to 4 pm $204,900

6300 Stevenson Ave #719 1 pm to 4 pm $174,900

200 Quaker Lane N 2 pm to 4 pm $949,000

205 Yoakum Pkwy #519 2 pm to 4 pm $235,000

22305

256 Burgess Ave 2 pm to 4 pm $588,000

3012 Russell Rd 1 pm to 4 pm $1,050,000

137 Reed Ave E 1 pm to 3 pm $747,000

22311

5034 Domain Pl 1 pm to 4 pm $539,900

22314

707 Pitt St 2 pm to 4 pm $774,500

122 Payne St N 2 pm to 4 pm $739,000

1250 Washington St S #411 2 pm to 4 pm $997,000

730 Catts Tavern Dr 2 pm to 4 pm $749,000

1004 Vassar Rd 2 pm to 4 pm $889,000

122 Waterford Pl 2 pm to 4 pm $825,000

509 Wolfe St 2 pm to 4 pm $999,000

501 Slaters Lane #1411 1 pm to 4 pm $589,000

400 Madison St #206 2 pm to 4 pm $459,900

814 Prince St 2 pm to 4 pm $895,000

682 Columbus St S 2 pm to 4 pm $795,000

214 Lee St S 2 pm to 4 pm $1,799,000

1740 Potomac Greens Dr 1 pm to 4 pm $879,000

721 Bracey Lane 1 pm to 4 pm $880,000

1679 Hunting Creek Dr 2 pm to 4 pm $819,900

1404 Roundhouse Lane #312 2 pm to 4 pm $619,900

128 Moncure Dr 2 pm to 4 pm $859,900

230 Saint Asaph St 2 pm to 4 pm $869,000

616 Fairfax Street 1 pm to 4 pm $1,245,000

316 Third St 2 pm to 4 pm $1,150,000

702 Bashford Lane 2 pm to 4 pm $575,000

616 Fairfax St 1 pm to 4 pm $1,245,000

400 Madison St #1610 2 pm to 4 pm $2,500

2942 Viewpoint Rd 1 pm to 4 pm $669,900

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22303

5701 Norton Rd 1 pm to 4 pm $519,000

3802 Elmwood Towne Way 2 pm to 4 pm $599,900

5812 Foley St 1 pm to 4 pm $595,000

2734 Fort Dr 2 pm to 4 pm $485,000

3802 Elmwood Towne Way 2 pm to 4 pm $599,900

22306

7502g Calderon Ct #271 2 pm to 4 pm $264,900

1612 Sherwood Hall Lane 1 pm to 4 pm $699,900

8207 Tis Well Dr 2 pm to 4 pm $475,000

3410 Clayborne Ave 2 pm to 4 pm $499,850

22307

1703 Hollinwood Dr 2 pm to 4 pm $800,000

6808 Quander Rd 2 pm to 4 pm $439,900

6103 Vernon Ter 2 pm to 4 pm $1,195,000

1812 Duffield Lane 2 pm to 4 pm $619,000

22308

1201 Alden Rd 1 pm to 4 pm $1,125,000

922 Croton Dr 2 pm to 4 pm $629,900

818 Elaine Ct 2 pm to 4 pm $1,069,000

1062 Dalebrook Dr 2 pm to 4 pm $699,000

8606 Camden St 2 pm to 4 pm $699,500

2602 Turbridge Lane 2 pm to 4 pm $924,900

8420 Crowley Pl 2 pm to 4 pm $799,000

8103 Carlyle Pl 2 pm to 4 pm $494,500

22309

3106 Little Creek Lane 1 pm to 3 pm $559,000

4204 Mount Vernon Memorial Hwy 1 pm to 4 pm $649,000

3900 Woodley Dr 2 pm to 4 pm $565,000

3259 Woodland Lane 2:30 pm to 4 pm $1,149,000

3801 Washington Woods Dr 2 pm to 4 pm $1,049,000

3730 Shannons Green Way Noon to 2:30 pm $410,000

22310

5901 Founders Hill Dr #302 2 pm to 4 pm $353,000

4356 Penwood Dr 2 pm to 4 pm $879,900

6181 Sage Dr 1 pm to 4 pm $529,000

22312

6301 Edsall Rd #217 1 pm to 3 pm $269,900

5332 Chieftain Cir 2 pm to 4 pm $435,000

22315

7071 Kings Manor Dr 1 pm to 3 pm $564,950

5852 Wescott Hills Way 1 pm to 4 pm $389,000

6841 Rolling Creek Way 1 pm to 4 pm $769,900

7409 Gadsby Sq 2 pm to 4 pm $495,000

ANNANDALE

22003

8314 Robey Ave Noon to 3 pm $1,349,990

8200 Little River Tpke 2 pm to 4 pm $1,150,000

4101 High Point Ct 2 pm to 4 pm $794,970

8207 Woodland Ave 2 pm to 4 pm $829,900

BURKE

22015

9008 Strattondale Ct 1 pm to 4 pm $619,000

5745 Wooden Hawk Lane 2 pm to 4 pm $630,000

10093 Apple Wood Ct 1 pm to 4 pm $400,000

6366 Fenestra Ct #101 1 pm to 4 pm $355,000

6615 Bestwicke Ct 1 pm to 4 pm $729,000

9328 Mainsail Dr 1 pm to 3 pm $624,888

CENTREVILLE

20120

5380 Chandley Farm Cir 2 pm to 4 pm $1,175,000

14793 Basingstoke Loop 1 pm to 4 pm $310,000

15001 Olddale Rd 1 pm to 4 pm $513,000

15430 Eagle Tavern Lane 1 pm to 4 pm $974,995

14792 Green Park Way 1 pm to 4 pm $299,900

20121

6427 Mccoy Rd 1 pm to 4 pm $399,900

14710 Pickets Post Rd 1 pm to 4 pm $559,999

CHANTILLY

20151

4809 Autumn Glory Way 2 pm to 4 pm $917,000

20152

25632 Pleasant Valley Rd 1 pm to 4 pm $479,999

25249 Orchard View Ter 2 pm to 4 pm $399,900

25490 Crossfield Drive 1 pm to 4 pm $495,000

CLIFTON

20124

12403 Old Yates Ford Rd 2 pm to 4 pm $585,000

8104 Flossie Lane 1 pm to 4 pm $950,000

12415 Fairfax Station Rd 1 pm to 4 pm $1,250,000

13550 Union Village Circle 2 pm to 4 pm $650,000

12603 Clifton Hunt Lane 1 pm to 4 pm $1,100,000

FAIRFAX

22030

4707 Briggs Rd 1 pm to 4 pm $1,198,800

3985 Norton Pl #406 2 pm to 4 pm $589,990

5117 Brookridge Pl 1 pm to 3 pm $899,000

11922 Glen Alden Rd 1 pm to 4 pm $406,500

11335 Edenderry Dr 1 pm to 4 pm $849,900

10328 Sager Ave #121 1 pm to 4 pm $475,000

4357 Patriot Park Ct Noon to 1 pm $684,900

3985 Norton Pl #304 1 pm to 3 pm $619,999

10328 Sager Ave #316 1 pm to 4 pm $550,000

10914 Orchard St 1 pm to 4 pm $539,000

6003 Saddle Horse Pl 2 pm to 4 pm $649,900

3901 Madison Mews 2 pm to 4 pm $729,900

22031

9011 Stoneleigh Ct 1 pm to 5 pm $899,900

2941 Eskridge Rd 1 pm to 3 pm $959,000

3931 Fairview Dr 1 pm to 4 pm $488,500

9122 Arlington Blvd 1 pm to 3 pm $795,000

3520 Prosperity Ave 2 pm to 4 pm $884,900

3874 Lyndhurst Dr #103 2 pm to 4 pm $221,000

9651 Cedar Farm Cir 1 pm to 4 pm $639,800

9251 Wood Violet Ct Noon to 3 pm $785,000

9516 Miranda Ct 1 pm to 4 pm $469,000

9725 Kings Crown Ct #102 1 pm to 3 pm $250,000

22032

5028 Portsmouth Rd 1 pm to 4 pm $645,000

4226 Olley Lane 2 pm to 4 pm $649,900

22033

3733 Valley Oaks Dr 2 pm to 4 pm $958,000

4405 Sedgehurst Dr #301 1 pm to 4 pm $279,900

12970 Highland Oaks Ct 1 pm to 4 pm $985,000

13217 Shady Ridge Lane 1 pm to 3 pm $705,000

13121 Pavilion Lane 1 pm to 3 pm $475,000

3906 Green Look Ct 2 pm to 4 pm $550,000

FAIRFAX STATION

22039

11526 Clara Barton Dr 1 pm to 4 pm $799,900

9632 Nuthatch Dr 2 pm to 4 pm $719,500

9211 Silverline Dr 1 pm to 3 pm $749,000

8230 Roseland Dr 1 pm to 3 pm $1,175,000

8627 Cross Oaks Lane 1 pm to 4 pm $775,000

10848 Henderson Rd 1 pm to 4 pm $1,099,900

FALLS CHURCH

22041

3705 S. George Mason Dr #717 S 2 pm to 4 pm $289,000

3705 George Mason Dr #115-S 2 pm to 4 pm $385,000

6133 Leesburg Pike #509 1 pm to 4 pm $161,900

3800 Powell Lane #925 1 pm to 4 pm $325,000

22042

8053 Nicosh Circle Lane #61 1 pm to 4 pm $445,000

907 Hillwood Ave 2 pm to 4 pm $679,900

6647 Kerns Rd 2 pm to 4 pm $624,900

22043

7718 Lunceford Lane 2 pm to 4 pm $1,249,999

7015 Haycock Rd 1 pm to 4 pm $1,199,888

1745 Anderson Rd 1 pm to 3 pm $899,750

6741 Darrells Grant Pl 2 pm to 4 pm $1,069,000

2323 Dale Dr 1 pm to 4 pm $1,450,000

2351 Mallory Ct 1 pm to 4 pm $800,000

22044

3263 Juniper Lane 2 pm to 4 pm $1,785,000

22046

422 Great Falls St 2 pm to 4 pm $1,349,900

610 Highland 1 pm to 4 pm $1,459,000

401 Spring St S 1 pm to 4 pm $525,000

2814 Lee Oaks Pl #202 1 pm to 4 pm $340,000

213 W Greenway Blvd 1 pm to 4 pm $1,099,900

215 W Greenway Blvd 1 pm to 4 pm $1,199,900

GREAT FALLS

22066

1116 Challedon Rd 1 pm to 4 pm $810,000

10906 Thimbleberry Lane 2 pm to 4 pm $1,250,000

811 Gouldman Lane 1 pm to 4 pm $1,499,950

55 Warwick Stone Way 1 pm to 4 pm $2,250,000

10924 Shallow Creek Dr 1 pm to 4 pm $1,599,000

10807 Piney Pond Dr 1 pm to 4 pm $1,075,000

10600 Runaway Lane 1 pm to 4 pm $725,000

9201 Deer Park Rd 1 pm to 4 pm $1,149,000

10104 Walker Lake Dr 2 pm to 4 pm $949,000

103 Jefferson Run Rd 1 pm to 4 pm $1,098,000

10419 Shesue St 2 pm to 4 pm $735,000

HERNDON

20170

1401 Shaker Woods Rd 1 pm to 4 pm $999,900

1325 Rock Chapel Rd 2 pm to 4 pm $475,000

12121 Windsor Hall Way 2 pm to 5 pm $949,000

803 Park Ave 1 pm to 4 pm $945,000

20171

2800 Winter Oaks Way 2 pm to 4 pm $995,000

3237 Betsy Lane 2 pm to 4 pm $735,000

13177 Marcey Creek Rd 1 pm to 4 pm $324,900

13205 Stable Brook Way 1 pm to 4 pm $799,900

2714 Floris Lane 1 pm to 4 pm $775,000

LORTON

22079

8287 Laurel Heights Loop 1 pm to 3 pm $560,000

8942 Singleleaf Cir 1 pm to 3 pm $499,000

8779 Kanawha Ct 1 pm to 4 pm $310,000

8367 Derwent Valley Ct 1 pm to 3:30 pm $509,999

9183 Marovelli Forest Dr 2 pm to 4 pm $949,999

8320 Thwaite Howe Dr 1 pm to 4 pm $699,900

7608 Devries Dr 1 pm to 4 pm $449,900

8015 Apollo St 1 pm to 4 pm $649,900

9611 Sloway Coast Dr 1 pm to 3 pm $674,900

9123 Aventon Ct 2 pm to 4 pm $460,888

8440 Chaucer House Ct 2 pm to 4 pm $524,900

MCLEAN

22101

6316 Georgetown Pike 2 pm to 4 pm $2,549,000

1613 Forest Lane 2 pm to 4 pm $1,330,000

1405 Buena Vista Ave 2 pm to 4 pm $1,250,000

6441 Noble Dr 2 pm to 4 pm $929,000

612 Live Oak Dr 2 pm to 4 pm $1,399,990

1230 Perry William Dr 2 pm to 4 pm $1,419,000

6851 Melrose Dr 1 pm to 4 pm $1,149,000

7346 Lewinsville Square Pl 1 pm to 4 pm $699,999

1121 Ormond Ct 1 pm to 3 pm $1,100,000

7204 Evans Mill Rd 1 pm to 4 pm $1,075,000

6255 Kensington St N 2 pm to 4 pm $1,275,000

22102

1540 Lincoln Way #304 1 pm to 3 pm $249,900

9004 Old Dominion Dr 2 pm to 4 pm $1,299,999

8907 Georgetown Pike 2 pm to 4 pm $3,450,000

1021 Towlston Rd 1 pm to 4 pm $1,595,000

1914 Wilson Lane #203 1 pm to 4 pm $269,900

1153 Old Gate Ct 2 pm to 4 pm $1,449,000

1203 Ina Lane 2 pm to 4 pm $1,249,000

1645 International Dr #313 2 pm to 4 pm $340,000

1048 Rector Lane 1 pm to 4 pm $1,125,000

1629 La Salle Ave 1 pm to 4 pm $870,000

1048 Bellview Rd 2 pm to 4 pm $999,888

7621 Provincial Dr #304 1 pm to 4 pm $237,000

1645 International Dr #414 1 pm to 4 pm $470,000

1504 Lincoln Way #300 1 pm to 3 pm $250,000

OAK HILL

20171

2937 Fox Mill Rd 1 pm to 3 pm $950,000

OAKTON

22124

2802 Marshall Lake Dr 1 pm to 4 pm $1,400,000

2550 Vale Ridge Ct 1 pm to 3 pm $2,244,500

10327 Hickory Forest Dr 2 pm to 4 pm $975,000

RESTON

20190

1669 Parkcrest Cir #201b 2 pm to 4 pm $218,500

12149 Chancery Station Cir 1 pm to 3 pm $729,900

11519 Links Drive 1 pm to 4 pm $449,900

11302 Fairway Dr 2 pm to 4 pm $725,000

11519 Links Dr 1 pm to 4 pm $449,900

20191

2221 Wakerobin Lane 2 pm to 4 pm $765,000

2031 Swans Neck Way 2 pm to 4 pm $569,500

1944 Lakeport Way 1 pm to 3 pm $599,900

2203 Spinnaker Ct 1 pm to 4 pm $775,000

20194

1301 Vintage Pl 2 pm to 4 pm $479,713

11771 Arbor Glen Way 2 pm to 4 pm $533,000

11565 Brass Lantern Ct 1 pm to 4 pm $639,900

11615 Quail Ridge Ct 1 pm to 4 pm $785,000

1289 Auburn Grove Lane 1 pm to 4 pm $847,500

SPRINGFIELD

22150

7357 Bloomington Ct 1 pm to 4 pm $570,000

7206 Kyles Lndg 1 pm to 4 pm $775,900

22151

7511 Dunston St 1 pm to 4 pm $515,000

7015 Woodland Dr 1 pm to 4 pm $974,995

7101 Larrlyn Dr 1 pm to 4 pm $599,980

7201 Hansford Ct Noon to 3 pm $899,000

5201 Columbia Rd 2 pm to 4 pm $399,900

22152

5902h Surrey Hill Pl #706 1 pm to 4 pm $175,000

6290 Red Fox Estates Ct 1 pm to 4 pm $1,049,900

22153

9101 Golden Sunset Lane 2 pm to 4 pm $529,500

8476 Sugar Creek Lane 1 pm to 4 pm $325,000

7905 Cliff Rock Ct 2 pm to 4 pm $569,500

7482 Laurel Oak Court 2 pm to 4 pm $400,000

7913 Lake Pleasant Dr 1 pm to 4 pm $560,000

9095 Golden Sunset Lane 2 pm to 4 pm $524,999

7482 Laurel Oak Ct 2 pm to 4 pm $400,000

VIENNA

22180

105 Saint Andrews Dr NE 2 pm to 4 pm $1,699,999

2801 Towney View Ct 2 pm to 4 pm $699,000

2726 Gallows Rd #503 2 pm to 4 pm $318,000

104 Yeonas Dr SE 1 pm to 3 pm $1,422,000

206 Paris Ct SW 1 pm to 4 pm $889,000

905 Cottage St SW 1 pm to 4 pm $1,495,000

125 Carter Ct SW 1 pm to 4 pm $749,500

22181

10101 Ivy Lane 1 pm to 4 pm $1,099,000

2642 Oak Valley Dr 2 pm to 4 pm $1,499,000

22182

2243 Chestertown Dr 1 pm to 4 pm $797,950

1666 Beulah Rd 1 pm to 4 pm $1,425,000

9611 Chathams Ford Dr 1 pm to 4 pm $1,449,000

9606 Symphony Meadow Lane 1 pm to 4 pm $1,549,000

10201 Country View Ct 1 pm to 4 pm $1,595,000

10405 Silk Oak Dr 2 pm to 4 pm $699,999

8521 Tysons Ct 1 pm to 4 pm $764,900

2179 Wolftrap Court 1 pm to 4 pm $699,900

1641 Montmorency Dr 1 pm to 4 pm $874,900

1290 Newkirk Ct 1 pm to 4 pm $1,224,000

1500 Windstone Dr 1 pm to 3 pm $1,250,000

1282 Cobble Pond Way 2 pm to 4 pm $1,119,000

1923 Byrd Road 1 pm to 4 pm $1,695,000

FAUQUIER COUNTY

THE PLAINS

20198

5070 Old Tavern Rd 1 pm to 4 pm $305,000

WARRENTON

20187

7187 Evan Ct 1 pm to 4 pm $659,000

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

24661 Woolly Mammoth Ter #200 1 pm to 4 pm $335,000

ASHBURN

20147

20307 Mustoe Pl 2 pm to 4 pm $625,000

42696 Tunstall Ter 1 pm to 4 pm $445,000

43788 Clemens Ter 1 pm to 4 pm $499,900

20148

23358 Evening Primrose Sq Noon to 2 pm $579,900

42439 Malachite Ter 1 pm to 4 pm $450,000

22760 Watson Heights Cir E 1 pm to 4 pm $919,900

23528 Hopewell Manor Ter 1 pm to 4 pm $414,000

22395 Verde Gate Ter 1 pm to 3 pm $525,000

LEESBURG

20175

40863 Robin Cir 1:30 pm to 3:30 pm $1,095,000

40231 Browns Creek Pl Noon to 3 pm $1,217,000

231 Hawks View Sq SE 1 pm to 4 pm $395,000

40414 Thomas Mill Rd 1 pm to 3 pm $1,075,000

40522 Banshee Dr 1 pm to 3 pm $738,000

20176

18345 Fairway Oaks Sq 1 pm to 4 pm $784,000

1607 Woodbridge Ct NE 1 pm to 4 pm $575,000

18464 Lanier Island Sq 1 pm to 3 pm $775,000

18533 Bear Creek Ter 1 pm to 4 pm $554,900

43171 Rosehaven Pl 1 pm to 4 pm $649,900

STERLING

20164

900 Holborn Ct 1 pm to 3 pm $277,000

1313 Iberia Rd E 2 pm to 4 pm $425,000

20165

20499 Blue Heron Ter 1 pm to 4 pm $395,000

20681 Longbank Ct N 2 pm to 4 pm $629,900

20535 Quarterpath Trace Cir 1 pm to 3 pm $695,000

20618 Fairwater Pl 1 pm to 4 pm $659,000

20166

22915 Regent Ter 11 am to 4 pm $390,000

21852 Locomotive Ter #201 1 pm to 4 pm $239,900

22902 Chestnut Oak Ter 1 pm to 4 pm $485,000

21729 Indian Summer Ter 1 pm to 3 pm $398,500

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

12693 Victory Lakes Loop 1 pm to 4 pm $534,990

DUMFRIES

22025

16068 Deer Park Dr 1 pm to 4 pm $415,000

22026

16818 Francis West Lane Noon to 3 pm $449,990

GAINESVILLE

20155

7802 Cedar Branch Dr #105 11 am to 3 pm $279,950

14234 Haro Trl 1 pm to 3 pm $419,000

8732 Harefield Lane 1 pm to 4 pm $489,900

8233 Arrowleaf Turn 1:30 pm to 4:30 pm $1,600,000

HAYMARKET

20169

14505 Holshire Way 2 pm to 4 pm $869,900

5514 Hillsman Farm Lane 2 pm to 4 pm $599,900

15242 Golf View Dr 2 pm to 4 pm $650,000

5704 Macintosh Loop 1 pm to 4 pm $669,000

13823 Piedmont Vista Dr 2 pm to 3 pm $625,000

MANASSAS

20109

8234 Heritage Crossing Ct 1 pm to 4 pm $319,000

20110

8904 Bond Ct 2 pm to 4 pm $650,000

20112

9708 Brentsville Rd 1 pm to 5 pm $525,000

14945 Dumfries Rd 1 pm to 4 pm $624,900

5600 Eppes Island Pl 1 pm to 4 pm $460,000

12794 Forest Oak Ct 1 pm to 4 pm $385,000

9152 Laurel Highlands Pl 1 pm to 4 pm $579,999

12070 Saranac Pl 1 pm to 3 pm $525,000

12916 Champlain Dr 1 pm to 4 pm $675,000

MANASSAS PARK

20111

9065 Christopher Lane Noon to 3 pm $388,000

9210 Cynthia St 1 pm to 4 pm $425,000

NOKESVILLE

20181

13145 Carriage Ford Rd 2 pm to 4 pm $849,900

WOODBRIDGE

22191

1693 Burntwood Ct 2 pm to 5 pm $360,000

2913 Williamsburg Ct 1 pm to 3 pm $220,000

2204 Longview Dr W 1 pm to 4 pm $349,900

440 Belmont Bay Dr #108 1 pm to 4 pm $329,900

2049 Powells Landing Cir 1 pm to 2 pm $580,000

13406 Yardley Lane 1 pm to 4 pm $293,500

554 Marina Landing Lane 1 pm to 4 pm $559,000

1848 Strickland Court 2 pm to 4 pm $550,000

2409 Trimaran Way 2 pm to 4 pm $449,000

15231 Leicestershire St #130 1 pm to 3 pm $324,900

22192

1932 Rainbow Ct 1 pm to 3 pm $314,999

3964 Brickert Pl 1 pm to 4 pm $319,500

12624 Harbor Dr 1 pm to 4 pm $415,000

11599 Overleigh Dr 1 pm to 4 pm $309,900

4745 Grand Masters Way 1 pm to 4 pm $698,000

11600 Amara Pl 1 pm to 3 pm $368,000

22193

5898 Harvest Sun Rd 1 pm to 4 pm $430,000

14728 Bell Tower Rd 1 pm to 4 pm $575,000

14416 Fairview Lane 1 pm to 3 pm $289,500

15079 Addison Lane 1 pm to 3 pm $679,900

14145 Rockinghorse Dr 1 pm to 3 pm $435,000

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

113 Shenandoah Lane 1 pm to 4 pm $349,900

2 Woodflower Ct 1 pm to 4 pm $299,000

22556

331 Longwood Dr 1 pm to 4 pm $349,900